NEXA Swing Zone Trader

📘 NEXA Swing Zone Trader

Resmi Kullanım Kılavuzu (Türkçe)

1. Genel Bakış

NEXA Swing Zone Trader,
düşük frekanslı ve yüksek hassasiyetli bir swing trading Expert Advisor’ıdır.
Yalnızca trend, momentum ve piyasa yapısı aynı anda uyum sağladığında işlem açar.

Bu EA sık işlem yapmayı hedeflemez.
Amaç işlem kalitesi, istikrar ve gerçek hesapta sürdürülebilir performanstır.

2. Stratejinin Temel Mantığı

✅ Trend Bölgesi Tespiti

  • EMA (Periyot 150) – H1 zaman dilimi

  • Fiyat EMA’nın üzerinde → Yükseliş Bölgesi (Bull Zone)

  • Fiyat EMA’nın altında → Düşüş Bölgesi (Bear Zone)

İşlemler yalnızca ana trend yönünde açılır.

✅ Giriş Koşulları

Alış (BUY)

  1. Fiyat EMA’nın üzerinde (yükseliş bölgesi)

  2. RSI(10), 49.5 seviyesini yukarı kırar

  3. Fiyat, son Fractal High seviyesini kırar

Satış (SELL)

  1. Fiyat EMA’nın altında (düşüş bölgesi)

  2. RSI(10), 49.5 seviyesini aşağı kırar

  3. Fiyat, son Fractal Low seviyesini kırar

👉 Trend + momentum + yapı kırılımı aynı anda gereklidir
👉 Rastgele giriş ve aşırı işlem yoktur

3. Stop Loss ve Kâr Yönetimi

🔹 Stop Loss (SL)

  • Otomatik hesaplama: ATR(11) × 1.8

  • Piyasa volatilitesine göre dinamik ayarlama

  • Broker StopLevel / FreezeLevel kurallarıyla tam uyumlu

🔹 Kâr Yönetimi (Kısmi Kapatma + Swing Hedefi)

EA broker tarafında Take Profit koymaz,
böylece slippage veya gap nedeniyle erken tam kapanma önlenir.

① İlk Hedef (TP1 – Kısmi Kapatma)

  • Seviye: ATR × 1.7

  • Pozisyonun %45’i otomatik kapatılır

② İkinci Hedef (TP2 – Swing Hedefi)

  • Seviye: ATR × 2.25

  • Kalan pozisyon trend yönünde taşınır

👉 Kısmi kapatmadan sonra trailing stop daha agresif çalışır.

4. Trailing Stop Sistemi

  • ATR tabanlı dinamik trailing stop

  • Yalnızca minimum kâr elde edildikten sonra aktif olur

  • Kısmi kapatma sonrası daha sıkı koruma sağlar

Amaç kârı büyütmek ve elde edilen kazancı korumaktır.

5. İşlem Filtreleri

⏰ Zaman Filtresi

  • Varsayılan işlem saatleri: 08:00 – 23:00 (sunucu saati)

  • Londra ve New York seanslarına odaklanır

  • Asya seansındaki düşük volatiliteyi filtreler

📉 Volatilite Filtresi

  • ATR çok düşükse işlem yapılmaz

  • Yatay ve düşük kaliteli piyasalardan kaçınılır

📊 Spread Filtresi

  • Spread aşırı yüksekse işlem engellenir

6. Lot Ayarları

🔹 Sabit Lot (Önerilir)

  • En stabil ve güvenli kullanım

  • Varsayılan değer: 0.1

🔹 Dinamik Lot (Opsiyonel)

  • Hesap bakiyesine göre risk yüzdesiyle hesaplama

  • Drawdown dönemlerinde otomatik lot azaltımı

📌 Gerçek hesap ve yeni kullanıcılar için sabit lot şiddetle tavsiye edilir.

7. Önerilen İşlem Ortamı

Parametre Öneri
Enstrüman GOLD (XAUUSD)
Zaman Dilimi H1
Hesap Türü ECN / Düşük spread
Minimum Sermaye $1,000
VPS Önerilir

8. Kimler İçin Uygun?

İstikrarı işlem sıklığına tercih eden traderlar
✅ Swing trading stratejisini otomatikleştirmek isteyenler
Disiplinli ve duygusuz işlem arayanlar
✅ Uzun vadeli tutarlılığı önemseyenler

❌ Scalping veya yüksek frekanslı trading için uygun değildir.

9. Risk Uyarısı

  • Geçmiş performans, gelecekteki kazançları garanti etmez.

  • Piyasa koşulları ve broker yürütmesi sonuçları etkileyebilir.

  • Gerçek hesapta kullanmadan önce demo hesapta test edilmesi önerilir.

10. Özet

NEXA Swing Zone Trader,

“Daha az işlem, ancak daha yüksek kalite”

felsefesini benimseyen traderlar için tasarlanmıştır.


Yazarın diğer ürünleri
NEXA Gold Macro Strategy02 EA
Park Seongcheon
Uzman Danışmanlar
Türkçe Versiyon — EA Satışına Uygun Premium Açıklama NEXA Gold Macro Strategy02 EA GOLD (M15 + M5) zaman dilimlerine dayalı 1:3 otomatik işlem sistemi (Makro Filtre + Dalga Yönetim Sistemi ile birlikte) 1. EA Genel Tanıtım NEXA Gold Macro Strategy02 EA , Altın (XAUUSD) için özel olarak tasarlanmış profesyonel bir otomatik işlem sistemidir. Yön belirleme M15 zaman diliminde yapılır, kesin giriş sinyalleri ise M5 ile oluşturulur. Ayrıca US100, US500 ve OIL temelli makro filtre, global piy
NEXA Trend Swing
Park Seongcheon
Uzman Danışmanlar
Live Forward Performance (Myfxbook – Demo Verified) Myfxbook: / portfolio / nexagoldai / 11833106 This system is currently running in verified forward testing. Real account will be connected after capital scaling. ---------------------------------------- NEXA EMA-RSI Swing v1 — Kullanım Kılavuzu (Türkçe) Genel Bakış NEXA EMA-RSI Swing v1 , trend takibi ile geri çekilme (pullback) swing stratejisini birleştiren tamamen otomatik bir Expert Advisor’dır. EA, ana trendi H1 zaman diliminde ana
NEXA Trend Swing Pro
Park Seongcheon
Uzman Danışmanlar
NEXA Trend Swing Pro v3 Kullanıcı Kılavuzu – Türkçe Sürüm (Final Versiyon) EMA Trend + RSI + Momentum + Hacim Filtresi + Çoklu Skor Sistemi Tabanlı Swing Trading EA 1. EA Genel Tanıtım NEXA Trend Swing Pro v3 , GOLD (XAUUSD) için tasarlanmış trend takipli bir swing trading algoritmasıdır ve: H1 trend filtresi M30 giriş tetikleyicisi kombinasyonunu kullanır. Bu strateji basit bir EMA kesişim sistemi değildir. Aşağıdaki beş gelişmiş filtre bir arada çalışır: Trend gücü (EMA mesafesi) RSI yap
NEXA Gold Pullback System
Park Seongcheon
Uzman Danışmanlar
NEXA Gold Pullback System v2.0 H1 Trend + M15 Pullback yapısına dayalı GOLD özel swing algoritması EA Resmî Türkçe Kullanıcı Kılavuzu 1. EA Genel Tanıtım NEXA Gold Pullback System v2.0 , yalnızca GOLD (XAUUSD) için tasarlanmış, çoklu zaman dilimi trend + pullback yapısı ile çalışan bir swing trading EA’dır. EA, ana trend yönünü H1 grafiğinde tespit eder ve GOLD piyasasında sık görülen pullback yapılarını M15 grafiğinde analiz ederek sadece yüksek olasılıklı bölgelerde işlem açar. Bu EA yal
NEXA Adx Ema Trend Ride
Park Seongcheon
Uzman Danışmanlar
NEXA ADX-EMA Trend Ride GOLD için Mikro-Trend Takip EA Resmî Kullanıcı Kılavuzu (Türkçe) 1️⃣ Genel Bakış NEXA ADX-EMA Trend Ride , yalnızca GOLD (XAUUSD) için geliştirilmiş tam otomatik bir Expert Advisor’dır. H1/H4 gibi yüksek zaman dilimlerine dayalı klasik trend sistemlerinin aksine, bu EA halihazırda oluşmuş bir trendin içinde meydana gelen mikro hızlanmaları hassas biçimde yakalamaya odaklanır. Temel Konsept Küçük ve kontrollü kayıplar + nadiren oluşan güçlü trend kazançları (“Fat Ta
Momentum Trend Catch
Park Seongcheon
Uzman Danışmanlar
NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch GOLD için Momentum Trend Expert Advisor Resmî Kullanıcı Kılavuzu (Türkçe Sürüm) 1️⃣ Genel Bakış NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch , düşük işlem sıklığına sahip ve yüksek risk/ödül oranı (High RR) sunan, yalnızca GOLD (XAUUSD) için geliştirilmiş bir otomatik işlem sistemidir. Bu EA scalping veya yüksek frekanslı işlem amacıyla tasarlanmamıştır . İşlemler üst zaman dilimindeki trend ile alt zaman dilimindeki momentum kırılımı yalnızca kapanmış mumlarda aynı a
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt