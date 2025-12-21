NEXA Swing Zone Trader

📘 NEXA Swing Zone Trader

Manuel Officiel de l’Utilisateur (Français)

1. Présentation Générale

NEXA Swing Zone Trader est un Expert Advisor de swing trading à faible fréquence et haute précision, conçu pour trader uniquement lorsque la tendance, le momentum et la structure du marché sont parfaitement alignés.

Cet EA ne vise pas le trading intensif.
Il privilégie la qualité des entrées, la stabilité et une utilisation réaliste sur compte réel.

2. Logique Principale de la Stratégie

✅ Détection de la Zone de Tendance

  • EMA (Période 150) sur le timeframe H1

  • Prix au-dessus de l’EMA → Zone Haussière (Bull Zone)

  • Prix en dessous de l’EMA → Zone Baissière (Bear Zone)

Les positions sont ouvertes exclusivement dans le sens de la tendance principale.

✅ Conditions d’Entrée

Achat (BUY)

  1. Le prix évolue au-dessus de l’EMA (zone haussière)

  2. Le RSI(10) franchit 49.5 à la hausse

  3. Le prix casse le dernier Fractal High

Vente (SELL)

  1. Le prix évolue en dessous de l’EMA (zone baissière)

  2. Le RSI(10) franchit 49.5 à la baisse

  3. Le prix casse le dernier Fractal Low

👉 L’entrée nécessite la confirmation simultanée de
tendance + momentum + cassure de structure
👉 Aucune entrée aléatoire, aucun sur-trading

3. Stop Loss et Gestion des Profits

🔹 Stop Loss (SL)

  • Calcul automatique basé sur ATR(11) × 1.8

  • Adapté dynamiquement à la volatilité du marché

  • Entièrement compatible avec les règles du broker (StopLevel / FreezeLevel)

🔹 Gestion des Profits (Clôture Partielle + Objectif Swing)

L’EA ne place pas de Take Profit directement chez le broker,
afin d’éviter les clôtures prématurées dues au slippage ou aux gaps.

① Premier Objectif (TP1 – Clôture Partielle)

  • Niveau : ATR × 1.7

  • Clôture automatique de 45 % de la position

② Second Objectif (TP2 – Objectif Swing)

  • Niveau : ATR × 2.25

  • Le volume restant est géré dans le sens de la tendance

👉 Après la clôture partielle, le trailing stop devient plus agressif pour protéger les gains.

4. Système de Trailing Stop

  • Trailing stop dynamique basé sur l’ATR

  • Activé uniquement après l’atteinte d’un profit minimum

  • Protection renforcée après clôture partielle

Conçu pour laisser courir les profits tout en protégeant le capital.

5. Filtres de Trading

⏰ Filtre Horaire

  • Heures de trading par défaut : 08:00 – 23:00 (heure serveur)

  • Concentration sur les sessions de Londres et New York

  • Évite les périodes de faible volatilité (session asiatique)

📉 Filtre de Volatilité

  • Aucune entrée lorsque l’ATR est trop faible

  • Protection contre les marchés en range

📊 Filtre de Spread

  • Empêche l’ouverture de positions lorsque le spread est excessif

6. Paramètres de Lot

🔹 Lot Fixe (Recommandé)

  • Option la plus stable et la plus sûre

  • Valeur par défaut : 0.1

🔹 Lot Dynamique (Optionnel)

  • Calcul du risque en pourcentage du solde du compte

  • Réduction automatique du lot en période de drawdown

📌 Pour le trading réel et les débutants, le lot fixe est fortement recommandé.

7. Environnement de Trading Recommandé

Paramètre Recommandation
Instrument GOLD (XAUUSD)
Timeframe H1
Type de compte ECN / Spread faible
Capital minimum $1,000
VPS Recommandé

8. À Qui S’adresse Cet EA ?

✅ Traders recherchant la stabilité plutôt que la fréquence
✅ Swing traders souhaitant automatiser leur stratégie
✅ Utilisateurs privilégiant le trading discipliné et sans émotion
✅ Traders orientés vers la performance à long terme

❌ Non adapté au scalping ou au trading à haute fréquence.

9. Avertissement sur les Risques

  • Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

  • Les conditions de marché et l’exécution du broker peuvent affecter les résultats.

  • Il est fortement recommandé de tester sur un compte démo avant toute utilisation en réel.

10. Conclusion

NEXA Swing Zone Trader s’adresse aux traders qui comprennent que

moins de trades, exécutés avec précision et discipline,
offrent de meilleurs résultats sur le long terme.


