NEXA Adx Ema Trend Ride

📘 NEXA ADX-EMA Trend Ride

Эксперт-советник для торговли GOLD

Официальное руководство пользователя (Русский)

1️⃣ Обзор

NEXA ADX-EMA Trend Ride — это полностью автоматизированный торговый эксперт,
разработанный исключительно для GOLD (XAUUSD).

В отличие от классических трендовых систем на старших таймфреймах,
данный EA фокусируется на микро-ускорениях тренда,
которые возникают внутри уже сформированного направления рынка.

📌 Ключевая концепция
Небольшие контролируемые убытки + редкие, но мощные трендовые движения
(захват «толстых хвостов» прибыли)

2️⃣ Структура таймфреймов (ВАЖНО)

🔹 Внутренние таймфреймы расчёта (логика EA)

Все торговые решения принимаются внутри эксперта
на основе следующих таймфреймов:

TrendTF : M5 (микро-направление тренда) TriggerTF : M1 (точный момент входа)

  • M5 — фильтрация направления с помощью EMA и ADX

  • M1 — вход по откату RSI и краткосрочному импульсу

⚠️ Важно

  • Таймфрейм графика, на который установлен EA, не влияет на работу стратегии.

  • Эксперт всегда использует внутреннюю структуру M5 / M1.

🔹 Старшие таймфреймы (H1 / M15) — только для анализа

Таймфреймы H1 и M15 не используются в расчётах эксперта.
Они предназначены исключительно для визуального анализа рынка.

Рекомендуемое применение

  • H1

    • Определение общего направления рынка GOLD

    • Выявление тренда или бокового движения

  • M15

    • Анализ сжатия и расширения волатильности

    • Определение ключевых уровней поддержки и сопротивления

📌 Примечание
H1/M15 — это информационные таймфреймы.
Ручное вмешательство в сделки не рекомендуется.

3️⃣ Торговая логика стратегии

✅ Фильтр тренда

  • EMA (период 125) для определения направления

  • ADX (период 14) для подтверждения силы тренда

  • Флетовые и слабые рынки автоматически исключаются

✅ Условия входа

  • Торговля строго по направлению тренда

  • Откат по RSI

  • Точный вход по микро-импульсу на M1

✅ Stop Loss и Take Profit

  • Stop Loss: динамический, на основе ATR (малые и быстрые потери)

  • Take Profit: цель на основе ATR с функцией Smart TP

  • Break-Even: автоматическая защита прибыли

👉 Большинство сделок закрываются с небольшим результатом
(прибыль / убыток / безубыток).
👉 Небольшая часть сделок даёт крупную трендовую прибыль.

4️⃣ Управление рисками

Эксперт включает следующие защитные механизмы:

  • Ограничение количества открытых позиций

  • Контроль спреда и проскальзывания

  • Break-Even защита

  • Smart TP расширение

  • Опциональный SAR-трейлинг

⚠️ Из-за логики входа на M1, качество исполнения ордеров имеет критическое значение.

5️⃣ Рекомендуемые условия торговли

✅ Рекомендуется

  • Инструмент: GOLD (XAUUSD)

  • Брокер с низким спредом

  • Быстрое исполнение ордеров (желательно VPS)

  • Торговля в лондонскую и нью-йоркскую сессии

❌ Не рекомендуется

  • Брокеры с высоким спредом

  • Торговля во время сильных новостей

  • Частое ручное вмешательство

6️⃣ Капитал и размер лота

  • Консервативный режим: 0.01 лота (рекомендуется)

  • Агрессивный режим: 0.05 лота (только для опытных трейдеров)

📌 Данный EA основан на математическом ожидании, а не на проценте выигрышей.
Серии убыточных сделок возможны, но стратегия рассчитана на долгосрочную работу.

7️⃣ Предупреждение о рисках

Данный эксперт-советник является автоматизированной торговой системой.
Прошлые результаты не гарантируют будущую прибыль.

Из-за исполнения на таймфрейме M1 результаты могут различаться
в зависимости от брокера, спредов и скорости исполнения.

Обязательно протестируйте EA на демо-счёте перед использованием на реальном счёте.

