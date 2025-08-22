EA New Player — Торговый советник нового поколения
Он не просто торгует — он меняет правила игры.
EA New Player — это инновационный портфельный советник для MT5, созданный на базе 7 проверенных стратегий технического анализа. Он не использует искусственный интеллект, но превосходит многие нейросетевые решения благодаря продуманной архитектуре, прозрачной логике и гибкой системе фильтрации сигналов.
Мультитаймфреймовый анализ
Советник анализирует рынок на всех доступных таймфреймах — от M1 до H4 — чтобы учитывать как локальные, так и глобальные тренды. Это помогает избежать противоречивых сигналов и находить наиболее надёжные точки входа.
Прозрачность и контроль
Только классические индикаторы: осцилляторы, трендовые, паттерны.
Без скрытых алгоритмов и «чёрных ящиков».
Настройки понятны даже новичкам.
Важно: медленное тестирование советника
Из-за сложной логики и мультитаймфреймового анализа тестирование EA New Player может занимать больше времени, чем обычно. Это нормально и связано с высокой точностью алгоритма.
Чтобы получить корректные результаты тестирования, а также оптимальные настройки и рекомендации, обязательно свяжитесь с автором после покупки. Я предоставлю вам VIP-настройки, адаптированные под ваш стиль торговли и выбранные инструменты.
Технические параметры
|
Символы
|
XAUUSD,
|
Таймфрейм
|
H1
|
Период тестирования
|
С 2025 года
|
Брокеры
|
Любые
|
Минимальный депозит
|
$1500 / 0.01 lot
|
Рекомендуемый депозит
|
$3500 / 0.01 lot
|
Настройки
|
Напишите после покупки для получения VIP-настроек
Предупреждение:
Если кто-то свяжется с вами и скажет, что я пытаюсь вам что-то продать, это мошенник. Заблокируйте его и сообщите о спаме. Если вы купите этот советник где-либо, кроме моего профиля MQL5, это подделка, которая не будет работать как настоящий советник, и вы никогда не получите обновлений и поддержки.
Советник New Player — Он пришёл переписать правила игры. Посвящается новому игроку.
The EA seems good so far, great support thanks a lot .