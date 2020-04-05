NEXA Outcome Dominance

  • Эксперты
  • Park Seongcheon
    Park Seongcheon

    Park Seongcheon

    Здравствуйте!
    Меня зовут Пак Сон Чхан (Park Sung Chan), я разработчик алгоритмических торговых систем MetaTrader 5.
    Я занимаюсь исследованием и разработкой долгосрочных и надежных автоматических торговых систем, основанных на структурных особенностях финансовых рынков и статистических моделях.
  • Версия: 2.0
  • Активации: 5
NEXA Outcome Dominance

Обзор продукта

NEXA Outcome Dominance — это торговый советник Expert Advisor для MetaTrader 5, предназначенный для краткосрочной торговли на рынке GOLD.

Советник не использует Moving Average, RSI, MACD и другие стандартные технические индикаторы как прямые сигналы входа.

Он анализирует недавние тиковые движения, формирует внутренние состояния рынка и сравнивает виртуальные результаты трех действий:

  • BUY
  • SELL
  • WAIT

Сделка рассматривается только тогда, когда BUY или SELL показывает достаточное ожидаемое преимущество и уровень доверия по сравнению с противоположным направлением и WAIT, а преимущество сохраняется после учета спреда и предполагаемых торговых расходов.

Если условий недостаточно или WAIT считается более выгодным действием, советник не открывает сделку.

Основные функции

  • Анализ рыночного состояния по потоку тиков
  • Сравнение результатов BUY, SELL и WAIT
  • Внутреннее обучение по виртуальным результатам
  • Проверка минимального количества образцов и уровня доверия
  • Учет спреда и предполагаемых торговых расходов
  • Режимы Fixed Lot и Risk Percent
  • Stop Loss и Take Profit
  • Закрытие при снижении логического преимущества
  • Закрытие при доминировании противоположного направления
  • Закрытие при доминировании WAIT
  • Ограничение максимального времени удержания
  • Ограничение числа сделок и дневного убытка
  • Пауза после серии убытков
  • Защита Equity Drawdown
  • Проверка маржи и общего риска счета
  • Предотвращение дублирующих позиций
  • Entry Cooldown

Продукт не использует Grid или Martingale.

Рекомендуемая среда

  • Платформа: MetaTrader 5
  • Символ: GOLD или соответствующий символ XAUUSD у брокера
  • Таймфрейм: M5
  • Рекомендуемый Lot Mode: Risk Percent
  • Рекомендуемый Risk Percent: 1.00%
  • Allow BUY: true
  • Allow SELL: true
  • Рекомендуется непрерывная работа на VPS
  • Перед реальным счетом рекомендуется тестирование на демо-счете

У брокеров могут отличаться название символа, количество знаков, Tick Size, Tick Value, размер контракта, спред, комиссия, минимальный объем, Stop Level и время торговли.

Даже при одинаковых настройках результаты у разных брокеров могут отличаться.

Если InpSymbol оставлен пустым, советник использует символ текущего графика.

Рекомендуемые настройки

                                                    InpAllowBuy = true
InpAllowSell = true
InpLotMode = NEXA_LOT_RISK_PERCENT
InpRiskPercent = 1.00
InpUseLogicalAdvantageExit = true
InpUseOppositeDominanceExit = true
InpUseWaitDominanceExit = true

При первом использовании рекомендуется сохранить основные параметры обучения по умолчанию.

Их изменение может существенно повлиять на частоту сделок, время прогрева, уровень доверия и поведение стратегии.

Настройка торгового объема

Risk Percent

Risk Percent рассчитывает объем сделки на основе Equity счета и расстояния до Stop Loss.

                                                    InpLotMode = NEXA_LOT_RISK_PERCENT
InpRiskPercent = 1.00

InpRiskPercent = 1.00 означает целевой риск примерно 1% на одну сделку.

Фактический убыток может отличаться из-за проскальзывания, ценовых разрывов, комиссии, расширения спреда, минимального объема и условий исполнения.

