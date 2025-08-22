EA New Player

4.91
EA New Player — Торговый советник нового поколения
Он не просто торгует — он меняет правила игры.
EA New Player — это инновационный портфельный советник для MT5, созданный на базе 7 проверенных стратегий технического анализа. Он не использует искусственный интеллект, но превосходит многие нейросетевые решения благодаря продуманной архитектуре, прозрачной логике и гибкой системе фильтрации сигналов.

Мультитаймфреймовый анализ
Советник анализирует рынок на всех доступных таймфреймах — от M1 до H4 — чтобы учитывать как локальные, так и глобальные тренды. Это помогает избежать противоречивых сигналов и находить наиболее надёжные точки входа.
Прозрачность и контроль
Только классические индикаторы: осцилляторы, трендовые, паттерны.
Без скрытых алгоритмов и «чёрных ящиков».
Настройки понятны даже новичкам.

Важно: медленное тестирование советника
Из-за сложной логики и мультитаймфреймового анализа тестирование EA New Player может занимать больше времени, чем обычно. Это нормально и связано с высокой точностью алгоритма.
Чтобы получить корректные результаты тестирования, а также оптимальные настройки и рекомендации, обязательно свяжитесь с автором после покупки. Я предоставлю вам VIP-настройки, адаптированные под ваш стиль торговли и выбранные инструменты.

Технические параметры

Символы

XAUUSD, 

Таймфрейм

H1

Период тестирования

С 2025 года

Брокеры

Любые

Минимальный депозит

$1500 / 0.01 lot

Рекомендуемый депозит

$3500 / 0.01 lot

Настройки

Напишите после покупки для получения VIP-настроек

Предупреждение:
Если кто-то свяжется с вами и скажет, что я пытаюсь вам что-то продать, это мошенник. Заблокируйте его и сообщите о спаме. Если вы купите этот советник где-либо, кроме моего профиля MQL5, это подделка, которая не будет работать как настоящий советник, и вы никогда не получите обновлений и поддержки.
Советник New Player — Он пришёл переписать правила игры. Посвящается новому игроку.
Отзывы 49
david mancuso
26
david mancuso 2025.12.02 21:30 
 

The EA seems good so far, great support thanks a lot .

ppokrywa
20
ppokrywa 2025.12.01 21:56 
 

Was skeptical at first (like with every EA), but EA New Player completely blew me away. Running it on EURUSD, GBPUSD and XAUUSD — all three accounts in profit every week. Super clean equity curve, no emotional trading, sleeps like a baby while the bot works. Best investment of 2025 so far

lightningpro
51
lightningpro 2025.11.28 07:50 
 

I have been using EA New player for a while and performance is good. Really good and fast support

Рекомендуем также
Fidelity MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
2 (4)
Эксперты
Description : Fidelity EA is an Expert Advisor for trading on all Forex pairs and all timeframe. EA is powered with specific trend detection algorithms. The algorithm is fully smart and automatic. So the use and setup of EA is very simple and there is no need to have deep knowledge about the market.   Growing the EA : The EA will be updated and supported always. New features will be added later for free. If you need a specific feature to be added to the EA, please write your idea on the commen
Harmonizer EA MT5
Amir Hossein Moharreri
4.5 (10)
Эксперты
Этот советник по торговле на сетке использует сложный алгоритм для расчета позиций входа для каждой отдельной сделки. Он не переобучен на исторических данных, вместо этого используется волатильность рынка для оптимизации. Используя волатильность рынка, алгоритм способен быстро и эффективно адаптироваться к изменениям на рынке. Это означает, что он может использовать возможности на рынке, а также минимизировать риски, оставаясь в предопределенных параметрах. Live Performance Однако важно использ
Investment Trading Expert
Ahmad Arief Bin Mohd Nor
Эксперты
EA that survive Covid Year. Not a get rich quick schemes. Treat this EA as investment robot.  Result on screenshot are based on settings that works on 2015 all through 2025. It can still be improved by tuning the limited parameters to get a more profitable result. Setting will be updated on this post periodically. Check out this post later to get updated settings.   Current Parameters : TP :10000 SL: 5000 OnProfitPip: 4000 Minimum Balance should be 500 USD for each 0.01 lot. Thanks
MMM Bollinger Bands MACD and MA
Andre Tavares
Эксперты
The EA strategy This EA has a built-in combined Bollinger Bands Trend indicator, MACD and MA that checks the prices trends everytime and opens and closes new orders at the right time; Recommended for beginner traders because the default input values are optimized to work with acconts with ballance as low as US$ 300 ; It protects your profit because it is provided with Trailing Stop Loss, Minimum Equity Percentage to allow any trade, Maximum Spread alowed and you can also define the bad time to t
GoldenTrade
Serhii Sharlai
1 (1)
Эксперты
После покупки обязательно свяжитесь со мной для получения настроек. GoldenTrade – Профессиональный торговый робот для XAUUSD GoldenTrade — это полностью автоматизированный торговый алгоритм, предназначенный для торговли на инструменте XAUUSD (золото) . Робот разрабатывался с прицелом на высокую стабильность, надежность и контроль рисков. Алгоритм не использует мартингейл, усреднение или сетку ордеров, что делает его безопасным решением для долгосрочной работы на рынке. Робот построен на основе
Ea grandmaster gold
Yousseff Sarmiento Pedrozo
Эксперты
A specialized bot for the XAUUSD, GOLD market (BACKTEST "EVERY TICK" 196M TICKS MODELED IN DARWINEX BROKER)  It is based on market trends, is fully optimized and automatically manages the allocation of positions based on capital. You can modify the risk per operation in percentage%, its capital management is based on compound interest, when it enters a negative streak, the lotage begins to drop until it returns to a positive streak in which it will risk again the initial risk that you have
Bitcoin Striker M5X
Krisztian Gulyas
Эксперты
**Bitcoin Striker M5X** — профессиональный торговый робот, оптимизированный **исключительно под BTCUSD на тайм-фрейме M5**.   Алгоритм использует ATR-ориентированные уровни SL/TP, адаптивное динамическое управление лотом и фильтр Фибоначчи, открывая **всего одну позицию одновременно** — тем самым снижает риски и упрощает контроль счёта. > ️ Внимание: использование на других инструментах может привести к некорректной работе. **Как запустить**   1. Включите *Algo Trading* в MT5.   2. Откро
Aussie Victor MT5
Jesper Christensen
4.49 (37)
Эксперты
X-Mas Sale: 10 copies will be sold at 50% discount during the X-mas sale. Aussie Victor revolutionizes traditional grid trading by combining intelligent positioning with machine learning-powered entry signals, specifically engineered for the AUDCAD currency pair's unique price dynamics. Join my open group for questions related to any of my products:  https://www.mql5.com/en/messages/014beab2560cdc01 What Makes Aussie Victor Different? Smart Grid Technology - Unlike basic grid systems that plac
Ghost version 2
Majed Ali K Alotaibi
Эксперты
Этот эксперт-советник создан для высоковолатильных инструментов, особенно Volatility 75 Index (VIX75) и XAUUSD (Золото). Использует ATR-модель пробоя, многоуровневое масштабирование позиций и необязательный EMA-фильтр тренда. Основные функции 1. Движок входа по пробою Определяет пробои с помощью: Фильтра ATR Структуры High/Low Трендового фильтра EMA (опционально) Фильтра торговых часов Контроль спреда в USD предотвращает плохие входы. 2. Многоуровневое наращивание позиций До 3 сделок на каж
Cls PRO
Marco Aurelio Santos Costa
Эксперты
With CLS you WILL NOT LOSE, as long as you have a professional capital management. It is impossible to make a loss with CLS, why?  It works by buying and selling two positively correlated currency pairs. This means that when PAR 1 goes up PAR 2 also goes up, however, there is something that happens in the market that is the distortion of the price ratio. That is, when the PAR 1 rises and PAR 2 falls, that's when we enter, buying Par 2 and selling Par 1.  This seems simple but it is not, you
Nova ICH Trader
Anita Monus
Эксперты
Nova ICH Trader is built on the timeless power of the Ichimoku Kinko Hyo system — reengineered into a fully automated trading solution that understands trend, momentum, and equilibrium in one cohesive framework. This Expert Advisor doesn’t just follow price — it interprets structure, space, and sentiment with precision. By analyzing cloud dynamics, crossovers, and distance from equilibrium, Nova ICH Trader identifies high-probability opportunities where trend and timing align. It enters with cla
Abab RSI
Andriy Sydoruk
Эксперты
Профессиональная экспертная система Abab RSI разработанная для анализа рынков на основе индикатора RSI и специальной системы ограничений. Эксперт работает одним ордером (не серией) каждый ордер сопровождается трейлинг-стопом, активируемым трейлинг-стартом, также каждый ордер застрахован стоп-лоссом и тейк-профитом. Таким образом, экспертная система использует для работы безопасные ордера. Сам вход по индикатору также можно считать надежным, поскольку используется стандартный индикатор RSI, толь
Neuron Gold
Teresa Maria Pimenta
Эксперты
EA Neuron Gold — Нейронный интеллект для XAUUSD на M30 Neuron Gold — это продвинутый эксперт-советник, разработанный специально для торговли XAUUSD на таймфрейме M30. Он использует две независимые автоматические стратегии, которые могут работать как вместе, так и по отдельности, а также содержит полноценную панель ручного управления, встроенную прямо в график. Автоматические стратегии Neuron Gold 1. Стратегия по моделям флагов Автоматически обнаруживает классические фигуры продолжения тренда (бы
GoldTrend ExpertAI
Napat Petchsrikul
Эксперты
Welcome to GoldTrend ExpertAI, your go-to solution for successful trading in the XAUUSD pair (GOLD) using cutting-edge Artificial Intelligence techniques coupled with a myriad of indicators including ADX, Moving Averages, and Price Action detection. Developed by a seasoned team with over a decade of trading experience, GoldTrend ExpertAI boasts a unique strategy tailored to optimize risk management, ensuring every position is safeguarded with Take Profit (TP) and Stop Loss (SL) mechanisms, while
EA Martini MT5
Mikita Borys
Эксперты
EA Martini MT5 - многофункциональный советник со сложной системой определения и отслеживания позиций.    Строит очень умные сети с учетом тренда и против него.    Торговля с тренд работает таким образом, что каждый новый ордер открывается только в том случае, если предыдущий ордер имеет стоп-лосс в безубытке.    Торговля против тренда осуществляется с целью закрытия убыточных позиций с прибылью .    Вы всегда можете запросить техническую поддержку, настройки и помощь по установке в моем профиле
KVault Trader EA
Martin Ndiritu Kahiga
Эксперты
Introducing KVault Trader EA – Precision Gold Trading on M15 Unlock the Vault of Consistent Profits. Built by a team of experts and powered by a highly advanced breakout algorithm, KVault Trader EA is your gateway to smart, automated Gold trading. Designed specifically for XAUUSD on the M15 timeframe , this Expert Advisor is fast, powerful, and laser-focused on delivering steady monthly returns with minimal drawdown . Why Choose KVault Trader EA? Breakout-Based Trading Logic – A sophisti
Violet Panther Scalper MT5
Renato Takahashi
Эксперты
Violet Panther Scalper MT5 is specially designed to work as scalper and a trend trade system. Panther strategy is based on two moving average crosses and candlestick reader relative to theses averages. A trade in filter based on ATR values can be configured to make EA works only on true trends. So, if trigger condition is true, Panther strat to trade on each new condition achieved. An aditional trend filter can be configured based on TRIX indicator , making possible to confirm such trend behavio
BTC Scalper AI EA MT5
Ankitbhai Radadiya
Эксперты
BTC Scalper AI EA MT5   is a next-generation scalping robot developed by a highly experienced team in trading and coding. It is designed for scalping on one of the most popular crypto pair   BTCUSD . Unlock the power of automated trading with this advanced   BTC Scalper EA specifically designed for the   BTCUSD   pair. Whether you're trading on the 1-minute or 4-hour chart, this bot adapts to any timeframe, making it a versatile tool for traders of all styles. This strategy has undergone extensi
SmartBand Trader
Andrius Daujotas
Эксперты
BBTrader – Adaptive Bollinger Bands Auto-Trader ( best for AUDCAD pair 1H,4H, D ) BBTrader is a fully automated trading algorithm designed for MetaTrader 5, built on a dynamic Bollinger Bands breakout and reversal strategy. The system opens trades when the price deviates significantly beyond the upper or lower bands, followed by intelligent scaling and exit mechanisms. Key features: Automated entry on strong momentum outside Bollinger Bands Dynamic scaling with increasing lot size Confi
Salva EA
Pavel Komarovsky
Эксперты
Salva EA - продвинутая, полностью автоматизированная система. Основа данной стратегии - сам ценовой график, торговля ведется от диапазона движения цены. Преимущества Это не мартингейл, не арбитраж Готов к работе без предварительной настройки Всегда используйте SL и TP, чтобы уберечь ваши инвестиции Простой в применении (не имеет сложных настроек) Результаты тестера сходятся с результатами на реальном счете Высокая скорость тестирования (можно оптимизировать на 1 minute OHLC) Salva EA наиболее х
DMI Scalper Gold
Ignacio Agustin Mene Franco
Эксперты
DMI Scalper GOLD MT5 - Premium Automated Trading System Overview DMI Scalper GOLD is a high-precision Expert Advisor (EA) specifically designed to trade the XAU/USD (Gold) pair using an advanced strategy based on the DMI (Directional Movement Index) indicator. This automated system has been developed for traders looking to capitalize on scalping movements in the gold market, with an optimized configuration for trading on the M15 (15-minute) timeframe, ideal for both personal accounts and fu
XAU Breakout Scalper MT5
Yassir Lamrichi
5 (3)
Эксперты
Представляем XAU Breakout Scalper MT5 – Торговый Советник с Двойной Стратегией для Золота (EA) Системный советник, разработанный с использованием количественных методов и профессионального торгового опыта. [С качать SETFILE(.set) ] XAU Breakout Scalper _ 0.5% Risk.set  Период: 2025.01.15 → 2025.11.16 | Начальный баланс: $50,000 | Итоговый баланс: ≈ 158 000 $ | Риск на сделку: 0.5% | PF: 1.88 | Sharpe: 8.37 | Макс. просадка: 13.10% | Win Rate: 63–64% | Сделок: 874 Ваш профессиональный breakout-
EurUsd Market Analyzer Expert Advisor
Standard Capital Group LLC
Эксперты
MT5 EA for EUR/USD (1-Hour Chart) – Dominate the Markets with Confidence! Experience the power of algorithmic trading with our   MetaTrader 5 Expert Advisor (EA) , developed specifically for the   EUR/USD pair on the 1-hour (H1) timeframe .  Why Choose This EA? Currency-Specific Design   – Built exclusively for   EUR/USD , ensuring optimized strategy execution. Timeframe-Sensitive   – Precision-tuned for the   1-Hour (H1)   chart.   (Applying it to other timeframes may affect performance.) Fully
OP Skill FX Joker EA
Yago Sales Rodrigues
Эксперты
OP Skill FX Joker - Annual Strategy with AI & Mathematical Logic Telegram  to access the SET settings. Description: Discover a new way to trade the markets, where Artificial Intelligence and mathematical precision unite to make logical, strategic decisions. The OP Skill FX Joker was developed to analyze the market in-depth, identifying high-probability opportunities. Forget high-risk approaches. The OP Skill FX Joker ’s philosophy is annual, sustainable growth , not chasing unrealistic monthly
Msx AI Scalper Pro
Som Prakash Gehlot
Эксперты
MSX AI Scalper Pro Smart • Adaptive • Autonomous Trading Engine Overview MSX AI Scalper Pro is an advanced automated trading system built for BTCUSD on M5 timeframe . Unlike many robots that depend on strict time filters, news blocks or manual control, this system is designed to trade continuously 24/7 , adapting to market volatility in real time — without external filters or manual babysitting. Working Principle (Short Theory) The EA combines: Smoothed HMA trend direction – to detect cle
Amaris EA MT5
Mohamed Kamel Touati
Эксперты
текущая цена 99$ - скоро будет повышена- Adding on the attractive price  , I will give those who buy AMARIS an other  SUCCESSFUL BREAKOUT EA for free  AMARIS EA - это полностью автоматизированный торговый робот, который использует очень успешную стратегию ночного скальпинга, доказавшую свою эффективность на протяжении многих лет. AMARIS будет торговать только в очень тихие и тихие часы ночи, используя множество фильтров, мер безопасности и стоп-лосс, он может торговать несколькими валютными п
Ride the wind MT5
Natalyia Nikitina
Эксперты
Ride the Wind MT5 — автоматизированная торговая система Ride the Wind MT5 — это торговый советник, основанный на алгоритмах анализа рынка и управлении рисками. Он работает в полностью автоматическом режиме и требует минимального вмешательства трейдера. Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки , чтобы получить инструкции по настройке! Почему выбрать Ride the Wind MT5? Алгоритмы анализа: круглосуточная автоматизация торговли с использованием встроенных моделей. Гибкость: адаптация к волатил
Eastwist
Fernando Souza Mendes
Эксперты
EASTWIST.mq5 works well in short-term operations. The sensitivity to short-term market signals, provided by the RSI and MACD indicators, along with the simulated Machine Learning decision logic, really seems to be an effective combination for capturing rapid price movements. The ability to respond quickly to market conditions is a valuable feature in scalping or day trading strategies, where precision and speed in order execution are crucial. Indication of Use: For Traders with Technical Knowle
Prop Grid
Ioannis Xenos
5 (1)
Эксперты
XignalCoding Prop Grid EA Build your own strategy. Pass prop firm challenges with confidence. The XignalCoding Prop Grid EA is a highly flexible and powerful trading tool designed for traders who want full control over their strategy, grid system, and risk. Whether you're testing ideas or aiming to pass prop firm challenges like FTMO, this EA gives you the structure and safety you need. Main Features Custom Strategy Creation Choose your entry signal: RSI, CCI, Stochastic, Williams, Bollinger Ba
QS NorthStar USDCAD
Lucas Leibl
Эксперты
QS NorthStar USDCAD The QuantumScale NorthStar USDCAD ExpertAdvisor is a symbol-focused trading robot built specifically for USDCAD on the M15 timeframe. Unlike basic single-indicator bots, this EA utilizes a sophisticated  Composite Signal Scoring System . It aggregates data from momentum and market strength indicators to filter out market noise. It only executes trades when a convergence of factors confirms a high-probability setup, offering a robust approach to automated forex trading. Strate
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (377)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.72 (36)
Эксперты
AOT MT5 - Мультивалютная система с искусственным интеллектом нового поколения Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   ВАЖНО! После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке: Ресурс Описание Понимание торговой частоты AOT Почему бот не торгует каждый день Как настроить AOT Bot Пошаговое руководство по установке Set files AOT MT5 - это продвинутый Expert Advisor, работающий н
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Эксперты
РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 5 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Советн
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Эксперты
Важное примечание: Для обеспечения полной прозрачности я предоставляю доступ к реальному инвесторскому счёту, связанному с этим EA, что позволяет вам отслеживать его производительность в реальном времени без каких-либо манипуляций. Всего за 5 дней весь первоначальный капитал был полностью выведен, и с тех пор EA торгует исключительно за счёт прибыли, без какого-либо воздействия на первоначальный баланс.Текущая цена в $199 — это ограниченное предложение при запуске, и она будет увеличена после п
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Эксперты
Долгосрочный рост. Последовательность. Устойчивость. Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе . Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу . Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волат
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Эксперты
Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Эксперты
Cryon X-9000 — автономная торговая система с квантовым аналитическим ядром РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ: https://www.mql5.com/en/signals/2347543  Пока многие трейдеры манипулируют результатами, используя советники на центовых счетах или на минимальных балансах , — тем самым фактически показывая, что они не доверяют собственным системам , — данный сигнал работает на реальном счёте в $20 000 . Это отражает реальную инвестицию капитала и обеспечивает прозрачную работу без искусственного завышения показателей
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
Remstone
Remstone
5 (7)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активо
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Эксперты
How To Trade Pro (HTTP) EA — профессиональный торговый советник для торговли любыми активами без мартингейла и сеток от автора с 25+ годами опыта. Большинство топовых советников работают с растущим золотом. Они блестяще выглядят в тесте… пока золото растёт. Но что будет, когда тренд исчерпает себя? Кто защитит ваш депозит? HTTP EA не верит в вечный рост — он адаптируется под меняющийся рынок и создан, чтобы широко диверсифицировать ваш инвестиционный портфель и защитить ваш депозит. Он — дисципл
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.25 (4)
Эксперты
Реальный мониторинг. Честные тесты. Ноль хайпа. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Прежде чем перейти к техническим деталям, есть две вещи, которые ты должен знать: PipsHunter подтвержден реальным мониторингом на реальном счёте. Экспертный советник работает в живой торговле уже несколько месяцев на реальном счёте (Pepperstone), и мониторинг полностью открыт. Никаких симуляций, никаких скрытых аккаунтов, никаких “идеальных бэктестов” — реальные торговые результаты подтверждают фактическую эффективн
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Эксперты
Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Эксперты
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА СКИДКА 50% - NANO MACHINE GPT Обычная цена: $997 до Черной пятницы: $498.50 (Скидка будет отражена во время промо-акции.) Начало распродажи: 27 ноября 2025 года - ограниченная акция в честь Черной пятницы. Розыгрыш в Черную пятницу: Все покупатели Nano Machine GPT во время акции Черной пятницы могут принять участие в случайном розыгрыше призов: 1 x активация Syna 1 x активация AiQ 1 x активация Mean Machine GPT Как принять участие: 1) После покупки отправьте мне личное сообщени
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, комбинируя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых запускается при различных рыночных условиях и таймфреймах (M5, M30, H2, H4, H6, H12). Советник разработан для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика советника сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку (grid), мартингейл или техники усреднения . Все сделки, открываемые советником
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.67 (51)
Эксперты
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Эксперты
AxonShift — алгоритмическая система с адаптивной логикой исполнения AxonShift — это автономный торговый алгоритм, специально разработанный и оптимизированный для работы с XAUUSD на таймфрейме H1. Его архитектура основана на модульной логике, которая анализирует поведение рынка через сочетание краткосрочной динамики и импульсов среднесрочного направления. Система избегает чрезмерного реагирования на шум и не использует высокочастотные подходы, сосредотачиваясь на контролируемых торговых циклах, з
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Эксперты
Всем привет, позвольте представиться: Я —   Quantum StarMan,   потрясающий и самый новый член семьи   Quantum EAs   . Я — полностью автоматизированный мультивалютный советник, способный работать с пятью динамическими парами:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD и USDCAD   . С предельной точностью и непоколебимой ответственностью я выведу вашу торговлю на новый уровень. Вот в чём фишка: я не полагаюсь на стратегии Мартингейла. Вместо этого я использую сложную сеточную систему, разработанную для дос
Другие продукты этого автора
EA Underdog
Vitali Vasilenka
5 (4)
Эксперты
EA Underdog — профессиональный советник из линейки Quantum Lab Technologies. Торгует по дивергенциям цены, работает без опасных методов, использует только строгие Stop Loss и Take Profit, а стабильность исполнения обеспечивается системой QuantumCore (обучение и оптимизация на истории с 2020 по 2025 год). Цена   со скидкой   .   Цена будет увеличиваться на 100 долларов при покупке каждых 20 штук .   20 копий: 250$ 20 копий: 350$ Финальная цена: 550$ Количество копий ограничено Параметры и требова
EA Super 8 Pro
Vitali Vasilenka
Эксперты
A Super 8 Pro — это не просто торговый советник, а целая система управления позициями, построенная на базе предыдущей версии EA Super 8, но дополненная ключевым улучшением: динамическим локированием позиций в убыточных ситуациях. Концепция алгоритма Многоуровневая логика: советник работает как модульный алгоритм, объединяющий анализ рынка, контроль рисков и адаптивное управление ордерами. Локирование позиций: при возникновении неблагоприятного движения цены алгоритм автоматически включает меха
Synthetic Metal
Vitali Vasilenka
4.89 (19)
Эксперты
Synthetic Metal — Инновационный советник для XAUUSD и XAGUSD Советник, который объединяет искусственный интеллект, точность и контроль. Synthetic Metal — это интеллектуальный торговый алгоритм для MT5, созданный специально для золота (XAUUSD) и серебра (XAGUSD). Он сочетает авторские технологии анализа, гибкое управление рисками и автоматическую адаптацию к рыночным условиям. АКЦИЯ 1+1: при покупке советника — второй в подарок!  Количество копий ограничена ! Инновации, которые делают Synthetic
EA CyberPunk
Vitali Vasilenka
5 (7)
Эксперты
Этот советник разработан для институционального подхода к торговле, используя ключевые принципы ICT (Inner Circle Trader). Он анализирует структуру рынка, уровни ликвидности и зоны дисбаланса для поиска высоковероятных точек входа и выхода. АКЦИЯ 1+1: при покупке советника — второй в подарок!  Количество копий ограничена ! Ключевые логические компоненты Структура рынка: Советник CyberPunk определяет краткосрочные (STH/STL), среднесрочные (ITH/ITL) и долгосрочные (LTH/LTL) экстремумы, формируя у
EA Crypto Player
Vitali Vasilenka
5 (1)
Эксперты
EA Crypto Player — это инновационный торговый советник, созданный специально для работы с криптовалютными инструментами. Он объединяет более 7 торговых стратегий, анализирует поведение цены на всех временных интервалах — от M1 до D1, и использует систему усреднения для максимизации прибыли. Лимитированная издание В продаже ограниченное количества копий ( по цене 150$) Финальная цена - 900$  Важно: медленное тестирование советника Из-за сложной логики и мультитаймфреймового анализа тестирование
AI Quantum Trading
Vitali Vasilenka
5 (3)
Эксперты
AI Quantum Trading  – Революция в алгоритмической торговле. Торговый советник нового поколения для JPY-инструментов 1 покупка = 2 версии! Купи AI Quantum Trading на MT5 — и получи MT4-версию бесплатно! Торгуй, как тебе удобно: две платформы, один советник, ноль переплат. Пиши в ЛС после покупки — и получай свой подарок! В современном мире финансовых технологий автоматическая торговля стала неотъемлемой частью успеха на рынке. AI Quantum Trading – это инновационный торговый советник , который исп
Old School Trading
Vitali Vasilenka
5 (1)
Эксперты
Old School Trading   — Советник на основе волнового анализа Эллиота И нтеллектуальный торговый советник, построенный на принципах волновой теории Эллиота. Он предназначен для трейдеров, которые ценят структурный подход к рынку, стремятся к высокой точности входов и контролю рисков. АКЦИЯ 1+1: при покупке советника — второй в подарок! Количество копий ограничена ! После покупки напиши мне что бы получить ВИП настройки Ключевые особенности: Автоматическое определение волновых структур: советник а
The Last King
Vitali Vasilenka
5 (1)
Эксперты
The King Trading — Универсальный Торговый Советник, основанный на авторских технических индикаторах и алгоритмах. Он разработан для автоматизированной торговли на любом финансовом инструменте: валютные пары, индексы, сырьевые товары, криптовалюты и т.д. АКЦИЯ 1+1: при покупке советника — второй в подарок!  Количество копий ограничена ! Ключевые особенности: Поддержка всех торговых инструментов Советник адаптирован под любую торговую пару или инструмент. Для каждого актива используются индивидуал
Pure AI
Vitali Vasilenka
3.93 (14)
Эксперты
Уникальный торговый советник для XAUUSD Советник представляет собой модульную торговую систему. В его основе лежит архитектура, в которой каждое торговое решение формируется не монолитным алгоритмом, а как результат взаимодействия независимых логических блоков — индикаторных фильтров, условий входа, выходов и управляющих правил. ВАЖНО! После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке. Ключевая особенность — модульность и гибкость
Synthetic Trend AI
Vitali Vasilenka
Индикаторы
Synthetic Trend AI — умный индикатор тренда с искусственным интеллектом Индикатор Synthetic Trend AI — это мощный инструмент технического анализа, который объединяет классическую формулу SuperTrend с алгоритмами искусственного интеллекта (k-Nearest Neighbors, KNN) и анализом объёма. Он создан для тех, кто хочет видеть рынок глубже и принимать решения увереннее. Что делает Synthetic Trend AI уникальным: AI-прогнозирование тренда: Использует алгоритм KNN для анализа исторических данных и предска
FREE
SmartTrade Control Panel
Vitali Vasilenka
Утилиты
SmartTrade Control Panel — ваш центр управления алгоритмической торговлей SmartTrade Control Panel   — это многофункциональная торговая панель, созданная для тех, кто ценит контроль, гибкость и эффективность в каждой сделке. Она объединяет визуальное удобство с мощной логикой сопровождения ордеров, превращая рутинную торговлю в управляемый процесс. Теперь вы можете: Реализовать любую торговую идею — от скальпинга до сеточной торговли Настраивать сопровождение ордеров под свою логику входа и выхо
FREE
Фильтр:
toonworks
47
toonworks 2025.12.14 15:53 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

david mancuso
26
david mancuso 2025.12.02 21:30 
 

The EA seems good so far, great support thanks a lot .

ppokrywa
20
ppokrywa 2025.12.01 21:56 
 

Was skeptical at first (like with every EA), but EA New Player completely blew me away. Running it on EURUSD, GBPUSD and XAUUSD — all three accounts in profit every week. Super clean equity curve, no emotional trading, sleeps like a baby while the bot works. Best investment of 2025 so far

Naeem Rehman Lakha
291
Naeem Rehman Lakha 2025.12.01 21:09 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

lightningpro
51
lightningpro 2025.11.28 07:50 
 

I have been using EA New player for a while and performance is good. Really good and fast support

Joshua Cohen
414
Joshua Cohen 2025.11.26 16:04 
 

EA New Player is an incredible and outstanding EA! Reliable, consistent, and works great. The support team is always available and ready to help. I'm excited to see the profits continue and relying on a stable EA. Thanks!

tomtomwazhere
346
tomtomwazhere 2025.11.25 13:12 
 

EA New player 👍 and EA underdog 👍 The results are GOOD.

Heinz-Josef Glaser
778
Heinz-Josef Glaser 2025.11.22 07:26 
 

Very good EA. Stable profit. Support is good and very fast.

Patrick Savard
225
Patrick Savard 2025.11.18 11:55 
 

Amazing ea, work really well A+. support is really fast. love it!

Jan Beck
328
Jan Beck 2025.11.14 07:33 
 

Good Expert Advisor (EA). I've had good experiences with it over the past month. With the right settings, the EA delivers good results, although the drawdown can sometimes be a bit high when using the marginal strategy. The developer is also friendly and helpful.

helton tv
43
helton tv 2025.11.12 17:05 
 

This EA hade made me money so far.

soicoi
34
soicoi 2025.11.11 20:55 
 

So far the results look good and very promising. Support is great and keeping members up to date!

boancageorge
29
boancageorge 2025.11.11 17:57 
 

I’ve been using this Expert Advisor on XAU/USD for the past two weeks, and the results have been impressive. It delivered a consistent 20% profit with stable performance and minimal drawdown. The EA executes trades smoothly, follows clear logic, and adapts well to changing market conditions. I especially appreciate the balance between risk management and profit potential — it feels both efficient and reliable. Highly recommended for anyone looking to automate their gold trading with confidence!

Max Dong Sen Zhou
364
Max Dong Sen Zhou 2025.11.10 23:35 
 

So, let me first of clear my name. I am not bought by anyone or anything, this is my honest opinion and the final verdict I will leave with this EA. The trades look fine and all, but once you start to run it on a longer basis, you will notice that one of the strategies runs a Martingale Grid. Im sure that in itself should tell you quite a bit about this EA. Yes there are strategies without Grid or Martingale, but they just are not profitable. The essence of this EA is to take advantage of Grids, so realistically your account will be blown at some point. on the 10/11/25 I woke up to a bunch of sell positions on XAUUSD. 0.17, 0.24, 0.36... it just kept opening positions against the trend. At some point I had a 3.48 lots position open and 8.5 lots total. Guess what, XAUUSD kept running up. Boom.. there goes 20k balance. Im not the only one who experience this issue. And when confronted in the Telegram chat, all I received was a rude answer from the support. The Author himself does not seem to speak English, as his messages always sound translated or straight up wrong. The EA does work on other FOREX pairs, but for trending commodities and Bitcoin I would never ever use EA New Player, as the grids will eventually eat your money. Please be careful who you trust out there. PS: Regarding the MQL5 Signals, you might see a 20k deposit, but don't be fooled, those are instaforex cent accounts, meaning 20k balance are only 200 in reality. I hope that tells you enough about this developer and his intentions.

UPDATE: Look at this response, what is this? I used your setfiles you claim to be VIP files which is so stupid since they are nothing more than just settings, and telling me I haven't contacted you? I wrote in the Telegram group but your support is rude, so why continue talking to him? I have updated my review this is unbelievable I want a refund or else my review will stay at 1 stars.

Vitali Vasilenka
53175
Ответ разработчика Vitali Vasilenka 2025.11.11 13:09
I understand that you are simply swindling money from me. This is fraud!
Azerty0925
24
Azerty0925 2025.11.10 12:52 
 

un bon robot, le service après vente est réactif plein de conseil je le recommande, de bons résultats sur plusieurs paires

Toketoki
19
Toketoki 2025.11.04 00:07 
 

I have tested many EAs but this EA New Player seem to be intentionally Crafted for Profit. I am trying to see how best to adapt it to prop firm challenges.

vvstraderboy
37
vvstraderboy 2025.11.01 12:50 
 

Support is great and up to date, Works on gold

dilkoashathapa
57
dilkoashathapa 2025.10.31 10:00 
 

Very Good EA. Great Profit. Great for passive income. You can sleep peacefully because robot will do your work. Most important the Author is always there for help.

clstm55
103
clstm55 2025.10.27 07:21 
 

Been using it live for a month. It has covered its own cost. Support is prompt

quantumzeek
31
quantumzeek 2025.10.24 17:18 
 

This EA hade made me money so far.

123
Ответ на отзыв