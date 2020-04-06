Offizielles Benutzerhandbuch (Deutsch)

1. Überblick

📘 NEXA Swing Zone Trader

NEXA Swing Zone Trader ist ein

niedrigfrequenter, hochpräziser Swing-Trading Expert Advisor,

der nur dann handelt, wenn Trend, Momentum und Marktstruktur eindeutig übereinstimmen.

Dieser EA ist nicht für häufiges Trading konzipiert.

Der Fokus liegt auf Qualität der Trades, Stabilität und realer Kontotauglichkeit.

2. Zentrale Strategie-Logik

✅ Trendzonen-Erkennung

EMA (Periode 150) auf dem H1-Zeitfenster

Kurs über der EMA → Bullische Zone

Kurs unter der EMA → Bärische Zone

Trades werden ausschließlich in Richtung des Haupttrends eröffnet.

✅ Einstiegsbedingungen

Kauf (BUY)

Kurs befindet sich über der EMA (bullische Zone) RSI(10) durchbricht 49.5 nach oben Kurs durchbricht das letzte Fractal-Hoch

Verkauf (SELL)

Kurs befindet sich unter der EMA (bärische Zone) RSI(10) durchbricht 49.5 nach unten Kurs durchbricht das letzte Fractal-Tief

👉 Einstieg nur bei gleichzeitiger Bestätigung von

Trend + Momentum + Strukturbruch

👉 Keine zufälligen Trades, kein Overtrading

3. Stop-Loss und Gewinnmanagement

🔹 Stop-Loss (SL)

Automatische Berechnung: ATR(11) × 1.8

Anpassung an die aktuelle Marktvolatilität

Vollständig kompatibel mit Broker-Regeln (StopLevel / FreezeLevel)

🔹 Gewinnmanagement (Teilgewinn + Swing-Ziel)

Der EA setzt keinen Take Profit direkt beim Broker,

um vorzeitige Komplettschließungen durch Slippage oder Gaps zu vermeiden.

① Erstes Ziel (TP1 – Teilgewinn)

Niveau: ATR × 1.7

Automatisches Schließen von 45 % der Position

② Zweites Ziel (TP2 – Swing-Ziel)

Niveau: ATR × 2.25

Restposition wird trendfolgend verwaltet

👉 Nach dem Teilgewinn arbeitet der Trailing Stop aggressiver zum Schutz des Gewinns.

4. Trailing-Stop-System

ATR-basierter dynamischer Trailing Stop

Aktivierung erst nach Erreichen eines Mindestgewinns

Engere Absicherung nach Teilgewinn

Ziel ist es, Gewinne laufen zu lassen und gleichzeitig das Risiko zu begrenzen.

5. Trading-Filter

⏰ Zeitfilter

Standard-Handelszeit: 08:00 – 23:00 (Serverzeit)

Fokus auf London- und New-York-Session

Vermeidung von Phasen niedriger Volatilität (Asien-Session)

📉 Volatilitätsfilter

Keine Trades bei zu niedriger ATR-Volatilität

Schutz vor Seitwärtsmärkten

📊 Spread-Filter

Blockiert Trades bei übermäßig hohem Spread

6. Lot-Einstellungen

🔹 Fixe Lotgröße (Empfohlen)

Stabilste und sicherste Variante

Standardwert: 0.1

🔹 Dynamische Lotgröße (Optional)

Risikoberechnung basierend auf Kontostand (%)

Automatische Reduzierung der Lotgröße bei Drawdown

📌 Für Live-Trading und Einsteiger wird die fixe Lotgröße empfohlen.

7. Empfohlene Handelsumgebung

Parameter Empfehlung Instrument GOLD (XAUUSD) Zeitfenster H1 Kontotyp ECN / Niedriger Spread Mindestkapital $1,000 VPS Empfohlen

8. Für wen ist dieser EA geeignet?

✅ Trader, die Stabilität statt hoher Handelsfrequenz bevorzugen

✅ Swing-Trader, die ihre Strategie automatisieren möchten

✅ Nutzer, die regelbasiertes, emotionsfreies Trading suchen

✅ Langfristig orientierte Trader

❌ Nicht geeignet für Scalping oder Hochfrequenz-Trading.

9. Risikohinweis

Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Gewinne.

Marktbedingungen, Spreads und Broker-Ausführung können das Ergebnis beeinflussen.

Vor dem Einsatz auf einem Live-Konto wird ein Demotest dringend empfohlen.

10. Zusammenfassung