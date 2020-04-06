NEXA Gold Pullback System
- Эксперты
- Park Seongcheon
- Версия: 2.0
- Активации: 5
Свинг-алгоритм для GOLD на основе тренда H1 и отката M15
Официальное руководство пользователя (Русская версия)
📌 1. Обзор
NEXA Gold Pullback System v2.0 — это профессиональный мульти-таймфреймовый свинг-советник, созданный специально для торговли GOLD (XAUUSD).
EA определяет основное направление тренда на таймфрейме H1, используя нормализованные EMA и ATR, и открывает позиции только тогда, когда на M15 формируется высококачественный паттерн отката.
Алгоритм основан на структурной модели:
Тренд → Откат → Пробой,
что позволяет полностью исключить шумовые сделки и входить только в наиболее вероятные рыночные сценарии.
📌 2. Структура стратегии
✔ ① Тренд-фильтр H1 (EMA34/89 + RSI + ATR)
Советник определяет силу тренда как:
Weak / Normal / Strong, основываясь на:
-
направлении EMA34 и EMA89
-
расстоянии EMA, нормализованном ATR
-
дополнительном фильтре RSI
Зоны слабого тренда полностью игнорируются → минимизация ложных сигналов.
✔ ② Система отката M15 (реальное поведение GOLD)
EA определяет три типа откатных паттернов:
Паттерн A – RSI Pullback
-
Предыдущий RSI входит в диапазон 45–55
-
Текущий RSI выходит из зоны в направлении тренда
Паттерн B – Полный откат EMA20
-
Цена пробивает EMA20 в противоположную сторону
-
Затем возвращается по направлению тренда
→ Очень распространённый паттерн на GOLD
Паттерн C – Fibonacci 38.2–61.8 (опционально)
(Default: выключено для повышения стабильности)
✔ ③ PullbackScore (0–100 баллов)
Чтобы избежать переоптимизированных входов, EA применяет систему оценки:
|Компонент
|Баллы
|Сила тренда H1
|0–40
|Паттерн отката M15
|0–40
|Структура пробоя
|0–20
Только при PullbackScore ≥ 55 разрешается открытие позиции.
✔ ④ Вход по пробою (M15 Breakout)
Позиция открывается, если выполняется одно из условий:
-
Пробой свечи: цена пробивает максимум/минимум предыдущей свечи и подтверждается направлением баров
-
Пробой EMA20: цена пересекает EMA20 в направлении тренда
Двойная система фильтрации существенно снижает количество ложных пробоев.
📌 3. SL / TP и управление рисками
✔ Stop Loss
Оптимально для волатильности GOLD.
Уменьшает частые преждевременные стопы.
✔ Take Profit
TP = SL × RRR (1.8)
Баланс между стабильностью и ожидаемой доходностью.
✔ Дополнительная защита
-
Лимит дневных потерь
-
Лимит максимальной просадки счёта
-
Фильтр спрэда
-
Одновременное открытие только 1 позиции
-
Автоматический перевод SL в безубыток
-
Трейлинг-стоп на основе Parabolic SAR
EA ориентирован на долгосрочную стабильность, а не на агрессивную торговлю.
📌 4. Торговые сессии (оптимальные для GOLD)
Советник торгует только в самые эффективные временные интервалы:
-
Сессия 1: 17:00–19:00 (Лондон — конец)
-
Сессия 2: 21:00–23:00 (Нью-Йорк — начало)
В остальные часы волатильность GOLD часто хаотична → автоматически блокируется.
📌 5. Результаты тестирования (2022.01 ~ 2025.12)
Начальный депозит: $1,000
|Показатель
|Значение
|Общая прибыль
|+2,797.66 USD
|Profit Factor
|1.34
|Ожидаемая прибыль
|+5.51 USD/сделка
|Всего сделок
|508
|Макс. серия прибыли
|936 USD
|Recovery Factor
|4.07
|Sharpe Ratio
|1.38
|Макс. просадка
|-46.8%
Характеристика кривой доходности:
Стабильное начало → боковое движение → взрывной рост при сильных трендах H1.
📌 6. Установка
-
Откройте MT5
-
Файл → Открыть каталог данных
-
Поместите файл EA в MQL5/Experts
-
Перезапустите терминал
-
Откройте график GOLD (H1)
-
Перетащите EA на график и включите Algo Trading
📌 7. Рекомендуемые параметры
|Категория
|Значение
|Инструмент
|GOLD / XAUUSD
|Таймфреймы
|H1 (тренд), M15 (вход)
|Минимальный депозит
|500–1000 USD
|Кредитное плечо
|1:100 – 1:500
|Брокеры
|ICMarkets, Pepperstone, XM Ultra-Low
📌 8. Важные замечания
-
Во время новостей высокой важности (NFP, CPI, FOMC) может срабатывать фильтр волатильности
-
Разные брокеры имеют разный спрэд → рекомендуется низкий спрэд
-
Советник не использует Мартингейл, Сетку, Хеджирование
-
Стратегия рассчитана на долгосрочную стабильность, а не на быстрый риск
-
Результаты отличаются в зависимости от качества тиковых данных и GMT-смещения брокера
NEXA Gold Pullback System v2.0 — это структурированный, трендовый и безопасный свинг-советник, разработанный специально для GOLD.
Ключевые преимущества:
-
Мульти-таймфреймовая логика (H1 + M15)
-
Интеллектуальная система PullbackScore
-
Усиленное управление риском
-
Подходит для реальных счетов
-
Простые настройки, высокая надёжность
Идеальный выбор для трейдеров, которым важны стабильность, структура и долгосрочная производительность.