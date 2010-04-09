NEXA Trend Swing
📘 NEXA Trend EMA RSI Swing — Описание продукта (Русская версия)
📌 Обзор
NEXA Trend EMA RSI Swing — это автоматическая торговая система, созданная для следования за трендом и входов по откатам.
EA определяет направление тренда на таймфрейме H1 и совершает входы на M15, используя сигналы RSI, Stochastic и ADX.
Такой подход позволяет выбирать качественные точки входа во время сильных трендовых движений и избегать сделок в боковом рынке.
🚀 Основные возможности
✔ 1) Трендовая логика
Определение тренда с помощью EMA Fast и EMA Slow
Торговля только при явном направлении рынка
✔ 2) Входы по откатам на M15
RSI: зоны перепроданности/перекупленности
Stochastic: подтверждение импульса
ADX: фильтрация силы тренда
→ Помогает избегать слабых сигналов и флэта
✔ 3) SL/TP на основе ATR
Стоп-лосс и тейк-профит автоматически адаптируются к волатильности
Более гибкий подход по сравнению с фиксированными уровнями
✔ 4) Управление позицией
Трейлинг-стоп
Перевод в безубыток
Частичное закрытие
Автоматический выход при развороте тренда
✔ 5) Защитные фильтры
Фильтр спреда
Фильтр торгового времени
Только одна позиция на символ
Проверка маржи
📊 Логика стратегии
🔹 Определение тренда (H1)
EMA Fast > EMA Slow → Восходящий тренд
EMA Fast < EMA Slow → Нисходящий тренд
При необходимости можно использовать фильтр по цене закрытия
🔹 Условия входа (M15)
ПОКУПКА (только в восходящем тренде):
RSI ниже установленного уровня
Stochastic в зоне перепроданности
ADX выше минимального значения
ПРОДАЖА (только в нисходящем тренде):
RSI выше установленного уровня
Stochastic в зоне перекупленности
ADX выше минимального значения
⚙️ Как использовать
1) Базовая настройка
Откройте график нужного инструмента
-
-
Включите AutoTrading
2) Рекомендуемые настройки
Консервативные:
Малый торговый лот
Перевод в безубыток включен
Увеличенный коэффициент SL
Агрессивные:
Фиксированный лот
Трейлинг-стоп выключен
Увеличенный TP множитель
📝 Параметры
▪ Анализ тренда
Периоды EMA Fast / EMA Slow
Дополнительный фильтр по закрытию свечи
▪ Сигналы входа
Уровни RSI
-
-
-
▪ Управление рисками
Множители ATR для SL/TP
-
-
▪ Управление позицией
Закрытие при развороте тренда
-
▪ Дополнительные фильтры
Фильтр торгового времени
-
-
📌 Важная информация
EA лучше всего работает в трендовом рынке
В боковике частота сигналов снижается
Проверьте спред, торговые часы и минимальные расстояния SL у вашего брокера
Рекомендуется VPS для стабильной работы 24/7
📞 Поддержка
Если у вас есть вопросы или предложения — обращайтесь.
Мы стремимся обеспечить стабильную и эффективную автоматическую торговлю на основе тренда.