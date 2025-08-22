EA New Player — Yeni Nesil Yatırım Danışmanı

Satışların başlangıcında özel bir teklif geçerlidir:

İlk 10 kopya 350$,

Sonraki 20 kopya 500$.

EA New Player, MT5 için 7 farklı klasik yatırım stratejisi temel alınarak oluşturulmuş benzersiz bir yatırım danışmanıdır.

Danışman, yapay zeka kullanılmadan, yalnızca zaman içinde test edilmiş teknik analiz araçları kullanılarak oluşturulmuştur. Başlıca özelliği, mantığın şeffaflığı, basit ayarlar ve her yatırımcı için çok yönlülüktür. Dikkat: Karmaşık bir algoritma nedeniyle danışmanın test edilmesi yavaştır. 7 farklı işlem stratejisi. VIP ayarlarını almak için satın aldıktan sonra bana yazın.

EA New Player'ın Temel Özellikleri

7 yerleşik işlem stratejisi

Danışman, farklı piyasa koşullarında çalışan bir strateji portföyünü bir araya getirir:

trend,

ters trend,

scalping,

swing.

Bu sayede EA New Player, farklı piyasa aşamalarında istikrarlı bir şekilde çalışabilir.

Sinyal onayı

Bir işlem açmak için sıkı bir filtre kullanılır:

Danışman girmeden önce en az 2 strateji aynı yönde sinyal vermelidir.

Bu, yanlış giriş sayısını önemli ölçüde azaltır ve işlem doğruluğunu artırır.

Çoklu zaman dilimi analizi

Danışman, piyasayı mevcut tüm zaman dilimlerinde aynı anda analiz eder; bu da küresel ve yerel hareketleri hesaba katmanıza, çakışan sinyallerden kaçınmanıza ve en güvenilir giriş noktalarını bulmanıza olanak tanır. Şeffaflık ve sadelik

Sadece klasik analiz araçları (osilatörler, trend göstergeleri, formasyonlar).

Ayarlar, yeni başlayan yatırımcılar için bile anlaşılır.

Çok Yönlülük

EA New Player şunlar için uygundur:

döviz çiftleri,

metaller,

endeksler,

kripto para birimleri üzerinde işlem yapmak.

EA New Player, kanıtlanmış stratejiler ve anlaşılır işlem araçları yardımıyla istikrarlı sonuçlar elde etmek isteyenler için oluşturulmuş güvenilir ve şeffaf bir araçtır.

Danışman, sadeliği, esnekliği ve portföy yaklaşımının gücünü bir araya getirir.





- EA KURULUMU:





Sembol XAUUSD / EURUSD / GBPUSD / AUDUSD / USDCAD / DE40 / BTCUSD

Zaman Dilimi H1

Test 2020'den İtibaren

Ayarlar VIP ayarlarını almak için satın aldıktan sonra bana yazın

Brokerler Herhangi

Minimum Yatırım 500$/0,01 lot

Önerilen Yatırım 1000$/0,01 lot

Özellik

Sinyal doğrulama sistemi sayesinde yüksek doğruluk. Çoklu zaman dilimi analizi sayesinde risklerin en aza indirilmesi.

Şeffaf algoritmalar - her yatırımcının anlayabileceği şekilde.

Hem yeni başlayanlar hem de profesyoneller için uygundur.

Karmaşık optimizasyon gerektirmez - "hazır" çalışmaya hazır.

Uyarı:

Biri sizinle iletişime geçip "sana bir şey satmaya çalışıyorum" derse, dolandırıcıdır. Engelleyin ve spam olarak bildirin.

Bu EA'yı profilimdeki MQL5 dışında bir yerden satın alırsanız, gerçek gibi çalışmayacak sahte bir sürüm olur ve asla güncelleme veya destek alamazsınız.





EA Yeni Oyuncu - Oyunun kurallarını yeniden yazmak için geldi. Yeni oyunculara adanmıştır.