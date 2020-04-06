公式ユーザーマニュアル（日本語）

1. 概要

📘 NEXA Swing Zone Trader

NEXA Swing Zone Trader は、

**低頻度・高精度のスイングトレード専用エキスパートアドバイザー（EA）**です。

このEAは、

トレンド・モメンタム・市場構造がすべて一致した場合にのみ取引を行い、

無駄なエントリーや過剰取引を避ける設計となっています。

2. 戦略の基本ロジック

✅ トレンドゾーン判定

EMA（期間150）／H1タイムフレーム

価格がEMAより上 → 上昇ゾーン（Bull Zone）

価格がEMAより下 → 下降ゾーン（Bear Zone）

取引は必ず メイントレンド方向のみ 行われます。

✅ エントリー条件

買い（BUY）

価格がEMAの上に位置（上昇ゾーン） RSI(10) が 49.5 を上抜け 直近の フラクタル高値をブレイク

売り（SELL）

価格がEMAの下に位置（下降ゾーン） RSI(10) が 49.5 を下抜け 直近の フラクタル安値をブレイク

👉 トレンド＋モメンタム＋構造ブレイク

👉 すべてが揃った場合のみエントリーします。

3. ストップロス（SL）と利益管理

🔹 ストップロス（SL）

ATR(11) × 1.8 による自動計算

市場のボラティリティに応じて調整

ブローカーの StopLevel / FreezeLevel に完全対応

🔹 利益管理（部分決済＋スイングTP）

本EAは ブローカー側に Take Profit を設定しません。

（スリッページやギャップによる早期全決済を防止するため）

① 第1目標（TP1：部分決済）

ATR × 1.7 到達時

ポジションの 45% を自動決済

② 第2目標（TP2：スイング目標）

ATR × 2.25

残りのポジションはトレンドに乗せて保有

👉 部分決済後は、

トレーリングストップがよりタイトに動作します。

4. トレーリングストップ機能

ATRベースの自動トレーリング

一定の含み益が出た後のみ有効化

部分決済後は利益保護を優先

利益を伸ばしつつ、

すでに得た利益を最大限守る設計です。

5. トレードフィルター

⏰ 時間フィルター

デフォルト： 08:00 ～ 23:00（サーバー時間）

ロンドン・ニューヨーク時間帯を重視

アジア時間の低ボラティリティを回避

📉 ボラティリティフィルター

ATRが平均より低い場合は取引しません

レンジ相場・低品質相場を回避

📊 スプレッドフィルター

スプレッドが大きい場合はエントリーを制限

6. ロット設定

🔹 固定ロット（推奨）

最も安定した安全な設定

初期値： 0.1

🔹 ダイナミックロット（任意）

口座残高に対するリスク％で計算

ドローダウン発生時にロットを自動調整

📌 実運用および初心者には固定ロットを強く推奨します。

7. 推奨取引環境

項目 推奨内容 取引銘柄 GOLD（XAUUSD） タイムフレーム H1 口座タイプ ECN / 低スプレッド 最低資金 $1,000 VPS 推奨

8. このEAに向いている方

✅ 安定性重視のトレーダー

✅ スイングトレードを自動化したい方

✅ 感情を排除したルールベース取引を求める方

✅ 長期的な一貫性を重視する方

❌ スキャルピングや高頻度取引には適していません。

9. リスクに関する注意事項

過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。

市場環境やブローカーの約定条件により結果は変動します。

実口座での使用前に 必ずデモ口座でのテストを行ってください。

10. まとめ