NEXA Swing Zone Trader

📘 NEXA Swing Zone Trader

Manual Oficial del Usuario (Español)

1. Visión General

NEXA Swing Zone Trader es un Asesor Experto de swing trading de baja frecuencia y alta precisión, diseñado para operar solo cuando coinciden la tendencia, el impulso y la estructura del mercado.

Este EA no busca operar constantemente.
Su objetivo es priorizar la calidad de las entradas, la estabilidad y la operativa en cuentas reales.

2. Lógica Principal de la Estrategia

✅ Detección de Zona de Tendencia

  • EMA (Período 150) en el marco temporal H1

  • Precio por encima de la EMA → Zona Alcista (Bull Zone)

  • Precio por debajo de la EMA → Zona Bajista (Bear Zone)

Las operaciones se realizan únicamente a favor de la tendencia principal.

✅ Condiciones de Entrada

Compra (BUY)

  1. El precio está por encima de la EMA (zona alcista)

  2. El RSI(10) cruza por encima de 49.5

  3. El precio rompe el último Fractal High

Venta (SELL)

  1. El precio está por debajo de la EMA (zona bajista)

  2. El RSI(10) cruza por debajo de 49.5

  3. El precio rompe el último Fractal Low

👉 Se requiere la confirmación simultánea de tendencia + impulso + ruptura de estructura
👉 No hay entradas aleatorias ni sobreoperación

3. Stop Loss y Sistema de Beneficios

🔹 Stop Loss (SL)

  • Calculado automáticamente mediante ATR(11) × 1.8

  • Ajustado dinámicamente según la volatilidad

  • Totalmente compatible con las reglas del bróker (StopLevel / FreezeLevel)

🔹 Gestión de Beneficios (Cierre Parcial + Objetivo Swing)

El EA no coloca Take Profit directamente en el bróker,
para evitar cierres prematuros por deslizamientos o gaps.

① Primer Objetivo (TP1 – Cierre Parcial)

  • Nivel: ATR × 1.7

  • Cierre automático del 45% de la posición

② Segundo Objetivo (TP2 – Objetivo Swing)

  • Nivel: ATR × 2.25

  • El volumen restante se gestiona siguiendo la tendencia

👉 Tras el cierre parcial, el trailing stop se vuelve más agresivo para proteger ganancias.

4. Sistema de Trailing Stop

  • Basado en ATR

  • Se activa solo después de alcanzar un beneficio mínimo

  • Más ajustado después del cierre parcial

Diseñado para dejar correr las ganancias y proteger el capital.

5. Filtros de Trading

⏰ Filtro Horario

  • Horario por defecto: 08:00 – 23:00 (hora del servidor)

  • Enfoque en sesiones de Londres y Nueva York

  • Evita periodos de baja volatilidad (sesión asiática)

📉 Filtro de Volatilidad

  • Evita operar cuando el ATR es demasiado bajo

  • Protección frente a mercados laterales

📊 Filtro de Spread

  • Bloquea operaciones cuando el spread es excesivo

6. Configuración del Lote

🔹 Lote Fijo (Recomendado)

  • Opción más estable y segura

  • Valor por defecto: 0.1

🔹 Lote Dinámico (Opcional)

  • Cálculo del riesgo en porcentaje del balance

  • Reducción automática del lote en periodos de drawdown

📌 Para cuentas reales y usuarios principiantes, se recomienda el lote fijo.

7. Entorno de Trading Recomendado

Parámetro Recomendación
Instrumento GOLD (XAUUSD)
Marco temporal H1
Tipo de cuenta ECN / Bajo spread
Capital mínimo $1,000
VPS Recomendado

8. ¿Para Quién es Este EA?

✅ Traders que prefieren estabilidad antes que alta frecuencia
✅ Swing traders que desean automatizar su estrategia
✅ Usuarios que buscan disciplina y trading sin emociones
✅ Traders enfocados en resultados consistentes a largo plazo

❌ No es adecuado para scalping ni trading de alta frecuencia.

9. Aviso de Riesgo

  • Los resultados pasados no garantizan rendimientos futuros.

  • Las condiciones del mercado y la ejecución del bróker pueden afectar los resultados.

  • Se recomienda probar en cuenta demo antes de operar en real.

