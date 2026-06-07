EA Hamster — это профессиональный полностью автоматизированный торговый советник, разработанный инженерной командой EA Quantum Lab для терминала MetaTrader 5

Внимание трейдерам: чтобы протестировать советника, используйте правильные настройки! Они доступны бесплатно здесь. Цена со скидкой. Цена увеличивается на 50 долларов за каждые 10 приобретенных единиц. Общая цена: 399 долларов.

Он относится к категории «ночных скальперов», использующих периоды низкой волатильности для извлечения прибыли

Основные характеристики системы:

-Торговая стратегия: Night Scalper. Робот сфокусирован на поиске точных точек входа во время спокойной Азиатской сессии

-Алгоритм нацелен на возврат цены к среднему значению или отработку краткосрочных импульсов в канале.

-Адаптивность: Советник поддерживает работу с несколькими инструментами, включая XAUUSD (золото), EURUSD, GBPUSD, USDCAD и EURJPY.

-Система обладает «умной» логикой: при выборе символа она автоматически переключает внутренние фильтры и настройки под конкретный актив.





Технологическая база: Разработка основана на методах машинного обучения (Machine Learning). Модели обучались на многолетней истории котировок (XAUUSD и EURUSD), что позволяет алгоритму адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям

- Рабочий таймфрейм: Оптимизирован для работы на 15-минутном графике (M15)

- Визуальный мониторинг и контроль:

- Советник оснащен продвинутым информационным табло, которое выводится прямо на график в режиме реального времени





Трейдер может мгновенно оценить:

Состояние счета: Баланс, эквити и свободную маржу.

Эффективность: Текущую прибыль (Total P/L) и процент прибыльных сделок (Win rate).

Рыночные условия: Текущий спред (в пунктах).

Статус работы: Индикатор «LIVE» подтверждает активность алгоритма





Надежность и риски:

Согласно данным тестирования и мониторинга, стратегия демонстрирует стабильный рост капитала с контролируемыми рисками

На графиках эквити наблюдается плавная восходящая линия, а нагрузка на депозит (Deposit Load) в большинстве торговых сессий сохраняется на низком уровне — ниже 10%, что минимизирует вероятность критических просадок