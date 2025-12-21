📘 NEXA Swing Zone Trader

Türkçe Versiyon — EA Satışına Uygun Premium Açıklama NEXA Gold Macro Strategy02 EA GOLD (M15 + M5) zaman dilimlerine dayalı 1:3 otomatik işlem sistemi (Makro Filtre + Dalga Yönetim Sistemi ile birlikte) 1. EA Genel Tanıtım NEXA Gold Macro Strategy02 EA , Altın (XAUUSD) için özel olarak tasarlanmış profesyonel bir otomatik işlem sistemidir. Yön belirleme M15 zaman diliminde yapılır, kesin giriş sinyalleri ise M5 ile oluşturulur. Ayrıca US100, US500 ve OIL temelli makro filtre, global piy