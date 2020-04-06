NEXA Gold Macro Strategy02 EA
- Эксперты
- Park Seongcheon
- Версия: 2.0
- Обновлено: 1 декабря 2025
- Активации: 5
NEXA Gold Macro Strategy EA — это профессиональная автоматическая торговая система, разработанная специально для GOLD (XAUUSD) и основанная на многослойной модели принятия решений:
**Тренд M15
-
Триггер M5
-
Свинг-SL/TP (1:3)
-
Макро-фильтр из 5 факторов
-
Система Risk Guard (V1.1)**
EA разработан для высокой стабильности, воспроизводимости и защиты в реальной торговле, а не только на бэктестах.⭐ 1. Основная концепция стратегии
✔ Шаг 1 — Тренд M15 (основной сигнал)
EA определяет высоковероятное направление тренда по следующим критериям:
-
EMA 8/20 (структура тренда)
-
RSI: BUY > 55 / SELL < 45
-
Пробой недавних максимумов/минимумов
-
Рост волатильности ATR (ATR > 1.10× среднего)
-
ADX ≥ 20 (фильтр силы тренда)
➡ Только при подтверждении тренда на M15 система рассматривает вход.
✔ Шаг 2 — Триггер M5 (подтверждение входа)
BUY-триггер
-
EMA 8 > EMA 20
-
RSI ≥ 50
-
Формирование Higher-Low (HL)
SELL-триггер
-
EMA 8 < EMA 20
-
RSI ≤ 50
-
Формирование Lower-High (LH)
➡ Направление тренда + Триггер должны совпадать для входа.
✔ Шаг 3 — SL/TP по свингу (соотношение 1:3)
-
SL = недавний свинг (M15) ± буфер
-
TP = расстояние SL × 3
Такой подход обеспечивает структурированный и стабильный риск-профиль.⭐ 2. Система управления "Wave 1·2·3"
После открытия позиции EA применяет интеллектуальное управление прибыльностью:
Wave 1 — 1.0R ~ 1.5R
-
Проверка тренда
-
Изменений нет
Wave 2 — 1.5R
-
Частичное закрытие 50%
-
Перенос SL → BE (безубыток)
Wave 3 — с 2.0R
-
Перенос SL на +0.5R
-
Полный TP на 3.0R
➡ Это позволяет фиксировать прибыль в сильных трендах и защищаться от откатов.⭐ 3. Макро-Фильтр (5 глобальных факторов)
Чтобы исключить ложные сигналы, EA анализирует ключевые мировые активы.
1️⃣ Рисковые активы (NASDAQ/US100/US500)
-
Risk-ON = медвежий сигнал для GOLD
-
Risk-OFF = бычий сигнал для GOLD
→ Если макро-направление против сделки → вход блокируется
2️⃣ Нефть (WTI/BRENT/OILCash)
Маркер глобальной ликвидности и риск-аппетита
3️⃣ DXY — Индекс доллара (auto-detect)
-
Рост DXY → давление на GOLD
→ BUY блокируется при бычьем USD
4️⃣ Доходность US10Y
-
Рост доходности = медвежий GOLD
→ BUY блокируется
5️⃣ Индекс волатильности VIX (auto-detect)
-
Рост VIX = Risk-OFF → GOLD bullish
→ SELL блокируется при росте VIX
➡ Мощная система, существенно уменьшающая количество плохих входов.⭐ 4. Система Risk Guard V1.1 (Профессиональная защита)
EA включает полноценный защитный модуль:
✔ Лимит дневной просадки
Блокирует новые сделки при просадке > 4%.
✔ Фильтр спреда
Запрещает входы при высоком спреде (по умолчанию 500 пунктов).
✔ Лимит сделок в одном направлении
-
1 основной вход + 1 повторный вход
-
Предотвращает чрезмерную торговлю
-
Сброс ежедневно
➡ Создано для стабильной и безопасной торговли.⭐ 5. Торговое время (серверное)
-
Разрешённая торговля: 10:00 – 23:00
-
Принудительное управление/выход: 23:30
Это исключает периоды низкой ликвидности и расширенных спредов.⭐ 6. Рекомендуемые настройки
|Параметр
|Рекомендация
|Инструмент
|GOLD / XAUUSD
|Лот
|0.01–0.05
|Тип счёта
|RAW / ECN
|VPS
|Рекомендуется
|Минимальный депозит
|300–500 USD
|Плечо
|1:500+
🟡 Тренд и триггер
-
M15 тренд
-
M5 триггер
-
EMA 8/20
-
RSI 12
-
ADX 14
-
ATR-множитель
-
Свинг-скан: 6 баров
🟡 Макро-фильтр
-
Risk Asset #1: US100
-
Risk Asset #2: US500
-
Oil: WTI/BRENT
-
DXY: авто-определение
-
VIX: авто-определение
🟡 Защита
-
Daily Loss Limit
-
Spread Limit
-
Максимум 2 входа в одном направлении
-
Режим: OHLC M1 или Every Tick
-
Рекомендуется 3–10 лет данных
-
Реалистичные спреды
-
EA разработан для высокой воспроизводимости
✔ Многослойная модель принятия решений
✔ Фильтрация слабых условий перед входом
✔ Умное управление прибылью
✔ Защита от экстремальных рыночных условий
✔ Долгосрочная стабильность
Я обеспечиваю быструю поддержку, регулярные обновления и профессиональные рекомендации.
Моя цель — предоставить стабильную и безопасную автоматическую торговлю GOLD.
Спасибо за выбор NEXA EA.