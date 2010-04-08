NEXA Swing Zone Trader

📘 NEXA Swing Zone Trader

한국어 사용자 설명서 (Official Manual)

1. EA 개요

NEXA Swing Zone Trader
EMA 기반의 추세 존(Zone) 안에서 구조 돌파가 발생할 때만 거래하는
저빈도·고정밀 스윙 자동매매 EA입니다.

이 EA는 잦은 거래를 하지 않으며,
명확한 추세 + 모멘텀 + 구조 돌파가 동시에 발생할 때만 진입하여
실계좌 환경에서도 안정성을 우선으로 설계되었습니다.

2. 전략 핵심 구조

✅ 추세 판별 (Trend Zone)

  • EMA 150 (H1 기준)

  • 가격이 EMA 위에 있으면 상승 존(Bull Zone)

  • 가격이 EMA 아래에 있으면 하락 존(Bear Zone)

추세 방향과 반대 방향의 거래는 절대 하지 않습니다.

✅ 진입 조건 (Entry Logic)

매수(BUY)

  1. 가격이 EMA 위 (Bull Zone)

  2. RSI(10)이 49.5 기준 상향 돌파

  3. 최근 Fractal High 구조 돌파

매도(SELL)

  1. 가격이 EMA 아래 (Bear Zone)

  2. RSI(10)이 49.5 기준 하향 돌파

  3. 최근 Fractal Low 구조 이탈

👉 단순 지표 교차가 아닌
“구조 + 모멘텀 + 추세” 3중 조건 충족 시에만 진입

3. 손절(SL) & 수익 구조(TP)

🔹 손절 (Stop Loss)

  • ATR(11) × 1.8 배수

  • 변동성 기반 자동 계산

  • 브로커 StopLevel / FreezeLevel 완전 대응

🔹 수익 구조 (Partial Close + Swing TP)

이 EA는 TP를 브로커에 직접 설정하지 않습니다.
(슬리피지·갭으로 인한 조기 전체 청산 방지 목적)

① 1차 목표 (TP1)

  • ATR × 1.7 도달 시

  • 포지션의 45% 자동 부분청산

② 2차 목표 (TP2 – Swing)

  • ATR × 2.25

  • 나머지 물량은 스윙 목표로 관리

👉 부분청산 후에는 트레일링 스탑이 더 타이트하게 작동

4. 트레일링 스탑 시스템

  • ATR 기반 자동 추적 손절

  • 일정 수익 이상 발생 시만 활성화

  • 부분청산 이후 → 더 공격적으로 보호

수익을 키우되,
이미 확보한 이익은 최대한 지키는 구조입니다.

5. 거래 필터 시스템

⏰ 시간 필터

  • 기본값: 08:00 ~ 23:00 (서버 시간 기준)

  • 런던·뉴욕 세션 위주

  • 아시아 저변동 구간 자동 회피

📉 변동성 필터

  • ATR 평균 대비 너무 낮은 변동성 구간에서는 거래 금지

  • 박스장, 비정상 구간 자동 회피

📊 스프레드 필터

  • 과도한 스프레드 환경에서 거래 차단

6. 로트(Lot) 설정

🔹 기본 설정 (권장)

  • 고정 로트 사용

  • 기본값: 0.1

🔹 다이나믹 로트 (선택)

  • 계좌 잔고 대비 리스크 % 자동 계산

  • 최대 DD 발생 시 로트 자동 감소

📌 판매용 기본값은 “고정 로트 OFF” 상태가 안정적입니다.

7. 권장 사용 환경

항목 권장
거래 상품 GOLD (XAUUSD)
타임프레임 H1
계좌 유형 ECN / 낮은 스프레드
최소 자본 $1,000 이상
VPS 권장

8. 이런 트레이더에게 적합합니다

✅ 잦은 매매보다 안정성을 선호하는 트레이더
✅ 실계좌 기준으로 자동매매를 운영하려는 사용자
✅ 스윙 트레이딩을 자동화하고 싶은 사용자
✅ 감정 개입 없이 규칙적인 매매를 원하는 사용자

❌ 하루 수십 번 거래하는 스캘핑 EA를 원하는 경우에는 적합하지 않습니다.

9. 주의 사항 (리스크 고지)

  • 과거 백테스트 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.

  • 시장 상황, 브로커 환경, 스프레드에 따라 결과는 달라질 수 있습니다.

  • 자동매매 사용 전 데모 계좌 테스트를 권장합니다.

10. 요약

NEXA Swing Zone Trader는
“많이 거래하지 않고,
맞을 때만 크게 먹는”
실전 중심 스윙 자동매매 EA입니다.