10. Resumen

NEXA Swing Zone Trader está diseñado para traders que entienden que
menos operaciones, ejecutadas con precisión y disciplina,
producen mejores resultados a largo plazo.


Productos recomendados
Three Bulls and Three Bears
Irvan Trias Putra
Asesores Expertos
3 Bulls and 3 Bears EA es un asesor experto que utiliza patrones de velas y el indicador EMA para operar en el mercado de divisas y criptomonedas con un sistema de cuadrícula. La estrategia de negociación de este asesor experto se basa en la siguiente lógica: este experto compra o vende cuando un cierto número de velas alcistas y bajistas con un cuerpo específico se forman. El asesor experto también utiliza un sistema de cuadrícula para aumentar la rentabilidad y reducir el riesgo de cada opera
Advance PROB Breakout
VALU VENTURES LTD
Asesores Expertos
PROB V2 - Advanced Pattern Range Opening Breakout PROB V2 is a sophisticated trading system designed to capture high-probability breakouts during the New York market open. Unlike simple breakout strategies, this EA validates every move using advanced price action patterns, including volume surges, momentum shifts, and candle structure analysis, to filter out false signals. Key Features Smart Breakout Logic:   Validates breakouts using compression ratios, gap analysis, and wick rejection filters
GBP Miner Pro MT5
Rahman Pavaleh
5 (2)
Asesores Expertos
GBP Miner Pro EA es un robot totalmente inteligente y 100% automático diseñado en base a la teoría de Precio y Tiempo y controla sus operaciones en base a un inteligente y potente sistema de Gestión de Dinero y Gestión de Posiciones . Debido a la alta estabilidad y la estabilidad en el comercio, también puede utilizar cuentas con saldos bajos, que es compatible con el par de divisas GBPUSD . "GBP Miner Pro" [$ 399 > Próximo precio > $ 499] MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/143144 Blo
Reversal Gold EA
Daniel Naranjo Morales
Asesores Expertos
Reversal Gold EA Reversal Gold EA es un sistema de trading automatizado diseñado específicamente para el par   XAUUSD (Oro) . Opera con una estrategia contratendencial, cuyo objetivo es identificar y capitalizar posibles reversiones del mercado. El EA está construido para navegar la volatilidad y la acción del precio características del Oro. Estrategia El núcleo de Reversal Gold EA es un sistema de confirmación multi-indicador. El algoritmo analiza las condiciones del mercado utilizando una conf
Seasonal Pattern Trader
Dominik Patrick Doser
Asesores Expertos
Descargo de responsabilidad : Tenga en cuenta que las pautas estacionales no siempre son fiables. Por lo tanto, una gestión prudente del riesgo es crucial para minimizar las pérdidas. Las pautas estacionales en el mundo financiero son como un secreto bien guardado que los inversores de éxito utilizan en su beneficio. Estos patrones son movimientos recurrentes de los precios que se producen durante periodos específicos o en torno a acontecimientos especiales. Además, también hay patrones intradí
Telgo Trader EA
Timothy Chuma Ifiora
Asesores Expertos
TELGO TRADER (OBT) Expert Advisor Overview The TELGO TRADER (OBT) is an advanced automated trading system that implements sophisticated Order Block detection based on Inner Circle Trader (ICT) concepts. This EA combines institutional trading theory with smart market structure analysis to identify high-probability trading opportunities in the H1 timeframe. Key Features  Advanced Order Block Detection Multi-Timeframe Analysis : Analyzes higher timeframes for stronger Order Block signals ATR-Based
CRT Master Theory
VALU VENTURES LTD
Asesores Expertos
CRT Master Theory - Multi-Pattern Trading System Professional multi-strategy EA designed for H1 timeframe across all symbols. Combines 5 proven price action patterns with advanced filtering and risk management. Trading Strategies: False Breakout - Trades failed breakouts with optional candle range TP Inside Bar - Breakout strategy from consolidation patterns Pin Bar - Reversal signals from rejection wicks Engulfing - Momentum continuation patterns Support/Resistance - Bounce trades from key lev
