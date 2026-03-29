Gold Signal Pro with Auto TP SL

3.8

KURAMA GOLD SIGNAL PRO (MT5) — 7-уровневый фильтр · Автоматический TP/SL · Оценка качества · Сохранение истории сигналов | Полная торговая система для XAUUSD


Без перерисовки в реальном времени. В момент появления сигнала стрелка, вход, TP и SL фиксируются на месте и больше никогда не смещаются. Вы торгуете именно этот сигнал в реальном времени. А в версии 7.20 каждый фактически отправленный сигнал автоматически сохраняется и точно восстанавливается после перезапуска.



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БОНУС ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ

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Активно используется и высоко оценён за точность и удобство в сообществе трейдеров по золоту.



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ВАША ПРОБЛЕМА — И РЕШЕНИЕ

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Золото проходит $30–$50 в день. Вы знаете, что возможность есть. Но знакомо ли вам это?


- Вы входите слишком рано, цена идёт на $10 против вас, а затем всё-таки в вашу сторону

- Вы входите на каждом касании скользящей средней и теряете в половине случаев

- Без критерия TP/SL вы либо держите слишком долго, либо закрываетесь слишком рано

- Вы торгуете в мёртвые часы и не понимаете, почему ничего не работает


KURAMA GOLD SIGNAL PRO создан, чтобы решить всё это. Не одним фильтром — семью.



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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ — 3 ШАГА

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1. На графике появляется сигнал-стрелка

2. Проверьте на панели цену TP, цену SL, оценку качества и соотношение риск/прибыль

3. Выставите ордер и ждите


Никаких догадок. Никакого сложного анализа. Следуйте за стрелкой, управляйте по цифрам.



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НЕ ТОЛЬКО ВХОДЫ — ПОЛНЫЙ ПЛАН ВЫХОДА НА ЭКРАНЕ

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Большинство индикаторов показывают только вход, а остальное оставляют вам.


Этот показывает всё в момент срабатывания сигнала:


- Стрелка: направление и цена входа

- Зелёная зона: цель фиксации прибыли и точная цена

- Красная зона: уровень стоп-лосса и точная цена

- Панель: TP, SL, соотношение риск/прибыль и оценка качества в цифрах


Просто введите показанные цифры прямо в свой ордер. Расчёты не нужны.



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СЕМЬ НЕЗАВИСИМЫХ ФИЛЬТРОВ — НАСТОЯЩЕЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

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Прежде чем появится сигнал, рынок должен одновременно пройти все семь фильтров:


Фильтр 1 — Обнаружение аномалий волатильности: блокирует сигналы при всплесках ATR и мёртвом рынке.

Фильтр 2 — Проверка структуры средних: проверяет выстраивание SMA 13/21/75/100.

Фильтр 3 — Фильтр направления тренда: сочетает наклон средних и положение цены.

Фильтр 4 — Фильтр угла средней: измеряет реальный угол средней. Плоская средняя = нет сигнала. Устраняет убытки во флэте.

Фильтр 5 — Фильтр старшего таймфрейма (H4): проверяет тренд H4 перед любым входом на M5/M15.

Фильтр 6 — Фильтр RSI: блокирует входы на экстремумах перекупленности/перепроданности.

Фильтр 7 — Блок пробоя: отличает настоящий откат от пробоя.


Фильтр не пройден = нет сигнала = нет сделки. Большинство индикаторов по XAUUSD на рынке используют один-два фильтра. Этот использует семь.



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ТРИ УРОВНЯ ФИЛЬТРАЦИИ

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SAFE [S] — Максимальная фильтрация. Фильтр первого касания ВКЛ. Меньше всего сигналов, наивысшая точность.

STANDARD (по умолчанию) — Сбалансированный режим. Оптимальный баланс качества и частоты. Рекомендуется.

ACTIVE [A] — Ослабленные фильтры. Больше сигналов. Только для счетов с низким спредом. Рекомендуется ручная фильтрация по оценке качества.


Переключение одним кликом в параметрах. Расчёт TP/SL одинаков на любом уровне.



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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА НА КАЖДОМ СИГНАЛЕ

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★★★ — Все условия идеальны. Сильная конфигурация. Более широкий TP.

★★ — Надёжная конфигурация. Стандартный TP/SL. Ваши основные сделки.

★ — Условия неопределённы. Более узкий TP/SL. Уменьшите лот или пропустите.


Управление риском происходит автоматически через оценку.


[НОВОЕ v7.20] Панель теперь также показывает подсчёт выигрышей/проигрышей по каждому уровню звёзд. Вы сами видите, какая оценка качества работает на текущем рынке.



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[НОВОЕ v7.20] ТЕГИ ОБОСНОВАНИЯ — ПОЧЕМУ СРАБОТАЛ ЭТОТ СИГНАЛ

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Каждый сигнал показывает причины своего срабатывания в виде тегов. Это не чёрный ящик.


FT — Первое касание (первое касание этой средней)

RT — Повторное касание (второе и далее)

TREND — совпадает с направлением тренда

H4 — совпадает с направлением старшего таймфрейма (H4)

PO — Perfect Order установлен

VOL — волатильность в здоровом диапазоне


Чем больше тегов, тем больше причин накладывается на этот сигнал. В сочетании с оценкой качества вы можете принимать решения о входе с уверенностью. Теги также появляются в push-уведомлении на телефоне, так что вы знаете обоснование, даже не глядя на график.



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ДИНАМИЧЕСКИЙ TP/SL — КАЖДЫЙ РАЗ АДАПТИРУЕТСЯ К РЫНКУ

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Фиксированный TP/SL не работает, потому что рынок меняется каждый день. Этот индикатор каждый раз пересчитывает с нуля на основе:


- Какой средней коснулись

- Оценки качества

- Текущей волатильности

- Числа последовательных сигналов


Вы получаете TP/SL, подходящий для рынка прямо сейчас.



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ЧЕТЫРЕ СРЕДНИХ — ЧЕТЫРЕ ТИПА СДЕЛОК

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13MA — Неглубокий откат. Быстрый скальп. Узкий TP/SL. Только Perfect Order.

21MA — Стандартный откат. Самый частый сигнал. Сбалансированный TP/SL.

75MA — Глубокий откат. Широкий TP/SL.

100MA — Самый глубокий откат. Главная поддержка/сопротивление. Широкий TP/SL.


Панель сообщает, какая средняя сработала.



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ПОЛНАЯ ПАНЕЛЬ — ВСЁ НА ОДНОМ ЭКРАНЕ

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- Значения 4 средних, их наклоны и расстояние от цены

- Уровень фильтра: [S], [A] или пусто

- Тренд: Strong Bull / Bull / Range / Bear / Strong Bear

- Контекст старшего таймфрейма H4

- ATR (со статусом Normal/Spike/Low)

- Значение RSI

- ENTRY ENV: общая оценка текущей среды входа (GOOD/CAUTION/NG)

- Текущий сигнал: направление, тип средней, качество, теги обоснования, TP, SL, соотношение риск/прибыль

- Ориентир трейлинг-SL на основе 21MA

- Счётчик выигрышей/проигрышей по уровням звёзд

- Монитор спреда: зелёный/жёлтый/красный

- Таймер обратного отсчёта свечи



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[НОВОЕ v7.20] АВТОМАТИЧЕСКОЕ СОХРАНЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИСТОРИИ СИГНАЛОВ

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Частой жалобой на сигнальные индикаторы всегда было «сигналы исчезают при перезапуске». Решено в v7.20.


- Каждый сработавший сигнал автоматически записывается в файл

- После перезапуска MT5, перезагрузки графика или повторного применения индикатора стрелки, TP/SL и зоны восстанавливаются автоматически

- Восстанавливаются именно те сигналы, которые были фактически отправлены

- При переносе VPS или смене ПК просто скопируйте файл истории, чтобы перенести её


Поскольку прошлые сигналы сохраняются, вы можете проверить результаты собственными глазами. Никаких скрытых результатов.


Кроме того, v7.20 устраняет проблему, когда один и тот же сигнал уведомлялся повторно при перезагрузке графика. Уведомляются только новые сигналы.



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ПРОКРУТИТЕ НАЗАД И ПРОВЕРЬТЕ

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Каждый прошлый сигнал остаётся на графике вместе со своими зонами TP/SL. Достигнута зелёная зона = TP сработал. Достигнута красная зона = SL сработал. Никаких скрытых результатов. Убедитесь сами.



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ДВА РЕЖИМА

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SCALP M5 — Быстро. Узкий TP/SL. Активная торговля во время трендовых сессий.

DAY M15 — Более крупные цели. Более строгие фильтры. Меньше сигналов, но выше качество.


Самая мощная связка: показывайте оба рядом. Подтверждайте направление на M15. Выбирайте момент входа на M5.



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ОПОВЕЩЕНИЯ

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Звуковое оповещение на ПК. Push-уведомление на мобильный MT5. Email по желанию. Отдельный звук для высококачественных сигналов. Теги обоснования также включены в push-уведомление.



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ТОЛЬКО ЗОЛОТО. НИЧЕГО, КРОМЕ ЗОЛОТА.

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Каждый фильтр, порог и расчёт TP/SL разработаны с нуля только для XAUUSD. Паттерны сессий, всплески ATR, поведение перед новостями — всё учтено.


Это не Forex-индикатор с прикрученным золотым пресетом. Это индикатор исключительно для золота.



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АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕССИЙ

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Сидней, Токио, Лондон, Нью-Йорк — определяются автоматически, независимо от серверного времени вашего брокера.



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МОНИТОР СПРЕДА

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Зелёный = GO. Жёлтый = осторожно. Красный = ждите. Всегда на графике.



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БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ — И ЧЕСТНО О ПЕРЕСЧЁТЕ

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[Поведение в реальном времени]

Как только сигнал появляется на закрытой свече, он не исчезает и не меняет положение внутри этой свечи. Стрелка, вход, TP и SL фиксируются в момент появления и больше никогда не смещаются. То, что вы реально торгуете, — это сигнал в реальном времени. Здесь нет ни задержки, ни перерисовки.


[О пересчёте — говорим открыто]

Когда вы заново применяете индикатор, перезапускаете или меняете таймфрейм, прошлые свечи пересчитываются с обнулённого внутреннего состояния (кулдауны и т.д.). В этот момент то, как отображаются прошлые «справочные стрелки», может слегка измениться. Это не перерисовка — это поведение пересчёта, общее для любого индикатора, отслеживающего внутреннее состояние, и оно стандартно на любой платформе. Важно то, что это никак не влияет на ваши торговые результаты в реальном времени. Вы торгуете сигнал в момент его появления; перерисовка прошлых свечей никогда не меняет ни вход, ни TP, ни SL, ни прибыль/убыток.


А в v7.20 каждый фактически отправленный сигнал автоматически сохраняется в файл и восстанавливается на той же позиции после перезапуска. История уведомлённых сигналов не перезаписывается.


[Слова реального пользователя]

Именно по этому поводу покупательница Violette написала в своём отзыве (из отзывов MQL5):

«Даже если история перерисовывается после обновления, это абсолютно не проблема, ведь я непрерывно получаю прибыль уже две недели. Рекомендую.»

Для реального пользователя, торгующего в реальном времени, пересчёт не является проблемой на практике — таков вердикт с передовой.



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ТРЕЙЛИНГ-SL

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Панель показывает значение трейлинга на основе 21MA. Двигайте свой SL, чтобы зафиксировать прибыль. Ручное исполнение.



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ТРИ ПРАВИЛА ДЛЯ ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

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1. Торгуйте только когда M5 и M15 согласны по направлению

2. Сосредоточьтесь на ★★ и ★★★. Пропускайте ★ или используйте минимальный лот

3. Пропускайте, когда тренд Range. Нет тренда = нет преимущества



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ИСТОРИЯ ЭТОГО ИНДИКАТОРА — 12 ЛЕТ

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Я создал его не для продажи. Я создал его, потому что он был нужен мне самому. 12 лет торговли только золотом. Два слитых счёта. Каждый порог фильтра проверен на реальные деньги.


Я использую его в собственной торговле каждый день. Теперь ваша очередь.



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ХАРАКТЕРИСТИКИ

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Платформа: MetaTrader 5

Инструмент: только XAUUSD

Таймфреймы: M5 и M15

Рекомендуемый спред: $1.0 или ниже



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ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ

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В: Можно использовать на валютных парах Forex? — Нет. Только XAUUSD.

В: Можно использовать на M30 или H1? — Нет. Только M5 и M15. Если вам нужна свинг-торговля, посмотрите Gold Signal Swing Pro (M30/H1/H4).

В: Нужно ли настраивать параметры? — Значения по умолчанию оптимизированы. Можно менять только уровень фильтра.

В: Сигналы не появляются? — Фильтры работают правильно. Дождитесь подходящей конфигурации.

В: Он перерисовывает? — Не в реальном времени. Вход, TP и SL появившегося сигнала фиксируются на месте. Повторное применение или перезапуск пересчитывает прошлые справочные стрелки, но это не влияет на торговые результаты. Уведомлённые сигналы сохраняются и восстанавливаются в v7.20.

В: Исчезают ли сигналы при перезапуске? — Нет. Они автоматически сохраняются и восстанавливаются начиная с v7.20.

