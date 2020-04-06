NEXA Gold Pullback System

📘 NEXA Gold Pullback System v2.0

Свинг-алгоритм для GOLD на основе тренда H1 и отката M15
Официальное руководство пользователя (Русская версия)

📌 1. Обзор

NEXA Gold Pullback System v2.0 — это профессиональный мульти-таймфреймовый свинг-советник, созданный специально для торговли GOLD (XAUUSD).

EA определяет основное направление тренда на таймфрейме H1, используя нормализованные EMA и ATR, и открывает позиции только тогда, когда на M15 формируется высококачественный паттерн отката.

Алгоритм основан на структурной модели:
Тренд → Откат → Пробой,
что позволяет полностью исключить шумовые сделки и входить только в наиболее вероятные рыночные сценарии.

📌 2. Структура стратегии

✔ ① Тренд-фильтр H1 (EMA34/89 + RSI + ATR)

Советник определяет силу тренда как:
Weak / Normal / Strong, основываясь на:

  • направлении EMA34 и EMA89

  • расстоянии EMA, нормализованном ATR

  • дополнительном фильтре RSI

Зоны слабого тренда полностью игнорируются → минимизация ложных сигналов.

✔ ② Система отката M15 (реальное поведение GOLD)

EA определяет три типа откатных паттернов:

Паттерн A – RSI Pullback

  • Предыдущий RSI входит в диапазон 45–55

  • Текущий RSI выходит из зоны в направлении тренда

Паттерн B – Полный откат EMA20

  • Цена пробивает EMA20 в противоположную сторону

  • Затем возвращается по направлению тренда
    → Очень распространённый паттерн на GOLD

Паттерн C – Fibonacci 38.2–61.8 (опционально)

(Default: выключено для повышения стабильности)

✔ ③ PullbackScore (0–100 баллов)

Чтобы избежать переоптимизированных входов, EA применяет систему оценки:

Компонент Баллы
Сила тренда H1 0–40
Паттерн отката M15 0–40
Структура пробоя 0–20

Только при PullbackScore ≥ 55 разрешается открытие позиции.

✔ ④ Вход по пробою (M15 Breakout)

Позиция открывается, если выполняется одно из условий:

  • Пробой свечи: цена пробивает максимум/минимум предыдущей свечи и подтверждается направлением баров

  • Пробой EMA20: цена пересекает EMA20 в направлении тренда

Двойная система фильтрации существенно снижает количество ложных пробоев.

📌 3. SL / TP и управление рисками

✔ Stop Loss

SL = ATR(M15) × 3.4

Оптимально для волатильности GOLD.
Уменьшает частые преждевременные стопы.

✔ Take Profit


    

        

            

        

    



    

        TP = SL × RRR (1.8)

Баланс между стабильностью и ожидаемой доходностью.

✔ Дополнительная защита

  • Лимит дневных потерь

  • Лимит максимальной просадки счёта

  • Фильтр спрэда

  • Одновременное открытие только 1 позиции

  • Автоматический перевод SL в безубыток

  • Трейлинг-стоп на основе Parabolic SAR

EA ориентирован на долгосрочную стабильность, а не на агрессивную торговлю.

📌 4. Торговые сессии (оптимальные для GOLD)

Советник торгует только в самые эффективные временные интервалы:

  • Сессия 1: 17:00–19:00 (Лондон — конец)

  • Сессия 2: 21:00–23:00 (Нью-Йорк — начало)

В остальные часы волатильность GOLD часто хаотична → автоматически блокируется.

📌 5. Результаты тестирования (2022.01 ~ 2025.12)

Начальный депозит: $1,000

Показатель Значение
Общая прибыль +2,797.66 USD
Profit Factor 1.34
Ожидаемая прибыль +5.51 USD/сделка
Всего сделок 508
Макс. серия прибыли 936 USD
Recovery Factor 4.07
Sharpe Ratio 1.38
Макс. просадка -46.8%

Характеристика кривой доходности:
Стабильное начало → боковое движение → взрывной рост при сильных трендах H1.

📌 6. Установка

  1. Откройте MT5

  2. Файл → Открыть каталог данных

  3. Поместите файл EA в MQL5/Experts

  4. Перезапустите терминал

  5. Откройте график GOLD (H1)

  6. Перетащите EA на график и включите Algo Trading

📌 7. Рекомендуемые параметры

Категория Значение
Инструмент GOLD / XAUUSD
Таймфреймы H1 (тренд), M15 (вход)
Минимальный депозит 500–1000 USD
Кредитное плечо 1:100 – 1:500
Брокеры ICMarkets, Pepperstone, XM Ultra-Low

📌 8. Важные замечания

  • Во время новостей высокой важности (NFP, CPI, FOMC) может срабатывать фильтр волатильности

  • Разные брокеры имеют разный спрэд → рекомендуется низкий спрэд

  • Советник не использует Мартингейл, Сетку, Хеджирование

  • Стратегия рассчитана на долгосрочную стабильность, а не на быстрый риск

  • Результаты отличаются в зависимости от качества тиковых данных и GMT-смещения брокера

📌 9. Итог

NEXA Gold Pullback System v2.0 — это структурированный, трендовый и безопасный свинг-советник, разработанный специально для GOLD.

Ключевые преимущества:

  • Мульти-таймфреймовая логика (H1 + M15)

  • Интеллектуальная система PullbackScore

  • Усиленное управление риском

  • Подходит для реальных счетов

  • Простые настройки, высокая надёжность

Идеальный выбор для трейдеров, которым важны стабильность, структура и долгосрочная производительность.


