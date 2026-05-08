Meta Trend PRO MT5

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META TREND PRO — это трендовый инструмент, который убирает догадки из торговли и показывает, где рынок уже принял решение. Индикатор выявляет ключевые точки, в которых происходит смена тенденции, тренда и структуры, а также подсвечивает зоны, куда возвращается цена для набора позиций крупными игроками.
Вы видите не просто движение — вы понимаете логику, стоящую за ним. Все сигналы фиксируются после закрытия свечи, не перерисовываются и сохраняются на графике, позволяя уверенно анализировать ситуацию и принимать решения. Дополнительно отображаются цели по сделкам (тейк-профиты).
Чтобы вы были полностью уверены в эффективности данного индикатора, вам доступна автоматическая статистика.

После каждой смены направления индикатор также отображает уровни стоп-лосса и их интеллектуальное постепенное передвижение (Move SL), что существенно снижает риск по позиции.

      • STOP LOSS / TAKE PROFIT / RR

        • Встроенная панель справа, которая отображает точки входа в рынок по направлении текущего глобального тренда, а также показывает эти сигналы на истории.

        • Любые таймфреймы/инструменты
          • Индикатор работает на всех временных интервалах — от M1 до MN а также подходит для всех инструментов.
        • Статистика по глобальному тренду
          • Это помогает лучше понять, где именно формируются наиболее прибыльные возможности и как можно было бы извлечь больше дохода, опираясь на реальные исторические данные.
        • Уровни силы сигналов

          • Не все развороты одинаковы — и индикатор это учитывает. Это позволяет сразу понимать силу движения и фильтровать слабые сигналы.

          • SHIFT  (BUY/SELL)
            • Базовая смена тенденции
          • BREAK  (BUY/SELL)
            • Усиленная смена тенденции с пробоем структуры
          • TREND  (BUY/SELL) 

            • Отображает глобальный тренд на текущем таймфрейме. Ключевые уровни, где входят в рынок крупные участники. 

          • Оптимальное соотношение риск / прибыль

            • Сигналы формируются таким образом, что среднее соотношение риск/прибыль превышает 1:2, что является важной основой стабильной торговли.

          • Отображает точную структуру рынка

            • Используйте сигналы в направлении вашей рыночной структуры.

            • отображает последнюю смену структуры
            • нумерует точки минимумов и максимумов
            • показывает по центру графика направление текущей структуры

            • Сигналы без перерисовки
              • не перерисовывает
              • не пересчитывает сигналы
              • фиксирует расчёты на закрытии бара
            Горячие клавиши:
            1. S — скрыть/показать точки мини смен тенденций
            2. Двойной клик по нижней линии - меняет режим отображения глобального тренда на графике
            Отзывы 1
            MACIEJ SZYMON SAPIERZYNSKI
            608
            MACIEJ SZYMON SAPIERZYNSKI 2026.05.13 17:39 
             

            Awesome indicator ++++

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            Ziva LSE Pro
            Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
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            Gem SIGNAL
            Shengzu Zhong
            5 (1)
            Индикаторы
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            RelicusRoad Pro MT5
            Relicus LLC
            4.96 (24)
            Индикаторы
            RelicusRoad Pro: Квантовая Рыночная Операционная Система СКИДКА 70% ПОЖИЗНЕННЫЙ ДОСТУП (ОГРАНИЧЕНО) - ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К 2000+ ТРЕЙДЕРАМ Почему большинство трейдеров теряют деньги даже с «идеальными» индикаторами? Потому что они торгуют Единичными Концепциями в вакууме. Сигнал без контекста — это лотерея. Чтобы выигрывать стабильно, вам нужна КОНФЛЮЭНЦИЯ . RelicusRoad Pro — это не простой стрелочный индикатор. Это полная Количественная Рыночная Экосистема . Она отображает «Дорогу Справедливой Сто
            Gold Signal Pro with Auto TP SL
            Genki Andou
            3.8 (5)
            Индикаторы
            KURAMA GOLD SIGNAL PRO (MT5) — 7-уровневый фильтр · Автоматический TP/SL · Оценка качества · Сохранение истории сигналов | Полная торговая система для XAUUSD Без перерисовки в реальном времени. В момент появления сигнала стрелка, вход, TP и SL фиксируются на месте и больше никогда не смещаются. Вы торгуете именно этот сигнал в реальном времени. А в версии 7.20 каждый фактически отправленный сигнал автоматически сохраняется и точно восстанавливается после перезапуска. БОНУС ДЛ
            TrendMaestro5
            Stefano Frisetti
            Индикаторы
            note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these da
            Bill Williams Advanced
            Siarhei Vashchylka
            5 (11)
            Индикаторы
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            Obrigado por adquirir o Green Spike Detector V2. Caso precise de ajuda com a instalação, ativação, atualizações ou suporte técnico, entre em contato comigo pelo WhatsApp: +258 86 756 5485. Detector de picos Verde V2 Sistema de Detecção de Picos - Versão 2 Indicador que não repinta, otimizado para mercados de alta volatilidade, como Boom, Crash e Índices de Volatilidade. Detecta movimentos de momentum fortes (picos) com baixa latência. O que mudou na versão 2: O algoritmo é 47% mais preciso que
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            Francisco Mandomo Simbine
            5 (2)
            Индикаторы
            Precision Spike Detector V3 – Institutional-Grade AI Trading System Attention: The price increases by US$50 for every 10 purchases.  Final price: US$599 Precision Spike Detector V3   is a   state-of-the-art, institutional-grade market analysis system   for   MetaTrader 5 , designed to detect   high-probability market movements   in synthetic indices such as   Boom, Crash, GainX, and PainX . After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation
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            Фильтр:
            MACIEJ SZYMON SAPIERZYNSKI
            608
            MACIEJ SZYMON SAPIERZYNSKI 2026.05.13 17:39 
             

            Awesome indicator ++++

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