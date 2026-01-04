Nexa BB Revert
- Эксперты
- Park Seongcheon
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Экспертный советник для MetaTrader 5
1. Обзор продукта
Nexa BB Revert — это экспертный советник, разработанный на основе концепции возврата к среднему (Mean Reversion) с использованием полос Боллинджера.
Он анализирует возможные краткосрочные ценовые откаты после периодов чрезмерного ценового расширения.
Система предназначена для работы на таймфрейме M15 и оценивает торговые условия с использованием комбинации индикаторов Bollinger Bands, RSI, CCI и ATR.
Экспертный советник работает с одним торговым символом и одной позицией на один магический номер и автоматически управляет открытыми сделками в соответствии с заданными правилами.
2. Торговая концепция
Основная логика Nexa BB Revert основана на следующих условиях:
-
Цена достигает верхней или нижней полосы Боллинджера
-
Цена возвращается внутрь диапазона на следующей свече
-
Индикаторы RSI и CCI указывают на перекупленность или перепроданность с изменением направления
Сделка рассматривается только в том случае, если все условия выполняются одновременно.
Дополнительные фильтры, такие как диапазон ATR и фильтр силы тренда ADX, могут быть включены для исключения торговли в условиях высокой волатильности или сильного тренда.
3. Основные торговые условия
-
Основной таймфрейм: M15
-
Типы позиций: Buy и Sell
-
Количество одновременных позиций: одна на символ и магический номер
-
Частота торговли: ограниченная, с акцентом на качество сигналов
4. Управление позицией
После открытия позиции Nexa BB Revert автоматически управляет сделкой в соответствии с выбранным режимом:
-
Расчёт стоп-лосса на основе ATR
-
Один из следующих методов фиксации результата:
-
Фиксированное соотношение риск/прибыль
-
Частичное закрытие на промежуточных уровнях
-
Перенос стоп-лосса в безубыток после частичного закрытия
-
Трейлинг-стоп на основе ATR
-
Все действия по управлению позицией выполняются автоматически согласно заданным параметрам.
5. Функции управления рисками
Экспертный советник включает следующие механизмы контроля риска:
-
Ограничение серии убыточных сделок
-
Ограничение дневных убытков
-
Ограничение недельных убытков
-
Фильтр времени торговли
-
Дополнительный фильтр спреда
Эти функции предназначены для ограничения торговой активности в неблагоприятных рыночных условиях.
6. Структура входных параметров
Входные параметры организованы в логические группы, включая:
-
Общие настройки (символ, размер лота, магический номер)
-
Настройки индикаторов (BB, RSI, CCI, ATR)
-
Пороговые значения условий входа
-
Настройки стоп-лосса и целей
-
Настройки частичного закрытия и трейлинг-стопа
-
Временные и дополнительные фильтры
-
Настройки управления рисками
Каждый параметр может быть настроен независимо в соответствии с торговыми условиями пользователя.
7. Порядок использования
-
Откройте график в платформе MetaTrader 5.
-
Установите таймфрейм M15.
-
Добавьте экспертный советник Nexa BB Revert на график.
-
Проверьте и при необходимости настройте входные параметры.
-
Включите автоматическую торговлю.
Экспертный советник будет работать автоматически в соответствии с заданными условиями.
8. Рекомендуемая среда использования
-
Платформа MetaTrader 5
-
Работа с одним торговым символом
-
Рекомендуется предварительное тестирование на демо-счёте
-
Стабильное интернет-соединение
9. Важная информация
Данный экспертный советник является автоматизированным торговым инструментом, а торговля связана с рыночными рисками.
Пользователь должен полностью понимать принцип работы системы и влияние входных параметров перед использованием.
Ответственность за все торговые решения и результаты несёт пользователь.
10. Техническая информация
-
Формат поставки: скомпилированный файл EX5
-
Отсутствие вызовов DLL
-
Отсутствие внешних соединений и сбора данных
-
Отсутствие сбора или передачи персональных данных
Соответствие требованиям MQL5 Market
-
Отсутствуют гарантии или обещания прибыли
-
Результаты тестирования не представлены как реальные торговые результаты
-
Отсутствуют внешние ссылки
-
Используется нейтральный и технический стиль описания