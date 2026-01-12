NEXA Logistic Regression EA

(Экспертный советник)

1. Обзор продукта

NEXA Logistic Regression EA — это автоматизированная торговая программа, предназначенная для работы на таймфрейме M15.

Советник сочетает фильтр направления EMA200 с расчётом логистической регрессии на основе ценовых данных для определения направления сделки.

Все вычисления выполняются исключительно по закрытым барам, что обеспечивает стабильную работу без перерисовки.

2. Краткое описание торговой логики

Работа советника построена по следующему алгоритму:

EMA200 используется для определения текущего направления рынка. Торговля разрешается только после подтверждённого пробоя цены относительно EMA200. Последние ценовые данные обрабатываются с помощью формулы логистической регрессии. Торговый сигнал учитывается только при совпадении направления расчёта и направления EMA200. Управление позициями осуществляется для одного символа с возможностью ограничения одной позиции.

Данная структура ограничивает сделки чётко определёнными условиями направления.

3. Таймфрейм и торговый инструмент

Рекомендуемый таймфрейм: M15

Торговый инструмент по умолчанию: GOLD (XAUUSD)

Советник рассчитан на работу с одним торговым инструментом

4. Управление рисками и позициями

В советник встроены следующие функции управления:

Фиксированный размер лота или динамический расчёт лота на основе баланса

Ограничение дневных убытков (автоматическая приостановка торговли при достижении лимита)

Ограничение одной позиции на символ

Многоэтапное частичное закрытие прибыли

Фильтр спреда и временной фильтр

Все параметры доступны для настройки в окне входных данных.

5. Отображение на графике

Доступны следующие элементы визуализации:

Отображение текущего сигнала (Buy / Sell / Hold)

Стрелки входа на покупку и продажу

Информационная панель с основными параметрами

Отображение информации на графике не влияет на торговую логику и может быть отключено.

6. Инструкция по использованию

Откройте график в платформе MetaTrader 5. Установите таймфрейм M15. Добавьте NEXA Logistic Regression EA на график. Настройте входные параметры в соответствии с условиями торговли. Включите автоматическую торговлю.

7. Важная информация

Продукт предоставляется только в виде скомпилированного файла EX5 .

DLL, внешние библиотеки и функции WebRequest не используются.

Советник не подключается к внешним серверам и сторонним системам.

Личные данные пользователей не собираются и не передаются.

Продукт не гарантирует и не подразумевает получение прибыли .

Результаты торговли зависят от рыночных условий и настроек пользователя.

Перед использованием рекомендуется протестировать советник на демо-счёте.

8. Поддержка

Поддержка продукта осуществляется исключительно через комментарии и внутреннюю систему сообщений MQL5.com.

Поддержка через сторонние мессенджеры или внешние ресурсы не предоставляется.