NEXA Swing Zone Trader
- Эксперты
- Park Seongcheon
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Официальное руководство пользователя (Русский)
1. Обзор
NEXA Swing Zone Trader — это низкочастотный, высокоточный торговый советник для свинг-трейдинга, который открывает сделки только при совпадении тренда, импульса и рыночной структуры.
Советник не занимается частыми сделками.
Его цель — качественные входы и стабильность, а не количество.
2. Основная торговая логика
✅ Определение трендовой зоны
-
EMA (период 150) на таймфрейме H1
-
Цена выше EMA → бычья зона
-
Цена ниже EMA → медвежья зона
Сделки открываются только по направлению основного тренда.
✅ Условия входа
Покупка (BUY)
-
Цена находится выше EMA (бычья зона)
-
RSI(10) пересекает уровень 49.5 снизу вверх
-
Цена пробивает последний Fractal High
Продажа (SELL)
-
Цена находится ниже EMA (медвежья зона)
-
RSI(10) пересекает уровень 49.5 сверху вниз
-
Цена пробивает последний Fractal Low
👉 Вход возможен только при одновременном выполнении всех условий
👉 Нет случайных входов и переторговки
3. Stop Loss и фиксация прибыли
🔹 Stop Loss
-
Рассчитывается автоматически: ATR(11) × 1.8
-
Адаптируется к текущей волатильности рынка
-
Полная совместимость с требованиями брокера (StopLevel / FreezeLevel)
🔹 Управление прибылью (Частичное закрытие + Swing TP)
Советник не устанавливает Take Profit у брокера,
чтобы избежать преждевременного полного закрытия из-за гэпов или проскальзывания.
① Первая цель (TP1 – частичное закрытие)
-
Уровень: ATR × 1.7
-
Автоматическое закрытие 45% позиции
② Вторая цель (TP2 – свинг-цель)
-
Уровень: ATR × 2.25
-
Оставшаяся часть позиции сопровождается до завершения тренда
👉 После частичного закрытия трейлинг-стоп становится более агрессивным.
4. Трейлинг-стоп
-
Основан на ATR
-
Активируется только после достижения минимальной прибыли
-
Усиливается после частичного закрытия
Система позволяет удерживать прибыль и одновременно защищать капитал.
5. Торговые фильтры
⏰ Временной фильтр
-
По умолчанию: 08:00 – 23:00 (серверное время)
-
Основной фокус — Лондонская и Нью-Йоркская сессии
-
Избегает низкой волатильности азиатской сессии
📉 Фильтр волатильности
-
Сделки не открываются при слишком низком ATR
-
Защита от флэта и некачественных рыночных условий
📊 Фильтр спреда
-
Запрет входа при слишком высоком спреде
6. Настройка объёма позиции
🔹 Фиксированный лот (рекомендуется)
-
Самый стабильный и безопасный режим
-
Значение по умолчанию: 0.1
🔹 Динамический лот (опционально)
-
Расчёт риска в процентах от баланса
-
Автоматическое уменьшение лота при просадке
📌 Для реальной торговли рекомендуется использовать фиксированный лот.
7. Рекомендуемые условия торговли
|Параметр
|Рекомендация
|Инструмент
|GOLD (XAUUSD)
|Таймфрейм
|H1
|Тип счёта
|ECN / низкий спред
|Минимальный депозит
|$1,000
|VPS
|Рекомендуется
8. Для кого предназначен этот советник
✅ Трейдеры, предпочитающие стабильность, а не частые сделки
✅ Свинг-трейдеры, желающие автоматизировать стратегию
✅ Пользователи, ценящие дисциплину и отсутствие эмоций
✅ Долгосрочные инвесторы и консервативные трейдеры
❌ Не подходит для скальпинга и высокочастотной торговли.
9. Предупреждение о рисках
-
Прошлые результаты не гарантируют будущую прибыль.
-
Рыночные условия и исполнение брокера могут влиять на результаты.
-
Перед использованием на реальном счёте рекомендуется тестирование на демо-счёте.
10. Итог
NEXA Swing Zone Trader — это советник для трейдеров,
которые понимают, что
меньше сделок, но более качественных,
дают лучшие результаты в долгосрочной перспективе.