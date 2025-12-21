Manuel Officiel de l’Utilisateur (Français)

1. Présentation Générale

📘 NEXA Swing Zone Trader

NEXA Swing Zone Trader est un Expert Advisor de swing trading à faible fréquence et haute précision, conçu pour trader uniquement lorsque la tendance, le momentum et la structure du marché sont parfaitement alignés.

Cet EA ne vise pas le trading intensif.

Il privilégie la qualité des entrées, la stabilité et une utilisation réaliste sur compte réel.

2. Logique Principale de la Stratégie

✅ Détection de la Zone de Tendance

EMA (Période 150) sur le timeframe H1

Prix au-dessus de l’EMA → Zone Haussière (Bull Zone)

Prix en dessous de l’EMA → Zone Baissière (Bear Zone)

Les positions sont ouvertes exclusivement dans le sens de la tendance principale.

✅ Conditions d’Entrée

Achat (BUY)

Le prix évolue au-dessus de l’EMA (zone haussière) Le RSI(10) franchit 49.5 à la hausse Le prix casse le dernier Fractal High

Vente (SELL)

Le prix évolue en dessous de l’EMA (zone baissière) Le RSI(10) franchit 49.5 à la baisse Le prix casse le dernier Fractal Low

👉 L’entrée nécessite la confirmation simultanée de

tendance + momentum + cassure de structure

👉 Aucune entrée aléatoire, aucun sur-trading

3. Stop Loss et Gestion des Profits

🔹 Stop Loss (SL)

Calcul automatique basé sur ATR(11) × 1.8

Adapté dynamiquement à la volatilité du marché

Entièrement compatible avec les règles du broker (StopLevel / FreezeLevel)

🔹 Gestion des Profits (Clôture Partielle + Objectif Swing)

L’EA ne place pas de Take Profit directement chez le broker,

afin d’éviter les clôtures prématurées dues au slippage ou aux gaps.

① Premier Objectif (TP1 – Clôture Partielle)

Niveau : ATR × 1.7

Clôture automatique de 45 % de la position

② Second Objectif (TP2 – Objectif Swing)

Niveau : ATR × 2.25

Le volume restant est géré dans le sens de la tendance

👉 Après la clôture partielle, le trailing stop devient plus agressif pour protéger les gains.

4. Système de Trailing Stop

Trailing stop dynamique basé sur l’ATR

Activé uniquement après l’atteinte d’un profit minimum

Protection renforcée après clôture partielle

Conçu pour laisser courir les profits tout en protégeant le capital.

5. Filtres de Trading

⏰ Filtre Horaire

Heures de trading par défaut : 08:00 – 23:00 (heure serveur)

Concentration sur les sessions de Londres et New York

Évite les périodes de faible volatilité (session asiatique)

📉 Filtre de Volatilité

Aucune entrée lorsque l’ATR est trop faible

Protection contre les marchés en range

📊 Filtre de Spread

Empêche l’ouverture de positions lorsque le spread est excessif

6. Paramètres de Lot

🔹 Lot Fixe (Recommandé)

Option la plus stable et la plus sûre

Valeur par défaut : 0.1

🔹 Lot Dynamique (Optionnel)

Calcul du risque en pourcentage du solde du compte

Réduction automatique du lot en période de drawdown

📌 Pour le trading réel et les débutants, le lot fixe est fortement recommandé.

7. Environnement de Trading Recommandé

Paramètre Recommandation Instrument GOLD (XAUUSD) Timeframe H1 Type de compte ECN / Spread faible Capital minimum $1,000 VPS Recommandé

8. À Qui S’adresse Cet EA ?

✅ Traders recherchant la stabilité plutôt que la fréquence

✅ Swing traders souhaitant automatiser leur stratégie

✅ Utilisateurs privilégiant le trading discipliné et sans émotion

✅ Traders orientés vers la performance à long terme

❌ Non adapté au scalping ou au trading à haute fréquence.

9. Avertissement sur les Risques

Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Les conditions de marché et l’exécution du broker peuvent affecter les résultats.

Il est fortement recommandé de tester sur un compte démo avant toute utilisation en réel.

10. Conclusion