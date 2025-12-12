EA Crypto Player

5

EA Crypto Player — это инновационный торговый советник, созданный специально для работы с криптовалютными инструментами. Он объединяет более 7 торговых стратегий, анализирует поведение цены на всех временных интервалах — от M1 до D1, и использует систему усреднения для максимизации прибыли.

Лимитированная издание
В продаже ограниченное количества копий ( по цене 150$) Финальная цена - 900$ 

Важно: медленное тестирование советника
Из-за сложной логики и мультитаймфреймового анализа тестирование  может занимать больше времени, чем обычно. Это нормально и связано с высокой точностью алгоритма.
Чтобы получить корректные результаты тестирования, а также оптимальные настройки и рекомендации, обязательно свяжитесь с автором после покупки. Я предоставлю вам VIP-настройки, адаптированные под ваш стиль торговли и выбранные инструменты.

Алгоритм работы EA Crypto Player
Советник сочетает более 7 стратегий, которые работают параллельно и дополняют друг друга:

  • Strategy #1  Trend Following (следование за трендом) 
  • Strategy #2  Range Trading (торговля в диапазоне) 
  • Strategy #3  Scalping (скальпинг) 
  • Strategy #4  Swing Trading (среднесрочные сделки) 
  • Strategy #5  Grid Trading (сеточная торговля) 
  • Strategy #6  Arbitrage/Funding Carry (арбитраж и перенос позиций) 
  • Strategy #7  Pivot Point Strategy (ключевые уровни разворота) 
Уникальные особенности
Крипто‑алгоритм: адаптирован для торговли BTC, ETH, SOL и других популярных криптовалют.
Мульти‑таймфрейм анализ: одновременная работа с M1, M5, M15, H1, H4 и D1.
Система усреднения: позволяет получать дополнительную прибыль при колебаниях цены.
Надёжная логика управления ордерами: основана на проверенной системе из советника EA New Player, которая зарекомендовала себя как одна из самых стабильных на рынке.

Реальные результаты: тестирование на BTC с августа 2021 года показало доходность.

Технические требования

  • Минимальный депозит: 1000$
  • Рабочий таймфрейм: M30
  • Тип счёта: поддержка криптовалюты с минимальным спредом (при необходимости напишите в личные сообщения — мы поможем подобрать брокера)
  • Кредитное плечо: от 1:100 до 1:500
  • Быстрый VPS‑сервер для стабильной работы
Дорожная карта версий
  • V1.0 — базовая версия для работы у всех брокеров, поддерживающих криптовалюту (BTC, ETH, SOL).
  • V2.0 — интеграция первой mini‑app (Telegram) как торговой платформы.
  • V3.0 — добавление фьючерсной торговли через API биржи Bybit.
  • V4.0 — добавление фьючерсной торговли через API биржи Binance.
  • V5.0 — добавление фьючерсной торговли через API биржи OKX.

Отзывы 1
Artur Volodkevic
378
Artur Volodkevic 2025.12.20 12:56 
 

I am currently testing EA Crypto Player in the Strategy Tester and also running it on a demo account. It’s clear from the start that this is not a simple EA — the logic is quite complex, and due to the multi-timeframe analysis, the backtesting process is slower than usual. That said, this behavior is understandable and expected. In the Strategy Tester, the EA processes a large amount of data and works smoothly without errors or crashes. On the demo account, trades are opened logically and not randomly. The averaging system is used in a controlled way, not aggressively, which is important for crypto trading. I also like the fact that the EA analyzes multiple timeframes at the same time — this adds more confidence to the trade entries. I’m still testing and optimizing the settings, but overall my impression is positive. This EA seems designed for thoughtful, long-term automated trading rather than quick, risky strategies.

