ZenQ AI EA — Интеллектуальная Автоматизированная Торговая Система для MetaTrader 5

ZenQ AI EA — это автоматизированная торговая система нового поколения, объединяющая алгоритмическую торговлю, технологии искусственного интеллекта, профессиональную аналитику и расширенное управление рисками в единой экосистеме.

Советник разработан для полностью автоматической работы на основе собственной внутренней торговой логики. В большинстве случаев не требуется сложная настройка или постоянный контроль со стороны пользователя. Достаточно установить советник, выбрать желаемый уровень риска и позволить системе самостоятельно выполнять свою работу.

ЖИВОЙ ТОРГОВЫЙ СИГНАЛ Результаты реальной торговли можно отслеживать через публичный сигнал: Сигнал позволяет наблюдать за работой системы в реальных рыночных условиях и оценивать её поведение на реальном торговом счёте. Следует учитывать, что результаты могут отличаться в зависимости от брокера, типа счёта, кредитного плеча, исполнения ордеров, спредов, комиссий, проскальзываний и текущих рыночных условий.

ОГРАНИЧЕННОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ZenQ AI EA распространяется ограниченным количеством копий.

Количество лицензий может быть уменьшено в любой момент для сохранения эксклюзивности продукта и поддержания стабильной торговой среды для существующих пользователей.

ВАЖНО ПОСЛЕ ПОКУПКИ

После покупки обязательно напишите мне личное сообщение через платформу MQL5.

После обращения вы получите:

• Подробный гайд по установке

• Рекомендуемые настройки

• Рекомендации по управлению рисками

• Дополнительные инструкции по эксплуатации

• Информацию о последних обновлениях

• Ответы на ваши вопросы

Перед покупкой обязательно проверьте настройки своего профиля MQL5.

У многих пользователей возможность получения личных сообщений отключена. После покупки они отправляют мне сообщение, однако я физически не могу ответить, поскольку их профиль блокирует входящие сообщения.

Пожалуйста, заранее убедитесь, что ваш профиль позволяет получать личные сообщения от других пользователей.

ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТОРГОВЛЯ

ZenQ был разработан для трейдеров, которые ценят простоту и высокий уровень автоматизации.

В отличие от многих советников, требующих постоянной оптимизации и настройки десятков параметров, ZenQ использует встроенную торговую модель, готовую к работе сразу после установки.

Основная задача пользователя — выбрать комфортный уровень риска.

Остальную работу система выполняет самостоятельно.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Полностью автоматическая торговля

• Интеграция технологий OpenAI

• Профессиональный торговый центр внутри MetaTrader 5

• Расширенное управление позициями

• Встроенная система защиты капитала Risk Guardian

• Мониторинг счёта в режиме реального времени

• Встроенный AI-помощник

• Планировщик торговли

• Инструменты анализа и статистики

• Современный профессиональный интерфейс

• Контроль рисков на нескольких уровнях

• Продвинутая аналитика торговых результатов

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТОРГОВАЯ СРЕДА

ZenQ предоставляет полноценный центр управления торговлей непосредственно внутри MetaTrader 5.

Система включает:

• Автоматический торговый движок

• Центр управления позициями

• Информационную панель рынка

• Интерактивный графический модуль

• AI-консоль управления

• Аналитический центр

• Планировщик сделок

• Конструктор стратегий

• Систему мониторинга активности

• Панель быстрого управления

Каждый компонент создан для того, чтобы предоставить трейдеру максимальный контроль и прозрачность работы системы.

RISK GUARDIAN — СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РИСКОВ

Управление рисками является одной из ключевых составляющих ZenQ.

Система постоянно отслеживает:

• Текущую прибыль и убытки

• Дневные лимиты потерь

• Просадку счёта

• Использование маржи

• Количество открытых позиций

• Общую торговую активность

• Состояние торгового счёта

Risk Guardian помогает сохранять дисциплину и контролировать риски даже в условиях повышенной рыночной волатильности.

ВСТРОЕННЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ZenQ включает профессиональный набор аналитических инструментов, встроенных непосредственно в MetaTrader 5.

Доступные модули:

• Матрица корреляций

• Анализ торговой экспозиции

• Тепловая карта прибыли и убытков

• Калькулятор риска

• Анализ торговых сессий

• Мониторинг кривой доходности

• Планировщик сделок

• Конструктор стратегий

• Мониторинг экономических событий

• Система диагностики

• Воспроизведение истории сделок

• Аналитика по торговым инструментам

Данные инструменты позволяют глубже понимать как состояние рынка, так и эффективность работы системы.

AI-ПОМОЩНИК НА БАЗЕ OPENAI

ZenQ включает встроенного интеллектуального помощника, способного предоставлять торговую информацию, статистику счёта, анализ рисков, рыночный контекст и дополнительную поддержку непосредственно внутри MetaTrader 5.

Интеграция OpenAI добавляет дополнительный уровень анализа и взаимодействия, сохраняя при этом полный контроль пользователя над процессом торговли.

СОЗДАН ДЛЯ СЕРЬЁЗНЫХ ТРЕЙДЕРОВ

ZenQ создавался для трейдеров, которым требуется полноценная автоматизированная торговая система без потери прозрачности, аналитики и профессионального контроля.

Он объединяет автоматическое исполнение сделок, мониторинг, управление рисками, искусственный интеллект и современные технологии в единой интеллектуальной торговой среде.

Установите ZenQ, выберите подходящий уровень риска и позвольте системе работать в соответствии с её торговой логикой.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Торговля на финансовых рынках связана с риском и подходит не всем инвесторам. Стоимость активов может как расти, так и снижаться, а убытки могут превышать первоначальные вложения в зависимости от используемого кредитного плеча и рыночных условий.

ZenQ AI EA является программным обеспечением для автоматизированной торговли и не предоставляет никаких гарантий получения прибыли, дохода или роста капитала.

Результаты тестирования, статистика сигнала, скриншоты и исторические показатели не являются гарантией будущих результатов.

Фактические результаты торговли могут существенно отличаться в зависимости от брокера, типа счёта, исполнения ордеров, спредов, комиссий, проскальзывания, ликвидности и рыночных условий.

Каждый пользователь самостоятельно принимает торговые решения и несёт полную ответственность за управление своим капиталом и уровнем риска. Рекомендуется начинать работу с консервативными настройками риска и постепенно увеличивать нагрузку только после полного понимания принципов работы системы.