8️⃣ Краткое резюме

  • ✔ Внутренняя логика: M5 / M1

  • ✔ Таймфреймы для анализа: H1 / M15

  • ✔ Ключевая идея: малые потери + редкие крупные тренды

  • ✔ Оптимизирован для GOLD (XAUUSD)


Рекомендуем также
Neural Nexus MT5
Jesper Christensen
4 (4)
Эксперты
X-Mas Sale: 10 copies will be sold at 65% discount during the X-mas sale. Neural Nexus MT5 Expert Advisor - Advanced Mean Reversion Grid System.  The Next Evolution in Automated EURUSD Trading Join my open group for questions related to any of my products:  https://www.mql5.com/en/messages/014beab2560cdc01 Neural Nexus represents the cutting-edge continuation of our proven EA series, following the remarkable success of ChronomaX (107% profit on live account) and Gold Matrix (86% profit on live a
EMA Scalper 5
Prafull Manohar Nikam
Эксперты
V ery simple EA uses the famous trend scalping i.e. EMA Crossover scalping to open trades with martingale lot system. It includes 03 EMA i.e. Exponential Moving Averages to decide which direction to trade. It also checks distance of a fast moving average from the trend moving average. After all these conditions get fulfilled it opens a position. Single position at a time with hard stop loss and take profit. Features: 1. Martingale 2. Uses trend indicators 3. Automatic Trading 4. Hard Stop Loss
BBMA Mania
Ade Imba Wahyu Pratama -
Эксперты
BBMA is a fusion of 2 indicators which is Bolinger Band and Moving Average. Basic Law at BBMA are Moving Average can’t be outside the Bollinger Band and then Candlestick doesn’t allowed close outside the Bollinger Band. Setup in Bollinger Band From the basic of BBMA it clearly known that MA closed outside Bollinger Band is showing a certain setup. And if Candlestick Closed outside Bollinger Band it’s also showing a certain setup. This BBMA-Mania EA will trades on Reentry Area and do Analysis on
GannMACDX
Mateus Barboza De Paula
Эксперты
GANNMACD — это экспертный советник (EA), разработанный для MetaTrader 5 (MT5), который сочетает две стратегии технического анализа: MACD (Схождение/Расхождение Скользящих Средних) и Уровни Ганна. Он использует эти инструменты для определения условий покупки и продажи, автоматически исполняя сделки на основе настраиваемых параметров. Основные функции: MACD: Индикатор MACD используется для генерации сигналов покупки и продажи. Скрипт сравнивает основную линию MACD с сигнальной линией для выявления
MACD Trading System
Luca Norfo
Эксперты
MACD Momentum Rider – Expert Advisor Description “Simple. Clean. Relentless.” Core Concept Pure MACD momentum trading: Enter on the classic MACD/signal line crossover Let winners run with an ATR-based trailing stop Exit only on the opposite crossover – nothing else No filters, no moving averages, no RSI, no news filters. Just price momentum measured by MACD and disciplined risk management. Trading Rules (100% mechanical) BUY (Long) Signal MACD line crosses ABOVE Signal line → Market buy at open
MA and MACD EA
Nanthachak Khamhung
Эксперты
MA and MACD EA (MAXD) , a powerful and reliable trading tool designed for traders who want to enhance their trading strategy using a combination of Moving Average (MA) and MACD indicators. MAXD offers customizable settings that can be adapted to any asset, ensuring flexibility across various market conditions. With built-in risk management features, MAXD allows traders to set precise Stop Loss and Take Profit levels, control daily positions, and adjust lot sizes based on account growth. Whether
Matematiks
Vladimir Khlystov
Эксперты
Matematiks   Советник основан на не сложной математике. Советник ставит 2 разнонаправленных ордера далее, куда бы ни шла цена, получается один ордер всегда в плюсе, второй в минусе. Если мы его усредняем, то на обратном движении цены (всего несколько спредов) усредненные ордера закрываются и остается только прибыльный! Именно благодаря его прибыли и идет торговля. Конечно сами усредняющие позиции тоже добавляют в копилку профита за счет   MinProfit , тем более если пользоваться rebait программам
Sangkakala Merbabu MT5
Yudi Sri Warsito
5 (1)
Эксперты
