Сообщество EA Quantum Lab представляет ONNX Strategy 1 — первый в своём роде торговый робот, построенный на полной интеграции формата ONNX (Open Neural Network Exchange). Это не просто очередной советник: в его основе лежат нейронные сети глубокого обучения, которые улучшают классическую стратегию без изменения её логики. Мы обучили 5 уникальных моделей, и первая из них уже готова изменить ваше представление о торговле золотом.

Старт: 99$ (0 копий) - Далее: 149$ (20 копий) - Далее: 199$ (20 копий) = Финальная стоимость: 290$

Что такое ONNX и почему это прорыв?

ONNX — это открытый стандарт для представления моделей машинного обучения. Благодаря ему мы смогли:

Обучить нейросети на огромных массивах исторических данных;

Сохранить прозрачность классической стратегии;

Повысить качество точек входа и выхода, сохранив предсказуемость торговой логики.

Классическая стратегия (на основе индикатора SuperTrend) теперь дополнена нейросетевым фильтром, который отсеивает ложные сигналы и выбирает моменты с максимальной вероятностью разворота тренда.

Инструмент и таймфрейм

Символы : XAUUSD (Gold) и XAGUSD (Silver) — основная версия для XAUUSD

Таймфрейм : M15

Стратегия : определение смены тренда на коротких таймфреймах с помощью SuperTrend, оптимизированное нейросетью ONNX.

Направление: работает на разворотных движениях, входит в сделку в начале нового тренда.

Советник разработан с учётом высокой волатильности XAUUSD.

Рекомендуемый расчёт лота:

0.01 лота на каждые 1500 $ депозита.

Это обеспечивает комфортную торговлю без излишнего стресса и позволяет переживать временные просадки с минимальным риском.

О птимизация и тестирование

Советник прошёл многоэтапную оптимизацию на реальных исторических данных:

Период : с начала 2020 года по сегодняшний день

Брокер : RoboForex, счёт Pro (кредитное плечо 1:500)

Учтённые спреды: от 0 до 30 пунктов — оптимизация позволяет использовать советника на любых типах счетов (ECN, Standard, Pro) без потери качества

Режимы тестирования (все подтвердили стабильность):

Все тики Каждый тик на основе реальных тиков OHLC на M1 Математические вычисления (Open Prices)

По результатам оптимизации ONNX Strategy 1 показывает:

Высокое процентное соотношение прибыльных сделок;

Устойчивость к рыночным шумам благодаря нейросетевой фильтрации;

Чёткое следование трендовой логике без перерисовки и подгонки.

ONNX Strategy 1 — это не просто очередной советник, а новый стандарт в алгоритмической торговле. Использование нейросетей в связке с проверенной временем стратегией позволяет получать более точные сигналы, сохраняя простоту и надёжность классического подхода.

Присоединяйтесь к сообществу EA Quantum Lab и станьте частью технологического прорыва на рынке Forex.