Neurox AI

Neurox AI — будущее торговли золотом на основе многомодульного нейронного интеллекта.

После почти двух лет активного ажиотажа вокруг ИИ стало ясно одно: простые генеративные модели, такие как ChatGPT и подобные системы, не работают как настоящие торговые движки. Они могут объяснять, писать текст, генерировать идеи или помогать в анализе, но по-прежнему являются в основном помощниками, а не профессиональными торговыми алгоритмами сами по себе. В 2026 году наиболее многообещающие результаты в алгоритмической торговле были получены не от одной большой универсальной нейронной сети, а от многомодульных нейронных архитектур. Это означает, что каждый отдельный блок торговой системы имеет свою собственную специализированную нейронную сеть и принимает один конкретный тип решений. Один модуль анализирует рыночный режим, другой фильтрует качество входа, третий контролирует риск, четвертый оценивает условия брокера и так далее.

Этот подход сильно отличается от попытки сделать одну большую нейронную сеть ответственной за каждое действие советника. В реальной торговле это обычно слишком нестабильно. Рынок — это не простая задача. Золото может двигаться в тренде, разворачиваться, резко расти на новостях, замирать в диапазоне или агрессивно меняться при низкой ликвидности. Одна модель не может одинаково хорошо справляться со всеми этими условиями. Neurox AI построен именно на этом многомодульном принципе. Это советник нового поколения для торговли золотом, использующий несколько независимых аналитических модулей и пять различных торговых стратегий, которые по умолчанию работают одновременно.

Многомодульная нейронная сеть

  • Первый модуль — это модуль определения рыночного режима. Он анализирует, находится ли золото в тренде, в боковом диапазоне, движется импульсивно или демонстрирует высокую волатильность. Это помогает советнику понять, какой тип логики больше подходит для текущей рыночной ситуации.
  • Второй модуль — это модуль генерации сигналов. Он ищет потенциальные точки входа, используя поведение цен, волатильность, локальную структуру, импульс и реакцию рынка на важные уровни.
  • Третий модуль — это модуль нейронной фильтрации. Даже если появляется базовый сигнал, советник не открывает сделку вслепую. Нейронный фильтр проверяет качество сигнала и отсеивает слабые или рискованные сетапы.
  • Четвертый модуль — это модуль контроля рисков. Его задача — защитить депозит от чрезмерного риска. Он контролирует размер лота, частоту торгов и текущую просадку, поскольку даже хорошая стратегия может стать опасной, если риск слишком высок.
  • Пятый модуль — это фильтр условий брокера. Торговля золотом очень чувствительна к спреду, проскальзыванию, качеству исполнения и состоянию сервера. Если торговые условия плохие, советник может пропустить сделку.

Ключевой особенностью Neurox AI является наличие пяти различных стратегий, и все они включены по умолчанию. Эти стратегии оценивают золото с разных сторон. Некоторые лучше реагируют на трендовые условия, другие — на коррекции, изменения волатильности или специфические рыночные структуры. Это создает более гибкий и диверсифицированный торговый подход по сравнению с простым советником, использующим одну стратегию. Другими словами, Neurox AI — это не просто одна нейронная сеть, дающая сигнал на покупку или продажу. Это многомодульная нейронная система на основе агентов, где несколько специализированных блоков работают вместе, и каждый из них отвечает за свою часть процесса принятия решений.

Конечно, это всё ещё не Святой Грааль. Ни одна нейронная сеть не может гарантировать прибыль или идеально предсказывать рынок. Но по сравнению с простыми индикаторными роботами или нейронными системами с одной моделью, многомодульная агентная архитектура является серьёзным шагом вперёд в торговле на основе нейронных сетей. Neurox AI создан для будущего алгоритмической торговли золотом: модульный, адаптивный, с контролем рисков и ориентированный на долгосрочную стабильность, а не на нереалистичные краткосрочные обещания.

Цена повышается каждые 15 экземпляров.  Максимальное количество слотов — 200.  После 200-го экземпляра цена достигает 5000 долларов, чтобы отпугнуть новых покупателей и защитить эксклюзивность.

Результаты в режиме реального времени

Реальный счет 30 000, высокий риск   https://www.mql5.com/en/signals/2371094   +500% прибыли

Нормальный риск https://www.mql5.com/en/signals/2374941

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Основные характеристики

  • Без манипуляций с результатами тестирования на исторических данных.
  • Многомодульная стратегия нейронных сетей
  • 5 независимых встроенных стратегий
  • Гибкое управление рисками
  • Автоматизированная торговля без эмоций
  • Торговля по сетке запрещена
  • Без мартингала
  • Без усреднения
  • Строгая защита от убытков и фиксации прибыли.
  • Фирмы, занимающиеся недвижимостью, готовы.
  • RR 4:1 (приблизительно)

Встроенные фильтры безопасности.

Для повышения качества исполнения советник включает в себя несколько важных фильтров:

  • Фильтр новостей — предотвращает торговлю во время крупных экономических событий. 
  • Фильтр спредов — предотвращает сделки, когда спреды слишком высоки.  
  • Фильтр проскальзывания — защищает от некорректных условий исполнения.  
  • Интеллектуальный скользящий стоп-лосс для динамического управления сделками

Совместимость с риелторскими фирмами

Советник (EA) подходит для большинства торговых платформ проп-фирм.

Однако, поскольку у каждой проп-фирмы свои правила и условия торговли, гарантировать совместимость с каждой фирмой невозможно.

Для определения оптимальной конфигурации для конкретной проп-фирмы может потребоваться тестирование.

Если у вас возникнут вопросы или потребуется помощь с настройкой, пожалуйста, свяжитесь со мной через личные сообщения.

https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685

Пожалуйста, прочтите перед покупкой:

  • Стоп-лосс является неотъемлемой частью стратегии — он свидетельствует о надлежащем управлении рисками, а не о системной ошибке.
  • Оценивать эффективность работы следует в течение 3-6 месяцев или более, а не только за несколько отдельных дней или недель.
  • Периоды без открытых сделок также являются нормой. Система может намеренно приостановить работу, если ее модель обнаружит нарушения или нестабильную структуру рынка.
  • Этот советник основан на реальной торговой стратегии, в которой стоп-лосс является неотъемлемой частью управления рисками. Поэтому не каждый месяц обязательно будет прибыльным. Рынки проходят через фазы волатильности и неблагоприятные условия, и даже сильные стратегии могут испытывать временные просадки.
  • Поэтому эффективность системы следует оценивать как минимум в течение трех месяцев, а в идеале — шести месяцев или дольше. Это долгосрочная профессиональная торговая стратегия.
  • Соотношение риска и вознаграждения по умолчанию составляет примерно 4 к 1. 
  • Если вы ищете «идеальный инструмент для тестирования», систему, которая обеспечивает идеально плавную кривую доходности, или просто красивый бэктест без срабатывания стоп-лосса, то этот советник, вероятно, вам не подойдёт.
  • Эта система придерживается прозрачного и реалистичного подхода к торговле. Единственный действенный способ оценить ее эффективность — это реальные результаты торговли и сигналы в режиме реального времени, отражающие фактические рыночные условия.

Предупреждение о рисках: Прошлые результаты не гарантируют будущих. Ни одна торговая система не застрахована от потерь. Пожалуйста, используйте надлежащие методы управления рисками и протестируйте советника на демо-счете перед внедрением в реальный мир.

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ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Byrdi
William Brandon Autry
5 (20)
Эксперты
BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
Cortex Aurex
Vladimir Mametov
4.64 (11)
Эксперты
Это полностью автоматический советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD). Его торговая логика построена с учетом особенностей рынка золота: высокой волатильности, резких ценовых движений и быстрых разворотов. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость реакции, дисциплина и точное управление позициями. Основное внимание уделено грамотному сопровождению сделок, быстрому реагированию на изменения рынка и контролиру
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
3.75 (12)
Эксперты
Обратите внимание, что я не продаю этот EA через сторонних продавцов, партнёров или другие каналы распространения. Мониторинг -  Живой сигнал Публичный канал - Здесь Этот EA торгует двумя символами и ищет краткосрочный дисбаланс между ними. Когда символы движутся не так, как обычно в их нормальной связи, EA может открыть сделки и закрыть их, когда дисбаланс становится меньше. Это не grid EA. Это не мартингейл. EA не открывает много восстановительных ордеров. Он использует только 1 позицию на сим
Aetherion Prime EA
Valentina Zhuchkova
1 (2)
Эксперты
AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Эксперты
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
SomaGold
Andrii Soma
5 (9)
Эксперты
SomaGold — мультистратегийный пробойный советник для MetaTrader 5, созданный исключительно для золота (XAUUSD). Один график, один советник, 32 независимые стратегии, работающие вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Это мой первый опубликованный советник на MQL5. Чтобы сделать его доступным на старте, я использую прозрачную модель поэтапного роста цены: Стартовая цена: 100 USD Цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Ранние покупатели фиксируют самую низк
Impulse MT5
Simon Reeves
5 (16)
Эксперты
Are you ready to power up your Gold trading? Impulse by Starpoint Trading — A six-strategy gold EA that waits for the perfect shot. Come chat with us in our public MQL5 channel!  https://www.mql5.com/en/channels/starpoint Impulse v2.00 is here! The biggest update in Impulse's history has arrived. Version 2.00 takes everything that made Impulse a disciplined, patient Gold trading system and elevates it across the board: A brand-new sixth strategy — Conviction Momentum joins the squad, hunting de
BB Return mt5
Leonid Arkhipov
4.42 (125)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана. Global update on June 14th   Принципы торговли — в торговле не используются с
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
Эксперты
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
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Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.32 (53)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Aura Bitcoin Hash
Stanislav Tomilov
4.83 (48)
Эксперты
Aura Bitcoin Hash EA — это экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura BTC предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютной парой BTCUSD (Bitcoin). Он продемонстрировал постоянную стабильность в этих парах с 2017 по 2025 год. Система избегает опасных методов управлен
Full Throttle DMX
Stanislav Tomilov
5 (11)
Эксперты
Full Throttle DMX - Реальная стратегия,   реальные результаты   Full Throttle DMX — это мультивалютный торговый советник, предназначенный для работы с валютными парами EURUSD, AUDUSD, NZDUSD, EURGBP и AUDNZD. Система построена на классическом торговом подходе, используя известные технические индикаторы и проверенную рыночную логику. Советник содержит 10 независимых стратегий, каждая из которых предназначена для выявления различных рыночных условий и возможностей. В отличие от многих современных
One Gold MT5
Stanislav Tomilov
4.82 (44)
Эксперты
One Gold - Будущее Трейдинга Представляем One Gold EA, сложного торгового робота для золота на платформе Meta Trader, разработанного для помощи трейдерам в расширенном анализе рынка. Наша запатентованная технология использует нейронные сети и алгоритмы на основе данных для анализа как исторических, так и текущих данных рынка золота, предоставляя информацию, которая может помочь в принятии решений. В отличие от традиционных ручных стратегий, One Gold EA работает с минимальным вмешательством, опти
Aura Gold Pro Edition
Stanislav Tomilov
Эксперты
Создан для доминирования на рынке золота. Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Специальная вводная цена:   всего 500 долларов для первых покупателей! Цена увеличивается на 100 долларов за каждые 10 проданных экземпляров. Окончательная цена: 2000 долларов. Максимальное количество мест: 1000. Торговый сигнал в реальном времени  Робофорекс   https://www.mql5.com/en/signals/2366593 FPMarkets   https://www.mql5.com/en/signals/2358523 Описание Aura Gold P
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (17)
Эксперты
Vortex Turbo — « управляйте вихрем» Vortex Turbo представляет собой следующий этап эволюции интеллектуальной торговли — уникальную разработку, объединяющую передовую архитектуру ИИ, адаптивную рыночную логику и точный контроль рисков. Основанный на проверенных алгоритмических принципах, он интегрирует множество стратегий в единую высокоскоростную экосистему, работающую на основе нового уровня прогнозного интеллекта. Разработанный как эксперт по скальпингу для золота XAUUSD (GOLD), Vortex Turbo
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Aura Neuron MT4
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4.67 (15)
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Oracle MT5
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5 (24)
Эксперты
Oracle: Будущее торговли Oracle Trading Expert для Meta Trader создан для обеспечения надежной производительности на рынках GBPUSD и золота, опираясь на новейшие методы программирования и инструменты машинного обучения. Благодаря собственным алгоритмам и интегрированной нейронной сети Oracle эффективно анализирует данные, помогая пользователям принимать обоснованные торговые решения. Дизайн Oracle также подчеркивает стабильность: его стратегии созданы так, чтобы избегать чрезмерной оптимизации,
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Aura Superstar MT5
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5 (5)
Эксперты
Aura Superstar    — полностью автоматизированный советник, предназначенный для торговли    валютами во время ролловера .  Он основан на кластерном анализе машинного обучения и генетических    алгоритмах скальпинга. Первый мультивалютный скальпер, использующий механизм глубокого машинного обучения, многоуровневый персептрон и адаптивный нейро-фильтр в сочетании с классическими индикаторами. Эксперт показывает стабильные результаты с 2003 года. Не использует опасные методы управления капиталом, не
Aura Superstar MT4
Stanislav Tomilov
4.8 (10)
Эксперты
Aura Superstar  is a fully automated EA designed to trade  currencies during rollover time .  It is based on machine learning cluster analysis and genetic scalping  algorithms. The first multi-currency scalper using deep machine learning mechanism, a multi-level perceptron and an adaptive neuro filter combined with classic indicators. Expert showed stable results since 2003 year. No dangerous methods of money management used, no martingale, no grid, or hedge. Suitable for any good ECN broker.  I
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Aura Neuron MT5
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Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
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