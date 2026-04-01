ONNX Strategy 1
- Эксперты
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Vitali VasilenkaEA Quantum Lab 👽
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Основано и разработано Vitali Vasilenka
Алгоритмическая торговля с 2019 года
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Профессиональные алгоритмические торговые решения для MetaTrader 5
• 20+ торговых советников и индикаторов
- Версия: 1.0
- Активации: 10
Сообщество EA Quantum Lab представляет ONNX Strategy 1 — первый в своём роде торговый робот, построенный на полной интеграции формата ONNX (Open Neural Network Exchange). Это не просто очередной советник: в его основе лежат нейронные сети глубокого обучения, которые улучшают классическую стратегию без изменения её логики. Мы обучили 5 уникальных моделей, и первая из них уже готова изменить ваше представление о торговле золотом.
Старт: 99$ (0 копий) - Далее: 149$ (20 копий) - Далее: 199$ (20 копий) = Финальная стоимость: 290$
Что такое ONNX и почему это прорыв?
ONNX — это открытый стандарт для представления моделей машинного обучения. Благодаря ему мы смогли:
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Обучить нейросети на огромных массивах исторических данных;
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Сохранить прозрачность классической стратегии;
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Повысить качество точек входа и выхода, сохранив предсказуемость торговой логики.
Классическая стратегия (на основе индикатора SuperTrend) теперь дополнена нейросетевым фильтром, который отсеивает ложные сигналы и выбирает моменты с максимальной вероятностью разворота тренда.
Инструмент и таймфрейм
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Символы: XAUUSD (Gold) и XAGUSD (Silver) — основная версия для XAUUSD
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Таймфрейм: M15
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Стратегия: определение смены тренда на коротких таймфреймах с помощью SuperTrend, оптимизированное нейросетью ONNX.
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Направление: работает на разворотных движениях, входит в сделку в начале нового тренда.
Советник разработан с учётом высокой волатильности XAUUSD.
Рекомендуемый расчёт лота:
0.01 лота на каждые 1500 $ депозита.
Это обеспечивает комфортную торговлю без излишнего стресса и позволяет переживать временные просадки с минимальным риском.
Оптимизация и тестирование
Советник прошёл многоэтапную оптимизацию на реальных исторических данных:
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Период: с начала 2020 года по сегодняшний день
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Брокер: RoboForex, счёт Pro (кредитное плечо 1:500)
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Учтённые спреды: от 0 до 30 пунктов — оптимизация позволяет использовать советника на любых типах счетов (ECN, Standard, Pro) без потери качества
Режимы тестирования (все подтвердили стабильность):
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Все тики
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Каждый тик на основе реальных тиков
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OHLC на M1
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Математические вычисления (Open Prices)
По результатам оптимизации ONNX Strategy 1 показывает:
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Высокое процентное соотношение прибыльных сделок;
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Устойчивость к рыночным шумам благодаря нейросетевой фильтрации;
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Чёткое следование трендовой логике без перерисовки и подгонки.
ONNX Strategy 1 — это не просто очередной советник, а новый стандарт в алгоритмической торговле. Использование нейросетей в связке с проверенной временем стратегией позволяет получать более точные сигналы, сохраняя простоту и надёжность классического подхода.
Присоединяйтесь к сообществу EA Quantum Lab и станьте частью технологического прорыва на рынке Forex.
Внимание: торговля на финансовых рынках сопряжена с риском. Прошлые результаты не гарантируют будущей прибыли. Рекомендуется тестирование на демо-счете перед использованием на реальном.
Have been using this live for some weeks now. It does not trade often, but when it does it nails it. Great support from author too.