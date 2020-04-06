NEXA Swing Zone Trader

📘 NEXA Swing Zone Trader

公式ユーザーマニュアル（日本語）

1. 概要

NEXA Swing Zone Trader は、
**低頻度・高精度のスイングトレード専用エキスパートアドバイザー（EA）**です。

このEAは、
トレンド・モメンタム・市場構造がすべて一致した場合にのみ取引を行い、
無駄なエントリーや過剰取引を避ける設計となっています。

2. 戦略の基本ロジック

✅ トレンドゾーン判定

  • EMA（期間150）／H1タイムフレーム

  • 価格がEMAより上 → 上昇ゾーン（Bull Zone）

  • 価格がEMAより下 → 下降ゾーン（Bear Zone）

取引は必ず メイントレンド方向のみ 行われます。

✅ エントリー条件

買い（BUY）

  1. 価格がEMAの上に位置（上昇ゾーン）

  2. RSI(10) が 49.5 を上抜け

  3. 直近の フラクタル高値をブレイク

売り（SELL）

  1. 価格がEMAの下に位置（下降ゾーン）

  2. RSI(10) が 49.5 を下抜け

  3. 直近の フラクタル安値をブレイク

👉 トレンド＋モメンタム＋構造ブレイク
👉 すべてが揃った場合のみエントリーします。

3. ストップロス（SL）と利益管理

🔹 ストップロス（SL）

  • ATR(11) × 1.8 による自動計算

  • 市場のボラティリティに応じて調整

  • ブローカーの StopLevel / FreezeLevel に完全対応

🔹 利益管理（部分決済＋スイングTP）

本EAは ブローカー側に Take Profit を設定しません
（スリッページやギャップによる早期全決済を防止するため）

① 第1目標（TP1：部分決済）

  • ATR × 1.7 到達時

  • ポジションの 45% を自動決済

② 第2目標（TP2：スイング目標）

  • ATR × 2.25

  • 残りのポジションはトレンドに乗せて保有

👉 部分決済後は、
トレーリングストップがよりタイトに動作します。

4. トレーリングストップ機能

  • ATRベースの自動トレーリング

  • 一定の含み益が出た後のみ有効化

  • 部分決済後は利益保護を優先

利益を伸ばしつつ、
すでに得た利益を最大限守る設計です。

5. トレードフィルター

⏰ 時間フィルター

  • デフォルト：08:00 ～ 23:00（サーバー時間）

  • ロンドン・ニューヨーク時間帯を重視

  • アジア時間の低ボラティリティを回避

📉 ボラティリティフィルター

  • ATRが平均より低い場合は取引しません

  • レンジ相場・低品質相場を回避

📊 スプレッドフィルター

  • スプレッドが大きい場合はエントリーを制限

6. ロット設定

🔹 固定ロット（推奨）

  • 最も安定した安全な設定

  • 初期値： 0.1

🔹 ダイナミックロット（任意）

  • 口座残高に対するリスク％で計算

  • ドローダウン発生時にロットを自動調整

📌 実運用および初心者には固定ロットを強く推奨します。

7. 推奨取引環境

項目 推奨内容
取引銘柄 GOLD（XAUUSD）
タイムフレーム H1
口座タイプ ECN / 低スプレッド
最低資金 $1,000
VPS 推奨

8. このEAに向いている方

安定性重視のトレーダー
✅ スイングトレードを自動化したい方
✅ 感情を排除したルールベース取引を求める方
✅ 長期的な一貫性を重視する方

❌ スキャルピングや高頻度取引には適していません。

9. リスクに関する注意事項

  • 過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。

  • 市場環境やブローカーの約定条件により結果は変動します。

  • 実口座での使用前に 必ずデモ口座でのテストを行ってください。

10. まとめ

NEXA Swing Zone Trader は、

「取引回数は少なく、しかし精度は高く」

という考え方を理解するトレーダーのために設計されたEAです。


