Gold Signal Pro with Auto TP SL

KURAMA GOLD SIGNAL PRO (MT5) — 7-уровневый фильтр · Автоматический TP/SL · Оценка качества · Сохранение истории сигналов | Полная торговая система для XAUUSD





Без перерисовки в реальном времени. В момент появления сигнала стрелка, вход, TP и SL фиксируются на месте и больше никогда не смещаются. Вы торгуете именно этот сигнал в реальном времени. А в версии 7.20 каждый фактически отправленный сигнал автоматически сохраняется и точно восстанавливается после перезапуска.









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ВАША ПРОБЛЕМА — И РЕШЕНИЕ

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Золото проходит $30–$50 в день. Вы знаете, что возможность есть. Но знакомо ли вам это?





- Вы входите слишком рано, цена идёт на $10 против вас, а затем всё-таки в вашу сторону

- Вы входите на каждом касании скользящей средней и теряете в половине случаев

- Без критерия TP/SL вы либо держите слишком долго, либо закрываетесь слишком рано

- Вы торгуете в мёртвые часы и не понимаете, почему ничего не работает





KURAMA GOLD SIGNAL PRO создан, чтобы решить всё это. Не одним фильтром — семью.









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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ — 3 ШАГА

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1. На графике появляется сигнал-стрелка

2. Проверьте на панели цену TP, цену SL, оценку качества и соотношение риск/прибыль

3. Выставите ордер и ждите





Никаких догадок. Никакого сложного анализа. Следуйте за стрелкой, управляйте по цифрам.









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НЕ ТОЛЬКО ВХОДЫ — ПОЛНЫЙ ПЛАН ВЫХОДА НА ЭКРАНЕ

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Большинство индикаторов показывают только вход, а остальное оставляют вам.





Этот показывает всё в момент срабатывания сигнала:





- Стрелка: направление и цена входа

- Зелёная зона: цель фиксации прибыли и точная цена

- Красная зона: уровень стоп-лосса и точная цена

- Панель: TP, SL, соотношение риск/прибыль и оценка качества в цифрах





Просто введите показанные цифры прямо в свой ордер. Расчёты не нужны.









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СЕМЬ НЕЗАВИСИМЫХ ФИЛЬТРОВ — НАСТОЯЩЕЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

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Прежде чем появится сигнал, рынок должен одновременно пройти все семь фильтров:





Фильтр 1 — Обнаружение аномалий волатильности: блокирует сигналы при всплесках ATR и мёртвом рынке.

Фильтр 2 — Проверка структуры средних: проверяет выстраивание SMA 13/21/75/100.

Фильтр 3 — Фильтр направления тренда: сочетает наклон средних и положение цены.

Фильтр 4 — Фильтр угла средней: измеряет реальный угол средней. Плоская средняя = нет сигнала. Устраняет убытки во флэте.

Фильтр 5 — Фильтр старшего таймфрейма (H4): проверяет тренд H4 перед любым входом на M5/M15.

Фильтр 6 — Фильтр RSI: блокирует входы на экстремумах перекупленности/перепроданности.

Фильтр 7 — Блок пробоя: отличает настоящий откат от пробоя.





Фильтр не пройден = нет сигнала = нет сделки. Большинство индикаторов по XAUUSD на рынке используют один-два фильтра. Этот использует семь.









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ТРИ УРОВНЯ ФИЛЬТРАЦИИ

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SAFE [S] — Максимальная фильтрация. Фильтр первого касания ВКЛ. Меньше всего сигналов, наивысшая точность.

STANDARD (по умолчанию) — Сбалансированный режим. Оптимальный баланс качества и частоты. Рекомендуется.

ACTIVE [A] — Ослабленные фильтры. Больше сигналов. Только для счетов с низким спредом. Рекомендуется ручная фильтрация по оценке качества.





Переключение одним кликом в параметрах. Расчёт TP/SL одинаков на любом уровне.









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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА НА КАЖДОМ СИГНАЛЕ

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★★★ — Все условия идеальны. Сильная конфигурация. Более широкий TP.

★★ — Надёжная конфигурация. Стандартный TP/SL. Ваши основные сделки.

★ — Условия неопределённы. Более узкий TP/SL. Уменьшите лот или пропустите.





Управление риском происходит автоматически через оценку.





[НОВОЕ v7.20] Панель теперь также показывает подсчёт выигрышей/проигрышей по каждому уровню звёзд. Вы сами видите, какая оценка качества работает на текущем рынке.









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[НОВОЕ v7.20] ТЕГИ ОБОСНОВАНИЯ — ПОЧЕМУ СРАБОТАЛ ЭТОТ СИГНАЛ

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Каждый сигнал показывает причины своего срабатывания в виде тегов. Это не чёрный ящик.





