NEXA Trend Swing

📘 NEXA Trend EMA RSI Swing — Описание продукта (Русская версия)

📌 Обзор

NEXA Trend EMA RSI Swing — это автоматическая торговая система, созданная для следования за трендом и входов по откатам.
EA определяет направление тренда на таймфрейме H1 и совершает входы на M15, используя сигналы RSI, Stochastic и ADX.

Такой подход позволяет выбирать качественные точки входа во время сильных трендовых движений и избегать сделок в боковом рынке.

🚀 Основные возможности

✔ 1) Трендовая логика

  • Определение тренда с помощью EMA Fast и EMA Slow

  • Торговля только при явном направлении рынка

✔ 2) Входы по откатам на M15

  • RSI: зоны перепроданности/перекупленности

  • Stochastic: подтверждение импульса

  • ADX: фильтрация силы тренда
    → Помогает избегать слабых сигналов и флэта

✔ 3) SL/TP на основе ATR

  • Стоп-лосс и тейк-профит автоматически адаптируются к волатильности

  • Более гибкий подход по сравнению с фиксированными уровнями

✔ 4) Управление позицией

  • Трейлинг-стоп

  • Перевод в безубыток

  • Частичное закрытие

  • Автоматический выход при развороте тренда

✔ 5) Защитные фильтры

  • Фильтр спреда

  • Фильтр торгового времени

  • Только одна позиция на символ

  • Проверка маржи

📊 Логика стратегии

🔹 Определение тренда (H1)

  • EMA Fast > EMA Slow → Восходящий тренд

  • EMA Fast < EMA Slow → Нисходящий тренд

  • При необходимости можно использовать фильтр по цене закрытия

🔹 Условия входа (M15)

ПОКУПКА (только в восходящем тренде):

  • RSI ниже установленного уровня

  • Stochastic в зоне перепроданности

  • ADX выше минимального значения

ПРОДАЖА (только в нисходящем тренде):

  • RSI выше установленного уровня

  • Stochastic в зоне перекупленности

  • ADX выше минимального значения

⚙️ Как использовать

1) Базовая настройка

  1. Откройте график нужного инструмента

  2. Прикрепите EA к графику

  3. Настройте параметры при необходимости

  4. Включите AutoTrading

2) Рекомендуемые настройки

Консервативные:

  • Малый торговый лот

  • Перевод в безубыток включен

  • Увеличенный коэффициент SL

Агрессивные:

  • Фиксированный лот

  • Трейлинг-стоп выключен

  • Увеличенный TP множитель

📝 Параметры

▪ Анализ тренда

  • Периоды EMA Fast / EMA Slow

  • Дополнительный фильтр по закрытию свечи

▪ Сигналы входа

  • Уровни RSI

  • Периоды Stochastic K/D

  • Минимальное значение ADX

  • Дополнительные фильтры на разворот и кросс

▪ Управление рисками

  • Множители ATR для SL/TP

  • Настройки адаптации к волатильности

  • Динамический размер лота (опционально)

▪ Управление позицией

  • Закрытие при развороте тренда

  • Трейлинг-стоп / Безубыток / Частичное закрытие

▪ Дополнительные фильтры

  • Фильтр торгового времени

  • Проверка спреда

  • Контроль маржи

📌 Важная информация

  • EA лучше всего работает в трендовом рынке

  • В боковике частота сигналов снижается

  • Проверьте спред, торговые часы и минимальные расстояния SL у вашего брокера

  • Рекомендуется VPS для стабильной работы 24/7

📞 Поддержка

Если у вас есть вопросы или предложения — обращайтесь.
Мы стремимся обеспечить стабильную и эффективную автоматическую торговлю на основе тренда.


Другие продукты этого автора
NEXA Gold Macro Strategy02 EA
Park Seongcheon
Эксперты
NEXA Gold Macro Strategy EA — Официальное описание (RU) NEXA Gold Macro Strategy EA — это профессиональная автоматическая торговая система, разработанная специально для GOLD (XAUUSD) и основанная на многослойной модели принятия решений: **Тренд M15 Триггер M5 Свинг-SL/TP (1:3) Макро-фильтр из 5 факторов Система Risk Guard (V1.1)** EA разработан для высокой стабильности, воспроизводимости и защиты в реальной торговле , а не только на бэктестах. 1. Основная концепция стратегии Шаг 1 — Тренд
NEXA Trend Swing Pro
Park Seongcheon
Эксперты
NEXA Trend Swing Pro v3 Руководство пользователя – Русская версия (Финальное издание) EA на основе EMA-тренда, RSI, Momentum, фильтра объёма и мультискоринговой системы 1. Обзор EA NEXA Trend Swing Pro v3 — это трендовая свинг-стратегия для GOLD (XAUUSD) , использующая комбинацию H1 тренд-фильтра и M30 триггер-сигналов для входа . Это не простая стратегия EMA-пересечений. Алгоритм включает пять продвинутых фильтров : сила тренда (расстояние между EMA) структура RSI направление Momentum изм
NEXA Gold Pullback System
Park Seongcheon
Эксперты
NEXA Gold Pullback System v2.0 Свинг-алгоритм для GOLD на основе тренда H1 и отката M15 Официальное руководство пользователя (Русская версия) 1. Обзор NEXA Gold Pullback System v2.0 — это профессиональный мульти-таймфреймовый свинг-советник, созданный специально для торговли GOLD (XAUUSD) . EA определяет основное направление тренда на таймфрейме H1 , используя нормализованные EMA и ATR, и открывает позиции только тогда, когда на M15 формируется высококачественный паттерн отката . Алгоритм
NEXA Adx Ema Trend Ride
Park Seongcheon
Эксперты
NEXA ADX-EMA Trend Ride Эксперт-советник для торговли GOLD Официальное руководство пользователя (Русский) 1️⃣ Обзор NEXA ADX-EMA Trend Ride — это полностью автоматизированный торговый эксперт, разработанный исключительно для GOLD (XAUUSD) . В отличие от классических трендовых систем на старших таймфреймах, данный EA фокусируется на микро-ускорениях тренда , которые возникают внутри уже сформированного направления рынка . Ключевая концепция Небольшие контролируемые убытки + редкие, но мощны
Momentum Trend Catch
Park Seongcheon
Эксперты
NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch Автоматический торговый советник по импульсному тренду для GOLD Официальное руководство пользователя (Русская версия) 1️⃣ Обзор NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch — это низкочастотный торговый советник с высоким соотношением риск/прибыль (RR) , разработанный исключительно для GOLD (XAUUSD) . Данный EA не предназначен для скальпинга или частой торговли . Вход в рынок осуществляется только при совпадении тренда старшего таймфрейма и импульсного пробоя на младш
NEXA Swing Zone Trader
Park Seongcheon
Эксперты
NEXA Swing Zone Trader Официальное руководство пользователя (Русский) 1. Обзор NEXA Swing Zone Trader — это низкочастотный, высокоточный торговый советник для свинг-трейдинга , который открывает сделки только при совпадении тренда, импульса и рыночной структуры . Советник не занимается частыми сделками. Его цель — качественные входы и стабильность , а не количество. 2. Основная торговая логика Определение трендовой зоны EMA (период 150) на таймфрейме H1 Цена выше EMA → бычья зона Цена ниже
