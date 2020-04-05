Обзор продукта

NEXA Outcome Dominance

NEXA Outcome Dominance — это торговый советник Expert Advisor для MetaTrader 5, предназначенный для краткосрочной торговли на рынке GOLD.

Советник не использует Moving Average, RSI, MACD и другие стандартные технические индикаторы как прямые сигналы входа.

Он анализирует недавние тиковые движения, формирует внутренние состояния рынка и сравнивает виртуальные результаты трех действий:

BUY

SELL

WAIT

Сделка рассматривается только тогда, когда BUY или SELL показывает достаточное ожидаемое преимущество и уровень доверия по сравнению с противоположным направлением и WAIT, а преимущество сохраняется после учета спреда и предполагаемых торговых расходов.

Если условий недостаточно или WAIT считается более выгодным действием, советник не открывает сделку.

Основные функции

Анализ рыночного состояния по потоку тиков

Сравнение результатов BUY, SELL и WAIT

Внутреннее обучение по виртуальным результатам

Проверка минимального количества образцов и уровня доверия

Учет спреда и предполагаемых торговых расходов

Режимы Fixed Lot и Risk Percent

Stop Loss и Take Profit

Закрытие при снижении логического преимущества

Закрытие при доминировании противоположного направления

Закрытие при доминировании WAIT

Ограничение максимального времени удержания

Ограничение числа сделок и дневного убытка

Пауза после серии убытков

Защита Equity Drawdown

Проверка маржи и общего риска счета

Предотвращение дублирующих позиций

Entry Cooldown

Продукт не использует Grid или Martingale.

Рекомендуемая среда

Платформа: MetaTrader 5

Символ: GOLD или соответствующий символ XAUUSD у брокера

Таймфрейм: M5

Рекомендуемый Lot Mode: Risk Percent

Рекомендуемый Risk Percent: 1.00%

Allow BUY: true

Allow SELL: true

Рекомендуется непрерывная работа на VPS

Перед реальным счетом рекомендуется тестирование на демо-счете

У брокеров могут отличаться название символа, количество знаков, Tick Size, Tick Value, размер контракта, спред, комиссия, минимальный объем, Stop Level и время торговли.

Даже при одинаковых настройках результаты у разных брокеров могут отличаться.

Если InpSymbol оставлен пустым, советник использует символ текущего графика.

Рекомендуемые настройки

InpAllowBuy = true InpAllowSell = true InpLotMode = NEXA_LOT_RISK_PERCENT InpRiskPercent = 1.00 InpUseLogicalAdvantageExit = true InpUseOppositeDominanceExit = true InpUseWaitDominanceExit = true

При первом использовании рекомендуется сохранить основные параметры обучения по умолчанию.

Их изменение может существенно повлиять на частоту сделок, время прогрева, уровень доверия и поведение стратегии.

Настройка торгового объема

Risk Percent

Risk Percent рассчитывает объем сделки на основе Equity счета и расстояния до Stop Loss.

InpLotMode = NEXA_LOT_RISK_PERCENT InpRiskPercent = 1.00

InpRiskPercent = 1.00 означает целевой риск примерно 1% на одну сделку.

Фактический убыток может отличаться из-за проскальзывания, ценовых разрывов, комиссии, расширения спреда, минимального объема и условий исполнения.

Fixed Lot

InpLotMode = NEXA_LOT_FIXED InpFixedLot = 0.01

Fixed Lot использует одинаковый объем для каждой сделки и подходит для оценки поведения стратегии без эффекта сложного процента.

Логика входа

Новая сделка должна пройти несколько проверок:

Достаточное количество тиковых данных

Минимальное количество обучающих и завершенных образцов

Положительный ожидаемый результат BUY или SELL

Преимущество выбранного направления над противоположным

Преимущество выбранного направления над WAIT

Выполнение минимального уровня доверия

Ожидаемое преимущество выше торговых расходов

Потенциал прибыли выше торговых расходов

Спред в допустимом диапазоне

Entry Cooldown завершен

Дневные лимиты не активированы

Защита после серии убытков не активирована

Защита Equity Drawdown не активирована

Достаточная маржа и допустимый риск счета

Отсутствие позиции по тому же символу

Допустимые рыночные условия и условия исполнения

Советник не отправляет ордер, пока все обязательные условия не выполнены.

Поэтому кандидат BUY или SELL может быть обнаружен без открытия реальной позиции.

Прогрев и начало торговли

После установки советнику требуется период Warm-up для формирования внутренних рыночных состояний и виртуальных результатов действий.

Сделки могут отсутствовать из-за:

Недостатка тиковых данных

Недостатка обучающих или завершенных образцов

Невыполненного требования Confidence

Недостаточной разницы между BUY и SELL

Доминирования WAIT

Недостаточного преимущества после учета расходов

Ограничений системы управления риском

Отсутствие сделок сразу после установки не обязательно означает неисправность.

Проверьте вкладки Experts и Journal для получения информации об инициализации и торговых ограничениях.

Сообщения BUY и SELL в Journal

Сообщения BUY или SELL в Journal не обязательно означают, что реальный ордер был исполнен.

