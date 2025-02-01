AI Quantum Trading

В современном мире финансовых технологий автоматическая торговля стала неотъемлемой частью успеха на рынке. AI Quantum Trading – это инновационный торговый советник, который использует искусственный интеллект и машинное обучение для динамической адаптации к рыночным условиям. Этот мощный инструмент создан для профессиональных трейдеров и инвесторов, стремящихся к максимальной эффективности и стабильному росту капитала.

Универсальность и адаптация

В эпоху цифровых финансов автоматическая торговля становится ключевым элементом успеха. AI Quantum Trading — это высокотехнологичный торговый советник, использующий искусственный интеллект и машинное обучение для адаптации к текущим рыночным условиям. Он специально разработан для работы с валютными парами USDJPY, EURJPY и GBPJPY — одними из самых волатильных и популярных инструментов на рынке Форекс.

Оптимизирован для JPY-кроссов
AI Quantum Trading показывает наилучшие результаты на парах с японской иеной благодаря специализированному алгоритму, который учитывает особенности волатильности и поведенческие паттерны именно этих инструментов.

Исключительная точность и адаптация
Советник анализирует рынок в реальном времени и предсказывает движения с высокой точностью, используя:

  • Глубокий анализ объёмов и уровней
  • Оценку волатильности и тренда
  • Корреляции между JPY-инструментами

    Советник анализирует рынок в реальном времени, предсказывая направления тренда с высокой точностью и адаптируя свою стратегию под текущие рыночные условия.

    Эксклюзивная стратегия определения тренда

    AI Quantum Trading использует уникальный алгоритм трендового анализа, который не имеет аналогов на рынке. Искусственный интеллект анализирует объемы, волатильность, ценовые уровни и корреляции различных активов, выявляя оптимальные точки входа и выхода из сделки. Это делает советник эффективным даже в условиях высокой неопределенности рынка.

    Фильтр новостей – защита от рыночных потрясений

    Одной из ключевых особенностей AI Quantum Trading является встроенный фильтр новостей. Он автоматически анализирует экономические события и избегает торговли во время высоковолатильных периодов, вызванных:

    • Выходом новостей по процентным ставкам

    • Публикацией макроэкономических данных

    • Геополитическими событиями

    Это позволяет уменьшить риски и защитить ваш капитал от неожиданных рыночных движений.

    Совместимость с любыми брокерами и типами счетов

    AI Quantum Trading не ограничен конкретными платформами. Он работает с любыми:

    • ДЦ и брокерами, поддерживающими торговлю через MetaTrader 4 и MetaTrader 5

    • Типами счетов, включая ECN, STP, Standard и Cent

    Советник легко интегрируется в существующую инфраструктуру трейдера, обеспечивая простоту настройки и использования.

    Постоянное самообучение и адаптация

    Главная особенность AI Quantum Trading – это динамическая оптимизация. При каждом тестировании в тестере стратегий советник не повторяет предыдущую торговую модель, а создаёт новую, анализируя изменённую историческую информацию. Это делает его одним из самых адаптивных советников на рынке, способным ежечасно корректировать стратегию и подстраиваться под рыночные изменения.

    Ключевые преимущества AI Quantum Trading:

    • Полностью автоматическая торговля – трейдинг без эмоций и человеческого фактора
    • Искусственный интеллект и машинное обучение – постоянная оптимизация и адаптация
    • Эксклюзивный алгоритм определения тренда – высокая точность входа в сделки
    • Фильтр новостей – торговля только в благоприятных условиях
    • Совместимость с любыми брокерами – гибкость и удобство использования
    • Динамическая оптимизация в тестере стратегий – уникальный подход к тестированию

    AI Quantum Trading – это торговый советник нового поколения, который объединяет искусственный интеллект, машинное обучение и продвинутый технический анализ для достижения максимальных торговых результатов. Это не просто автоматизированная система, а интеллектуальный трейдер, который адаптируется к рынку и постоянно обучается, обеспечивая стабильную и безопасную торговлю.