Sangkakala Merbabu   is a very accurate expert advisor for AUDCAD.  This EA is designed with many momentum indicator for entry points. Signal Features : MFI Force Index De Marker WPR CCI RSI Stochastic Bollinger Bands Additional Signal : Moving average PSAR MACD ADX Recommendations: Currency pair: AUDCAD Timeframe: M5 Minimum deposit currencies : $500 Account type: Standart, Raw or zero spread accounts  IMPORTANT: It is very important to use LOW SPREAD accounts for best results ! This EA u
Supertrend Multi Currency EA MT5
Biswarup Banerjee
3 (2)
Эксперты
Советник   Supertrend  Multi-Currency EA MT5   реализует надёжную стратегию на основе индикатора Supertrend, которая была тщательно протестирована на исторических данных по множеству валютных пар и таймфреймов. Советник предоставляет широкие торговые возможности, включая восстановление по сетке, хеджирование и стратегию мартингейла (настраиваемую, по умолчанию отключена). Он предлагает точные методы входа (пробои, развороты, следование за трендом) и гибкие правила выхода (на основе индикаторов,
Ai UC EA MT5
Indra Maulana
5 (2)
Эксперты
This expert is under construction and is not yet completed The development of this expert will be completed in 2 years at most. Our goal in publishing this expert is to attract capital to develop our best expert. This expert will definitely be the best expert of our team. To participate in this project, you can buy this expert at the lowest possible price. This expert will definitely be the most expensive expert of our team in the future. This expert will be built with the latest methods and st
MACD Trade X MT5
Yu Xin Pu
Эксперты
MACD Trade  X MT5 is an EA based on MACD. MACD parameters such as FastEMA1, SlowEMA1, MACDSMA1, BuyShift1,  BuyShift2,   SellShift1   and SellShift2 can be adjusted. MACD Trade  X MT5 applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through MACD Trade  X MT5. Good luck. === Inquiries === E-Mail:support@btntechfx.com
DYJ SuperGamingTrend
Daying Cao
Эксперты
DYJ SuperGamingTrend EA работает на основе DYJ - индикатора хамелеона. Он использует цвет линии dyj переменного цвета дракона, чтобы контролировать длину сигнала. и с быстрой массой ма, средней массой Ма и малой скоростью ма вместе фильтруют ложные сигналы. EA использует стратегию gmaing для исправления ошибок, чтобы открыть ущерб, чтобы сделать его рентабельным, рентабельным. для того чтобы при запуске EA Показать кривую изменения цвета тренда dyj, необходимо загрузить показатель dyj хамелеона
WickHunter
David A Abercrombie
Эксперты
WickHunter EA – Precision Reversal Trading WickHunter is a powerful multi-timeframe Expert Advisor designed to catch sharp trend reversals with precision. Now enhanced with user-configurable controls , WickHunter offers the best of automation and flexibility, making it perfect for traders who want smart execution and full control over risk and trade behavior. Built on an intelligent moving average and envelope-band strategy, the EA scans across 6  key timeframes for wick-based reversal signals.
CCI Crossover EA MT5
J Gomat
Эксперты
Only the first 5 copies will cost 50$ and then it will be converted to its original price. This EA Strategy M5 candle close moving average vs CCI Rosse over in 1M. Running Verry Smoothly in all pairs especially in GOLD it will gives good profit. Inputs are  important inputs: inp7_PipsAway: -50 to -500 for Gold, -2  for USDJPY, EURUSD, GBPUSD inp9_ProfitAmountPips: 50 fore Gold, 2 for USDJPY, GBPUSD, EURUSD all Target Stoploss is set Zero All instrument working well in this EA also You can Use y
Chip Tech
Brian Atari Omari
Эксперты
Chip Tech EA works on several principles affiliated to MACD (Moving average convergence/divergence). For short entry to occur, price has to be above MA or EMA 200, the MACD cross signal line in MACD from below to up and the cross happens below the zero line on the MACD. The entry is on the candle after the crossover, stop loss is below the moving average and take profit is on a ratio of 1:1.5.
Gold Switch
Piotr Stepien
3 (3)
Эксперты
GOLD SWITCH – ADAPTIVE INTELLIGENCE FOR THE GOLD MARKET (XAUUSD) Every gold trader knows that familiar feeling – the market moves in a clear, predictable trend one day, only to descend into choppy, sideways chaos the next. For years, like many others, I tried to force a single, rigid strategy onto the market. The results were often frustrating and costly. I realized the key wasn't to fight the nature of gold, but to understand and adapt to it. Gold Switch   was born from this philosophy. It is