В: Есть ли руководство? — Да. Напишите мне после покупки, и я пришлю руководство в PDF и бонус AI Zone Radar.



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БОНУС ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ БЕССРОЧНОЙ ЛИЦЕНЗИИ

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Купите бессрочную лицензию и получите следующее бесплатно:


- AI Zone Radar (стоимостью $59): автоматический детектор поддержки и сопротивления с 5-уровневой оценкой силы

- Полное руководство в PDF: полное руководство по настройке и правилам торговли


Аренда не учитывается. Напишите мне напрямую в MQL5 после покупки, и я пришлю вам оба.

AI Zone Radar: https://www.mql5.com/en/market/product/175834



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ЛИНЕЙКА ПРОДУКТОВ

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Также доступна версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/170617


Есть также свинг-версия M30/H1/H4 — для тех, кто хочет ловить более крупные волны, недоступные на M5/M15. Gold Signal Swing Pro (M30/H1/H4). Цельтесь в $20–$80+ за сделку.

https://www.mql5.com/en/market/product/177643



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ОТЗЫВЫ

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Если этот индикатор вам полезен, пожалуйста, оставьте отзыв. Ваш отклик помогает другим трейдерам принять решение.



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РАСКРЫТИЕ РИСКОВ

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Это инструмент поддержки принятия решений, а не инвестиционный совет. Прошлые результаты не гарантируют будущих. XAUUSD высоковолатилен и может привести к крупным убыткам. Торгуйте только теми деньгами, потерю которых можете себе позволить. Настоятельно рекомендуется среда с низким спредом.

Отзывы 5
Yik Hung Lai
1171
Yik Hung Lai 2026.07.04 02:18 
 

i bought Gold Signal Pro with Auto TP SL and Gold Signal Swing Pro XAUUSD with Auto TP SL,very easy to use

Violette
660
Violette 2026.06.10 14:04 
 

I did buy a LOT of indicators of the market and they all went to the trash. This one is different because it's the first one which gives me good profit, i'm very satisfied of this indicator and the seller is very friendly. I for example had losses in my account because of an EA (which did go to the trash also) and within 1 week i did recover all thanks to this indicator, so thank you very much ! I must also say that even if the history repaints after refresh, it's absolutely not a problem as i'm continuesly doing profits since 2 weeks. I recommand.

jcasas311948 Casas
198
jcasas311948 Casas 2026.04.17 11:31 
 

El 18 de Abril del 2.026, alquile por un mes el indicador Gold Signal Pro with Auto TP SL y desde el primer momento, las señales fueron perfectas y el resultado de las primeras dos semanas fue espectacular: -Total de señales en el mercado de Londres y Nueva York = 110 -Total de señales en las que he entrado =57 - Operaciones positivas 55 (96,49%) - Resultados de los 9 días operados= 8.923$ RESULTADOS REALES 20/30- Abril 2.026 Total 9 dias Op. Total Señales Dia /Semana -177 100% Señales en M. Asiatico -67 38% S. en M. Londres + N.Y. -110 62% Señales de Venta -86 48,59% Señales de Compra -57 32,20% Solo mercado de London + NY Señales Buenas -77 70,00% Señales Malas -33 30,00% NO entrado -53 48,18% Entrado L/NY -57 51,82% Beneficio $ 9.313,85 Operaciones positivas -55 96,49% Perdida -$ 390,51 Operaciones Negativas -2 3,51% Resultado total SEMANA -$ 8.923,34 En la segunda semana pude constatar que el indicador tenia una serie de pequeñas incidencias en MT5 y se las manifesté al desarrollador, el cual en la actualización de hoy 7,13, parece que están todas superadas y mejorado el rendimiento en MT5. Por todo ello recomiendo este indicador Gold Signal Pro with Auto TP SL y yo confirmo que cuando venza el mes de alquiler , lo compraré definitivamente. Un saludo..... Atentamente: Jose Casas

Hoy domingo 17 de Mayo de 2026, confirmo que he adquirido la licencia de compra completa, espero recibir AI Zone Radar + manual PD.

Un saludo....... Atentamente: Jose Casas

Recibido.... Gracias.

