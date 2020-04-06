Руководство пользователя – Русская версия (Финальное издание)

📘 NEXA Trend Swing Pro v3

EA на основе EMA-тренда, RSI, Momentum, фильтра объёма и мультискоринговой системы

📌 1. Обзор EA

NEXA Trend Swing Pro v3 — это трендовая свинг-стратегия для GOLD (XAUUSD),

использующая комбинацию H1 тренд-фильтра и M30 триггер-сигналов для входа.

Это не простая стратегия EMA-пересечений.

Алгоритм включает пять продвинутых фильтров:

сила тренда (расстояние между EMA)

структура RSI

направление Momentum

изменение торговых объёмов

классификация рыночного режима (Trend / Range / Spike)

Вместе они формируют многоуровневую, высокоточную свинг-систему.

Версия оптимизирована на основе 7-летних исторических данных (2018–2024 гг.),

что обеспечивает максимальную стабильность и надёжность параметров.

✔ ① Тренд-фильтр EMA на H1

EMA Fast (24) > EMA Slow (130) → восходящий тренд → разрешены только BUY

EMA Fast < EMA Slow → нисходящий тренд → разрешены только SELL

📌 2. Структура стратегии (Логика работы)

Во время слабого тренда или минимального расстояния между EMA сделки не открываются.

Чем больше расстояние, тем выше TrendScore.

✔ ② Триггер RSI + Momentum на M30

Входы разрешены только в направлении тренда H1.

🔸 BUY-условия

RSI пересекает уровень 54 снизу вверх

Momentum > 0

🔸 SELL-условия

RSI пересекает уровень 51 сверху вниз

Momentum < 0

✔ ③ Фильтр объёма (Volume Filter)

Вход разрешён только если:

текущий объём > средний объём последних 10 свечей × 1.30

Это гарантирует, что сделки совершаются только при достаточной рыночной активности

и значительно уменьшает шум.

✔ ④ Фильтр рыночного режима (Market Regime Filter)

EA классифицирует рынок на три режима:

Режим Характеристика Торговля TREND сильный ADX + уверенное расхождение EMA разрешено RANGE слабый ADX запрещено SPIKE резкий скачок ATR (высокая волатильность) запрещено

➡️ Сделки открываются только в устойчивом трендовом рынке,

а флет и хаотичная волатильность полностью исключаются.

✔ ⑤ Multi-Filter Fusion Score (оценка 0.0–1.0)

Каждый компонент влияет на итоговый балл:

TrendScore (0.30)

RSIScore (0.25)

StochScore Proxy (0.20)

ADXScore (0.15)

VolumeScore (0.10)

📍 Минимальный балл для входа = 0.70

< 0.70 → сделка запрещена

сильный сигнал → RR 1:4, нормальный объём

слабый сигнал → RR и объём автоматически уменьшаются

➡️ Это снижает просадку и повышает стабильность в долгосрочной перспективе.

Stop Loss = ATR(18) × 4.0

Take Profit = SL × 4.0 (RR = 1:4)

📌 3. Структура SL/TP

Для слабых сигналов:

RR автоматически корректируется до 1:2 или 1:1.5

Соотношение риска/прибыли динамически адаптируется к рыночным условиям.

Время торговли: 08:00 ~ 23:00 (серверное)

Максимальный спред: ≤ 250 пунктов

Разрешено не более одной позиции на символ

✔ 1) Максимальное снижение рыночного шума

📌 4. Время торговли и фильтр спреда📌 5. Преимущества

Trend + RSI + Momentum + Volume + ADX + ATR + Score система

→ Сокращение неэффективных сделок на 60–80%

✔ 2) Высокая эффективность по метрике риск/доходность

низкая просадка

высокая стабильность

плавная кривая доходности на долгом горизонте

✔ 3) Полностью автоматическая система управления рисками

сильный сигнал → RR 1:4 сохраняется

средний сигнал → RR уменьшается

слабый сигнал → уменьшается объём позиции

➡️ EA автоматически защищает депозит в неблагоприятных рыночных условиях.

Размер депозита Стабильный режим Агрессивный режим $300 0.01 0.03 $500 0.01 0.05 $1,000 0.01–0.03 0.05–0.10 $3,000+ 0.03 0.10+

📌 6. Рекомендуемые объёмы (лотность)

Значение по умолчанию: InpLots = 0.05 (агрессивный режим)

Рекомендуемый инструмент: GOLD (XAUUSD / GOLD / XAUUSD.m)

Минимальный депозит: от $300

Кредитное плечо: 1:100 ~ 1:500

Используемые ТФ: H1 (тренд), M30 (вход)

Скопируйте файл EA в папку MT5 / Experts Перезапустите терминал MT5 Откройте график GOLD (H1) Прикрепите EA и проверьте параметры Включите Algo Trading

📌 7. Минимальные требования📌 8. Установка и запуск📌 9. Предупреждение о рисках

Несмотря на оптимизацию на долгосрочных данных,

убытки возможны при резких новостях и экстремальной волатильности.

EA не является скальпирующим роботом.

Он разработан для средне- и долгосрочной свинг-торговли

с упором на стабильность и долговечность.