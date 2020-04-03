Стратегия Multi-EMA Pre-Stack для раннего входа в тренд GOLD (XAUUSD)

📌 Обзор продукта

NEXA Multi MA Swing Master

NEXA Multi MA Swing Master — это свинг-советник, разработанный для захвата

ранних стадий тренда по GOLD (XAUUSD) с использованием структуры Multi-EMA Pre-Stack в сочетании с фильтрами импульса и волатильности.

Данный советник не торгует во всех рыночных условиях.

Сделки открываются только тогда, когда одновременно совпадают условия тренда, импульса и волатильности.

📊 Ключевые особенности стратегии

1️⃣ Логика EMA Pre-Stack (ключевая концепция)

Используются EMA 20 / 50 / 100 для оценки формирования тренда

Оценивается процесс выстраивания EMA , а не только полностью сформированный тренд

Основной фокус — ранний вход в тренд, а не запоздалые сигналы

Это позволяет избежать входов в конце движения и торговли во флэте.

2️⃣ Фильтр импульсного подтверждения (Momentum Ignition)

Сделки разрешены только при одновременном выполнении следующих условий:

RSI пересекает центральный уровень

Индикатор Momentum превышает своё среднее значение

ADX показывает рост силы тренда и подтверждение импульса

➡ Фильтруются боковые рынки, слабые движения и ложные пробои.

3️⃣ Подтверждение пробоя на основе ATR

Используется допуск пробоя с учётом ATR

Снижает количество ложных входов, вызванных всплесками волатильности и тенями свечей

Оптимизировано под высокую волатильность GOLD

4️⃣ Управление рисками и позицией

Автоматический Stop Loss на основе ATR

Take Profit с заданным соотношением риск/прибыль

Автоматический Break-Even

Трейлинг-стоп на основе ATR

Ограничение дневных убытков

Контроль максимальной просадки счёта

Ограничение количества одновременно открытых позиций

⏱ Характеристики торговли

Частота сделок: низкая – средняя

Основные торговые сессии: европейская и американская

Минимальная активность в азиатскую сессию и при низкой волатильности

Сделки равномерно распределены по дням недели и месяцам

📈 Результаты бэктеста (характер стратегии)

Стабильная восходящая кривая баланса

Контролируемые просадки и быстрое восстановление

Отсутствие зависимости от отдельных дней или месяцев

Основная прибыль формируется во время выраженных трендов

Минимальное участие в боковых рынках

⚠ Результаты бэктеста основаны на исторических данных и не гарантируют будущую прибыль.

⚙ Рекомендуемые настройки

Параметр Рекомендация Торговый инструмент GOLD (XAUUSD) Таймфрейм графика M15 Тип счёта ECN / низкий спред Время торговли 07:00 – 22:00 (время брокера) Исторические данные не менее 200 баров

👤 Подходит для трейдеров, которые

Торгуют GOLD

Предпочитают свинг-трейдинг, а не скальпинг

Ценят качество сделок выше их количества

Используют трендовые стратегии с контролем риска

Хотят снизить торговлю во флэте

❗ Важные замечания

Это не высокочастотный скальпинг-советник

В периоды бокового рынка количество сделок может быть небольшим

Рекомендуется использование VPS

Перед торговлей на реальном счёте рекомендуется тестирование на демо-счёте

📝 Итог

NEXA Multi MA Swing Master не предназначен для постоянной торговли.

Он создан для входа только в моменты появления чёткого раннего тренда,

с контролируемым риском и системным управлением позицией.