EA Hamster

5
EA Hamster — это профессиональный полностью автоматизированный торговый советник, разработанный инженерной командой EA Quantum Lab для терминала MetaTrader 5
Внимание трейдерам: чтобы протестировать советника, используйте правильные настройки! Они доступны бесплатно здесь.
Цена со скидкой. Цена увеличивается на 50 долларов за каждые 10 приобретенных единиц. Общая цена: 399 долларов.
Он относится к категории «ночных скальперов», использующих периоды низкой волатильности для извлечения прибыли
Основные характеристики системы:
-Торговая стратегия: Night Scalper. Робот сфокусирован на поиске точных точек входа во время спокойной Азиатской сессии
-Алгоритм нацелен на возврат цены к среднему значению или отработку краткосрочных импульсов в канале.
-Адаптивность: Советник поддерживает работу с несколькими инструментами, включая XAUUSD (золото), EURUSD, GBPUSD, USDCAD и EURJPY. 
-Система обладает «умной» логикой: при выборе символа она автоматически переключает внутренние фильтры и настройки под конкретный актив.

Технологическая база: Разработка основана на методах машинного обучения (Machine Learning). Модели обучались на многолетней истории котировок (XAUUSD и EURUSD), что позволяет алгоритму адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям
- Рабочий таймфрейм: Оптимизирован для работы на 15-минутном графике (M15)
- Визуальный мониторинг и контроль:
- Советник оснащен продвинутым информационным табло, которое выводится прямо на график в режиме реального времени

Трейдер может мгновенно оценить:
Состояние счета: Баланс, эквити и свободную маржу.
Эффективность: Текущую прибыль (Total P/L) и процент прибыльных сделок (Win rate).
Рыночные условия: Текущий спред (в пунктах).
Статус работы: Индикатор «LIVE» подтверждает активность алгоритма

Надежность и риски:
Согласно данным тестирования и мониторинга, стратегия демонстрирует стабильный рост капитала с контролируемыми рисками
На графиках эквити наблюдается плавная восходящая линия, а нагрузка на депозит (Deposit Load) в большинстве торговых сессий сохраняется на низком уровне — ниже 10%, что минимизирует вероятность критических просадок
Отзывы 2
edwinti
514
edwinti 2026.06.12 05:30 
 

The author's support and prompt assistance from his team in Telegram is always a winner. Not many trades by the EA but at least a win. I have posted my trade result in the Comments section.

Рекомендуем также
NeonStrike AI EA
Golibjon Ergashev
2 (1)
Эксперты
NeonStrike: Детерминированная архитектура институционального уровня В современной финансовой парадигме, характеризующейся высокой степенью рыночной энтропии и фрагментированной ликвидностью, устойчивость торгового алгоритма определяется глубиной его математического фундамента. NeonStrike представляет собой результат интеграции передовых методов количественного анализа и адаптивных механизмов управления капиталом, спроектированный для обеспечения прецизионного исполнения в профессиональной среде.
