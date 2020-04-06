NEXA Swing Zone Trader
- 专家
- Park Seongcheon
- 版本: 1.0
- 激活: 5
官方用户手册（简体中文）
1. 产品概述
NEXA Swing Zone Trader 是一款
低频率、高精度的波段交易（Swing Trading）自动交易系统，
仅在 趋势、动能与市场结构同时确认 时才执行交易。
本 EA 不追求频繁下单，
而是专注于 高质量入场 + 稳定性 + 实盘可用性。
2. 核心交易逻辑
✅ 趋势区间识别（Trend Zone）
-
使用 EMA（周期 150，H1 时间框架）
-
价格在 EMA 之上 → 多头区间（Bull Zone）
-
价格在 EMA 之下 → 空头区间（Bear Zone）
EA 只顺势交易，绝不逆势操作。
✅ 入场条件（Entry Logic）
买入（BUY）
-
价格位于 EMA 上方（多头区间）
-
RSI(10) 向上突破 49.5
-
价格突破最近的 Fractal 高点结构
卖出（SELL）
-
价格位于 EMA 下方（空头区间）
-
RSI(10) 向下跌破 49.5
-
价格跌破最近的 Fractal 低点结构
👉 必须同时满足 趋势 + 动能 + 结构突破
👉 无随机进场、无过度交易
3. 止损与盈利系统
🔹 止损（Stop Loss）
-
自动计算：ATR(11) × 1.8
-
根据市场波动率动态调整
-
完全符合经纪商 StopLevel / FreezeLevel 规则
🔹 盈利管理（部分平仓 + 波段目标）
本 EA 不在经纪商端设置 Take Profit，
以避免因滑点或跳空导致的提前整体平仓。
① 第一目标（TP1 – 部分平仓）
-
达到 ATR × 1.7
-
自动平掉 45% 的仓位
② 第二目标（TP2 – 波段目标）
-
目标为 ATR × 2.25
-
剩余仓位顺势持有
👉 部分平仓后，移动止损将更加紧密地保护利润。
4. 移动止损系统（Trailing Stop）
-
基于 ATR 的智能移动止损
-
仅在达到最小盈利后激活
-
部分平仓后采用更激进的保护方式
目标是 让利润奔跑，同时锁定已获得的收益。
5. 交易过滤系统
⏰ 时间过滤
-
默认交易时间：08:00 – 23:00（服务器时间）
-
重点交易伦敦 & 纽约时段
-
自动避开亚洲盘低波动区间
📉 波动率过滤
-
当 ATR 低于平均水平时不交易
-
自动避开震荡与低质量行情
📊 点差过滤
-
点差过高时禁止进场
6. 手数（Lot）设置
🔹 固定手数（强烈推荐）
-
稳定、安全，适合实盘
-
默认值： 0.1
🔹 动态手数（可选）
-
按账户余额百分比计算风险
-
出现较大回撤时自动降低手数
📌 实盘与新手用户建议使用固定手数模式。
7. 推荐使用环境
|项目
|建议
|交易品种
|GOLD（XAUUSD）
|时间框架
|H1
|账户类型
|ECN / 低点差
|最低资金
|$1,000
|VPS
|推荐
8. 适合人群
✅ 偏好 稳定性而非频繁交易 的交易者
✅ 希望自动化波段交易策略的用户
✅ 注重 纪律性与长期一致性 的交易者
✅ 实盘操作用户
❌ 不适合剥头皮或超高频交易策略。
9. 风险提示
-
历史业绩不代表未来收益。
-
市场环境、点差和执行速度可能影响交易结果。
-
建议在实盘前 先进行模拟账户测试。
10. 总结
NEXA Swing Zone Trader
专为理解以下理念的交易者而设计：
交易次数少，但质量高，
才能在长期中获得稳定收益。