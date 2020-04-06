Deriv Volatility Bot
- Эксперты
- Israel Pelumi Abioye
- Версия: 2.10
- Обновлено: 4 ноября 2025
- Активации: 10
Deriv Volatility Bot — это мощный и простой в использовании торговый алгоритм, специально разработанный для активов Volatility Index на платформе Deriv. После тщательного тестирования на исторических данных и реальном рынке этот советник был оптимизирован для работы с уникальными характеристиками синтетических индексов.
Хотя он лучше всего работает с Volatility Index на Deriv, его также можно использовать для других инструментов, таких как валютные пары и золото. Однако из-за его специализированного дизайна максимальная эффективность достигается именно на синтетических индексах Deriv.
Советник очень прост в использовании и требует настройки всего четырех параметров, что делает его доступным как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Эти параметры позволяют пользователям проводить тестирование с разными настройками, чтобы подобрать оптимальные конфигурации для конкретных активов. Однако для скриншотов, приложенных к описанию, были использованы настройки по умолчанию.
Входные параметры:
- Сколько долларов ($) за сделку? – Определяет сумму риска в долларах на одну сделку.
Прилагаемые скриншоты демонстрируют бэктесты на всей истории активов, обеспечивая максимальную прозрачность. Манипуляции отсутствуют – показаны как прибыльные, так и убыточные периоды, а не только лучшие результаты.
Рекомендации:
- Риск не должен превышать 2% на сделку. Никогда не торгуйте на деньги, которые не можете позволить себе потерять.
- Лучший способ обеспечить стабильную работу советника — использовать MQL5 VPS. Это поможет избежать пропуска сделок из-за отключений.
- Перед покупкой обязательно проведите тщательное тестирование с разными настройками, чтобы убедиться, что советник соответствует вашему стилю торговли.
- После покупки вы можете связаться со мной для помощи в настройке.
Чтобы сохранить эксклюзивность и эффективность советника, цена будет увеличиваться на 50% после каждых 10 продаж. Это предотвратит чрезмерное распространение и сохранит его ценность для пользователей.
И, наконец, помните, что ни одна торговая стратегия или советник не являются идеальными. Всегда торгуйте ответственно и управляйте своими рисками!