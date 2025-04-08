NEXA Bb Counter Trend

Руководство пользователя (для MQL5 Market)

1. Обзор продукта

NEXA Bb Counter Trend — это автоматизированный торговый советник (Expert Advisor), предназначенный для поиска краткосрочных возможностей возврата цены к среднему значению после чрезмерного отклонения. В работе используются индикаторы Bollinger Bands, Stochastic Oscillator и дневные уровни Pivot.

Советник разработан для работы на таймфрейме M5.

Все торговые решения принимаются исключительно на закрытых свечах, логика перерисовки (repaint) отсутствует.

Советник работает только с одним торговым инструментом и управляет одной позицией одновременно.

2. Торговая логика

Советник рассматривает вход в рынок только при одновременном выполнении всех следующих условий:

Цена достигает верхней или нижней границы Bollinger Bands

Stochastic Oscillator показывает разворот из зоны перекупленности или перепроданности

Текущая цена находится вблизи дневного Pivot Point или ключевых уровней поддержки/сопротивления

Уровень Stop Loss рассчитывается на основе значения ATR.

Уровень Take Profit определяется по средней линии Bollinger Bands либо по уровням Pivot, в зависимости от выбранных настроек.

3. Среда работы и ограничения

Платформа: MetaTrader 5

Поддерживаемые инструменты: один выбранный пользователем символ

Рекомендуемый таймфрейм: M5

Тип ордеров: рыночные

Отсутствуют вызовы DLL

Не используется WebRequest

Нет внешних ресурсов и ссылок

Не осуществляется сбор персональных данных

Продукт распространяется исключительно в виде скомпилированного файла EX5.

4. Входные параметры

4.1 ▶ [General Settings] Общие настройки

Trading Symbol

Торговый символ, используемый советником.

Если указанный символ недоступен в терминале, автоматически используется символ текущего графика.

Fixed Lot Size

Фиксированный объем позиции.

Объем автоматически приводится в соответствие с минимальными, максимальными и шаговыми требованиями брокера.

Magic Number

Уникальный идентификатор позиций, открытых данным советником.

При использовании нескольких EA рекомендуется задавать разные значения.

Slippage

Максимально допустимое проскальзывание при исполнении рыночных ордеров (в пунктах).

4.2 ▶ [Trading Time Filter] Фильтр торгового времени

Enable Trading Time Filter

При включении новые сделки разрешены только в заданный временной диапазон и в выбранные дни недели.

Trade Start Hour / Trade End Hour

Временной интервал торговли по серверному времени.

Поддерживаются ночные торговые сессии.

Allow Monday ~ Allow Friday

Разрешение или запрет открытия новых сделок в определенные дни недели.

Управление уже открытыми позициями может продолжаться вне торгового окна.

4.3 ▶ [Strategy: BB + Stoch + Pivot] Настройки стратегии

Trading Timeframe

Таймфрейм, используемый для генерации сигналов.

Стратегия разработана для M5.

Bollinger Bands

Period — период расчета

Deviation — множитель стандартного отклонения

Applied Price — тип цены для расчета

Stochastic Oscillator

%K, %D, Slowing — параметры расчета

MA Method — метод сглаживания

Price Mode — источник цен

Overbought / Oversold — уровни перекупленности и перепроданности

Pivot Zone

Pivot Proximity ATR Multiplier — допустимое расстояние до уровней Pivot на основе ATR

Включение уровней Pivot Point, R1/S1, R2/S2

4.4 ▶ [Entry Filters] Фильтры входа

Spread Filter

Запрещает вход в рынок при превышении заданного значения спреда.

Volatility Filter (ATR Explosion)

Ограничивает входы в периоды чрезмерной волатильности путем сравнения текущего ATR со средним значением.

4.5 ▶ [Risk] Настройки Stop Loss и безопасности

ATR Period

Период ATR, используемый для расчета стоп-лосса и фильтра волатильности.

SL ATR Multiplier

Множитель ATR для расчета расстояния Stop Loss.

Minimum SL Points

Минимальное расстояние стоп-лосса, используемое при слишком малых значениях ATR.

Требования брокера по минимальному расстоянию учитываются автоматически.

4.6 ▶ [Take Profit Options] Настройки Take Profit

TP Mode

Средняя линия Bollinger Bands

Pivot Point

Уровень R1/S1

Автоматический выбор ближайшего уровня в направлении прибыли

Уровень Take Profit всегда корректируется так, чтобы находиться в направлении прибыли и соответствовать минимальным требованиям расстояния.

4.7 ▶ [Position Management] Управление позицией

Break-Even

Перемещает Stop Loss к цене входа после достижения заданного уровня прибыли.

Trailing Stop

Пошагово перемещает Stop Loss вслед за ценой.

Минимальные ограничения брокера на изменение ордеров учитываются автоматически.

4.8 ▶ [Advanced Risk Management] Расширенное управление рисками

Дневной лимит убытков (по балансу или эквити)

Максимальный убыток на одну сделку

Ограничение количества последовательных убыточных сделок

Минимальный интервал между сделками (в барах)

4.9 ▶ [Debug Options] Отладка

Debug Logging

Включает расширенное логирование для диагностики.

Для обычной работы рекомендуется отключить.

5. Примечания по эксплуатации

Все торговые решения принимаются только после закрытия свечи.

Одновременно может существовать только одна позиция.

Результаты тестирования основаны на исторических данных и не отражают реальные торговые результаты.

Фактические результаты могут отличаться в зависимости от рыночных условий, брокера и проскальзывания.

6. Установка

Запустите MetaTrader 5 Откройте каталог данных Скопируйте файл EX5 в папку MQL5 → Experts Перезапустите MetaTrader 5 Установите советник на график

7. Поддержка и связь

Поддержка продукта осуществляется исключительно через систему комментариев MQL5 Market или встроенную систему сообщений MQL5.

Внешние сайты, мессенджеры и сторонние каналы поддержки не используются.

8. Отказ от ответственности

Данный Expert Advisor не предоставляет инвестиционных рекомендаций.

Вся ответственность за торговые решения и их результаты лежит исключительно на пользователе.