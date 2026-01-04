Nexa BB Revert

Экспертный советник для MetaTrader 5

1. Обзор продукта

Nexa BB Revert — это экспертный советник, разработанный на основе концепции возврата к среднему (Mean Reversion) с использованием полос Боллинджера.

Он анализирует возможные краткосрочные ценовые откаты после периодов чрезмерного ценового расширения.

Система предназначена для работы на таймфрейме M15 и оценивает торговые условия с использованием комбинации индикаторов Bollinger Bands, RSI, CCI и ATR.

Экспертный советник работает с одним торговым символом и одной позицией на один магический номер и автоматически управляет открытыми сделками в соответствии с заданными правилами.

2. Торговая концепция

Основная логика Nexa BB Revert основана на следующих условиях:

Цена достигает верхней или нижней полосы Боллинджера

Цена возвращается внутрь диапазона на следующей свече

Индикаторы RSI и CCI указывают на перекупленность или перепроданность с изменением направления

Сделка рассматривается только в том случае, если все условия выполняются одновременно.

Дополнительные фильтры, такие как диапазон ATR и фильтр силы тренда ADX, могут быть включены для исключения торговли в условиях высокой волатильности или сильного тренда.

3. Основные торговые условия

Основной таймфрейм: M15

Типы позиций: Buy и Sell

Количество одновременных позиций: одна на символ и магический номер

Частота торговли: ограниченная, с акцентом на качество сигналов

4. Управление позицией

После открытия позиции Nexa BB Revert автоматически управляет сделкой в соответствии с выбранным режимом:

Расчёт стоп-лосса на основе ATR

Один из следующих методов фиксации результата: Фиксированное соотношение риск/прибыль Частичное закрытие на промежуточных уровнях Перенос стоп-лосса в безубыток после частичного закрытия Трейлинг-стоп на основе ATR



Все действия по управлению позицией выполняются автоматически согласно заданным параметрам.

5. Функции управления рисками

Экспертный советник включает следующие механизмы контроля риска:

Ограничение серии убыточных сделок

Ограничение дневных убытков

Ограничение недельных убытков

Фильтр времени торговли

Дополнительный фильтр спреда

Эти функции предназначены для ограничения торговой активности в неблагоприятных рыночных условиях.

6. Структура входных параметров

Входные параметры организованы в логические группы, включая:

Общие настройки (символ, размер лота, магический номер)

Настройки индикаторов (BB, RSI, CCI, ATR)

Пороговые значения условий входа

Настройки стоп-лосса и целей

Настройки частичного закрытия и трейлинг-стопа

Временные и дополнительные фильтры

Настройки управления рисками

Каждый параметр может быть настроен независимо в соответствии с торговыми условиями пользователя.

7. Порядок использования

Откройте график в платформе MetaTrader 5. Установите таймфрейм M15. Добавьте экспертный советник Nexa BB Revert на график. Проверьте и при необходимости настройте входные параметры. Включите автоматическую торговлю.

Экспертный советник будет работать автоматически в соответствии с заданными условиями.

8. Рекомендуемая среда использования

Платформа MetaTrader 5

Работа с одним торговым символом

Рекомендуется предварительное тестирование на демо-счёте

Стабильное интернет-соединение

9. Важная информация

Данный экспертный советник является автоматизированным торговым инструментом, а торговля связана с рыночными рисками.

Пользователь должен полностью понимать принцип работы системы и влияние входных параметров перед использованием.

Ответственность за все торговые решения и результаты несёт пользователь.

10. Техническая информация

Формат поставки: скомпилированный файл EX5

Отсутствие вызовов DLL

Отсутствие внешних соединений и сбора данных

Отсутствие сбора или передачи персональных данных

Соответствие требованиям MQL5 Market