Умный многослойный детектор пробоя и отката для MetaTrader 5 «Умно. Просто. Быстро!»

Устали упускать точки входа с высокой вероятностью пробоя?

Тратите часы на просмотр нескольких графиков, пытаясь совместить пробои с направлением тренда и динамикой валют — и всё равно упускаете движение?

Break Pullback решает всё это с помощью одного индикатора.





Что такое Break Pullback?

Break Pullback — это профессиональный индикатор MetaTrader 5, созданный специально для трейдеров, торгующих по структуре рынка, пробоям и продолжениям тренда.

Он автоматически обнаруживает формации пробоя и отката по нескольким валютным парам в режиме реального времени — и фильтрует каждый сигнал через три уровня подтверждения:

Определение структурного пробоя — выявляет ключевые уровни пробоя на графике Дневное смещение HTF — согласует точки входа с доминирующим дневным трендом Индекс силы валюты — подтверждает дисбаланс импульса между парными валютами

Результат: меньше ложных сигналов, больше уверенности и более быстрое исполнение — без перегрузки графиков.





Для кого этот инструмент?

Break Pullback разработан для трейдеров, использующих:

Стратегии пробоя и ретеста

Анализ рыночной структуры (BOS, OB Order Block, структурные уровни)

Концепции Smart Money (SMC) или входы в стиле ICT

Следование тренду и сетапы на продолжение

Мультипарное сканирование Forex и Gold (XAUUSD)

Внутридневные и свинговые таймфреймы

Если вы уже понимаете прайс-экшн и рыночную структуру — этот индикатор предоставляет вам автоматизированного помощника, который никогда не спит и не пропускает сетапы.





3 Основные функции:

(i) Мультивалютный автодетектор Break Pullback

Автоматически сканирует несколько валютных пар одновременно

Обнаруживает структурные уровни пробоя и зоны отката в реальном времени

Устраняет необходимость ручного сканирования графиков

Мгновенно определяет квалифицированные сетапы, позволяя сосредоточиться на исполнении

Больше не нужно переключаться между 20 графиками. Break Pullback делает сканирование за вас.

(ii) Дневное смещение HTF — Монитор трёх свечей

Автоматически считывает направленное смещение старшего таймфрейма (дневного)

Отфильтровывает входы против тренда, прежде чем они обойдутся вам дорого

Согласует каждый сигнал с доминирующим направлением рынка

Использует чистый монитор трёх свечей для подтверждения бычьего или медвежьего смещения

Торговать по тренду ещё никогда не было так просто.

(iii) Индекс силы валюты (CSI)

Измеряет силу валюты в реальном времени с использованием скорости изменения (ROC)

Определяет сильнейшие и слабейшие валюты в любой момент времени

Помогает выбрать пары с наибольшим импульсом для торговли

Добавляет финальный уровень подтверждения перед любым входом на пробой

Когда структура пробита и более сильная валюта ведёт движение — это ваше преимущество.





Почему три уровня подтверждения?

Большинство индикаторов пробоя показывают, где цена пробила уровень — но не стоит ли это торговать.

Break Pullback отвечает на три ключевых вопроса перед каждым сигналом:

Вопрос Ответ даёт Пробила ли цена ключевой структурный уровень? Детектор пробоя Согласована ли сделка с дневным трендом? Дневное смещение HTF (Монитор трёх свечей) Подкреплён ли импульс силой валюты? Индекс силы валюты на основе скорости изменения (ROC) Только когда все три совпадают, вы получаете сетап с высокой вероятностью — именно такой вход ищут серьёзные трейдеры каждую сессию.

Чем отличается Break Pullback?

Трёхуровневое слияние — структура + смещение + сила в одном инструменте

Мультипарный сканер — не нужно вручную переключаться между графиками

Обнаружение в реальном времени — сигналы появляются по мере движения рынка

Работает со всеми основными парами Forex и Gold (XAUUSD)

Подходит для внутридневных и свинговых трейдеров

Чистый, профессиональный интерфейс — без перегруженного графика

Создан для MT5 — стабильный, оптимизированный и быстрый





Рекомендуемые торговые пары и таймфреймы

Лучшие пары:

EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, GBPJPY, XAUUSD (Gold) и все основные и второстепенные пары Forex

Рекомендуемые таймфреймы:

M15, M30, H1, H4 для внутридневной — H4, D1 для свинга





Как это работает — 3 простых шага

Шаг 1 — Прикрепите Break Pullback к вашему графику MT5

Шаг 2 — Индикатор сканирует все пары, считывает дневное смещение и проверяет силу валюты автоматически

Шаг 3 — Когда все три уровня подтверждены → вы получаете чёткий сетап Break Pullback с высокой вероятностью для действия

Никаких сложных настроек. Никакого ручного анализа. Только чёткие сигналы с многоуровневым подтверждением.





Идеально для трейдеров, которые хотят:

Более умный фильтр пробоев — не просто стрелки пробоя

Уверенность в каждом входе через многоуровневое слияние

Экономию времени — один индикатор заменяет часы ручного сканирования

Инструмент, совместимый с рыночной структурой, SMC и концепциями ICT

Стабильные сетапы с высокой вероятностью на Forex и Gold

Получите Break Pullback сегодня!

Перестаньте упускать пробои с высокой вероятностью.

Перестаньте сомневаться в своих входах.

Перестаньте тратить время на ручное сканирование графиков.