NEXA Adx Ema Trend Ride
- Эксперты
- Park Seongcheon
- Версия: 1.10
- Обновлено: 15 декабря 2025
- Активации: 5
Эксперт-советник для торговли GOLD
Официальное руководство пользователя (Русский)
1️⃣ Обзор
NEXA ADX-EMA Trend Ride — это полностью автоматизированный торговый эксперт,
разработанный исключительно для GOLD (XAUUSD).
В отличие от классических трендовых систем на старших таймфреймах,
данный EA фокусируется на микро-ускорениях тренда,
которые возникают внутри уже сформированного направления рынка.
📌 Ключевая концепция
Небольшие контролируемые убытки + редкие, но мощные трендовые движения
(захват «толстых хвостов» прибыли)
2️⃣ Структура таймфреймов (ВАЖНО)
🔹 Внутренние таймфреймы расчёта (логика EA)
Все торговые решения принимаются внутри эксперта
на основе следующих таймфреймов:
-
M5 — фильтрация направления с помощью EMA и ADX
-
M1 — вход по откату RSI и краткосрочному импульсу
⚠️ Важно
-
Таймфрейм графика, на который установлен EA, не влияет на работу стратегии.
-
Эксперт всегда использует внутреннюю структуру M5 / M1.
🔹 Старшие таймфреймы (H1 / M15) — только для анализа
Таймфреймы H1 и M15 не используются в расчётах эксперта.
Они предназначены исключительно для визуального анализа рынка.
Рекомендуемое применение
-
H1
-
Определение общего направления рынка GOLD
-
Выявление тренда или бокового движения
-
-
M15
-
Анализ сжатия и расширения волатильности
-
Определение ключевых уровней поддержки и сопротивления
-
📌 Примечание
H1/M15 — это информационные таймфреймы.
Ручное вмешательство в сделки не рекомендуется.
3️⃣ Торговая логика стратегии
✅ Фильтр тренда
-
EMA (период 125) для определения направления
-
ADX (период 14) для подтверждения силы тренда
-
Флетовые и слабые рынки автоматически исключаются
✅ Условия входа
-
Торговля строго по направлению тренда
-
Откат по RSI
-
Точный вход по микро-импульсу на M1
✅ Stop Loss и Take Profit
-
Stop Loss: динамический, на основе ATR (малые и быстрые потери)
-
Take Profit: цель на основе ATR с функцией Smart TP
-
Break-Even: автоматическая защита прибыли
👉 Большинство сделок закрываются с небольшим результатом
(прибыль / убыток / безубыток).
👉 Небольшая часть сделок даёт крупную трендовую прибыль.
4️⃣ Управление рисками
Эксперт включает следующие защитные механизмы:
-
Ограничение количества открытых позиций
-
Контроль спреда и проскальзывания
-
Break-Even защита
-
Smart TP расширение
-
Опциональный SAR-трейлинг
⚠️ Из-за логики входа на M1, качество исполнения ордеров имеет критическое значение.
5️⃣ Рекомендуемые условия торговли
✅ Рекомендуется
-
Инструмент: GOLD (XAUUSD)
-
Брокер с низким спредом
-
Быстрое исполнение ордеров (желательно VPS)
-
Торговля в лондонскую и нью-йоркскую сессии
❌ Не рекомендуется
-
Брокеры с высоким спредом
-
Торговля во время сильных новостей
-
Частое ручное вмешательство
6️⃣ Капитал и размер лота
-
Консервативный режим: 0.01 лота (рекомендуется)
-
Агрессивный режим: 0.05 лота (только для опытных трейдеров)
📌 Данный EA основан на математическом ожидании, а не на проценте выигрышей.
Серии убыточных сделок возможны, но стратегия рассчитана на долгосрочную работу.
7️⃣ Предупреждение о рисках
Данный эксперт-советник является автоматизированной торговой системой.
Прошлые результаты не гарантируют будущую прибыль.
Из-за исполнения на таймфрейме M1 результаты могут различаться
в зависимости от брокера, спредов и скорости исполнения.
Обязательно протестируйте EA на демо-счёте перед использованием на реальном счёте.
8️⃣ Краткое резюме
-
✔ Внутренняя логика: M5 / M1
-
✔ Таймфреймы для анализа: H1 / M15
-
✔ Ключевая идея: малые потери + редкие крупные тренды
-
✔ Оптимизирован для GOLD (XAUUSD)