Рекомендуем также
Grid Scalper MA MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
4.32 (47)
Эксперты
Grid Scalper MA MT5 EA Step into the fast lane of forex trading with Grid Scalper MA MT5 EA , a powerhouse expert advisor crafted for MetaTrader 5 that turns market volatility into your playground. This isn’t your average EA—it’s a precision scalping machine driven by a dynamic grid trading strategy, blending razor-sharp Moving Average (MA) crossover signals with a robust set of customizable features. Whether you’re a scalper hunting quick pips or a strategist riding market waves, this EA deli
FREE
GridWeaverFX
Watcharapon Sangkaew
Эксперты
Introducing GridWeaverFX  - A Grid/Martingale EA for XAUUSD | Free Download! Hello, fellow traders of the MQL5 community! I am excited to share an Expert Advisor (EA) that I have developed and refined, and I'm making it available for everyone to use and build upon. It's called GridWeaverFX , and most importantly, it is completely FREE! This EA was designed to manage volatile market conditions using a well-known strategy, but with enhanced and clear safety features. It is particularly suited fo
FREE
MGH SuperTrend Scan Module
Jumnong Khamngam
Эксперты
MGH SuperTrend Scan Module – Version 1.6 - Advanced Multi-Trend Trading System for XAUUSD (Gold) - Designed for M15 trading   The MGH SuperTrend_Scan module is a fully automated Expert Advisor designed for Gold (XAUUSD). This module includes a built-in SuperTrend detection system, multiple EMA trend confirmations, momentum filtering, and a Strategy Scanner Engine.   Version 1.5 adds adjustable opening and closing times for news events each day. To reduce drawdown, closing trades on Fridays (
FREE
RSI Auto Trader
Harun Benge
Эксперты
The RSI-Based Automatic Buy Strategy Expert Advisor (EA) is designed to automatically open buy positions when the RSI indicator enters the oversold zone. It smartly spaces new trades by maintaining a minimum distance between open positions to prevent excessive exposure. With adjustable take profit (TP) levels and lot sizes, this EA is specifically tailored for the XAUUSD (Gold) pair on the M5 timeframe. This Expert Advisor offers reliable and disciplined trade management for traders who want to
Guard Scalper
Entus Sofian
Эксперты
Guard Scalper EA is a Scalper Robot based on market trend analys. Guard Scalper EA will look for potential High Probability entries as trigger for entry into the market. Guard Scalper EA is good for use on pairs with low spreads such as EURUSD, GBPUSD, or USDJPY Recommendation : Please add and running  Guard Scalper   EA on low spread pairs such as EURUSD, GBPUSD, or USDJPY on M5 timeframes. You can running on that pairs simultanuously Attention : You can start to trade with $ 300 Minimum initi
EmpireInvestBot 700
Ruy Christian Hoffmann
5 (1)
Эксперты
Manual de Instalação     Update 1.4     Update 1.8     Update 1.9   Update 1.10   Update 1.12   Update 1.19 Mercado : B3 - BM&F Índices WIN - Contas Netting ou Hedge Timeframe : M6 (gráfico de Candle em 6 minutos) Capital Mínimo : R$ 1.000,00 Capital Máximo : R$ 100.000,00 Período de uso indicado : Ano inteiro VPS : Bastante recomendado uso de VPS, este robô tem melhor performance com velocidades de conexões mais rápidas. Martingale : NÃO, ou seja, operações únicas e com clara visibilidade de ga
Momentum Trend Catch
Park Seongcheon
Эксперты
NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch Автоматический торговый советник по импульсному тренду для GOLD Официальное руководство пользователя (Русская версия) 1️⃣ Обзор NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch — это низкочастотный торговый советник с высоким соотношением риск/прибыль (RR) , разработанный исключительно для GOLD (XAUUSD) . Данный EA не предназначен для скальпинга или частой торговли . Вход в рынок осуществляется только при совпадении тренда старшего таймфрейма и импульсного пробоя на младш
Adx rsi orion
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Эксперты
ADX RSI Orion — Smart Trend Alignment Expert Advisor ADX RSI Orion is a precision-engineered Expert Advisor that combines two of the most respected indicators in technical trading — the Relative Strength Index (RSI) and the Average Directional Movement Index (ADX) — into one intelligent and adaptive trading system. Designed for traders who want clarity and automation, this EA identifies high-probability entries only when both momentum and trend strength agree, delivering smart, data-driven dec
FREE
Gold Crowd Density Flip
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Эксперты
Gold Crowd Density Flip Expert Advisor is a powerful, market-ready trading system designed exclusively for XAUUSD (Gold) on the 15-minute timeframe. Built with precision logic and advanced filters, this EA is engineered to capture explosive breakout opportunities during periods of market compression, while maintaining strict risk management and professional-grade trade execution. Gold is one of the most volatile and liquid instruments in the financial markets, and trading it successfully requi
FREE
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Эксперты
Финансовый Робот SolarTrade Suite: LaunchPad Market Expert - предназначенный для открытия торговых сделок! Это торговый робот, который использует особые инновационные и передовые алгоритмы для рассчета своих значений, Ваш Помошник в Мире Финансовых Рынков. Испольуйте наш набор индикаторов из серии SolarTrade Suite чтобы лучше выбрать момент для запуска этого робота. Проверьте другие наши продукты из серии SolarTrade Suite внизу описания. Хотите уверенно ориентироваться в мире инвестиций и фи
Project Maximum Heat MT5
Ruslan Pishun
Эксперты
Project Maximum Heat - это уникальная полностью автоматизированная система рассчитанная на работу на 28 валютных пар и 5 таймфреймов: М5, М15, М30, Н1, Н4. Стратегия основана на многочисленных стратегий, таких как работа по боковому тренду, нисходящему тренду, восходящему  тренду, пробой треугольных трендов и другие. Для вычисления нужных комбинаций используется такие индикаторы как: Moving Average, MACD, Standard Deviation, Commodity Channel Index, RSI, Momentum, Bollinger Bands. Советник испо
RitzEAnehaGoodWill
Syamsurizal Dimjati
Эксперты
READ THIS !! to the end Expert Advisor Description:   XAUUSD Reversal Pattern EA (EAneha GoodWill) Important Note: No martingale, averaging or grid Highly dependent on execution quality & low spreads XAUUSD Reversal Pattern EA  is an advanced automated trading robot developed specifically for trading  XAUUSD  (Gold vs USD) on the  M30 timeframe . It uses a robust combination of  candlestick patterns ,  volatility/volume indicators , and  oscillator filters  to identify high-probability reversal
King Experts V2
Craig Alden Matteo
Эксперты
King_Expert EA - Professional Trading System Overview King_Expert EA is a sophisticated automated trading system for MetaTrader 5 that combines trend-following strategies with intelligent risk management. The EA uses a multi-layered approach to identify high-probability trading opportunities while incorporating advanced features like grid averaging and dynamic position management. Core Trading Strategy Primary Signal Generation EMA Crossover System : Uses dual Exponential Moving Averages (21/50
FREE
Nexus Stock Trader
Thang Chu
Эксперты
Nexus Stock Trader   Live Signal   ( trading 3% Account Balance Risk) Nexus EA mql5 public channel:  Nexus Community Public Chat About Nexus Stock Trader: Nexus Stock Trader is a MT5 Expert Advisor trading US Stocks. The strategy will attempt to ride the long term multi-week trends of the largest market cap stocks in the US market. The EA limits risk by a tight but effective trailing stop. Stock list: AAPL, ADBE, AMD, AMZN, AVGO, BRK-B, COP, CRM, GOOG, INTU, MRK, MSFT, NVDA, TSLA, MVRS, MSTR, I
Outro
Manuel Gonzales
5 (3)
Эксперты
" Outro " is an expert in automated " multi-symbol " trading that requires the trader to test on the pair of his choice and modify the entries according to his convenience. This Expert Advisor has been designed with non-optimized inputs, and   uses a Martingale system   for risk management. It is very important to read the   blog   post before you start. Enter to the private group .  Outro   uses two main indicators,   Relative Strength Index and Stochastic Oscillator , for input decision making
FREE
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Эксперты
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
GainX 400 Weltrade
Angel Torres
Эксперты
EA GainX 400 – Weltrade (Synthetic Indices | M15) Minimum Recommended Deposit: 50 USD GainX 400 is a specialized automated trading system designed exclusively for Synthetic Indices on the Weltrade broker. It operates on the M15 timeframe, targeting directional momentum expansions. The strategy follows a High Ratio structure, meaning it accepts small, controlled losses while aiming for large winning moves that more than compensate drawdown periods—producing a steady and scalable equity curve ove
Prop Firm Navigator EA
Marin Stoyanov
4.5 (2)
Эксперты
FREE Prop Firm Navigator EA - Advanced Trend-Following & Protection Developed by the EA Trading Academy team using Expert Advisor Studio , this free trading robot combines powerful trend-following indicators with a robust set of account protection features to secure your trading capital. You can find a detailed documentation about the properties and inputs on our  knowledge base . Key Strategy Features: Uses Bulls Power and Awesome Oscillator indicators for precise entry signals Sophisticat
FREE
UsdJpy RangeBot Pro
Kwaku Appenteng Wiredu
Эксперты
UsdJpy RangeBot Pro – Expert Advisor for Breakout Trading UsdJpy RangeBot Pro is a breakout-based Expert Advisor developed for the USDJPY pair. It identifies trading opportunities during the early hours of the London session by analyzing a defined range and executing pending orders above or below it. The EA applies fixed logic, clear visual elements, and built-in risk controls. This tool is designed for disciplined breakout trading without the use of breakeven, martingale, or grid systems.
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
Эксперты
Это последняя итерация моего известного скальпера, Goldfinch EA, впервые опубликованная почти десять лет назад. Он скальпирует рынок при внезапном увеличении волатильности, которое происходит в короткие промежутки времени: он предполагает и пытается извлечь выгоду из инерции движения цены после внезапного ускорения цены. Эта новая версия была упрощена, чтобы позволить трейдеру легко использовать функцию оптимизации тестера, чтобы найти лучшие торговые параметры. [ Руководство по установке | Руко
FREE
Rebate Hunter MT5
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 Описание экспертного советника "Rebate Hunter": Представляем экспертного советника "Rebate Hunter", передовой инструмент, тщательно разработанный для опытных трейдеров, стремящихся к максимальной прибыли с помощью методов стратегического хеджирования и усреднения. Этот сложный алгоритм работает без сбоев на платформе MetaTrader, непрерывно выполняя транзакции, чтобы извлекать выгод
GoldenArrow
Marcelo Sebrao
Эксперты
---ATTENTION : Promotional price of USD 30 only until the end of January/26 ------------ GOLDENARROW XAUUSD 2025 Professional trend-follower Expert Advisor developed and optimized exclusively for XAUUSD (Gold). Core Strategy • Buy the Dip – multiple smart entries at swing lows • Sell the Rip – multiple smart entries at swing highs • Intelligent price zone system – one position per zone (no clustering) • Dynamic trailing stop (activates after 500 points, 500-point distance) • Full hedge mode (e
Neuro Edge
Agus Wahyu Pratomo
5 (3)
Эксперты
Please give review to support development of this Expert Advisor NeuroEdge EA is an advanced trend-following scalper designed to adapt dynamically to market behavior. Built with precision algorithms and smart averaging logic, it maintains minimal drawdown while capturing high-probability setups in trending conditions. NeuroEdge continuously analyzes market flow to ensure optimal entries and exits — giving traders the edge they need in volatile markets. ️ Core Features: Adaptive Trend Detection
FREE
Turnaround Technique
Razvan-andrei Tomegea
5 (1)
Эксперты
Transform your trading with Turnaround Technique EA, a sophisticated algorithmic trading solution designed to capture profitable market reversals and trend reversals using advanced RSI indicator setup. This professional-grade Expert Advisor is perfect for traders seeking consistent returns through automated trading. The "trading robot" provides signals for swing and day trading on forex, commodities, stocks, indices, and crypto. It works on any financial markets. 90% of traders lose money throu
Kemet Pro Gold Scaping
Ibrahim Murad Ibrahim Awad
5 (4)
Эксперты
KEMET PRO GOLD – MT5 EXPERT ADVISOR An automated scalping trading Expert Advisor designed primarily  for trading Gold (XAUUSD) on the MetaTrader 5 platform ============================================ SYSTEM REQUIREMENTS: Platform:  MetaTrader 5 (MT5) Primary Symbol : XAUUSD Accepted: XAUUSD (standard 2 Digits symbol) Not tested : XAUUSD.s, XAUUSDm, XAUUSD., GOLD, or any modified symbols Other Gold Symbols:  Supported, but performance may vary and is not optimized Timefram
FREE
Exp THE X FULL
Vladislav Andruschenko
4.79 (29)
Эксперты
Универсальный автоматический торговый советник - конструктор стратегий для MetaTrader 5, работающий на стандартных индикаторах. Этот советник является универсальной торговой системой с нашими функциями и более чем 20 сигналами по стандартным индикаторам для открытия позиций и отложенных ордеров. Вы можете выбрать один из 20 сигналов для открытия позиции, а также 5 из 20 фильтров для фильтрации сигналов стандартных индикаторов, включенных в пакет MetaTrader. У каждого сигнала Вы можете настроить
Smart YTG mt5
Iurii Tokman
Эксперты
Советник для терминала МТ4 Smart YTG  написан для работы на валютной паре GBPUSD и EURUSD, период графика H1. По своей сути система трендовая и прекрасно работает на трендовых участках движения цены STOP ордерами, определение тренда происходит по анализу индикатора Price Channel, встроенного во внутрь советника, дополнительно устанавливать индикатор не требуется. На участках флета, когда рынок находится в нерешительности, и дальнейшее движение рынка определяется, вступает в работу система вывода
Grid Trend Pro 2
Oezkan Kahveci
Эксперты
Grid Trend Pro v2.04: Piyasayla Mücadele Etmek Yerine Piyasaya Uyum Sağlayan Akıllı Algoritma Kısa Açıklama: Sıradan Grid robotlarından farklı olarak Grid Trend Pro , sadece fiyat hareketine değil, aynı zamanda piyasanın Yönüne (Trend) ve Hızına (Volatilite) de odaklanır . Tescilli Dinamik ATR motoru ve çoklu giriş filtreleri ile en zorlu piyasa koşullarında bile sermayenizi koruyarak istikrarlı büyümeyi hedefler. Neden Grid Trend Pro? 1. Devrim Niteliğindeki "Dinamik ATR" Grid Mimarisi Sakin
Brent Trend Bot
Maksim Kononenko
4.46 (13)
Эксперты
Особенность советника — простые базовые инструменты и логика работы. Здесь нет множества стратегий и десятков настроек, как у другого EA, он работает по одному алгоритму. Принцип работы — стратегия следования за трендом с попыткой получить максимальную доходность с поправкой на риск. Поэтому его можно рекомендовать начинающим. Его сильная сторона — принцип закрытия сделок. Его цель — не погоня за прибылью, а минимизация количества убыточных сделок. Советник не может похвастаться высокой доходнос
FREE
Sharp EA MT5
Mansour Babasafary
5 (1)
Эксперты
A trend based expert This expert predicts the future by using trend patterns and trend indicators and short-term and long-term calculations. Trends change quickly in lower time frames, so this expert is suitable for M30 and above. In this expert, we tried to use currency pairs that are aligned with our strategy. Best currency pair: Euro Dollar In this expert, dozens of different indicators and dozens of different strategies (the main ones are trend-based strategies) are used. Attributes: Can b
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (377)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.72 (36)
Эксперты
AOT MT5 - Мультивалютная система с искусственным интеллектом нового поколения Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   ВАЖНО! После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке: Ресурс Описание Понимание торговой частоты AOT Почему бот не торгует каждый день Как настроить AOT Bot Пошаговое руководство по установке Set files AOT MT5 - это продвинутый Expert Advisor, работающий н
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Эксперты
РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 5 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Советн
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Эксперты
Важное примечание: Для обеспечения полной прозрачности я предоставляю доступ к реальному инвесторскому счёту, связанному с этим EA, что позволяет вам отслеживать его производительность в реальном времени без каких-либо манипуляций. Всего за 5 дней весь первоначальный капитал был полностью выведен, и с тех пор EA торгует исключительно за счёт прибыли, без какого-либо воздействия на первоначальный баланс.Текущая цена в $199 — это ограниченное предложение при запуске, и она будет увеличена после п
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (13)
Эксперты
С пециальная цена  $109  (обычная цена: $365) . Руководство по настройке и использованию :  ABS Channel . Мониторинг в реальном времени:   ABS Signal .  Файл настроек от реального сигнала Базовый файл настроек Что такое ABS EA? ABS EA — это профессиональный торговый робот, разработанный специально для XAUUSD (золото) на таймфрейме H1. Он основан на системе Мартингейл с встроенным контролем рисков . Разработанный как для начинающих, так и для опытных трейдеров, ABS EA прост в настройке, по
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Эксперты
Долгосрочный рост. Последовательность. Устойчивость. Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе . Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу . Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волат
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (4)
Эксперты
X Fusion AI — Нейро-адаптивная гибридная торговая система Скидка на ограниченное время. Осталось всего 7 из 20 — почти распродано. Текущая цена по акции — 149 долларов, скоро вернётся к 999 долларам. Демонстрация работы Реальная торговая производительность После покупки, пожалуйста, не забудьте написать нам в личные сообщения, чтобы получить рекомендуемые параметры, инструкции, меры предосторожности, советы по использованию и другую информацию. Большое спасибо за вашу поддержку. 1. Обзор X Fus
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Эксперты
Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Эксперты
Cryon X-9000 — автономная торговая система с квантовым аналитическим ядром РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ: https://www.mql5.com/en/signals/2347543  Пока многие трейдеры манипулируют результатами, используя советники на центовых счетах или на минимальных балансах , — тем самым фактически показывая, что они не доверяют собственным системам , — данный сигнал работает на реальном счёте в $20 000 . Это отражает реальную инвестицию капитала и обеспечивает прозрачную работу без искусственного завышения показателей
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
Remstone
Remstone
5 (7)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активо
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.25 (4)
Эксперты
Реальный мониторинг. Честные тесты. Ноль хайпа. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Прежде чем перейти к техническим деталям, есть две вещи, которые ты должен знать: PipsHunter подтвержден реальным мониторингом на реальном счёте. Экспертный советник работает в живой торговле уже несколько месяцев на реальном счёте (Pepperstone), и мониторинг полностью открыт. Никаких симуляций, никаких скрытых аккаунтов, никаких “идеальных бэктестов” — реальные торговые результаты подтверждают фактическую эффективн
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Эксперты
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА СКИДКА 50% - NANO MACHINE GPT Обычная цена: $997 до Черной пятницы: $498.50 (Скидка будет отражена во время промо-акции.) Начало распродажи: 27 ноября 2025 года - ограниченная акция в честь Черной пятницы. Розыгрыш в Черную пятницу: Все покупатели Nano Machine GPT во время акции Черной пятницы могут принять участие в случайном розыгрыше призов: 1 x активация Syna 1 x активация AiQ 1 x активация Mean Machine GPT Как принять участие: 1) После покупки отправьте мне личное сообщени
