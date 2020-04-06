NEXA Swing Zone Trader

📘 NEXA Swing Zone Trader

Manual Oficial do Usuário (Português)

1. Visão Geral

NEXA Swing Zone Trader é um Expert Advisor de swing trading de baixa frequência e alta precisão, desenvolvido para operar apenas quando tendência, momentum e estrutura de mercado estão alinhados.

Este EA não busca operar constantemente.
O foco é qualidade das entradas, estabilidade e uso em contas reais.

2. Lógica Principal da Estratégia

✅ Identificação da Zona de Tendência

  • EMA (Período 150) no timeframe H1

  • Preço acima da EMA → Zona de Alta (Bull Zone)

  • Preço abaixo da EMA → Zona de Baixa (Bear Zone)

As operações são realizadas somente a favor da tendência principal.

✅ Condições de Entrada

Compra (BUY)

  1. Preço acima da EMA (zona de alta)

  2. RSI(10) cruza acima de 49.5

  3. Preço rompe o último Fractal High

Venda (SELL)

  1. Preço abaixo da EMA (zona de baixa)

  2. RSI(10) cruza abaixo de 49.5

  3. Preço rompe o último Fractal Low

👉 É necessária a confirmação simultânea de tendência + momentum + rompimento de estrutura
👉 Sem entradas aleatórias e sem overtrading

3. Stop Loss e Sistema de Lucro

🔹 Stop Loss (SL)

  • Calculado automaticamente: ATR(11) × 1.8

  • Ajustado dinamicamente à volatilidade do mercado

  • Totalmente compatível com regras do broker (StopLevel / FreezeLevel)

🔹 Gestão de Lucros (Fechamento Parcial + Alvo Swing)

O EA não define Take Profit diretamente no broker,
evitando fechamentos prematuros causados por slippage ou gaps.

① Primeiro Alvo (TP1 – Fechamento Parcial)

  • Nível: ATR × 1.7

  • Fechamento automático de 45% da posição

② Segundo Alvo (TP2 – Alvo Swing)

  • Nível: ATR × 2.25

  • Volume restante segue a tendência

👉 Após o fechamento parcial, o trailing stop se torna mais agressivo para proteger o lucro.

4. Sistema de Trailing Stop

  • Baseado em ATR

  • Ativado somente após atingir lucro mínimo

  • Mais ajustado após fechamento parcial

Desenvolvido para deixar os lucros correrem e proteger o capital.

5. Filtros de Trading

⏰ Filtro de Horário

  • Horário padrão: 08:00 – 23:00 (horário do servidor)

  • Foco nas sessões de Londres e Nova York

  • Evita períodos de baixa volatilidade (sessão asiática)

📉 Filtro de Volatilidade

  • Evita operações quando o ATR está muito baixo

  • Proteção contra mercados laterais

📊 Filtro de Spread

  • Bloqueia entradas quando o spread está elevado

6. Configuração de Lote

🔹 Lote Fixo (Recomendado)

  • Opção mais estável e segura

  • Valor padrão: 0.1

🔹 Lote Dinâmico (Opcional)

  • Cálculo de risco baseado em percentual do saldo

  • Redução automática do lote durante drawdown

📌 Para contas reais e iniciantes, recomenda-se o uso de lote fixo.

7. Ambiente de Trading Recomendado

Parâmetro Recomendação
Instrumento GOLD (XAUUSD)
Timeframe H1
Tipo de Conta ECN / Baixo spread
Capital Mínimo $1,000
VPS Recomendado

8. Para Quem Este EA é Indicado

✅ Traders que preferem estabilidade em vez de alta frequência
✅ Swing traders que desejam automatizar sua estratégia
✅ Usuários que buscam disciplina e trading sem emoção
✅ Traders focados em consistência de longo prazo

❌ Não indicado para scalping ou trading de alta frequência.

9. Aviso de Risco

  • Resultados passados não garantem desempenho futuro.

  • Condições de mercado e execução do broker podem afetar os resultados.

  • Recomenda-se testar em conta demo antes de operar em conta real.

10. Resumo

NEXA Swing Zone Trader é ideal para traders que entendem que
menos operações, executadas com precisão e disciplina,
geram melhores resultados no longo prazo.


