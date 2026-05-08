Meta Trend PRO MT5
- Индикаторы
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Roman Podpora🟢 META TREND PRO ➡️ (NEW)
MT5: Скачать сейчас: https://www.mql5.com/ru/market/product/176167
🟢TREND LINES PRO ➡️ (NEW)
- Версия: 2.0
- Активации: 10
META TREND PRO — это трендовый инструмент, который убирает догадки из торговли и показывает, где рынок уже принял решение. Индикатор выявляет ключевые точки, в которых происходит смена тенденции, тренда и структуры, а также подсвечивает зоны, куда возвращается цена для набора позиций крупными игроками.
Вы видите не просто движение — вы понимаете логику, стоящую за ним. Все сигналы фиксируются после закрытия свечи, не перерисовываются и сохраняются на графике, позволяя уверенно анализировать ситуацию и принимать решения. Дополнительно отображаются цели по сделкам (тейк-профиты).
Чтобы вы были полностью уверены в эффективности данного индикатора, вам доступна автоматическая статистика.
После каждой смены направления индикатор также отображает уровни стоп-лосса и их интеллектуальное постепенное передвижение (Move SL), что существенно снижает риск по позиции.
- STOP LOSS / TAKE PROFIT / RR
Встроенная панель справа, которая отображает точки входа в рынок по направлении текущего глобального тренда, а также показывает эти сигналы на истории.
- Любые таймфреймы/инструменты Индикатор работает на всех временных интервалах — от M1 до MN а также подходит для всех инструментов.
- Статистика по глобальному тренду Это помогает лучше понять, где именно формируются наиболее прибыльные возможности и как можно было бы извлечь больше дохода, опираясь на реальные исторические данные.
- Уровни силы сигналов
- SHIFT (BUY/SELL) Базовая смена тенденции
- BREAK (BUY/SELL) Усиленная смена тенденции с пробоем структуры
- TREND (BUY/SELL)
Не все развороты одинаковы — и индикатор это учитывает. Это позволяет сразу понимать силу движения и фильтровать слабые сигналы.
Отображает глобальный тренд на текущем таймфрейме. Ключевые уровни, где входят в рынок крупные участники.
- Оптимальное соотношение риск / прибыль
Сигналы формируются таким образом, что среднее соотношение риск/прибыль превышает 1:2, что является важной основой стабильной торговли.
- Отображает точную структуру рынка
- отображает последнюю смену структуры
- нумерует точки минимумов и максимумов
- показывает по центру графика направление текущей структуры
Используйте сигналы в направлении вашей рыночной структуры.
- Сигналы без перерисовки
- не перерисовывает
- не пересчитывает сигналы
- фиксирует расчёты на закрытии бара
- S — скрыть/показать точки мини смен тенденций
- Двойной клик по нижней линии - меняет режим отображения глобального тренда на графике
Awesome indicator ++++