London Zoo
Sangmo Park
Эксперты
High-risk, high-reward M15 GBP-basket Expert Advisor for MetaTrader 5. London Zoo is built for traders who want one-chart automated GBP-basket execution with locked strategy logic, broker-side trade protection, campaign tracking, and simple named risk modes. The EA runs from one chart, scans the configured GBP basket internally, waits for completed M15 candle conditions, checks exposure and broker conditions, and manages trades with a fixed target and broker-side emergency stop. Important: The e
Av7gold
Asrorbek Yusufov
Эксперты
# AV7 Gold Expert AV7 Gold Expert is an automated trading system for MetaTrader 5. It is designed and calibrated primarily for XAUUSD and GOLD instruments. The Expert Advisor processes completed candles and manages each confirmed setup as a controlled trade basket. The internal signal formula is proprietary. A new entry is confirmed only after the required candle has closed. Unfinished candles are not used to confirm new trades. ## Main functions - Automated BUY and SELL execution - Closed-cand
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.18 (11)
Эксперты
Запустить промо: Ограниченное количество копий по текущей цене Окончательная цена: 990$ НОВОЕ: получите 1 EA бесплатно!   (за 2 торговых счета) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Добро пожаловать в DayTrade Pro Algo!   После многих лет изучения рынков и программирования различных стратегий я нашел алгоритм, в котором есть все, что нужно хорошей торговой системе: Не зависит от брокера Распрост
Premium bot BTC M15
Murodil Eminjonov
Эксперты
Премиум-бот BTC M15 (M15 / M30) Раскройте всю мощь алгоритмической точности с помощью Премиум-бота BTC M15 — советника институционального уровня, специально разработанного для торговли биткоином (BTC) на таймфреймах M15 и M30! Независимо от того, ищете ли вы высокочастотную эксплуатацию волатильности на M15 или более плавное отслеживание тренда на M30, этот советник легко адаптируется. В комплекте с предварительно оптимизированными файлами .set, доступными непосредственно в разделе «Обсужде
ChronomaX
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Buy Any 2 Products, Get 1 Free For a limited time, purchase any two TickStack EAs and choose a third one completely free — including a full lifetime license with unlimited activations.  (Gold Neural Core not included in this offer) Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Live Performance All Tick Stack Signals can be found on our website or
Aussie Victor MT5
TICK STACK LTD
4.51 (39)
Эксперты
Buy Any 2 Products, Get 1 Free For a limited time, purchase any two TickStack EAs and choose a third one completely free — including a full lifetime license with unlimited activations.  (Gold Neural Core not included in this offer) Aussie Victor revolutionizes traditional grid trading by combining intelligent positioning with machine learning-powered entry signals, specifically engineered for the AUDCAD currency pair's unique price dynamics. Learn how I personally manage risk when using grid sy
LongSword Portfolio
Kenji Fujigamori
Эксперты
[MT5 EA Portfolio EA LongSword Portfolio] 6-Currency, 8-Pair Diversified Bottom-Rebound Grid EA Based on Unique Scoring System. [1-Minute Chart / BUY Only] A portfolio EA with pre-configured settings. "LongSword Portfolio" is a 1-minute timeframe portfolio EA that quantifies market volatility and downward momentum using an internal scoring logic to detect early signs of a price rebound. Unlike simple oscillators that buy mechanically when "oversold," this EA analyzes multiple market factors a
Sarah blue
Thabang John Wotsa
Эксперты
EA Name:  Sarah blue General Description This Expert Advisor (EA) is designed to automate trading decisions on the chart it is attached to. It includes an interactive graphical panel called   SARAH BLUE   that allows the user to adjust key trade parameters in real time without stopping or recompiling the EA. Key Features Interactive Control Panel Displays current symbol, position status (open/none), lot size, trailing stop value, and Magic Number. Provides buttons to increase or decrease the l
Grid Gold Reverse
Ulug'bek Maxkamov
Эксперты