Они могут означать:

Оценку кандидата BUY или SELL

Расчет виртуального результата

Сравнение ожидаемого преимущества

Финальную проверку перед ордером

Реальный запрос ордера

Отклоненный или неисполненный ордер

Успешное открытие позиции

Ордер может быть заблокирован из-за недостатка образцов, низкого Confidence, доминирования WAIT, высокого спреда, больших расходов, Entry Cooldown, защиты счета, недостаточной маржи или ограничений исполнения.

Для подтверждения попытки открытия ордера проверьте:

Entry Attempt

Результат запроса ордера

Trade Result

Retcode

Position Open

Информацию Deal или Order

Если ордер был отправлен, но не исполнен, проверьте Retcode в Journal.

Закрытие позиции

Советник может закрыть позицию по следующим причинам:

Stop Loss

Take Profit

Максимальное время удержания

Снижение преимущества направления входа

Доминирование противоположного направления

Доминирование WAIT

Условия защиты счета

Логическое закрытие может требовать минимального времени удержания и нескольких последовательных подтверждений.

Установка

Откройте MetaTrader 5. Войдите в учетную запись MQL5. Установите продукт. Откройте график GOLD или XAUUSD на M5. Добавьте NEXA Outcome Dominance через Navigator. Включите Algo Trading. Разрешите автоматическую торговлю. Проверьте Lot Mode и параметры риска. Проверьте Experts и Journal. Дайте советнику время на прогрев и наблюдайте за ним на демо-счете.

Не рекомендуется запускать несколько экземпляров с одинаковым Magic Number на одном символе.

Если сделки не открываются

Проверьте:

Algo Trading и разрешение автоматической торговли

Правильный символ GOLD или XAUUSD

Таймфрейм M5

Открыт ли рынок

Текущий спред

Наличие достаточных тиковых, обучающих и завершенных образцов

Условия Confidence

Ожидаемое преимущество BUY или SELL

Доминирование WAIT

Entry Cooldown

Дневные лимиты

Паузу после серии убытков

Защиту Equity Drawdown

Уровень маржи

Наличие открытых позиций

Минимальный объем и Stop Level

Журналы Experts и Journal

Если Entry Attempt отсутствует, условия стратегии не достигли финального этапа отправки ордера.

Если запрос ордера был отправлен, но не исполнен, проверьте Retcode.

Если в длительном тесте сделки отсутствуют, отправьте настройки, отчет и журналы через поддержку продукта.

VPS и перезапуск

NEXA Outcome Dominance использует внутренние состояния рынка и виртуальные результаты, накопленные во время работы.

Рекомендуется непрерывная работа MetaTrader 5 и VPS.

На накопленное состояние могут повлиять:

Закрытие MetaTrader 5

Перезапуск VPS

Удаление или повторная установка советника

Закрытие графика

Изменение символа или таймфрейма

Замена файла EX5

Обновление продукта

Изменение основных входных параметров

Изменение торгового счета

После перезапуска MetaTrader, VPS или советника может потребоваться новый период Warm-up перед возобновлением обычной торговли.

Время прогрева не фиксировано и зависит от частоты тиков, волатильности, торговой сессии, данных брокера, спреда, минимального количества образцов, настроек Confidence и других параметров.

Отсутствие сделок сразу после перезапуска не обязательно означает неисправность советника.

Рекомендуется записывать дату и время перезапусков и изменений настроек.

Strategy Tester

NEXA Outcome Dominance формирует внутренние состояния на основе недавнего потока тиков.

Результаты могут отличаться в зависимости от режима моделирования, данных брокера, характеристик символа, периода теста, спреда, комиссии и доступности тиков.

Рекомендуемые условия:

MetaTrader 5

GOLD или соответствующий XAUUSD

M5

Allow BUY: true

Allow SELL: true

Сначала использовать настройки по умолчанию

Использовать достаточно длительный период

Перед реальным счетом провести демо-форвард-тест

Every tick и Every tick based on real ticks могут использовать разные последовательности тиков.

Не следует ожидать одинаковых результатов в разных режимах моделирования или в реальной торговле.

В начале теста требуется период Warm-up.

Если период слишком короткий или тиков недостаточно, сделки могут отсутствовать, быть очень редкими или отображаться только как оценки BUY/SELL без реальных ордеров.

Если сделки отсутствуют в длительном тесте, предоставьте:

Broker Name

Точное Symbol Name

Timeframe

Testing Period

Strategy Tester Modeling Mode

Initial Deposit

Leverage

EA Inputs или файл .set

Strategy Tester Report

Experts Log

Journal Log

Результаты теста с Risk Percent могут включать сложный процент, поскольку объем изменяется вместе с Equity счета.

Результаты тестирования не гарантируют будущую доходность.

Предупреждение о рисках

Автоматическая торговля связана с риском потери капитала.

Прошлые результаты тестов не гарантируют будущую эффективность.

Реальные результаты зависят от данных брокера, спреда, комиссии, проскальзывания, задержки исполнения, соединения сервера и VPS, волатильности, ценовых разрывов, характеристик контракта, кредитного плеча, минимального объема, типа счета, ликвидности и способа исполнения.

Показанные результаты являются историческими результатами Strategy Tester, а не результатами реальной торговли.

Перед использованием на реальном счете необходимо провести достаточное тестирование в Strategy Tester и на демо-счете.

Пользователь самостоятельно отвечает за торговые решения и финансовые риски.

Поддержка продукта

Поддержка предоставляется через Product Comments на MQL5.com или систему сообщений MQL5.

При обращении предоставьте: