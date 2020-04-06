Momentum Trend Catch

📘 NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch

Автоматический торговый советник по импульсному тренду для GOLD

Официальное руководство пользователя (Русская версия)

1️⃣ Обзор

NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch — это
низкочастотный торговый советник с высоким соотношением риск/прибыль (RR),
разработанный исключительно для GOLD (XAUUSD).

Данный EA не предназначен для скальпинга или частой торговли.
Вход в рынок осуществляется только при совпадении тренда старшего таймфрейма и импульсного пробоя на младшем таймфрейме по закрытой свече, что позволяет эффективно отфильтровывать рыночный шум.

2️⃣ Основная логика стратегии

🔹 Определение тренда (старший таймфрейм)

  • EMA 50 на H1

  • Торговля осуществляется только в направлении тренда относительно EMA

  • Сила тренда рассчитывается на основе ATR-дистанции (Trend Score)

  • Вход разрешён только при достижении минимального значения Trend Score

🔹 Триггер входа (младший таймфрейм)

  • M5, только по закрытой свече

  • Индикатор Momentum пробивает своё среднее значение

  • Минимальное соотношение тела свечи

  • Пробой локального максимума / минимума

  • Опциональный фильтр по объёму

👉 Все условия работают без перерисовки (no repaint).

3️⃣ Правила входа и выхода

▶ Правила входа

  • Не более одной проверки входа на свечу

  • Максимум одна открытая позиция

  • Торговля запрещена при превышении допустимого спреда

▶ Stop Loss / Take Profit

  • Stop Loss (SL): ATR × 2.0

  • Take Profit (TP): мультипликатор RR

    • Значение по умолчанию: RR 6.3

  • Убытки ограничены, прибыль удерживается максимально долго

4️⃣ Частота сделок и характер стратегии (Важно)

  • Низкая частота сделок

    • В среднем 60–80 сделок в год

  • Возможны серии убыточных сделок

  • Основная прибыль формируется за счёт небольшого количества сильных трендовых движений

⚠️ Советник не ориентирован на высокий процент прибыльных сделок.
⚠️ Пользователь должен быть готов к просадкам и сериям убытков.

5️⃣ Рекомендуемые условия торговли

Параметр Рекомендация
Инструмент GOLD (XAUUSD)
Тип счёта ECN / низкий спред
Минимальный депозит от $1,000
Лот 0.01 (фиксированный)
Кредитное плечо 1:200 или выше
Стиль торговли Долгосрочный

6️⃣ Описание входных параметров

▶ General

  • InpSymbol — торговый символ (по умолчанию GOLD)

  • InpLots — фиксированный размер лота

  • InpMagic — уникальный Magic Number

  • InpMaxSpread — максимальный допустимый спред

  • InpMaxPositions — максимальное количество позиций

▶ Timeframes

  • TrendTF — таймфрейм определения тренда (H1)

  • TriggerTF — таймфрейм входа (M5)

▶ Trend

  • InpEmaPeriod — период EMA (50)

  • InpTrendScoreMin — минимальный Trend Score

  • InpTrendScoreCap — коэффициент ограничения Trend Score

▶ Momentum / Volume

  • Период усреднения Momentum

  • Минимальное соотношение тела свечи

  • Включение/выключение фильтра объёма

▶ Risk

  • InpAtrMult — множитель ATR для Stop Loss

  • InpRR — соотношение риск/прибыль

7️⃣ Результаты бэктеста (Справочно)

  • Период тестирования: около 5 лет

  • Общее количество сделок: 300+

  • Profit Factor: 1.4+

  • Максимальная просадка: ~25–30%

  • Баланс: устойчивый долгосрочный рост

📌 Результаты получены без подгонки кривой (no curve fitting).

8️⃣ Предупреждение о рисках (Обязательно)

⚠️ Возможны серии убыточных сделок.
⚠️ Советник не подходит для трейдеров, ориентированных на высокий винрейт.
⚠️ Перед торговлей на реальном счёте обязательно протестируйте EA на демо-счёте.
⚠️ Итоговые результаты зависят от брокера, спредов и рыночных условий.

9️⃣ Кому подходит / Кому не подходит

✅ Рекомендуется

  • Трейдерам, работающим только с GOLD

  • Пользователям, понимающим низкочастотные стратегии с высоким RR

  • Дисциплинированным долгосрочным трейдерам

❌ Не рекомендуется

  • Тем, кто ожидает частые сделки каждый день

  • Тем, кто ориентируется только на процент прибыльных сделок

  • Нетерпеливым трейдерам

🔟 Заключение

NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch — это не массовый розничный EA.
Это стратегический торговый инструмент, предназначенный для терпеливого ожидания и работы с сильными импульсными трендами.

При правильном понимании стратегии
EA может стать надёжным инструментом долгосрочной торговли.