HFT Ghoul
Sabrina Hellal
Asesores Expertos
HFT Ghoul HFT Ghoul es un Asesor Experto para la plataforma MetaTrader 5, diseñado específicamente para entornos de negociación de alta frecuencia. Utiliza algoritmos basados en el impulso para detectar movimientos rápidos de los precios, centrándose especialmente en los picos de alta liquidez durante las sesiones de negociación volátiles. En lugar de la ejecución inmediata en el mercado, el Asesor Experto utiliza un mecanismo basado en órdenes pendientes de stop-loss. Este enfoque tiene como
Astrilith Expert MT5
Ruengrit Loondecha
Asesores Expertos
--------------------------------------------------------- Astrillith Experto MT5 Rendimiento óptimo: Diseñado para trabajar mejor con el ORO en el marco H1. Requisitos de capital: Capital inicial mínimo de $200-$500 para un tamaño de lote de 0,01 (función AutoLot incluida). --------------------------------------------------------- This is a Single EA, less orders but might more Accuracy. Powerful Portfolio EA Launched NOW with   QuantLynk Engine Series. More information Click here . -----------
Custom Range Breakout EA
Alex Merino I Bello
Asesores Expertos
Custom Range Breakout EA (CRB) es un sistema de negociación de ruptura altamente configurable que le permite definir cualquier rango de precios y automatizar las operaciones basadas en su estrategia. Tanto si tiene como objetivo la apertura de Londres, la sesión de Nueva York o un nivel intradía personalizado, CRB le ofrece un control total sobre cómo y cuándo entrar en las operaciones, con herramientas de riesgo avanzadas y filtros de sincronización precisos. El EA incluye trailing stop, lógic
EMAGapCtrend
Eadvisors Software Inc.
Asesores Expertos
El Robot EMAGap Trader realiza operaciones a corto plazo en el marco temporal de 1min buscando pequeñas variaciones de mercado en el instrumento: Mini-Index (B3), utiliza una nueva tecnología de trading, los resultados en intradía son increíbles. Versión exclusiva para los instrumentos WIN$ e IND$ (B3 Mini-Index). Estrategia utilizada: media móvil y volatilidad. Lote inicial: versión Mini-index, a partir de 1 lote. Versión Bra50, a partir de 0,05 Mini-Lotes. StopLoss y Take Profit ajustables.
Momentum Shift EA
Daniel Naranjo Morales
Asesores Expertos
Momentum Shift EA Momentum Shift EA   es un sistema de trading automatizado desarrollado específicamente para el par   USDJPY   en el timeframe   H1 . Su estrategia principal se basa en identificar posibles puntos de giro del mercado y capitalizar los cambios en el momentum. El EA está diseñado para operar en contra de la tendencia (contra-tendencia), buscando entrar en operaciones cuando la dirección actual del mercado muestra signos de agotamiento. Mediante el análisis de una combinación de in
Oneiroi
Oleksandr Powchan
5 (1)
Asesores Expertos
Oneiroi negocia duramente condiciones de sobreventa y sobrecompra. En M15 se puede lograr un hitrate muy alto. El sistema no comercia mucho porque el cumplimiento de las tres condiciones es bastante difícil. Funcionará en cualquier par y cualquier corredor, pero algunos son mejores que otros. El EA trabajará también en cuentas pequeñas, pero yo recomendaría encarecidamente utilizar una cuenta de 100kcent. Nuestro objetivo es ayudarle a ser mucho más rentable y mucho más libre de estrés, para
Ultra Grid Hedge Trader
Samuel Kehinde Sobo
Asesores Expertos
Ultra Grid Hedge Martingale EA - Descripción del producto El Ultra Hedge Martingale EA combina una agresiva recuperación de martingala con una protección de cobertura inteligente. Su protocolo de seguridad estructurado garantiza un funcionamiento seguro a la vez que mantiene potentes capacidades de negociación. Características clave de seguridad: Secuencia de inicio obligatoria : Pulse "START EA" para comenzar a operar Edición segura : Los campos de entrada sólo se desbloquean tras pulsar "CERRA
Nuker
Javier Antonio Gomez Miranda
Asesores Expertos
Nuker - Precisión a través del análisis de la longitud de las velas Nuker es un Expert Advisor altamente práctico que se centra en la longitud de las velas previas, actuando cuando estas superan un umbral predeterminado. Analizando el contexto histórico de las longitudes de las velas, Nuker se adapta de manera eficiente a las variaciones del mercado. Backtesting y Rendimiento en Vivo Las pruebas se realizaron con datos in-sample desde 2012 hasta 2019 y out-of-sample desde 2020 hasta mediados de
Golden Scorpion MT5
Rahman Pavaleh
4.5 (8)
Asesores Expertos
Golden Scorpion EA trabaja en la teoría de Tiempo y Precio. Como los patrones de precios cambian, no habrá ninguna diferencia en el rendimiento de la EA, por lo que este sistema tiene la estabilidad a largo plazo y el rendimiento. EA encuentra puntos sensibles de precios basados en la teoría de Tiempo y Precio y ejecuta operaciones basadas en eso. Este sistema puede trabajar con tres estrategias diferentes y cada estrategia con ajustes independientes. Este sistema funciona de forma 100% automá
Institutional Levels
SASA MIJIN
Asesores Expertos
Institutional Levels es un Asesor Experto inteligente y totalmente automatizado. Este algo está dispuesto de tal manera que el EA utiliza los niveles de importancia combinada con la acción del precio, sin depender de los indicadores. La estrategia detrás de él se basa en las enseñanzas de un trader profesional, y ex traders. Encontrará niveles no probados en los que se sabe que las instituciones están interesadas, en el número de velas que ha establecido y hará operaciones basadas en estos nive
FHeikenAshiSmoothed
Francisco Jesus Alonso Martin
Asesores Expertos
EA Heiken Ashi Smoothed - Trading suave y preciso Optimice sus operaciones con el poder de Heiken Ashi Smoothed. Este asesor experto (EA) está diseñado para operadores que buscan tendencias claras y señales fiables. Basado en velas Heiken Ashi con suavizado, filtra el ruido del mercado y maximiza las oportunidades de entrada y salida. ¿Qué ofrece este EA? Operaciones precisas: Identifica las tendencias con mayor claridad a la vez que evita las señales falsas. Gestión avanzada del riesgo: Confi
Quantum Pro Gold
Ahmed Mohammd H Alharbi
Asesores Expertos
Quantum Pro Gold Scalper es su motor de IA de élite para XAUUSD en el marco temporal H4 - construido para cazar sólo los movimientos de más alta calidad en el oro con una disciplina implacable y un agudo control del riesgo. UTILÍCELO SÓLO EN EL MARCO TEMPORAL DE 30MIN O 4H EN ORO ¡UTILICE EL CONJUNTO EN LA SECCIÓN DE COMENTARIOS PARA EL MEJOR RESULTADO! Conozca a Quantum Pro - El Especialista en Oro ¡Hola, traders! Quantum Pro Gold Scalper es un Asesor Experto de nueva generación construido e
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Asesores Expertos
MultiWay EA es un sistema de trading automático inteligente y eficiente, basado en una poderosa estrategia de reversión a la media. Gracias a la amplia diversificación en nueve pares de divisas correlacionados (e incluso algunos típicamente “tendenciales”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP y GBPCAD — capta los retrocesos de precio hacia la media después de fuertes impulsos direccionales. Después de la compra, envíame un mensaje privado para recibir las instruccion
Wiki Trade
Huynh Tan Linh N
4.4 (5)
Asesores Expertos
El EA Wiki Trade es un producto destinado a las operaciones con EURUSD/GBPUSD; se utiliza en el marco temporal M15, proporciona un alto rendimiento y tiene una configuración sencilla con pocos parámetros. Se ha lanzado una versión gratuita para todo el mundo. Asegúrese de probarlo antes de empezar a utilizarlo. Por favor, califíquelo con 5 estrellas si lo encuentra efectivo, y comparta la información con otros. Configuración: Mercado Objetivo : EURUSD/GBPUSD Plazo óptimo : M15 Tipos de cuenta
FREE
SpeedScalper AI MT5
Ankitbhai Radadiya
1 (1)
Asesores Expertos
SpeedScalper AI MT5 es un robot de scalping de última generación desarrollado por un equipo altamente experimentado en trading y codificación. Está diseñado para scalping en uno de los pares de criptomonedas más populares BTCUSD . Desbloquea el poder del trading automatizado con este avanzado SpeedScalper AI MT5 específicamente diseñado para el par BTCUSD . Ya sea que esté operando en el gráfico de 1 minuto o de 4 horas, este bot se adapta a cualquier marco de tiempo, por lo que es una herramien
EA139 MultiFX RSI Guardian MT5
Jose Francisco Flores Rojas
Asesores Expertos
MultiFX RSI Guardian es un Asesor Experto (EA) potente e inteligente diseñado para operadores que desean combinar entradas de precisión basadas en los niveles del RSI con la flexibilidad de una estrategia de recuperación de la parrilla adaptable . Este EA supervisa las condiciones de sobrecompra y sobreventa del mercado en tiempo real. Las operaciones se introducen cuando el RSI cruza un umbral configurable , lo que le permite adaptar el bot a diferentes pares y entornos de mercado. Caracterí
PipPro
Faithful Kelechukwu Onyiriuka
Asesores Expertos
PipPro es un robot de trading poderoso, inteligente y personalizable, diseñado para operaciones de alta precisión. Al integrar dos medias móviles de osciladores para entradas y patrones de velas, Bandas de Bollinger e indicador estocástico para salidas, garantiza un enfoque sistemático y basado en datos para el trading. Con gestión de riesgos incorporada, ejecución automática de operaciones y características personalizables, PipPro es ideal para traders que buscan mejorar el rendimiento, reducir
Nova ALG Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova ALG Trader es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado en torno al concepto del indicador Alligator introducido por Bill Williams. El sistema se centra en identificar fases de tendencia estructuradas utilizando medias móviles suavizadas y condiciones de alineación predefinidas. La lógica de negociación se basa en la interacción entre las mandíbulas, los dientes y los labios del Alligator, que se utilizan para evaluar la dirección del mercado y el estado del impulso. Las operacione
Crypto Digger
Dragan Drenjanin
Asesores Expertos
Crypto Digger Expert Advisor: Una Solución de Trading Versátil y Potente El Crypto Digger Expert Advisor (EA) es una herramienta de trading de vanguardia diseñada para la flexibilidad, precisión y adaptabilidad en diversas condiciones del mercado. Ya sea que opere con criptomonedas, pares forex, metales u otros activos, esta aplicación universal dota a los traders de funciones robustas y gestión dinámica del riesgo. Aunque viene preconfigurado para un rendimiento óptimo en el par BTCUSD, el dise
Canberra mt5
Mikhail Mitin
Asesores Expertos
Principal: No martingala, no una cuadrícula; Funciona con todos los símbolos; Señales: Hay un buen algoritmo racional. Trabajo de dos indicadores: Bandas de Bollinger y OsMA (puede establecer un Timeframe separado para cada indicador) Stop Loss / Take Profit: Hay un buen sistema de gestión de dinero (hay varios tipos de trailing stop loss); Hay niveles virtuales de Stop Loss / Take Profit; Hay lote inteligente (porcentaje por riesgo) o lote fijo Importante: EA puede trabajar en velas cerrada
SR Doji EurUsd MT5
Catalin Zachiu
Asesores Expertos
Este experto utiliza el soporte y la resistencia en combinación con el ATR para colocar órdenes pendientes en esos niveles. Para el cierre utiliza patrón de vela Doji o el cierre al final del día. Está construido principalmente para el par EUR/USD , M 15 Timeframe . Cada posición tiene Stop Loss y Take Profit , no utiliza grid , martingala u otros métodos de negociación peligrosos . Pruébelo con el parámetro de Porcentaje de Riesgo ajustado a 4 y vea lo que puede hacer. EUR/USD sólo - M 15 Timef
The Catalyst EA
Daniel Naranjo Morales
Asesores Expertos
The Catalyst EA The Catalyst EA es un sofisticado robot de trading diseñado para la plataforma MetaTrader 5. Ha sido desarrollado específicamente para operar el par de divisas   AUDUSD   en la temporalidad de   H1 . El EA emplea una estrategia multi-indicador que busca identificar y capitalizar potenciales reversiones y correcciones del mercado. Un enfoque principal de su diseño es una robusta gestión de riesgo, que incluye un cálculo de lotaje dinámico y múltiples capas de protección para gesti
