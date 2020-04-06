NEXA Swing Zone Trader

📘 NEXA Swing Zone Trader

Официальное руководство пользователя (Русский)

1. Обзор

NEXA Swing Zone Trader — это низкочастотный, высокоточный торговый советник для свинг-трейдинга, который открывает сделки только при совпадении тренда, импульса и рыночной структуры.

Советник не занимается частыми сделками.
Его цель — качественные входы и стабильность, а не количество.

2. Основная торговая логика

✅ Определение трендовой зоны

  • EMA (период 150) на таймфрейме H1

  • Цена выше EMA → бычья зона

  • Цена ниже EMA → медвежья зона

Сделки открываются только по направлению основного тренда.

✅ Условия входа

Покупка (BUY)

  1. Цена находится выше EMA (бычья зона)

  2. RSI(10) пересекает уровень 49.5 снизу вверх

  3. Цена пробивает последний Fractal High

Продажа (SELL)

  1. Цена находится ниже EMA (медвежья зона)

  2. RSI(10) пересекает уровень 49.5 сверху вниз

  3. Цена пробивает последний Fractal Low

👉 Вход возможен только при одновременном выполнении всех условий
👉 Нет случайных входов и переторговки

3. Stop Loss и фиксация прибыли

🔹 Stop Loss

  • Рассчитывается автоматически: ATR(11) × 1.8

  • Адаптируется к текущей волатильности рынка

  • Полная совместимость с требованиями брокера (StopLevel / FreezeLevel)

🔹 Управление прибылью (Частичное закрытие + Swing TP)

Советник не устанавливает Take Profit у брокера,
чтобы избежать преждевременного полного закрытия из-за гэпов или проскальзывания.

① Первая цель (TP1 – частичное закрытие)

  • Уровень: ATR × 1.7

  • Автоматическое закрытие 45% позиции

② Вторая цель (TP2 – свинг-цель)

  • Уровень: ATR × 2.25

  • Оставшаяся часть позиции сопровождается до завершения тренда

👉 После частичного закрытия трейлинг-стоп становится более агрессивным.

4. Трейлинг-стоп

  • Основан на ATR

  • Активируется только после достижения минимальной прибыли

  • Усиливается после частичного закрытия

Система позволяет удерживать прибыль и одновременно защищать капитал.

5. Торговые фильтры

⏰ Временной фильтр

  • По умолчанию: 08:00 – 23:00 (серверное время)

  • Основной фокус — Лондонская и Нью-Йоркская сессии

  • Избегает низкой волатильности азиатской сессии

📉 Фильтр волатильности

  • Сделки не открываются при слишком низком ATR

  • Защита от флэта и некачественных рыночных условий

📊 Фильтр спреда

  • Запрет входа при слишком высоком спреде

6. Настройка объёма позиции

🔹 Фиксированный лот (рекомендуется)

  • Самый стабильный и безопасный режим

  • Значение по умолчанию: 0.1

🔹 Динамический лот (опционально)

  • Расчёт риска в процентах от баланса

  • Автоматическое уменьшение лота при просадке

📌 Для реальной торговли рекомендуется использовать фиксированный лот.

7. Рекомендуемые условия торговли

Параметр Рекомендация
Инструмент GOLD (XAUUSD)
Таймфрейм H1
Тип счёта ECN / низкий спред
Минимальный депозит $1,000
VPS Рекомендуется

8. Для кого предназначен этот советник

✅ Трейдеры, предпочитающие стабильность, а не частые сделки
✅ Свинг-трейдеры, желающие автоматизировать стратегию
✅ Пользователи, ценящие дисциплину и отсутствие эмоций
✅ Долгосрочные инвесторы и консервативные трейдеры

❌ Не подходит для скальпинга и высокочастотной торговли.

9. Предупреждение о рисках

  • Прошлые результаты не гарантируют будущую прибыль.

  • Рыночные условия и исполнение брокера могут влиять на результаты.

  • Перед использованием на реальном счёте рекомендуется тестирование на демо-счёте.

