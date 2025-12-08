Old School Trading
- Эксперты
- Vitali Vasilenka
- Версия: 1.0
- Активации: 10
Old School Trading — Советник на основе волнового анализа Эллиота
Интеллектуальный торговый советник, построенный на принципах волновой теории Эллиота. Он предназначен для трейдеров, которые ценят структурный подход к рынку, стремятся к высокой точности входов и контролю рисков.
АКЦИЯ 1+1: при покупке советника — второй в подарок!
Количество копий ограничена ! После покупки напиши мне что бы получить ВИП настройки
Ключевые особенности:
- Автоматическое определение волновых структур: советник анализирует график и выделяет импульсные и коррекционные волны, формируя торговые сигналы на основе завершения коррекций.
- Фильтрация по тренду: встроенные индикаторы тренда позволяют избегать торговли против основной рыночной динамики.
- Гибкая система входа: входы осуществляются по завершению волны C или волны 5, с подтверждением по свечным паттернам или индикаторам.
- Управление рисками: адаптивный стоп-лосс, трейлинг и ограничение просадки.
- Поддержка мультиинструментной торговли: работает на любых валютных парах, индексах и металлах.
- Интеграция с новостным фильтром (опционально): позволяет избегать торговли в периоды высокой волатильности.
Режимы работы:
Автоматический — полностью автономная торговля по волновым сигналам.
Полуавтоматический — пользователь может подтверждать сигналы вручную.
Аналитический — режим визуализации волн без открытия сделок, полезен для обучения и анализа.
Рекомендации:
Таймфрейм: от M15 до H4
Инструменты: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, NASDAQ, BTCUSD
Минимальный депозит: от $100 (на центовом счете) или $1000 (на стандартном)
I'll write briefly and to the point.Another great EA.I already have 3 EAs from Vitali Vasilenko and these are the best EAs