    Отзывы 4
    Dodge Kevin Maurillo
    293
    Dodge Kevin Maurillo 2025.02.20 19:45 
     

    The EA has been generating profits on the live account after a week of purchase, using the default M15 settings as recommended by Vitali. Funds are well-utilized.

    tarunaulakh970
    232
    tarunaulakh970 2025.02.05 22:54 
     

    Hi everyone, I bought this Ea just few days back. The backtests are good and currently using it on a live trading account. So far happy with the performance, trade frequently on M15 timeframe with new filters on. Worth a try and reasonably priced AI based Expert Advisor. Happy Trading!!!

    Rasmus Christensen
    43
    Rasmus Christensen 2025.03.02 21:18 
     

    I have been the EA for 3 weeks now on a live account. My overall impression is that the EA is really good, with low risk and green trades. I would say that its slow and steady but rather that than blowing accounts. I will give a thumbs up for Vitali who is fast at responding to questions regarding his EA's so don't hesitate to ask him for help or info. Will return with another review when i have beeen using the EA for a longer time, but it looks promising 👌

    MSHia Multi Strategy Hedge Multi pair Retail
    Roberto Tavares
    Эксперты
    The trading strategy is based on over 10 years of successful experience in trading based on the strength of a candle and percentage of the body in relation to the entire Candle (Strong Candle) and/or (depending on the configured parameters) on a moving average long-period triple trend (JMA) combined with the current chart's time moving average with constant bands and AWESOME oscillator or even Bollinger Bands, all of which can be combined as desired to allow a safer market entry. Combined with
    Smart Super Signals Pro
    Vladimir Shumikhin
    Эксперты
    Smart Super Signals Pro Smart Super Signals Pro — это многофункциональный автоматизированный торговый советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, разработанный для торговли на популярных валютных парах (EURUSD, GBPUSD, USDJPY и т.д.), драгоценных металлах (Gold/XAUUSD), нефти (WTI, Brent) и криптовалютах (BTCUSD и прочих). Советник основан на принципе «супер-сигналов» (Super Signals), которые определяют локальные максимумы и минимумы (потенциальные точки разворота или коррекции) на выбранном тай
    Trend Hedge Master MT5
    Arkadii Zagorulko
    Эксперты
    Trend Hedge Master MT5: Эволюция проверенной стратегии Усовершенствованная версия советника Trend Hedge Master для MT5. Отличается усовершенствованной базовой логикой для более точного определения тренда и более надежным механизмом хеджирования для максимальной защиты капитала. Преимущества версии MT5: Усовершенствованная логика тренда: усовершенствованный алгоритм для более точного определения сигналов тренда. Более интеллектуальное восстановление: полностью переработанный механизм хеджировани
    Hamster Scalping mt5
    Ramil Minniakhmetov
    4.71 (234)
    Эксперты
    Hamster Scalping - полностью автоматический торговый советник. Стратегия ночной скальпинг. В качестве входов используется индикатор RSI и фильтр по ATR. Для работы советника требуется хеджинговый тип счета. ВАЖНО! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции и бонус! Мониторинг реальной работы, а также другие мои разработки можно посмотреть тут: https://www.mql5.com/ru/users/mechanic/seller Общие рекомендации Минимальный депозит 100 долларов, используйте ECN счета с минимальн
    Aicira In Berlin MT5 EA for DE40
    Hans Robert Nyberg
    Эксперты
    Этот экспертный советник (EA) предназначен для торговли индексом DE40 (в зависимости от брокера может обозначаться как DAX, GER40 и т.д.). EA автоматически определяет торговые возможности и управляет позициями с учетом рисков, предоставляя вам два режима торговли : Консервативный – более медленный и стабильный подход. Агрессивный – более динамичная стратегия, предназначенная для использования крупных движений рынка (с повышенным риском). Эта стратегия выбирает позиции и направления торговли в со
    Hitech MT5
    Salavat Yulamanov
    Эксперты
    Hitech !  Профессиональный Советник для Максимальной Прибыли с Минимальными Рисками!     Сигналы myfxbook.com/members/salavat1/hitech/11522796#portfolioSettingsBtn            Ваш ключ к стабильности на рынке: Наш торговый советник сочетает в себе мощь алгоритмической торговли и глубокий анализ рынка. Система работает исключительно от глобальных уровней поддержки и сопротивления, которые формируются на основе многолетних данных, обеспечивая высочайшую точность входов. Это не просто уровни — это
    Pro Trader EA
    Igor Widiger
    Эксперты
    Опытному трейдеру крайне важно иметь подходящие инструменты и ресурсы для успеха на рынке. Pro Trader EA предлагает профессиональное и эффективное торговое решение. С нашим инновационным программным обеспечением вы сможете автоматизировать торговые стратегии, получать точные торговые сигналы и избегать эмоций. Pro Trader EA позволяет торговать различными классами активов, предлагает аналитику в реальном времени и удобный интерфейс. Наша служба поддержки готова ответить на любые вопросы. Использ
    SteadyRange M5 EurUsd Algorithmic Trader
    Ignacio Rubio Bustos Fierro
    Эксперты
    STEADYRANGE M5 — Professional Range-Based Trading System for EURUSD (M5) Launch Price — Limited Offer SteadyRange M5 is currently offered at a reduced introductory price during its launch phase. As new improvements are added and the operational range expands, the price may be adjusted. Buyers during this stage retain full access to all future updates at no additional cost. Precision Architecture • Modular Micro-Ranges • Slope Filtering • Dynamic Market Regime Clustering • Controlled Risk Steady
    SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
    Adam Gerasimov
    Эксперты
    Финансовый Робот SolarTrade Suite: LaunchPad Market Expert - предназначенный для открытия торговых сделок! Это торговый робот, который использует особые инновационные и передовые алгоритмы для рассчета своих значений, Ваш Помошник в Мире Финансовых Рынков. Испольуйте наш набор индикаторов из серии SolarTrade Suite чтобы лучше выбрать момент для запуска этого робота. Проверьте другие наши продукты из серии SolarTrade Suite внизу описания. Хотите уверенно ориентироваться в мире инвестиций и фи
    RSI Master PRO EA
    Luis Corso
    Эксперты
    RSI Master PRO – Professional Expert Advisor for MetaTrader 5 Overview: RSI Master PRO is an Expert Advisor (EA) developed for MT5, designed to trade automatically in the financial markets using the Relative Strength Index (RSI) as its core decision-making engine. Its modular design and fully customizable parameters make it a powerful and flexible tool for traders who base their strategy on this momentum indicator. ️ Key Technical Features: • RSI-Based Logic: Uses RSI readings to generate
    MadoCryptoXPro
    Mohamad Taha
    Эксперты
    New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
    Gold2H
    Saeid Soleimani
    5 (1)
    Эксперты
    GOLD2H Expert Advisor GOLD2H - это советник, разработанный для торговли XAUUSD (золото) на таймфрейме H1, использующий методологии нейронных сетей для распознавания паттернов. Советник применяет системный подход к торговле золотом через тщательный анализ рыночных условий и точное управление сделками. Для получения точных результатов   тестирования   убедитесь, что в параметрах ввода установлено правильное смещение   GMT . Цены и доступность Начальная цена: $69 Доступные лицензии: 4 Статус: Цена
    Marksman MT5
    Agus Santoso
    Эксперты
    Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/138644 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/138645 Marksman EA – точный вход. Чистое исполнение. Marksman – автоматизированный экспертный советник (EA), основанный на стратегии одиночного выстрела, разработанный для того, чтобы выстрелить по рынку одним точным выстрелом – используя тейк-профит и стоп-лосс на каждой позиции. Вдохновленный навыками настоящего стрелка, этот эксперт использует комбинацию OsMA, стохастического осцилл
    Nova MFI Scalper
    Anita Monus
    Эксперты
    Nova MFI Scalper brings the Buy‑Side’s favourite oscillator straight to your MT5 chart. Built around the Money Flow Index (MFI) —a volume‑weighted RSI variant that filters out weak price moves—the EA zeroes‑in on genuine accumulation and distribution. The result? Cleaner entries, faster exits, and fewer fake‑outs. Why traders add Nova MFI Trader to their toolbox Volume‑confirmed signals: MFI combines price and tick‑volume, weeding out low‑conviction moves. No‑nonsense engine: Absolutely zero M
    Magic EA MT5
    Kyra Nickaline Watson-gordon
    Эксперты
    Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
    Missy Fab MT5
    Natalyia Nikitina
    Эксперты
    Missy Fab MT5 — автоматизированная торговая система Missy Fab MT5 — это эксперт-советник для MetaTrader 5, основанный на алгоритмах анализа рынка и управлении рисками. Он работает в полностью автоматическом режиме и требует минимального вмешательства трейдера. Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки , чтобы получить инструкции по настройке! Почему выбрать Missy Fab MT5? Алгоритмы анализа: круглосуточная автоматизация торговли с использованием встроенных моделей. Гибкость: адаптация к вол
    Brent Oil
    Babak Alamdar
    3.67 (9)
    Эксперты
    “Два эксперта по одной цене: залог Вашего успеха!” Brent Oil Scalping Expert + Brent Oil Swingy Expert в одном EA.   Live signal Текущая цена является временной, пока действует акция, вскоре цена будет повышена. Окончательная цена: 5000$ По текущей цене осталось всего несколько экземпляров, следующая цена -->> 1120 $ Добро пожаловать на рынок нефти марки Brent Советник Brent Oil разработан для точной и гибкой работы на волатильных энергетических рынках. Brent Oil - это не просто система, это
    Stormer RSI 2
    Ricardo Rodrigues Lucca
    Эксперты
    This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
    CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
    Fabio Rodrigues
    Эксперты
    CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven будет работать по специальной цене до 8 декабря 2025 года. Этот советник адаптируется к любому активу. Он универсален. Multi-Asset Scalper EA — профессиональная автоматическая торговая система, разработанная для платформы MetaTrader 5 и предназначенная для скальпинга нескольких активов одновременно. Версия 8.2 включает в себя технологию многотаймфреймовых сигналов с тройным подтверждением и интегрированным управлением рисками. Техническая архитектура
    ExtremeX
    Noelle Chua Mei Ping
    Эксперты
    This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
    Chanlun Master
    Evgeniy Scherbina
    Эксперты
    Chanlun Master: Слияние восточной философии рынка и нейросетей Chanlun Master — это профессиональный торговый робот, объединяющий легендарную китайскую теорию движения цены и современные технологии глубокого машинного обучения (Deep Learning). >>>>> ===== <<<<<< 35% праздничная скидка — успейте приобрести за 210 USD! >>>>> ===== <<<<<< История: Что такое Чаньлунь? В 2006 году в китайском сегменте интернета появился загадочный трейдер под псевдонимом Chan Shi («Мастер Дзен»). Он опубликовал
    Satoshi Scalper MT5
    Agus Santoso
    Эксперты
    Версия для MT4: https://www.mql5.com/ru/market/product/149784 Версия для MT5: https://www.mql5.com/ru/market/product/149785 Satoshi Nakamoto – советник для BTCUSD M5 Satoshi Nakamoto – специализированный советник, разработанный специально для BTCUSD на таймфрейме M5. Он сочетает в себе входы на основе RSI с выходами на основе ADX, а также надежные уровни управления рисками. Цель: улавливать микродвижения биткоина, обеспечивая при этом строгую защиту счета. Ключевые особенности Зависит от
    Reversal Maestro
    Ibrahim Fathallah Abdel Halim Abdel Khaleq
    Эксперты
    The "Reversal Maestro" Expert Advisor (EA) is designed to identify market reversals using advanced candlestick pattern analysis and RSI confirmation. It integrates two popular multi-candle reversal patterns: Morning Star and Evening Star , as well as the Bullish Piercing and Bearish Dark Cloud Cover patterns. These patterns are combined with RSI thresholds to detect overbought and oversold market conditions. The EA uses robust risk management, limiting open positions, validating lot sizes based
    Investopedia FIVE
    Joseph Anthony Aya-ay Yutig
    Эксперты
    Советник Investopedia FIVE EA основан на этой статье: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp ТОРГОВЫЕ УСЛОВИЯ - Ищите валютную пару, торгующуюся ниже EMA X-периода, а MACD находится на отрицательной территории. - Подождите, пока цена пересечет EMA X-периода, затем убедитесь, что MACD либо находится в процессе перехода от отрицательного к положительному, либо перешел на положительную территорию в течение пяти баров. - Открывайте длинные позиции на X пунктов выше
    PipFinite EA Breakout EDGE MT5
    Karlo Wilson Vendiola
    5 (3)
    Эксперты
    The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
