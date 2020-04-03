NEXA Multi MA Swing Master

NEXA Multi MA Swing Master

Стратегия Multi-EMA Pre-Stack для раннего входа в тренд GOLD (XAUUSD)

📌 Обзор продукта

NEXA Multi MA Swing Master — это свинг-советник, разработанный для захвата
ранних стадий тренда по GOLD (XAUUSD) с использованием структуры Multi-EMA Pre-Stack в сочетании с фильтрами импульса и волатильности.

Данный советник не торгует во всех рыночных условиях.
Сделки открываются только тогда, когда одновременно совпадают условия тренда, импульса и волатильности.

📊 Ключевые особенности стратегии

1️⃣ Логика EMA Pre-Stack (ключевая концепция)

  • Используются EMA 20 / 50 / 100 для оценки формирования тренда

  • Оценивается процесс выстраивания EMA, а не только полностью сформированный тренд

  • Основной фокус — ранний вход в тренд, а не запоздалые сигналы

Это позволяет избежать входов в конце движения и торговли во флэте.

2️⃣ Фильтр импульсного подтверждения (Momentum Ignition)

Сделки разрешены только при одновременном выполнении следующих условий:

  • RSI пересекает центральный уровень

  • Индикатор Momentum превышает своё среднее значение

  • ADX показывает рост силы тренда и подтверждение импульса

➡ Фильтруются боковые рынки, слабые движения и ложные пробои.

3️⃣ Подтверждение пробоя на основе ATR

  • Используется допуск пробоя с учётом ATR

  • Снижает количество ложных входов, вызванных всплесками волатильности и тенями свечей

  • Оптимизировано под высокую волатильность GOLD

4️⃣ Управление рисками и позицией

  • Автоматический Stop Loss на основе ATR

  • Take Profit с заданным соотношением риск/прибыль

  • Автоматический Break-Even

  • Трейлинг-стоп на основе ATR

  • Ограничение дневных убытков

  • Контроль максимальной просадки счёта

  • Ограничение количества одновременно открытых позиций

⏱ Характеристики торговли

  • Частота сделок: низкая – средняя

  • Основные торговые сессии: европейская и американская

  • Минимальная активность в азиатскую сессию и при низкой волатильности

  • Сделки равномерно распределены по дням недели и месяцам

📈 Результаты бэктеста (характер стратегии)

  • Стабильная восходящая кривая баланса

  • Контролируемые просадки и быстрое восстановление

  • Отсутствие зависимости от отдельных дней или месяцев

  • Основная прибыль формируется во время выраженных трендов

  • Минимальное участие в боковых рынках

⚠ Результаты бэктеста основаны на исторических данных и не гарантируют будущую прибыль.

⚙ Рекомендуемые настройки

Параметр Рекомендация
Торговый инструмент GOLD (XAUUSD)
Таймфрейм графика M15
Тип счёта ECN / низкий спред
Время торговли 07:00 – 22:00 (время брокера)
Исторические данные не менее 200 баров

👤 Подходит для трейдеров, которые

  • Торгуют GOLD

  • Предпочитают свинг-трейдинг, а не скальпинг

  • Ценят качество сделок выше их количества

  • Используют трендовые стратегии с контролем риска

  • Хотят снизить торговлю во флэте

❗ Важные замечания

  • Это не высокочастотный скальпинг-советник

  • В периоды бокового рынка количество сделок может быть небольшим

  • Рекомендуется использование VPS

  • Перед торговлей на реальном счёте рекомендуется тестирование на демо-счёте

📝 Итог

NEXA Multi MA Swing Master не предназначен для постоянной торговли.
Он создан для входа только в моменты появления чёткого раннего тренда,
с контролируемым риском и системным управлением позицией.


