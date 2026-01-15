My Trading

Settings for EA { Quantum Lab Technologies }

15 January 2026, 19:16
Vitali Vasilenka
Settings for all EA communities { Quantum Lab Technologies }

👉 View and purchase robots here: https://www.mql5.com/en/users/vitalvasa

A1 - Minimum risk (0.01 lot per $2,500)

B1 - Medium risk (0.01 lot per $1,000)

C1 - High risk (0.01 lot per $500)


The Best Broker for trading with Expert Advisors: ➡️ https://telegra.ph/RoboForex-12-08

Myfxbook Monitoring: ➡️ https://telegra.ph/Myfxbook-Quantum-Lab-Technologies-12-15

The Best VPS: ➡️ https://myforexvps.com/billing/aff.php?aff=1426



#xauusd gold eurusd gbpusd usdcad mt5 mt4 ea trading