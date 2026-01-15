NEXA Bb Volatility Trap

NEXA Bb Volatility Trap

Советник для MetaTrader 5

1. Обзор

NEXA Bb Volatility Trap — это автоматический торговый советник, предназначенный для обнаружения изменений рыночной волатильности на основе сжатия и расширения ширины полос Боллинджера.

Система ориентирована на выявление ценовых движений, возникающих после периодов низкой волатильности.
Все торговые решения принимаются исключительно на основе закрытых свечей.

Данный советник является инструментом автоматической торговли, и любая торговля связана с риском убытков.

2. Логика работы

Советник использует два таймфрейма.

2.1 Определение сжатия волатильности

  • Ширина полос Боллинджера анализируется с использованием статистического Z-Score на старшем таймфрейме.

  • При снижении волатильности ниже среднего уровня система переходит в состояние подготовки к входу.

2.2 Сигнал на вход

После фиксации сжатия сделка может быть открыта на младшем таймфрейме при одновременном выполнении следующих условий:

  • Обнаружено расширение ширины полос Боллинджера

  • Соотношение тела свечи подтверждает достаточную силу движения цены

  • Направление импульса совпадает

  • Подтверждён пробой недавних максимумов или минимумов

Данная структура предназначена для выявления движений цены в фазах расширения волатильности.

3. Вход в сделку и управление позициями

  • Каждый торговый сигнал открывает две разделённые позиции (TP1 / TP2).

  • Первая позиция закрывается по заранее заданному соотношению риск/прибыль.

  • Для второй позиции может использоваться выход с сопровождением по Parabolic SAR.

  • При достижении определённого уровня прибыли стоп-лосс может быть перемещён ближе к цене входа.

Все операции по управлению позициями выполняются автоматически.

4. Управление рисками и фильтры

Советник включает следующие защитные фильтры:

  • Фильтр торгового времени (по серверному времени)

  • Управление торговлей по дням недели

  • Фильтр спреда

  • Период ожидания между сделками (Cooldown)

Эти фильтры предназначены для исключения неблагоприятных торговых условий.

5. Структура входных параметров

Входные параметры сгруппированы логически:

  • Общие настройки (символ, magic number, фиксированный лот)

  • Управление лотом (опционально)

  • Фильтры времени и дней недели

  • Настройки полос Боллинджера и волатильности

  • Условия входа и стоп-лосса

  • Управление позициями

  • Настройки ограничения спреда

Все параметры имеют значения по умолчанию и могут быть изменены пользователем.

6. Руководство по настройке параметров

Следующие рекомендации носят общий характер и
не гарантируют и не подразумевают конкретных торговых результатов.

6.1 Общие настройки

  • Рекомендуется начинать с настроек по умолчанию и небольшого фиксированного лота.

  • При использовании нескольких советников каждому следует назначить уникальный magic number.

6.2 Управление лотом

  • Динамическое управление лотом является опциональным.

  • Фиксированный лот рекомендуется пользователям, ориентированным на стабильность.

  • Автоматическое увеличение лота может повысить волатильность счёта.

6.3 Время торговли и дни недели

  • Стратегия обычно активнее в периоды повышенной волатильности рынка.

  • Можно учитывать пересечение европейской и американской сессий (по серверному времени).

  • При необходимости торговлю в пятницу можно отключить.

6.4 Волатильность и условия входа

  • Настройки полос Боллинджера влияют на чувствительность определения волатильности.

  • Соотношение тела свечи и буфер пробоя регулируют строгость входных условий.

  • Более консервативные значения обычно уменьшают количество сделок.

6.5 Управление позициями

  • Уровни стоп-лосса рассчитываются на основе ATR.

  • Соотношение разделения позиций и сопровождение по SAR влияют на управление сделкой.

6.6 Фильтр спреда

  • Фильтр спреда помогает избегать аномальных торговых условий.

  • Значения могут быть скорректированы в зависимости от условий брокера.

7. Важные замечания

  • Данный продукт не гарантирует прибыль при любых рыночных условиях.

  • Периоды низкой волатильности могут приводить к малому числу сделок или убыткам.

  • Результаты тестирования основаны на исторических данных и не гарантируют будущих результатов.

  • Перед использованием на реальном счёте рекомендуется тщательное тестирование на демо-счёте.

8. Технические ограничения

  • Продукт предоставляется в формате EX5.

  • Внешние DLL, WebRequest и сторонние системы лицензирования не используются.

  • Персональные данные пользователей не собираются.

  • Советник предназначен исключительно для платформы MetaTrader 5.

9. Поддержка и связь

Поддержка продукта осуществляется исключительно через
раздел комментариев продукта на MQL5.com или систему сообщений MQL5.

Внешние мессенджеры, электронная почта и веб-сайты не используются.

10. Отказ от ответственности

Данный советник не является инвестиционной рекомендацией.
Все торговые решения и их результаты являются исключительной ответственностью пользователя.


