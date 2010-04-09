NEXA Trend Swing

✅ Live Forward Performance (Myfxbook – Demo Verified)

Myfxbook:

/ portfolio / nexagoldai / 11833106

This system is currently running in verified forward testing.

Real account will be connected after capital scaling.

📘 NEXA Trend EMA RSI Swing — Описание продукта (Русская версия)

📌 Обзор

NEXA Trend EMA RSI Swing — это автоматическая торговая система, созданная для следования за трендом и входов по откатам.

EA определяет направление тренда на таймфрейме H1 и совершает входы на M15, используя сигналы RSI, Stochastic и ADX.

Такой подход позволяет выбирать качественные точки входа во время сильных трендовых движений и избегать сделок в боковом рынке.

🚀 Основные возможности

✔ 1) Трендовая логика

Определение тренда с помощью EMA Fast и EMA Slow

Торговля только при явном направлении рынка

✔ 2) Входы по откатам на M15

RSI: зоны перепроданности/перекупленности

Stochastic: подтверждение импульса

ADX: фильтрация силы тренда

→ Помогает избегать слабых сигналов и флэта

✔ 3) SL/TP на основе ATR

Стоп-лосс и тейк-профит автоматически адаптируются к волатильности

Более гибкий подход по сравнению с фиксированными уровнями

✔ 4) Управление позицией

Трейлинг-стоп

Перевод в безубыток

Частичное закрытие

Автоматический выход при развороте тренда

✔ 5) Защитные фильтры

Фильтр спреда

Фильтр торгового времени

Только одна позиция на символ

Проверка маржи

📊 Логика стратегии

🔹 Определение тренда (H1)

EMA Fast > EMA Slow → Восходящий тренд

EMA Fast < EMA Slow → Нисходящий тренд

При необходимости можно использовать фильтр по цене закрытия

🔹 Условия входа (M15)

ПОКУПКА (только в восходящем тренде):

RSI ниже установленного уровня

Stochastic в зоне перепроданности

ADX выше минимального значения

ПРОДАЖА (только в нисходящем тренде):

RSI выше установленного уровня

Stochastic в зоне перекупленности

ADX выше минимального значения

⚙️ Как использовать

1) Базовая настройка

Откройте график нужного инструмента Прикрепите EA к графику Настройте параметры при необходимости Включите AutoTrading

2) Рекомендуемые настройки

Консервативные:

Малый торговый лот

Перевод в безубыток включен

Увеличенный коэффициент SL

Агрессивные:

Фиксированный лот

Трейлинг-стоп выключен

Увеличенный TP множитель

📝 Параметры

▪ Анализ тренда

Периоды EMA Fast / EMA Slow

Дополнительный фильтр по закрытию свечи

▪ Сигналы входа

Уровни RSI

Периоды Stochastic K/D

Минимальное значение ADX

Дополнительные фильтры на разворот и кросс

▪ Управление рисками

Множители ATR для SL/TP

Настройки адаптации к волатильности

Динамический размер лота (опционально)

▪ Управление позицией

Закрытие при развороте тренда

Трейлинг-стоп / Безубыток / Частичное закрытие

▪ Дополнительные фильтры

Фильтр торгового времени

Проверка спреда

Контроль маржи

📌 Важная информация

EA лучше всего работает в трендовом рынке

В боковике частота сигналов снижается

Проверьте спред, торговые часы и минимальные расстояния SL у вашего брокера

Рекомендуется VPS для стабильной работы 24/7

📞 Поддержка

Если у вас есть вопросы или предложения — обращайтесь.

Мы стремимся обеспечить стабильную и эффективную автоматическую торговлю на основе тренда.