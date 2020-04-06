NEXA Dynamic Swing

📘 NEXA Dynamic Swing

Руководство пользователя (на русском языке)

1. Обзор

NEXA Dynamic Swing — это продвинутый торговый советник для свинг-трейдинга, специально разработанный для торговли GOLD (XAUUSD).

Советник сочетает адаптивную скользящую среднюю (AMA) с индикаторами RSI, Stochastic и подтверждением OBV, что позволяет входить в рынок только в качественных рыночных условиях, избегая шума и боковых движений.

Основные цели EA:

  • Качество сделок, а не их количество

  • Контролируемая просадка

  • Долгосрочная стабильность счёта

2. Рекомендуемые условия торговли

  • Торговый инструмент: GOLD (XAUUSD)

  • Таймфрейм тренда: H1

  • Таймфрейм входа: M15

  • Тип счёта: ECN / Raw Spread

  • Минимальный депозит: от $1,000

  • Рекомендуемое плечо: 1:100 и выше

3. Логика стратегии

🔹 Определение тренда (H1)

  • Направление рынка определяется с помощью Adaptive Moving Average (AMA)

  • Цена выше AMA → приоритет покупок

  • Цена ниже AMA → приоритет продаж

🔹 Условия входа (M15)

Сделка открывается только при выполнении всех условий:

  • RSI подтверждает направление импульса

  • Происходит пересечение Stochastic в допустимой зоне

  • OBV подтверждает направление объёма

  • Волатильность предыдущей свечи соответствует условиям ATR

👉 Такая структура эффективно отсекает ложные сигналы и флэт.

4. Stop Loss и Take Profit

  • Stop Loss (SL)
    Рассчитывается автоматически на основе ATR, с защитой минимальной дистанции.

  • Take Profit (TP)
    Основан на соотношении Risk / Reward (по умолчанию RR ≥ 1:3).

  • Управление позицией

    • Трейлинг-стоп на основе Parabolic SAR

    • Трейлинг активируется только после достижения минимальной прибыли (в R)

5. Система управления рисками (ключевая часть)

NEXA Dynamic Swing использует трёхуровневую систему защиты:

✅ 1) Защита от серии убытков

  • Торговля временно блокируется после заданного количества убыточных сделок

  • При сильном тренде возможен выход из режима паузы

✅ 2) Fail-Safe Exit

  • Принудительное закрытие сделки при превышении допустимого убытка (в R)

  • Закрытие убыточных позиций, удерживаемых слишком долго

✅ 3) Защита от просадки

  • Автоматическое уменьшение размера лота при росте просадки

👉 Эти функции предназначены для защиты реальных счетов и психологии трейдера.

6. Основные параметры (кратко)

▶ Управление лотом

  • FixedLots — фиксированный размер лота

  • UseDynamicLots — автоматический расчёт лота по риску (% от депозита)

▶ Фильтр по времени

  • Оптимизирован для лондонской и нью-йоркской сессий

  • Избегает периодов низкой ликвидности и расширенного спреда

▶ Рекомендуемые настройки для новичков

  • Dynamic Lots: ВЫКЛ

  • OBV Confirm: ВКЛ

  • Trend Strength Filter: ВЫКЛ (больше сделок)

7. Важные рекомендации по использованию

⚠️ Обратите внимание:

  • Рекомендуется использовать VPS

  • Не запускайте слишком много EA на одном счёте

  • Не вмешивайтесь вручную во время выхода новостей

  • Оценивайте результаты минимум на 2–3 месяцах торговли

8. Кому подойдёт этот EA

✔ Трейдерам, предпочитающим спокойный свинг-трейдинг
✔ Тем, кто ценит чистую кривую баланса без глубоких просадок
✔ Трейдерам, ориентированным на GOLD
✔ Пользователям реальных счетов с долгосрочным подходом

9. Предупреждение о рисках

Торговля финансовыми инструментами связана с риском.
Прошлые результаты не гарантируют будущую прибыль.
Вся ответственность за торговые решения лежит на пользователе.

✅ Краткое резюме

NEXA Dynamic Swing — это свинг-советник для GOLD,
который торгует реже, но значительно качественнее.


