EA New Player

5
EA New Player — Yeni Nesil Yatırım Danışmanı
Satışların başlangıcında özel bir teklif geçerlidir:
İlk 10 kopya 350$,
Sonraki 20 kopya 500$.
EA New Player, MT5 için 7 farklı klasik yatırım stratejisi temel alınarak oluşturulmuş benzersiz bir yatırım danışmanıdır.
Danışman, yapay zeka kullanılmadan, yalnızca zaman içinde test edilmiş teknik analiz araçları kullanılarak oluşturulmuştur. Başlıca özelliği, mantığın şeffaflığı, basit ayarlar ve her yatırımcı için çok yönlülüktür. Dikkat: Karmaşık bir algoritma nedeniyle danışmanın test edilmesi yavaştır. 7 farklı işlem stratejisi. VIP ayarlarını almak için satın aldıktan sonra bana yazın.
İzleme burada mevcuttur - myfxbook.com/members/EAQuantumLab/ea-new-player/11645021
https://www.mql5.com/en/signals/2286450?source=Site+Profile+Seller

EA New Player'ın Temel Özellikleri
7 yerleşik işlem stratejisi
Danışman, farklı piyasa koşullarında çalışan bir strateji portföyünü bir araya getirir:
trend,
ters trend,
scalping,
swing.
Bu sayede EA New Player, farklı piyasa aşamalarında istikrarlı bir şekilde çalışabilir.
Sinyal onayı
Bir işlem açmak için sıkı bir filtre kullanılır:
Danışman girmeden önce en az 2 strateji aynı yönde sinyal vermelidir.
Bu, yanlış giriş sayısını önemli ölçüde azaltır ve işlem doğruluğunu artırır.
Çoklu zaman dilimi analizi
Danışman, piyasayı mevcut tüm zaman dilimlerinde aynı anda analiz eder; bu da küresel ve yerel hareketleri hesaba katmanıza, çakışan sinyallerden kaçınmanıza ve en güvenilir giriş noktalarını bulmanıza olanak tanır. Şeffaflık ve sadelik
Sadece klasik analiz araçları (osilatörler, trend göstergeleri, formasyonlar).
Ayarlar, yeni başlayan yatırımcılar için bile anlaşılır.
Çok Yönlülük
EA New Player şunlar için uygundur:
döviz çiftleri,
metaller,
endeksler,
kripto para birimleri üzerinde işlem yapmak.
EA New Player, kanıtlanmış stratejiler ve anlaşılır işlem araçları yardımıyla istikrarlı sonuçlar elde etmek isteyenler için oluşturulmuş güvenilir ve şeffaf bir araçtır.
Danışman, sadeliği, esnekliği ve portföy yaklaşımının gücünü bir araya getirir.

- EA KURULUMU:

Sembol XAUUSD / EURUSD / GBPUSD / AUDUSD / USDCAD / DE40 / BTCUSD
Zaman Dilimi H1
Test 2020'den İtibaren
Ayarlar VIP ayarlarını almak için satın aldıktan sonra bana yazın
Brokerler Herhangi
Minimum Yatırım 500$/0,01 lot
Önerilen Yatırım 1000$/0,01 lot
Özellik
Sinyal doğrulama sistemi sayesinde yüksek doğruluk. Çoklu zaman dilimi analizi sayesinde risklerin en aza indirilmesi.
Şeffaf algoritmalar - her yatırımcının anlayabileceği şekilde.
Hem yeni başlayanlar hem de profesyoneller için uygundur.
Karmaşık optimizasyon gerektirmez - "hazır" çalışmaya hazır.
Uyarı:
Biri sizinle iletişime geçip "sana bir şey satmaya çalışıyorum" derse, dolandırıcıdır. Engelleyin ve spam olarak bildirin.
Bu EA'yı profilimdeki MQL5 dışında bir yerden satın alırsanız, gerçek gibi çalışmayacak sahte bir sürüm olur ve asla güncelleme veya destek alamazsınız.

EA Yeni Oyuncu - Oyunun kurallarını yeniden yazmak için geldi. Yeni oyunculara adanmıştır.
İncelemeler 12
Moa
242
Moa 2025.09.23 08:23 
 

Great work

bonsik
124
bonsik 2025.09.15 19:27 
 

So far very good results. Owner of the EA is giving us new updates :)))

Nicolas Cedric Ametozion
225
Nicolas Cedric Ametozion 2025.09.12 15:43 
 

perfect seller perfect bot

Önerilen ürünler
Neural trendlock hybrid system
Josias Antimano Nazal
Uzman Danışmanlar
TrendLock Hybrid System is an advanced all-in-one Expert Advisor built for traders who demand precision, consistency, and adaptability in any market condition. It combines multiple trading logics into a unified hybrid framework to deliver smarter and more efficient execution. Core Features:  Adaptive risk management that adjusts automatically to market volatility. Detects sideways conditions and avoids low-probability setups. Guides trade direction by identifying short-term momentum for both
Alpha Trigger
Ming Ying Lee
Uzman Danışmanlar
Alpha Trigger - Advanced Precision Trading System Harness the Power of Strategic Market Timing The Alpha Trigger system is a sophisticated algorithmic trading solution designed to capture high-probability market movements during key trading sessions. By leveraging advanced price action analysis and precise entry timing, Alpha Trigger aims to capitalize on institutional market flows and breakout opportunities. Introductory Price - $299, will go up $100 every 10 purchases Live Signal - https
Controller VPU
Andriy Sydoruk
Uzman Danışmanlar
The Controller VPU bot is a trending bot that works by levels. The work is carried out using the levels that are formed by the price itself and which are fixed by the VPU Levels indicator. Based on these levels, the algorithm generates an entry signal. Thus, a fairly reliable forecasting system is obtained. The example in the screenshots shows optimization in one year and optimistic forecasting for the next few years. If resources allow, then it is better to carry out optimization at checkpoi
GCA Scalping Ranges EA
James Peyton Jr Page
Uzman Danışmanlar
General Description In the simplest terms this is a contrarian intra-day scalping system. Built to try and let correct trades run as far as possible and flip the trade when indicated. Join the conversation over at our Discord channel  -  https://discord.gg/ScsdkTnwyA I will do my best to be around to answer any questions and help set up. If you want to add your settings screenshots its more than welcome! The EA looks at historical daily trading ranges to lay out levels at which it takes long an
Forex Bacteria
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
MetaTrader 5 için Forex Bacteria Uzman Danışmanı Forex Bacteria, MetaTrader 5 için tasarlanmış otomatik bir Uzman Danışman (EA)'dır. Doğada faydalı bakteriler bizimle simbiyotik olarak bir arada yaşadığı gibi, biz de piyasalarla uyumlu ve simbiyotik bir şekilde bir arada yaşamayı hedefliyoruz. Bu, yalnızca risk yönetimi tercihlerinizi ayarlamanız ve işlem yapmak istediğiniz günleri seçmeniz gereken bir tak ve çalıştır EA'dır. Son 12 yılda ağırlıklı olarak odaklanmış ve optimize edilmiş olup, AUD
Vixy 10 EA
Wayne Ysel
1 (1)
Uzman Danışmanlar
VOLATILATY 10 Vixy 10 ,I s a automatic robot that has the level of professional decision when to take a trade without any emotion. The bot will help in your scalping decision making with its own TP (take profit). This is a down trend based scalping ,looking on whats happening in real time charts no repainting of any signals. The robot helps in making decisions on the candle stick pattern opened and closed lat price with the help of RSI ,MA and Ichimoku cross for support and confirmation to take
FlashTrader Pro
Roman Lomaev
Uzman Danışmanlar
FlashTrader Pro – Forex için Scalping Uzman Danışmanı Genel Açıklama FlashTrader Pro, Forex piyasasında scalping ve kısa vadeli işlemler için tasarlanmış otomatik bir Expert Advisor’dır. Belirlenen zaman ve volatilite koşulları sağlandığında ani fiyat hareketlerine tepki vererek işlem açar. Küçük bir emir gridi, kar koruma için trailing stop ve maliyetleri düşürmek için spread kontrolü kullanır. Düşük spreadli pariteler (EURUSD, GBPUSD vb.) için idealdir. EA Ayarları Risk Yönetimi MaxS
Dex 900 EA
Wayne Ysel
Uzman Danışmanlar
DEX900 down ,I s a automatic robot that has the level of professional decision when to take a trade without any emotion. The bot will help in your scalping decision making with its own TP (take profit) and SL (stop loss). This is a trend based spike catching ,looking on whats happening in real time charts no repainting of any signals. The robot helps in making decisions on the candle stick pattern opened and closed lat price with the help of RSI ,MACD and the ichimoku cross over for support and
Moving Average Crossover EA MT5
Biswarup Banerjee
Uzman Danışmanlar
Moving Average Strategy EA MT5 , MetaTrader 5 için tasarlanmış sofistike bir otomatik işlem aracıdır ve hareketli ortalama kesişimlerini kullanarak trend dönüşlerini ve potansiyel giriş noktalarını yakalar. Bu uzman danışman, özelleştirilebilir ayarlarla traderlara çok yönlü bir çözüm sunar, işlemlerin hassas bir şekilde yürütülmesini ve sağlam risk yönetimini garanti eder. Kapsamlı bir şekilde test edilmiş olan bu EA, etkili giriş yöntemleri, esnek çıkış kuralları ve minimum sistem kaynağı tüke
NonSimulated Gold Scalper
Ankan Biswas
Uzman Danışmanlar
NonSimulated Gold Scalper is a precision-built expert advisor designed for gold trading on Exness, optimized specifically for the 30-minute timeframe (M30). It uses a dynamic price structure and trend-following logic to generate stable and reliable profits. This EA features tight risk control: Take Profit : 4444 points Stop Loss : 2222 points Trailing SL Activation : 1111 points Trailing Step : 555 points The EA intelligently avoids trading during consolidation phases using a smart swing-detecti
GOLD M1 Nonnoi for MT5
Phichak Anuma
Uzman Danışmanlar
Note: minimum investment 1000 usd or (100 usd is Account Cent (10000 Cent)) Run At 0.01 lot start.  Trading with an Expert Advisor (EA) on the M1 timeframe (1-minute chart) can be quite challenging due to the rapid price movements and increased noise in such short timeframes. However, it's not impossible, and some traders do use EAs on the M1 chart for specific strategies. Here are some considerations for trading with an EA on the M1 timeframe: 1. Strategy Selection:   Choose a trading strategy
BTC Mine
Yurii Yasny
Uzman Danışmanlar
Only 5 copies at a price of 199 USD. Last price 1000 USD BTC Mine is a scalping trading strategy based on artificial intelligence, specially designed for the cryptocurrency market. It is based on years of experience in analyzing and trading BTC, taking into account all possible scenarios! The strategy does not require any optimization. Installed on the chart according to the recommendation and enjoy trading!!! Advantages of BTC Mine: - self-learning parameters - optimal SL/TP ratio - low SL,
Fipoy Master Pro
Md Nasar Uddin Redoy
Uzman Danışmanlar
Fipoy Master Pro – Smart Order Block EA for MT5 Launch Price: $299 (Next: $399) | Final Price: $2499 Fipoy Master Pro is an advanced MT5 EA that trades Order Block setups with Fibonacci confirmation. Built with smart money concepts and full auto-management, it features a premium dashboard, smart risk control, and real-time performance stats. Key Features: Order Block + Fibonacci-based entries Auto/Fix lot sizing Smart Panel for real-time stats Custom trading hours Full TP/SL/trailing automation
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Uzman Danışmanlar
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Urgently mt5
Tatiana Savkevych
Göstergeler
The Urgently indicator is designed to quickly determine the situation in the market, reflect the state of the market and signal profitable levels for opening trades. Market conditions change quickly enough, requiring constant calibration of trading strategies. Recommended for use in conjunction with any of the oscillators. The Urgently forex market trend indicator shows the trend direction and entry points. It smooths out price fluctuations when generating a signal by averaging the data and the
Smart Prop Firm EA
Ralph Jordan Lipata De Jesus
4.17 (35)
Uzman Danışmanlar
Smart Prop Firm EA - Built by a 7-Figure Funded Trader   - Developed by an experienced funded trader with multiple verified prop firm certificates (Check Profile)   - Optimized specifically for XAUUSD (Gold) on M15 timeframe Triple-Purpose Design - Suitable For Challenge, Funded and Live Accounts Challenge Accounts - Optimized to pass prop firm evaluations   Funded Accounts - Maintains strict compliance with all prop firm rules   Personal Live Accounts - Fully customizable risk settings for p
Epicus Prime MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Epicus Prime Overview: Epicus Prime is a top-tier, superior, outstanding, unique, and exceptional solution in the world of algorithmic trading. In the realm of forex trading, Epicus Prime is engineered to handle significant and substancial tasks, and perform exceptionally well in the trading context, excelling remarkably in performance, accuracy, and reliability, which positions it as a leading, prominent and reliable option for traders. Strategy Elaboration: Epicus Prime is a system that analy
Indicators Trader MT5
Konstantin Nikitin
Uzman Danışmanlar
Automated multicurrency Expert Advisor with an unlimited number of currency pairs. In this case, it is possible to indicate on each individual currency pair how the adviser will work with it. You can add orders manually. The expert does not have a specific strategy. Everyone chooses what features he will use. And on what indicators and on which TF to work with them. Real account, which is fully led by an expert. MACD and Envelopes are used . Индикаторы Two Moving Average Envelopes RSI Force I
CCI swing scalper
Pavel Golovko
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Check out the new pull back strategy Expert Advisor that I'm working on right now. Get it while it's still free! https://www.mql5.com/en/market/product/97610 Before you buy this expert adviser I strongly recommend to download FREE DEMO and test it in your Strategy tester few times. When you are satisfied with the results, you can come back to this page to buy full version for your real account. This expert adviser was designed specifically for Volatility 75 index ( VIX75 ), also shows outst
GoldenRatioX
Serhii Sharlai
Uzman Danışmanlar
GoldenRatioX — Gold Scalping, Refined to Perfection GoldenRatioX is a powerful and intuitive platform for high-speed gold trading, designed specifically for scalpers and active traders who operate on the edge of seconds and aim to squeeze the maximum out of every price movement. After the purchase, please make sure to contact me to receive the settings.  Why gold? Gold is more than just an asset. It’s a highly liquid, volatile instrument with well-defined levels — a perfect match for scalping.
Zen Hedge
A Rop Le
Uzman Danışmanlar
Zen Hedge EA – Lock Profits When the Market Moves Zen Hedge is an intelligent EA that combines two-way hedging with dynamic trend-following entries to maximize profits during market swings . Key Advantages: Automatically opens BUY/SELL orders and adds positions in the right direction when a clear trend forms Uses ATR to determine optimal entry points and avoid noise Auto-closes all trades when total profit exceeds total loss – preserving capital and boosting performance Built-in daily loss li
Gridingale MT5
Arthur Hatchiguian
4.5 (6)
Uzman Danışmanlar
Gridingale is a new complex  Expert Advisor that combines grid and martingale . It will create an order grid according to the settings but also add a martingale on it. So it will take profits on little and big movements .  A loss covering system is integrated to allow the recovery of orders that are too distant from the current price. It is possible to filter the opening of a new cycle with an indicator. It can work on both sides at the same time, but it is interesting to have it work on markets
FREE
Recovery System
Maksim Neimerik
Uzman Danışmanlar
Recovery System EA The advisor is designed to automate the process of recovering losses on the current symbol. It can be used if there is a current loss, as well as to accompany other advisors. This product can also be used as a stand-alone advisor. Recovery System EA contains in the settings an option to select the operating mode: Recovery MA Cross Stochastic Bollinger Bands Non-indicators When working in Recovery mode, the advisor removes a losing position from a drawdown using the method sho
PipFinite Trend Grid EA MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.75 (8)
Uzman Danışmanlar
The Official "GRID EA" Using  PipFinite Trend PRO A Smart Trend Following EA Using Trend PRO Indicator Signals In a Unique Grid Strategy. Trend Grid EA takes the signal of Trend PRO Indicator on the first trade then builds succeeding trades if the move goes against it. The innovative grid algorithm manages each position to ensure every basket is closed in a net positive profit. LIVE ACCOUNT MONITORING Real account monitoring   https://t.me/pipfinite/997 Settings Used & Input Descriptions I
Softbuybot
Amos Folafoluwa Ayeni
Uzman Danışmanlar
In the vast, ever-shifting tides of the market, there exists a force as gentle as the morning breeze—Soft Edge Bot. Built with the elegance of simplicity and the precision of a master, this bot seeks out trends with effortless grace. It watches, it waits, and at just the right moment, it moves, slipping into the uptrend like a leaf caught in the wind. Soft Edge Bot is more than a tool; it’s an ally, designed for those who crave the flow of momentum without the weight of complexity. No tangled se
Nusantara MT5
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/117011 MT5 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/117012 Nusantara EA – Bekleyen Emir Hassasiyetiyle Akıllı Kopuş "Nusantara", mesafeli bekleyen emir yürütme ile geliştirilmiş ve risk yönetimi değiştirme sistemiyle donatılmış bir kopuş kutusu stratejisine dayalı bir Uzman Danışmandır (EA). Değişen piyasa özellikleri karşısında esnek kalan otomatik, güvenli bir strateji isteyen ciddi yatırımcılar için tasarlanmıştır. Ana Strateji: Ko
PZ Grid Trading EA MT5
PZ TRADING SLU
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Profit consistently from the wavy nature of the market Grid trading is an efficient mechanical trading strategy which has no reliance on direction, profits from volatility and uses the intrinsic wavy nature of the market. It uses fixed price levels to enter and exit trades in one or both directions. Such trades, generally spaced at 20-200 pip intervals, create a trading grid. [ User Guide | Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Advantages Easy to set up a
Holeshot MAX
Carter Kyle Capital Inc.
Uzman Danışmanlar
Holeshot Max – Your Ultimate Trading Companion Holeshot Max is not just another trading tool; it's a sophisticated ally designed to empower traders of all levels to conquer the markets with ease. Built on the powerful Metatrader 5 platform, Holeshot Max is equipped with a custom equity management system that puts the control firmly in your hands. Say goodbye to stress and uncertainty – with Holeshot Max, you can trade worry-free, knowing that your risk tolerance and behavior are fully customizab
Holeshot Max MT5
Carter Kyle Capital Inc.
Uzman Danışmanlar
Holeshot Max – Your Ultimate Trading Companion Holeshot Max is not just another trading tool; it's a sophisticated ally designed to empower traders of all levels to conquer the markets with ease. Built on the powerful Metatrader 5 platform, Holeshot Max is equipped with a custom equity management system that puts the control firmly in your hands. Say goodbye to stress and uncertainty – with Holeshot Max, you can trade worry-free, knowing that your risk tolerance and behavior are fully customizab
Tragos
David Chokumanyara
Göstergeler
TRAGOS Indicator – The GOAT of All Trading Indicators TRAGOS (Greek for “male goat”) isn’t just a name — it’s the GOAT: Greatest of All Time in trading indicators. Designed for Forex, Indices, Gold, Crypto, and Deriv Synthetic Indices (Boom & Crash, Volatility 75, Step, Jump, etc.), it gives you non-repainting buy, sell, and exit signals with unmatched clarity. Why TRAGOS? Non-Repainting Signals – 100% reliable. Audible, Email & Push Alerts – Never miss a trade. Trend Following – Rid
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (280)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructi
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (9)
Uzman Danışmanlar
Bu platformda ilk kez | Piyasayı anlayan bir EA Bu platformda ilk kez, bir Expert Advisor (EA) Deep Seek’in tüm gücünü kullanıyor. Dynamic Reversal Zoning stratejisiyle birleştiğinde, sadece piyasa hareketlerini algılayan değil — aynı zamanda onları anlayan bir sistem ortaya çıkıyor. Canlı Sinyal __________    Ayarlar Zaman Dilimi: H1 Kaldıraç: min. 1:30 Minimum Yatırım: 200$ Sembol: XAUUSD Broker: tümüyle uyumlu Deep Seek ile geri dönüş stratejisinin bu birleşimi yenidir — ve bu da onu özel
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Uzman Danışmanlar
AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Uzman Danışmanlar
Aria Connector EA – V4 (Öğrenme Makinesi + XGBoost Öğrenme Modeli +112 Ücretli ve Ücretsiz AI + Oylama Sistemi + Harici ve Düzenlenebilir Promptlar) Piyasadaki EA'ların çoğu "AI" veya "sinir ağları" kullandığını iddia ederken gerçekte sadece temel scriptler çalıştırırken, Aria Connector EA V4 gerçek AI güdümlü ticaretin anlamını yeniden tanımlıyor. Bu teori değil, pazarlama abartısı değil, MetaTrader 5 platformunuz ile 112 gerçek AI modeli arasında doğrudan, doğrulanabilir bir bağlantı, yeni n
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (18)
Uzman Danışmanlar
Sembol XAUUSD Zaman Dilimi H1-M15 (herhangi biri) Tür Yapay Zeka Tek işlem desteği EVET Minimum depozito 50 USD (veya başka bir para birimindeki eşdeğeri) HERHANGİ broker ile uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı brokerleri destekler. Herhangi bir hesap para birimi. Herhangi bir sembol adı. Herhangi bir GMT zamanı.) Önceden ayar yapmadan çalıştırma EVET Eğer trading’de yapay zekaya ilgi duyuyorsanız, kanalıma abone olun. Makine öğrenimindeki en son gelişmeleri inceliyor, ücretsiz modeller paylaşıyo
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan   edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun  Doğrulandı Sinyali:     Pr
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Uzman Danışmanlar
Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
SGear
Olesia Kusmenko
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Yaz Sonu İndirimi – Sadece Sınırlı Süreyle! Aşamalı fiyatlandırma modeli uygulanmaktadır: Her beşinci satın alma, fiyatı 50 dolar artırır. Her yeni alıcı ile bir sonraki fiyat seviyesine daha da yaklaşılır ve bu da girişinizi daha pahalı hale getirir. Fiyat artışı tetiklenmeden önce SGear'ı mevcut fiyatla güvence altına alın. Bu satış sınırlıdır – hem zaman hem de miktar açısından. Bundan sonra, normal piyasa fiyatı geçerli olacaktır. Buraya tıklayın -> SGear Signal ile canlı sinyali izleyin. S
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Uzman Danışmanlar
MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı:  Benden en son haberleri güncellemek için MQL5 kanalıma katılın.  Topluluğum MQL5'te 14.000'den fazla üyeden . 10 KOPYADAN SADECE 3 KOPYA KALDI 399$! Bundan sonra fiyat 499$'a çıkarılacak. - GERÇEK SİNYAL  Düşük Risk:  https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Yüksek Risk:   https://www.mql5.com/en/signals/2310008 EA AI Gold Sniper'ın düzgün çalışması için tam kurulum talimatları şu adreste güncellenmiştir:   yorum #3 AI Gold Sniper, çok katmanl
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (19)
Uzman Danışmanlar
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Önerilen hesaplar: Yüksek kaldıraçlı Standart, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO etc.) Bu EA’nın geliştiricisi, diğer robotlarının kalitesiyle kendi profesyonelliğini kanıtlamıştır. Volume Hedger EA ile  Custom Indicator ile giriş statejisi belirleme özelliği sayesinde daha fazla EA satın almana ihtiyacın kalmayacak! Bu EA, yüksek volatiliteye sahip piyasalarda Martingale stratejisi ile hedging ve akıllı risk yönetim
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Syna Sürüm 3+ Tanıtımı - Devrim Niteliğinde Çift Fonksiyonlu AI Ticaret Sistemi Syna Sürüm 3+'ı tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu, AI destekli ticaret teknolojisinde devrim niteliğinde bir atılımdır. Bu sürüm, OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek ve OpenRouter'ın geniş model ekosistemi dahil olmak üzere önde gelen AI sağlayıcılarına benzeri görülmemiş doğrudan API erişimi sunar. Artık Vision girdi yetenekleri, otomatik API anahtar yönetimi ve rafine edilmiş AI istem
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Uzman Danışmanlar
AlphaCore X AlphaCore X EA, yapay zeka destekli analizlerle veri tabanlı algoritmaları benzersiz bir şekilde birleştirerek finansal piyasaların karmaşıklığını aşan ileri düzey bir alım satım sistemidir. ChatGPT-o1 , en yeni GPT-4.5 , gelişmiş makine öğrenimi modelleri ve güçlü bir büyük veri yaklaşımını entegre ederek AlphaCore X, hassasiyet, uyarlanabilirlik ve verimlilikte yeni bir düzeye ulaşır. Bu Expert Advisor, yenilikçi stratejisi, sorunsuz AI etkileşimi ve geliştirilmiş hedgeleme için a
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Fiyat: 404$ -> 550$ Sinyal:   ENEA Kurulum:  Manual ENEA mt5 – Rejim Değişimi + GPT5 ve Gizli Markov Modelleri (HMM) ENEA mt5 , ChatGPT-5 yapay zekâ gücünü Gizli Markov Modeli (HMM) ile birleştiren, son derece gelişmiş, tamamen otomatik bir alım-satım algoritmasıdır. Piyasayı gerçek zamanlı olarak izler, karmaşık ve tespit edilmesi zor piyasa durumlarını (rejimler) belirler ve stratejisini mevcut koşullara göre dinamik olarak ayarlar. Amaç nettir: Trend, yatay hareket veya yüksek volatilite g
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Uzman Danışmanlar
VectorPrime — Çok Katmanlı Vektör Mantığına Sahip Algoritmik Sistem VectorPrime, çoklu zaman dilimi piyasa koşullarında yapılandırılmış işlem yürütmesi için tasarlanmış otonom bir ticaret sistemidir. Çekirdeğinde fiyat dinamiklerini yönlü impulslar ve matris yapıları şeklinde ayrıştıran vektör analizi kavramı bulunur. Sistem, piyasa akışını izole edilmiş sinyaller olarak değil, bütünsel bir piyasa haritası oluşturan birbirine bağlı vektörler olarak yorumlar. VectorPrime’ın ana modülleri: Vector
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Uzman Danışmanlar
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Uzman Danışmanlar
Kendi tescilli işlem stratejimin ve göstergemin kullanıcılarından gelen çok sayıda talep üzerine geliştirdiğim Expert Advisor'ı (Divergence Bomber) sunmaktan mutluluk duyuyorum. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Bu nedenle, MACD sapmalarını belirlemek ve işlem yapmak için orijinal algoritmamı temel alan "Bomber Corporation" Expert Advisor'ını oluşturdum. Bu, aşağıdakileri sağlayan otomatik bir işlem sistemidir: ABD, Avrupa ve Asya bro
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Aurum Sentinel Pro
Christian Da Costa
Uzman Danışmanlar
Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg! Der   Aurum Sentinel Pro   ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte:   XAUUSD (Gold) . Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von   Fair Value Gaps (FVGs)   basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Uzman Danışmanlar
Size, kendi manuel trade sistemim Algo Pumping üzerine kurduğum yepyeni bir uzman danışman (EA) sunuyorum. Bu stratejiyi ciddi şekilde geliştirdim, içine önemli özellikler, filtreler ve ekstra güçler ekledim. Ve şimdi, karşınızda piyasaya sürdüğüm yeni nesil trade botu: Gelişmiş Algo Pumping Swing Trading algoritmasıyla piyasa tarıyor, Depoyu korumak için otomatik Stop Loss emirleri koyuyor, Hem "Prop Firm Trading" hem de "Bireysel Trading" için mükemmel uyum sağlıyor, Martingale yok, agresif or
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (87)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Prometheus MT5
Evgenii Aksenov
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Promo 50% discount. Regular price 1499$. The final price 3999$ All our signals are now available on myfxbook:   click here   The real signal on mQL5: CLICK HERE Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. Gold is one of the riskie
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.79 (48)
Uzman Danışmanlar
Aura Neuron, Aura serisi ticaret sistemlerini sürdüren özgün bir Uzman Danışmandır. Gelişmiş Sinir Ağları ve son teknoloji klasik ticaret stratejilerinden yararlanarak Aura Neuron, mükemmel potansiyel performansa sahip yenilikçi bir yaklaşım sunar. Tamamen otomatik olan bu Uzman Danışman, XAUUSD (ALTIN) gibi döviz çiftlerinde işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. 1999'dan 2023'e kadar bu çiftlerde tutarlı bir istikrar göstermiştir. Sistem, martingale, grid veya scalping gibi tehlikeli para yönetimi
AiQ
William Brandon Autry
4.84 (32)
Uzman Danışmanlar
AIQ Sürüm 3.0+ Tanıtımı — Şimdiye Kadar Yaratılmış En Gelişmiş Otonom Ticaret Zekası AIQ (Otonom Zeka) Sürüm 3.0+'ı sunmaktan mutluluk duyuyorum. Bu, yapay zeka destekli ticaret teknolojisinde muazzam bir sıçramadır. Bu sürüm, 300'den fazla yapay zeka modeline erişim sağlar; 55'ten fazla ÜCRETSİZ entegre yapay zeka modeli ve güçlü yeni Grok 4 gibi premium modeller, büyük ölçüde geliştirilmiş web arama yetenekleri, yeni Analist/Risk Yöneticisi rolleri, kapsamlı başlangıç piyasa kontrolleri ve Ya
Http EA
Yury Orlov
5 (6)
Uzman Danışmanlar
HTTP EA (How To Trade Pro) — martingale ve ızgara kullanmayan, pozisyonları her gün kapatılan bir MT5 ticaret danışmanıdır. 25 yılı aşkın deneyime profesyonel trader göstergesinin yaratıcısı tarafından. Geçerli fiyatla son kopya! Bundan sonra fiyat 100 $ artacak. Danışman, bekleyen emirler kullanır, her araç için yalnızca bir işlem yapar, her zaman stop-loss ve take-profit kullanır ve pozisyonları her gün kapatır. Aşağıdaki finansal araçlarda çalışır: Döviz çiftleri Kripto paralar Metaller Endek
Yazarın diğer ürünleri
Pure AI
Vitali Vasilenka
4.42 (12)
Uzman Danışmanlar
XAUUSD için benzersiz ticaret danışmanı Her ticaret kararının monolitik bir algoritma tarafından değil, bağımsız mantıksal blokların etkileşimi sonucu oluştuğu bir mimariye dayanmaktadır - gösterge filtreleri, giriş koşulları, çıkışlar ve kontrol kuralları. ÖNEMLİ! Satın aldıktan sonra, kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için bana özel bir mesaj gönderin. Temel özellik - modülerlik ve esneklik Danışman, değiştirilebilir ve yapılandırılabilir bileşenler kümesi olarak uygulanır: G
Synthetic Metal
Vitali Vasilenka
5 (14)
Uzman Danışmanlar
Synthetic Metal,  XAUUSD (altın) ve XAGUSD (gümüş) ana enstrümanlarıyla çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış yenilikçi bir ticaret danışmanıdır. Bu uzman, güçlü analiz teknolojilerini, tahmin doğruluğunu ve işlem risk yönetiminin esnekliğini bir araya getiriyor. Temel Özellikler: Yazarın göstergesi Sentetik Trend AI Danışman, en doğru giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için aynı anda 4 zaman dilimini analiz eden benzersiz bir Sentetik Trend AI göstergesi kullanıyor. Bu şunları garanti eder
The Last King
Vitali Vasilenka
Uzman Danışmanlar
King Trading — Tescilli teknik göstergeler ve algoritmalara dayalı Evrensel Yatırım Danışmanı. Döviz çiftleri, endeksler, emtialar, kripto paralar vb. gibi tüm finansal enstrümanlarda otomatik işlem yapmak için tasarlanmıştır. Dikkat!!! Ayarlar, talimatlar ve hediye almak için bana özel mesaj gönderin! Temel özellikler: Tüm yatırım araçları için destek Danışman, tüm yatırım çiftlerine veya enstrümanlara uyarlanabilir. Her varlık için ayrı ayarlar kullanılır, bu da maksimum doğruluk ve işlem v
AI Quantum Trading
Vitali Vasilenka
5 (3)
Uzman Danışmanlar
AI Quantum Trading – Algoritmik ticarette devrim. JPY enstrümanları için yeni nesil ticaret danışmanı 1 satın alma = 2 versiyon! MT5'te AI Quantum Trading satın alın - ve MT4 versiyonunu ücretsiz edinin! Dilediğiniz gibi işlem yapın: iki platform, bir danışman, sıfır fazla ödeme. Satın alma işleminizden sonra bana özel mesaj yoluyla yazın ve hediyenizi alın! Günümüzün finansal teknoloji dünyasında, otomatik ticaret piyasada başarının ayrılmaz bir parçası haline geldi. AI Quantum Trading, piy
Pure AI MT4
Vitali Vasilenka
5 (1)
Uzman Danışmanlar
EURUSD için benzersiz ticaret danışmanı Her ticaret kararının monolitik bir algoritma tarafından değil, bağımsız mantıksal blokların etkileşimi sonucu oluştuğu bir mimariye dayanmaktadır - gösterge filtreleri, giriş koşulları, çıkışlar ve kontrol kuralları. ÖNEMLİ!   Satın aldıktan sonra, kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için bana özel bir mesaj gönderin. Temel özellik - modülerlik ve esneklik Danışman, değiştirilebilir ve yapılandırılabilir bileşenler kümesi olarak uygulanır:
QuantCore Levels
Vitali Vasilenka
Uzman Danışmanlar
QuantCore Levels - Destek ve Direnç Seviyelerine Dayalı İşlem DanışmanıBu, klasik teknik analiz prensipleri temelinde oluşturulmuş ve OpenAI yapay zekasının gücüyle desteklenen akıllı bir işlem danışmanıdır (robot). Danışmanın temel işlem stratejisi, destek ve direnç seviyelerinden çalışmaktır; bu da onu hem trend hem de düz piyasalar için evrensel bir araç haline getirir. Dikkat Trader! Gerekli Bilgiler ve Danışman Ayarları Burada - bağlantı Bir Ticaret Danışmanı kurma talimatları İşte bir
QuantCore Patterns
Vitali Vasilenka
Uzman Danışmanlar
QuantCore Patterns, desenlere dayalı akıllı bir yatırım danışmanıdır. Analizi otomatikleştirin. Kârınızı yönetin. Bilgi aşırı yüklenmesi ve piyasa oynaklığının yaşandığı bir çağda, profesyonel yatırımcılar ve yatırımcılar istikrarı ve sermaye büyümesini garanti edebilecek doğru ve kanıtlanmış çözümler arıyorlar. Bu, tam olarak QuantCore Patterns tarafından sağlanan çözümdür. QuantCore Patterns, otomatik ticaret için piyasa modellerinin gücünü tanıyıp kullanabilen yüksek teknolojili bir ticaret
SmartTrade Control Panel
Vitali Vasilenka
Yardımcı programlar
SmartTrade Kontrol Paneli — algoritmik alım satım için kontrol merkeziniz SmartTrade Kontrol Paneli, her işlemde kontrol, esneklik ve verimliliğe değer verenler için tasarlanmış çok işlevli bir işlem panelidir. Görsel kolaylığı güçlü emir takip mantığıyla birleştirerek rutin alım satımı kontrollü bir sürece dönüştürür. Artık şunları yapabilirsiniz: Scalping'ten grid alım satımına kadar her türlü işlem fikrini hayata geçirin Emir takibini giriş ve çıkış mantığınıza göre özelleştirin Riskleri, k
MarketProfile Indicator
Vitali Vasilenka
Göstergeler
Piyasa Profili göstergesi, piyasa profilini görüntülemek için klasik bir çözümdür. Fiyatın zaman içindeki istatistiksel dağılımını, maliyet bölgesini ve bir işlem seansının kontrol değerini grafikte görüntüleyebilir. Bu gösterge, herhangi bir zaman dilimindeki grafiklere eklenebilir ve serbestçe tanımlanmış bir dikdörtgen de dahil olmak üzere tüm seanslar için piyasa profilini görüntüleyebilir. Daha düşük zaman dilimleri daha fazla doğruluk sağlar. Daha yüksek zaman dilimleri daha iyi görünürlü
Filtrele:
Moa
242
Moa 2025.09.23 08:23 
 

Great work

bonsik
124
bonsik 2025.09.15 19:27 
 

So far very good results. Owner of the EA is giving us new updates :)))

Nicolas Cedric Ametozion
225
Nicolas Cedric Ametozion 2025.09.12 15:43 
 

perfect seller perfect bot

AgusGunawan
29
AgusGunawan 2025.09.12 05:32 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

BLACK BEACH FX
727
BLACK BEACH FX 2025.09.09 17:03 
 

excelente EA , riesgo bajo y ganancias constante , muy recomendado.

Michail Manelidis
680
Michail Manelidis 2025.09.05 19:21 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Diego Eduardo Yanchapaxi Bustillos
810
Diego Eduardo Yanchapaxi Bustillos 2025.08.28 13:34 
 

I've been using it for a few days now with the recommended settings, and all the trades are positive, good EA... let's hope it stays that way...

PowerHouse PKFX
172
PowerHouse PKFX 2025.08.28 01:02 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

ATS-AutomaticTradingSolution
19
ATS-AutomaticTradingSolution 2025.08.27 20:31 
 

Great start with this EA, and also high quality customer service

Bassem Ibrahim Mohamed Attia
284
Bassem Ibrahim Mohamed Attia 2025.08.27 09:53 
 

very profit EA, I am lucky to get it at a discounted price. Vitali is truly creative in all the robots he displays.

Pavlos Papachronis
41
Pavlos Papachronis 2025.08.27 08:10 
 

Started first week already done 50$ in 3 days with low dd! Very good EA! Seller support is awesome!

mmorris
97
mmorris 2025.08.26 10:44 
 

So far the results look good and very promising. Support is great and keeping members up to date!

İncelemeye yanıt