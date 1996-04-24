Break Pullback
- Индикаторы
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Arief----------------------------------------------------------------------------------------------------
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّٰهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْعَظِيمِ
Здравствуйте и добро пожаловать ✤
Меня зовут Ариф, я из Индонезии.
- Версия: 3.7
- Обновлено: 9 июня 2026
- Активации: 5
Умный многослойный детектор пробоя и отката для MetaTrader 5
«Умно. Просто. Быстро!»
- Определение структурного пробоя — выявляет ключевые уровни пробоя на графике
- Дневное смещение HTF — согласует точки входа с доминирующим дневным трендом
- Индекс силы валюты — подтверждает дисбаланс импульса между парными валютами
- Стратегии пробоя и ретеста
- Анализ рыночной структуры (BOS, OB Order Block, структурные уровни)
- Концепции Smart Money (SMC) или входы в стиле ICT
- Следование тренду и сетапы на продолжение
- Мультипарное сканирование Forex и Gold (XAUUSD)
- Внутридневные и свинговые таймфреймы
3 Основные функции:
- Автоматически сканирует несколько валютных пар одновременно
- Обнаруживает структурные уровни пробоя и зоны отката в реальном времени
- Устраняет необходимость ручного сканирования графиков
- Мгновенно определяет квалифицированные сетапы, позволяя сосредоточиться на исполнении
Больше не нужно переключаться между 20 графиками. Break Pullback делает сканирование за вас.
- Автоматически считывает направленное смещение старшего таймфрейма (дневного)
- Отфильтровывает входы против тренда, прежде чем они обойдутся вам дорого
- Согласует каждый сигнал с доминирующим направлением рынка
- Использует чистый монитор трёх свечей для подтверждения бычьего или медвежьего смещения
Торговать по тренду ещё никогда не было так просто.
- Измеряет силу валюты в реальном времени с использованием скорости изменения (ROC)
- Определяет сильнейшие и слабейшие валюты в любой момент времени
- Помогает выбрать пары с наибольшим импульсом для торговли
- Добавляет финальный уровень подтверждения перед любым входом на пробой
Break Pullback отвечает на три ключевых вопроса перед каждым сигналом:
|Вопрос
|Ответ даёт
|Пробила ли цена ключевой структурный уровень?
|Детектор пробоя
|Согласована ли сделка с дневным трендом?
|Дневное смещение HTF (Монитор трёх свечей)
|Подкреплён ли импульс силой валюты?
|Индекс силы валюты на основе скорости изменения (ROC)
Только когда все три совпадают, вы получаете сетап с высокой вероятностью — именно такой вход ищут серьёзные трейдеры каждую сессию.
Шаг 3 — Когда все три уровня подтверждены → вы получаете чёткий сетап Break Pullback с высокой вероятностью для действия
- Более умный фильтр пробоев — не просто стрелки пробоя
- Уверенность в каждом входе через многоуровневое слияние
- Экономию времени — один индикатор заменяет часы ручного сканирования
- Инструмент, совместимый с рыночной структурой, SMC и концепциями ICT
- Стабильные сетапы с высокой вероятностью на Forex и Gold
Получите Break Pullback сегодня!
Break Pullback даёт вам структуру, смещение и силу — всё в одном месте. «Умно. Просто. Быстро!»
«Торговая стратегия в блоге MQL5 — пожалуйста, посетите здесь:» Прочитайте полный блог.
Уведомление о рисках: Торговля связана с рисками. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Всегда используйте надлежащее управление рисками.