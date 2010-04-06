Bulls Power HTF MT5 r

Индикатор Crypto_Forex Bulls Power HTF для MT5.





- Осциллятор Bulls Power HTF идеально подходит для входа на покупку. HTF означает «старший таймфрейм».

- Индикаторы Bulls Power и Bears Power используются для измерения силы соответствующих трендов в торговле.

- Bulls Power измеряет силу позиции покупателей.

- Индикатор Bulls Power HTF отлично подходит для многотаймфреймовых торговых систем с входом по Price Action или в сочетании с другими индикаторами.

- Этот индикатор позволяет добавить Bulls Power с более старшего таймфрейма к текущему графику.

- Индикатор имеет встроенные оповещения для мобильных устройств и ПК о пересечении нулевого уровня.





Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.