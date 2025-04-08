NEXA Bb Counter Trend

NEXA Bb Counter Trend

Руководство пользователя (для MQL5 Market)

1. Обзор продукта

NEXA Bb Counter Trend — это автоматизированный торговый советник (Expert Advisor), предназначенный для поиска краткосрочных возможностей возврата цены к среднему значению после чрезмерного отклонения. В работе используются индикаторы Bollinger Bands, Stochastic Oscillator и дневные уровни Pivot.

Советник разработан для работы на таймфрейме M5.
Все торговые решения принимаются исключительно на закрытых свечах, логика перерисовки (repaint) отсутствует.

Советник работает только с одним торговым инструментом и управляет одной позицией одновременно.

2. Торговая логика

Советник рассматривает вход в рынок только при одновременном выполнении всех следующих условий:

  • Цена достигает верхней или нижней границы Bollinger Bands

  • Stochastic Oscillator показывает разворот из зоны перекупленности или перепроданности

  • Текущая цена находится вблизи дневного Pivot Point или ключевых уровней поддержки/сопротивления

Уровень Stop Loss рассчитывается на основе значения ATR.
Уровень Take Profit определяется по средней линии Bollinger Bands либо по уровням Pivot, в зависимости от выбранных настроек.

3. Среда работы и ограничения

  • Платформа: MetaTrader 5

  • Поддерживаемые инструменты: один выбранный пользователем символ

  • Рекомендуемый таймфрейм: M5

  • Тип ордеров: рыночные

  • Отсутствуют вызовы DLL

  • Не используется WebRequest

  • Нет внешних ресурсов и ссылок

  • Не осуществляется сбор персональных данных

Продукт распространяется исключительно в виде скомпилированного файла EX5.

4. Входные параметры

4.1 ▶ [General Settings] Общие настройки

Trading Symbol
Торговый символ, используемый советником.
Если указанный символ недоступен в терминале, автоматически используется символ текущего графика.

Fixed Lot Size
Фиксированный объем позиции.
Объем автоматически приводится в соответствие с минимальными, максимальными и шаговыми требованиями брокера.

Magic Number
Уникальный идентификатор позиций, открытых данным советником.
При использовании нескольких EA рекомендуется задавать разные значения.

Slippage
Максимально допустимое проскальзывание при исполнении рыночных ордеров (в пунктах).

4.2 ▶ [Trading Time Filter] Фильтр торгового времени

Enable Trading Time Filter
При включении новые сделки разрешены только в заданный временной диапазон и в выбранные дни недели.

Trade Start Hour / Trade End Hour
Временной интервал торговли по серверному времени.
Поддерживаются ночные торговые сессии.

Allow Monday ~ Allow Friday
Разрешение или запрет открытия новых сделок в определенные дни недели.
Управление уже открытыми позициями может продолжаться вне торгового окна.

4.3 ▶ [Strategy: BB + Stoch + Pivot] Настройки стратегии

Trading Timeframe
Таймфрейм, используемый для генерации сигналов.
Стратегия разработана для M5.

Bollinger Bands

  • Period — период расчета

  • Deviation — множитель стандартного отклонения

  • Applied Price — тип цены для расчета

Stochastic Oscillator

  • %K, %D, Slowing — параметры расчета

  • MA Method — метод сглаживания

  • Price Mode — источник цен

  • Overbought / Oversold — уровни перекупленности и перепроданности

Pivot Zone

  • Pivot Proximity ATR Multiplier — допустимое расстояние до уровней Pivot на основе ATR

  • Включение уровней Pivot Point, R1/S1, R2/S2

4.4 ▶ [Entry Filters] Фильтры входа

Spread Filter
Запрещает вход в рынок при превышении заданного значения спреда.

Volatility Filter (ATR Explosion)
Ограничивает входы в периоды чрезмерной волатильности путем сравнения текущего ATR со средним значением.

4.5 ▶ [Risk] Настройки Stop Loss и безопасности

ATR Period
Период ATR, используемый для расчета стоп-лосса и фильтра волатильности.

SL ATR Multiplier
Множитель ATR для расчета расстояния Stop Loss.

Minimum SL Points
Минимальное расстояние стоп-лосса, используемое при слишком малых значениях ATR.
Требования брокера по минимальному расстоянию учитываются автоматически.

4.6 ▶ [Take Profit Options] Настройки Take Profit

TP Mode

  • Средняя линия Bollinger Bands

  • Pivot Point

  • Уровень R1/S1

  • Автоматический выбор ближайшего уровня в направлении прибыли

Уровень Take Profit всегда корректируется так, чтобы находиться в направлении прибыли и соответствовать минимальным требованиям расстояния.

4.7 ▶ [Position Management] Управление позицией

Break-Even
Перемещает Stop Loss к цене входа после достижения заданного уровня прибыли.

Trailing Stop
Пошагово перемещает Stop Loss вслед за ценой.
Минимальные ограничения брокера на изменение ордеров учитываются автоматически.

4.8 ▶ [Advanced Risk Management] Расширенное управление рисками

  • Дневной лимит убытков (по балансу или эквити)

  • Максимальный убыток на одну сделку

  • Ограничение количества последовательных убыточных сделок

  • Минимальный интервал между сделками (в барах)

4.9 ▶ [Debug Options] Отладка

Debug Logging
Включает расширенное логирование для диагностики.
Для обычной работы рекомендуется отключить.

5. Примечания по эксплуатации

  • Все торговые решения принимаются только после закрытия свечи.

  • Одновременно может существовать только одна позиция.

  • Результаты тестирования основаны на исторических данных и не отражают реальные торговые результаты.

  • Фактические результаты могут отличаться в зависимости от рыночных условий, брокера и проскальзывания.

6. Установка

  1. Запустите MetaTrader 5

  2. Откройте каталог данных

  3. Скопируйте файл EX5 в папку MQL5 → Experts

  4. Перезапустите MetaTrader 5

  5. Установите советник на график

7. Поддержка и связь

Поддержка продукта осуществляется исключительно через систему комментариев MQL5 Market или встроенную систему сообщений MQL5.

Внешние сайты, мессенджеры и сторонние каналы поддержки не используются.

8. Отказ от ответственности

Данный Expert Advisor не предоставляет инвестиционных рекомендаций.
Вся ответственность за торговые решения и их результаты лежит исключительно на пользователе.