10. Итог

NEXA Swing Zone Trader — это советник для трейдеров,
которые понимают, что
меньше сделок, но более качественных,
дают лучшие результаты в долгосрочной перспективе.


Рекомендуем также
Three Bulls and Three Bears
Irvan Trias Putra
Эксперты
3 Bulls and 3 Bears EA is an expert advisor that uses candlestick patterns and EMA indicator to trade the forex and crypto market with a grid system. The trading strategy of this expert advisor is based on the following logic: this expert buys or sells when a certain number of bear and bull candles with a specific body are formed. The expert advisor also uses a grid system to increase the profitability and reduce the risk of each trade. The grid system works by placing multiple orders at differ
Advance PROB Breakout
VALU VENTURES LTD
Эксперты
PROB V2 - Advanced Pattern Range Opening Breakout PROB V2 is a sophisticated trading system designed to capture high-probability breakouts during the New York market open. Unlike simple breakout strategies, this EA validates every move using advanced price action patterns, including volume surges, momentum shifts, and candle structure analysis, to filter out false signals. Key Features Smart Breakout Logic:   Validates breakouts using compression ratios, gap analysis, and wick rejection filters
GBP Miner Pro MT5
Rahman Pavaleh
5 (2)
Эксперты
GBP Miner Pro EA is a fully intelligent and 100% automatic robot designed based on Price And Time theory and controls its trades based on a smart and powerful Money Management and Position Management system. Due to the high stability and stability in trading, you can also use accounts with low balances, which is compatible with the GBPUSD currency pair. "GBP Miner Pro"      [$ 399 > Next price > $ 499] MT4 :  https://www.mql5.com/en/market/product/143144 Blog :   https://www.mql5.com/en/blogs/p
Reversal Gold EA
Daniel Naranjo Morales
Эксперты
Reversal Gold EA Reversal Gold EA — это автоматический торговый советник, разработанный специально для пары   XAUUSD (Золото) . Он работает по контртрендовой стратегии, нацеленной на определение и использование потенциальных рыночных разворотов. Советник создан для работы в условиях уникальной волатильности и ценового движения, характерных для золота. Стратегия В основе Reversal Gold EA лежит система подтверждения сигналов с помощью нескольких индикаторов. Алгоритм анализирует рыночные условия,
Seasonal Pattern Trader
Dominik Patrick Doser
Эксперты
Disclaimer : Keep in mind that seasonal patterns are not always reliable. Therefore, thoughtful risk management is crucial to minimize losses.  Seasonal patterns in the financial world are like a well-guarded secret that successful investors use to their advantage. These patterns are recurring price movements that occur during specific periods or around special events. Additionally, there are also intraday patterns that repeat. For example, Uncle Ted from Forex Family suggests examining previou
Telgo Trader EA
Timothy Chuma Ifiora
Эксперты
TELGO TRADER (OBT) Expert Advisor Overview The TELGO TRADER (OBT) is an advanced automated trading system that implements sophisticated Order Block detection based on Inner Circle Trader (ICT) concepts. This EA combines institutional trading theory with smart market structure analysis to identify high-probability trading opportunities in the H1 timeframe. Key Features  Advanced Order Block Detection Multi-Timeframe Analysis : Analyzes higher timeframes for stronger Order Block signals ATR-Based
CRT Master Theory
VALU VENTURES LTD
Эксперты
CRT Master Theory - Multi-Pattern Trading System Professional multi-strategy EA designed for H1 timeframe across all symbols. Combines 5 proven price action patterns with advanced filtering and risk management. Trading Strategies: False Breakout - Trades failed breakouts with optional candle range TP Inside Bar - Breakout strategy from consolidation patterns Pin Bar - Reversal signals from rejection wicks Engulfing - Momentum continuation patterns Support/Resistance - Bounce trades from key lev
HFT Ghoul
Sabrina Hellal
Эксперты
