NEXA Trend Swing Pro

📘 NEXA Trend Swing Pro v3

Руководство пользователя – Русская версия (Финальное издание)

EA на основе EMA-тренда, RSI, Momentum, фильтра объёма и мультискоринговой системы

📌 1. Обзор EA

NEXA Trend Swing Pro v3 — это трендовая свинг-стратегия для GOLD (XAUUSD),
использующая комбинацию H1 тренд-фильтра и M30 триггер-сигналов для входа.

Это не простая стратегия EMA-пересечений.
Алгоритм включает пять продвинутых фильтров:

  • сила тренда (расстояние между EMA)

  • структура RSI

  • направление Momentum

  • изменение торговых объёмов

  • классификация рыночного режима (Trend / Range / Spike)

Вместе они формируют многоуровневую, высокоточную свинг-систему.

Версия оптимизирована на основе 7-летних исторических данных (2018–2024 гг.),
что обеспечивает максимальную стабильность и надёжность параметров.

📌 2. Структура стратегии (Логика работы)

✔ ① Тренд-фильтр EMA на H1

  • EMA Fast (24) > EMA Slow (130) → восходящий тренд → разрешены только BUY

  • EMA Fast < EMA Slow → нисходящий тренд → разрешены только SELL

Во время слабого тренда или минимального расстояния между EMA сделки не открываются.
Чем больше расстояние, тем выше TrendScore.

✔ ② Триггер RSI + Momentum на M30

Входы разрешены только в направлении тренда H1.

🔸 BUY-условия

  • RSI пересекает уровень 54 снизу вверх

  • Momentum > 0

🔸 SELL-условия

  • RSI пересекает уровень 51 сверху вниз

  • Momentum < 0

✔ ③ Фильтр объёма (Volume Filter)

Вход разрешён только если:

  • текущий объём > средний объём последних 10 свечей × 1.30

Это гарантирует, что сделки совершаются только при достаточной рыночной активности
и значительно уменьшает шум.

✔ ④ Фильтр рыночного режима (Market Regime Filter)

EA классифицирует рынок на три режима:

Режим Характеристика Торговля
TREND сильный ADX + уверенное расхождение EMA разрешено
RANGE слабый ADX запрещено
SPIKE резкий скачок ATR (высокая волатильность) запрещено

➡️ Сделки открываются только в устойчивом трендовом рынке,
а флет и хаотичная волатильность полностью исключаются.

✔ ⑤ Multi-Filter Fusion Score (оценка 0.0–1.0)

Каждый компонент влияет на итоговый балл:

  • TrendScore (0.30)

  • RSIScore (0.25)

  • StochScore Proxy (0.20)

  • ADXScore (0.15)

  • VolumeScore (0.10)

📍 Минимальный балл для входа = 0.70

  • < 0.70 → сделка запрещена

  • сильный сигнал → RR 1:4, нормальный объём

  • слабый сигнал → RR и объём автоматически уменьшаются

➡️ Это снижает просадку и повышает стабильность в долгосрочной перспективе.

📌 3. Структура SL/TP

  • Stop Loss = ATR(18) × 4.0

  • Take Profit = SL × 4.0 (RR = 1:4)

Для слабых сигналов:

  • RR автоматически корректируется до 1:2 или 1:1.5

  • Соотношение риска/прибыли динамически адаптируется к рыночным условиям.

📌 4. Время торговли и фильтр спреда

  • Время торговли: 08:00 ~ 23:00 (серверное)

  • Максимальный спред: ≤ 250 пунктов

  • Разрешено не более одной позиции на символ

📌 5. Преимущества

✔ 1) Максимальное снижение рыночного шума

Trend + RSI + Momentum + Volume + ADX + ATR + Score система
→ Сокращение неэффективных сделок на 60–80%

✔ 2) Высокая эффективность по метрике риск/доходность

  • низкая просадка

  • высокая стабильность

  • плавная кривая доходности на долгом горизонте

✔ 3) Полностью автоматическая система управления рисками

  • сильный сигнал → RR 1:4 сохраняется

  • средний сигнал → RR уменьшается

  • слабый сигнал → уменьшается объём позиции

➡️ EA автоматически защищает депозит в неблагоприятных рыночных условиях.

📌 6. Рекомендуемые объёмы (лотность)
Размер депозита Стабильный режим Агрессивный режим
$300 0.01 0.03
$500 0.01 0.05
$1,000 0.01–0.03 0.05–0.10
$3,000+ 0.03 0.10+

Значение по умолчанию: InpLots = 0.05 (агрессивный режим)

📌 7. Минимальные требования

  • Рекомендуемый инструмент: GOLD (XAUUSD / GOLD / XAUUSD.m)

  • Минимальный депозит: от $300

  • Кредитное плечо: 1:100 ~ 1:500

  • Используемые ТФ: H1 (тренд), M30 (вход)

📌 8. Установка и запуск

  1. Скопируйте файл EA в папку MT5 / Experts

  2. Перезапустите терминал MT5

  3. Откройте график GOLD (H1)

  4. Прикрепите EA и проверьте параметры

  5. Включите Algo Trading

📌 9. Предупреждение о рисках

Несмотря на оптимизацию на долгосрочных данных,
убытки возможны при резких новостях и экстремальной волатильности.

EA не является скальпирующим роботом.
Он разработан для средне- и долгосрочной свинг-торговли
с упором на стабильность и долговечность.

