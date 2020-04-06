NEXA Dynamic Swing
- Эксперты
- Park Seongcheon
- Версия: 1.10
- Активации: 5
Руководство пользователя (на русском языке)
1. Обзор
NEXA Dynamic Swing — это продвинутый торговый советник для свинг-трейдинга, специально разработанный для торговли GOLD (XAUUSD).
Советник сочетает адаптивную скользящую среднюю (AMA) с индикаторами RSI, Stochastic и подтверждением OBV, что позволяет входить в рынок только в качественных рыночных условиях, избегая шума и боковых движений.
Основные цели EA:
-
Качество сделок, а не их количество
-
Контролируемая просадка
-
Долгосрочная стабильность счёта
2. Рекомендуемые условия торговли
-
Торговый инструмент: GOLD (XAUUSD)
-
Таймфрейм тренда: H1
-
Таймфрейм входа: M15
-
Тип счёта: ECN / Raw Spread
-
Минимальный депозит: от $1,000
-
Рекомендуемое плечо: 1:100 и выше
3. Логика стратегии
🔹 Определение тренда (H1)
-
Направление рынка определяется с помощью Adaptive Moving Average (AMA)
-
Цена выше AMA → приоритет покупок
-
Цена ниже AMA → приоритет продаж
🔹 Условия входа (M15)
Сделка открывается только при выполнении всех условий:
-
RSI подтверждает направление импульса
-
Происходит пересечение Stochastic в допустимой зоне
-
OBV подтверждает направление объёма
-
Волатильность предыдущей свечи соответствует условиям ATR
👉 Такая структура эффективно отсекает ложные сигналы и флэт.
4. Stop Loss и Take Profit
-
Stop Loss (SL)
Рассчитывается автоматически на основе ATR, с защитой минимальной дистанции.
-
Take Profit (TP)
Основан на соотношении Risk / Reward (по умолчанию RR ≥ 1:3).
-
Управление позицией
-
Трейлинг-стоп на основе Parabolic SAR
-
Трейлинг активируется только после достижения минимальной прибыли (в R)
-
5. Система управления рисками (ключевая часть)
NEXA Dynamic Swing использует трёхуровневую систему защиты:
✅ 1) Защита от серии убытков
-
Торговля временно блокируется после заданного количества убыточных сделок
-
При сильном тренде возможен выход из режима паузы
✅ 2) Fail-Safe Exit
-
Принудительное закрытие сделки при превышении допустимого убытка (в R)
-
Закрытие убыточных позиций, удерживаемых слишком долго
✅ 3) Защита от просадки
-
Автоматическое уменьшение размера лота при росте просадки
👉 Эти функции предназначены для защиты реальных счетов и психологии трейдера.
6. Основные параметры (кратко)
▶ Управление лотом
-
FixedLots — фиксированный размер лота
-
UseDynamicLots — автоматический расчёт лота по риску (% от депозита)
▶ Фильтр по времени
-
Оптимизирован для лондонской и нью-йоркской сессий
-
Избегает периодов низкой ликвидности и расширенного спреда
▶ Рекомендуемые настройки для новичков
-
Dynamic Lots: ВЫКЛ
-
OBV Confirm: ВКЛ
-
Trend Strength Filter: ВЫКЛ (больше сделок)
7. Важные рекомендации по использованию
⚠️ Обратите внимание:
-
Рекомендуется использовать VPS
-
Не запускайте слишком много EA на одном счёте
-
Не вмешивайтесь вручную во время выхода новостей
-
Оценивайте результаты минимум на 2–3 месяцах торговли
8. Кому подойдёт этот EA
✔ Трейдерам, предпочитающим спокойный свинг-трейдинг
✔ Тем, кто ценит чистую кривую баланса без глубоких просадок
✔ Трейдерам, ориентированным на GOLD
✔ Пользователям реальных счетов с долгосрочным подходом
9. Предупреждение о рисках
Торговля финансовыми инструментами связана с риском.
Прошлые результаты не гарантируют будущую прибыль.
Вся ответственность за торговые решения лежит на пользователе.
✅ Краткое резюме
NEXA Dynamic Swing — это свинг-советник для GOLD,
который торгует реже, но значительно качественнее.