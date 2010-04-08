한국어 사용자 설명서 (Official Manual)

1. EA 개요

📘 NEXA Swing Zone Trader

NEXA Swing Zone Trader는

EMA 기반의 추세 존(Zone) 안에서 구조 돌파가 발생할 때만 거래하는

저빈도·고정밀 스윙 자동매매 EA입니다.

이 EA는 잦은 거래를 하지 않으며,

명확한 추세 + 모멘텀 + 구조 돌파가 동시에 발생할 때만 진입하여

실계좌 환경에서도 안정성을 우선으로 설계되었습니다.

2. 전략 핵심 구조

✅ 추세 판별 (Trend Zone)

EMA 150 (H1 기준)

가격이 EMA 위에 있으면 상승 존(Bull Zone)

가격이 EMA 아래에 있으면 하락 존(Bear Zone)

추세 방향과 반대 방향의 거래는 절대 하지 않습니다.

✅ 진입 조건 (Entry Logic)

매수(BUY)

가격이 EMA 위 (Bull Zone) RSI(10)이 49.5 기준 상향 돌파 최근 Fractal High 구조 돌파

매도(SELL)

가격이 EMA 아래 (Bear Zone) RSI(10)이 49.5 기준 하향 돌파 최근 Fractal Low 구조 이탈

👉 단순 지표 교차가 아닌

“구조 + 모멘텀 + 추세” 3중 조건 충족 시에만 진입

3. 손절(SL) & 수익 구조(TP)

🔹 손절 (Stop Loss)

ATR(11) × 1.8 배수

변동성 기반 자동 계산

브로커 StopLevel / FreezeLevel 완전 대응

🔹 수익 구조 (Partial Close + Swing TP)

이 EA는 TP를 브로커에 직접 설정하지 않습니다.

(슬리피지·갭으로 인한 조기 전체 청산 방지 목적)

① 1차 목표 (TP1)

ATR × 1.7 도달 시

포지션의 45% 자동 부분청산

② 2차 목표 (TP2 – Swing)

ATR × 2.25

나머지 물량은 스윙 목표로 관리

👉 부분청산 후에는 트레일링 스탑이 더 타이트하게 작동

4. 트레일링 스탑 시스템

ATR 기반 자동 추적 손절

일정 수익 이상 발생 시만 활성화

부분청산 이후 → 더 공격적으로 보호

수익을 키우되,

이미 확보한 이익은 최대한 지키는 구조입니다.

5. 거래 필터 시스템

⏰ 시간 필터

기본값: 08:00 ~ 23:00 (서버 시간 기준)

런던·뉴욕 세션 위주

아시아 저변동 구간 자동 회피

📉 변동성 필터

ATR 평균 대비 너무 낮은 변동성 구간에서는 거래 금지

박스장, 비정상 구간 자동 회피

📊 스프레드 필터

과도한 스프레드 환경에서 거래 차단

6. 로트(Lot) 설정

🔹 기본 설정 (권장)

고정 로트 사용

기본값: 0.1

🔹 다이나믹 로트 (선택)

계좌 잔고 대비 리스크 % 자동 계산

최대 DD 발생 시 로트 자동 감소

📌 판매용 기본값은 “고정 로트 OFF” 상태가 안정적입니다.

7. 권장 사용 환경

항목 권장 거래 상품 GOLD (XAUUSD) 타임프레임 H1 계좌 유형 ECN / 낮은 스프레드 최소 자본 $1,000 이상 VPS 권장

8. 이런 트레이더에게 적합합니다

✅ 잦은 매매보다 안정성을 선호하는 트레이더

✅ 실계좌 기준으로 자동매매를 운영하려는 사용자

✅ 스윙 트레이딩을 자동화하고 싶은 사용자

✅ 감정 개입 없이 규칙적인 매매를 원하는 사용자

❌ 하루 수십 번 거래하는 스캘핑 EA를 원하는 경우에는 적합하지 않습니다.

9. 주의 사항 (리스크 고지)

과거 백테스트 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.

시장 상황, 브로커 환경, 스프레드에 따라 결과는 달라질 수 있습니다.

자동매매 사용 전 데모 계좌 테스트를 권장합니다.

10. 요약