NEXA Swing Zone Trader
- Experts
- Park Seongcheon
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Manuale Ufficiale dell’Utente (Italiano)
1. Panoramica
NEXA Swing Zone Trader è un Expert Advisor di swing trading a bassa frequenza e alta precisione, progettato per operare solo quando trend, momentum e struttura di mercato sono perfettamente allineati.
Questo EA non punta al trading frequente.
L’obiettivo è qualità delle operazioni, stabilità e utilizzo realistico su conto reale.
2. Logica Principale della Strategia
✅ Identificazione della Zona di Trend
-
EMA (Periodo 150) sul timeframe H1
-
Prezzo sopra l’EMA → Zona Rialzista (Bull Zone)
-
Prezzo sotto l’EMA → Zona Ribassista (Bear Zone)
Le operazioni vengono aperte esclusivamente nella direzione del trend principale.
✅ Condizioni di Ingresso
Acquisto (BUY)
-
Prezzo sopra l’EMA (zona rialzista)
-
RSI(10) supera 49.5 al rialzo
-
Il prezzo rompe l’ultimo Fractal High
Vendita (SELL)
-
Prezzo sotto l’EMA (zona ribassista)
-
RSI(10) scende sotto 49.5
-
Il prezzo rompe l’ultimo Fractal Low
👉 L’ingresso richiede la conferma simultanea di
trend + momentum + rottura della struttura
👉 Nessun ingresso casuale, nessun overtrading
3. Stop Loss e Gestione dei Profitti
🔹 Stop Loss (SL)
-
Calcolo automatico: ATR(11) × 1.8
-
Adattamento dinamico alla volatilità del mercato
-
Piena compatibilità con le regole del broker (StopLevel / FreezeLevel)
🔹 Gestione dei Profitti (Chiusura Parziale + Target Swing)
L’EA non imposta il Take Profit direttamente presso il broker,
per evitare chiusure premature causate da slippage o gap di mercato.
① Primo Obiettivo (TP1 – Chiusura Parziale)
-
Livello: ATR × 1.7
-
Chiusura automatica del 45% della posizione
② Secondo Obiettivo (TP2 – Target Swing)
-
Livello: ATR × 2.25
-
Il volume rimanente viene gestito seguendo il trend
👉 Dopo la chiusura parziale, il trailing stop diventa più aggressivo per proteggere i profitti.
4. Sistema di Trailing Stop
-
Trailing stop dinamico basato su ATR
-
Attivazione solo dopo il raggiungimento di un profitto minimo
-
Protezione più stretta dopo la chiusura parziale
Progettato per lasciare correre i profitti e allo stesso tempo proteggere il capitale.
5. Filtri di Trading
⏰ Filtro Orario
-
Orario di trading predefinito: 08:00 – 23:00 (ora del server)
-
Focus sulle sessioni di Londra e New York
-
Evita i periodi di bassa volatilità (sessione asiatica)
📉 Filtro di Volatilità
-
Nessuna operazione quando l’ATR è troppo basso
-
Protezione contro mercati laterali
📊 Filtro di Spread
-
Blocca le operazioni quando lo spread è eccessivo
6. Impostazioni del Lotto
🔹 Lotto Fisso (Consigliato)
-
Opzione più stabile e sicura
-
Valore predefinito: 0.1
🔹 Lotto Dinamico (Opzionale)
-
Calcolo del rischio in percentuale sul saldo del conto
-
Riduzione automatica del lotto in caso di drawdown
📌 Per il trading reale e per i principianti, il lotto fisso è fortemente consigliato.
7. Ambiente di Trading Consigliato
|Parametro
|Raccomandazione
|Strumento
|GOLD (XAUUSD)
|Timeframe
|H1
|Tipo di conto
|ECN / Spread ridotto
|Capitale minimo
|$1,000
|VPS
|Consigliato
8. A Chi è Destinato Questo EA
✅ Trader che preferiscono stabilità alla frequenza elevata
✅ Swing trader che desiderano automatizzare la propria strategia
✅ Utenti che cercano disciplina e trading senza emozioni
✅ Trader orientati alla coerenza nel lungo periodo
❌ Non adatto allo scalping o al trading ad alta frequenza.
9. Avvertenza sui Rischi
-
I risultati passati non garantiscono performance future.
-
Le condizioni di mercato e l’esecuzione del broker possono influenzare i risultati.
-
Si consiglia di testare sempre su un conto demo prima dell’uso su conto reale.
10. Conclusione
NEXA Swing Zone Trader è pensato per i trader che comprendono che
meno operazioni, eseguite con precisione e disciplina,
portano a risultati migliori nel lungo periodo.