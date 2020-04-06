NEXA Gold Macro Strategy02 EA

📘 NEXA Gold Macro Strategy EA — Официальное описание (RU)

NEXA Gold Macro Strategy EA — это профессиональная автоматическая торговая система, разработанная специально для GOLD (XAUUSD) и основанная на многослойной модели принятия решений:

**Тренд M15

  • Триггер M5

  • Свинг-SL/TP (1:3)

  • Макро-фильтр из 5 факторов

  • Система Risk Guard (V1.1)**

EA разработан для высокой стабильности, воспроизводимости и защиты в реальной торговле, а не только на бэктестах.

⭐ 1. Основная концепция стратегии

Шаг 1 — Тренд M15 (основной сигнал)

EA определяет высоковероятное направление тренда по следующим критериям:

  • EMA 8/20 (структура тренда)

  • RSI: BUY > 55 / SELL < 45

  • Пробой недавних максимумов/минимумов

  • Рост волатильности ATR (ATR > 1.10× среднего)

  • ADX ≥ 20 (фильтр силы тренда)

➡ Только при подтверждении тренда на M15 система рассматривает вход.

Шаг 2 — Триггер M5 (подтверждение входа)

BUY-триггер

  • EMA 8 > EMA 20

  • RSI ≥ 50

  • Формирование Higher-Low (HL)

SELL-триггер

  • EMA 8 < EMA 20

  • RSI ≤ 50

  • Формирование Lower-High (LH)

Направление тренда + Триггер должны совпадать для входа.

Шаг 3 — SL/TP по свингу (соотношение 1:3)

  • SL = недавний свинг (M15) ± буфер

  • TP = расстояние SL × 3

Такой подход обеспечивает структурированный и стабильный риск-профиль.

⭐ 2. Система управления "Wave 1·2·3"

После открытия позиции EA применяет интеллектуальное управление прибыльностью:

Wave 1 — 1.0R ~ 1.5R

  • Проверка тренда

  • Изменений нет

Wave 2 — 1.5R

  • Частичное закрытие 50%

  • Перенос SL → BE (безубыток)

Wave 3 — с 2.0R

  • Перенос SL на +0.5R

  • Полный TP на 3.0R

➡ Это позволяет фиксировать прибыль в сильных трендах и защищаться от откатов.

⭐ 3. Макро-Фильтр (5 глобальных факторов)

Чтобы исключить ложные сигналы, EA анализирует ключевые мировые активы.

1️⃣ Рисковые активы (NASDAQ/US100/US500)

  • Risk-ON = медвежий сигнал для GOLD

  • Risk-OFF = бычий сигнал для GOLD
    → Если макро-направление против сделки → вход блокируется

2️⃣ Нефть (WTI/BRENT/OILCash)

Маркер глобальной ликвидности и риск-аппетита

3️⃣ DXY — Индекс доллара (auto-detect)

  • Рост DXY → давление на GOLD
    → BUY блокируется при бычьем USD

4️⃣ Доходность US10Y

  • Рост доходности = медвежий GOLD
    → BUY блокируется

5️⃣ Индекс волатильности VIX (auto-detect)

  • Рост VIX = Risk-OFF → GOLD bullish
    → SELL блокируется при росте VIX

➡ Мощная система, существенно уменьшающая количество плохих входов.

⭐ 4. Система Risk Guard V1.1 (Профессиональная защита)

EA включает полноценный защитный модуль:

✔ Лимит дневной просадки

Блокирует новые сделки при просадке > 4%.

✔ Фильтр спреда

Запрещает входы при высоком спреде (по умолчанию 500 пунктов).

✔ Лимит сделок в одном направлении

  • 1 основной вход + 1 повторный вход

  • Предотвращает чрезмерную торговлю

  • Сброс ежедневно

➡ Создано для стабильной и безопасной торговли.

⭐ 5. Торговое время (серверное)

  • Разрешённая торговля: 10:00 – 23:00

  • Принудительное управление/выход: 23:30

Это исключает периоды низкой ликвидности и расширенных спредов.

⭐ 6. Рекомендуемые настройки
Параметр Рекомендация
Инструмент GOLD / XAUUSD
Лот 0.01–0.05
Тип счёта RAW / ECN
VPS Рекомендуется
Минимальный депозит 300–500 USD
Плечо 1:500+
⭐ 7. Основные параметры ввода (кратко)

🟡 Тренд и триггер

  • M15 тренд

  • M5 триггер

  • EMA 8/20

  • RSI 12

  • ADX 14

  • ATR-множитель

  • Свинг-скан: 6 баров

🟡 Макро-фильтр

  • Risk Asset #1: US100

  • Risk Asset #2: US500

  • Oil: WTI/BRENT

  • DXY: авто-определение

  • VIX: авто-определение

🟡 Защита

  • Daily Loss Limit

  • Spread Limit

  • Максимум 2 входа в одном направлении

⭐ 8. Бэктестинг

  • Режим: OHLC M1 или Every Tick

  • Рекомендуется 3–10 лет данных

  • Реалистичные спреды

  • EA разработан для высокой воспроизводимости

⭐ 9. Почему эта стратегия работает

✔ Многослойная модель принятия решений
✔ Фильтрация слабых условий перед входом
✔ Умное управление прибылью
✔ Защита от экстремальных рыночных условий
✔ Долгосрочная стабильность

🙋‍♂️ Примечание разработчика

Я обеспечиваю быструю поддержку, регулярные обновления и профессиональные рекомендации.
Моя цель — предоставить стабильную и безопасную автоматическую торговлю GOLD.

Спасибо за выбор NEXA EA.


