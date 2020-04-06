NEXA Swing Zone Trader
- Experts
- Park Seongcheon
- Versão: 1.0
- Ativações: 5
Manual Oficial do Usuário (Português)
1. Visão Geral
NEXA Swing Zone Trader é um Expert Advisor de swing trading de baixa frequência e alta precisão, desenvolvido para operar apenas quando tendência, momentum e estrutura de mercado estão alinhados.
Este EA não busca operar constantemente.
O foco é qualidade das entradas, estabilidade e uso em contas reais.
2. Lógica Principal da Estratégia
✅ Identificação da Zona de Tendência
-
EMA (Período 150) no timeframe H1
-
Preço acima da EMA → Zona de Alta (Bull Zone)
-
Preço abaixo da EMA → Zona de Baixa (Bear Zone)
As operações são realizadas somente a favor da tendência principal.
✅ Condições de Entrada
Compra (BUY)
-
Preço acima da EMA (zona de alta)
-
RSI(10) cruza acima de 49.5
-
Preço rompe o último Fractal High
Venda (SELL)
-
Preço abaixo da EMA (zona de baixa)
-
RSI(10) cruza abaixo de 49.5
-
Preço rompe o último Fractal Low
👉 É necessária a confirmação simultânea de tendência + momentum + rompimento de estrutura
👉 Sem entradas aleatórias e sem overtrading
3. Stop Loss e Sistema de Lucro
🔹 Stop Loss (SL)
-
Calculado automaticamente: ATR(11) × 1.8
-
Ajustado dinamicamente à volatilidade do mercado
-
Totalmente compatível com regras do broker (StopLevel / FreezeLevel)
🔹 Gestão de Lucros (Fechamento Parcial + Alvo Swing)
O EA não define Take Profit diretamente no broker,
evitando fechamentos prematuros causados por slippage ou gaps.
① Primeiro Alvo (TP1 – Fechamento Parcial)
-
Nível: ATR × 1.7
-
Fechamento automático de 45% da posição
② Segundo Alvo (TP2 – Alvo Swing)
-
Nível: ATR × 2.25
-
Volume restante segue a tendência
👉 Após o fechamento parcial, o trailing stop se torna mais agressivo para proteger o lucro.
4. Sistema de Trailing Stop
-
Baseado em ATR
-
Ativado somente após atingir lucro mínimo
-
Mais ajustado após fechamento parcial
Desenvolvido para deixar os lucros correrem e proteger o capital.
5. Filtros de Trading
⏰ Filtro de Horário
-
Horário padrão: 08:00 – 23:00 (horário do servidor)
-
Foco nas sessões de Londres e Nova York
-
Evita períodos de baixa volatilidade (sessão asiática)
📉 Filtro de Volatilidade
-
Evita operações quando o ATR está muito baixo
-
Proteção contra mercados laterais
📊 Filtro de Spread
-
Bloqueia entradas quando o spread está elevado
6. Configuração de Lote
🔹 Lote Fixo (Recomendado)
-
Opção mais estável e segura
-
Valor padrão: 0.1
🔹 Lote Dinâmico (Opcional)
-
Cálculo de risco baseado em percentual do saldo
-
Redução automática do lote durante drawdown
📌 Para contas reais e iniciantes, recomenda-se o uso de lote fixo.
7. Ambiente de Trading Recomendado
|Parâmetro
|Recomendação
|Instrumento
|GOLD (XAUUSD)
|Timeframe
|H1
|Tipo de Conta
|ECN / Baixo spread
|Capital Mínimo
|$1,000
|VPS
|Recomendado
8. Para Quem Este EA é Indicado
✅ Traders que preferem estabilidade em vez de alta frequência
✅ Swing traders que desejam automatizar sua estratégia
✅ Usuários que buscam disciplina e trading sem emoção
✅ Traders focados em consistência de longo prazo
❌ Não indicado para scalping ou trading de alta frequência.
9. Aviso de Risco
-
Resultados passados não garantem desempenho futuro.
-
Condições de mercado e execução do broker podem afetar os resultados.
-
Recomenda-se testar em conta demo antes de operar em conta real.
10. Resumo
NEXA Swing Zone Trader é ideal para traders que entendem que
menos operações, executadas com precisão e disciplina,
geram melhores resultados no longo prazo.