NEXA Swing Zone Trader
- Asesores Expertos
- Park Seongcheon
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Manual Oficial del Usuario (Español)
1. Visión General
NEXA Swing Zone Trader es un Asesor Experto de swing trading de baja frecuencia y alta precisión, diseñado para operar solo cuando coinciden la tendencia, el impulso y la estructura del mercado.
Este EA no busca operar constantemente.
Su objetivo es priorizar la calidad de las entradas, la estabilidad y la operativa en cuentas reales.
2. Lógica Principal de la Estrategia
✅ Detección de Zona de Tendencia
-
EMA (Período 150) en el marco temporal H1
-
Precio por encima de la EMA → Zona Alcista (Bull Zone)
-
Precio por debajo de la EMA → Zona Bajista (Bear Zone)
Las operaciones se realizan únicamente a favor de la tendencia principal.
✅ Condiciones de Entrada
Compra (BUY)
-
El precio está por encima de la EMA (zona alcista)
-
El RSI(10) cruza por encima de 49.5
-
El precio rompe el último Fractal High
Venta (SELL)
-
El precio está por debajo de la EMA (zona bajista)
-
El RSI(10) cruza por debajo de 49.5
-
El precio rompe el último Fractal Low
👉 Se requiere la confirmación simultánea de tendencia + impulso + ruptura de estructura
👉 No hay entradas aleatorias ni sobreoperación
3. Stop Loss y Sistema de Beneficios
🔹 Stop Loss (SL)
-
Calculado automáticamente mediante ATR(11) × 1.8
-
Ajustado dinámicamente según la volatilidad
-
Totalmente compatible con las reglas del bróker (StopLevel / FreezeLevel)
🔹 Gestión de Beneficios (Cierre Parcial + Objetivo Swing)
El EA no coloca Take Profit directamente en el bróker,
para evitar cierres prematuros por deslizamientos o gaps.
① Primer Objetivo (TP1 – Cierre Parcial)
-
Nivel: ATR × 1.7
-
Cierre automático del 45% de la posición
② Segundo Objetivo (TP2 – Objetivo Swing)
-
Nivel: ATR × 2.25
-
El volumen restante se gestiona siguiendo la tendencia
👉 Tras el cierre parcial, el trailing stop se vuelve más agresivo para proteger ganancias.
4. Sistema de Trailing Stop
-
Basado en ATR
-
Se activa solo después de alcanzar un beneficio mínimo
-
Más ajustado después del cierre parcial
Diseñado para dejar correr las ganancias y proteger el capital.
5. Filtros de Trading
⏰ Filtro Horario
-
Horario por defecto: 08:00 – 23:00 (hora del servidor)
-
Enfoque en sesiones de Londres y Nueva York
-
Evita periodos de baja volatilidad (sesión asiática)
📉 Filtro de Volatilidad
-
Evita operar cuando el ATR es demasiado bajo
-
Protección frente a mercados laterales
📊 Filtro de Spread
-
Bloquea operaciones cuando el spread es excesivo
6. Configuración del Lote
🔹 Lote Fijo (Recomendado)
-
Opción más estable y segura
-
Valor por defecto: 0.1
🔹 Lote Dinámico (Opcional)
-
Cálculo del riesgo en porcentaje del balance
-
Reducción automática del lote en periodos de drawdown
📌 Para cuentas reales y usuarios principiantes, se recomienda el lote fijo.
7. Entorno de Trading Recomendado
|Parámetro
|Recomendación
|Instrumento
|GOLD (XAUUSD)
|Marco temporal
|H1
|Tipo de cuenta
|ECN / Bajo spread
|Capital mínimo
|$1,000
|VPS
|Recomendado
8. ¿Para Quién es Este EA?
✅ Traders que prefieren estabilidad antes que alta frecuencia
✅ Swing traders que desean automatizar su estrategia
✅ Usuarios que buscan disciplina y trading sin emociones
✅ Traders enfocados en resultados consistentes a largo plazo
❌ No es adecuado para scalping ni trading de alta frecuencia.
9. Aviso de Riesgo
-
Los resultados pasados no garantizan rendimientos futuros.
-
Las condiciones del mercado y la ejecución del bróker pueden afectar los resultados.
-
Se recomienda probar en cuenta demo antes de operar en real.
10. Resumen
NEXA Swing Zone Trader está diseñado para traders que entienden que
menos operaciones, ejecutadas con precisión y disciplina,
producen mejores resultados a largo plazo.