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
Эксперты
Первый в мире публичный алгоритм Арбитража между Gold и Bitcoin! Сделки открываются каждый день! Live Signal -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Рекомендуемые брокеры со временем как:  IC Markets Торгуемые пары:  XAUUSD, BTCUSD Символ для прикрепления:  XAUUSD H1 Обязательно проверьте, чтобы в окне  «Обзор Рынка » были добавлены торгуемые валютные пары! Тип счета: ECN/Raw Spread Настройки Префикса: Если у вашего брокера валютная пара имеет префикс у символа, например - XAUUSD _i То
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, комбинируя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых запускается при различных рыночных условиях и таймфреймах (M5, M30, H2, H4, H6, H12). Советник разработан для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика советника сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку (grid), мартингейл или техники усреднения . Все сделки, открываемые советником
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Эксперты
Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Эксперты
How To Trade Pro (HTTP) EA — профессиональный торговый советник для торговли любыми активами без мартингейла и сеток от автора с 25+ годами опыта. Большинство топовых советников работают с растущим золотом. Они блестяще выглядят в тесте… пока золото растёт. Но что будет, когда тренд исчерпает себя? Кто защитит ваш депозит? HTTP EA не верит в вечный рост — он адаптируется под меняющийся рынок и создан, чтобы широко диверсифицировать ваш инвестиционный портфель и защитить ваш депозит. Он — дисципл
Другие продукты этого автора
NEXA Gold Macro Strategy02 EA
Park Seongcheon
Эксперты
NEXA Gold Macro Strategy EA — Официальное описание (RU) NEXA Gold Macro Strategy EA — это профессиональная автоматическая торговая система, разработанная специально для GOLD (XAUUSD) и основанная на многослойной модели принятия решений: **Тренд M15 Триггер M5 Свинг-SL/TP (1:3) Макро-фильтр из 5 факторов Система Risk Guard (V1.1)** EA разработан для высокой стабильности, воспроизводимости и защиты в реальной торговле , а не только на бэктестах. 1. Основная концепция стратегии Шаг 1 — Тренд
NEXA Trend Swing
Park Seongcheon
Эксперты
Live Forward Performance (Myfxbook – Demo Verified) Myfxbook: / portfolio / nexagoldai / 11833106 This system is currently running in verified forward testing. Real account will be connected after capital scaling. ---------------------------------------- NEXA Trend EMA RSI Swing — Описание продукта (Русская версия) Обзор NEXA Trend EMA RSI Swing — это автоматическая торговая система, созданная для следования за трендом и входов по откатам . EA определяет направление тренда на таймфрейме
NEXA Trend Swing Pro
Park Seongcheon
Эксперты
NEXA Trend Swing Pro v3 Руководство пользователя – Русская версия (Финальное издание) EA на основе EMA-тренда, RSI, Momentum, фильтра объёма и мультискоринговой системы 1. Обзор EA NEXA Trend Swing Pro v3 — это трендовая свинг-стратегия для GOLD (XAUUSD) , использующая комбинацию H1 тренд-фильтра и M30 триггер-сигналов для входа . Это не простая стратегия EMA-пересечений. Алгоритм включает пять продвинутых фильтров : сила тренда (расстояние между EMA) структура RSI направление Momentum изм
NEXA Adx Ema Trend Ride
Park Seongcheon
Эксперты
NEXA ADX-EMA Trend Ride Эксперт-советник для торговли GOLD Официальное руководство пользователя (Русский) 1️⃣ Обзор NEXA ADX-EMA Trend Ride — это полностью автоматизированный торговый эксперт, разработанный исключительно для GOLD (XAUUSD) . В отличие от классических трендовых систем на старших таймфреймах, данный EA фокусируется на микро-ускорениях тренда , которые возникают внутри уже сформированного направления рынка . Ключевая концепция Небольшие контролируемые убытки + редкие, но мощны
Momentum Trend Catch
Park Seongcheon
Эксперты
NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch Автоматический торговый советник по импульсному тренду для GOLD Официальное руководство пользователя (Русская версия) 1️⃣ Обзор NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch — это низкочастотный торговый советник с высоким соотношением риск/прибыль (RR) , разработанный исключительно для GOLD (XAUUSD) . Данный EA не предназначен для скальпинга или частой торговли . Вход в рынок осуществляется только при совпадении тренда старшего таймфрейма и импульсного пробоя на младш
NEXA Swing Zone Trader
Park Seongcheon
Эксперты
NEXA Swing Zone Trader Официальное руководство пользователя (Русский) 1. Обзор NEXA Swing Zone Trader — это низкочастотный, высокоточный торговый советник для свинг-трейдинга , который открывает сделки только при совпадении тренда, импульса и рыночной структуры . Советник не занимается частыми сделками. Его цель — качественные входы и стабильность , а не количество. 2. Основная торговая логика Определение трендовой зоны EMA (период 150) на таймфрейме H1 Цена выше EMA → бычья зона Цена ниже
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв