Neurox AI
- Эксперты
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Stanislav TomilovMyFX book, real funded accounts:
Aura Gold Pro Edition https://tinyurl.com/5yuubsvm
- Версия: 2.5
- Обновлено: 6 июля 2026
- Активации: 10
Neurox AI — будущее торговли золотом на основе многомодульного нейронного интеллекта.
Этот подход сильно отличается от попытки сделать одну большую нейронную сеть ответственной за каждое действие советника. В реальной торговле это обычно слишком нестабильно. Рынок — это не простая задача. Золото может двигаться в тренде, разворачиваться, резко расти на новостях, замирать в диапазоне или агрессивно меняться при низкой ликвидности. Одна модель не может одинаково хорошо справляться со всеми этими условиями. Neurox AI построен именно на этом многомодульном принципе. Это советник нового поколения для торговли золотом, использующий несколько независимых аналитических модулей и пять различных торговых стратегий, которые по умолчанию работают одновременно.
Многомодульная нейронная сеть
- Первый модуль — это модуль определения рыночного режима. Он анализирует, находится ли золото в тренде, в боковом диапазоне, движется импульсивно или демонстрирует высокую волатильность. Это помогает советнику понять, какой тип логики больше подходит для текущей рыночной ситуации.
- Второй модуль — это модуль генерации сигналов. Он ищет потенциальные точки входа, используя поведение цен, волатильность, локальную структуру, импульс и реакцию рынка на важные уровни.
- Третий модуль — это модуль нейронной фильтрации. Даже если появляется базовый сигнал, советник не открывает сделку вслепую. Нейронный фильтр проверяет качество сигнала и отсеивает слабые или рискованные сетапы.
- Четвертый модуль — это модуль контроля рисков. Его задача — защитить депозит от чрезмерного риска. Он контролирует размер лота, частоту торгов и текущую просадку, поскольку даже хорошая стратегия может стать опасной, если риск слишком высок.
- Пятый модуль — это фильтр условий брокера. Торговля золотом очень чувствительна к спреду, проскальзыванию, качеству исполнения и состоянию сервера. Если торговые условия плохие, советник может пропустить сделку.
Цена повышается каждые 15 экземпляров. Максимальное количество слотов — 200. После 200-го экземпляра цена достигает 5000 долларов, чтобы отпугнуть новых покупателей и защитить эксклюзивность.
Результаты в режиме реального времени
Реальный счет 30 000, высокий риск https://www.mql5.com/en/signals/2371094 +500% прибыли
Нормальный риск https://www.mql5.com/en/signals/2374941
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Основные характеристики
- Без манипуляций с результатами тестирования на исторических данных.
- Многомодульная стратегия нейронных сетей
- 5 независимых встроенных стратегий
- Гибкое управление рисками
- Автоматизированная торговля без эмоций
- Торговля по сетке запрещена
- Без мартингала
- Без усреднения
- Строгая защита от убытков и фиксации прибыли.
- Фирмы, занимающиеся недвижимостью, готовы.
- RR 4:1 (приблизительно)
Встроенные фильтры безопасности.
Для повышения качества исполнения советник включает в себя несколько важных фильтров:
- Фильтр новостей — предотвращает торговлю во время крупных экономических событий.
- Фильтр спредов — предотвращает сделки, когда спреды слишком высоки.
- Фильтр проскальзывания — защищает от некорректных условий исполнения.
- Интеллектуальный скользящий стоп-лосс для динамического управления сделками
Совместимость с риелторскими фирмами
Советник (EA) подходит для большинства торговых платформ проп-фирм.
Однако, поскольку у каждой проп-фирмы свои правила и условия торговли, гарантировать совместимость с каждой фирмой невозможно.
Для определения оптимальной конфигурации для конкретной проп-фирмы может потребоваться тестирование.
Если у вас возникнут вопросы или потребуется помощь с настройкой, пожалуйста, свяжитесь со мной через личные сообщения.
Пожалуйста, прочтите перед покупкой:
- Стоп-лосс является неотъемлемой частью стратегии — он свидетельствует о надлежащем управлении рисками, а не о системной ошибке.
- Оценивать эффективность работы следует в течение 3-6 месяцев или более, а не только за несколько отдельных дней или недель.
- Периоды без открытых сделок также являются нормой. Система может намеренно приостановить работу, если ее модель обнаружит нарушения или нестабильную структуру рынка.
- Этот советник основан на реальной торговой стратегии, в которой стоп-лосс является неотъемлемой частью управления рисками. Поэтому не каждый месяц обязательно будет прибыльным. Рынки проходят через фазы волатильности и неблагоприятные условия, и даже сильные стратегии могут испытывать временные просадки.
- Поэтому эффективность системы следует оценивать как минимум в течение трех месяцев, а в идеале — шести месяцев или дольше. Это долгосрочная профессиональная торговая стратегия.
- Соотношение риска и вознаграждения по умолчанию составляет примерно 4 к 1.
- Если вы ищете «идеальный инструмент для тестирования», систему, которая обеспечивает идеально плавную кривую доходности, или просто красивый бэктест без срабатывания стоп-лосса, то этот советник, вероятно, вам не подойдёт.
- Эта система придерживается прозрачного и реалистичного подхода к торговле. Единственный действенный способ оценить ее эффективность — это реальные результаты торговли и сигналы в режиме реального времени, отражающие фактические рыночные условия.
Предупреждение о рисках: Прошлые результаты не гарантируют будущих. Ни одна торговая система не застрахована от потерь. Пожалуйста, используйте надлежащие методы управления рисками и протестируйте советника на демо-счете перед внедрением в реальный мир.