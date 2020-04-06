NEXA Gold Macro Strategy02 EA

NEXA Gold Macro Strategy EA — это профессиональная автоматическая торговая система, разработанная специально для GOLD (XAUUSD) и основанная на многослойной модели принятия решений:

**Тренд M15

Триггер M5

Свинг-SL/TP (1:3)

Макро-фильтр из 5 факторов

Система Risk Guard (V1.1)**

EA разработан для высокой стабильности, воспроизводимости и защиты в реальной торговле, а не только на бэктестах.

✔ Шаг 1 — Тренд M15 (основной сигнал)

⭐ 1. Основная концепция стратегии

EA определяет высоковероятное направление тренда по следующим критериям:

EMA 8/20 (структура тренда)

RSI: BUY > 55 / SELL < 45

Пробой недавних максимумов/минимумов

Рост волатильности ATR (ATR > 1.10× среднего)

ADX ≥ 20 (фильтр силы тренда)

➡ Только при подтверждении тренда на M15 система рассматривает вход.

✔ Шаг 2 — Триггер M5 (подтверждение входа)

BUY-триггер

EMA 8 > EMA 20

RSI ≥ 50

Формирование Higher-Low (HL)

SELL-триггер

EMA 8 < EMA 20

RSI ≤ 50

Формирование Lower-High (LH)

➡ Направление тренда + Триггер должны совпадать для входа.

✔ Шаг 3 — SL/TP по свингу (соотношение 1:3)

SL = недавний свинг (M15) ± буфер

TP = расстояние SL × 3

Такой подход обеспечивает структурированный и стабильный риск-профиль.

⭐ 2. Система управления "Wave 1·2·3"

После открытия позиции EA применяет интеллектуальное управление прибыльностью:

Wave 1 — 1.0R ~ 1.5R

Проверка тренда

Изменений нет

Wave 2 — 1.5R

Частичное закрытие 50%

Перенос SL → BE (безубыток)

Wave 3 — с 2.0R

Перенос SL на +0.5R

Полный TP на 3.0R

➡ Это позволяет фиксировать прибыль в сильных трендах и защищаться от откатов.

⭐ 3. Макро-Фильтр (5 глобальных факторов)

Чтобы исключить ложные сигналы, EA анализирует ключевые мировые активы.

1️⃣ Рисковые активы (NASDAQ/US100/US500)

Risk-ON = медвежий сигнал для GOLD

Risk-OFF = бычий сигнал для GOLD

→ Если макро-направление против сделки → вход блокируется

2️⃣ Нефть (WTI/BRENT/OILCash)

Маркер глобальной ликвидности и риск-аппетита

3️⃣ DXY — Индекс доллара (auto-detect)

Рост DXY → давление на GOLD

→ BUY блокируется при бычьем USD

4️⃣ Доходность US10Y

Рост доходности = медвежий GOLD

→ BUY блокируется

5️⃣ Индекс волатильности VIX (auto-detect)

Рост VIX = Risk-OFF → GOLD bullish

→ SELL блокируется при росте VIX

➡ Мощная система, существенно уменьшающая количество плохих входов.

⭐ 4. Система Risk Guard V1.1 (Профессиональная защита)

EA включает полноценный защитный модуль:

✔ Лимит дневной просадки

Блокирует новые сделки при просадке > 4%.

✔ Фильтр спреда

Запрещает входы при высоком спреде (по умолчанию 500 пунктов).

✔ Лимит сделок в одном направлении

1 основной вход + 1 повторный вход

Предотвращает чрезмерную торговлю

Сброс ежедневно

➡ Создано для стабильной и безопасной торговли.

Разрешённая торговля: 10:00 – 23:00

Принудительное управление/выход: 23:30

⭐ 5. Торговое время (серверное)

Это исключает периоды низкой ликвидности и расширенных спредов.

Параметр Рекомендация Инструмент GOLD / XAUUSD Лот 0.01–0.05 Тип счёта RAW / ECN VPS Рекомендуется Минимальный депозит 300–500 USD Плечо 1:500+

🟡 Тренд и триггер

M15 тренд

M5 триггер

EMA 8/20

RSI 12

ADX 14

ATR-множитель

Свинг-скан: 6 баров

🟡 Макро-фильтр

Risk Asset #1: US100

Risk Asset #2: US500

Oil: WTI/BRENT

DXY: авто-определение

VIX: авто-определение

🟡 Защита

Daily Loss Limit

Spread Limit

Максимум 2 входа в одном направлении

Режим: OHLC M1 или Every Tick

Рекомендуется 3–10 лет данных

Реалистичные спреды

EA разработан для высокой воспроизводимости

⭐ 6. Рекомендуемые настройки⭐ 7. Основные параметры ввода (кратко)⭐ 8. Бэктестинг⭐ 9. Почему эта стратегия работает

✔ Многослойная модель принятия решений

✔ Фильтрация слабых условий перед входом

✔ Умное управление прибылью

✔ Защита от экстремальных рыночных условий

✔ Долгосрочная стабильность

🙋‍♂️ Примечание разработчика

Я обеспечиваю быструю поддержку, регулярные обновления и профессиональные рекомендации.

Моя цель — предоставить стабильную и безопасную автоматическую торговлю GOLD.

Спасибо за выбор NEXA EA.