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What if you could finally SEE where the market really wants to go? Most traders watch price. Pros watch VOLUME — where the money was actually traded. Volume Profile Fibo Confluence puts that reading right in front of you, in plain language, no jargon. WHAT YOU SEE ON YOUR CHART • The POC, the most-traded price: the market's natural magnet • The value area (VAH / VAL): the "house" where price spends its time • Automatic Fibonacci retracement + the golden pocket • Low-volume nodes
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Фильтр:
Yik Hung Lai
1171
Yik Hung Lai 2026.07.04 02:18 
 

i bought Gold Signal Pro with Auto TP SL and Gold Signal Swing Pro XAUUSD with Auto TP SL,very easy to use

Genki Andou
738
Ответ разработчика Genki Andou 2026.07.05 08:54
Thank you so much for the review, and for choosing both the scalping and swing versions! I'm really glad you find them easy to use — that's exactly what I aim for. If you ever have questions as you trade, feel free to reach out anytime. Happy trading!
Violette
660
Violette 2026.06.10 14:04 
 

I did buy a LOT of indicators of the market and they all went to the trash. This one is different because it's the first one which gives me good profit, i'm very satisfied of this indicator and the seller is very friendly. I for example had losses in my account because of an EA (which did go to the trash also) and within 1 week i did recover all thanks to this indicator, so thank you very much ! I must also say that even if the history repaints after refresh, it's absolutely not a problem as i'm continuesly doing profits since 2 weeks. I recommand.

Genki Andou
738
Ответ разработчика Genki Andou 2026.06.10 22:53
Thank you so much for this wonderful review, Violette! I'm truly happy to hear you recovered your losses within a week and have been consistently profitable for two weeks now. That's exactly the kind of result I built this tool for. And I really appreciate you pointing out that the recalculation on refresh is not a problem in real trading — as an active, profitable user, your perspective means a lot. Keep up the disciplined trading, and feel free to reach out anytime if you have questions. Wishing you continued success!
404 strategy not found
557
404 strategy not found 2026.06.02 13:57 
 

I want to open with the concerns, as these are the most material considerations for any prospective buyer.

The most significant issue is that the indicator panel does not display in backtests. This is a meaningful limitation, because it prevents buyers from assessing the true hit-rate prior to purchase. When the indicator is first applied to the chart, a number of past losing trades are removed and excluded from the count, which inflates the displayed performance. Only a forward test conducted after purchase reveals the actual results. In my case, the win-rate settled closer to 55–60%, materially below the 80%+ the panel initially suggests. This is a poor practice and, at minimum, creates a misleading impression of performance.

A second concern is that the variable settings in the input tab are non-functional. Adjusting them produces no change in the signals. The developer has explained that the logic is entirely internal, which raises the question of why the input tab presents these parameters as adjustable when they are, in fact, fixed. There is also an inconsistency whereby removing and reapplying the indicator causes some entries to disappear; if left running without reloading, the signals remain stable. Collectively, these issues call into question how mature and transparent the strategy actually is, and prospective users should be prepared to apply additional indicators to filter the signals.

To be clear, I do not consider this a scam, and I have no direct evidence of bad faith on the part of the author. That said, the combination of inflated backtest figures, non-functional inputs, and a performance panel that flatters early results does give the product the appearance of one, and buyers should evaluate it on that basis rather than on the initial numbers.

On the positive side, the strategy does have merit. The chart displays TP and SL levels, which makes execution straightforward. The developer was responsive and provided support promptly when required. As with any strategy, results depend on discipline, practice, and adherence to the manual. I will update this review if the situation changes.

Genki Andou
738
Ответ разработчика Genki Andou 2026.06.02 21:30
Thank you for the fair and thoughtful review, Gerard. You've understood the indicator perfectly: signals never disappear during live trading — only on a full reload (remove/re-add, timeframe switch, restart). I'd like to explain why this is a deliberate design choice rather than a bug. The indicator fires signals in real-time, the moment price touches an MA during bar formation — not waiting for the candle to close. This is what lets you enter early, before price runs toward TP. The tradeoff is that real-time signals cannot perfectly match a recalculation, which only sees completed bar data after the fact. To make historical signals 100% fixed, I would have to delay every signal until the candle closes — meaning entries come 5 minutes late on M5, often after price has already moved. I made this choice deliberately: I wanted to build an indicator that actually helps users win in live trading, not one that simply looks perfect in hindsight. Real-time entries are what make money. As you said — let it run, and no signals disappear. Thank you for trading with discipline and for the kind words about support. Wishing you continued success!
khkh14
273
khkh14 2026.06.02 03:06 
 

**Repaints despite being advertised as "No Repaint."** Purchased based on the explicit claim: "No repaint. No redraw. Every signal stays fixed once confirmed." After testing, I found that historical arrows changed after a simple chart reload (changing timeframe and changing back). The seller later confirmed that historical signals can change after recalculation. This directly contradicts the product description. A signal that changes after recalculation is not "fixed once confirmed." The actual behavior was not clearly disclosed and was a key factor in my purchase decision. Had the true behavior been disclosed before purchase, I would not have bought this indicator.

