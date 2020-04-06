NEXA Swing Zone Trader
- エキスパート
- Park Seongcheon
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 5
公式ユーザーマニュアル（日本語）
1. 概要
NEXA Swing Zone Trader は、
**低頻度・高精度のスイングトレード専用エキスパートアドバイザー（EA）**です。
このEAは、
トレンド・モメンタム・市場構造がすべて一致した場合にのみ取引を行い、
無駄なエントリーや過剰取引を避ける設計となっています。
2. 戦略の基本ロジック
✅ トレンドゾーン判定
-
EMA（期間150）／H1タイムフレーム
-
価格がEMAより上 → 上昇ゾーン（Bull Zone）
-
価格がEMAより下 → 下降ゾーン（Bear Zone）
取引は必ず メイントレンド方向のみ 行われます。
✅ エントリー条件
買い（BUY）
-
価格がEMAの上に位置（上昇ゾーン）
-
RSI(10) が 49.5 を上抜け
-
直近の フラクタル高値をブレイク
売り（SELL）
-
価格がEMAの下に位置（下降ゾーン）
-
RSI(10) が 49.5 を下抜け
-
直近の フラクタル安値をブレイク
👉 トレンド＋モメンタム＋構造ブレイク
👉 すべてが揃った場合のみエントリーします。
3. ストップロス（SL）と利益管理
🔹 ストップロス（SL）
-
ATR(11) × 1.8 による自動計算
-
市場のボラティリティに応じて調整
-
ブローカーの StopLevel / FreezeLevel に完全対応
🔹 利益管理（部分決済＋スイングTP）
本EAは ブローカー側に Take Profit を設定しません。
（スリッページやギャップによる早期全決済を防止するため）
① 第1目標（TP1：部分決済）
-
ATR × 1.7 到達時
-
ポジションの 45% を自動決済
② 第2目標（TP2：スイング目標）
-
ATR × 2.25
-
残りのポジションはトレンドに乗せて保有
👉 部分決済後は、
トレーリングストップがよりタイトに動作します。
4. トレーリングストップ機能
-
ATRベースの自動トレーリング
-
一定の含み益が出た後のみ有効化
-
部分決済後は利益保護を優先
利益を伸ばしつつ、
すでに得た利益を最大限守る設計です。
5. トレードフィルター
⏰ 時間フィルター
-
デフォルト：08:00 ～ 23:00（サーバー時間）
-
ロンドン・ニューヨーク時間帯を重視
-
アジア時間の低ボラティリティを回避
📉 ボラティリティフィルター
-
ATRが平均より低い場合は取引しません
-
レンジ相場・低品質相場を回避
📊 スプレッドフィルター
-
スプレッドが大きい場合はエントリーを制限
6. ロット設定
🔹 固定ロット（推奨）
-
最も安定した安全な設定
-
初期値： 0.1
🔹 ダイナミックロット（任意）
-
口座残高に対するリスク％で計算
-
ドローダウン発生時にロットを自動調整
📌 実運用および初心者には固定ロットを強く推奨します。
7. 推奨取引環境
|項目
|推奨内容
|取引銘柄
|GOLD（XAUUSD）
|タイムフレーム
|H1
|口座タイプ
|ECN / 低スプレッド
|最低資金
|$1,000
|VPS
|推奨
8. このEAに向いている方
✅ 安定性重視のトレーダー
✅ スイングトレードを自動化したい方
✅ 感情を排除したルールベース取引を求める方
✅ 長期的な一貫性を重視する方
❌ スキャルピングや高頻度取引には適していません。
9. リスクに関する注意事項
-
過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
-
市場環境やブローカーの約定条件により結果は変動します。
-
実口座での使用前に 必ずデモ口座でのテストを行ってください。
10. まとめ
NEXA Swing Zone Trader は、
「取引回数は少なく、しかし精度は高く」
という考え方を理解するトレーダーのために設計されたEAです。