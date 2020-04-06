Deriv Volatility Bot — это мощный и простой в использовании торговый алгоритм, специально разработанный для активов Volatility Index на платформе Deriv. После тщательного тестирования на исторических данных и реальном рынке этот советник был оптимизирован для работы с уникальными характеристиками синтетических индексов.

Хотя он лучше всего работает с Volatility Index на Deriv, его также можно использовать для других инструментов, таких как валютные пары и золото. Однако из-за его специализированного дизайна максимальная эффективность достигается именно на синтетических индексах Deriv.

Советник очень прост в использовании и требует настройки всего четырех параметров, что делает его доступным как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Эти параметры позволяют пользователям проводить тестирование с разными настройками, чтобы подобрать оптимальные конфигурации для конкретных активов. Однако для скриншотов, приложенных к описанию, были использованы настройки по умолчанию.

Входные параметры:

Сколько долларов ($) за сделку? – Определяет сумму риска в долларах на одну сделку.

Прилагаемые скриншоты демонстрируют бэктесты на всей истории активов, обеспечивая максимальную прозрачность. Манипуляции отсутствуют – показаны как прибыльные, так и убыточные периоды, а не только лучшие результаты.

Рекомендации:

Риск не должен превышать 2% на сделку. Никогда не торгуйте на деньги, которые не можете позволить себе потерять. Лучший способ обеспечить стабильную работу советника — использовать MQL5 VPS. Это поможет избежать пропуска сделок из-за отключений. Перед покупкой обязательно проведите тщательное тестирование с разными настройками, чтобы убедиться, что советник соответствует вашему стилю торговли. После покупки вы можете связаться со мной для помощи в настройке.

Чтобы сохранить эксклюзивность и эффективность советника, цена будет увеличиваться на 50% после каждых 10 продаж. Это предотвратит чрезмерное распространение и сохранит его ценность для пользователей.

И, наконец, помните, что ни одна торговая стратегия или советник не являются идеальными. Всегда торгуйте ответственно и управляйте своими рисками!