FT — Первое касание (первое касание этой средней)

RT — Повторное касание (второе и далее)

TREND — совпадает с направлением тренда

H4 — совпадает с направлением старшего таймфрейма (H4)

PO — Perfect Order установлен

VOL — волатильность в здоровом диапазоне





Чем больше тегов, тем больше причин накладывается на этот сигнал. В сочетании с оценкой качества вы можете принимать решения о входе с уверенностью. Теги также появляются в push-уведомлении на телефоне, так что вы знаете обоснование, даже не глядя на график.









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ДИНАМИЧЕСКИЙ TP/SL — КАЖДЫЙ РАЗ АДАПТИРУЕТСЯ К РЫНКУ

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Фиксированный TP/SL не работает, потому что рынок меняется каждый день. Этот индикатор каждый раз пересчитывает с нуля на основе:





- Какой средней коснулись

- Оценки качества

- Текущей волатильности

- Числа последовательных сигналов





Вы получаете TP/SL, подходящий для рынка прямо сейчас.









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ЧЕТЫРЕ СРЕДНИХ — ЧЕТЫРЕ ТИПА СДЕЛОК

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13MA — Неглубокий откат. Быстрый скальп. Узкий TP/SL. Только Perfect Order.

21MA — Стандартный откат. Самый частый сигнал. Сбалансированный TP/SL.

75MA — Глубокий откат. Широкий TP/SL.

100MA — Самый глубокий откат. Главная поддержка/сопротивление. Широкий TP/SL.





Панель сообщает, какая средняя сработала.









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ПОЛНАЯ ПАНЕЛЬ — ВСЁ НА ОДНОМ ЭКРАНЕ

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- Значения 4 средних, их наклоны и расстояние от цены

- Уровень фильтра: [S], [A] или пусто

- Тренд: Strong Bull / Bull / Range / Bear / Strong Bear

- Контекст старшего таймфрейма H4

- ATR (со статусом Normal/Spike/Low)

- Значение RSI

- ENTRY ENV: общая оценка текущей среды входа (GOOD/CAUTION/NG)

- Текущий сигнал: направление, тип средней, качество, теги обоснования, TP, SL, соотношение риск/прибыль

- Ориентир трейлинг-SL на основе 21MA

- Счётчик выигрышей/проигрышей по уровням звёзд

- Монитор спреда: зелёный/жёлтый/красный

- Таймер обратного отсчёта свечи









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[НОВОЕ v7.20] АВТОМАТИЧЕСКОЕ СОХРАНЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИСТОРИИ СИГНАЛОВ

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Частой жалобой на сигнальные индикаторы всегда было «сигналы исчезают при перезапуске». Решено в v7.20.





- Каждый сработавший сигнал автоматически записывается в файл

- После перезапуска MT5, перезагрузки графика или повторного применения индикатора стрелки, TP/SL и зоны восстанавливаются автоматически

- Восстанавливаются именно те сигналы, которые были фактически отправлены

- При переносе VPS или смене ПК просто скопируйте файл истории, чтобы перенести её





Поскольку прошлые сигналы сохраняются, вы можете проверить результаты собственными глазами. Никаких скрытых результатов.





Кроме того, v7.20 устраняет проблему, когда один и тот же сигнал уведомлялся повторно при перезагрузке графика. Уведомляются только новые сигналы.









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ПРОКРУТИТЕ НАЗАД И ПРОВЕРЬТЕ

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Каждый прошлый сигнал остаётся на графике вместе со своими зонами TP/SL. Достигнута зелёная зона = TP сработал. Достигнута красная зона = SL сработал. Никаких скрытых результатов. Убедитесь сами.









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ДВА РЕЖИМА

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SCALP M5 — Быстро. Узкий TP/SL. Активная торговля во время трендовых сессий.

DAY M15 — Более крупные цели. Более строгие фильтры. Меньше сигналов, но выше качество.





Самая мощная связка: показывайте оба рядом. Подтверждайте направление на M15. Выбирайте момент входа на M5.









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ОПОВЕЩЕНИЯ

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Звуковое оповещение на ПК. Push-уведомление на мобильный MT5. Email по желанию. Отдельный звук для высококачественных сигналов. Теги обоснования также включены в push-уведомление.









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ТОЛЬКО ЗОЛОТО. НИЧЕГО, КРОМЕ ЗОЛОТА.

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Каждый фильтр, порог и расчёт TP/SL разработаны с нуля только для XAUUSD. Паттерны сессий, всплески ATR, поведение перед новостями — всё учтено.





Это не Forex-индикатор с прикрученным золотым пресетом. Это индикатор исключительно для золота.









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АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕССИЙ

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Сидней, Токио, Лондон, Нью-Йорк — определяются автоматически, независимо от серверного времени вашего брокера.









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МОНИТОР СПРЕДА

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Зелёный = GO. Жёлтый = осторожно. Красный = ждите. Всегда на графике.