Grid Reverse — сеточный советник на пробое дневного диапазона Grid Reverse — торговый робот, который определяет направление входа по пробою дневного диапазона (закрытие дня выходит за пределы диапазона позавчерашней свечи), а затем управляет позицией через усреднение с шагом на основе ATR. Направление можно определять автоматически или задавать вручную. Ключевые особенности: Определение направления по собственным дневным свечам — вход по пробою диапазона предыдущего дня, с фильтром "внутреннего
Sydney MT5
Ruben Octavio Gonzalez Aviles
3.26 (19)
Эксперты
Sydney - это сложный и новый алгоритм, который использует искусственный интеллект в сочетании с традиционным техническим анализом для прогнозирования будущих движений рынка по символам GBPUSD и USDJPY . Этот советник использует рекуррентные нейронные сети, а именно ячейки с долговременной памятью (Long-Short-Term-Memory), которые обучаются на данных индикаторов технического анализа. Благодаря этому методу советник способен узнать, какие индикаторы наиболее релевантны для будущего движения цены,
Shtenco Neural Link EA
Yevgeniy Koshtenko
Эксперты
Представляем вам ShtencoNeuralLink - революционный торговый советник с уникальной идеей, находящейся в разработке с 2022 года. ShtencoNeuralLink базируется на нейронной сети, полностью написанной на языке MQL5. Ее идея абсолютно нова и не имеет аналогов на рынке, работая в совершенно иных системах координат цены и времени, выходя за рамки классических японских свечей или баров. Сердце советника - обучаемая нейросеть, чьи веса подбираются автоматически с помощью алгоритма градиентного спуска для
NomadAI
Tsog Erdene Borjigon Enkhkhudulmur
Эксперты
Introducing Nomad AI: Your Expert Navigator for the Forex Markets Nomad AI is not just another grid trading system; it's an evolutionary approach that thrives in the real-world market. Designed to tap into the market's natural flow, Nomad AI eschews the traditional retrospective fitting approach. Instead, it leverages genuine market inefficiencies, turning the unpredictable market waves to your advantage with a strategy that's as mobile and adaptable as the nomad for which it's named. 3 copy o
FVG Profile Multi optimized
Aleksey Usachev
Эксперты
EA is based on FVG and some filters. M1 timeframe is allowed only. 20 pairs in a set to crate a portfolio. See .set file in comments, it was optimized to work together and cover others losses. Default setting takes current symbol and parameters from a first set. Max risk is hardcoded as 1% per trade in any mode. Common settings: UseRisk - calculate lots based on risk per trade. RiskPerTrade - value in percentage (values above 1 are ignored). UseBalanceLot - lot = balance * BalanceLot. UseVar - v
MLTA by Vertice
Camille Eric Tronel
Эксперты
Introducing MLTA by Vertice – A Cutting-Edge Trading Solution At Vertice , we firmly believe that data-driven insights can significantly enhance trading performance. MLTA (Machine Learning Technical Analysis) is our fully automated trading strategy, designed to streamline decision-making and optimize trade execution with precision. How It Works MLTA leverages advanced computational techniques to identify the most optimal trading channel within a specified time horizon T . This channel is mathem
Scalping Xauusd M1
Pablo Redondo Perez
Эксперты
XAU Scalper V4 XAU Scalper V4 is a MetaTrader 5 Expert Advisor developed specifically for trading XAUUSD on the M1 timeframe . The system continuously analyses tick activity, price-movement speed and current market volatility. When a valid impulse is detected and its continuation is confirmed, the EA places a Buy Stop or Sell Stop pending order to enter the movement. The strategy combines several technical and execution filters: Short-term price-impulse detection. Movement-continuation confirmat
Emperor
Aleksandr Valutsa
Эксперты
Возможности использования конструктора торговых роботов Monitoring real accounts https://www.mql5.com/en/signals/2360236 Готовые файлы с настройками предоставляются. Разберём возможности конструктора торговых роботов — сгруппируем их по блокам для наглядности. 1. Готовые решения vs разработка собственных стратегий Готовые стратегии: Мгновенный старт. Не нужно тратить время на разработку — можно сразу начать автоматизированную торговлю. Проверенные алгоритмы. Стратегии прошли тестирование на исто
Doji Reclaim Adaptive
Gergo Peter Lazar
Эксперты
LG Doji Reclaim MTF Adaptive Overview LG Doji Reclaim MTF Adaptive is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 5 designed around a multi-timeframe doji, failed expansion and reclaim trading concept. The EA continuously scans selected lower and medium intraday timeframes and searches for market situations where price attempts to expand beyond a recent area, fails to hold that expansion, and then reclaims the previous structure. The strategy is built for traders who want an adaptive, ru
Alpha Striker us30 MT5 by YSF
Shokhboz Mamarasulov
Эксперты
Alpha Striker US30 MT5 by YSF is unique Expert Advisor that continues the Stochastic series of advisors. Innovative methods of the programme's approach to trading, and promising performance results are possible thanks to the use of modern technologies and methods. The Alpha Striker US30 MT5 by YSF is a fully automated EA designed to trade currencies only. Working pairs recommended US30. Expert showed stable results on currencies in 2020-2024 period. No dangerous methods of money management used,
DCA Guardian
Yulia Azan Sabaeva
Эксперты
EA 100% focused on GBPUSD on M15. DCA strategy with a basket of up to 5 orders, additions based on percentage deviation, and basket take-profit. Comes with two presets: Funding (conservative): built to pass prop-firm challenges with low drawdown. Turbo (aggressive): same algorithm with higher lot size and equity SL for those seeking speed while accepting higher risk. ️ No external indicators or news filters (pure price execution). ️ Equity SL as % of balance (hard risk cut). ️ Grid-less logic
News Trader Pro MT5
Vu Trung Kien
Утилиты
News Trader Pro - уникальный робот, позволяющий торговать на новостях по вашей стратегии. Он загружает все новости с нескольких популярных Forex-сайтов. Вы можете выбрать любую новость и настроить стратегию на торговлю по ней, а затем советник News Trader Pro будет торговать автоматически по выбранной стратегии на этой новости. Выход новости позволяет выиграть пипсы, так как в это время, как правило, происходит большое значение цены. Благодаря этому инструменту торговля на новостях стала проще,
EA Swing Timing Breakout Smart Auto System
Hendrawanto Kobis
Эксперты
Short Description Swing Timing Breakout EA is a smart Expert Advisor for MetaTrader 5 that combines trend filtering, momentum timing, and dynamic risk management to capture high-probability swing and breakout opportunities. Full Description Swing Timing Breakout EA is a professional trading robot designed for MetaTrader 5, suitable for traders who want a balance between automation, control, and disciplined risk management. This EA uses a trend-following and momentum confirmation approach ,
Connors TPS
MATTHEW STAN WILLS
5 (1)
Эксперты
Russian Translation - Ларри Коннорс TPS - Автоматизированная торговая система Ларри Коннорс TPS - Автоматизированная торговая система Версия 2.0 – Автор: Matthew Wills Этот советник (EA) автоматизирует торговую стратегию Time, Position & Scale (TPS) Ларри Коннорса, впервые описанную в его книге: “High Probability ETF Trading” Amazon Ссылка Описание стратегии TPS Ларри Коннорса использует падения рынка и масштабирование позиций для достижения оптимизированной доходности. Подхо
Xauusd Devil
Arockia Dinesh Babu
Эксперты
Gold Devil MT5: The Ultimate XAUUSD Precision Scalper (1.01.2025 to 31.12.2025) Gold Devil is a high-performance Expert Advisor specifically engineered for the gold (XAUUSD) market. It utilizes a sophisticated trend-breakout algorithm combined with advanced volatility filters to capture high-probability movements with surgical precision. Why Choose Gold Devil? Proven Growth Potential: Based on rigorous 1-year backtesting on real tick data, Gold Devil demonstrated an exceptional ability to scale
Regulus exclusive advisor
Oleg Konovalov
Эксперты
Инструментарий для заработка и исследований. Техническая часть советника построена полностью на движке  Trading engine 4.010 , написанного господином Карпутовым , который любезно предоставляет доступ к своим работам. В основе ядра  торговых сигналов и стратегии лежит авторский алгоритм формирования паттернов прогнозирования цены. Применим к любому инструменту! Дополнен системой управления на основе МА "Девятихвостый Лис" , актуализации и подстройки сигнала максимально точно под рынок, инструм
Perfect Trade Ea AutoIndicator xauusd pro
Roman Protsak
Эксперты
Perfect Trade EA Indicator 2026 for XAUUSD MT5 Премиальный многоуровневый самообучающийся индикатор с режимом автоторговли для XAUUSD Perfect Trade EA Indicator 2026 — это не просто индикатор и не обычный советник с примитивным входом по шаблону. Это премиальный торговый комплекс для MetaTrader 5, созданный для работы с XAUUSD, который объединяет в себе: - многоуровневый анализ рынка; - интеллектуальную фильтрацию сигналов; - режим автоматической торговли; - продвинутое сопровождение сделки;
Copy trading EA
Dimitar Shuytsov
Эксперты
# DS_Copy_EA - User Description DS_Copy_EA is a MetaTrader 5 Expert Advisor that copies trades between MT5 terminals running on the same machine. One EA instance acts as a **Provider** (signal source) and another acts as a **Receiver** (copier). The mode is selected in the EA settings. **How it works:** 1. The **Provider** publishes its open positions internally every 500ms 2. The **Receiver** reads every 1 second, detects new/changed/closed positions, and mirrors them on its own account 3. I
Nexus Stock Trader
Thang Chu
Эксперты
Nexus Stock Trader   Live Signal   ( trading 3% Account Balance Risk) Nexus EA mql5 public channel:  Nexus Community Public Chat About Nexus Stock Trader: Nexus Stock Trader is a MT5 Expert Advisor trading US Stocks. The strategy will attempt to ride the long term multi-week trends of the largest market cap stocks in the US market. The EA limits risk by a tight but effective trailing stop. Stock list: AAPL, ADBE, AMD, AMZN, AVGO, BRK-B, COP, CRM, GOOG, INTU, MRK, MSFT, NVDA, TSLA, MVRS, MSTR, I
FusionFXS
Jae-hyeok Jang
Эксперты
Key Features and Strategy Multi-Currency Analysis: The EA monitors over 20 currency pairs simultaneously. It utilizes multiple technical indicators to assess market conditions. Hybrid Logic: The strategy combines trend-following principles with a controlled Martingale system to manage positions. Risk Management: The system implements Grid Hedging, Partial Stop Loss, Partial Close, and Carry Trades to manage capital exposure effectively. Entry Optimization: The algorithm is calibrated to identif
С этим продуктом покупают
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
Эксперты
Quantum Titan, предоставляя возможности торговли институционального уровня в экосистеме Quantum, устанавливает новый стандарт точности, дисциплины и доказанной эффективности на реальном рынке. Разработанный для трейдеров, которые ожидают большего от советника GOLD Expert Advisor, Titan представляет собой следующий этап развития квантовых торговых технологий. Количество доступных лицензий строго ограничено — всего 1000 пожизненных лицензий по всему миру. После того, как все 1000 экземпляров буд
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (24)
Эксперты
Легенда продолжается. Королева эволюционирует. Добро пожаловать в Quantum Queen X — новое поколение легендарной торговой системы GOLD, основанной на проверенном успехе Quantum Queen. Quantum Queen X построена на том же проверенном движке, что и Quantum Queen, и представляет собой новый мощный пользовательский режим, который позволяет трейдерам выбирать, какие именно стратегии включать или отключать. Каждая стратегия была индивидуально проверена, доработана и оптимизирована для обеспечения еще лу
Smart Gold Hunter
Barbaros Bulent Kortarla
4.93 (28)
Эксперты
Smart Gold Hunter — это Expert Advisor для торговли XAUUSD / Gold на MetaTrader 5. Он создан для трейдеров, которые предпочитают советник по золоту без сетки, без мартингейла, с реальными Stop Loss и Take Profit, а также с контролируемым управлением риском. Вы можете проверить live-сигналы перед покупкой: Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My Live Signal - Ultima Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2376242?source=Site +Signals+My Smart Go
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (138)
Эксперты
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
Эксперты
ГОТОВНОСТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОПОРЦИИ! (   скачать SETFILE   ) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ Получите 1 советника бесплатно (на 3 торговых аккаунта) -> свяжитесь со мной после покупки Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Сигнал клиента Обзоры YouTube ПОСЛЕДНЕЕ РУКОВОДСТВО Добро пожаловать в «Золотого Жнеца»! Созданный на основе
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1999$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 1499$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL L Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад
Zoomini
Gennady Sergienko
5 (5)
Эксперты
Важная информация: Поддержка и ответы на вопросы только тут:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: Тайвань ); Zoomini — это небольшой набор моделей машинного обучения из последнего исследования проекта GoGoPips от 07.2026. Данные модели предназначены только для XAUUSD H1 / Gold . Сигнал: www.mql5.com/en/signals/2381994 Что важно знать: Модели торгуют только одним ордером с равными SL/TP. Поддерживаются Netting-счета и любые кредитные плечи. Поддерживаются крупные депози
Lizard
Marco Scherer
4.13 (38)
Эксперты
ЧТО ТАКОЕ LIZARD? Lizard - это полностью автоматический советник (Expert Advisor), разработанный исключительно для XAUUSD (золото) на MetaTrader 5. Он использует мультистратегическую систему пробоя на основе свингов, которая определяет ключевые структурные уровни на графике и размещает отложенные стоп-ордера в точно рассчитанных точках входа. Без мартингейла. Без сетки. Без усреднения. Каждая сделка имеет заданный Stop Loss и Take Profit и активно управляется многоуровневой системой выхода, авто
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.65 (23)
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (4)
Эксперты
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper — это торговый советник, разработанный для автоматической торговли золотом на платформе MetaTrader 5. Советник предназначен для XAUUSD и GOLD на таймфрейме M15. Он использует собственный многофакторный алгоритм принятия решений для определения подходящих торговых возможностей и автоматического управления позициями. Система анализирует рыночную структуру, направление тренда, качество свечей, объем, импульс и условия исполнения. Советник ожидает подходящих
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.43 (130)
Эксперты
Меньше сделок. Лучшие сделки. Стабильность прежде всего. • Живой сигнал Режим 1   Живой сигнал Режим 2 Twister Pro EA — это высокоточный скальпинговый советник, разработанный исключительно для XAUUSD (Золото) на таймфрейме M15. Торгует реже — но каждая сделка имеет смысл. Каждый вход проходит через 5 независимых уровней проверки перед открытием ордера, что обеспечивает чрезвычайно высокую точность на стандартной конфигурации. ДВА РЕЖИМА: • Режим 1 (рекомендуется) — Очень высокая точность, ма
Logan MT5
Thierry Ouellet
5 (21)
Эксперты
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 10th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (213)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Эксперты
Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
Другие продукты этого автора
EA New Level Trading
Vitali Vasilenka
Эксперты
EA New Level   — это продолжение и развитие советника, который ранее разрабатывался и работал в рамках проекта   «Путь к миллиону» . Тот же торговый движок, та же система управления позициями, но теперь с одним чистым сигнальным ядром — встроенным индикатором   Trend Breaks   (пробой динамических трендовых линий). Никаких внешних индикаторов, никаких дополнительных файлов: вся логика расчёта уровней и пробоев зашита внутрь советника. Внимание!  После покупки напишите личное сообщение получить по
EA Legendary Multi Strategy
Vitali Vasilenka
4.86 (7)
Эксперты
EA Legendary Multi Strategy — Профессиональный мульти-стратегийный советник. Один советник — десятки стратегий. Подтверждённые сигналы. Жёсткий риск-менеджмент. Создан для трейдеров, которые ценят точность входов, гибкость настроек и контроль над просадкой. Это не просто советник. Это квантовый скачок в алгоритмической торговле, где мощь коллективного разума стратегий встречается с точностью искусственного интеллекта. Коллективный разум: Более 12 независимых торговых стратегий работают в унисо
EA Crypto Player
Vitali Vasilenka
5 (2)
Эксперты
EA Crypto Player — это инновационный торговый советник, созданный специально для работы с криптовалютными инструментами. Он объединяет более 7 торговых стратегий, анализирует поведение цены на всех временных интервалах — от M1 до D1, и использует систему усреднения для максимизации прибыли. Лимитированная издание В продаже ограниченное количества копий ( по цене 150$) Финальная цена - 900$  Важно: медленное тестирование советника Из-за сложной логики и мультитаймфреймового анализа тестирование
EA Apex Trading
Vitali Vasilenka
2.67 (3)
Эксперты
EA Apex Trading — это полностью автоматизированный советник для MetaTrader 5, работающий на базе алгоритма отслеживания пробоя тренда с использованием канала RwEMA (экспоненциальная скользящая средняя со скользящим окном). Система включает строгий фильтр подтверждения по двум индикаторам и менеджер сетки ордеров типа «умный мартингейл» (Smart Martingale), ограничивающий количество одновременно открытых позиций до двух. Советник предназначен для трейдеров, которым нужен инструмент для агрессивно
EA New Player
Vitali Vasilenka
4.87 (68)
Эксперты
EA New Player — Торговый советник нового поколения. Он не просто торгует — он меняет правила игры. Внимание !! Подробная информация и инструкция по настройке доступна тут - https://www.mql5.com/en/blogs/post/764022 Настройки советника Доступны бесплатно тут - https://www.mql5.com/en/blogs/post/766840   EA New Player — это инновационный портфельный советник для MT5, созданный на базе 7 проверенных стратегий технического анализа. Он не использует искусственный интеллект, но превосходит многие ней
The Last King
Vitali Vasilenka
5 (4)
Эксперты
The King Trading — Универсальный Торговый Советник, основанный на авторских технических индикаторах и алгоритмах. Он разработан для автоматизированной торговли на любом финансовом инструменте: валютные пары, индексы, сырьевые товары, криптовалюты и т.д. АКЦИЯ 1+1: при покупке советника — второй в подарок!  Количество копий ограничена ! Ключевые особенности: Поддержка всех торговых инструментов Советник адаптирован под любую торговую пару или инструмент. Для каждого актива используются индивидуал
Synthetic Metal
Vitali Vasilenka
4.77 (22)
Эксперты
Synthetic Metal — Инновационный советник для XAUUSD и XAGUSD Советник, который объединяет искусственный интеллект, точность и контроль. Synthetic Metal — это интеллектуальный торговый алгоритм для MT5, созданный специально для золота (XAUUSD) и серебра (XAGUSD). Он сочетает авторские технологии анализа, гибкое управление рисками и автоматическую адаптацию к рыночным условиям. АКЦИЯ 1+1: при покупке советника — второй в подарок!  Количество копий ограничена ! Инновации, которые делают Synthetic
Trend Breaks
Vitali Vasilenka
Индикаторы
Trend Breaks — индикатор трендовых линий с пробоями для MetaTrader 5 Trend Breaks   — это MQL5-индикатор, автоматически строящий динамические верхнюю и нижнюю трендовые линии по свинговым экстремумам и подающий чёткие сигналы при их пробое. Идеально подходит для трейдеров, торгующих пробои, развороты и продолжение тренда. Что делает индикатор Находит свинги   (Pivot High / Pivot Low) на заданном лукбэке. Строит две трендовые линии : Upper — от локальных максимумов, снижается со временем; Lower —
ONNX Strategy 1
Vitali Vasilenka
5 (4)
Эксперты
Сообщество   EA Quantum Lab   представляет   ONNX Strategy 1   — первый в своём роде торговый робот, построенный на полной интеграции формата   ONNX (Open Neural Network Exchange) . Это не просто очередной советник: в его основе лежат нейронные сети глубокого обучения, которые улучшают классическую стратегию без изменения её логики. Мы обучили 5 уникальных моделей, и первая из них уже готова изменить ваше представление о торговле золотом. Старт: 99$ (0 копий) - Далее: 149$ (20 копий) - Далее: 19
MT5 Trade Watch
Vitali Vasilenka
5 (2)
Утилиты
MT5 Trade Watch — это аналитический инструмент, предназначенный для мониторинга торговых счетов MetaTrader 5 непосредственно через интерфейс Telegram в режиме реального времени . Проект ориентирован на предоставление трейдерам быстрого доступа к состоянию их аккаунтов без необходимости постоянно находиться в торговом терминале . Основные возможности проекта: Мониторинг в реальном времени : Система обновляет данные о балансе, средствах (equity), текущей прибыли и марже каждую секунду . Пользоват
FREE
Synthetic Trend AI
Vitali Vasilenka
Индикаторы
Synthetic Trend AI — умный индикатор тренда с искусственным интеллектом Индикатор Synthetic Trend AI — это мощный инструмент технического анализа, который объединяет классическую формулу SuperTrend с алгоритмами искусственного интеллекта (k-Nearest Neighbors, KNN) и анализом объёма. Он создан для тех, кто хочет видеть рынок глубже и принимать решения увереннее. Что делает Synthetic Trend AI уникальным: AI-прогнозирование тренда: Использует алгоритм KNN для анализа исторических данных и предска
AI Quantum Trading
Vitali Vasilenka
5 (5)
Эксперты
AI Quantum Trading  – Революция в алгоритмической торговле. Торговый советник нового поколения для JPY-инструментов 1 покупка = 2 версии! Купи AI Quantum Trading на MT5 — и получи MT4-версию бесплатно! Торгуй, как тебе удобно: две платформы, один советник, ноль переплат. Пиши в ЛС после покупки — и получай свой подарок! В современном мире финансовых технологий автоматическая торговля стала неотъемлемой частью успеха на рынке. AI Quantum Trading – это инновационный торговый советник , который исп
SmartTrade Control Panel
Vitali Vasilenka
Утилиты
SmartTrade Control Panel — ваш центр управления алгоритмической торговлей SmartTrade Control Panel   — это многофункциональная торговая панель, созданная для тех, кто ценит контроль, гибкость и эффективность в каждой сделке. Она объединяет визуальное удобство с мощной логикой сопровождения ордеров, превращая рутинную торговлю в управляемый процесс. Теперь вы можете: Реализовать любую торговую идею — от скальпинга до сеточной торговли Настраивать сопровождение ордеров под свою логику входа и выхо
Smart Level EAQL
Vitali Vasilenka
Индикаторы
Smart Level EAQL — Индикатор Smart Money Concepts (SMC) для MetaTrader 5 Smart Level EAQL — это продвинутый индикатор, основанный на концепции Smart Money (SMC), который автоматически выстраивает структурный след институциональных денежных потоков на любом графике.  Он в реальном времени определяет смену рыночной структуры, подсвечивает зоны интереса крупных игроков и проецирует сценарии сделок с визуализацией риска и прибыли Индикатор объединяет проверенные принципы анализа структуры рынка с с
EA CyberPunk
Vitali Vasilenka
4.5 (8)
Эксперты
Этот советник разработан для институционального подхода к торговле, используя ключевые принципы ICT (Inner Circle Trader). Он анализирует структуру рынка, уровни ликвидности и зоны дисбаланса для поиска высоковероятных точек входа и выхода. АКЦИЯ 1+1: при покупке советника — второй в подарок!  Количество копий ограничена ! Ключевые логические компоненты Структура рынка: Советник CyberPunk определяет краткосрочные (STH/STL), среднесрочные (ITH/ITL) и долгосрочные (LTH/LTL) экстремумы, формируя у
EA Underdog
Vitali Vasilenka
5 (6)
Эксперты
EA Underdog — профессиональный советник из линейки Quantum Lab Technologies. Торгует по дивергенциям цены, работает без опасных методов, использует только строгие Stop Loss и Take Profit, а стабильность исполнения обеспечивается системой QuantumCore (обучение и оптимизация на истории с 2020 по 2025 год). Цена   со скидкой   .   Цена будет увеличиваться на 100 долларов при покупке каждых 20 штук .   20 копий: 250$ 20 копий: 350$ Финальная цена: 550$ Количество копий ограничено Параметры и требова
Old School Trading
Vitali Vasilenka
5 (1)
Эксперты
Old School Trading   — Советник на основе волнового анализа Эллиота И нтеллектуальный торговый советник, построенный на принципах волновой теории Эллиота. Он предназначен для трейдеров, которые ценят структурный подход к рынку, стремятся к высокой точности входов и контролю рисков. АКЦИЯ 1+1: при покупке советника — второй в подарок! Количество копий ограничена ! После покупки напиши мне что бы получить ВИП настройки Ключевые особенности: Автоматическое определение волновых структур: советник а
Фильтр:
Spark690
603
Spark690 2026.06.16 15:42 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

edwinti
514
edwinti 2026.06.12 05:30 
 

The author's support and prompt assistance from his team in Telegram is always a winner. Not many trades by the EA but at least a win. I have posted my trade result in the Comments section.

Ответ на отзыв