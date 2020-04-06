Manual Oficial do Usuário (Português)

1. Visão Geral

📘 NEXA Swing Zone Trader

NEXA Swing Zone Trader é um Expert Advisor de swing trading de baixa frequência e alta precisão, desenvolvido para operar apenas quando tendência, momentum e estrutura de mercado estão alinhados.

Este EA não busca operar constantemente.

O foco é qualidade das entradas, estabilidade e uso em contas reais.

2. Lógica Principal da Estratégia

✅ Identificação da Zona de Tendência

EMA (Período 150) no timeframe H1

Preço acima da EMA → Zona de Alta (Bull Zone)

Preço abaixo da EMA → Zona de Baixa (Bear Zone)

As operações são realizadas somente a favor da tendência principal.

✅ Condições de Entrada

Compra (BUY)

Preço acima da EMA (zona de alta) RSI(10) cruza acima de 49.5 Preço rompe o último Fractal High

Venda (SELL)

Preço abaixo da EMA (zona de baixa) RSI(10) cruza abaixo de 49.5 Preço rompe o último Fractal Low

👉 É necessária a confirmação simultânea de tendência + momentum + rompimento de estrutura

👉 Sem entradas aleatórias e sem overtrading

3. Stop Loss e Sistema de Lucro

🔹 Stop Loss (SL)

Calculado automaticamente: ATR(11) × 1.8

Ajustado dinamicamente à volatilidade do mercado

Totalmente compatível com regras do broker (StopLevel / FreezeLevel)

🔹 Gestão de Lucros (Fechamento Parcial + Alvo Swing)

O EA não define Take Profit diretamente no broker,

evitando fechamentos prematuros causados por slippage ou gaps.

① Primeiro Alvo (TP1 – Fechamento Parcial)

Nível: ATR × 1.7

Fechamento automático de 45% da posição

② Segundo Alvo (TP2 – Alvo Swing)

Nível: ATR × 2.25

Volume restante segue a tendência

👉 Após o fechamento parcial, o trailing stop se torna mais agressivo para proteger o lucro.

4. Sistema de Trailing Stop

Baseado em ATR

Ativado somente após atingir lucro mínimo

Mais ajustado após fechamento parcial

Desenvolvido para deixar os lucros correrem e proteger o capital.

5. Filtros de Trading

⏰ Filtro de Horário

Horário padrão: 08:00 – 23:00 (horário do servidor)

Foco nas sessões de Londres e Nova York

Evita períodos de baixa volatilidade (sessão asiática)

📉 Filtro de Volatilidade

Evita operações quando o ATR está muito baixo

Proteção contra mercados laterais

📊 Filtro de Spread

Bloqueia entradas quando o spread está elevado

6. Configuração de Lote

🔹 Lote Fixo (Recomendado)

Opção mais estável e segura

Valor padrão: 0.1

🔹 Lote Dinâmico (Opcional)

Cálculo de risco baseado em percentual do saldo

Redução automática do lote durante drawdown

📌 Para contas reais e iniciantes, recomenda-se o uso de lote fixo.

7. Ambiente de Trading Recomendado

Parâmetro Recomendação Instrumento GOLD (XAUUSD) Timeframe H1 Tipo de Conta ECN / Baixo spread Capital Mínimo $1,000 VPS Recomendado

8. Para Quem Este EA é Indicado

✅ Traders que preferem estabilidade em vez de alta frequência

✅ Swing traders que desejam automatizar sua estratégia

✅ Usuários que buscam disciplina e trading sem emoção

✅ Traders focados em consistência de longo prazo

❌ Não indicado para scalping ou trading de alta frequência.

9. Aviso de Risco

Resultados passados não garantem desempenho futuro.

Condições de mercado e execução do broker podem afetar os resultados.

Recomenda-se testar em conta demo antes de operar em conta real.

10. Resumo