NEXA Swing Zone Trader
- Uzman Danışmanlar
- Park Seongcheon
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
Resmi Kullanım Kılavuzu (Türkçe)
1. Genel Bakış
NEXA Swing Zone Trader,
düşük frekanslı ve yüksek hassasiyetli bir swing trading Expert Advisor’ıdır.
Yalnızca trend, momentum ve piyasa yapısı aynı anda uyum sağladığında işlem açar.
Bu EA sık işlem yapmayı hedeflemez.
Amaç işlem kalitesi, istikrar ve gerçek hesapta sürdürülebilir performanstır.
2. Stratejinin Temel Mantığı
✅ Trend Bölgesi Tespiti
-
EMA (Periyot 150) – H1 zaman dilimi
-
Fiyat EMA’nın üzerinde → Yükseliş Bölgesi (Bull Zone)
-
Fiyat EMA’nın altında → Düşüş Bölgesi (Bear Zone)
İşlemler yalnızca ana trend yönünde açılır.
✅ Giriş Koşulları
Alış (BUY)
-
Fiyat EMA’nın üzerinde (yükseliş bölgesi)
-
RSI(10), 49.5 seviyesini yukarı kırar
-
Fiyat, son Fractal High seviyesini kırar
Satış (SELL)
-
Fiyat EMA’nın altında (düşüş bölgesi)
-
RSI(10), 49.5 seviyesini aşağı kırar
-
Fiyat, son Fractal Low seviyesini kırar
👉 Trend + momentum + yapı kırılımı aynı anda gereklidir
👉 Rastgele giriş ve aşırı işlem yoktur
3. Stop Loss ve Kâr Yönetimi
🔹 Stop Loss (SL)
-
Otomatik hesaplama: ATR(11) × 1.8
-
Piyasa volatilitesine göre dinamik ayarlama
-
Broker StopLevel / FreezeLevel kurallarıyla tam uyumlu
🔹 Kâr Yönetimi (Kısmi Kapatma + Swing Hedefi)
EA broker tarafında Take Profit koymaz,
böylece slippage veya gap nedeniyle erken tam kapanma önlenir.
① İlk Hedef (TP1 – Kısmi Kapatma)
-
Seviye: ATR × 1.7
-
Pozisyonun %45’i otomatik kapatılır
② İkinci Hedef (TP2 – Swing Hedefi)
-
Seviye: ATR × 2.25
-
Kalan pozisyon trend yönünde taşınır
👉 Kısmi kapatmadan sonra trailing stop daha agresif çalışır.
4. Trailing Stop Sistemi
-
ATR tabanlı dinamik trailing stop
-
Yalnızca minimum kâr elde edildikten sonra aktif olur
-
Kısmi kapatma sonrası daha sıkı koruma sağlar
Amaç kârı büyütmek ve elde edilen kazancı korumaktır.
5. İşlem Filtreleri
⏰ Zaman Filtresi
-
Varsayılan işlem saatleri: 08:00 – 23:00 (sunucu saati)
-
Londra ve New York seanslarına odaklanır
-
Asya seansındaki düşük volatiliteyi filtreler
📉 Volatilite Filtresi
-
ATR çok düşükse işlem yapılmaz
-
Yatay ve düşük kaliteli piyasalardan kaçınılır
📊 Spread Filtresi
-
Spread aşırı yüksekse işlem engellenir
6. Lot Ayarları
🔹 Sabit Lot (Önerilir)
-
En stabil ve güvenli kullanım
-
Varsayılan değer: 0.1
🔹 Dinamik Lot (Opsiyonel)
-
Hesap bakiyesine göre risk yüzdesiyle hesaplama
-
Drawdown dönemlerinde otomatik lot azaltımı
📌 Gerçek hesap ve yeni kullanıcılar için sabit lot şiddetle tavsiye edilir.
7. Önerilen İşlem Ortamı
|Parametre
|Öneri
|Enstrüman
|GOLD (XAUUSD)
|Zaman Dilimi
|H1
|Hesap Türü
|ECN / Düşük spread
|Minimum Sermaye
|$1,000
|VPS
|Önerilir
8. Kimler İçin Uygun?
✅ İstikrarı işlem sıklığına tercih eden traderlar
✅ Swing trading stratejisini otomatikleştirmek isteyenler
✅ Disiplinli ve duygusuz işlem arayanlar
✅ Uzun vadeli tutarlılığı önemseyenler
❌ Scalping veya yüksek frekanslı trading için uygun değildir.
9. Risk Uyarısı
-
Geçmiş performans, gelecekteki kazançları garanti etmez.
-
Piyasa koşulları ve broker yürütmesi sonuçları etkileyebilir.
-
Gerçek hesapta kullanmadan önce demo hesapta test edilmesi önerilir.
10. Özet
NEXA Swing Zone Trader,
“Daha az işlem, ancak daha yüksek kalite”
felsefesini benimseyen traderlar için tasarlanmıştır.