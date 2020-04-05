NEXA Outcome Dominance
- Эксперты
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Park SeongcheonЗдравствуйте!
Меня зовут Пак Сон Чхан (Park Sung Chan), я разработчик алгоритмических торговых систем MetaTrader 5.
Я занимаюсь исследованием и разработкой долгосрочных и надежных автоматических торговых систем, основанных на структурных особенностях финансовых рынков и статистических моделях.
- Версия: 2.0
- Активации: 5
Обзор продукта
NEXA Outcome Dominance — это торговый советник Expert Advisor для MetaTrader 5, предназначенный для краткосрочной торговли на рынке GOLD.
Советник не использует Moving Average, RSI, MACD и другие стандартные технические индикаторы как прямые сигналы входа.
Он анализирует недавние тиковые движения, формирует внутренние состояния рынка и сравнивает виртуальные результаты трех действий:
- BUY
- SELL
- WAIT
Сделка рассматривается только тогда, когда BUY или SELL показывает достаточное ожидаемое преимущество и уровень доверия по сравнению с противоположным направлением и WAIT, а преимущество сохраняется после учета спреда и предполагаемых торговых расходов.
Если условий недостаточно или WAIT считается более выгодным действием, советник не открывает сделку.
Основные функции
- Анализ рыночного состояния по потоку тиков
- Сравнение результатов BUY, SELL и WAIT
- Внутреннее обучение по виртуальным результатам
- Проверка минимального количества образцов и уровня доверия
- Учет спреда и предполагаемых торговых расходов
- Режимы Fixed Lot и Risk Percent
- Stop Loss и Take Profit
- Закрытие при снижении логического преимущества
- Закрытие при доминировании противоположного направления
- Закрытие при доминировании WAIT
- Ограничение максимального времени удержания
- Ограничение числа сделок и дневного убытка
- Пауза после серии убытков
- Защита Equity Drawdown
- Проверка маржи и общего риска счета
- Предотвращение дублирующих позиций
- Entry Cooldown
Продукт не использует Grid или Martingale.
Рекомендуемая среда
- Платформа: MetaTrader 5
- Символ: GOLD или соответствующий символ XAUUSD у брокера
- Таймфрейм: M5
- Рекомендуемый Lot Mode: Risk Percent
- Рекомендуемый Risk Percent: 1.00%
- Allow BUY: true
- Allow SELL: true
- Рекомендуется непрерывная работа на VPS
- Перед реальным счетом рекомендуется тестирование на демо-счете
У брокеров могут отличаться название символа, количество знаков, Tick Size, Tick Value, размер контракта, спред, комиссия, минимальный объем, Stop Level и время торговли.
Даже при одинаковых настройках результаты у разных брокеров могут отличаться.
Если InpSymbol оставлен пустым, советник использует символ текущего графика.
Рекомендуемые настройки
InpAllowBuy = true
InpAllowSell = true
InpLotMode = NEXA_LOT_RISK_PERCENT
InpRiskPercent = 1.00
InpUseLogicalAdvantageExit = true
InpUseOppositeDominanceExit = true
InpUseWaitDominanceExit = true
При первом использовании рекомендуется сохранить основные параметры обучения по умолчанию.
Их изменение может существенно повлиять на частоту сделок, время прогрева, уровень доверия и поведение стратегии.
Настройка торгового объема
Risk Percent
Risk Percent рассчитывает объем сделки на основе Equity счета и расстояния до Stop Loss.
InpLotMode = NEXA_LOT_RISK_PERCENT
InpRiskPercent = 1.00
InpRiskPercent = 1.00 означает целевой риск примерно 1% на одну сделку.
Фактический убыток может отличаться из-за проскальзывания, ценовых разрывов, комиссии, расширения спреда, минимального объема и условий исполнения.
Fixed Lot
InpLotMode = NEXA_LOT_FIXED
InpFixedLot = 0.01
Fixed Lot использует одинаковый объем для каждой сделки и подходит для оценки поведения стратегии без эффекта сложного процента.
