A Super 8 Pro — это не просто торговый советник, а целая система управления позициями, построенная на базе предыдущей версии EA Super 8, но дополненная ключевым улучшением: динамическим локированием позиций в убыточных ситуациях.





Концепция алгоритма

Многоуровневая логика: советник работает как модульный алгоритм, объединяющий анализ рынка, контроль рисков и адаптивное управление ордерами.

Локирование позиций: при возникновении неблагоприятного движения цены алгоритм автоматически включает механизм локирования, фиксируя текущие убытки и создавая встречные позиции для балансировки риска.

Алгоритм выхода из локов: система не просто удерживает замок, а рассчитывает оптимальные точки выхода, используя мульти‑таймфрейм анализ и динамику ликвидности.

Технические особенности

Мульти‑таймфрейм анализ: от M1 до H4, что позволяет учитывать как краткосрочные импульсы, так и долгосрочные тренды.

Адаптивный риск‑менеджмент: автоматическая корректировка лотов и шагов сетки в зависимости от волатильности.

Система усреднения: интегрирована с локированием, чтобы минимизировать просадку и ускорить выход в прибыль.

API‑архитектура: возможность подключения к внешним терминалам и биржам для расширенной автоматизации.

Алгоритм: адаптирован для торговли XAUUSD / EURUSD / GBPUSD и других популярных криптовалют.

Мульти‑таймфрейм анализ: одновременная работа с M15, H1, H4 и D1.

Система усреднения: позволяет получать дополнительную прибыль при колебаниях цены.

Надёжная логика управления ордерами: основана на проверенной системе из советника, которая зарекомендовала себя как одна из самых стабильных на рынке.





EA Super 8 Pro — это эволюция классического советника, превращённая в полноценный алгоритмический торговый комплекс. Его ключевая особенность — умное локирование позиций в убыточных ситуациях и продуманная логика выхода из них. Это инструмент для тех, кто ищет не просто советник, а систему управления рисками и капиталом на профессиональном уровне.