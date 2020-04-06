Manual Oficial del Usuario (Español)

1. Visión General

📘 NEXA Swing Zone Trader

NEXA Swing Zone Trader es un Asesor Experto de swing trading de baja frecuencia y alta precisión, diseñado para operar solo cuando coinciden la tendencia, el impulso y la estructura del mercado.

Este EA no busca operar constantemente.

Su objetivo es priorizar la calidad de las entradas, la estabilidad y la operativa en cuentas reales.

2. Lógica Principal de la Estrategia

✅ Detección de Zona de Tendencia

EMA (Período 150) en el marco temporal H1

Precio por encima de la EMA → Zona Alcista (Bull Zone)

Precio por debajo de la EMA → Zona Bajista (Bear Zone)

Las operaciones se realizan únicamente a favor de la tendencia principal.

✅ Condiciones de Entrada

Compra (BUY)

El precio está por encima de la EMA (zona alcista) El RSI(10) cruza por encima de 49.5 El precio rompe el último Fractal High

Venta (SELL)

El precio está por debajo de la EMA (zona bajista) El RSI(10) cruza por debajo de 49.5 El precio rompe el último Fractal Low

👉 Se requiere la confirmación simultánea de tendencia + impulso + ruptura de estructura

👉 No hay entradas aleatorias ni sobreoperación

3. Stop Loss y Sistema de Beneficios

🔹 Stop Loss (SL)

Calculado automáticamente mediante ATR(11) × 1.8

Ajustado dinámicamente según la volatilidad

Totalmente compatible con las reglas del bróker (StopLevel / FreezeLevel)

🔹 Gestión de Beneficios (Cierre Parcial + Objetivo Swing)

El EA no coloca Take Profit directamente en el bróker,

para evitar cierres prematuros por deslizamientos o gaps.

① Primer Objetivo (TP1 – Cierre Parcial)

Nivel: ATR × 1.7

Cierre automático del 45% de la posición

② Segundo Objetivo (TP2 – Objetivo Swing)

Nivel: ATR × 2.25

El volumen restante se gestiona siguiendo la tendencia

👉 Tras el cierre parcial, el trailing stop se vuelve más agresivo para proteger ganancias.

4. Sistema de Trailing Stop

Basado en ATR

Se activa solo después de alcanzar un beneficio mínimo

Más ajustado después del cierre parcial

Diseñado para dejar correr las ganancias y proteger el capital.

5. Filtros de Trading

⏰ Filtro Horario

Horario por defecto: 08:00 – 23:00 (hora del servidor)

Enfoque en sesiones de Londres y Nueva York

Evita periodos de baja volatilidad (sesión asiática)

📉 Filtro de Volatilidad

Evita operar cuando el ATR es demasiado bajo

Protección frente a mercados laterales

📊 Filtro de Spread

Bloquea operaciones cuando el spread es excesivo

6. Configuración del Lote

🔹 Lote Fijo (Recomendado)

Opción más estable y segura

Valor por defecto: 0.1

🔹 Lote Dinámico (Opcional)

Cálculo del riesgo en porcentaje del balance

Reducción automática del lote en periodos de drawdown

📌 Para cuentas reales y usuarios principiantes, se recomienda el lote fijo.

7. Entorno de Trading Recomendado

Parámetro Recomendación Instrumento GOLD (XAUUSD) Marco temporal H1 Tipo de cuenta ECN / Bajo spread Capital mínimo $1,000 VPS Recomendado

8. ¿Para Quién es Este EA?

✅ Traders que prefieren estabilidad antes que alta frecuencia

✅ Swing traders que desean automatizar su estrategia

✅ Usuarios que buscan disciplina y trading sin emociones

✅ Traders enfocados en resultados consistentes a largo plazo

❌ No es adecuado para scalping ni trading de alta frecuencia.

9. Aviso de Riesgo

Los resultados pasados no garantizan rendimientos futuros.

Las condiciones del mercado y la ejecución del bróker pueden afectar los resultados.

Se recomienda probar en cuenta demo antes de operar en real.

10. Resumen