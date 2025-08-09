The Last King
- Версия: 7.77
- Обновлено: 14 ноября 2025
- Активации: 10
The King Trading — Универсальный Торговый Советник, основанный на авторских технических индикаторах и алгоритмах. Он разработан для автоматизированной торговли на любом финансовом инструменте: валютные пары, индексы, сырьевые товары, криптовалюты и т.д.
Ключевые особенности:
Поддержка всех торговых инструментов
Советник адаптирован под любую торговую пару или инструмент. Для каждого актива используются индивидуальные настройки, что обеспечивает максимальную точность и эффективность торговли.
Гибкая индивидуальная оптимизация
Возможность глубокой персональной настройки и оптимизации под различные торговые стратегии, стиль трейдера и текущие рыночные условия.
Таймфрейм M30
Символ XAUUSD / EURUSD /GBPUSD / USDCAD / USDJPY / EURJPY / AUDUSD / NZDUSD / USDCHF / DE40 / WTI / SP500 / BTCUSD / ETHUSD
Два торговых режима
Без мартингейла — безопасный режим с контролем риска.
С мартингейлом — агрессивный режим с потенциально высокой прибылью при разумном управлении капиталом.
Инновационная система восстановления убытков — Quantum System Recovery
Уникальная авторская система, позволяющая восстанавливать просадку и минимизировать убытки при неблагоприятных рыночных движениях.
Из-за сложной логики и мультитаймфреймового анализа тестирование может занимать больше времени, чем обычно. Это нормально и связано с высокой точностью алгоритма.
Чтобы получить корректные результаты тестирования, а также оптимальные настройки и рекомендации, обязательно свяжитесь с автором после покупки. Я предоставлю вам VIP-настройки, адаптированные под ваш стиль торговли и выбранные инструменты.
Почему выбирают The King Trading?
Уникальный подход к техническому анализу
Высокая адаптивность к рынку
Поддержка всех типов торговых инструментов
Надежность и стабильность в долгосрочной перспективе
Возможность как консервативной, так и агрессивной торговли
Good start. Looking forward to great results. The author and support team is very helpful.