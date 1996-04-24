Break Pullback

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    Arief

    Arief

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    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّٰهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْعَظِيمِ
    Здравствуйте и добро пожаловать ✤
    Меня зовут Ариф, я из Индонезии.
    3 продукта
  • Версия: 3.7
  • Обновлено: 9 июня 2026
  • Активации: 5

Умный многослойный детектор пробоя и отката для MetaTrader 5

«Умно. Просто. Быстро!»

Устали упускать точки входа с высокой вероятностью пробоя?
Тратите часы на просмотр нескольких графиков, пытаясь совместить пробои с направлением тренда и динамикой валют — и всё равно упускаете движение?
Break Pullback решает всё это с помощью одного индикатора.

Что такое Break Pullback?
Break Pullback — это профессиональный индикатор MetaTrader 5, созданный специально для трейдеров, торгующих по структуре рынка, пробоям и продолжениям тренда.
Он автоматически обнаруживает формации пробоя и отката по нескольким валютным парам в режиме реального времени — и фильтрует каждый сигнал через три уровня подтверждения:
  1. Определение структурного пробоя — выявляет ключевые уровни пробоя на графике
  2. Дневное смещение HTF — согласует точки входа с доминирующим дневным трендом
  3. Индекс силы валюты — подтверждает дисбаланс импульса между парными валютами
Результат: меньше ложных сигналов, больше уверенности и более быстрое исполнение — без перегрузки графиков.

Для кого этот инструмент?
Break Pullback разработан для трейдеров, использующих:
  • Стратегии пробоя и ретеста
  • Анализ рыночной структуры (BOS, OB Order Block, структурные уровни)
  • Концепции Smart Money (SMC) или входы в стиле ICT
  • Следование тренду и сетапы на продолжение
  • Мультипарное сканирование Forex и Gold (XAUUSD)
  • Внутридневные и свинговые таймфреймы
Если вы уже понимаете прайс-экшн и рыночную структуру — этот индикатор предоставляет вам автоматизированного помощника, который никогда не спит и не пропускает сетапы.

3 Основные функции:

(i) Мультивалютный автодетектор Break Pullback
  • Автоматически сканирует несколько валютных пар одновременно
  • Обнаруживает структурные уровни пробоя и зоны отката в реальном времени
  • Устраняет необходимость ручного сканирования графиков
  • Мгновенно определяет квалифицированные сетапы, позволяя сосредоточиться на исполнении

Больше не нужно переключаться между 20 графиками. Break Pullback делает сканирование за вас.

(ii) Дневное смещение HTF — Монитор трёх свечей
  • Автоматически считывает направленное смещение старшего таймфрейма (дневного)
  • Отфильтровывает входы против тренда, прежде чем они обойдутся вам дорого
  • Согласует каждый сигнал с доминирующим направлением рынка
  • Использует чистый монитор трёх свечей для подтверждения бычьего или медвежьего смещения

Торговать по тренду ещё никогда не было так просто.

(iii) Индекс силы валюты (CSI)
  • Измеряет силу валюты в реальном времени с использованием скорости изменения (ROC)
  • Определяет сильнейшие и слабейшие валюты в любой момент времени
  • Помогает выбрать пары с наибольшим импульсом для торговли
  • Добавляет финальный уровень подтверждения перед любым входом на пробой
Когда структура пробита и более сильная валюта ведёт движение — это ваше преимущество.

Почему три уровня подтверждения?
Большинство индикаторов пробоя показывают, где цена пробила уровень — но не стоит ли это торговать.

Break Pullback отвечает на три ключевых вопроса перед каждым сигналом:

Вопрос Ответ даёт
Пробила ли цена ключевой структурный уровень? Детектор пробоя
Согласована ли сделка с дневным трендом? Дневное смещение HTF (Монитор трёх свечей)
Подкреплён ли импульс силой валюты? Индекс силы валюты на основе скорости изменения (ROC)

Только когда все три совпадают, вы получаете сетап с высокой вероятностью — именно такой вход ищут серьёзные трейдеры каждую сессию.

Чем отличается Break Pullback?
Трёхуровневое слияние — структура + смещение + сила в одном инструменте
Мультипарный сканер — не нужно вручную переключаться между графиками
Обнаружение в реальном времени — сигналы появляются по мере движения рынка
Работает со всеми основными парами Forex и Gold (XAUUSD)
Подходит для внутридневных и свинговых трейдеров
Чистый, профессиональный интерфейс — без перегруженного графика
Создан для MT5 — стабильный, оптимизированный и быстрый

Рекомендуемые торговые пары и таймфреймы
Лучшие пары:
EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, GBPJPY, XAUUSD (Gold) и все основные и второстепенные пары Forex
Рекомендуемые таймфреймы:
M15, M30, H1, H4 для внутридневной — H4, D1 для свинга

Как это работает — 3 простых шага
Шаг 1 — Прикрепите Break Pullback к вашему графику MT5
Шаг 2 — Индикатор сканирует все пары, считывает дневное смещение и проверяет силу валюты автоматически

Шаг 3 — Когда все три уровня подтверждены → вы получаете чёткий сетап Break Pullback с высокой вероятностью для действия

Никаких сложных настроек. Никакого ручного анализа. Только чёткие сигналы с многоуровневым подтверждением.

