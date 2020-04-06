Руководство пользователя (на русском языке)

1. Обзор

📘 NEXA Dynamic Swing

NEXA Dynamic Swing — это продвинутый торговый советник для свинг-трейдинга, специально разработанный для торговли GOLD (XAUUSD).

Советник сочетает адаптивную скользящую среднюю (AMA) с индикаторами RSI, Stochastic и подтверждением OBV, что позволяет входить в рынок только в качественных рыночных условиях, избегая шума и боковых движений.

Основные цели EA:

Качество сделок, а не их количество

Контролируемая просадка

Долгосрочная стабильность счёта

2. Рекомендуемые условия торговли

Торговый инструмент : GOLD (XAUUSD)

Таймфрейм тренда : H1

Таймфрейм входа : M15

Тип счёта : ECN / Raw Spread

Минимальный депозит : от $1,000

Рекомендуемое плечо: 1:100 и выше

3. Логика стратегии

🔹 Определение тренда (H1)

Направление рынка определяется с помощью Adaptive Moving Average (AMA)

Цена выше AMA → приоритет покупок

Цена ниже AMA → приоритет продаж

🔹 Условия входа (M15)

Сделка открывается только при выполнении всех условий:

RSI подтверждает направление импульса

Происходит пересечение Stochastic в допустимой зоне

OBV подтверждает направление объёма

Волатильность предыдущей свечи соответствует условиям ATR

👉 Такая структура эффективно отсекает ложные сигналы и флэт.

4. Stop Loss и Take Profit

Stop Loss (SL)

Рассчитывается автоматически на основе ATR , с защитой минимальной дистанции.

Take Profit (TP)

Основан на соотношении Risk / Reward (по умолчанию RR ≥ 1:3).

Управление позицией Трейлинг-стоп на основе Parabolic SAR Трейлинг активируется только после достижения минимальной прибыли (в R)



5. Система управления рисками (ключевая часть)

NEXA Dynamic Swing использует трёхуровневую систему защиты:

✅ 1) Защита от серии убытков

Торговля временно блокируется после заданного количества убыточных сделок

При сильном тренде возможен выход из режима паузы

✅ 2) Fail-Safe Exit

Принудительное закрытие сделки при превышении допустимого убытка (в R)

Закрытие убыточных позиций, удерживаемых слишком долго

✅ 3) Защита от просадки

Автоматическое уменьшение размера лота при росте просадки

👉 Эти функции предназначены для защиты реальных счетов и психологии трейдера.

6. Основные параметры (кратко)

▶ Управление лотом

FixedLots — фиксированный размер лота

UseDynamicLots — автоматический расчёт лота по риску (% от депозита)

▶ Фильтр по времени

Оптимизирован для лондонской и нью-йоркской сессий

Избегает периодов низкой ликвидности и расширенного спреда

▶ Рекомендуемые настройки для новичков

Dynamic Lots: ВЫКЛ

OBV Confirm: ВКЛ

Trend Strength Filter: ВЫКЛ (больше сделок)

7. Важные рекомендации по использованию

⚠️ Обратите внимание:

Рекомендуется использовать VPS

Не запускайте слишком много EA на одном счёте

Не вмешивайтесь вручную во время выхода новостей

Оценивайте результаты минимум на 2–3 месяцах торговли

8. Кому подойдёт этот EA

✔ Трейдерам, предпочитающим спокойный свинг-трейдинг

✔ Тем, кто ценит чистую кривую баланса без глубоких просадок

✔ Трейдерам, ориентированным на GOLD

✔ Пользователям реальных счетов с долгосрочным подходом

9. Предупреждение о рисках

Торговля финансовыми инструментами связана с риском.

Прошлые результаты не гарантируют будущую прибыль.

Вся ответственность за торговые решения лежит на пользователе.

✅ Краткое резюме