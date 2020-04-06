Официальное руководство пользователя (Русский)

1. Обзор

📘 NEXA Swing Zone Trader

NEXA Swing Zone Trader — это низкочастотный, высокоточный торговый советник для свинг-трейдинга, который открывает сделки только при совпадении тренда, импульса и рыночной структуры.

Советник не занимается частыми сделками.

Его цель — качественные входы и стабильность, а не количество.

2. Основная торговая логика

✅ Определение трендовой зоны

EMA (период 150) на таймфрейме H1

Цена выше EMA → бычья зона

Цена ниже EMA → медвежья зона

Сделки открываются только по направлению основного тренда.

✅ Условия входа

Покупка (BUY)

Цена находится выше EMA (бычья зона) RSI(10) пересекает уровень 49.5 снизу вверх Цена пробивает последний Fractal High

Продажа (SELL)

Цена находится ниже EMA (медвежья зона) RSI(10) пересекает уровень 49.5 сверху вниз Цена пробивает последний Fractal Low

👉 Вход возможен только при одновременном выполнении всех условий

👉 Нет случайных входов и переторговки

3. Stop Loss и фиксация прибыли

🔹 Stop Loss

Рассчитывается автоматически: ATR(11) × 1.8

Адаптируется к текущей волатильности рынка

Полная совместимость с требованиями брокера (StopLevel / FreezeLevel)

🔹 Управление прибылью (Частичное закрытие + Swing TP)

Советник не устанавливает Take Profit у брокера,

чтобы избежать преждевременного полного закрытия из-за гэпов или проскальзывания.

① Первая цель (TP1 – частичное закрытие)

Уровень: ATR × 1.7

Автоматическое закрытие 45% позиции

② Вторая цель (TP2 – свинг-цель)

Уровень: ATR × 2.25

Оставшаяся часть позиции сопровождается до завершения тренда

👉 После частичного закрытия трейлинг-стоп становится более агрессивным.

4. Трейлинг-стоп

Основан на ATR

Активируется только после достижения минимальной прибыли

Усиливается после частичного закрытия

Система позволяет удерживать прибыль и одновременно защищать капитал.

5. Торговые фильтры

⏰ Временной фильтр

По умолчанию: 08:00 – 23:00 (серверное время)

Основной фокус — Лондонская и Нью-Йоркская сессии

Избегает низкой волатильности азиатской сессии

📉 Фильтр волатильности

Сделки не открываются при слишком низком ATR

Защита от флэта и некачественных рыночных условий

📊 Фильтр спреда

Запрет входа при слишком высоком спреде

6. Настройка объёма позиции

🔹 Фиксированный лот (рекомендуется)

Самый стабильный и безопасный режим

Значение по умолчанию: 0.1

🔹 Динамический лот (опционально)

Расчёт риска в процентах от баланса

Автоматическое уменьшение лота при просадке

📌 Для реальной торговли рекомендуется использовать фиксированный лот.

7. Рекомендуемые условия торговли

Параметр Рекомендация Инструмент GOLD (XAUUSD) Таймфрейм H1 Тип счёта ECN / низкий спред Минимальный депозит $1,000 VPS Рекомендуется

8. Для кого предназначен этот советник

✅ Трейдеры, предпочитающие стабильность, а не частые сделки

✅ Свинг-трейдеры, желающие автоматизировать стратегию

✅ Пользователи, ценящие дисциплину и отсутствие эмоций

✅ Долгосрочные инвесторы и консервативные трейдеры

❌ Не подходит для скальпинга и высокочастотной торговли.

9. Предупреждение о рисках

Прошлые результаты не гарантируют будущую прибыль.

Рыночные условия и исполнение брокера могут влиять на результаты.

Перед использованием на реальном счёте рекомендуется тестирование на демо-счёте.

10. Итог