Идеально для трейдеров, которые хотят:
  • Более умный фильтр пробоев — не просто стрелки пробоя
  • Уверенность в каждом входе через многоуровневое слияние
  • Экономию времени — один индикатор заменяет часы ручного сканирования
  • Инструмент, совместимый с рыночной структурой, SMC и концепциями ICT
  • Стабильные сетапы с высокой вероятностью на Forex и Gold

Получите Break Pullback сегодня!

Перестаньте упускать пробои с высокой вероятностью.
Перестаньте сомневаться в своих входах.
Перестаньте тратить время на ручное сканирование графиков.

Break Pullback даёт вам структуру, смещение и силу — всё в одном месте. «Умно. Просто. Быстро!»

«Торговая стратегия в блоге MQL5 — пожалуйста, посетите здесь:» Прочитайте полный блог.

Уведомление о рисках: Торговля связана с рисками. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Всегда используйте надлежащее управление рисками.

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Индикаторы
Индикатор выделяет зоны, в которых проявляется интерес, а затем показывает зону накопления ордеров. Он работает как биржевой стакан, но в крупном масштабе. Это индикатор для самых крупных денег. Его эффективность исключительна. Какой бы интерес ни возник на рынке — вы его увидите. (Это полностью переписанная и автоматизированная версия — ручной анализ больше не требуется.) Скорость транзакций — это концептуально новый индикатор, который показывает, где и когда накапливаются крупные ордера и как
Meravith MT5
Ivan Stefanov
5 (3)
Индикаторы
Инструмент маркет-мейкеров. Meravith будет: Анализировать все таймфреймы и отображать текущий действующий тренд. Выделять зоны ликвидности (объёмное равновесие), где бычий и медвежий объём равны. Показывать все уровни ликвидности с разных таймфреймов прямо на вашем графике. Генерировать и отображать текстовый анализ рынка для вашего ориентирования. Рассчитывать цели, уровни поддержки и стоп-лосс в соответствии с текущим трендом. Вычислять соотношение риск/прибыль для ваших сделок. Определять раз
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Индикаторы
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Meravith Scanner
Ivan Stefanov
5 (3)
Индикаторы
MERAVITH SCANNER — это профессиональный индикатор финансовых рынков для MetaTrader 5, который объединяет несколько аналитических инструментов в единую интегрированную систему. Он выполняет все расчёты автоматически, используя собственную методологию средневзвешенной цены по объёму (VWAP), полностью исключая субъективную интерпретацию. Индикатор работает на всех классах активов (Forex, акции, индексы, товары, криптовалюты) и на всех таймфреймах от M1 до Monthly. Базовый принцип заключается в том,
Route Lines Prices MT5
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Route Lines Prices MT5  - индикатор разработанный для поиска потенциальных торговых сигналов. Простой интерфейс индикатора содержит в себе множество алгоритмов поведения цены, а также определение окончания сигналов и расчет пройденных траекторий. В алгоритмах содержатся расчеты волатильности и сглаживания цены в соответствии с используемыми тайм-фреймами. Индикатор имеет основной параметр для изменения значений " Calculating price values ". Значение по умолчанию 1 имеет сбалансированную автомат
Apex Market Structure Pro
Samuel Monga Ilunga
Индикаторы
Увидьте, что рынок делает на самом деле.   Наблюдайте за 3 фазами рынка вживую прямо перед собой (Сжатие, Расширение, Тренд) и открывайте более удачные входы на ранней   стадии фазы Тренда.      Хватит гадать. Начните читать рынок так, как это делают институции и умные деньги.   Apex Market Structure Pro для MT5 — это точный инструмент анализа умных денег, который убирает шум и показывает истинную   структуру под каждой свечой: ликвидность, смены структуры, зоны накопления и уклон тренда — всё
OmniSync Projection
Antonio-alin Teculescu
5 (1)
Индикаторы
Chronos Fractal Engine is an innovative price projection indicator for MetaTrader 5, designed to transform your technical analysis by intelligently identifying and projecting historical price patterns. Built upon an advanced correlation algorithm and the fractal principles of the market, this powerful tool visualizes potential future price movements, giving you a unique edge in your trading decisions. What is Chronos Fractal Engine? At its core, the Chronos Fractal Engine employs a sophisticat
Tradable Zones Pro
Mathew Odong
Индикаторы