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БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ — И ЧЕСТНО О ПЕРЕСЧЁТЕ

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[Поведение в реальном времени]

Как только сигнал появляется на закрытой свече, он не исчезает и не меняет положение внутри этой свечи. Стрелка, вход, TP и SL фиксируются в момент появления и больше никогда не смещаются. То, что вы реально торгуете, — это сигнал в реальном времени. Здесь нет ни задержки, ни перерисовки.





[О пересчёте — говорим открыто]

Когда вы заново применяете индикатор, перезапускаете или меняете таймфрейм, прошлые свечи пересчитываются с обнулённого внутреннего состояния (кулдауны и т.д.). В этот момент то, как отображаются прошлые «справочные стрелки», может слегка измениться. Это не перерисовка — это поведение пересчёта, общее для любого индикатора, отслеживающего внутреннее состояние, и оно стандартно на любой платформе. Важно то, что это никак не влияет на ваши торговые результаты в реальном времени. Вы торгуете сигнал в момент его появления; перерисовка прошлых свечей никогда не меняет ни вход, ни TP, ни SL, ни прибыль/убыток.





А в v7.20 каждый фактически отправленный сигнал автоматически сохраняется в файл и восстанавливается на той же позиции после перезапуска. История уведомлённых сигналов не перезаписывается.





[Слова реального пользователя]

Именно по этому поводу покупательница Violette написала в своём отзыве (из отзывов MQL5):

«Даже если история перерисовывается после обновления, это абсолютно не проблема, ведь я непрерывно получаю прибыль уже две недели. Рекомендую.»

Для реального пользователя, торгующего в реальном времени, пересчёт не является проблемой на практике — таков вердикт с передовой.









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ТРЕЙЛИНГ-SL

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Панель показывает значение трейлинга на основе 21MA. Двигайте свой SL, чтобы зафиксировать прибыль. Ручное исполнение.









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ТРИ ПРАВИЛА ДЛЯ ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

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1. Торгуйте только когда M5 и M15 согласны по направлению

2. Сосредоточьтесь на ★★ и ★★★. Пропускайте ★ или используйте минимальный лот

3. Пропускайте, когда тренд Range. Нет тренда = нет преимущества









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ИСТОРИЯ ЭТОГО ИНДИКАТОРА — 12 ЛЕТ

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Я создал его не для продажи. Я создал его, потому что он был нужен мне самому. 12 лет торговли только золотом. Два слитых счёта. Каждый порог фильтра проверен на реальные деньги.





Я использую его в собственной торговле каждый день. Теперь ваша очередь.









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ХАРАКТЕРИСТИКИ

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Платформа: MetaTrader 5

Инструмент: только XAUUSD

Таймфреймы: M5 и M15

Рекомендуемый спред: $1.0 или ниже









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ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ

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В: Можно использовать на валютных парах Forex? — Нет. Только XAUUSD.

В: Можно использовать на M30 или H1? — Нет. Только M5 и M15. Если вам нужна свинг-торговля, посмотрите Gold Signal Swing Pro (M30/H1/H4).

В: Нужно ли настраивать параметры? — Значения по умолчанию оптимизированы. Можно менять только уровень фильтра.

В: Сигналы не появляются? — Фильтры работают правильно. Дождитесь подходящей конфигурации.

В: Он перерисовывает? — Не в реальном времени. Вход, TP и SL появившегося сигнала фиксируются на месте. Повторное применение или перезапуск пересчитывает прошлые справочные стрелки, но это не влияет на торговые результаты. Уведомлённые сигналы сохраняются и восстанавливаются в v7.20.

В: Исчезают ли сигналы при перезапуске? — Нет. Они автоматически сохраняются и восстанавливаются начиная с v7.20.

В: Есть ли руководство? — Да. Напишите мне после покупки, и я пришлю руководство в PDF и бонус AI Zone Radar.









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БОНУС ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ БЕССРОЧНОЙ ЛИЦЕНЗИИ

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Купите бессрочную лицензию и получите следующее бесплатно:





- AI Zone Radar (стоимостью $59): автоматический детектор поддержки и сопротивления с 5-уровневой оценкой силы

- Полное руководство в PDF: полное руководство по настройке и правилам торговли





Аренда не учитывается. Напишите мне напрямую в MQL5 после покупки, и я пришлю вам оба.

AI Zone Radar: https://www.mql5.com/en/market/product/175834









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ЛИНЕЙКА ПРОДУКТОВ

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Также доступна версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/170617





Есть также свинг-версия M30/H1/H4 — для тех, кто хочет ловить более крупные волны, недоступные на M5/M15. Gold Signal Swing Pro (M30/H1/H4). Цельтесь в $20–$80+ за сделку.

https://www.mql5.com/en/market/product/177643









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ОТЗЫВЫ

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РАСКРЫТИЕ РИСКОВ

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Это инструмент поддержки принятия решений, а не инвестиционный совет. Прошлые результаты не гарантируют будущих. XAUUSD высоковолатилен и может привести к крупным убыткам. Торгуйте только теми деньгами, потерю которых можете себе позволить. Настоятельно рекомендуется среда с низким спредом.