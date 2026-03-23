Dynamic Liquidity Intelligence

4.2

Dynamic Liquidity Intelligence — это советник (Expert Advisor), разработанный для анализа структуры рынка и совершения сделок с использованием отложенных ордеров. Система рассчитывает недавние максимумы и минимумы на основе волатильности рынка для размещения ордеров Buy Stop и Sell Stop на потенциальных уровнях пробоя.

Советник управляет каждой позицией индивидуально. Он не использует сеточные стратегии (Grid), мартингейл или усреднение позиций. Каждый ордер исполняется со строго заданными уровнями Stop Loss и Take Profit.

Мониторинг в реальном времени

Рекомендуемые настройки риска

  • Консервативные (Conservative): 0.01 лота на $1,000 баланса

  • Умеренные (Moderate): 0.01 лота на $500 баланса

  • Агрессивные (Aggressive): 0.01 лота на $300 баланса

Требования и рекомендации

  • Поддерживаемые символы: XAUUSD

  • Таймфрейм: M15

  • Минимальный депозит: $300

  • Рекомендуемый депозит: $500 - $1,000

  • Тип счета: ECN, Raw или Razor (настоятельно рекомендуются счета с низким спредом)

  • Кредитное плечо: минимум 1:100 (рекомендуется 1:500)

  • Режим исполнения: Хеджирование (Hedging)

  • VPS: Рекомендуется для стабильной и бесперебойной работы

Основные функции

  • Анализ структуры рынка (Market Structure Analysis): Система непрерывно оценивает волатильность в реальном времени для выявления значимых локальных максимумов и минимумов (swing highs/lows) и соответствующим образом размещает отложенные ордера.

  • Динамическое управление рисками (Dynamic Risk Management): Уровни Take Profit и Stop Loss корректируются автоматически в зависимости от текущей волатильности рынка. Система поддерживает заданный лимит соотношения Stop Loss к Take Profit для каждой сделки.

  • Управление позициями (Position Management): Включает функцию автоматического перевода в безубыток (Break-Even) и пошаговый трейлинг-стоп (Trailing Stop) для управления активными позициями после достижения ими заданных пороговых значений.

  • Временные фильтры (Time and Day Filters):

    • Пятничный фильтр (Friday Filter): Встроенная опция остановки торговли перед закрытием рынка на выходные для снижения рисков, связанных с ценовыми гэпами в понедельник.

    • Праздничная пауза (Holiday Pause): Функция автоматической паузы в период новогодних праздников.

    • Фильтры сессий (Session Filters): Работает только в указанные часы работы рынка для синхронизации со стандартными объемами торгов.

Установка

Прикрепите советник к графику M15 выбранного символа, настройте предпочтительные параметры риска во входных данных (Inputs) и убедитесь, что функция автоторговли (Auto Trading/Algo Trading) включена.

Отзывы 11
Nuttiruj Pongwuttisak
23
Nuttiruj Pongwuttisak 2026.07.02 09:53 
 

Good EA and stable results.

Vikram Joshi
79
Vikram Joshi 2026.04.07 11:21 
 

Product looks promising with good initial performance. The team has been very responsive, and the support provided has been quick and helpful. Looking forward to seeing how it performs in the long run.

Taveesak Wongathiwat
225
Taveesak Wongathiwat 2026.04.06 04:11 
 

Good EA with stable results. Works well in normal market conditions.

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Фильтр:
Pattarawin Sungkamanee
80
Pattarawin Sungkamanee 2026.07.06 05:03 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Sathit Sukhirun
4353
Ответ разработчика Sathit Sukhirun 2026.07.06 05:04
Thank you so much! Your review means the world to me.
Nuttiruj Pongwuttisak
23
Nuttiruj Pongwuttisak 2026.07.02 09:53 
 

Good EA and stable results.

Sathit Sukhirun
4353
Ответ разработчика Sathit Sukhirun 2026.07.02 09:57
Thank you so much! Your review means the world to me.
chaiwat Sata
23
chaiwat Sata 2026.05.23 12:19 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Sathit Sukhirun
4353
Ответ разработчика Sathit Sukhirun 2026.05.23 12:21
Thank you so much! Your review means the world to me.
Requiem Rachaloz
23
Requiem Rachaloz 2026.05.13 07:55 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Sathit Sukhirun
4353
Ответ разработчика Sathit Sukhirun 2026.05.13 08:03
Thank you so much! Your review means the world to me.
Lee Kevin
260
Lee Kevin 2026.04.10 12:33 
 

1 trade lose 10%,win0.2%,why wan do this noob ea?

Sathit Sukhirun
4353
Ответ разработчика Sathit Sukhirun 2026.06.14 14:51
Let me clarify: I think there might be a misunderstanding. If you take a 10% loss, you would need at least a 2–4% gain [to recover effectively]. I am trying to incorporate an 80%+ win rate to help recover losses much faster, rather than just 0.2%, which is far below what is realistic. I understand your concerns and sincerely apologize for the EA's recent performance, which may not have met your expectations. The market was highly volatile and simply did not align with the system's trading conditions. However, the system has now weathered that period and is back to generating profits as usual. Investing with an EA requires a long-term perspective. Therefore, I would like to "let time and long-term trading statistics prove" the efficiency of this system. Thank you for your feedback and continued support.
Vikram Joshi
79
Vikram Joshi 2026.04.07 11:21 
 

Product looks promising with good initial performance. The team has been very responsive, and the support provided has been quick and helpful. Looking forward to seeing how it performs in the long run.

Sathit Sukhirun
4353
Ответ разработчика Sathit Sukhirun 2026.04.08 08:29
Thank you so much! Your review means the world to me.
oreokob
26
oreokob 2026.04.07 08:22 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Sathit Sukhirun
4353
Ответ разработчика Sathit Sukhirun 2026.04.07 08:22
Thank you so much! Your review means the world to me.
Taveesak Wongathiwat
225
Taveesak Wongathiwat 2026.04.06 04:11 
 

Good EA with stable results. Works well in normal market conditions.

Sathit Sukhirun
4353
Ответ разработчика Sathit Sukhirun 2026.04.06 04:12
Thank you so much! Your review means the world to me.
Tammarat Jarernlabsukying
251
Tammarat Jarernlabsukying 2026.04.03 06:59 
 

This is the most reliable EA I've tried. The administrator answers all questions and makes profits efficiently.

Sathit Sukhirun
4353
Ответ разработчика Sathit Sukhirun 2026.04.05 10:13
"Thank you so much! Your review means the world to me.
Pump Nawan
23
Pump Nawan 2026.04.03 04:38 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Sathit Sukhirun
4353
Ответ разработчика Sathit Sukhirun 2026.04.05 10:13
"Thank you so much! Your review means the world to me.
eduraspe1
26
eduraspe1 2026.04.02 08:01 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Sathit Sukhirun
4353
Ответ разработчика Sathit Sukhirun 2026.04.05 10:13
"Thank you so much! Your review means the world to me.
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