Fixed Lot

                                                    InpLotMode = NEXA_LOT_FIXED
InpFixedLot = 0.01

Fixed Lot использует одинаковый объем для каждой сделки и подходит для оценки поведения стратегии без эффекта сложного процента.

Логика входа

Новая сделка должна пройти несколько проверок:

  • Достаточное количество тиковых данных
  • Минимальное количество обучающих и завершенных образцов
  • Положительный ожидаемый результат BUY или SELL
  • Преимущество выбранного направления над противоположным
  • Преимущество выбранного направления над WAIT
  • Выполнение минимального уровня доверия
  • Ожидаемое преимущество выше торговых расходов
  • Потенциал прибыли выше торговых расходов
  • Спред в допустимом диапазоне
  • Entry Cooldown завершен
  • Дневные лимиты не активированы
  • Защита после серии убытков не активирована
  • Защита Equity Drawdown не активирована
  • Достаточная маржа и допустимый риск счета
  • Отсутствие позиции по тому же символу
  • Допустимые рыночные условия и условия исполнения

Советник не отправляет ордер, пока все обязательные условия не выполнены.

Поэтому кандидат BUY или SELL может быть обнаружен без открытия реальной позиции.

Прогрев и начало торговли

После установки советнику требуется период Warm-up для формирования внутренних рыночных состояний и виртуальных результатов действий.

Сделки могут отсутствовать из-за:

  • Недостатка тиковых данных
  • Недостатка обучающих или завершенных образцов
  • Невыполненного требования Confidence
  • Недостаточной разницы между BUY и SELL
  • Доминирования WAIT
  • Недостаточного преимущества после учета расходов
  • Ограничений системы управления риском

Отсутствие сделок сразу после установки не обязательно означает неисправность.

Проверьте вкладки Experts и Journal для получения информации об инициализации и торговых ограничениях.

Сообщения BUY и SELL в Journal

Сообщения BUY или SELL в Journal не обязательно означают, что реальный ордер был исполнен.

Они могут означать:

  • Оценку кандидата BUY или SELL
  • Расчет виртуального результата
  • Сравнение ожидаемого преимущества
  • Финальную проверку перед ордером
  • Реальный запрос ордера
  • Отклоненный или неисполненный ордер
  • Успешное открытие позиции

Ордер может быть заблокирован из-за недостатка образцов, низкого Confidence, доминирования WAIT, высокого спреда, больших расходов, Entry Cooldown, защиты счета, недостаточной маржи или ограничений исполнения.

Для подтверждения попытки открытия ордера проверьте:

  • Entry Attempt
  • Результат запроса ордера
  • Trade Result
  • Retcode
  • Position Open
  • Информацию Deal или Order

Если ордер был отправлен, но не исполнен, проверьте Retcode в Journal.

Закрытие позиции

Советник может закрыть позицию по следующим причинам:

  • Stop Loss
  • Take Profit
  • Максимальное время удержания
  • Снижение преимущества направления входа
  • Доминирование противоположного направления
  • Доминирование WAIT
  • Условия защиты счета

Логическое закрытие может требовать минимального времени удержания и нескольких последовательных подтверждений.

Установка

  1. Откройте MetaTrader 5.
  2. Войдите в учетную запись MQL5.
  3. Установите продукт.
  4. Откройте график GOLD или XAUUSD на M5.
  5. Добавьте NEXA Outcome Dominance через Navigator.
  6. Включите Algo Trading.
  7. Разрешите автоматическую торговлю.
  8. Проверьте Lot Mode и параметры риска.
  9. Проверьте Experts и Journal.
  10. Дайте советнику время на прогрев и наблюдайте за ним на демо-счете.

Не рекомендуется запускать несколько экземпляров с одинаковым Magic Number на одном символе.

Если сделки не открываются

Проверьте:

  • Algo Trading и разрешение автоматической торговли
  • Правильный символ GOLD или XAUUSD
  • Таймфрейм M5
  • Открыт ли рынок
  • Текущий спред
  • Наличие достаточных тиковых, обучающих и завершенных образцов
  • Условия Confidence
  • Ожидаемое преимущество BUY или SELL
  • Доминирование WAIT
  • Entry Cooldown
  • Дневные лимиты
  • Паузу после серии убытков
  • Защиту Equity Drawdown
  • Уровень маржи
  • Наличие открытых позиций
  • Минимальный объем и Stop Level
  • Журналы Experts и Journal

Если Entry Attempt отсутствует, условия стратегии не достигли финального этапа отправки ордера.

Если запрос ордера был отправлен, но не исполнен, проверьте Retcode.

Если в длительном тесте сделки отсутствуют, отправьте настройки, отчет и журналы через поддержку продукта.

VPS и перезапуск

NEXA Outcome Dominance использует внутренние состояния рынка и виртуальные результаты, накопленные во время работы.

Рекомендуется непрерывная работа MetaTrader 5 и VPS.

На накопленное состояние могут повлиять:

  • Закрытие MetaTrader 5
  • Перезапуск VPS
  • Удаление или повторная установка советника
  • Закрытие графика
  • Изменение символа или таймфрейма
  • Замена файла EX5
  • Обновление продукта
  • Изменение основных входных параметров
  • Изменение торгового счета

После перезапуска MetaTrader, VPS или советника может потребоваться новый период Warm-up перед возобновлением обычной торговли.

Время прогрева не фиксировано и зависит от частоты тиков, волатильности, торговой сессии, данных брокера, спреда, минимального количества образцов, настроек Confidence и других параметров.

Отсутствие сделок сразу после перезапуска не обязательно означает неисправность советника.

Рекомендуется записывать дату и время перезапусков и изменений настроек.

Strategy Tester

NEXA Outcome Dominance формирует внутренние состояния на основе недавнего потока тиков.

Результаты могут отличаться в зависимости от режима моделирования, данных брокера, характеристик символа, периода теста, спреда, комиссии и доступности тиков.

Рекомендуемые условия:

  • MetaTrader 5
  • GOLD или соответствующий XAUUSD
  • M5
  • Allow BUY: true
  • Allow SELL: true
  • Сначала использовать настройки по умолчанию
  • Использовать достаточно длительный период
  • Перед реальным счетом провести демо-форвард-тест

Every tick и Every tick based on real ticks могут использовать разные последовательности тиков.

Не следует ожидать одинаковых результатов в разных режимах моделирования или в реальной торговле.

В начале теста требуется период Warm-up.

Если период слишком короткий или тиков недостаточно, сделки могут отсутствовать, быть очень редкими или отображаться только как оценки BUY/SELL без реальных ордеров.

Если сделки отсутствуют в длительном тесте, предоставьте:

  • Broker Name
  • Точное Symbol Name
  • Timeframe
  • Testing Period
  • Strategy Tester Modeling Mode
  • Initial Deposit
  • Leverage
  • EA Inputs или файл .set
  • Strategy Tester Report
  • Experts Log
  • Journal Log

Результаты теста с Risk Percent могут включать сложный процент, поскольку объем изменяется вместе с Equity счета.

Результаты тестирования не гарантируют будущую доходность.

Предупреждение о рисках

Автоматическая торговля связана с риском потери капитала.

Прошлые результаты тестов не гарантируют будущую эффективность.

Реальные результаты зависят от данных брокера, спреда, комиссии, проскальзывания, задержки исполнения, соединения сервера и VPS, волатильности, ценовых разрывов, характеристик контракта, кредитного плеча, минимального объема, типа счета, ликвидности и способа исполнения.

Показанные результаты являются историческими результатами Strategy Tester, а не результатами реальной торговли.

Перед использованием на реальном счете необходимо провести достаточное тестирование в Strategy Tester и на демо-счете.

Пользователь самостоятельно отвечает за торговые решения и финансовые риски.

Поддержка продукта

Поддержка предоставляется через Product Comments на MQL5.com или систему сообщений MQL5.

При обращении предоставьте:

  • MetaTrader 5 Build
  • Broker Name
  • Account Type
  • Точное Symbol Name
  • Timeframe
  • Testing Period
  • Modeling Mode
  • Initial Deposit и Leverage
  • EA Inputs или файл .set
  • Strategy Tester Report
  • Experts Log
  • Journal Log
  • Order Retcode
  • Дату и время проблемы
  • Дату и время перезапуска или изменения настроек

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Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Byrdi
William Brandon Autry
5 (20)
Эксперты
BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Эксперты
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подкл
The Gold Phantom
Profalgo Limited
4.7 (44)
Эксперты
ГОТОВО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕКВИЗИТА! -->   СКАЧАТЬ ВСЕ ФАЙЛЫ ДЛЯ СЪЕМОК ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ НОВИНКА (от 399$)   : Выберите 1 советника бесплатно! (ограничено 2 номерами торговых счетов, любые мои советники, кроме UBS) Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Live Signal 2 !! ЗОЛОТОЙ ФАНТОМ УЖЕ ЗДЕСЬ !! После оглушительного
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
Эксперты
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
BB Return mt5
Leonid Arkhipov
4.42 (125)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана. Global update on June 14th   Принципы торговли — в торговле не используются с
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
Эксперты
BURNING GRID UP TO 35 SYMBOLS. ONE COORDINATED GRID SYSTEM. The forex market does not move through one currency pair at a time. While one symbol is trending, another may be consolidating, reversing or building a completely different opportunity. Burning Grid was developed for this multi-pair environment. From one MetaTrader 5 chart, the EA can process up to 35 supported symbols. Different grid strategies can pursue their own opportunities, while shared controls coordinate risk, spreads, currenc
Gold House MT5
Chen Jia Qi
4.49 (59)
Эксперты
Gold House — Система торговли на пробоях свинг-структуры золота Один советник. Три торговых режима. Выберите тот, который подходит именно вам. Без сетки. Без мартингейла. Цена будет увеличиваться на 50 долларов после каждых 10 покупок. Окончательная запланированная цена: 1 999 долларов. Торговые сигналы в реальном времени: Режим Profit Priority: https://www.mql5.com/en/signals/2359124 Режим BE Priority:  https://www.mql5.com/en/signals/2372604 Адаптивный режим:   https://www.mql5.com/en/sign
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.77 (128)
Эксперты
Quantum Bitcoin EA   : нет ничего невозможного, вопрос лишь в том, как это сделать! Шагните в будущее торговли   биткойнами   с   Quantum Bitcoin EA   , последним шедевром от одного из лучших продавцов MQL5. Разработанный для трейдеров, которым нужна производительность, точность и стабильность, Quantum Bitcoin переопределяет возможности в изменчивом мире криптовалют. ВАЖНО!   После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке. Цена
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Gold Trade Pro MT5
Profalgo Limited
4.33 (39)
Эксперты
Запустить промо! Осталось всего несколько экземпляров по 449$! Следующая цена: 599$ Окончательная цена: 999$ Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set File JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro присоединяется к клубу советников по
ToTheMoon MT5
Daniel Moraes Da Silva
5 (6)
Эксперты
ONE OF THE FEW ROBOTS WITH A SIGNAL HISTORY OF MORE THAN 3 YEARS AND AMONG THE TOP 10.   LINK TO MY ROBOTS AND SIGNAL PRESETS: In my profile there is a link to download the PRESETS that I use in my SIGNALS, you can download and Backtest for free, there are explanations in the my WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel   LINK TO OTHER ROBOT VERSIONS: MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/97962   SOME EXAMPLES OF SIGNALS ON “mql5.
Syna
William Brandon Autry
5 (27)
Эксперты
Syna 7 - ИИ, который остаётся со сделкой Большинство торговых систем перестают думать после входа. Syna так не делает. Syna 7 — это торговый ИИ-ассистент и автономная торговая система, созданная для того, чтобы участвовать в процессе от анализа до выхода. Она может отслеживать текущие условия, помнить контекст сделки, оценивать новости и волатильность, управлять позициями, координировать счета и продолжать пересматривать решения после открытия ордера. Торговля не заканчивается на входе. Интелле
Sentinel MT5
Luca Barone
4.95 (38)
Эксперты
Sentinel MT5 is an automated Expert Advisor designed with a strong focus on risk control, capital preservation, and stable execution. The EA operates with discipline and consistency, avoiding aggressive exposure and adapting its behavior during unfavorable market conditions . Sentinel MT5 prioritizes account stability over high-frequency or high-risk trading and does not force entries when market conditions are not suitable. It features automated position management, built-in margin and drawdown
Full Throttle DMX
Stanislav Tomilov
5 (11)
Эксперты
Full Throttle DMX - Реальная стратегия,   реальные результаты   Full Throttle DMX — это мультивалютный торговый советник, предназначенный для работы с валютными парами EURUSD, AUDUSD, NZDUSD, EURGBP и AUDNZD. Система построена на классическом торговом подходе, используя известные технические индикаторы и проверенную рыночную логику. Советник содержит 10 независимых стратегий, каждая из которых предназначена для выявления различных рыночных условий и возможностей. В отличие от многих современных
Goldbot One MT5
Profalgo Limited
5 (15)
Эксперты
ЗАПУСК ПРОМО: По текущей цене осталось всего несколько экземпляров! Окончательная цена: 990$ НОВОЕ: Купите Goldbot One и выберите 1 советник бесплатно!! (для 2 торговых счетов) ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь LIVE SIGNAL Представляем     Goldbot One   — высокотехнологичного торгового робота, разработанного для рынка золота. Goldbot One фокусируется на торговле на прорывах и использует как уровни поддержки, так и сопротивл
Wall Street Robot MT5
MQL TOOLS SL
3.89 (18)
Эксперты
Wall Street Robot is a professional trading system developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to operate
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NEXA Gold Macro Strategy EA — Официальное описание (RU) NEXA Gold Macro Strategy EA — это профессиональная автоматическая торговая система, разработанная специально для GOLD (XAUUSD) и основанная на многослойной модели принятия решений: **Тренд M15 Триггер M5 Свинг-SL/TP (1:3) Макро-фильтр из 5 факторов Система Risk Guard (V1.1)** EA разработан для высокой стабильности, воспроизводимости и защиты в реальной торговле , а не только на бэктестах. 1. Основная концепция стратегии Шаг 1 — Тренд
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Park Seongcheon
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Live Forward Performance (Myfxbook – Demo Verified) Myfxbook: / portfolio / nexagoldai / 11833106 This system is currently running in verified forward testing. Real account will be connected after capital scaling. ---------------------------------------- NEXA Trend EMA RSI Swing — Описание продукта (Русская версия) Обзор NEXA Trend EMA RSI Swing — это автоматическая торговая система, созданная для следования за трендом и входов по откатам . EA определяет направление тренда на таймфрейме
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Park Seongcheon
Эксперты
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NEXA Gold Pullback System v2.0 Свинг-торговый EA для GOLD на основе тренда H1 и отката M15 Официальное руководство пользователя (финальная версия) 1. Обзор NEXA Gold Pullback System v2.0 — это Expert Advisor для свинг-трейдинга, разработанный исключительно для торговли GOLD (XAUUSD). Советник определяет средне- и долгосрочное направление рынка на таймфрейме H1 и выполняет входы на M15, используя структуры отката (pullback), которые регулярно наблюдаются на рынке золота. Система не основана на од
NEXA Adx Ema Trend Ride
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Эксперты
NEXA ADX-EMA Trend Ride Эксперт-советник для торговли GOLD Официальное руководство пользователя (Русский) 1️⃣ Обзор NEXA ADX-EMA Trend Ride — это полностью автоматизированный торговый эксперт, разработанный исключительно для GOLD (XAUUSD) . В отличие от классических трендовых систем на старших таймфреймах, данный EA фокусируется на микро-ускорениях тренда , которые возникают внутри уже сформированного направления рынка . Ключевая концепция Небольшие контролируемые убытки + редкие, но мощны
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