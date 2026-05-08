Meta Trend PRO MT5

META TREND PRO — это трендовый инструмент, который убирает догадки из торговли и показывает, где рынок уже принял решение. Индикатор выявляет ключевые точки, в которых происходит смена тенденции, тренда и структуры, а также подсвечивает зоны, куда возвращается цена для набора позиций крупными игроками.

Вы видите не просто движение — вы понимаете логику, стоящую за ним. Все сигналы фиксируются после закрытия свечи, не перерисовываются и сохраняются на графике, позволяя уверенно анализировать ситуацию и принимать решения. Дополнительно отображаются цели по сделкам (тейк-профиты).

Чтобы вы были полностью уверены в эффективности данного индикатора, вам доступна автоматическая статистика.

После каждой смены направления индикатор также отображает уровни стоп-лосса и их интеллектуальное постепенное передвижение (Move SL), что существенно снижает риск по позиции.

STOP LOSS / TAKE PROFIT / RR Встроенная панель справа, которая отображает точки входа в рынок по направлении текущего глобального тренда, а также показывает эти сигналы на истории. Любые таймфреймы/инструменты Индикатор работает на всех временных интервалах — от M1 до MN а также подходит для всех инструментов. Статистика по глобальному тренду Это помогает лучше понять, где именно формируются наиболее прибыльные возможности и как можно было бы извлечь больше дохода, опираясь на реальные исторические данные. Уровни силы сигналов

Не все развороты одинаковы — и индикатор это учитывает. Это позволяет сразу понимать силу движения и фильтровать слабые сигналы. SHIFT ( BUY/SELL)

Базовая смена тенденции BREAK (BUY/SELL)

Усиленная смена тенденции с пробоем структуры TREND (BUY/SELL) Отображает глобальный тренд на текущем таймфрейме. Ключевые уровни, где входят в рынок крупные участники.