Produtos recomendados
Three Bulls and Three Bears
Irvan Trias Putra
Experts
3 Bulls and 3 Bears EA is an expert advisor that uses candlestick patterns and EMA indicator to trade the forex and crypto market with a grid system. The trading strategy of this expert advisor is based on the following logic: this expert buys or sells when a certain number of bear and bull candles with a specific body are formed. The expert advisor also uses a grid system to increase the profitability and reduce the risk of each trade. The grid system works by placing multiple orders at differ
Advance PROB Breakout
VALU VENTURES LTD
Experts
PROB V2 - Advanced Pattern Range Opening Breakout PROB V2 is a sophisticated trading system designed to capture high-probability breakouts during the New York market open. Unlike simple breakout strategies, this EA validates every move using advanced price action patterns, including volume surges, momentum shifts, and candle structure analysis, to filter out false signals. Key Features Smart Breakout Logic:   Validates breakouts using compression ratios, gap analysis, and wick rejection filters
GBP Miner Pro MT5
Rahman Pavaleh
5 (2)
Experts
GBP Miner Pro EA is a fully intelligent and 100% automatic robot designed based on Price And Time theory and controls its trades based on a smart and powerful Money Management and Position Management system. Due to the high stability and stability in trading, you can also use accounts with low balances, which is compatible with the GBPUSD currency pair. MT4 :  https://www.mql5.com/en/market/product/143144 Blog :   https://www.mql5.com/en/blogs/post/764565 Public channel :  https://www.mql5.com/
Reversal Gold EA
Daniel Naranjo Morales
Experts
Reversal Gold EA O Reversal Gold EA é um sistema de negociação automatizado, desenvolvido especificamente para o par   XAUUSD (Ouro) . Ele opera com uma estratégia de contra-tendência, com o objetivo de identificar e capitalizar potenciais reversões de mercado. O EA foi construído para navegar na volatilidade e nas características de ação de preço (price action) únicas do Ouro. Estratégia O núcleo do Reversal Gold EA é um sistema de confirmação com múltiplos indicadores. O algoritmo analisa as c
Seasonal Pattern Trader
Dominik Patrick Doser
Experts
Disclaimer : Keep in mind that seasonal patterns are not always reliable. Therefore, thoughtful risk management is crucial to minimize losses.  Seasonal patterns in the financial world are like a well-guarded secret that successful investors use to their advantage. These patterns are recurring price movements that occur during specific periods or around special events. Additionally, there are also intraday patterns that repeat. For example, Uncle Ted from Forex Family suggests examining previou
Telgo Trader EA
Timothy Chuma Ifiora
Experts
TELGO TRADER (OBT) Expert Advisor Overview The TELGO TRADER (OBT) is an advanced automated trading system that implements sophisticated Order Block detection based on Inner Circle Trader (ICT) concepts. This EA combines institutional trading theory with smart market structure analysis to identify high-probability trading opportunities in the H1 timeframe. Key Features  Advanced Order Block Detection Multi-Timeframe Analysis : Analyzes higher timeframes for stronger Order Block signals ATR-Based
CRT Master Theory
VALU VENTURES LTD
Experts
CRT Master Theory - Multi-Pattern Trading System Professional multi-strategy EA designed for H1 timeframe across all symbols. Combines 5 proven price action patterns with advanced filtering and risk management. Trading Strategies: False Breakout - Trades failed breakouts with optional candle range TP Inside Bar - Breakout strategy from consolidation patterns Pin Bar - Reversal signals from rejection wicks Engulfing - Momentum continuation patterns Support/Resistance - Bounce trades from key lev
HFT Ghoul
Sabrina Hellal
Experts
HFT Ghoul HFT Ghoul is an Expert Advisor for the MetaTrader 5 platform, specifically designed for high-frequency trading environments. It uses momentum-based algorithms to detect rapid price movements, particularly targeting high liquidity spikes during volatile trading sessions. Instead of immediate market execution, the Expert Advisor uses a mechanism based on pending stop-loss orders. This approach aims to enter the market only when sufficient momentum is detected in the direction of the tr
Astrilith Expert MT5
Ruengrit Loondecha
Experts
