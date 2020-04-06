Адаптивная Сеточная Торговая Система

Smart Grid Navigator — это профессиональный торговый советник, использующий многоуровневую стратегию сетки с интеллектуальной системой фильтрации входов. Программа автоматически управляет позициями на основе анализа технических индикаторов и рыночных условий.

Советник поставляется с оптимизированными настройками и готов к использованию сразу после установки. Вы можете запустить его на графике и начать тестирование. Все параметры имеют безопасные значения по умолчанию и могут быть адаптированы под ваш стиль торговли и уровень риска.

Основные Возможности

Автоматизированная Торговля

Полностью автоматизированная система открытия и закрытия позиций Работает 24/7 или в выбранные торговые часы Не требует постоянного контроля трейдера

Интеллектуальная Фильтрация Входов

Многоуровневая система анализа рынка Фильтрация ложных сигналов через технические индикаторы Адаптация к различным рыночным условиям

Гибкое Управление Рисками

Прогрессивное увеличение объема позиций с возможностью отключения мартингейла Управление корзинной прибылью Настраиваемые уровни стоп-лосс и тейк-профит

Контроль Времени

Возможность торговать только в определенные часы Защита от торговли в нежелательные периоды Пауза между сериями сделок для снижения рисков

Ключевые Параметры, Влияющие на Результаты

Параметры Прибыльности и Просадки

StartLot (Стартовый Лот) - базовый объем первой позиции

Увеличение значения: более высокая прибыль на сделку, но больший риск и просадка Уменьшение значения: меньший риск и просадка, но меньше прибыли на сделку

LotMultiplier (Множитель Лота) - коэффициент увеличения объема в сетке

Значение 1.0: мартингейл ОТКЛЮЧЕН, все ордера открываются с одинаковым размером лота (минимальный риск) Значение 1.1-1.3: слабый мартингейл, плавное увеличение лота (низкий риск) Значение 1.4-1.6: умеренный мартингейл, стандартное увеличение (средний риск) Значение 1.7 и выше: агрессивный мартингейл, быстрое увеличение лота (высокий риск)

MaxOrders (Максимум Ордеров) - максимальное количество позиций в одном направлении

Увеличение значения: система выдерживает более длительные коррекции, но максимальная просадка увеличивается Уменьшение значения: ограничивает просадку, но может закрыть серию до разворота

BasketTP_Dollars (Корзинный Take Profit) - целевая прибыль для закрытия всех позиций

Увеличение значения: меньше сделок, но выше прибыль на серию (время удержания позиций может увеличиться) Уменьшение значения: более быстрое закрытие серий, более частая фиксация прибыли, но меньше прибыли на серию

MinDistance_Points (Минимальная Дистанция) - расстояние между ордерами в сетке

Увеличение значения: дополнительные позиции открываются реже, ниже просадка, но можно пропустить развороты Уменьшение значения: более частое добавление в сетку, выше вероятность восстановления, но больше риск просадки

TP_FirstOrder_Points (Take Profit Первого Ордера) - прибыль для закрытия первого ордера

Увеличение значения: выше потенциальная прибыль первого ордера, но ниже вероятность исполнения Уменьшение значения: более частое срабатывание TP, но меньше прибыли от первого ордера

Параметры Фильтрации Сигналов

RSI_Period (Период RSI) - период расчета индикатора

Увеличение значения: меньше ложных сигналов, но меньше сделок Уменьшение значения: больше сигналов, но выше вероятность ложных входов

RSI_Oversold / RSI_Overbought (Уровни Перепроданности/Перекупленности)

Расширение диапазона (например, 25/75): меньше сигналов, но лучшее качество точек входа Сужение диапазона (например, 35/65): больше сигналов, но больше ложных входов

BB_Period (Период Bollinger Bands) - период расчета полос

Увеличение значения: более гладкие полосы, меньше ложных касаний, но меньше сигналов Уменьшение значения: более чувствительные полосы, больше сигналов, но выше шум

BB_Deviation (Отклонение BB) - ширина канала Bollinger Bands

Увеличение значения: более широкий канал, меньше касаний полос, меньше сигналов, но выше качество Уменьшение значения: более узкий канал, больше касаний, больше сигналов, но выше вероятность ложных входов

MinBBWidth / MaxBBWidth (Минимальная/Максимальная Ширина Полос)

Сужение диапазона: торговля только в определенных рыночных условиях, меньше сделок Расширение диапазона: больше сделок, но возможна торговля в неподходящих условиях

UseBollingerFilter (Использовать BB Фильтр)

Включено: меньше сигналов, но выше качество входов Отключено: больше сигналов, выше частота торговли, но возможны ложные входы

RequireBBTouch (Требовать Касание Полосы)

Включено: вход только после касания Bollinger Bands (строгий фильтр) Отключено: вход по сигналу RSI без требования касания (мягкий фильтр)

RequireBBReturnInside (Требовать Возврат Внутрь Полос)

Включено: вход только после возврата цены внутрь канала (подтверждение разворота) Отключено: немедленный вход по сигналу без ожидания возврата

ApplyBBToGridOrders (Применять BB к Grid-Ордерам)

Включено: строгий контроль каждого входа в сетку, меньше усредняющих сделок, но можно пропустить восстановление Отключено: свободное добавление в сетку при достижении дистанции, выше вероятность восстановления

UseBBWidthFilter (Использовать Фильтр Ширины BB)

Включено: торговля только при определенной волатильности (в пределах MinBBWidth и MaxBBWidth) Отключено: торговля при любой ширине канала

Параметры Времени

StartHour / EndHour (Час Начала/Окончания Торговли)

Ограничение времени: защита от торговли в волатильные сессии (новости, открытия рынков) Оба параметра = 0: режим 24/7, максимальное количество сделок

CandlesPause (Пауза После Закрытия Grid)

Увеличение значения: больше времени на "остывание" рынка после серии, ниже риск повторного входа во флэт Уменьшение значения: более быстрые новые входы, больше торговых возможностей, но выше риск ложных сигналов

Важные Замечания

Обязательно протестируйте советник на демо-счете перед использованием на реальном счете. Рекомендуется начинать с минимальных лотов и консервативных настроек.

О мартингейле: Система поддерживает прогрессивное увеличение лота (мартингейл), но его можно полностью отключить, установив параметр LotMultiplier = 1.0. В этом случае все ордера в сетке будут открываться с одинаковым объемом, что минимизирует риски, но может увеличить время восстановления при неблагоприятных движениях цены.

Система использует корзинное управление, поэтому необходим достаточный размер депозита. Минимальный рекомендуемый депозит зависит от выбранных настроек и может составлять от 500 до 2000 USD для стартового лота 0.01 при использовании мартингейла.

Результаты торговли зависят от рыночных условий, выбранного инструмента и используемых настроек. Прошлые результаты не гарантируют будущей прибыли.



