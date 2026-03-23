Dynamic Liquidity Intelligence — это советник (Expert Advisor), разработанный для анализа структуры рынка и совершения сделок с использованием отложенных ордеров. Система рассчитывает недавние максимумы и минимумы на основе волатильности рынка для размещения ордеров Buy Stop и Sell Stop на потенциальных уровнях пробоя.

Советник управляет каждой позицией индивидуально. Он не использует сеточные стратегии (Grid), мартингейл или усреднение позиций. Каждый ордер исполняется со строго заданными уровнями Stop Loss и Take Profit.

Мониторинг в реальном времени

Рекомендуемые настройки риска

Консервативные (Conservative): 0.01 лота на $1,000 баланса

Умеренные (Moderate): 0.01 лота на $500 баланса

Агрессивные (Aggressive): 0.01 лота на $300 баланса

Требования и рекомендации

Поддерживаемые символы: XAUUSD

Таймфрейм: M15

Минимальный депозит: $300

Рекомендуемый депозит: $500 - $1,000

Тип счета: ECN, Raw или Razor (настоятельно рекомендуются счета с низким спредом)

Кредитное плечо: минимум 1:100 (рекомендуется 1:500)

Режим исполнения: Хеджирование (Hedging)

VPS: Рекомендуется для стабильной и бесперебойной работы

Основные функции

Анализ структуры рынка (Market Structure Analysis): Система непрерывно оценивает волатильность в реальном времени для выявления значимых локальных максимумов и минимумов (swing highs/lows) и соответствующим образом размещает отложенные ордера.

Динамическое управление рисками (Dynamic Risk Management): Уровни Take Profit и Stop Loss корректируются автоматически в зависимости от текущей волатильности рынка. Система поддерживает заданный лимит соотношения Stop Loss к Take Profit для каждой сделки.

Управление позициями (Position Management): Включает функцию автоматического перевода в безубыток (Break-Even) и пошаговый трейлинг-стоп (Trailing Stop) для управления активными позициями после достижения ими заданных пороговых значений.

Временные фильтры (Time and Day Filters): Пятничный фильтр (Friday Filter): Встроенная опция остановки торговли перед закрытием рынка на выходные для снижения рисков, связанных с ценовыми гэпами в понедельник. Праздничная пауза (Holiday Pause): Функция автоматической паузы в период новогодних праздников. Фильтры сессий (Session Filters): Работает только в указанные часы работы рынка для синхронизации со стандартными объемами торгов.



Установка

Прикрепите советник к графику M15 выбранного символа, настройте предпочтительные параметры риска во входных данных (Inputs) и убедитесь, что функция автоторговли (Auto Trading/Algo Trading) включена.