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Otros productos de este autor
NEXA Gold Macro Strategy02 EA
Park Seongcheon
Asesores Expertos
Versión en Español — Descripción Premium para Venta de EA NEXA Gold Macro Strategy02 EA Sistema de trading automático 1:3 basado en GOLD (M15 + M5) (con Filtro Macro + Gestión de Ondas) 1. Resumen del EA NEXA Gold Macro Strategy02 EA es un sistema profesional diseñado específicamente para el trading automático de Oro (XAUUSD) . El EA determina la dirección en M15 , activa las entradas en M5 , y utiliza un filtro macro basado en US100, US500 y OIL para identificar el sentimiento global d
NEXA Trend Swing
Park Seongcheon
Asesores Expertos
Live Forward Performance (Myfxbook – Demo Verified) Myfxbook: / portfolio / nexagoldai / 11833106 This system is currently running in verified forward testing. Real account will be connected after capital scaling. ---------------------------------------- NEXA EMA-RSI Swing v1 — Manual del Producto (ES) Introducción NEXA EMA-RSI Swing v1 es un sistema de trading automático (EA) diseñado para combinar seguimiento de tendencia con entradas por retroceso (swing) . Utiliza el marco temporal H
NEXA Trend Swing Pro
Park Seongcheon
Asesores Expertos
NEXA Trend Swing Pro v3 Manual de Usuario – Versión en Español (Edición Final) EA de Swing Trading basado en EMA Trend + RSI + Momentum + Filtro de Volumen + Sistema Multi-Score 1. Descripción General del EA NEXA Trend Swing Pro v3 es un algoritmo de swing trading orientado a tendencias, diseñado para GOLD (XAUUSD) utilizando una combinación de: Filtro de tendencia en H1 Señal de entrada en M30 Esta estrategia no es un simple cruce de EMAs. Integra cinco filtros avanzados : Fuerza de tende
NEXA Gold Pullback System
Park Seongcheon
Asesores Expertos
NEXA Gold Pullback System v2.0 Algoritmo de swing trading basado en tendencia H1 + retrocesos M15 Manual oficial de usuario (Versión en Español) 1. Descripción general del EA NEXA Gold Pullback System v2.0 es un sistema automatizado diseñado específicamente para GOLD (XAUUSD) . Utiliza la estructura del mercado más repetitiva y fiable del oro: Tendencia (H1) → Retroceso (M15) → Ruptura (Trigger) El EA solo ejecuta operaciones cuando la estructura de retroceso está perfectamente formada, f
NEXA Adx Ema Trend Ride
Park Seongcheon
Asesores Expertos
NEXA ADX-EMA Trend Ride EA de Seguimiento de Micro-Tendencias para GOLD Manual Oficial de Usuario (Español) 1️⃣ Descripción General NEXA ADX-EMA Trend Ride es un sistema de trading totalmente automatizado, diseñado exclusivamente para GOLD (XAUUSD) . A diferencia de los sistemas tradicionales basados en marcos temporales altos (H1/H4), este EA se enfoca en aceleraciones micro-tendenciales que ocurren dentro de una tendencia ya establecida . Concepto Clave Pequeñas pérdidas controladas + ga
Momentum Trend Catch
Park Seongcheon
Asesores Expertos
NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch Asesor Experto de Tendencia por Momentum para GOLD Manual de Usuario Oficial (Versión en Español) 1️⃣ Descripción General NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch es un Asesor Experto de baja frecuencia y alto ratio riesgo/beneficio (RR) , diseñado exclusivamente para GOLD (XAUUSD) . Este EA no está orientado al scalping ni a la operativa de alta frecuencia . Las entradas se realizan únicamente cuando la tendencia del marco temporal superior y la ruptura de moment
NEXA Dynamic Swing
Park Seongcheon
Asesores Expertos
NEXA Dynamic Swing Manual de Usuario en Español 1. Descripción General NEXA Dynamic Swing es un Asesor Experto (EA) avanzado de swing trading , diseñado especialmente para operar GOLD (XAUUSD) . Este EA combina una Media Móvil Adaptativa (AMA) con RSI, Stochastic y confirmación por volumen OBV , permitiendo operar solo en condiciones de mercado de alta calidad , evitando ruido y mercados laterales. Principios clave del sistema: Menos operaciones, mayor calidad Control estricto del drawdown En
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario