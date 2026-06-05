ZenQ AI EA

4.5
ZenQ AI EA — Интеллектуальная Автоматизированная Торговая Система для MetaTrader 5

ZenQ AI EA — это автоматизированная торговая система нового поколения, объединяющая алгоритмическую торговлю, технологии искусственного интеллекта, профессиональную аналитику и расширенное управление рисками в единой экосистеме.

Советник разработан для полностью автоматической работы на основе собственной внутренней торговой логики. В большинстве случаев не требуется сложная настройка или постоянный контроль со стороны пользователя. Достаточно установить советник, выбрать желаемый уровень риска и позволить системе самостоятельно выполнять свою работу.

ЖИВОЙ ТОРГОВЫЙ СИГНАЛ

Результаты реальной торговли можно отслеживать через публичный сигнал:

Сигнал позволяет наблюдать за работой системы в реальных рыночных условиях и оценивать её поведение на реальном торговом счёте.

Следует учитывать, что результаты могут отличаться в зависимости от брокера, типа счёта, кредитного плеча, исполнения ордеров, спредов, комиссий, проскальзываний и текущих рыночных условий.

ОГРАНИЧЕННОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ZenQ AI EA распространяется ограниченным количеством копий.

Количество лицензий может быть уменьшено в любой момент для сохранения эксклюзивности продукта и поддержания стабильной торговой среды для существующих пользователей.

ВАЖНО ПОСЛЕ ПОКУПКИ

После покупки обязательно напишите мне личное сообщение через платформу MQL5.

После обращения вы получите:

• Подробный гайд по установке

• Рекомендуемые настройки

• Рекомендации по управлению рисками

• Дополнительные инструкции по эксплуатации

• Информацию о последних обновлениях

• Ответы на ваши вопросы

Перед покупкой обязательно проверьте настройки своего профиля MQL5.

У многих пользователей возможность получения личных сообщений отключена. После покупки они отправляют мне сообщение, однако я физически не могу ответить, поскольку их профиль блокирует входящие сообщения.

Пожалуйста, заранее убедитесь, что ваш профиль позволяет получать личные сообщения от других пользователей.

ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТОРГОВЛЯ

ZenQ был разработан для трейдеров, которые ценят простоту и высокий уровень автоматизации.

В отличие от многих советников, требующих постоянной оптимизации и настройки десятков параметров, ZenQ использует встроенную торговую модель, готовую к работе сразу после установки.

Основная задача пользователя — выбрать комфортный уровень риска.

Остальную работу система выполняет самостоятельно.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Полностью автоматическая торговля

• Интеграция технологий OpenAI

• Профессиональный торговый центр внутри MetaTrader 5

• Расширенное управление позициями

• Встроенная система защиты капитала Risk Guardian

• Мониторинг счёта в режиме реального времени

• Встроенный AI-помощник

• Планировщик торговли

• Инструменты анализа и статистики

• Современный профессиональный интерфейс

• Контроль рисков на нескольких уровнях

• Продвинутая аналитика торговых результатов

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТОРГОВАЯ СРЕДА

ZenQ предоставляет полноценный центр управления торговлей непосредственно внутри MetaTrader 5.

Система включает:

• Автоматический торговый движок

• Центр управления позициями

• Информационную панель рынка

• Интерактивный графический модуль

• AI-консоль управления

• Аналитический центр

• Планировщик сделок

• Конструктор стратегий

• Систему мониторинга активности

• Панель быстрого управления

Каждый компонент создан для того, чтобы предоставить трейдеру максимальный контроль и прозрачность работы системы.

RISK GUARDIAN — СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РИСКОВ

Управление рисками является одной из ключевых составляющих ZenQ.

Система постоянно отслеживает:

• Текущую прибыль и убытки

• Дневные лимиты потерь

• Просадку счёта

• Использование маржи

• Количество открытых позиций

• Общую торговую активность

• Состояние торгового счёта

Risk Guardian помогает сохранять дисциплину и контролировать риски даже в условиях повышенной рыночной волатильности.

ВСТРОЕННЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ZenQ включает профессиональный набор аналитических инструментов, встроенных непосредственно в MetaTrader 5.

Доступные модули:

• Матрица корреляций

• Анализ торговой экспозиции

• Тепловая карта прибыли и убытков

• Калькулятор риска

• Анализ торговых сессий

• Мониторинг кривой доходности

• Планировщик сделок

• Конструктор стратегий

• Мониторинг экономических событий

• Система диагностики

• Воспроизведение истории сделок

• Аналитика по торговым инструментам

Данные инструменты позволяют глубже понимать как состояние рынка, так и эффективность работы системы.

AI-ПОМОЩНИК НА БАЗЕ OPENAI

ZenQ включает встроенного интеллектуального помощника, способного предоставлять торговую информацию, статистику счёта, анализ рисков, рыночный контекст и дополнительную поддержку непосредственно внутри MetaTrader 5.

Интеграция OpenAI добавляет дополнительный уровень анализа и взаимодействия, сохраняя при этом полный контроль пользователя над процессом торговли.

СОЗДАН ДЛЯ СЕРЬЁЗНЫХ ТРЕЙДЕРОВ

ZenQ создавался для трейдеров, которым требуется полноценная автоматизированная торговая система без потери прозрачности, аналитики и профессионального контроля.

Он объединяет автоматическое исполнение сделок, мониторинг, управление рисками, искусственный интеллект и современные технологии в единой интеллектуальной торговой среде.

Установите ZenQ, выберите подходящий уровень риска и позвольте системе работать в соответствии с её торговой логикой.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Торговля на финансовых рынках связана с риском и подходит не всем инвесторам. Стоимость активов может как расти, так и снижаться, а убытки могут превышать первоначальные вложения в зависимости от используемого кредитного плеча и рыночных условий.

ZenQ AI EA является программным обеспечением для автоматизированной торговли и не предоставляет никаких гарантий получения прибыли, дохода или роста капитала.

Результаты тестирования, статистика сигнала, скриншоты и исторические показатели не являются гарантией будущих результатов.

Фактические результаты торговли могут существенно отличаться в зависимости от брокера, типа счёта, исполнения ордеров, спредов, комиссий, проскальзывания, ликвидности и рыночных условий.

Каждый пользователь самостоятельно принимает торговые решения и несёт полную ответственность за управление своим капиталом и уровнем риска. Рекомендуется начинать работу с консервативными настройками риска и постепенно увеличивать нагрузку только после полного понимания принципов работы системы.


Отзывы 8
Peppers
175
Peppers 2026.08.09 05:09 
 

Requested a feature from author and actually got it delivered in the latest update. Thank you.

diamond65
179
diamond65 2026.07.27 13:25 
 

I am truly impressed with Zenq, if you follow the simple instructions provided by the author and you are not too greedy. You will be super fine with this lovely Algorithm. Valentina did a good job on this as well. I have been forward testing this on demo account for some weeks now and its been wonderful to see how the account grow. I then moved on to live account and I can say this again proved outstanding. I believe strongly in Valentina's project work. She knows her stuffs. Once again many thanks to you Val for your support. Very professional !

Zayn Banter
73
Zayn Banter 2026.06.30 18:09 
 

Currently testing on my demo account before moving to live but just wanted to leave an early review saying how wonderful it is to communicate with Valentina. She's super helpful with any issues that are found and really just pleasant to talk to in general.

Рекомендуем также
Xauron
Roberto Liguoro
5 (4)
Эксперты
XAURON EA — Precision and Discipline for Gold Traders IMPORTANT After purchase, please send me a private message to receive: Installation Manual Optimized Settings Complete Setup Assistance Full Customer Support LIMITED TIME OFFER  $450 This special promotion has been created to give everyone the opportunity to own XAURON with a lifetime license. This offer is available for a limited time and exclusively through MQL5. Live Signals   https://www.mql5.com/en/signals/2350934 Trade Gold with Struc
Malaysian Support and Resistance
Januaries Mwaka Mawioo
Эксперты
Classic SNR EA Эксперт для MetaTrader 5 | Мульти-символьная торговля по уровням Support & Resistance с трендовой логикой Обзор Classic SNR Breakout EA - это профессиональный торговый робот, который определяет структурные уровни поддержки и сопротивления (Support & Resistance) с использованием дневных точек разворота и совершает сделки на основе ценового действия часового таймфрейма (H1) относительно этих уровней. EA применяет   двойную логику : на восходящем тренде продает при отбое (закрытии H1
Regulus exclusive advisor
Oleg Konovalov
Эксперты
Инструментарий для заработка и исследований. Техническая часть советника построена полностью на движке  Trading engine 4.010 , написанного господином Карпутовым , который любезно предоставляет доступ к своим работам. В основе ядра  торговых сигналов и стратегии лежит авторский алгоритм формирования паттернов прогнозирования цены. Применим к любому инструменту! Дополнен системой управления на основе МА "Девятихвостый Лис" , актуализации и подстройки сигнала максимально точно под рынок, инструм
Inferno Storm AI V227DTPro Hybrid MT5
Huu Loc Nguyen
Эксперты
ENGLISH DESCRIPTION (MQL5 Standard Optimized) Product Name: Inferno Storm AI V227DT  PRO  Hybrid (MT5) (Deep Think) [Subtitle: Deep Think Logic | XML Confidence Filter | Multi-LLM Quant Engine] Introduction: The Era of "Blind" Algorithms is Over Welcome to the absolute cutting edge of algorithmic trading.   Inferno Storm AI Hybrid PRO V2.27DT   is not a standard Expert Advisor—it is a cognitive   Quantitative Intelligence Engine . Traditional bots blindly execute rigid historical rules, making
The Eternal Phoenix
Xian Qin Ceng
Эксперты
A new and more powerful XAU EA, using an unprecedented method,   XAUUSD, XAUEUR/XAUGBP/XAUCHF/XAUJPY/XAUAUD can all use it   . This is my best work on XAU. Many people like to trade XAUUSD, and I am no exception. After accumulating some trading experience and hard work, I made this EA specifically for trading all XAU-related products. Among them, I most recommend the combination of XAUUSD, XAUJPY, and XAUCHF. Signal display and discussion group: If you don't know how to set parameters or have an
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Эксперты
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
USDJPY 70pct Win Rate Expert
Gaziz Zhumash
Эксперты
Unlock Profitable Forex Trading with the Precision Boost your trading performance with this expertly crafted Forex trading expert advisor, optimized for USD/JPY on 15-minute tick data. This EA combines powerful technical indicators and risk management to maximize profit potential while limiting risk. Designed for traders who value steady growth and automated strategies, this EA brings together proven methodologies for long and short entries and exits. Key Strategy Highlights: Technical Indicator
Edge EA Pro MT5
Aleksandr Zheltikov
4.67 (3)
Эксперты
Edge is a fully automated trading system that finds trading opportunities and places trades by combining technical indicators, price action analysis, wave analysis and all-day market pattern analysis using Fibonacci areas. Based on historical market data, the system's thinly layered multilayer neural network is trained to identify patterns and relationships that can be used to predict future price movements. The neural network processes various inputs, including price data, technical indicators
Snake Sclaper EA
Quang Thang Nguyen
Эксперты
The Snake Sclaper EA is a fully automated scalping robot that uses an optimization breakout strategy. Stop orders are utilized for the entrance to ensure the quickest execution possible. The trigger trailing stop can protect returns. Please test the EA in a demo account first. Recommend using the broker with low spread and VPS with low latency. No grid or martingale functionalities used by this EA! Monitoring: https://www.mql5.com/en/signals/1863296 https://www.mql5.com/en/signals/1873917 Rec
Trend Falcon PRO
Channaphat Yamuangmorn
Эксперты
Trend Falcon PRO: Complete System Overview Trend Falcon PRO is an advanced, fully automated Expert Advisor (EA) designed to execute high-probability trades by combining Multi-Timeframe (MTF) trend analysis with precise Price Action triggers. It is built for traders who want a smart, adaptive system with institutional-grade risk management. Here is a detailed breakdown of how the EA works: 1. Smart Trend Filtering (Multi-Timeframe Analysis) The EA does not guess the market direction; it follows t
Darkstone Fusion
Darkstone Capital LTD
Эксперты
Darkstone Fusion Professional Multi-Asset Algorithmic Trading System for MetaTrader 5 Overview Darkstone Fusion is an advanced automated trading system designed for MetaTrader 5, combining multiple trading methodologies into a unified algorithmic framework. The system is built to analyse market conditions, identify potential trading opportunities, and execute trades using a structured approach across multiple asset classes. Darkstone Fusion has been developed with a focus on adaptability, risk m
Robot Titan Rex
Cesar Juan Flores Navarro
Эксперты
Asesor Experto (EA) totalmente automático, opera sin ayuda del usuario, se llama Titan T-REX Robot (TTREX_EA),actualizado a la versión 2, diseñado a base de cálculos matemáticos y experiencia del diseñador plasmado en operaciones complejas que tratan de usar todas las herramientas propias posibles. Funciona con todas las criptomonedas y/o divisas del mercado Forex. No caduca, ni pasa de moda ya que se puede configurar el PERIODO desde M1..15, M30, H1.... Utiliza Scalping de forma moderada busca
MangoFX Xmas Candles
Olisa Chigozie Ufondu
Эксперты
MangoFX XMAS EA is an automated trading robot that identifies trade opportunities using the Xmas Candles indicator method. It operates in two modes: Standard Mode · Detects patterns on chart internally · Opens a Buy trade on the first Lime (bullish) candle following a pattern · Opens a Sell trade on the first Red (bearish) candle following a pattern · Sets Stop Loss at the nearest swing high or low · Sets Take Profit based on your chosen Risk-to-Reward Ratio (RRR) Simple Opposite Mode (Alter
Ranked Zone Trader
Attapong Pintasri
Эксперты
Ranked Zone Trader is an Expert Advisor for MetaTrader 5. It detects non-repainting fair value gap zones on closed bars, ranks active zones by strength, and waits for a retest before placing a trade. The EA is designed around price-zone retests rather than grid or recovery logic. Each trade uses a hard stop-loss and a fixed reward-to-risk target. Position size can be fixed or calculated from a risk percentage. Main features: - Closed-bar fair value gap zone detection - Strength ranking for ac
OXI DCA machine
Nickey Magale
Эксперты
Oxi – Mean Reversion DCA Riser (MT5 Expert Advisor) Oxi is a fully automated MetaTrader 5 Expert Advisor that combines advanced Mean Reversion logic with strategic Dollar-Cost Averaging (DCA) to help you grow your account steadily. Designed to work across multiple currency pairs using adaptive analysis and smart trade management, Oxi offers a high win rate, flexible controls, and reliable recovery—perfect for traders who want performance with peace of mind. Key Features: ️ Plug & Pla
Gold trading manager
Chak Fung Chan
Эксперты
XAU Gold Expert is a Trading Robot designed specifically for trading gold. Fully automated and not need to worry about. More than 200% profit in 6 months (Tested by Real Acc) Symbol  XAUUSD(Gold) Timeframe Any Deposit : Lots Recommended ratio £500 : 0.2  (or equivalent in another currency) Account Type Better with the lower spread Leverage 1:500 Default setting (can be changed by yourself in inputs) Lots size 0.2 For a better result, it is recommended to run this EA in a VPS, you can just simply
AuricSkeeter
Ioannidis Alexandre Anatolevitch
Эксперты
AuricSkeeter - Professional Breakout EA Fully automated Expert Advisor that identifies and trades breakout opportunities using custom indicator. No external indicators required - everything is built-in for maximum performance and reliability. KEY FEATURES Smart Breakout Detection - Automatically identifies significant highs and lows, placing pending orders at optimal levels Built-in News Filter - Protects your trades during high-impact economic events using the MQL5 Economic Calendar Advanced Ri
Exclusive black Pro Max MT5
Natalyia Nikitina
Эксперты
Exclusive black Pro Max MT5 — автоматизированная торговая система Exclusive black Pro Max MT5 — это эксперт-советник для MetaTrader 5, основанный на алгоритмах анализа рынка и управлении рисками. Советник работает в полностью автоматическом режиме и требует минимального вмешательства со стороны трейдера. Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки , чтобы получить инструкции по настройке! ВАЖНО: Все примеры, скриншоты и тесты приведены исключительно в демонстрационных целях. Если у одного бр
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Эксперты
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
TSM Breakout
Ludovic Marc Marie Moncla
Эксперты
TSM Breakout is a fully automated Expert Advisor implementing time-series momentum - the most extensively documented market anomaly in the academic literature (Moskowitz, Ooi & Pedersen; the classic Turtle rules) - combined with a daily trend filter. HOW IT TRADES - Buys when the close breaks above the highest high of the last 55 bars; sells on a break of the lowest low - Initial stop loss proportional to volatility (2 x ATR) on every single trade - no exceptions - Exit on a break of the opposi
Gold Miner KalzenV3
Nhu Manh Nguyen
Эксперты
EA Trading Strategy Overview This strategy is designed with a focus on safety, consistency, and controlled growth , making it suitable for both beginners and long-term investors. This EA is designed to perform effectively in real market conditions . You are welcome to download the demo version and test it freely on a live market environment . If you encounter any issues or have questions during testing, please feel free to contact me directly for support .  https://www.mql5.com/en/messages/03
ARScalpro
Arief Raihandi Azka
Эксперты
ARScalpro EA – High-Precision Algorithmic Scalper ARScalpro EA is a professional-grade MetaTrader 5 Expert Advisor designed for traders who seek precision, speed, and advanced risk management in the volatile financial markets. Engineered specifically for XAUUSD (Gold) and major Forex pairs like EURUSD , this EA utilizes a dual-logic approach to capture market momentum while safeguarding your capital. ️ MANDATORY REQUIREMENT: AR MODE For the EA to perform at its maximum potential and utilize its
Formula One EA
Kwok Kit Lo
Эксперты
настройки по умолчанию (XAUUSD, M1, минимальный депозит: $1000)  следующий сигнал использует доверенного брокера (IC markets)  MQL5 Singal https://www.mql5.com/en/signals/2315194 Formula One EA Formula One EA представляет собой передовую автоматизированную торговую систему, специально разработанную для торговли золотом (XAUUSD), использующую сложные высокочастотные стратегии, оптимизированные для минутного таймфрейма. Эта передовая система была тщательно разработана для извлечения выгоды из б
Piporyx EA MT5
Sadaf Noreen
Эксперты
Piporyx EA MT5 – Breakout Pending Order Expert Advisor for XAUUSD Overview Piporyx EA MT5 is a breakout-based Expert Advisor for MetaTrader 5 designed for structured, rule-based trading with controlled risk management. This MT5 EA uses pending BuyStop and SellStop orders to capture confirmed market momentum during volatility expansion. The strategy is built for traders seeking a breakout strategy without martingale, grid, or high-risk recovery systems. It is optimized primarily for XAUUSD (Gold)
Forex crypto Fully Customizable Grid EA
Dobromir Tsolov
Эксперты
-         What it does? Opens BUY (or SELL) orders automatically every X pips you decide. Closes each trade at your personal TP .  Works on any symbol: SP500, NAS100, GOLD, EURUSD, BTC... 100 % YOUR SETTINGS   What can you enter in the settings? - Trading direction: Buy or Sell - Entry level - Entry volume - Maximum number of buy orders - Maximum number of sell orders - Pips required for each new entry - Pips to take profit per trade - Stop Loss Level - Close all trades when SL level is hit Exam
XAU Odin Prop Guardian
Napat Puangjunkum
Эксперты
XAU ODIN PROP GUARDIAN  Tri-State Matrix + Human-AI Cloaking Engine (M15 Gold Specialist) XAU Odin Prop Guardian  is an institutional-grade Expert Advisor built exclusively for XAUUSD (Gold). Named after Odin, the Norse All-Father of wisdom and protection, this EA is designed to do two things flawlessly: Generate MASSIVE profits and ruthlessly protect your account from Prop Firm AI detection. Why rent expensive prop-firm EAs every year when you can own the Ultimate Guardian for life? === THE
Xauusd Devil
Arockia Dinesh Babu
Эксперты
Gold Devil MT5: The Ultimate XAUUSD Precision Scalper (1.01.2025 to 31.12.2025) Gold Devil is a high-performance Expert Advisor specifically engineered for the gold (XAUUSD) market. It utilizes a sophisticated trend-breakout algorithm combined with advanced volatility filters to capture high-probability movements with surgical precision. Why Choose Gold Devil? Proven Growth Potential: Based on rigorous 1-year backtesting on real tick data, Gold Devil demonstrated an exceptional ability to scale
Sun Bin SCF
Peat Winch
Эксперты
Sun Bin SCF is an Expert Advisor that identifies moments when market participants act in the same direction.  It observes recent price bars and volume to detect situations where buyers or sellers dominate together.  When a consistent crowd movement appears, the EA opens a trade in the same direction and manages it using pre-defined risk and exit rules. Main Features: - Crowd detection based on consecutive bars with similar direction. - Volume confirmation to avoid false signals in low-activity
Wingflame Nevermore HFE120 AI
Huu Loc Nguyen
Эксперты
ENGLISH DESCRIPTION (MQL5 Standard Optimized) Product Name:   Wingflame Nevermore HFE120 AI (MT5) [Subtitle: Donchian Wing Breakout | Flame RVI Pulse | Spatial Pyramiding] Introduction   Wingflame Nevermore AI   is a relentless trend-following system designed to rise from the ashes of market consolidation like a phoenix. It detects structural breakouts using the   Donchian Channel (The Wing) , validates momentum with the   Relative Vigor Index (Flame Pulse) , and utilizes a highly advanced   Spa
Akk Striker
Akkhadet Vijitto
Эксперты
KK STRIKER is a professional automated trading system built to dominate Gold (XAUUSD) with intelligent momentum entries and advanced capital protection. Designed for traders who want consistent performance without emotional trading . Why AKK STRIKER Works Trades only high-probability momentum moves Smart recovery system to manage market pullbacks Individual profit trailing on every trade Built-in risk control and drawdown protection Fully automated – no manual trading needed Smart
С этим продуктом покупают
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
Эксперты
Quantum Titan, предоставляя возможности торговли институционального уровня в экосистеме Quantum, устанавливает новый стандарт точности, дисциплины и доказанной эффективности на реальном рынке. Разработанный для трейдеров, которые ожидают большего от советника GOLD Expert Advisor, Titan представляет собой следующий этап развития квантовых торговых технологий. Количество доступных лицензий строго ограничено — всего 1000 пожизненных лицензий по всему миру. После того, как все 1000 экземпляров буд
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (24)
Эксперты
Легенда продолжается. Королева эволюционирует. Добро пожаловать в Quantum Queen X — новое поколение легендарной торговой системы GOLD, основанной на проверенном успехе Quantum Queen. Quantum Queen X построена на том же проверенном движке, что и Quantum Queen, и представляет собой новый мощный пользовательский режим, который позволяет трейдерам выбирать, какие именно стратегии включать или отключать. Каждая стратегия была индивидуально проверена, доработана и оптимизирована для обеспечения еще лу
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (138)
Эксперты
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
Эксперты
ГОТОВНОСТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОПОРЦИИ! (   скачать SETFILE   ) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ Получите 1 советника бесплатно (на 3 торговых аккаунта) -> свяжитесь со мной после покупки Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Сигнал клиента Обзоры YouTube ПОСЛЕДНЕЕ РУКОВОДСТВО Добро пожаловать в «Золотого Жнеца»! Созданный на основе
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1999$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 1499$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL L Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад
Lizard
Marco Scherer
4.24 (38)
Эксперты
ЧТО ТАКОЕ LIZARD? Lizard - это полностью автоматический советник (Expert Advisor), разработанный исключительно для XAUUSD (золото) на MetaTrader 5. Он использует мультистратегическую систему пробоя на основе свингов, которая определяет ключевые структурные уровни на графике и размещает отложенные стоп-ордера в точно рассчитанных точках входа. Без мартингейла. Без сетки. Без усреднения. Каждая сделка имеет заданный Stop Loss и Take Profit и активно управляется многоуровневой системой выхода, авто
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (213)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Эксперты
Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Byrdi
William Brandon Autry
5 (20)
Эксперты
BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
Aetherion Prime EA
Valentina Zhuchkova
1 (2)
Эксперты
AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Эксперты
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
SomaGold
Andrii Soma
5 (9)
Эксперты
SomaGold — мультистратегийный пробойный советник для MetaTrader 5, созданный исключительно для золота (XAUUSD). Один график, один советник, 32 независимые стратегии, работающие вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Это мой первый опубликованный советник на MQL5. Чтобы сделать его доступным на старте, я использую прозрачную модель поэтапного роста цены: Стартовая цена: 100 USD Цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Ранние покупатели фиксируют самую низк
BB Return mt5
Leonid Arkhipov
4.42 (125)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана. Global update on June 14th   Принципы торговли — в торговле не используются с
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
Эксперты
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
Эксперты
BURNING GRID UP TO 35 SYMBOLS. ONE COORDINATED GRID SYSTEM. The forex market does not move through one currency pair at a time. While one symbol is trending, another may be consolidating, reversing or building a completely different opportunity. Burning Grid was developed for this multi-pair environment. From one MetaTrader 5 chart, the EA can process up to 35 supported symbols. Different grid strategies can pursue their own opportunities, while shared controls coordinate risk, spreads, currenc
Gold House MT5
Chen Jia Qi
4.49 (59)
Эксперты
Gold House — Система торговли на пробоях свинг-структуры золота Один советник. Три торговых режима. Выберите тот, который подходит именно вам. Без сетки. Без мартингейла. Цена будет увеличиваться на 50 долларов после каждых 10 покупок. Окончательная запланированная цена: 1 999 долларов. Торговые сигналы в реальном времени: Режим Profit Priority: https://www.mql5.com/en/signals/2359124 Режим BE Priority:  https://www.mql5.com/en/signals/2372604 Адаптивный режим:   https://www.mql5.com/en/sign
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.77 (128)
Эксперты
Quantum Bitcoin EA   : нет ничего невозможного, вопрос лишь в том, как это сделать! Шагните в будущее торговли   биткойнами   с   Quantum Bitcoin EA   , последним шедевром от одного из лучших продавцов MQL5. Разработанный для трейдеров, которым нужна производительность, точность и стабильность, Quantum Bitcoin переопределяет возможности в изменчивом мире криптовалют. ВАЖНО!   После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке. Цена
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.32 (53)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.18 (11)
Эксперты
Запустить промо: Ограниченное количество копий по текущей цене Окончательная цена: 990$ НОВОЕ: получите 1 EA бесплатно!   (за 2 торговых счета) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Добро пожаловать в DayTrade Pro Algo!   После многих лет изучения рынков и программирования различных стратегий я нашел алгоритм, в котором есть все, что нужно хорошей торговой системе: Не зависит от брокера Распрост
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Другие продукты этого автора
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
Aetherion Prime EA
Valentina Zhuchkova
1 (2)
Эксперты
AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
Фильтр:
Peppers
175
Peppers 2026.08.09 05:09 
 

Requested a feature from author and actually got it delivered in the latest update. Thank you.

diamond65
179
diamond65 2026.07.27 13:25 
 

I am truly impressed with Zenq, if you follow the simple instructions provided by the author and you are not too greedy. You will be super fine with this lovely Algorithm. Valentina did a good job on this as well. I have been forward testing this on demo account for some weeks now and its been wonderful to see how the account grow. I then moved on to live account and I can say this again proved outstanding. I believe strongly in Valentina's project work. She knows her stuffs. Once again many thanks to you Val for your support. Very professional !

anwarismail
408
anwarismail 2026.07.16 18:12 
 

I've been using ZenQ AI on a live account for several months. Overall, I'm still in profit, and the EA is also profitable on my EUR/USD account. During the recent summer period, Gold became much more volatile and choppy, which affected performance. I initially used the Medium Risk setting, but I later switched to a fixed lot size with a very low-risk approach to better suit the current market conditions. From the beginning, I shared feedback with the developer regarding the EA's risk management, particularly the trailing stop. I noticed some trades came very close to the take-profit level but didn't lock in profits before reversing. The developer listened to my feedback, acknowledged that improvements were needed, and has been responsive and transparent throughout. No EA performs perfectly in every market, and I believe proper risk management and choosing the right settings are essential. Overall, my experience has been positive, I'm still profitable, and I appreciate the developer's continued support and commitment to improving the EA

Michael Schuster
1654
Michael Schuster 2026.07.15 02:08 
 

Beautiful backtests, but blew my account on 15/07/2026 (same as her signal) ...

Zayn Banter
73
Zayn Banter 2026.06.30 18:09 
 

Currently testing on my demo account before moving to live but just wanted to leave an early review saying how wonderful it is to communicate with Valentina. She's super helpful with any issues that are found and really just pleasant to talk to in general.

eaking97
143
eaking97 2026.06.22 05:36 
 

Look forward to the result

UTMasteryyy
594
UTMasteryyy 2026.06.18 05:57 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Jun Jie Li
150
Jun Jie Li 2026.06.12 08:22 
 

I bought ZenQ yesterday and made a profit by opening a position that same evening. I have great confidence in Valentina because she always patiently and professionally answers every question I raise.

Jop85
138
Jop85 2026.06.06 22:58 
 

I purchased ZenQ AI EA and performed back testing on XAUUSA .I am impressed with its results which compelled me to write this review since I never seen such a result for other purchased EA's .The author is very responsive and excellent in addressing all queries promptly .I am happy to support and add my suggestions to get best results out of this EA for everyone .I will be updating this review as time progress .

Ответ на отзыв