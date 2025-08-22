EA New Player — Торговый советник нового поколения

Он не просто торгует — он меняет правила игры.

EA New Player — это инновационный портфельный советник для MT5, созданный на базе 7 проверенных стратегий технического анализа. Он не использует искусственный интеллект, но превосходит многие нейросетевые решения благодаря продуманной архитектуре, прозрачной логике и гибкой системе фильтрации сигналов.





Мультитаймфреймовый анализ Советник анализирует рынок на всех доступных таймфреймах — от M1 до H4 — чтобы учитывать как локальные, так и глобальные тренды. Это помогает избежать противоречивых сигналов и находить наиболее надёжные точки входа. Прозрачность и контроль Только классические индикаторы: осцилляторы, трендовые, паттерны. Без скрытых алгоритмов и «чёрных ящиков». Настройки понятны даже новичкам.

Важно: медленное тестирование советника

Из-за сложной логики и мультитаймфреймового анализа тестирование EA New Player может занимать больше времени, чем обычно. Это нормально и связано с высокой точностью алгоритма.

Чтобы получить корректные результаты тестирования, а также оптимальные настройки и рекомендации, обязательно свяжитесь с автором после покупки. Я предоставлю вам VIP-настройки, адаптированные под ваш стиль торговли и выбранные инструменты.

Технические параметры Символы XAUUSD, Таймфрейм H1 Период тестирования С 2025 года Брокеры Любые Минимальный депозит $1500 / 0.01 lot Рекомендуемый депозит $3500 / 0.01 lot Настройки Напишите после покупки для получения VIP-настроек

Предупреждение:

Если кто-то свяжется с вами и скажет, что я пытаюсь вам что-то продать, это мошенник. Заблокируйте его и сообщите о спаме. Если вы купите этот советник где-либо, кроме моего профиля MQL5, это подделка, которая не будет работать как настоящий советник, и вы никогда не получите обновлений и поддержки.

Советник New Player — Он пришёл переписать правила игры. Посвящается новому игроку.