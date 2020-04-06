EA Super 8 Pro

A Super 8 Pro — это не просто торговый советник, а целая система управления позициями, построенная на базе предыдущей версии EA Super 8, но дополненная ключевым улучшением: динамическим локированием позиций в убыточных ситуациях.

Концепция алгоритма
  • Многоуровневая логика: советник работает как модульный алгоритм, объединяющий анализ рынка, контроль рисков и адаптивное управление ордерами.
  • Локирование позиций: при возникновении неблагоприятного движения цены алгоритм автоматически включает механизм локирования, фиксируя текущие убытки и создавая встречные позиции для балансировки риска.
  • Алгоритм выхода из локов: система не просто удерживает замок, а рассчитывает оптимальные точки выхода, используя мульти‑таймфрейм анализ и динамику ликвидности.
Технические особенности
  • Мульти‑таймфрейм анализ: от M1 до H4, что позволяет учитывать как краткосрочные импульсы, так и долгосрочные тренды.
  • Адаптивный риск‑менеджмент: автоматическая корректировка лотов и шагов сетки в зависимости от волатильности.
  • Система усреднения: интегрирована с локированием, чтобы минимизировать просадку и ускорить выход в прибыль.
  • API‑архитектура: возможность подключения к внешним терминалам и биржам для расширенной автоматизации.
Алгоритм: адаптирован для торговли XAUUSD / EURUSD / GBPUSD и других популярных криптовалют.
Мульти‑таймфрейм анализ: одновременная работа с M15, H1, H4 и D1.
Система усреднения: позволяет получать дополнительную прибыль при колебаниях цены.
Надёжная логика управления ордерами: основана на проверенной системе из советника, которая зарекомендовала себя как одна из самых стабильных на рынке.

EA Super 8 Pro — это эволюция классического советника, превращённая в полноценный алгоритмический торговый комплекс. Его ключевая особенность — умное локирование позиций в убыточных ситуациях и продуманная логика выхода из них. Это инструмент для тех, кто ищет не просто советник, а систему управления рисками и капиталом на профессиональном уровне.