The Zone Trading Indicator is a technical analysis tool for MetaTrader 5 that automatically identifies and displays tradable price zones across multiple timeframes to assist with structured market analysis. The indicator plots Monthly, Weekly, Daily, and H4 tradable zones , allowing traders to view higher- and lower-timeframe price areas simultaneously. These zones are designed to support one-candle–based entry approaches by highlighting predefined areas where price interaction may be monitored.
Orderflow Absorption MT5
Chi Sum Poon
5 (1)
Индикаторы
OrderFlow Absorption – Профессиональный индикатор дельты и сигналов абсорбции для MT5 Откройте для себя настоящую силу анализа потока ордеров с OrderFlow Absorption – лучшим индикатором дельты и сигналов абсорбции для MetaTrader 5. Этот инструмент создан для трейдеров, которые хотят видеть, что действительно происходит за каждым движением цены, выявляя скрытое давление покупателей/продавцов и события абсорбции, которые двигают рынок. Возможности Визуализация дельты:   Мгновенно определяйте давле
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
5 (1)
Индикаторы
Индикатор " Dynamic Scalper System MT5 " разработан для скальпингового метода торговли внутри трендовых волн. Тестировался на основных валютных парах и золоте, возможна совместимость с другими торговыми инструментами. Дает сигналы для кратковременного открытия позиций по тренду с дополнительным сопровождением движения цены. Принцип действия индикатора. Большие стрелки определяют направление тренда. Внутри трендовых волн действует алгоритм генерации сигналов для скальпинга в виде маленьких ст
Astro Ai Intelligence
Abdul Hamas
Индикаторы
Привет, трейдер! Большинство розничных трейдеров полагаются на запаздывающие веб-скрипты. Для торговли с истинным преимуществом необходима институциональная архитектура. Индикатор Astro AI — это не стандартное наложение графика. Это скомпилированная нейронная сеть с двумя агентами, работающая непосредственно на вашем терминале. Вот точная технология, лежащая в основе системы: 1. Агент 1: Аналитик (Графовые нейронные сети — GNN) Рынки — это не просто изолированные ценовые бары; это взаимосвяз
SMC Pro AI Indicator MT5
Daniel Grigerek
Индикаторы
==================================================================== SMC Pro v6.1 APEX AI — XAUUSD Gold Empire Индикатор для MetaTrader 5 · Smart Money Concepts · Движок предиктивного интеллекта ==================================================================== SMC Pro v6.1 APEX AI — это профессиональная индикаторная система на основе Smart Money Concepts, созданная исключительно для XAUUSD (золото) на платформе MetaTrader 5. Она объединяет полный набор SMC — Order Blocks, снятие ликвидност
Flag Pattern Angelo
Brighton Mufaro Mudzingwa
Индикаторы
Brandon Angelo Flag Pattern — how it works This indicator automatically detects classic bull and bear flag chart patterns in real time. The detection happens in three stages for each bar. First it looks for a flagpole — a sharp, strong directional move over a configurable number of bars ( FlagpoleBars , default 5) that must exceed a minimum percentage size ( FlagpoleMinPct ). For a bullish flag the pole must close net higher than it opened; for a bearish flag, net lower. Second it identifies th
VTrende Pro
Andrii Diachenko
5 (1)
Индикаторы
VTrende Pro - МТФ индикатор для трендовой торговли с панелью индикации для МТ5 !!! - Подробное описание на русском языке под видео (на Youtube) - !!! Хотя сигналы индикатора VTrende Pro можно использовать, как сигналы полноценной торговой системы, рекомендуется применять их в связке с ТС Билла Вильямса. VTrende Pro - это расширенная версия индикатора VTrende . Отличие Pro версии от VTrende: - Временные зоны - Сигнал V - сигнал 1-2 волн Основная задача индикатора - определить точки изменения н
SMC Fibo Levels Pack
Jing Bo Wu
Индикаторы
This indicator automatically detects internal & swing market structure, Fibonacci Retracement and Fibo Levels. Features Full internal & swing market structure labeling in real-time Fibonacci Retracement Fibonacci Levels After purchasing the indicator, the full source code is provided, and via indicator buffers it can be easily integrated into your Expert Advisors (EAs) for automated trading strategies.
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Индикаторы
Pattern Builder Pro — сканер пользовательских свинг-паттернов для MetaTrader 5 Pattern Builder Pro — это индикатор и сканер рынка для MetaTrader 5, который позволяет вручную нарисовать любой свинг-паттерн и мгновенно найти похожие формирования цены по всем символам Обзора рынка и на нескольких таймфреймах одновременно. В отличие от стандартных индикаторов графических паттернов (голова и плечи, треугольники, флаги), этот инструмент распознавания паттернов для MT5 позволяет задать собственную моде
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