--------------------------------------------------------- Astrillith Expert MT5 Optimal Performance:   Designed to work best with GOLD on the H1imeframe. Capital Requirements:   Minimum starting capital of $200-$500 for a 0.01 lot size (AutoLot feature included). --------------------------------------------------------- This is a Single EA, less orders but might more Accuracy. Powerful Portfolio EA Launched NOW with   QuantLynk Engine Series. More information Click here . ----------------------
Custom Range Breakout EA
Alex Merino I Bello
Experts
Custom Range Breakout EA (CRB) is a highly configurable breakout trading system that lets you define any price range and automate trades based on your strategy. Whether you're targeting the London open, New York session, or a custom intraday level, CRB gives you complete control over how and when to enter trades, with advanced risk tools and precise timing filters. The EA includes trailing stop, break-even logic, news filtering, day-of-week control, and more. All dynamic trade management inputs
EMAGapCtrend
Eadvisors Software Inc.
Experts
O Robô Trader EMAGap faz operações de curto prazo no timeframe 1min buscando as pequenas variações do mercado no instrumento: Mini-índice(B3), utiliza nova tecnologia de trade, os resultados no intraday são íncríveis.    Versão exclusiva para os instrumentos WIN$ e IND$ (Mini-índice B3).  Estratégia utilizada: média móvel e volatilidade. Lote Inicial: Versão Mini-índice, a partir de 1 lote. Versão Bra50, a partir de 0.05 Mini-Lotes. StopLoss e Take Profit Ajustáveis. Gerenciamento de risco: (
Momentum Shift EA
Daniel Naranjo Morales
Experts
Momentum Shift EA O   Momentum Shift EA   é um sistema de negociação automatizado desenvolvido especificamente para o par   USDJPY   no timeframe   H1 . A sua estratégia principal baseia-se em identificar potenciais pontos de virada do mercado e capitalizar as mudanças de momentum. O EA foi projetado para operar numa base de contra-tendência, procurando entrar em negociações quando a direção atual do mercado mostra sinais de exaustão. Ao analisar uma combinação de indicadores técnicos clássicos,
Oneiroi
Oleksandr Powchan
5 (1)
Experts
Oneiroi trades hard oversold and overbought conditions. On M15 you can achieve a very high hitrate. The system does not trade a lot because meeting the three conditions is quite hard. It will work on any pair and any broker but some are better than others. The EA will work also on small accounts but i would highly recomend to use a 100kcent account. Our Goal is to help you be way more profitable and way more stress free, so you can enjoy the things that are important to you and your family.
Ultra Grid Hedge Trader
Samuel Kehinde Sobo
Experts
Ultra Grid Hedge Martingale EA - Product Description The Ultra Hedge Martingale EA combines aggressive martingale recovery with intelligent hedge protection. Its structured safety protocol ensures secure operation while maintaining powerful trading capabilities. Key Safety Features: Mandatory Start Sequence : Press "START EA" to begin trading Safe Editing : Input fields unlock only after pressing "CLOSE ALL" Protected Workflow : Prevents accidental changes during live trading Trading Advantages:
Nuker
Javier Antonio Gomez Miranda
Experts
Nuker - Precision Through Candle Length Analysis Nuker is a highly practical Expert Advisor that focuses on the length of preceding candles, taking action when they exceed a predetermined threshold. By analyzing the historical context of candle lengths, Nuker adapts to variations in the market with remarkable efficiency. Backtesting and Live Performance Backtesting was conducted using in-sample data from 2012 to 2019 and out-of-sample data from 2020 to mid-2023. As shown in the accompanying res
Golden Scorpion MT5
Rahman Pavaleh
4.5 (8)
Experts
Golden Scorpion EA works on Time and Price theory. As the price patterns change, there will be no difference in performance of the EA, which is why this system has long-term stability and performance. EA finds sensitive price points based on Time and Price theory and executes trades based on that. This system can work with three different strategies and each strategy with independent settings. This system works 100% automatically. Suitable for Gold metal. MT4 :  https://www.mql5.com/en/market/
Institutional Levels
SASA MIJIN
Experts
Institutional Levels is an intelligent, fully automated Expert Advisor. This algo is arranged in such a way that the EA uses levels of importance combined with price action, without reliance on indicators. The strategy behind it is based on the teachings of a professional traders, and ex traders. It will find untested levels at which institutions are known to be interested in, in the number of candles you’ve set and will make trades based on these levels, re-test and trend. It will automaticall
FHeikenAshiSmoothed
Francisco Jesus Alonso Martin
Experts
EA Heiken Ashi Smoothed - Smooth and Accurate Trading Optimize your trading with the power of Heiken Ashi Smoothed. This expert advisor (EA) is designed for traders looking for clear trends and reliable signals. Based on Heiken Ashi candles with smoothing, it filters out market noise and maximizes entry and exit opportunities. What does this EA offer?  Accurate trading: Identifies trends more clearly while avoiding false signals.  Advanced risk management: Configure dynamic Stop Loss and Take
Quantum Pro Gold
Ahmed Mohammd H Alharbi
Experts
Quantum Pro Gold Scalper is your elite AI engine for XAUUSD on the H4 timeframe — built to hunt only the highest‑quality moves on gold with ruthless discipline and razor‑sharp risk control. USE IT ONLY 30MIN OR 4H TIMEFRAME ON GOLD USE THE SET IN THE COMMENTS SECTION FOR BEST RESULT! Meet Quantum Pro — The Gold Specialist Hello, traders! Quantum Pro Gold Scalper is a next‑generation Expert Advisor built exclusively for GOLD (XAUUSD) on the 4‑hour chart, designed for traders who care more abou
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Experts
O MultiWay EA é um sistema de trading automatizado inteligente e eficiente, baseado em uma poderosa estratégia de reversão à média. Graças à ampla diversificação em nove pares de moedas correlacionados (e até alguns tipicamente “tendenciais”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP e GBPCAD — ele captura movimentos de preço de volta à média após fortes impulsos direcionais. Após a compra, envie uma mensagem privada para receber as instruções completas de configuração. S
Wiki Trade
Huynh Tan Linh N
4.4 (5)
Experts
The Wiki Trade EA is a product meant for EURUSD/GBPUSD trading; it is used on the M15 timeframe, provides high performance, and has a simple configuration with few parameters. A Free version has been released for everyone to use. Be sure to backtest it before you start using it. Please give it a 5-star rating if you find it effective, and share the information with others. Setup: Target Market : EURUSD/GBPUSD Optimal Timeframe : M15 Ideal Account Types : ECN, Raw, or Razor with low spreads.
FREE
SpeedScalper AI MT5
Ankitbhai Radadiya
1 (1)
Experts
SpeedScalper AI MT5 is a next-generation scalping robot developed by a highly experienced team in trading and coding. It is designed for scalping on one of the most popular crypto pair BTCUSD . Unlock the power of automated trading with this advanced SpeedScalper AI MT5 specifically designed for the BTCUSD pair. Whether you're trading on the 1-minute or 4-hour chart, this bot adapts to any timeframe, making it a versatile tool for traders of all styles. This strategy has undergone extensive test
EA139 MultiFX RSI Guardian MT5
Jose Francisco Flores Rojas
Experts
MultiFX RSI Guardian   is a powerful and intelligent Expert Advisor (EA) designed for traders who want to combine   precision entries based on RSI levels   with the flexibility of an   adaptive grid recovery strategy . This EA monitors   overbought and oversold market conditions   in real-time. Trades are entered when the RSI crosses a   configurable threshold , allowing you to adapt the bot to different pairs and market environments.   Key Features:   Configurable RSI Period and Thresholds
PipPro
Faithful Kelechukwu Onyiriuka
Experts
PipPro é um robô de trading poderoso, inteligente e personalizável, projetado para operações de alta precisão. Ao integrar duas Médias Móveis de Osciladores para entradas e padrões de velas, Bandas de Bollinger e o indicador Estocástico para saídas, ele garante uma abordagem sistemática e orientada por dados para o trading. Com gestão de riscos incorporada, execução automática de operações e funcionalidades personalizáveis, o PipPro é ideal para traders que desejam melhorar o desempenho, reduzir
Nova ALG Trader
Anita Monus
Experts
Nova ALG Trader is a fully automated Expert Advisor designed around the Alligator indicator concept introduced by Bill Williams. The system focuses on identifying structured trend phases using smoothed moving averages and predefined alignment conditions. The trading logic is based on the interaction between the Alligator’s jaws, teeth, and lips, which are used to evaluate market direction and momentum state. Trades are considered only when these components are aligned according to strict interna
