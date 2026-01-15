NEXA Bb Volatility Trap
- Эксперты
- Park Seongcheon
- Версия: 1.0
Советник для MetaTrader 5
1. Обзор
NEXA Bb Volatility Trap — это автоматический торговый советник, предназначенный для обнаружения изменений рыночной волатильности на основе сжатия и расширения ширины полос Боллинджера.
Система ориентирована на выявление ценовых движений, возникающих после периодов низкой волатильности.
Все торговые решения принимаются исключительно на основе закрытых свечей.
Данный советник является инструментом автоматической торговли, и любая торговля связана с риском убытков.
2. Логика работы
Советник использует два таймфрейма.
2.1 Определение сжатия волатильности
-
Ширина полос Боллинджера анализируется с использованием статистического Z-Score на старшем таймфрейме.
-
При снижении волатильности ниже среднего уровня система переходит в состояние подготовки к входу.
2.2 Сигнал на вход
После фиксации сжатия сделка может быть открыта на младшем таймфрейме при одновременном выполнении следующих условий:
-
Обнаружено расширение ширины полос Боллинджера
-
Соотношение тела свечи подтверждает достаточную силу движения цены
-
Направление импульса совпадает
-
Подтверждён пробой недавних максимумов или минимумов
Данная структура предназначена для выявления движений цены в фазах расширения волатильности.
3. Вход в сделку и управление позициями
-
Каждый торговый сигнал открывает две разделённые позиции (TP1 / TP2).
-
Первая позиция закрывается по заранее заданному соотношению риск/прибыль.
-
Для второй позиции может использоваться выход с сопровождением по Parabolic SAR.
-
При достижении определённого уровня прибыли стоп-лосс может быть перемещён ближе к цене входа.
Все операции по управлению позициями выполняются автоматически.
4. Управление рисками и фильтры
Советник включает следующие защитные фильтры:
-
Фильтр торгового времени (по серверному времени)
-
Управление торговлей по дням недели
-
Фильтр спреда
-
Период ожидания между сделками (Cooldown)
Эти фильтры предназначены для исключения неблагоприятных торговых условий.
5. Структура входных параметров
Входные параметры сгруппированы логически:
-
Общие настройки (символ, magic number, фиксированный лот)
-
Управление лотом (опционально)
-
Фильтры времени и дней недели
-
Настройки полос Боллинджера и волатильности
-
Условия входа и стоп-лосса
-
Управление позициями
-
Настройки ограничения спреда
Все параметры имеют значения по умолчанию и могут быть изменены пользователем.
6. Руководство по настройке параметров
Следующие рекомендации носят общий характер и
не гарантируют и не подразумевают конкретных торговых результатов.
6.1 Общие настройки
-
Рекомендуется начинать с настроек по умолчанию и небольшого фиксированного лота.
-
При использовании нескольких советников каждому следует назначить уникальный magic number.
6.2 Управление лотом
-
Динамическое управление лотом является опциональным.
-
Фиксированный лот рекомендуется пользователям, ориентированным на стабильность.
-
Автоматическое увеличение лота может повысить волатильность счёта.
6.3 Время торговли и дни недели
-
Стратегия обычно активнее в периоды повышенной волатильности рынка.
-
Можно учитывать пересечение европейской и американской сессий (по серверному времени).
-
При необходимости торговлю в пятницу можно отключить.
6.4 Волатильность и условия входа
-
Настройки полос Боллинджера влияют на чувствительность определения волатильности.
-
Соотношение тела свечи и буфер пробоя регулируют строгость входных условий.
-
Более консервативные значения обычно уменьшают количество сделок.
6.5 Управление позициями
-
Уровни стоп-лосса рассчитываются на основе ATR.
-
Соотношение разделения позиций и сопровождение по SAR влияют на управление сделкой.
6.6 Фильтр спреда
-
Фильтр спреда помогает избегать аномальных торговых условий.
-
Значения могут быть скорректированы в зависимости от условий брокера.
7. Важные замечания
-
Данный продукт не гарантирует прибыль при любых рыночных условиях.
-
Периоды низкой волатильности могут приводить к малому числу сделок или убыткам.
-
Результаты тестирования основаны на исторических данных и не гарантируют будущих результатов.
-
Перед использованием на реальном счёте рекомендуется тщательное тестирование на демо-счёте.
8. Технические ограничения
-
Продукт предоставляется в формате EX5.
-
Внешние DLL, WebRequest и сторонние системы лицензирования не используются.
-
Персональные данные пользователей не собираются.
-
Советник предназначен исключительно для платформы MetaTrader 5.
9. Поддержка и связь
Поддержка продукта осуществляется исключительно через
раздел комментариев продукта на MQL5.com или систему сообщений MQL5.
Внешние мессенджеры, электронная почта и веб-сайты не используются.
10. Отказ от ответственности
Данный советник не является инвестиционной рекомендацией.
Все торговые решения и их результаты являются исключительной ответственностью пользователя.