Nova MBB Trader
Anita Monus
Эксперты
Nova MBB Trader is a disciplined automation combining the MACD and Bollinger Bands (BB) indicators — blending momentum, trend, and volatility into a structured trading system. This EA waits for the alignment of MACD signals with price behavior around the Bollinger Bands to identify high-quality entry opportunities. Instead of reacting to every market wiggle, Nova MBB Trader filters out noise, trading only when momentum, trend, and volatility all confirm the move. It focuses on setups with clear
Solace Bitcoin
Marc Henning Hruschka
Эксперты
Solace Bitcoin Видео 1: https://youtu.be/4UVdgwNLF4I Используйте этот EA в трендовом рынке . Подходит как долгосрочная стратегия . Если рынок в боковике (консолидации): Включайте Trailing Stop (трейлинг-стоп) Видео 2: https://youtu.be/5V6uYDTMa-0 SET-файл для Bitcoin показан на моём скриншоте. Установите настройки перед тестированием. Что такое Solace Bitcoin? Solace Bitcoin — это быстрый скальпинговый торговый робот (EA) , созданный специально для BTCUSD и других волатильных криптова
RSI Scalper Multi Profit Targets
SASA MIJIN
Эксперты
RSI Scalper Multi Profit Targets is a Fully automated EA. It uses the RSI indicator for the entries. You can do counter trend scalp (for example sell on 72, and buy on 25) - default (trend buy-sell - false) settings or it can do the same direction trade  (trend buy-sell - true).  You can find the best profit targets on backtesting and optimization because it works almost on all pairs on some TF (Time Frame). I personally use it on 5 min, EURUSD, GBPUSD, NAS100, SP500. on 15 min I use on USDCAD.
Avalut Gold Light
Danijel Plesa
Эксперты
Avalut Gold Light Полностью автоматический экспертный советник для торговли XAUUSD (золото) Новости Советник работает в условиях реального рынка с сентября 2023 года . Актуальная версия 2.1 доступна с 8 мая 2025 года. Описание Avalut Gold Light — полностью автоматический экспертный советник для рынка золота (XAUUSD), оптимизированный для стабильности и контролируемого риска. Эта версия полностью готова к использованию, доступна бесплатно и не имеет ограничений — установка за несколько минут (Pl
Ichimoku Master ECC11
Dimitrios Dimas
5 (1)
Эксперты
Discover the Power of the Ichimoku ECC 11 Strategy on Meta Trader 5! Prop Firm Ready! Welcome to the world of Ichimoku ECC 11, an unparalleled Expert Advisor (EA) designed for the discerning trader. Built on the robust Meta Trader 5 platform, the Ichimoku ECC 11 harnesses the power of the revered Ichimoku Kinko Hyo indicator to deliver exceptional trading performance on the 15-minute chart. The Essence of Ichimoku ECC 11 The Ichimoku ECC 11 strategy is meticulously crafted to capitalize on str
Sma Gold Crossover
Faisal Alajmi
Эксперты
Hello Traders.. Tried deals without stop-lose? :) =-=-=-=-=--- Grid EA Robot { Simple Moving Average } crossover 4sma & 11sma Strategy ---=-=-=-=-= BY below pics you will know what strategy doing by automatic open and close Trades.  [ BUY ] 4.sma crossover 11.sma https://ibb.co/0XZFBf2 [ SELL ] 11.sma crossunder 4.sma https://ibb.co/VpqsLmD [ backtest ] - XAUUSD - settings below. Note: don't change these settings for ( xauusd pair ) -TF 1 hour https://ibb.co/wpQbxQr https
Simple MACD
Sylvia Wayua Nthiwa
Эксперты
Simple MACD EA works on several principles affiliated to MACD (Moving average convergence/divergence). For short entry to occur, price has to be above MA or EMA 200, the MACD cross signal line in MACD from below to up and the cross happens below the zero line on the MACD. The entry is on the candle after the crossover, stop loss is below the moving average and take profit is on a ratio of 1:1.5.
Aussie Hedger
Sigit Hariyono
Эксперты
Aussie Hedger   is a fully automatic expert advisor that uses complex algorithm mainly based on various default Metatrader Indicators, Support Resistance, and Candlestick Formations. This forex robot uses fixed stop loss and take profit. It also has averaging features that can be turn on/off. This EA works on all timeframes and all pairs, but it is recommended to use on   AUDUSD  H1   timeframe. Setting Parameters:   Expert Name   - Expert Advisor name and trades comment. Magic Number   - EA id
MultiIndy Hybrid Trend
Miss Preeyanut Budsarakham
Эксперты
The EA MultiIndy Hybrid Trend used to a trading system that combines 11 indicators 1. BOLLINGER BAND 2.RSI 3.MA 4.AO 5.MACD 6.CCI 7.MOMENTUM 8.FRACTAL 9.PARABOLIC SAR 10.STD 11.ATR and then AI to find the probability of each indicator as its weight value. Common use of martingale Then backtest twenty years to become this automated trading system. EA can send alerts through the program line, can adjust the risk. or turn off the martingale according to user requirements or can trade any currency
Gold Trend Guard
Varachat Numchaisri
Эксперты
Gold Trend Guard — это аккуратный и понятный советник для XAUUSD на M15 . Входит по тренду (EMA fast/slow) и защищает сделки стоп-лоссом/тейк-профитом по ATR и трейлинг-стопом ATR . Без сеток. Без мартингейла. Не более одного ордера на бар. Особенности Тренд по EMA (быстрая/медленная) Риск-модуль: SL/TP/Trailing по ATR One-order-per-bar (неттинг), фильтр спреда, ранний выход при смене EMA fast Пресеты: Conservative / Balanced / Aggressive Чистый код, легко оптимизировать Рекомендации Символ: XAU
AW Three MA MT5
AW Trading Software Limited
4.5 (2)
Эксперты
Советник, торгующий на пересечении двух скользящих средних, использует третью скользящую для фильтрации текущего направления тренда. Имеет гибкую но в то же время простую настройку Решение проблем ->  ЗДЕСЬ  / MT4 версия ->  ЗДЕСЬ   / Инструкция   ->  ЗДЕСЬ   Преимущества: Интуитивно простая настройка Подходит для любых типов инструментов и любых таймфреймов Имеет три типа уведомлений  Подключаемая система перекрытия первого ордера последним Возможность автоматического расчета торговых объемов
Lions share ATR Line MT5
Evgeny Levchenko
Эксперты
Lions share AtrLine MT5 — это торговый советник для MetaTrader 5, созданный для следования за трендом. В основе его стратегии лежит индикатор  ATR Line , построенный на основе индикатора Average True Range (ATR) и скользящей средней (MA). Советник определяет направление тренда, когда цена пробивает линию индикатора, и использует дополнительный фильтр для подтверждения сигналов, что помогает отсеивать ложные входы. Благодаря гибким настройкам управления капиталом, встроенному фильтру волатильно
Triple M
Henny Kurniawati
Эксперты
Welcome to the Triple M Expert Advisor, a state-of-the-art trading system designed to provide traders with a reliable, secure, and adaptable tool for navigating the complexities of the gold market. The Triple M system stands out by prioritizing risk management and transparency, ensuring that your trading experience is both safe and customizable. Setfile   Launch promo! 10 spots available at current price! Next price: 599$ Final price 3.000$ Key Features of the Triple M System: Genuine Trading
Htf Xau
Murilo Neves Castro
Эксперты
HTF CAD JPY is a fully automated Expert Advisor designed for CAD JPY trading. It is based on cluster analysis of machine learning and genetic algorithms. The Expert Advisor contains a self-adaptive market algorithm that uses price action patterns and standard trading indicators.  The entry and exit logic works only when a bar closes. It filters market noise, greatly speeds up optimization, avoids stop-loss hunting and ensures correct operation at any broker with a reasonable spread. The Expert
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (377)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.72 (36)
Эксперты
AOT MT5 - Мультивалютная система с искусственным интеллектом нового поколения Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   ВАЖНО! После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке: Ресурс Описание Понимание торговой частоты AOT Почему бот не торгует каждый день Как настроить AOT Bot Пошаговое руководство по установке Set files AOT MT5 - это продвинутый Expert Advisor, работающий н
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Эксперты
РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 5 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Советн
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Эксперты
Важное примечание: Для обеспечения полной прозрачности я предоставляю доступ к реальному инвесторскому счёту, связанному с этим EA, что позволяет вам отслеживать его производительность в реальном времени без каких-либо манипуляций. Всего за 5 дней весь первоначальный капитал был полностью выведен, и с тех пор EA торгует исключительно за счёт прибыли, без какого-либо воздействия на первоначальный баланс.Текущая цена в $199 — это ограниченное предложение при запуске, и она будет увеличена после п
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (13)
Эксперты
С пециальная цена  $109  (обычная цена: $365) . Руководство по настройке и использованию :  ABS Channel . Мониторинг в реальном времени:   ABS Signal .  Файл настроек от реального сигнала Базовый файл настроек Что такое ABS EA? ABS EA — это профессиональный торговый робот, разработанный специально для XAUUSD (золото) на таймфрейме H1. Он основан на системе Мартингейл с встроенным контролем рисков . Разработанный как для начинающих, так и для опытных трейдеров, ABS EA прост в настройке, по
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Эксперты
Долгосрочный рост. Последовательность. Устойчивость. Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе . Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу . Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волат
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (4)
Эксперты
X Fusion AI — Нейро-адаптивная гибридная торговая система Скидка на ограниченное время. Осталось всего 7 из 20 — почти распродано. Текущая цена по акции — 149 долларов, скоро вернётся к 999 долларам. Демонстрация работы Реальная торговая производительность После покупки, пожалуйста, не забудьте написать нам в личные сообщения, чтобы получить рекомендуемые параметры, инструкции, меры предосторожности, советы по использованию и другую информацию. Большое спасибо за вашу поддержку. 1. Обзор X Fus
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Эксперты
Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Эксперты
Cryon X-9000 — автономная торговая система с квантовым аналитическим ядром РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ: https://www.mql5.com/en/signals/2347543  Пока многие трейдеры манипулируют результатами, используя советники на центовых счетах или на минимальных балансах , — тем самым фактически показывая, что они не доверяют собственным системам , — данный сигнал работает на реальном счёте в $20 000 . Это отражает реальную инвестицию капитала и обеспечивает прозрачную работу без искусственного завышения показателей
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
Remstone
Remstone
5 (7)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активо
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.25 (4)
Эксперты
Реальный мониторинг. Честные тесты. Ноль хайпа. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Прежде чем перейти к техническим деталям, есть две вещи, которые ты должен знать: PipsHunter подтвержден реальным мониторингом на реальном счёте. Экспертный советник работает в живой торговле уже несколько месяцев на реальном счёте (Pepperstone), и мониторинг полностью открыт. Никаких симуляций, никаких скрытых аккаунтов, никаких “идеальных бэктестов” — реальные торговые результаты подтверждают фактическую эффективн
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Эксперты
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА СКИДКА 50% - NANO MACHINE GPT Обычная цена: $997 до Черной пятницы: $498.50 (Скидка будет отражена во время промо-акции.) Начало распродажи: 27 ноября 2025 года - ограниченная акция в честь Черной пятницы. Розыгрыш в Черную пятницу: Все покупатели Nano Machine GPT во время акции Черной пятницы могут принять участие в случайном розыгрыше призов: 1 x активация Syna 1 x активация AiQ 1 x активация Mean Machine GPT Как принять участие: 1) После покупки отправьте мне личное сообщени
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
Эксперты
Первый в мире публичный алгоритм Арбитража между Gold и Bitcoin! Сделки открываются каждый день! Live Signal -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Рекомендуемые брокеры со временем как:  IC Markets Торгуемые пары:  XAUUSD, BTCUSD Символ для прикрепления:  XAUUSD H1 Обязательно проверьте, чтобы в окне  «Обзор Рынка » были добавлены торгуемые валютные пары! Тип счета: ECN/Raw Spread Настройки Префикса: Если у вашего брокера валютная пара имеет префикс у символа, например - XAUUSD _i То
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, комбинируя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых запускается при различных рыночных условиях и таймфреймах (M5, M30, H2, H4, H6, H12). Советник разработан для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика советника сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку (grid), мартингейл или техники усреднения . Все сделки, открываемые советником
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Эксперты
Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Эксперты
How To Trade Pro (HTTP) EA — профессиональный торговый советник для торговли любыми активами без мартингейла и сеток от автора с 25+ годами опыта. Большинство топовых советников работают с растущим золотом. Они блестяще выглядят в тесте… пока золото растёт. Но что будет, когда тренд исчерпает себя? Кто защитит ваш депозит? HTTP EA не верит в вечный рост — он адаптируется под меняющийся рынок и создан, чтобы широко диверсифицировать ваш инвестиционный портфель и защитить ваш депозит. Он — дисципл
Другие продукты этого автора
NEXA Gold Macro Strategy02 EA
Park Seongcheon
Эксперты
NEXA Gold Macro Strategy EA — Официальное описание (RU) NEXA Gold Macro Strategy EA — это профессиональная автоматическая торговая система, разработанная специально для GOLD (XAUUSD) и основанная на многослойной модели принятия решений: **Тренд M15 Триггер M5 Свинг-SL/TP (1:3) Макро-фильтр из 5 факторов Система Risk Guard (V1.1)** EA разработан для высокой стабильности, воспроизводимости и защиты в реальной торговле , а не только на бэктестах. 1. Основная концепция стратегии Шаг 1 — Тренд
NEXA Trend Swing
Park Seongcheon
Эксперты
Live Forward Performance (Myfxbook – Demo Verified) Myfxbook: / portfolio / nexagoldai / 11833106 This system is currently running in verified forward testing. Real account will be connected after capital scaling. ---------------------------------------- NEXA Trend EMA RSI Swing — Описание продукта (Русская версия) Обзор NEXA Trend EMA RSI Swing — это автоматическая торговая система, созданная для следования за трендом и входов по откатам . EA определяет направление тренда на таймфрейме
NEXA Trend Swing Pro
Park Seongcheon
Эксперты
NEXA Trend Swing Pro v3 Руководство пользователя – Русская версия (Финальное издание) EA на основе EMA-тренда, RSI, Momentum, фильтра объёма и мультискоринговой системы 1. Обзор EA NEXA Trend Swing Pro v3 — это трендовая свинг-стратегия для GOLD (XAUUSD) , использующая комбинацию H1 тренд-фильтра и M30 триггер-сигналов для входа . Это не простая стратегия EMA-пересечений. Алгоритм включает пять продвинутых фильтров : сила тренда (расстояние между EMA) структура RSI направление Momentum изм
NEXA Gold Pullback System
Park Seongcheon
Эксперты
NEXA Gold Pullback System v2.0 Свинг-алгоритм для GOLD на основе тренда H1 и отката M15 Официальное руководство пользователя (Русская версия) 1. Обзор NEXA Gold Pullback System v2.0 — это профессиональный мульти-таймфреймовый свинг-советник, созданный специально для торговли GOLD (XAUUSD) . EA определяет основное направление тренда на таймфрейме H1 , используя нормализованные EMA и ATR, и открывает позиции только тогда, когда на M15 формируется высококачественный паттерн отката . Алгоритм
Momentum Trend Catch
Park Seongcheon
Эксперты
NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch Автоматический торговый советник по импульсному тренду для GOLD Официальное руководство пользователя (Русская версия) 1️⃣ Обзор NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch — это низкочастотный торговый советник с высоким соотношением риск/прибыль (RR) , разработанный исключительно для GOLD (XAUUSD) . Данный EA не предназначен для скальпинга или частой торговли . Вход в рынок осуществляется только при совпадении тренда старшего таймфрейма и импульсного пробоя на младш
NEXA Swing Zone Trader
Park Seongcheon
Эксперты
NEXA Swing Zone Trader Официальное руководство пользователя (Русский) 1. Обзор NEXA Swing Zone Trader — это низкочастотный, высокоточный торговый советник для свинг-трейдинга , который открывает сделки только при совпадении тренда, импульса и рыночной структуры . Советник не занимается частыми сделками. Его цель — качественные входы и стабильность , а не количество. 2. Основная торговая логика Определение трендовой зоны EMA (период 150) на таймфрейме H1 Цена выше EMA → бычья зона Цена ниже
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв