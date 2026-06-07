EA Hamster
- Эксперты
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Vitali VasilenkaEA Quantum Lab 👽
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Основано и разработано Vitali Vasilenka
Алгоритмическая торговля с 2019 года
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Профессиональные алгоритмические торговые решения для MetaTrader 5
• 20+ торговых советников и индикаторов
- Версия: 10.3
- Обновлено: 2 августа 2026
- Активации: 10
EA Hamster — это профессиональный полностью автоматизированный торговый советник, разработанный инженерной командой EA Quantum Lab для терминала MetaTrader 5
Внимание трейдерам: чтобы протестировать советника, используйте правильные настройки! Они доступны бесплатно здесь.
Цена со скидкой. Цена увеличивается на 50 долларов за каждые 10 приобретенных единиц. Общая цена: 399 долларов.
Он относится к категории «ночных скальперов», использующих периоды низкой волатильности для извлечения прибыли
Основные характеристики системы:
-Торговая стратегия: Night Scalper. Робот сфокусирован на поиске точных точек входа во время спокойной Азиатской сессии
-Алгоритм нацелен на возврат цены к среднему значению или отработку краткосрочных импульсов в канале.
-Адаптивность: Советник поддерживает работу с несколькими инструментами, включая XAUUSD (золото), EURUSD, GBPUSD, USDCAD и EURJPY.
-Система обладает «умной» логикой: при выборе символа она автоматически переключает внутренние фильтры и настройки под конкретный актив.
Технологическая база: Разработка основана на методах машинного обучения (Machine Learning). Модели обучались на многолетней истории котировок (XAUUSD и EURUSD), что позволяет алгоритму адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям
- Рабочий таймфрейм: Оптимизирован для работы на 15-минутном графике (M15)
- Визуальный мониторинг и контроль:
- Советник оснащен продвинутым информационным табло, которое выводится прямо на график в режиме реального времени
Трейдер может мгновенно оценить:
Состояние счета: Баланс, эквити и свободную маржу.
Эффективность: Текущую прибыль (Total P/L) и процент прибыльных сделок (Win rate).
Рыночные условия: Текущий спред (в пунктах).
Статус работы: Индикатор «LIVE» подтверждает активность алгоритма
Надежность и риски:
Согласно данным тестирования и мониторинга, стратегия демонстрирует стабильный рост капитала с контролируемыми рисками
На графиках эквити наблюдается плавная восходящая линия, а нагрузка на депозит (Deposit Load) в большинстве торговых сессий сохраняется на низком уровне — ниже 10%, что минимизирует вероятность критических просадок
The author's support and prompt assistance from his team in Telegram is always a winner. Not many trades by the EA but at least a win. I have posted my trade result in the Comments section.