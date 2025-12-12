EA Crypto Player
- Эксперты
- Vitali Vasilenka
- Версия: 1.0
- Активации: 10
EA Crypto Player — это инновационный торговый советник, созданный специально для работы с криптовалютными инструментами. Он объединяет более 7 торговых стратегий, анализирует поведение цены на всех временных интервалах — от M1 до D1, и использует систему усреднения для максимизации прибыли.
Лимитированная издание
В продаже ограниченное количества копий ( по цене 150$) Финальная цена - 900$
Важно: медленное тестирование советника
Из-за сложной логики и мультитаймфреймового анализа тестирование может занимать больше времени, чем обычно. Это нормально и связано с высокой точностью алгоритма.
Чтобы получить корректные результаты тестирования, а также оптимальные настройки и рекомендации, обязательно свяжитесь с автором после покупки. Я предоставлю вам VIP-настройки, адаптированные под ваш стиль торговли и выбранные инструменты.
Алгоритм работы EA Crypto Player
Советник сочетает более 7 стратегий, которые работают параллельно и дополняют друг друга:
- Strategy #1 — Trend Following (следование за трендом)
- Strategy #2 — Range Trading (торговля в диапазоне)
- Strategy #3 — Scalping (скальпинг)
- Strategy #4 — Swing Trading (среднесрочные сделки)
- Strategy #5 — Grid Trading (сеточная торговля)
- Strategy #6 — Arbitrage/Funding Carry (арбитраж и перенос позиций)
- Strategy #7 — Pivot Point Strategy (ключевые уровни разворота)
Реальные результаты: тестирование на BTC с августа 2021 года показало доходность.
Технические требования
- Минимальный депозит: 1000$
- Рабочий таймфрейм: M30
- Тип счёта: поддержка криптовалюты с минимальным спредом (при необходимости напишите в личные сообщения — мы поможем подобрать брокера)
- Кредитное плечо: от 1:100 до 1:500
- Быстрый VPS‑сервер для стабильной работы
- V1.0 — базовая версия для работы у всех брокеров, поддерживающих криптовалюту (BTC, ETH, SOL).
- V2.0 — интеграция первой mini‑app (Telegram) как торговой платформы.
- V3.0 — добавление фьючерсной торговли через API биржи Bybit.
- V4.0 — добавление фьючерсной торговли через API биржи Binance.
- V5.0 — добавление фьючерсной торговли через API биржи OKX.
I am currently testing EA Crypto Player in the Strategy Tester and also running it on a demo account. It’s clear from the start that this is not a simple EA — the logic is quite complex, and due to the multi-timeframe analysis, the backtesting process is slower than usual. That said, this behavior is understandable and expected. In the Strategy Tester, the EA processes a large amount of data and works smoothly without errors or crashes. On the demo account, trades are opened logically and not randomly. The averaging system is used in a controlled way, not aggressively, which is important for crypto trading. I also like the fact that the EA analyzes multiple timeframes at the same time — this adds more confidence to the trade entries. I’m still testing and optimizing the settings, but overall my impression is positive. This EA seems designed for thoughtful, long-term automated trading rather than quick, risky strategies.