*** BELOW IS THE REPLY to AUTHOR'S COMMENT***

Your explanation confirms that historical signals are recalculated and can change after a reload.

That is precisely the problem.

In my testing, the recalculated chart appeared to contain fewer losing signals and a higher-quality signal history than what was originally displayed. This creates the impression of a much better-performing indicator than what traders actually experienced in real time.

If historical signals are modified after the fact, then any win rate, signal history, or performance statistics derived from those signals become unreliable because they are based on hindsight-adjusted results.

Calling this "recalculation" instead of "repainting" does not change the underlying fact that historical signals are not fixed and can change after the event.

A signal that can disappear or change after it has been plotted is not "fixed once confirmed."

Genki Andou
738
Ответ разработчика Genki Andou 2026.06.02 03:49
Thank you for your feedback. To be clear for anyone reading this: the indicator does NOT repaint during live trading. Once a signal appears on the current bar, it stays fixed. This is verified by all active users, including one who achieved a 96.49% win rate over 57 trades in 9 days of live trading. What the reviewer describes is recalculation behavior that occurs when the indicator is reloaded from scratch (chart refresh, timeframe switch, MT restart). This resets internal cooldown counters and can produce slightly different signals on historical bars. This is standard behavior for any indicator that uses internal state tracking, across any platform. This has zero impact on live trading. You trade the signal when it appears in real-time. No entry, TP, SL, or result is affected. I have updated the product description to make this distinction even clearer. The "no repaint" claim applies to real-time signals, which is the industry-standard definition used across MQL5 Market.
jcasas311948 Casas
198
jcasas311948 Casas 2026.04.17 11:31 
 

El 18 de Abril del 2.026, alquile por un mes el indicador Gold Signal Pro with Auto TP SL y desde el primer momento, las señales fueron perfectas y el resultado de las primeras dos semanas fue espectacular: -Total de señales en el mercado de Londres y Nueva York = 110 -Total de señales en las que he entrado =57 - Operaciones positivas 55 (96,49%) - Resultados de los 9 días operados= 8.923$ RESULTADOS REALES 20/30- Abril 2.026 Total 9 dias Op. Total Señales Dia /Semana -177 100% Señales en M. Asiatico -67 38% S. en M. Londres + N.Y. -110 62% Señales de Venta -86 48,59% Señales de Compra -57 32,20% Solo mercado de London + NY Señales Buenas -77 70,00% Señales Malas -33 30,00% NO entrado -53 48,18% Entrado L/NY -57 51,82% Beneficio $ 9.313,85 Operaciones positivas -55 96,49% Perdida -$ 390,51 Operaciones Negativas -2 3,51% Resultado total SEMANA -$ 8.923,34 En la segunda semana pude constatar que el indicador tenia una serie de pequeñas incidencias en MT5 y se las manifesté al desarrollador, el cual en la actualización de hoy 7,13, parece que están todas superadas y mejorado el rendimiento en MT5. Por todo ello recomiendo este indicador Gold Signal Pro with Auto TP SL y yo confirmo que cuando venza el mes de alquiler , lo compraré definitivamente. Un saludo..... Atentamente: Jose Casas

Hoy domingo 17 de Mayo de 2026, confirmo que he adquirido la licencia de compra completa, espero recibir AI Zone Radar + manual PD.

Un saludo....... Atentamente: Jose Casas

Recibido.... Gracias.

Genki Andou
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Ответ разработчика Genki Andou 2026.06.14 06:56
¡Hola Jose! Muchísimas gracias por adquirir la licencia completa y por esta reseña tan detallada y generosa. Significa mucho para mí. Tus resultados son extraordinarios, y sobre todo admiro tu disciplina: operar solo en Londres y Nueva York, filtrar las señales débiles y entrar con criterio. Ese es exactamente el uso que hace que el indicador brille. También te agradezco mucho tu feedback sobre MT5 — gracias a tus observaciones pude lanzar la actualización 7.13 con el rendimiento mejorado. Me ayudaste a mejorar el producto para todos. Me alegra que ya hayas recibido AI Zone Radar y el manual. Si tienes cualquier duda sobre cómo combinarlo con el indicador, no dudes en escribirme. ¡Gracias por tu confianza, Jose! Un fuerte saludo.
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