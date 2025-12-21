NEXA Swing Zone Trader

📘 NEXA Swing Zone Trader

Manuale Ufficiale dell’Utente (Italiano)

1. Panoramica

NEXA Swing Zone Trader è un Expert Advisor di swing trading a bassa frequenza e alta precisione, progettato per operare solo quando trend, momentum e struttura di mercato sono perfettamente allineati.

Questo EA non punta al trading frequente.
L’obiettivo è qualità delle operazioni, stabilità e utilizzo realistico su conto reale.

2. Logica Principale della Strategia

✅ Identificazione della Zona di Trend

  • EMA (Periodo 150) sul timeframe H1

  • Prezzo sopra l’EMA → Zona Rialzista (Bull Zone)

  • Prezzo sotto l’EMA → Zona Ribassista (Bear Zone)

Le operazioni vengono aperte esclusivamente nella direzione del trend principale.

✅ Condizioni di Ingresso

Acquisto (BUY)

  1. Prezzo sopra l’EMA (zona rialzista)

  2. RSI(10) supera 49.5 al rialzo

  3. Il prezzo rompe l’ultimo Fractal High

Vendita (SELL)

  1. Prezzo sotto l’EMA (zona ribassista)

  2. RSI(10) scende sotto 49.5

  3. Il prezzo rompe l’ultimo Fractal Low

👉 L’ingresso richiede la conferma simultanea di
trend + momentum + rottura della struttura
👉 Nessun ingresso casuale, nessun overtrading

3. Stop Loss e Gestione dei Profitti

🔹 Stop Loss (SL)

  • Calcolo automatico: ATR(11) × 1.8

  • Adattamento dinamico alla volatilità del mercato

  • Piena compatibilità con le regole del broker (StopLevel / FreezeLevel)

🔹 Gestione dei Profitti (Chiusura Parziale + Target Swing)

L’EA non imposta il Take Profit direttamente presso il broker,
per evitare chiusure premature causate da slippage o gap di mercato.

① Primo Obiettivo (TP1 – Chiusura Parziale)

  • Livello: ATR × 1.7

  • Chiusura automatica del 45% della posizione

② Secondo Obiettivo (TP2 – Target Swing)

  • Livello: ATR × 2.25

  • Il volume rimanente viene gestito seguendo il trend

👉 Dopo la chiusura parziale, il trailing stop diventa più aggressivo per proteggere i profitti.

4. Sistema di Trailing Stop

  • Trailing stop dinamico basato su ATR

  • Attivazione solo dopo il raggiungimento di un profitto minimo

  • Protezione più stretta dopo la chiusura parziale

Progettato per lasciare correre i profitti e allo stesso tempo proteggere il capitale.

5. Filtri di Trading

⏰ Filtro Orario

  • Orario di trading predefinito: 08:00 – 23:00 (ora del server)

  • Focus sulle sessioni di Londra e New York

  • Evita i periodi di bassa volatilità (sessione asiatica)

📉 Filtro di Volatilità

  • Nessuna operazione quando l’ATR è troppo basso

  • Protezione contro mercati laterali

📊 Filtro di Spread

  • Blocca le operazioni quando lo spread è eccessivo

6. Impostazioni del Lotto

🔹 Lotto Fisso (Consigliato)

  • Opzione più stabile e sicura

  • Valore predefinito: 0.1

🔹 Lotto Dinamico (Opzionale)

  • Calcolo del rischio in percentuale sul saldo del conto

  • Riduzione automatica del lotto in caso di drawdown

📌 Per il trading reale e per i principianti, il lotto fisso è fortemente consigliato.

7. Ambiente di Trading Consigliato

Parametro Raccomandazione
Strumento GOLD (XAUUSD)
Timeframe H1
Tipo di conto ECN / Spread ridotto
Capitale minimo $1,000
VPS Consigliato

8. A Chi è Destinato Questo EA

✅ Trader che preferiscono stabilità alla frequenza elevata
✅ Swing trader che desiderano automatizzare la propria strategia
✅ Utenti che cercano disciplina e trading senza emozioni
✅ Trader orientati alla coerenza nel lungo periodo

❌ Non adatto allo scalping o al trading ad alta frequenza.

9. Avvertenza sui Rischi

  • I risultati passati non garantiscono performance future.

  • Le condizioni di mercato e l’esecuzione del broker possono influenzare i risultati.

  • Si consiglia di testare sempre su un conto demo prima dell’uso su conto reale.

10. Conclusione

NEXA Swing Zone Trader è pensato per i trader che comprendono che
meno operazioni, eseguite con precisione e disciplina,
portano a risultati migliori nel lungo periodo.