Crypto Digger
Dragan Drenjanin
Experts
Crypto Digger Expert Advisor: Uma Solução de Trading Versátil e Poderosa O Crypto Digger Expert Advisor (EA) é uma ferramenta de trading de ponta projetada para flexibilidade, precisão e adaptabilidade em diversas condições de mercado. Seja você negociando criptomoedas, pares forex, metais ou outros ativos, esta aplicação universal capacita traders com recursos robustos e gerenciamento dinâmico de riscos. Embora pré-configurado para desempenho ideal no par de moedas BTCUSD, o design versátil do
Canberra mt5
Mikhail Mitin
Experts
Main: Not martingale, not a grid; Working on all symbols; Signals: There is a good rational algorithm. Work of two indicators:  Bollinger Bands  and  OsMA  (you can set a separate Timeframe for each indicator) Stop Loss/Take Profit: There is a good money management system (there are several type for trailing stop loss); There is virtual levels of Stop Loss / Take Profit; There is smart lot (percent by risk) or fix lot Important: EA can work on closed candles, and on current candles; Quickly
SR Doji EurUsd MT5
Catalin Zachiu
Experts
This expert uses suport and resistance in combination with ATR to place pending orders at those levels . For closing it uses Doji candle pattern or the closing at the end of the day . It is mainly built for the EUR/USD pair , M 15 Timeframe . Every position has Stop Loss and Take Profit , does not use grid , martingale or other dangerous trading methods . Test it with the Risk Percent parameter set to 4 and see what it can do. EUR/USD only - M 15  Timeframe .
The Catalyst EA
Daniel Naranjo Morales
Experts
The Catalyst EA O The Catalyst EA é um robô de negociação sofisticado, projetado para a plataforma MetaTrader 5. Ele foi desenvolvido especificamente para negociar o par de moedas   AUDUSD no timeframe H1 . O EA emprega uma estratégia de múltiplos indicadores que busca identificar e capitalizar potenciais reversões e correções do mercado. Um foco principal do seu design é o gerenciamento de risco robusto, com cálculo de lote dinâmico e múltiplas camadas de proteção para gerenciar seu capital de
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.66 (38)
Experts
AOT MT5 - Sistema Multi-Moeda de IA de Nova Geração Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   IMPORTANTE! Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e instruções de configuração: Recurso Descrição Compreensão da Frequência de Negociação do AOT Por que o bot não negocia todos os dias Como Configurar o Bot AOT Guia de instalação passo a passo Set files AOT MT5 é um Expert Advisor avançado alimentado por
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: MT4 padrão (Mais de 7 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mais de 5 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de Forex EA Trading no MQL5: Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias. A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR 399 dólares! Depois disso, o preço subirá para 499 dólares. O EA será vendido em
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Experts
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (10)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Experts
Nota importante: Para garantir total transparência, estou fornecendo acesso à conta de investidor real vinculada a este EA, permitindo que você monitore seu desempenho ao vivo sem manipulação. Em apenas 5 dias, todo o capital inicial foi totalmente retirado, e desde então, o EA tem negociado exclusivamente com fundos de lucro, sem qualquer exposição ao saldo original. O preço atual de $199 é uma oferta de lançamento limitada, e será aumentado após a venda de 10 cópias ou quando a próxima atuali
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Experts
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experts
P reço especial de  $109  (preço regular: $365) . Guia de configuração e uso :  ABS Channel . Monitoramento em tempo real:   ABS Signal .  Arquivo de configuração do sinal ao vivo Arquivo de configuração básica O que é ABS EA? ABS EA é um robô de negociação profissional desenvolvido especificamente para XAUUSD (Ouro) no período gráfico H1. É baseado em um sistema Martingale com controles de risco integrados . Projetado para traders iniciantes e experientes, o ABS EA é fácil de configurar,
