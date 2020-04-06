Автоматический торговый советник по импульсному тренду для GOLD

📘 NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch

Официальное руководство пользователя (Русская версия)

1️⃣ Обзор

NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch — это

низкочастотный торговый советник с высоким соотношением риск/прибыль (RR),

разработанный исключительно для GOLD (XAUUSD).

Данный EA не предназначен для скальпинга или частой торговли.

Вход в рынок осуществляется только при совпадении тренда старшего таймфрейма и импульсного пробоя на младшем таймфрейме по закрытой свече, что позволяет эффективно отфильтровывать рыночный шум.

2️⃣ Основная логика стратегии

🔹 Определение тренда (старший таймфрейм)

EMA 50 на H1

Торговля осуществляется только в направлении тренда относительно EMA

Сила тренда рассчитывается на основе ATR-дистанции (Trend Score)

Вход разрешён только при достижении минимального значения Trend Score

🔹 Триггер входа (младший таймфрейм)

M5, только по закрытой свече

Индикатор Momentum пробивает своё среднее значение

Минимальное соотношение тела свечи

Пробой локального максимума / минимума

Опциональный фильтр по объёму

👉 Все условия работают без перерисовки (no repaint).

3️⃣ Правила входа и выхода

▶ Правила входа

Не более одной проверки входа на свечу

Максимум одна открытая позиция

Торговля запрещена при превышении допустимого спреда

▶ Stop Loss / Take Profit

Stop Loss (SL): ATR × 2.0

Take Profit (TP): мультипликатор RR Значение по умолчанию: RR 6.3

Убытки ограничены, прибыль удерживается максимально долго

4️⃣ Частота сделок и характер стратегии (Важно)

Низкая частота сделок В среднем 60–80 сделок в год

Возможны серии убыточных сделок

Основная прибыль формируется за счёт небольшого количества сильных трендовых движений

⚠️ Советник не ориентирован на высокий процент прибыльных сделок.

⚠️ Пользователь должен быть готов к просадкам и сериям убытков.

5️⃣ Рекомендуемые условия торговли

Параметр Рекомендация Инструмент GOLD (XAUUSD) Тип счёта ECN / низкий спред Минимальный депозит от $1,000 Лот 0.01 (фиксированный) Кредитное плечо 1:200 или выше Стиль торговли Долгосрочный

6️⃣ Описание входных параметров

▶ General

InpSymbol — торговый символ (по умолчанию GOLD)

InpLots — фиксированный размер лота

InpMagic — уникальный Magic Number

InpMaxSpread — максимальный допустимый спред

InpMaxPositions — максимальное количество позиций

▶ Timeframes

TrendTF — таймфрейм определения тренда (H1)

TriggerTF — таймфрейм входа (M5)

▶ Trend

InpEmaPeriod — период EMA (50)

InpTrendScoreMin — минимальный Trend Score

InpTrendScoreCap — коэффициент ограничения Trend Score

▶ Momentum / Volume

Период усреднения Momentum

Минимальное соотношение тела свечи

Включение/выключение фильтра объёма

▶ Risk

InpAtrMult — множитель ATR для Stop Loss

InpRR — соотношение риск/прибыль

7️⃣ Результаты бэктеста (Справочно)

Период тестирования: около 5 лет

Общее количество сделок: 300+

Profit Factor: 1.4+

Максимальная просадка: ~25–30%

Баланс: устойчивый долгосрочный рост

📌 Результаты получены без подгонки кривой (no curve fitting).

8️⃣ Предупреждение о рисках (Обязательно)

⚠️ Возможны серии убыточных сделок.

⚠️ Советник не подходит для трейдеров, ориентированных на высокий винрейт.

⚠️ Перед торговлей на реальном счёте обязательно протестируйте EA на демо-счёте.

⚠️ Итоговые результаты зависят от брокера, спредов и рыночных условий.

9️⃣ Кому подходит / Кому не подходит

✅ Рекомендуется

Трейдерам, работающим только с GOLD

Пользователям, понимающим низкочастотные стратегии с высоким RR

Дисциплинированным долгосрочным трейдерам

❌ Не рекомендуется

Тем, кто ожидает частые сделки каждый день

Тем, кто ориентируется только на процент прибыльных сделок

Нетерпеливым трейдерам

🔟 Заключение

NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch — это не массовый розничный EA.

Это стратегический торговый инструмент, предназначенный для терпеливого ожидания и работы с сильными импульсными трендами.

При правильном понимании стратегии

EA может стать надёжным инструментом долгосрочной торговли.