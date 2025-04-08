NEXA Bb Counter Trend
- Эксперты
- Park Seongcheon
- Версия: 1.0
Руководство пользователя (для MQL5 Market)
1. Обзор продукта
NEXA Bb Counter Trend — это автоматизированный торговый советник (Expert Advisor), предназначенный для поиска краткосрочных возможностей возврата цены к среднему значению после чрезмерного отклонения. В работе используются индикаторы Bollinger Bands, Stochastic Oscillator и дневные уровни Pivot.
Советник разработан для работы на таймфрейме M5.
Все торговые решения принимаются исключительно на закрытых свечах, логика перерисовки (repaint) отсутствует.
Советник работает только с одним торговым инструментом и управляет одной позицией одновременно.
2. Торговая логика
Советник рассматривает вход в рынок только при одновременном выполнении всех следующих условий:
-
Цена достигает верхней или нижней границы Bollinger Bands
-
Stochastic Oscillator показывает разворот из зоны перекупленности или перепроданности
-
Текущая цена находится вблизи дневного Pivot Point или ключевых уровней поддержки/сопротивления
Уровень Stop Loss рассчитывается на основе значения ATR.
Уровень Take Profit определяется по средней линии Bollinger Bands либо по уровням Pivot, в зависимости от выбранных настроек.
3. Среда работы и ограничения
-
Платформа: MetaTrader 5
-
Поддерживаемые инструменты: один выбранный пользователем символ
-
Рекомендуемый таймфрейм: M5
-
Тип ордеров: рыночные
-
Отсутствуют вызовы DLL
-
Не используется WebRequest
-
Нет внешних ресурсов и ссылок
-
Не осуществляется сбор персональных данных
Продукт распространяется исключительно в виде скомпилированного файла EX5.
4. Входные параметры
4.1 ▶ [General Settings] Общие настройки
Trading Symbol
Торговый символ, используемый советником.
Если указанный символ недоступен в терминале, автоматически используется символ текущего графика.
Fixed Lot Size
Фиксированный объем позиции.
Объем автоматически приводится в соответствие с минимальными, максимальными и шаговыми требованиями брокера.
Magic Number
Уникальный идентификатор позиций, открытых данным советником.
При использовании нескольких EA рекомендуется задавать разные значения.
Slippage
Максимально допустимое проскальзывание при исполнении рыночных ордеров (в пунктах).
4.2 ▶ [Trading Time Filter] Фильтр торгового времени
Enable Trading Time Filter
При включении новые сделки разрешены только в заданный временной диапазон и в выбранные дни недели.
Trade Start Hour / Trade End Hour
Временной интервал торговли по серверному времени.
Поддерживаются ночные торговые сессии.
Allow Monday ~ Allow Friday
Разрешение или запрет открытия новых сделок в определенные дни недели.
Управление уже открытыми позициями может продолжаться вне торгового окна.
4.3 ▶ [Strategy: BB + Stoch + Pivot] Настройки стратегии
Trading Timeframe
Таймфрейм, используемый для генерации сигналов.
Стратегия разработана для M5.
Bollinger Bands
-
Period — период расчета
-
Deviation — множитель стандартного отклонения
-
Applied Price — тип цены для расчета
Stochastic Oscillator
-
%K, %D, Slowing — параметры расчета
-
MA Method — метод сглаживания
-
Price Mode — источник цен
-
Overbought / Oversold — уровни перекупленности и перепроданности
Pivot Zone
-
Pivot Proximity ATR Multiplier — допустимое расстояние до уровней Pivot на основе ATR
-
Включение уровней Pivot Point, R1/S1, R2/S2
4.4 ▶ [Entry Filters] Фильтры входа
Spread Filter
Запрещает вход в рынок при превышении заданного значения спреда.
Volatility Filter (ATR Explosion)
Ограничивает входы в периоды чрезмерной волатильности путем сравнения текущего ATR со средним значением.
4.5 ▶ [Risk] Настройки Stop Loss и безопасности
ATR Period
Период ATR, используемый для расчета стоп-лосса и фильтра волатильности.
SL ATR Multiplier
Множитель ATR для расчета расстояния Stop Loss.
Minimum SL Points
Минимальное расстояние стоп-лосса, используемое при слишком малых значениях ATR.
Требования брокера по минимальному расстоянию учитываются автоматически.
4.6 ▶ [Take Profit Options] Настройки Take Profit
TP Mode
-
Средняя линия Bollinger Bands
-
Pivot Point
-
Уровень R1/S1
-
Автоматический выбор ближайшего уровня в направлении прибыли
Уровень Take Profit всегда корректируется так, чтобы находиться в направлении прибыли и соответствовать минимальным требованиям расстояния.
4.7 ▶ [Position Management] Управление позицией
Break-Even
Перемещает Stop Loss к цене входа после достижения заданного уровня прибыли.
Trailing Stop
Пошагово перемещает Stop Loss вслед за ценой.
Минимальные ограничения брокера на изменение ордеров учитываются автоматически.
4.8 ▶ [Advanced Risk Management] Расширенное управление рисками
-
Дневной лимит убытков (по балансу или эквити)
-
Максимальный убыток на одну сделку
-
Ограничение количества последовательных убыточных сделок
-
Минимальный интервал между сделками (в барах)
4.9 ▶ [Debug Options] Отладка
Debug Logging
Включает расширенное логирование для диагностики.
Для обычной работы рекомендуется отключить.
5. Примечания по эксплуатации
-
Все торговые решения принимаются только после закрытия свечи.
-
Одновременно может существовать только одна позиция.
-
Результаты тестирования основаны на исторических данных и не отражают реальные торговые результаты.
-
Фактические результаты могут отличаться в зависимости от рыночных условий, брокера и проскальзывания.
6. Установка
-
Запустите MetaTrader 5
-
Откройте каталог данных
-
Скопируйте файл EX5 в папку MQL5 → Experts
-
Перезапустите MetaTrader 5
-
Установите советник на график
7. Поддержка и связь
Поддержка продукта осуществляется исключительно через систему комментариев MQL5 Market или встроенную систему сообщений MQL5.
Внешние сайты, мессенджеры и сторонние каналы поддержки не используются.
8. Отказ от ответственности
Данный Expert Advisor не предоставляет инвестиционных рекомендаций.
Вся ответственность за торговые решения и их результаты лежит исключительно на пользователе.