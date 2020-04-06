Свинг-алгоритм для GOLD на основе тренда H1 и отката M15

Официальное руководство пользователя (Русская версия)

📌 1. Обзор

NEXA Gold Pullback System v2.0 — это профессиональный мульти-таймфреймовый свинг-советник, созданный специально для торговли GOLD (XAUUSD).

EA определяет основное направление тренда на таймфрейме H1, используя нормализованные EMA и ATR, и открывает позиции только тогда, когда на M15 формируется высококачественный паттерн отката.

Алгоритм основан на структурной модели:

Тренд → Откат → Пробой,

что позволяет полностью исключить шумовые сделки и входить только в наиболее вероятные рыночные сценарии.

📌 2. Структура стратегии

✔ ① Тренд-фильтр H1 (EMA34/89 + RSI + ATR)

Советник определяет силу тренда как:

Weak / Normal / Strong, основываясь на:

направлении EMA34 и EMA89

расстоянии EMA, нормализованном ATR

дополнительном фильтре RSI

Зоны слабого тренда полностью игнорируются → минимизация ложных сигналов.

✔ ② Система отката M15 (реальное поведение GOLD)

EA определяет три типа откатных паттернов:

Паттерн A – RSI Pullback

Предыдущий RSI входит в диапазон 45–55

Текущий RSI выходит из зоны в направлении тренда

Паттерн B – Полный откат EMA20

Цена пробивает EMA20 в противоположную сторону

Затем возвращается по направлению тренда

→ Очень распространённый паттерн на GOLD

Паттерн C – Fibonacci 38.2–61.8 (опционально)

(Default: выключено для повышения стабильности)

✔ ③ PullbackScore (0–100 баллов)

Чтобы избежать переоптимизированных входов, EA применяет систему оценки:

Компонент Баллы Сила тренда H1 0–40 Паттерн отката M15 0–40 Структура пробоя 0–20

Только при PullbackScore ≥ 55 разрешается открытие позиции.

✔ ④ Вход по пробою (M15 Breakout)

Позиция открывается, если выполняется одно из условий:

Пробой свечи: цена пробивает максимум/минимум предыдущей свечи и подтверждается направлением баров

Пробой EMA20: цена пересекает EMA20 в направлении тренда

Двойная система фильтрации существенно снижает количество ложных пробоев.

📌 3. SL / TP и управление рисками

✔ Stop Loss

SL = ATR(M15) × 3.4

Оптимально для волатильности GOLD.

Уменьшает частые преждевременные стопы.

✔ Take Profit

TP = SL × RRR ( 1.8 )

Баланс между стабильностью и ожидаемой доходностью.

✔ Дополнительная защита

Лимит дневных потерь

Лимит максимальной просадки счёта

Фильтр спрэда

Одновременное открытие только 1 позиции

Автоматический перевод SL в безубыток

Трейлинг-стоп на основе Parabolic SAR

EA ориентирован на долгосрочную стабильность, а не на агрессивную торговлю.

📌 4. Торговые сессии (оптимальные для GOLD)

Советник торгует только в самые эффективные временные интервалы:

Сессия 1: 17:00–19:00 (Лондон — конец)

Сессия 2: 21:00–23:00 (Нью-Йорк — начало)

В остальные часы волатильность GOLD часто хаотична → автоматически блокируется.

📌 5. Результаты тестирования (2022.01 ~ 2025.12)

Начальный депозит: $1,000

Показатель Значение Общая прибыль +2,797.66 USD Profit Factor 1.34 Ожидаемая прибыль +5.51 USD/сделка Всего сделок 508 Макс. серия прибыли 936 USD Recovery Factor 4.07 Sharpe Ratio 1.38 Макс. просадка -46.8%

Характеристика кривой доходности:

Стабильное начало → боковое движение → взрывной рост при сильных трендах H1.

📌 6. Установка

Откройте MT5 Файл → Открыть каталог данных Поместите файл EA в MQL5/Experts Перезапустите терминал Откройте график GOLD (H1) Перетащите EA на график и включите Algo Trading

📌 7. Рекомендуемые параметры

Категория Значение Инструмент GOLD / XAUUSD Таймфреймы H1 (тренд), M15 (вход) Минимальный депозит 500–1000 USD Кредитное плечо 1:100 – 1:500 Брокеры ICMarkets, Pepperstone, XM Ultra-Low

📌 8. Важные замечания

Во время новостей высокой важности (NFP, CPI, FOMC) может срабатывать фильтр волатильности

Разные брокеры имеют разный спрэд → рекомендуется низкий спрэд

Советник не использует Мартингейл, Сетку, Хеджирование

Стратегия рассчитана на долгосрочную стабильность , а не на быстрый риск

Результаты отличаются в зависимости от качества тиковых данных и GMT-смещения брокера

📌 9. Итог

NEXA Gold Pullback System v2.0 — это структурированный, трендовый и безопасный свинг-советник, разработанный специально для GOLD.

Ключевые преимущества:

Мульти-таймфреймовая логика (H1 + M15)

Интеллектуальная система PullbackScore

Усиленное управление риском

Подходит для реальных счетов

Простые настройки, высокая надёжность

Идеальный выбор для трейдеров, которым важны стабильность, структура и долгосрочная производительность.