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Experts
X Fusion AI — Sistema de Negociação Híbrido com Adaptação Neural Desconto por tempo limitado. Restam apenas 7 de 20 — quase esgotado. O preço promocional atual é de 149 USD e em breve voltará para 999 USD. Demonstração de funcionamento Desempenho em conta real Após a compra, não se esqueça de nos enviar uma mensagem privada para receber os parâmetros recomendados, instruções, precauções, dicas de uso e outras informações. Muito obrigado pelo seu apoio. 1. Visão Geral X Fusion AI é um sistema a
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experts
Crescimento a Longo Prazo. Consistência. Resiliência. Pivot Killer EA não é um sistema de lucros rápidos — é um algoritmo de negociação profissional projetado para fazer sua conta crescer de forma sustentável a longo prazo . Desenvolvido exclusivamente para XAUUSD (OURO) , o Pivot Killer é o resultado de anos de pesquisa, testes e desenvolvimento disciplinado. Ele incorpora uma filosofia simples: a consistência vence a sorte . Este sistema foi testado sob diferentes ciclos de mercado, mudanças d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Experts
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autônomo com Núcleo Analítico Quântico SINAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoje em dia, muitos traders manipulam resultados executando seus Expert Advisors em contas cent ou com saldos muito baixos , o que na prática demonstra que não confiam nos próprios sistemas . Este sinal, porém, opera em uma conta real de 20.000 USD . Isso representa um compromisso real de capital e oferece um desempenho transparente , sem amplificações artificiais nem di
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experts
Um novo passo em frente | Precisão impulsionada por IA encontra a lógica do mercado Com o Argos Rage , é introduzido um novo nível de automação de trading – impulsionado por um sistema DeepSeek AI integrado que analisa o comportamento do mercado em tempo real. Embora se baseie nos pontos fortes do Argos Fury, este EA segue um caminho estratégico diferente: mais flexibilidade, interpretação mais ampla e maior envolvimento com o mercado. Live Signal Timeframe: M30 Alavancagem:  mín. 1:20 Depós
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Experts
O primeiro algoritmo público de arbitragem do mundo entre ouro e Bitcoin! Ofertas disponíveis todos os dias! Sinal ao vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Corretoras recomendadas ao longo do tempo:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo para anexo:   XAUUSD H1 Certifique-se de que   os pares de moedas negociados foram adicionados   à janela   de Observação de Mercado   ! Tipo de conta: ECN/Spread Bruto Configurações de prefixo: Se a sua corretora tiver um par d
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Experts
Visão Geral Golden Hen EA é um Expert Advisor projetado especificamente para XAUUSD . Ele opera combinando oito estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e prazos (M5, M30, H2, H4, H6, H12). O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. O Golden Hen EA não usa técnicas de grid, martingale ou preço médio . Todas as negociações abertas pelo EA usam
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta experiência
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — um consultor de trading profissional para negociar qualquer ativo sem martingale ou grades do autor com mais de 25 anos de experiência. A maioria dos consultores top trabalha com ouro em alta. Eles parecem brilhantes nos testes... enquanto o ouro sobe. Mas o que acontece quando a tendência se esgota? Quem protegerá seu depósito? HTTP EA não acredita em crescimento eterno — ele se adapta ao mercado em mudança e foi projetado para diversificar amplamente sua carteira d
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experts
Olá a todos, deixem-me apresentar: Eu sou   Quantum StarMan,   o eletrizante e mais novo membro da família   Quantum EAs   . Sou um EA multimoedas totalmente automatizado com capacidade para lidar com até 5 pares dinâmicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Com a máxima precisão e responsabilidade inabalável, levarei seu jogo de negociação para o próximo nível. A questão é: não confio em estratégias de Martingale. Em vez disso, utilizo um sofisticado sistema de grade projetado para
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experts
AxonShift — Sistema Algorítmico com Lógica de Execução Adaptativa AxonShift é um algoritmo de negociação autônomo projetado e otimizado exclusivamente para operar o par XAUUSD no período gráfico H1. Sua arquitetura é baseada em uma estrutura modular que interpreta o comportamento do mercado por meio da combinação de dinâmicas de curto prazo com impulsos de tendência intermediária. O sistema evita exposição excessiva a ruídos do mercado e não utiliza abordagens de alta frequência, concentrando-se
Mais do autor
NEXA Gold Macro Strategy02 EA
Park Seongcheon
Experts
Versão em Português — Descrição Premium para Venda de EA NEXA Gold Macro Strategy02 EA Sistema automático de trading 1:3 baseado em GOLD (M15 + M5) (com Filtro Macro + Gestão de Ondas) 1. Visão Geral do EA O NEXA Gold Macro Strategy02 EA foi desenvolvido especificamente para o trading automático de Ouro (XAUUSD) , combinando análise de tendência e confirmação macroeconômica. O EA define a direção no M15 , aciona entradas precisas no M5 , e utiliza um filtro macro baseado em US100, US500
NEXA Trend Swing
Park Seongcheon
Experts
Live Forward Performance (Myfxbook – Demo Verified) Myfxbook: / portfolio / nexagoldai / 11833106 This system is currently running in verified forward testing. Real account will be connected after capital scaling. ---------------------------------------- NEXA EMA-RSI Swing v1 — Manual do Produto (PT-BR) Introdução O NEXA EMA-RSI Swing v1 é um sistema de trading automatizado (EA) desenvolvido para combinar seguimento de tendência com entradas de pullback (swing) . Ele identifica a tendênc
NEXA Trend Swing Pro
Park Seongcheon
Experts
NEXA Trend Swing Pro v3 Manual do Usuário – Versão em Português (Edição Final) EA de Swing Trading baseado em EMA Trend + RSI + Momentum + Filtro de Volume + Sistema Multi-Score 1. Visão Geral do EA O NEXA Trend Swing Pro v3 é um algoritmo de swing trading baseado em tendência, desenvolvido para GOLD (XAUUSD) utilizando: Filtro de tendência no H1 Gatilho de entrada no M30 Esta estratégia não é um simples cruzamento de EMAs. Ela integra cinco filtros avançados : Força da tendência (distânci
NEXA Gold Pullback System
Park Seongcheon
Experts
NEXA Gold Pullback System v2.0 EA de Swing Exclusivo para GOLD baseado em Tendência H1 + Pullback M15 Manual do Usuário em Coreano – Versão Oficial (Traduzido para Português) 1. Visão Geral do EA O NEXA Gold Pullback System v2.0 é um EA de swing trading desenvolvido exclusivamente para GOLD (XAUUSD), utilizando uma estrutura de tendência multi–timeframe + pullback . Ele detecta a direção da tendência no gráfico H1 (1 hora) e analisa padrões reais e recorrentes de pullback no gráfico M15 ,
NEXA Adx Ema Trend Ride
Park Seongcheon
Experts
NEXA ADX-EMA Trend Ride EA de Seguimento de Micro-Tendência para GOLD Manual Oficial do Usuário (Português) 1️⃣ Visão Geral NEXA ADX-EMA Trend Ride é um sistema de trading totalmente automatizado, desenvolvido exclusivamente para GOLD (XAUUSD) . Diferente dos sistemas tradicionais baseados em timeframes maiores (H1/H4), este EA foca em acelerações micro-tendenciais que ocorrem dentro de uma tendência já estabelecida . Conceito Central Pequenas perdas controladas + ganhos grandes ocasionais
Momentum Trend Catch
Park Seongcheon
Experts
NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch Expert Advisor de Tendência por Momentum para GOLD Manual Oficial do Usuário (Versão em Português) 1️⃣ Visão Geral NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch é um Expert Advisor de baixa frequência e alto risco/retorno (RR) , desenvolvido exclusivamente para GOLD (XAUUSD) . Este EA não é um sistema de scalping nem de alta frequência . As entradas ocorrem somente quando a tendência do timeframe superior e o rompimento de momentum do timeframe inferior coincidem em um
NEXA Dynamic Swing
Park Seongcheon
Experts
NEXA Dynamic Swing Manual do Usuário em Português 1. Visão Geral NEXA Dynamic Swing é um Expert Advisor (EA) avançado de swing trading , desenvolvido especialmente para operar GOLD (XAUUSD) . Este EA combina uma Média Móvel Adaptativa (AMA) com RSI, Stochastic e confirmação de volume OBV , permitindo operações apenas em condições de mercado de alta qualidade , evitando ruídos e mercados laterais. Princípios principais: Menos operações, maior qualidade Controle rigoroso de drawdown Estabilidad
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário