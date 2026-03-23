Dynamic Liquidity Intelligence
- Эксперты
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- Версия: 2.27
- Обновлено: 17 июля 2026
- Активации: 20
Dynamic Liquidity Intelligence — это советник (Expert Advisor), разработанный для анализа структуры рынка и совершения сделок с использованием отложенных ордеров. Система рассчитывает недавние максимумы и минимумы на основе волатильности рынка для размещения ордеров Buy Stop и Sell Stop на потенциальных уровнях пробоя.
Советник управляет каждой позицией индивидуально. Он не использует сеточные стратегии (Grid), мартингейл или усреднение позиций. Каждый ордер исполняется со строго заданными уровнями Stop Loss и Take Profit.
Мониторинг в реальном времени
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Live Signal $10000 (1000=0.01)
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Осталось всего 6 копий по цене $450. Цена будет увеличиваться на $50 каждые 10 покупок.
Рекомендуемые настройки риска
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Консервативные (Conservative): 0.01 лота на $1,000 баланса
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Умеренные (Moderate): 0.01 лота на $500 баланса
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Агрессивные (Aggressive): 0.01 лота на $300 баланса
Требования и рекомендации
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Поддерживаемые символы: XAUUSD
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Таймфрейм: M15
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Минимальный депозит: $300
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Рекомендуемый депозит: $500 - $1,000
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Тип счета: ECN, Raw или Razor (настоятельно рекомендуются счета с низким спредом)
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Кредитное плечо: минимум 1:100 (рекомендуется 1:500)
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Режим исполнения: Хеджирование (Hedging)
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VPS: Рекомендуется для стабильной и бесперебойной работы
Основные функции
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Анализ структуры рынка (Market Structure Analysis): Система непрерывно оценивает волатильность в реальном времени для выявления значимых локальных максимумов и минимумов (swing highs/lows) и соответствующим образом размещает отложенные ордера.
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Динамическое управление рисками (Dynamic Risk Management): Уровни Take Profit и Stop Loss корректируются автоматически в зависимости от текущей волатильности рынка. Система поддерживает заданный лимит соотношения Stop Loss к Take Profit для каждой сделки.
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Управление позициями (Position Management): Включает функцию автоматического перевода в безубыток (Break-Even) и пошаговый трейлинг-стоп (Trailing Stop) для управления активными позициями после достижения ими заданных пороговых значений.
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Временные фильтры (Time and Day Filters):
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Пятничный фильтр (Friday Filter): Встроенная опция остановки торговли перед закрытием рынка на выходные для снижения рисков, связанных с ценовыми гэпами в понедельник.
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Праздничная пауза (Holiday Pause): Функция автоматической паузы в период новогодних праздников.
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Фильтры сессий (Session Filters): Работает только в указанные часы работы рынка для синхронизации со стандартными объемами торгов.
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Установка
Прикрепите советник к графику M15 выбранного символа, настройте предпочтительные параметры риска во входных данных (Inputs) и убедитесь, что функция автоторговли (Auto Trading/Algo Trading) включена.
Good EA and stable results.