📘 NEXA ADX-EMA Trend Ride

Matematiks Vladimir Khlystov

Matematiks Советник основан на не сложной математике. Советник ставит 2 разнонаправленных ордера далее, куда бы ни шла цена, получается один ордер всегда в плюсе, второй в минусе. Если мы его усредняем, то на обратном движении цены (всего несколько спредов) усредненные ордера закрываются и остается только прибыльный! Именно благодаря его прибыли и идет торговля. Конечно сами усредняющие позиции тоже добавляют в копилку профита за счет MinProfit , тем более если пользоваться rebait программам