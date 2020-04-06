Momentum Trend Catch
- Эксперты
- Park Seongcheon
- Версия: 1.1
- Активации: 5
Автоматический торговый советник по импульсному тренду для GOLD
Официальное руководство пользователя (Русская версия)
1️⃣ Обзор
NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch — это
низкочастотный торговый советник с высоким соотношением риск/прибыль (RR),
разработанный исключительно для GOLD (XAUUSD).
Данный EA не предназначен для скальпинга или частой торговли.
Вход в рынок осуществляется только при совпадении тренда старшего таймфрейма и импульсного пробоя на младшем таймфрейме по закрытой свече, что позволяет эффективно отфильтровывать рыночный шум.
2️⃣ Основная логика стратегии
🔹 Определение тренда (старший таймфрейм)
-
EMA 50 на H1
-
Торговля осуществляется только в направлении тренда относительно EMA
-
Сила тренда рассчитывается на основе ATR-дистанции (Trend Score)
-
Вход разрешён только при достижении минимального значения Trend Score
🔹 Триггер входа (младший таймфрейм)
-
M5, только по закрытой свече
-
Индикатор Momentum пробивает своё среднее значение
-
Минимальное соотношение тела свечи
-
Пробой локального максимума / минимума
-
Опциональный фильтр по объёму
👉 Все условия работают без перерисовки (no repaint).
3️⃣ Правила входа и выхода
▶ Правила входа
-
Не более одной проверки входа на свечу
-
Максимум одна открытая позиция
-
Торговля запрещена при превышении допустимого спреда
▶ Stop Loss / Take Profit
-
Stop Loss (SL): ATR × 2.0
-
Take Profit (TP): мультипликатор RR
-
Значение по умолчанию: RR 6.3
-
-
Убытки ограничены, прибыль удерживается максимально долго
4️⃣ Частота сделок и характер стратегии (Важно)
-
Низкая частота сделок
-
В среднем 60–80 сделок в год
-
-
Возможны серии убыточных сделок
-
Основная прибыль формируется за счёт небольшого количества сильных трендовых движений
⚠️ Советник не ориентирован на высокий процент прибыльных сделок.
⚠️ Пользователь должен быть готов к просадкам и сериям убытков.
5️⃣ Рекомендуемые условия торговли
|Параметр
|Рекомендация
|Инструмент
|GOLD (XAUUSD)
|Тип счёта
|ECN / низкий спред
|Минимальный депозит
|от $1,000
|Лот
|0.01 (фиксированный)
|Кредитное плечо
|1:200 или выше
|Стиль торговли
|Долгосрочный
6️⃣ Описание входных параметров
▶ General
-
InpSymbol — торговый символ (по умолчанию GOLD)
-
InpLots — фиксированный размер лота
-
InpMagic — уникальный Magic Number
-
InpMaxSpread — максимальный допустимый спред
-
InpMaxPositions — максимальное количество позиций
▶ Timeframes
-
TrendTF — таймфрейм определения тренда (H1)
-
TriggerTF — таймфрейм входа (M5)
▶ Trend
-
InpEmaPeriod — период EMA (50)
-
InpTrendScoreMin — минимальный Trend Score
-
InpTrendScoreCap — коэффициент ограничения Trend Score
▶ Momentum / Volume
-
Период усреднения Momentum
-
Минимальное соотношение тела свечи
-
Включение/выключение фильтра объёма
▶ Risk
-
InpAtrMult — множитель ATR для Stop Loss
-
InpRR — соотношение риск/прибыль
7️⃣ Результаты бэктеста (Справочно)
-
Период тестирования: около 5 лет
-
Общее количество сделок: 300+
-
Profit Factor: 1.4+
-
Максимальная просадка: ~25–30%
-
Баланс: устойчивый долгосрочный рост
📌 Результаты получены без подгонки кривой (no curve fitting).
8️⃣ Предупреждение о рисках (Обязательно)
⚠️ Возможны серии убыточных сделок.
⚠️ Советник не подходит для трейдеров, ориентированных на высокий винрейт.
⚠️ Перед торговлей на реальном счёте обязательно протестируйте EA на демо-счёте.
⚠️ Итоговые результаты зависят от брокера, спредов и рыночных условий.
9️⃣ Кому подходит / Кому не подходит
✅ Рекомендуется
-
Трейдерам, работающим только с GOLD
-
Пользователям, понимающим низкочастотные стратегии с высоким RR
-
Дисциплинированным долгосрочным трейдерам
❌ Не рекомендуется
-
Тем, кто ожидает частые сделки каждый день
-
Тем, кто ориентируется только на процент прибыльных сделок
-
Нетерпеливым трейдерам
🔟 Заключение
NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch — это не массовый розничный EA.
Это стратегический торговый инструмент, предназначенный для терпеливого ожидания и работы с сильными импульсными трендами.
При правильном понимании стратегии
EA может стать надёжным инструментом долгосрочной торговли.