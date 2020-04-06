NEXA Trend Swing Pro
- Эксперты
- Park Seongcheon
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Руководство пользователя – Русская версия (Финальное издание)
EA на основе EMA-тренда, RSI, Momentum, фильтра объёма и мультискоринговой системы📌 1. Обзор EA
NEXA Trend Swing Pro v3 — это трендовая свинг-стратегия для GOLD (XAUUSD),
использующая комбинацию H1 тренд-фильтра и M30 триггер-сигналов для входа.
Это не простая стратегия EMA-пересечений.
Алгоритм включает пять продвинутых фильтров:
-
сила тренда (расстояние между EMA)
-
структура RSI
-
направление Momentum
-
изменение торговых объёмов
-
классификация рыночного режима (Trend / Range / Spike)
Вместе они формируют многоуровневую, высокоточную свинг-систему.
Версия оптимизирована на основе 7-летних исторических данных (2018–2024 гг.),
что обеспечивает максимальную стабильность и надёжность параметров.
✔ ① Тренд-фильтр EMA на H1
-
EMA Fast (24) > EMA Slow (130) → восходящий тренд → разрешены только BUY
-
EMA Fast < EMA Slow → нисходящий тренд → разрешены только SELL
Во время слабого тренда или минимального расстояния между EMA сделки не открываются.
Чем больше расстояние, тем выше TrendScore.
✔ ② Триггер RSI + Momentum на M30
Входы разрешены только в направлении тренда H1.
🔸 BUY-условия
-
RSI пересекает уровень 54 снизу вверх
-
Momentum > 0
🔸 SELL-условия
-
RSI пересекает уровень 51 сверху вниз
-
Momentum < 0
✔ ③ Фильтр объёма (Volume Filter)
Вход разрешён только если:
-
текущий объём > средний объём последних 10 свечей × 1.30
Это гарантирует, что сделки совершаются только при достаточной рыночной активности
и значительно уменьшает шум.
✔ ④ Фильтр рыночного режима (Market Regime Filter)
EA классифицирует рынок на три режима:
|Режим
|Характеристика
|Торговля
|TREND
|сильный ADX + уверенное расхождение EMA
|разрешено
|RANGE
|слабый ADX
|запрещено
|SPIKE
|резкий скачок ATR (высокая волатильность)
|запрещено
➡️ Сделки открываются только в устойчивом трендовом рынке,
а флет и хаотичная волатильность полностью исключаются.
✔ ⑤ Multi-Filter Fusion Score (оценка 0.0–1.0)
Каждый компонент влияет на итоговый балл:
-
TrendScore (0.30)
-
RSIScore (0.25)
-
StochScore Proxy (0.20)
-
ADXScore (0.15)
-
VolumeScore (0.10)
📍 Минимальный балл для входа = 0.70
-
< 0.70 → сделка запрещена
-
сильный сигнал → RR 1:4, нормальный объём
-
слабый сигнал → RR и объём автоматически уменьшаются
➡️ Это снижает просадку и повышает стабильность в долгосрочной перспективе.📌 3. Структура SL/TP
-
Stop Loss = ATR(18) × 4.0
-
Take Profit = SL × 4.0 (RR = 1:4)
Для слабых сигналов:
-
RR автоматически корректируется до 1:2 или 1:1.5
-
Соотношение риска/прибыли динамически адаптируется к рыночным условиям.
-
Время торговли: 08:00 ~ 23:00 (серверное)
-
Максимальный спред: ≤ 250 пунктов
-
Разрешено не более одной позиции на символ
✔ 1) Максимальное снижение рыночного шума
Trend + RSI + Momentum + Volume + ADX + ATR + Score система
→ Сокращение неэффективных сделок на 60–80%
✔ 2) Высокая эффективность по метрике риск/доходность
-
низкая просадка
-
высокая стабильность
-
плавная кривая доходности на долгом горизонте
✔ 3) Полностью автоматическая система управления рисками
-
сильный сигнал → RR 1:4 сохраняется
-
средний сигнал → RR уменьшается
-
слабый сигнал → уменьшается объём позиции
➡️ EA автоматически защищает депозит в неблагоприятных рыночных условиях.📌 6. Рекомендуемые объёмы (лотность)
|Размер депозита
|Стабильный режим
|Агрессивный режим
|$300
|0.01
|0.03
|$500
|0.01
|0.05
|$1,000
|0.01–0.03
|0.05–0.10
|$3,000+
|0.03
|0.10+
Значение по умолчанию: InpLots = 0.05 (агрессивный режим)📌 7. Минимальные требования
-
Рекомендуемый инструмент: GOLD (XAUUSD / GOLD / XAUUSD.m)
-
Минимальный депозит: от $300
-
Кредитное плечо: 1:100 ~ 1:500
-
Используемые ТФ: H1 (тренд), M30 (вход)
-
Скопируйте файл EA в папку MT5 / Experts
-
Перезапустите терминал MT5
-
Откройте график GOLD (H1)
-
Прикрепите EA и проверьте параметры
-
Включите Algo Trading
Несмотря на оптимизацию на долгосрочных данных,
убытки возможны при резких новостях и экстремальной волатильности.
EA не является скальпирующим роботом.
Он разработан для средне- и долгосрочной свинг-торговли
с упором на стабильность и долговечность.