Логика входа
Новая сделка должна пройти несколько проверок:
- Достаточное количество тиковых данных
- Минимальное количество обучающих и завершенных образцов
- Положительный ожидаемый результат BUY или SELL
- Преимущество выбранного направления над противоположным
- Преимущество выбранного направления над WAIT
- Выполнение минимального уровня доверия
- Ожидаемое преимущество выше торговых расходов
- Потенциал прибыли выше торговых расходов
- Спред в допустимом диапазоне
- Entry Cooldown завершен
- Дневные лимиты не активированы
- Защита после серии убытков не активирована
- Защита Equity Drawdown не активирована
- Достаточная маржа и допустимый риск счета
- Отсутствие позиции по тому же символу
- Допустимые рыночные условия и условия исполнения
Советник не отправляет ордер, пока все обязательные условия не выполнены.
Поэтому кандидат BUY или SELL может быть обнаружен без открытия реальной позиции.
Прогрев и начало торговли
После установки советнику требуется период Warm-up для формирования внутренних рыночных состояний и виртуальных результатов действий.
Сделки могут отсутствовать из-за:
- Недостатка тиковых данных
- Недостатка обучающих или завершенных образцов
- Невыполненного требования Confidence
- Недостаточной разницы между BUY и SELL
- Доминирования WAIT
- Недостаточного преимущества после учета расходов
- Ограничений системы управления риском
Отсутствие сделок сразу после установки не обязательно означает неисправность.
Проверьте вкладки Experts и Journal для получения информации об инициализации и торговых ограничениях.
Сообщения BUY и SELL в Journal
Сообщения BUY или SELL в Journal не обязательно означают, что реальный ордер был исполнен.
Они могут означать:
- Оценку кандидата BUY или SELL
- Расчет виртуального результата
- Сравнение ожидаемого преимущества
- Финальную проверку перед ордером
- Реальный запрос ордера
- Отклоненный или неисполненный ордер
- Успешное открытие позиции
Ордер может быть заблокирован из-за недостатка образцов, низкого Confidence, доминирования WAIT, высокого спреда, больших расходов, Entry Cooldown, защиты счета, недостаточной маржи или ограничений исполнения.
Для подтверждения попытки открытия ордера проверьте:
- Entry Attempt
- Результат запроса ордера
- Trade Result
- Retcode
- Position Open
- Информацию Deal или Order
Если ордер был отправлен, но не исполнен, проверьте Retcode в Journal.
Закрытие позиции
Советник может закрыть позицию по следующим причинам:
- Stop Loss
- Take Profit
- Максимальное время удержания
- Снижение преимущества направления входа
- Доминирование противоположного направления
- Доминирование WAIT
- Условия защиты счета
Логическое закрытие может требовать минимального времени удержания и нескольких последовательных подтверждений.
Установка
- Откройте MetaTrader 5.
- Войдите в учетную запись MQL5.
- Установите продукт.
- Откройте график GOLD или XAUUSD на M5.
- Добавьте NEXA Outcome Dominance через Navigator.
- Включите Algo Trading.
- Разрешите автоматическую торговлю.
- Проверьте Lot Mode и параметры риска.
- Проверьте Experts и Journal.
- Дайте советнику время на прогрев и наблюдайте за ним на демо-счете.
Не рекомендуется запускать несколько экземпляров с одинаковым Magic Number на одном символе.
Если сделки не открываются
Проверьте:
- Algo Trading и разрешение автоматической торговли
- Правильный символ GOLD или XAUUSD
- Таймфрейм M5
- Открыт ли рынок
- Текущий спред
- Наличие достаточных тиковых, обучающих и завершенных образцов
- Условия Confidence
- Ожидаемое преимущество BUY или SELL
- Доминирование WAIT
- Entry Cooldown
- Дневные лимиты
- Паузу после серии убытков
- Защиту Equity Drawdown
- Уровень маржи
- Наличие открытых позиций
- Минимальный объем и Stop Level
- Журналы Experts и Journal
Если Entry Attempt отсутствует, условия стратегии не достигли финального этапа отправки ордера.
