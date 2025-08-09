The Last King

The King Trading — Универсальный Торговый Советник, основанный на авторских технических индикаторах и алгоритмах. Он разработан для автоматизированной торговли на любом финансовом инструменте: валютные пары, индексы, сырьевые товары, криптовалюты и т.д.

АКЦИЯ 1+1: при покупке советника — второй в подарок! Количество копий ограничена !

Ключевые особенности:

Поддержка всех торговых инструментов

Советник адаптирован под любую торговую пару или инструмент. Для каждого актива используются индивидуальные настройки, что обеспечивает максимальную точность и эффективность торговли.

Гибкая индивидуальная оптимизация

Возможность глубокой персональной настройки и оптимизации под различные торговые стратегии, стиль трейдера и текущие рыночные условия.

Минимальный депозит 1000$

Таймфрейм M30

Символ XAUUSD / EURUSD /GBPUSD / USDCAD / USDJPY / EURJPY / AUDUSD / NZDUSD / USDCHF / DE40 / WTI / SP500 / BTCUSD / ETHUSD

Два торговых режима

Без мартингейла — безопасный режим с контролем риска.

С мартингейлом — агрессивный режим с потенциально высокой прибылью при разумном управлении капиталом.

Инновационная система восстановления убытков — Quantum System Recovery

Уникальная авторская система, позволяющая восстанавливать просадку и минимизировать убытки при неблагоприятных рыночных движениях.

Важно: медленное тестирование советника

Из-за сложной логики и мультитаймфреймового анализа тестирование может занимать больше времени, чем обычно. Это нормально и связано с высокой точностью алгоритма.

Чтобы получить корректные результаты тестирования , а также оптимальные настройки и рекомендации , обязательно свяжитесь с автором после покупки . Я предоставлю вам VIP-настройки, адаптированные под ваш стиль торговли и выбранные инструменты.

Почему выбирают The King Trading?

Уникальный подход к техническому анализу

Высокая адаптивность к рынку

Поддержка всех типов торговых инструментов

Надежность и стабильность в долгосрочной перспективе

Возможность как консервативной, так и агрессивной торговли



