Стратегия Multi-EMA Pre-Stack для раннего входа в тренд GOLD (XAUUSD)
📌 Обзор продукта
NEXA Multi MA Swing Master — это свинг-советник, разработанный для захвата
ранних стадий тренда по GOLD (XAUUSD) с использованием структуры Multi-EMA Pre-Stack в сочетании с фильтрами импульса и волатильности.
Данный советник не торгует во всех рыночных условиях.
Сделки открываются только тогда, когда одновременно совпадают условия тренда, импульса и волатильности.
📊 Ключевые особенности стратегии
1️⃣ Логика EMA Pre-Stack (ключевая концепция)
-
Используются EMA 20 / 50 / 100 для оценки формирования тренда
-
Оценивается процесс выстраивания EMA, а не только полностью сформированный тренд
-
Основной фокус — ранний вход в тренд, а не запоздалые сигналы
Это позволяет избежать входов в конце движения и торговли во флэте.
2️⃣ Фильтр импульсного подтверждения (Momentum Ignition)
Сделки разрешены только при одновременном выполнении следующих условий:
-
RSI пересекает центральный уровень
-
Индикатор Momentum превышает своё среднее значение
-
ADX показывает рост силы тренда и подтверждение импульса
➡ Фильтруются боковые рынки, слабые движения и ложные пробои.
3️⃣ Подтверждение пробоя на основе ATR
-
Используется допуск пробоя с учётом ATR
-
Снижает количество ложных входов, вызванных всплесками волатильности и тенями свечей
-
Оптимизировано под высокую волатильность GOLD
4️⃣ Управление рисками и позицией
-
Автоматический Stop Loss на основе ATR
-
Take Profit с заданным соотношением риск/прибыль
-
Автоматический Break-Even
-
Трейлинг-стоп на основе ATR
-
Ограничение дневных убытков
-
Контроль максимальной просадки счёта
-
Ограничение количества одновременно открытых позиций
⏱ Характеристики торговли
-
Частота сделок: низкая – средняя
-
Основные торговые сессии: европейская и американская
-
Минимальная активность в азиатскую сессию и при низкой волатильности
-
Сделки равномерно распределены по дням недели и месяцам
📈 Результаты бэктеста (характер стратегии)
-
Стабильная восходящая кривая баланса
-
Контролируемые просадки и быстрое восстановление
-
Отсутствие зависимости от отдельных дней или месяцев
-
Основная прибыль формируется во время выраженных трендов
-
Минимальное участие в боковых рынках
⚠ Результаты бэктеста основаны на исторических данных и не гарантируют будущую прибыль.
⚙ Рекомендуемые настройки
|Параметр
|Рекомендация
|Торговый инструмент
|GOLD (XAUUSD)
|Таймфрейм графика
|M15
|Тип счёта
|ECN / низкий спред
|Время торговли
|07:00 – 22:00 (время брокера)
|Исторические данные
|не менее 200 баров
👤 Подходит для трейдеров, которые
-
Торгуют GOLD
-
Предпочитают свинг-трейдинг, а не скальпинг
-
Ценят качество сделок выше их количества
-
Используют трендовые стратегии с контролем риска
-
Хотят снизить торговлю во флэте
❗ Важные замечания
-
Это не высокочастотный скальпинг-советник
-
В периоды бокового рынка количество сделок может быть небольшим
-
Рекомендуется использование VPS
-
Перед торговлей на реальном счёте рекомендуется тестирование на демо-счёте
📝 Итог
NEXA Multi MA Swing Master не предназначен для постоянной торговли.
Он создан для входа только в моменты появления чёткого раннего тренда,
с контролируемым риском и системным управлением позицией.