Если запрос ордера был отправлен, но не исполнен, проверьте Retcode.
Если в длительном тесте сделки отсутствуют, отправьте настройки, отчет и журналы через поддержку продукта.
VPS и перезапуск
NEXA Outcome Dominance использует внутренние состояния рынка и виртуальные результаты, накопленные во время работы.
Рекомендуется непрерывная работа MetaTrader 5 и VPS.
На накопленное состояние могут повлиять:
- Закрытие MetaTrader 5
- Перезапуск VPS
- Удаление или повторная установка советника
- Закрытие графика
- Изменение символа или таймфрейма
- Замена файла EX5
- Обновление продукта
- Изменение основных входных параметров
- Изменение торгового счета
После перезапуска MetaTrader, VPS или советника может потребоваться новый период Warm-up перед возобновлением обычной торговли.
Время прогрева не фиксировано и зависит от частоты тиков, волатильности, торговой сессии, данных брокера, спреда, минимального количества образцов, настроек Confidence и других параметров.
Отсутствие сделок сразу после перезапуска не обязательно означает неисправность советника.
Рекомендуется записывать дату и время перезапусков и изменений настроек.
Strategy Tester
NEXA Outcome Dominance формирует внутренние состояния на основе недавнего потока тиков.
Результаты могут отличаться в зависимости от режима моделирования, данных брокера, характеристик символа, периода теста, спреда, комиссии и доступности тиков.
Рекомендуемые условия:
- MetaTrader 5
- GOLD или соответствующий XAUUSD
- M5
- Allow BUY: true
- Allow SELL: true
- Сначала использовать настройки по умолчанию
- Использовать достаточно длительный период
- Перед реальным счетом провести демо-форвард-тест
Every tick и Every tick based on real ticks могут использовать разные последовательности тиков.
Не следует ожидать одинаковых результатов в разных режимах моделирования или в реальной торговле.
В начале теста требуется период Warm-up.
Если период слишком короткий или тиков недостаточно, сделки могут отсутствовать, быть очень редкими или отображаться только как оценки BUY/SELL без реальных ордеров.
Если сделки отсутствуют в длительном тесте, предоставьте:
- Broker Name
- Точное Symbol Name
- Timeframe
- Testing Period
- Strategy Tester Modeling Mode
- Initial Deposit
- Leverage
- EA Inputs или файл .set
- Strategy Tester Report
- Experts Log
- Journal Log
Результаты теста с Risk Percent могут включать сложный процент, поскольку объем изменяется вместе с Equity счета.
Результаты тестирования не гарантируют будущую доходность.
Предупреждение о рисках
Автоматическая торговля связана с риском потери капитала.
Прошлые результаты тестов не гарантируют будущую эффективность.
Реальные результаты зависят от данных брокера, спреда, комиссии, проскальзывания, задержки исполнения, соединения сервера и VPS, волатильности, ценовых разрывов, характеристик контракта, кредитного плеча, минимального объема, типа счета, ликвидности и способа исполнения.
Показанные результаты являются историческими результатами Strategy Tester, а не результатами реальной торговли.
Перед использованием на реальном счете необходимо провести достаточное тестирование в Strategy Tester и на демо-счете.
Пользователь самостоятельно отвечает за торговые решения и финансовые риски.
Поддержка продукта
Поддержка предоставляется через Product Comments на MQL5.com или систему сообщений MQL5.
При обращении предоставьте:
- MetaTrader 5 Build
- Broker Name
- Account Type
- Точное Symbol Name
- Timeframe
- Testing Period
- Modeling Mode
- Initial Deposit и Leverage
- EA Inputs или файл .set
- Strategy Tester Report
- Experts Log
- Journal Log
- Order Retcode
- Дату и время проблемы
- Дату и время перезапуска или изменения настроек