ONNX Strategy 1

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Сообщество EA Quantum Lab представляет ONNX Strategy 1 — первый в своём роде торговый робот, построенный на полной интеграции формата ONNX (Open Neural Network Exchange). Это не просто очередной советник: в его основе лежат нейронные сети глубокого обучения, которые улучшают классическую стратегию без изменения её логики. Мы обучили 5 уникальных моделей, и первая из них уже готова изменить ваше представление о торговле золотом.

Старт: 99$ (0 копий) - Далее: 149$ (20 копий) - Далее: 199$ (20 копий) = Финальная стоимость: 290$

Что такое ONNX и почему это прорыв?

ONNX — это открытый стандарт для представления моделей машинного обучения. Благодаря ему мы смогли:

  • Обучить нейросети на огромных массивах исторических данных;

  • Сохранить прозрачность классической стратегии;

  • Повысить качество точек входа и выхода, сохранив предсказуемость торговой логики.

Классическая стратегия (на основе индикатора SuperTrend) теперь дополнена нейросетевым фильтром, который отсеивает ложные сигналы и выбирает моменты с максимальной вероятностью разворота тренда.

Инструмент и таймфрейм

  • Символы: XAUUSD (Gold) и XAGUSD (Silver) — основная версия для XAUUSD

  • Таймфрейм: M15

  • Стратегия: определение смены тренда на коротких таймфреймах с помощью SuperTrend, оптимизированное нейросетью ONNX.

  • Направление: работает на разворотных движениях, входит в сделку в начале нового тренда.

Советник разработан с учётом высокой волатильности XAUUSD.
Рекомендуемый расчёт лота:

0.01 лота на каждые 1500 $ депозита.

Это обеспечивает комфортную торговлю без излишнего стресса и позволяет переживать временные просадки с минимальным риском.

Оптимизация и тестирование

Советник прошёл многоэтапную оптимизацию на реальных исторических данных:

  • Период: с начала 2020 года по сегодняшний день

  • Брокер: RoboForex, счёт Pro (кредитное плечо 1:500)

  • Учтённые спреды: от 0 до 30 пунктов — оптимизация позволяет использовать советника на любых типах счетов (ECN, Standard, Pro) без потери качества

Режимы тестирования (все подтвердили стабильность):

  1. Все тики

  2. Каждый тик на основе реальных тиков

  3. OHLC на M1

  4. Математические вычисления (Open Prices)

По результатам оптимизации ONNX Strategy 1 показывает:

  • Высокое процентное соотношение прибыльных сделок;

  • Устойчивость к рыночным шумам благодаря нейросетевой фильтрации;

  • Чёткое следование трендовой логике без перерисовки и подгонки.

ONNX Strategy 1 — это не просто очередной советник, а новый стандарт в алгоритмической торговле. Использование нейросетей в связке с проверенной временем стратегией позволяет получать более точные сигналы, сохраняя простоту и надёжность классического подхода.

Присоединяйтесь к сообществу EA Quantum Lab и станьте частью технологического прорыва на рынке Forex.

Внимание: торговля на финансовых рынках сопряжена с риском. Прошлые результаты не гарантируют будущей прибыли. Рекомендуется тестирование на демо-счете перед использованием на реальном.

Отзывы 4
clstm55
257
clstm55 2026.05.01 01:07 
 

Have been using this live for some weeks now. It does not trade often, but when it does it nails it. Great support from author too.

Vee
416
Vee 2026.04.06 08:47 
 

Tested this on the demo and already made a profit. The Telegram group is active, with plenty of useful info, and support responded quickly.

edwinti
514
edwinti 2026.04.04 04:05 
 

The author has always been responsive and helpful and their support in Telegram channel is great! I have posted the results in my Blackbull demo account so far in the comment section.

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ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
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EA New Level Trading
Vitali Vasilenka
Эксперты
EA New Level   — это продолжение и развитие советника, который ранее разрабатывался и работал в рамках проекта   «Путь к миллиону» . Тот же торговый движок, та же система управления позициями, но теперь с одним чистым сигнальным ядром — встроенным индикатором   Trend Breaks   (пробой динамических трендовых линий). Никаких внешних индикаторов, никаких дополнительных файлов: вся логика расчёта уровней и пробоев зашита внутрь советника. Внимание!  После покупки напишите личное сообщение получить по
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Synthetic Trend AI — умный индикатор тренда с искусственным интеллектом Индикатор Synthetic Trend AI — это мощный инструмент технического анализа, который объединяет классическую формулу SuperTrend с алгоритмами искусственного интеллекта (k-Nearest Neighbors, KNN) и анализом объёма. Он создан для тех, кто хочет видеть рынок глубже и принимать решения увереннее. Что делает Synthetic Trend AI уникальным: AI-прогнозирование тренда: Использует алгоритм KNN для анализа исторических данных и предска
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4.5 (8)
Эксперты
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EA Underdog
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5 (6)
Эксперты
EA Underdog — профессиональный советник из линейки Quantum Lab Technologies. Торгует по дивергенциям цены, работает без опасных методов, использует только строгие Stop Loss и Take Profit, а стабильность исполнения обеспечивается системой QuantumCore (обучение и оптимизация на истории с 2020 по 2025 год). Цена   со скидкой   .   Цена будет увеличиваться на 100 долларов при покупке каждых 20 штук .   20 копий: 250$ 20 копий: 350$ Финальная цена: 550$ Количество копий ограничено Параметры и требова
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Эксперты
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Фильтр:
clstm55
257
clstm55 2026.05.01 01:07 
 

Have been using this live for some weeks now. It does not trade often, but when it does it nails it. Great support from author too.

Vee
416
Vee 2026.04.06 08:47 
 

Tested this on the demo and already made a profit. The Telegram group is active, with plenty of useful info, and support responded quickly.

edwinti
514
edwinti 2026.04.04 04:05 
 

The author has always been responsive and helpful and their support in Telegram channel is great! I have posted the results in my Blackbull demo account so far in the comment section.

jbzeng
259
jbzeng 2026.04.03 09:23 
 

I just purchased this EA and using it on a real accout. I believe it would be a good one. Since I used most of the EA of the author.

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