NEXA Swing Zone Trader
- Experten
- Park Seongcheon
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Offizielles Benutzerhandbuch (Deutsch)
1. Überblick
NEXA Swing Zone Trader ist ein
niedrigfrequenter, hochpräziser Swing-Trading Expert Advisor,
der nur dann handelt, wenn Trend, Momentum und Marktstruktur eindeutig übereinstimmen.
Dieser EA ist nicht für häufiges Trading konzipiert.
Der Fokus liegt auf Qualität der Trades, Stabilität und realer Kontotauglichkeit.
2. Zentrale Strategie-Logik
✅ Trendzonen-Erkennung
-
EMA (Periode 150) auf dem H1-Zeitfenster
-
Kurs über der EMA → Bullische Zone
-
Kurs unter der EMA → Bärische Zone
Trades werden ausschließlich in Richtung des Haupttrends eröffnet.
✅ Einstiegsbedingungen
Kauf (BUY)
-
Kurs befindet sich über der EMA (bullische Zone)
-
RSI(10) durchbricht 49.5 nach oben
-
Kurs durchbricht das letzte Fractal-Hoch
Verkauf (SELL)
-
Kurs befindet sich unter der EMA (bärische Zone)
-
RSI(10) durchbricht 49.5 nach unten
-
Kurs durchbricht das letzte Fractal-Tief
👉 Einstieg nur bei gleichzeitiger Bestätigung von
Trend + Momentum + Strukturbruch
👉 Keine zufälligen Trades, kein Overtrading
3. Stop-Loss und Gewinnmanagement
🔹 Stop-Loss (SL)
-
Automatische Berechnung: ATR(11) × 1.8
-
Anpassung an die aktuelle Marktvolatilität
-
Vollständig kompatibel mit Broker-Regeln (StopLevel / FreezeLevel)
🔹 Gewinnmanagement (Teilgewinn + Swing-Ziel)
Der EA setzt keinen Take Profit direkt beim Broker,
um vorzeitige Komplettschließungen durch Slippage oder Gaps zu vermeiden.
① Erstes Ziel (TP1 – Teilgewinn)
-
Niveau: ATR × 1.7
-
Automatisches Schließen von 45 % der Position
② Zweites Ziel (TP2 – Swing-Ziel)
-
Niveau: ATR × 2.25
-
Restposition wird trendfolgend verwaltet
👉 Nach dem Teilgewinn arbeitet der Trailing Stop aggressiver zum Schutz des Gewinns.
4. Trailing-Stop-System
-
ATR-basierter dynamischer Trailing Stop
-
Aktivierung erst nach Erreichen eines Mindestgewinns
-
Engere Absicherung nach Teilgewinn
Ziel ist es, Gewinne laufen zu lassen und gleichzeitig das Risiko zu begrenzen.
5. Trading-Filter
⏰ Zeitfilter
-
Standard-Handelszeit: 08:00 – 23:00 (Serverzeit)
-
Fokus auf London- und New-York-Session
-
Vermeidung von Phasen niedriger Volatilität (Asien-Session)
📉 Volatilitätsfilter
-
Keine Trades bei zu niedriger ATR-Volatilität
-
Schutz vor Seitwärtsmärkten
📊 Spread-Filter
-
Blockiert Trades bei übermäßig hohem Spread
6. Lot-Einstellungen
🔹 Fixe Lotgröße (Empfohlen)
-
Stabilste und sicherste Variante
-
Standardwert: 0.1
🔹 Dynamische Lotgröße (Optional)
-
Risikoberechnung basierend auf Kontostand (%)
-
Automatische Reduzierung der Lotgröße bei Drawdown
📌 Für Live-Trading und Einsteiger wird die fixe Lotgröße empfohlen.
7. Empfohlene Handelsumgebung
|Parameter
|Empfehlung
|Instrument
|GOLD (XAUUSD)
|Zeitfenster
|H1
|Kontotyp
|ECN / Niedriger Spread
|Mindestkapital
|$1,000
|VPS
|Empfohlen
8. Für wen ist dieser EA geeignet?
✅ Trader, die Stabilität statt hoher Handelsfrequenz bevorzugen
✅ Swing-Trader, die ihre Strategie automatisieren möchten
✅ Nutzer, die regelbasiertes, emotionsfreies Trading suchen
✅ Langfristig orientierte Trader
❌ Nicht geeignet für Scalping oder Hochfrequenz-Trading.
9. Risikohinweis
-
Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Gewinne.
-
Marktbedingungen, Spreads und Broker-Ausführung können das Ergebnis beeinflussen.
-
Vor dem Einsatz auf einem Live-Konto wird ein Demotest dringend empfohlen.
10. Zusammenfassung
NEXA Swing Zone Trader ist für Trader entwickelt, die verstehen, dass
weniger Trades – aber präzise ausgeführt –
langfristig zu stabileren Ergebnissen führen.