HFT Ghoul HFT Ghoul is an Expert Advisor for the MetaTrader 5 platform, specifically designed for high-frequency trading environments. It uses momentum-based algorithms to detect rapid price movements, particularly targeting high liquidity spikes during volatile trading sessions. Instead of immediate market execution, the Expert Advisor uses a mechanism based on pending stop-loss orders. This approach aims to enter the market only when sufficient momentum is detected in the direction of the tr
Astrilith Expert MT5
Ruengrit Loondecha
Эксперты
--------------------------------------------------------- Astrillith Expert MT5 Optimal Performance:   Designed to work best with GOLD on the H1imeframe. Capital Requirements:   Minimum starting capital of $200-$500 for a 0.01 lot size (AutoLot feature included). --------------------------------------------------------- This is a Single EA, less orders but might more Accuracy. Powerful Portfolio EA Launched NOW with   QuantLynk Engine Series. More information Click here . ----------------------
Custom Range Breakout EA
Alex Merino I Bello
Эксперты
Custom Range Breakout EA (CRB) is a highly configurable breakout trading system that lets you define any price range and automate trades based on your strategy. Whether you're targeting the London open, New York session, or a custom intraday level, CRB gives you complete control over how and when to enter trades, with advanced risk tools and precise timing filters. The EA includes trailing stop, break-even logic, news filtering, day-of-week control, and more. All dynamic trade management inputs
EMAGapCtrend
Eadvisors Software Inc.
Эксперты
O Robô Trader EMAGap faz operações de curto prazo no timeframe 1min buscando as pequenas variações do mercado no instrumento: Mini-índice(B3), utiliza nova tecnologia de trade, os resultados no intraday são íncríveis.    Versão exclusiva para os instrumentos WIN$ e IND$ (Mini-índice B3).  Estratégia utilizada: média móvel e volatilidade. Lote Inicial: Versão Mini-índice, a partir de 1 lote. Versão Bra50, a partir de 0.05 Mini-Lotes. StopLoss e Take Profit Ajustáveis. Gerenciamento de risco: (
Momentum Shift EA
Daniel Naranjo Morales
Эксперты
Momentum Shift EA Momentum Shift EA   – это автоматизированная торговая система, разработанная специально для пары   USDJPY   на таймфрейме   H1 . Его основная стратегия основана на определении потенциальных разворотных точек рынка и использовании сдвигов в моментуме. Советник предназначен для работы по контртрендовой методике, стремясь входить в сделки, когда текущее направление рынка показывает признаки ослабления. Анализируя комбинацию классических технических индикаторов, советник находит то
Oneiroi
Oleksandr Powchan
5 (1)
Эксперты
Oneiroi trades hard oversold and overbought conditions. On M15 you can achieve a very high hitrate. The system does not trade a lot because meeting the three conditions is quite hard. It will work on any pair and any broker but some are better than others. The EA will work also on small accounts but i would highly recomend to use a 100kcent account. Our Goal is to help you be way more profitable and way more stress free, so you can enjoy the things that are important to you and your family.
Ultra Grid Hedge Trader
Samuel Kehinde Sobo
Эксперты
Ultra Grid Hedge Martingale EA - Product Description The Ultra Hedge Martingale EA combines aggressive martingale recovery with intelligent hedge protection. Its structured safety protocol ensures secure operation while maintaining powerful trading capabilities. Key Safety Features: Mandatory Start Sequence : Press "START EA" to begin trading Safe Editing : Input fields unlock only after pressing "CLOSE ALL" Protected Workflow : Prevents accidental changes during live trading Trading Advantages:
Nuker
Javier Antonio Gomez Miranda
Эксперты
Nuker - Precision Through Candle Length Analysis Nuker is a highly practical Expert Advisor that focuses on the length of preceding candles, taking action when they exceed a predetermined threshold. By analyzing the historical context of candle lengths, Nuker adapts to variations in the market with remarkable efficiency. Backtesting and Live Performance Backtesting was conducted using in-sample data from 2012 to 2019 and out-of-sample data from 2020 to mid-2023. As shown in the accompanying res
Golden Scorpion MT5
Rahman Pavaleh
4.5 (8)
Эксперты
Golden Scorpion EA works on Time and Price theory. As the price patterns change, there will be no difference in performance of the EA, which is why this system has long-term stability and performance. EA finds sensitive price points based on Time and Price theory and executes trades based on that. This system can work with three different strategies and each strategy with independent settings. This system works 100% automatically. Suitable for Gold metal. MT4 :  https://www.mql5.com/en/market/
Institutional Levels
SASA MIJIN
Эксперты
Institutional Levels is an intelligent, fully automated Expert Advisor. This algo is arranged in such a way that the EA uses levels of importance combined with price action, without reliance on indicators. The strategy behind it is based on the teachings of a professional traders, and ex traders. It will find untested levels at which institutions are known to be interested in, in the number of candles you’ve set and will make trades based on these levels, re-test and trend. It will automaticall
FHeikenAshiSmoothed
Francisco Jesus Alonso Martin
Эксперты
EA Heiken Ashi Smoothed - Smooth and Accurate Trading Optimize your trading with the power of Heiken Ashi Smoothed. This expert advisor (EA) is designed for traders looking for clear trends and reliable signals. Based on Heiken Ashi candles with smoothing, it filters out market noise and maximizes entry and exit opportunities. What does this EA offer?  Accurate trading: Identifies trends more clearly while avoiding false signals.  Advanced risk management: Configure dynamic Stop Loss and Take
Quantum Pro Gold
Ahmed Mohammd H Alharbi
Эксперты
Quantum Pro Gold Scalper is your elite AI engine for XAUUSD on the H4 timeframe — built to hunt only the highest‑quality moves on gold with ruthless discipline and razor‑sharp risk control. USE IT ONLY 30MIN OR 4H TIMEFRAME ON GOLD USE THE SET IN THE COMMENTS SECTION FOR BEST RESULT! Meet Quantum Pro — The Gold Specialist Hello, traders! Quantum Pro Gold Scalper is a next‑generation Expert Advisor built exclusively for GOLD (XAUUSD) on the 4‑hour chart, designed for traders who care more abou
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.88 (17)
Эксперты
MultiWay EA — это умная и эффективная автоматическая торговая система, основанная на мощной стратегии возврата к среднему. Благодаря широкой диверсификации по девяти коррелированным (и даже некоторым обычно «трендовым») валютным парам — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP и GBPCAD — советник фиксирует возвраты цены к среднему после сильных  направленных импульсов. После покупки, пожалуйста, отправьте мне личное сообщение, чтобы получить полные инструкции по установке.
Wiki Trade
Huynh Tan Linh N
4.4 (5)
Эксперты
The Wiki Trade EA is a product meant for EURUSD/GBPUSD trading; it is used on the M15 timeframe, provides high performance, and has a simple configuration with few parameters. A Free version has been released for everyone to use. Be sure to backtest it before you start using it. Please give it a 5-star rating if you find it effective, and share the information with others. Setup: Target Market : EURUSD/GBPUSD Optimal Timeframe : M15 Ideal Account Types : ECN, Raw, or Razor with low spreads.
FREE
SpeedScalper AI MT5
Ankitbhai Radadiya
1 (1)
Эксперты
SpeedScalper AI MT5 is a next-generation scalping robot developed by a highly experienced team in trading and coding. It is designed for scalping on one of the most popular crypto pair BTCUSD . Unlock the power of automated trading with this advanced SpeedScalper AI MT5 specifically designed for the BTCUSD pair. Whether you're trading on the 1-minute or 4-hour chart, this bot adapts to any timeframe, making it a versatile tool for traders of all styles. This strategy has undergone extensive test
EA139 MultiFX RSI Guardian MT5
Jose Francisco Flores Rojas
Эксперты
MultiFX RSI Guardian   is a powerful and intelligent Expert Advisor (EA) designed for traders who want to combine   precision entries based on RSI levels   with the flexibility of an   adaptive grid recovery strategy . This EA monitors   overbought and oversold market conditions   in real-time. Trades are entered when the RSI crosses a   configurable threshold , allowing you to adapt the bot to different pairs and market environments.   Key Features:   Configurable RSI Period and Thresholds
PipPro
Faithful Kelechukwu Onyiriuka
Эксперты
PipPro — это мощный, умный и настраиваемый торговый робот, предназначенный для высокоточной торговли. Интегрируя два индикатора скользящих средних осцилляторов для входов и модели японских свечей, полосы Боллинджера и индикатор стохастика для выходов, он обеспечивает систематический и основанный на данных подход к торговле. С встроенным управлением рисками, автоматическим исполнением сделок и настраиваемыми функциями, PipPro идеально подходит для трейдеров, стремящихся улучшить производительност
Nova ALG Trader
Anita Monus
Эксперты
Nova ALG Trader is a fully automated Expert Advisor designed around the Alligator indicator concept introduced by Bill Williams. The system focuses on identifying structured trend phases using smoothed moving averages and predefined alignment conditions. The trading logic is based on the interaction between the Alligator’s jaws, teeth, and lips, which are used to evaluate market direction and momentum state. Trades are considered only when these components are aligned according to strict interna
Crypto Digger
Dragan Drenjanin
Эксперты
Crypto Digger Expert Advisor: Универсальное и Мощное Торговое Решение Crypto Digger Expert Advisor (EA) — это передовой торговый инструмент, разработанный для гибкости, точности и адаптивности в различных рыночных условиях. Независимо от того, торгуете ли вы криптовалютой, валютными парами, металлами или другими активами, это универсальное приложение предоставляет трейдерам надежные функции и динамическое управление рисками. Хотя предварительно настроен для оптимальной работы с валютной парой BT
Canberra mt5
Mikhail Mitin
Эксперты
Основное: Не мартингейл, не сеточник; Работает на всех парах;  Сигналы: В основе хороший рациональный алгоритм. Работа по взаимодействию двух индикаторов:  Bollinger Bands и OsMA  (можно задавать отдельный Timeframe для каждого индикатора) Stop Loss/Take Profit: Присутствует хорошая система money management (есть несколько вариантов trailing stop loss); Присутствуют виртуальные уровни Stop Loss/Take Profit Возможность работать фиксированным лотом, либо "умным" лотом (процент риска от капитала
SR Doji EurUsd MT5
Catalin Zachiu
Эксперты
This expert uses suport and resistance in combination with ATR to place pending orders at those levels . For closing it uses Doji candle pattern or the closing at the end of the day . It is mainly built for the EUR/USD pair , M 15 Timeframe . Every position has Stop Loss and Take Profit , does not use grid , martingale or other dangerous trading methods . Test it with the Risk Percent parameter set to 4 and see what it can do. EUR/USD only - M 15  Timeframe .
The Catalyst EA
Daniel Naranjo Morales
Эксперты
The Catalyst EA The Catalyst EA — это профессиональный торговый советник, разработанный для платформы MetaTrader 5. Он специально создан для торговли валютной парой   AUDUSD на таймфрейме H1 . Советник применяет стратегию, основанную на нескольких индикаторах, цель которой — выявление и использование потенциальных рыночных разворотов и коррекций. Основное внимание в его разработке уделено надежному управлению риском, включая динамический расчет размера лота и несколько уровней защиты сделок для
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (377)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.72 (36)
Эксперты
AOT MT5 - Мультивалютная система с искусственным интеллектом нового поколения Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   ВАЖНО! После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке: Ресурс Описание Понимание торговой частоты AOT Почему бот не торгует каждый день Как настроить AOT Bot Пошаговое руководство по установке Set files AOT MT5 - это продвинутый Expert Advisor, работающий н
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Эксперты
РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 5 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Советн
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Эксперты
Важное примечание: Для обеспечения полной прозрачности я предоставляю доступ к реальному инвесторскому счёту, связанному с этим EA, что позволяет вам отслеживать его производительность в реальном времени без каких-либо манипуляций. Всего за 5 дней весь первоначальный капитал был полностью выведен, и с тех пор EA торгует исключительно за счёт прибыли, без какого-либо воздействия на первоначальный баланс.Текущая цена в $199 — это ограниченное предложение при запуске, и она будет увеличена после п
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (13)
Эксперты
С пециальная цена  $109  (обычная цена: $365) . Руководство по настройке и использованию :  ABS Channel . Мониторинг в реальном времени:   ABS Signal .  Файл настроек от реального сигнала Базовый файл настроек Что такое ABS EA? ABS EA — это профессиональный торговый робот, разработанный специально для XAUUSD (золото) на таймфрейме H1. Он основан на системе Мартингейл с встроенным контролем рисков . Разработанный как для начинающих, так и для опытных трейдеров, ABS EA прост в настройке, по
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Эксперты
Долгосрочный рост. Последовательность. Устойчивость. Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе . Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу . Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волат
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (4)
Эксперты
X Fusion AI — Нейро-адаптивная гибридная торговая система Скидка на ограниченное время. Осталось всего 7 из 20 — почти распродано. Текущая цена по акции — 149 долларов, скоро вернётся к 999 долларам. Демонстрация работы Реальная торговая производительность После покупки, пожалуйста, не забудьте написать нам в личные сообщения, чтобы получить рекомендуемые параметры, инструкции, меры предосторожности, советы по использованию и другую информацию. Большое спасибо за вашу поддержку. 1. Обзор X Fus
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Эксперты
Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Эксперты
Cryon X-9000 — автономная торговая система с квантовым аналитическим ядром РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ: https://www.mql5.com/en/signals/2347543  Пока многие трейдеры манипулируют результатами, используя советники на центовых счетах или на минимальных балансах , — тем самым фактически показывая, что они не доверяют собственным системам , — данный сигнал работает на реальном счёте в $20 000 . Это отражает реальную инвестицию капитала и обеспечивает прозрачную работу без искусственного завышения показателей
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
Remstone
Remstone
5 (7)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активо
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Эксперты
How To Trade Pro (HTTP) EA — профессиональный торговый советник для торговли любыми активами без мартингейла и сеток от автора с 25+ годами опыта. Большинство топовых советников работают с растущим золотом. Они блестяще выглядят в тесте… пока золото растёт. Но что будет, когда тренд исчерпает себя? Кто защитит ваш депозит? HTTP EA не верит в вечный рост — он адаптируется под меняющийся рынок и создан, чтобы широко диверсифицировать ваш инвестиционный портфель и защитить ваш депозит. Он — дисципл
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.25 (4)
Эксперты
Реальный мониторинг. Честные тесты. Ноль хайпа. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Прежде чем перейти к техническим деталям, есть две вещи, которые ты должен знать: PipsHunter подтвержден реальным мониторингом на реальном счёте. Экспертный советник работает в живой торговле уже несколько месяцев на реальном счёте (Pepperstone), и мониторинг полностью открыт. Никаких симуляций, никаких скрытых аккаунтов, никаких “идеальных бэктестов” — реальные торговые результаты подтверждают фактическую эффективн
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Эксперты
Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
Эксперты
Первый в мире публичный алгоритм Арбитража между Gold и Bitcoin! Сделки открываются каждый день! Live Signal -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Рекомендуемые брокеры со временем как:  IC Markets Торгуемые пары:  XAUUSD, BTCUSD Символ для прикрепления:  XAUUSD H1 Обязательно проверьте, чтобы в окне  «Обзор Рынка » были добавлены торгуемые валютные пары! Тип счета: ECN/Raw Spread Настройки Префикса: Если у вашего брокера валютная пара имеет префикс у символа, например - XAUUSD _i То
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Эксперты
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА СКИДКА 50% - NANO MACHINE GPT Обычная цена: $997 до Черной пятницы: $498.50 (Скидка будет отражена во время промо-акции.) Начало распродажи: 27 ноября 2025 года - ограниченная акция в честь Черной пятницы. Розыгрыш в Черную пятницу: Все покупатели Nano Machine GPT во время акции Черной пятницы могут принять участие в случайном розыгрыше призов: 1 x активация Syna 1 x активация AiQ 1 x активация Mean Machine GPT Как принять участие: 1) После покупки отправьте мне личное сообщени
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, комбинируя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых запускается при различных рыночных условиях и таймфреймах (M5, M30, H2, H4, H6, H12). Советник разработан для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика советника сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку (grid), мартингейл или техники усреднения . Все сделки, открываемые советником
Другие продукты этого автора
NEXA Gold Macro Strategy02 EA
Park Seongcheon
Эксперты
NEXA Gold Macro Strategy EA — Официальное описание (RU) NEXA Gold Macro Strategy EA — это профессиональная автоматическая торговая система, разработанная специально для GOLD (XAUUSD) и основанная на многослойной модели принятия решений: **Тренд M15 Триггер M5 Свинг-SL/TP (1:3) Макро-фильтр из 5 факторов Система Risk Guard (V1.1)** EA разработан для высокой стабильности, воспроизводимости и защиты в реальной торговле , а не только на бэктестах. 1. Основная концепция стратегии Шаг 1 — Тренд
NEXA Trend Swing
Park Seongcheon
Эксперты
Live Forward Performance (Myfxbook – Demo Verified) Myfxbook: / portfolio / nexagoldai / 11833106 This system is currently running in verified forward testing. Real account will be connected after capital scaling. ---------------------------------------- NEXA Trend EMA RSI Swing — Описание продукта (Русская версия) Обзор NEXA Trend EMA RSI Swing — это автоматическая торговая система, созданная для следования за трендом и входов по откатам . EA определяет направление тренда на таймфрейме
NEXA Trend Swing Pro
Park Seongcheon
Эксперты
NEXA Trend Swing Pro v3 Руководство пользователя – Русская версия (Финальное издание) EA на основе EMA-тренда, RSI, Momentum, фильтра объёма и мультискоринговой системы 1. Обзор EA NEXA Trend Swing Pro v3 — это трендовая свинг-стратегия для GOLD (XAUUSD) , использующая комбинацию H1 тренд-фильтра и M30 триггер-сигналов для входа . Это не простая стратегия EMA-пересечений. Алгоритм включает пять продвинутых фильтров : сила тренда (расстояние между EMA) структура RSI направление Momentum изм
NEXA Gold Pullback System
Park Seongcheon
Эксперты
NEXA Gold Pullback System v2.0 Свинг-алгоритм для GOLD на основе тренда H1 и отката M15 Официальное руководство пользователя (Русская версия) 1. Обзор NEXA Gold Pullback System v2.0 — это профессиональный мульти-таймфреймовый свинг-советник, созданный специально для торговли GOLD (XAUUSD) . EA определяет основное направление тренда на таймфрейме H1 , используя нормализованные EMA и ATR, и открывает позиции только тогда, когда на M15 формируется высококачественный паттерн отката . Алгоритм
NEXA Adx Ema Trend Ride
Park Seongcheon
Эксперты
NEXA ADX-EMA Trend Ride Эксперт-советник для торговли GOLD Официальное руководство пользователя (Русский) 1️⃣ Обзор NEXA ADX-EMA Trend Ride — это полностью автоматизированный торговый эксперт, разработанный исключительно для GOLD (XAUUSD) . В отличие от классических трендовых систем на старших таймфреймах, данный EA фокусируется на микро-ускорениях тренда , которые возникают внутри уже сформированного направления рынка . Ключевая концепция Небольшие контролируемые убытки + редкие, но мощны
Momentum Trend Catch
Park Seongcheon
Эксперты
NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch Автоматический торговый советник по импульсному тренду для GOLD Официальное руководство пользователя (Русская версия) 1️⃣ Обзор NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch — это низкочастотный торговый советник с высоким соотношением риск/прибыль (RR) , разработанный исключительно для GOLD (XAUUSD) . Данный EA не предназначен для скальпинга или частой торговли . Вход в рынок осуществляется только при совпадении тренда старшего таймфрейма и импульсного пробоя на младш
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв