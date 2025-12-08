Old School Trading

5
Old School Trading  — Советник на основе волнового анализа Эллиота

Интеллектуальный торговый советник, построенный на принципах волновой теории Эллиота. Он предназначен для трейдеров, которые ценят структурный подход к рынку, стремятся к высокой точности входов и контролю рисков.

АКЦИЯ 1+1: при покупке советника — второй в подарок!
Количество копий ограничена ! После покупки напиши мне что бы получить ВИП настройки

Ключевые особенности:
  • Автоматическое определение волновых структур: советник анализирует график и выделяет импульсные и коррекционные волны, формируя торговые сигналы на основе завершения коррекций.
  • Фильтрация по тренду: встроенные индикаторы тренда позволяют избегать торговли против основной рыночной динамики.
  • Гибкая система входа: входы осуществляются по завершению волны C или волны 5, с подтверждением по свечным паттернам или индикаторам.
  • Управление рисками: адаптивный стоп-лосс, трейлинг и ограничение просадки.
  • Поддержка мультиинструментной торговли: работает на любых валютных парах, индексах и металлах.
  • Интеграция с новостным фильтром (опционально): позволяет избегать торговли в периоды высокой волатильности.
Режимы работы:
Автоматический — полностью автономная торговля по волновым сигналам.
Полуавтоматический — пользователь может подтверждать сигналы вручную.
Аналитический — режим визуализации волн без открытия сделок, полезен для обучения и анализа.

Рекомендации:
Таймфрейм: от M15 до H4
Инструменты: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, NASDAQ, BTCUSD
Минимальный депозит: от $100 (на центовом счете) или $1000 (на стандартном)
Отзывы 1
Bartosz Artur Gladysz
159
Bartosz Artur Gladysz 2025.12.22 11:53 
 

I'll write briefly and to the point.Another great EA.I already have 3 EAs from Vitali Vasilenko and these are the best EAs

HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Эксперты
HMA Scalper Pro EA — это многофункциональный робот для активного трейдинга на самых востребованных финансовых инструментах, включая популярные валютные пары (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), золото (XAU/USD), нефть (Brent, WTI) и криптовалюты (BTC, ETH, LTC и прочие). В основе алгоритма лежит модернизированная версия скользящей средней Hull (HMA), которая даёт более чёткие сигналы по сравнению с классическими Moving Average. Советник гибко реагирует на краткосрочные ценовые колебани
MedusaBitcoin AI
Aii Karadag
Эксперты
Medusa Bitcoin AI: Advanced Deep-Learning Trading System Important:   Receives regular updates (quarterly & during market shifts). Use the latest version. The model is trained on   M5 timeframe and is optimal on this. Overview Building on the success of Medusa Gold AI,   Medusa Bitcoin AI   applies our proven deep learning methodology to   Bitcoin (BTCUSD) trading . It combines classic technical indicators (MAs, Bollinger Bands, RSI, ATR) with advanced neural networks, prioritizes current marke
EURUSD 1min scalper
Catalin Adelin Iovan
Эксперты
Features An amazing scalper created for EURUSD 1 min time frame. Compared to the 5 min version https://www.mql5.com/en/market/product/54412#!tab=overview , this one is a higher risk/ reward . Just like the 5 min version, this one needed more than 500h of optimization . It was made in mind for IC markets MQL5 platform, an adapted for their data, but I suppose it must works on other brookers as well. I will also publish soon the MT4 version for IC markets as well. Description Strategy is made fro
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Эксперты
Скальпинг бот для пары золото/доллар (XAU/USD) — это мощное и универсальное решение для трейдеров, которое обеспечивает максимальную эффективность в условиях динамичного рынка. Бот специально разработан для скальпинга: он анализирует изменения цены и делает ставки ещё до начала значительного движения. Это позволяет заранее занимать выгодные позиции и извлекать прибыль из самых малейших рыночных колебаний. Основные преимущества: Гибкость: Подходит для любых рыночных условий и адаптируется под ваш
Investologic Ichimoku
SAUD ALHINDAL
Эксперты
Ichimoku EA  The EA is for the  professional traders. Users   MUST do some intensive test   using "strategy tester" to fit user's  needs. with artificial inelegance the EA can manage trades, lot size, risk, and avoid high volatile choppy market.  Ichimoku strategy can work with any symbol or market in MT5 platform. The Ichimoku EA is a specialized software designed for professional traders that uses the Ichimoku indicator and artificial intelligence to manage trades, lot size, risk, and avoid h
Tenders
Vitalii Zakharuk
Эксперты
Экспертная система Tenders работает с валютной парой EURUSD и только с ней. Данная система реализовала в себе принцип пяти ордеров - то есть в одном направлении может быть сделано максимум пять ордеров, после чего суммарная позиция серии должна быть закрыта стопами, или реальными или виртуальными. Торговая система разработана таким образом, чтобы работать отдельно с серией ордеров на buy и отдельно с серией ордеров на sell. что делает торговую систему достаточно универсальной. Эксперт проходит
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
Эксперты
Добавлена возможность изменять размер лота и сделать советник максимально дешевым. При покупке вы получите поддержку и будущие обновления. Пожалуйста, поддержите его развитие. Этот советник готов к работе «из коробки». AussiePrecision — это эксперт-советник для MetaTrader 5 с точной временной настройкой, специально разработанный для валютной пары AUD/USD. Он предназначен для исполнения сделок в заранее определённые и контролируемые моменты времени, что делает его идеальным решением для трейдеров
Skullper
Anesu Mavhura
Эксперты
Visit Tradinbots4u.com to download this bot at a discounted price To use this expert advisor you must have: 1000$  min deposit Leverage 1:100 A trading account that only trades standard lots A VPS for optimal performance. A hedge account Trading is a risky investment. Unfortunately many traders blow their accounts because they lack patience or they fail to commit to their strategy. This is why some people decide to trade using a expert advisor.  My expert advisor Skullper is a fully automated
SmartEdgeAnalyzer
Abenathi Ntwana
Эксперты
Smart Edge Analyzer — Edge Your Risk. Master Your Market. Smart Edge Analyzer is a powerful fully automated trading robot designed for traders who want intelligent, precision-driven market entries — without lifting a finger. Originally created as a manual signal tool, Smart Edge Analyzer has been fully upgraded to place real trades automatically based on advanced technical conditions. It combines robust market analysis with a smart execution engine that protects your capital while capturing
Correction researcher
Olha Blau
Эксперты
Correction researcher (СR) Помните, советник это лишь инструмент, позволяющий придерживаться торговой стратегии без психологической нагрузки, характерной для ручной торговли. Этот экспертный советник MT5 хорошо работает в восходящих трендах. Золото находится в восходящем тренде с 2022 по 2025 год и, вероятно, будет продолжать стремительно расти еще 2-3 года. Экспертный советник ищет дно отката или коррекции, чтобы войти в сделку на покупку в соответствии с трендом. Экспертный советник не использ
Damon
Vitalii Zakharuk
Эксперты
Представленая экспертная система Damon работает с валютной парой EURUSD и только с ней. Данная система реализовала в себе принцип пяти ордеров - то есть в одном направлении может быть сделано максимум пять ордеров, после чего суммарная позиция серии должна быть закрыта стопами, или реальными или виртуальными. Торговая система разработана таким образом, чтобы работать отдельно с серией ордеров на buy и отдельно с серией ордеров на sell. что делает торговую систему достаточно универсальной. Экспе
Nova WDX Trader
Anita Monus
Эксперты
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
