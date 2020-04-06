Smart Grid Navigator
- Эксперты
- Anastasia Danilova
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Адаптивная Сеточная Торговая Система
Smart Grid Navigator — это профессиональный торговый советник, использующий многоуровневую стратегию сетки с интеллектуальной системой фильтрации входов. Программа автоматически управляет позициями на основе анализа технических индикаторов и рыночных условий.
Советник поставляется с оптимизированными настройками и готов к использованию сразу после установки. Вы можете запустить его на графике и начать тестирование. Все параметры имеют безопасные значения по умолчанию и могут быть адаптированы под ваш стиль торговли и уровень риска.
Основные Возможности
Автоматизированная Торговля
Полностью автоматизированная система открытия и закрытия позиций Работает 24/7 или в выбранные торговые часы Не требует постоянного контроля трейдера
Интеллектуальная Фильтрация Входов
Многоуровневая система анализа рынка Фильтрация ложных сигналов через технические индикаторы Адаптация к различным рыночным условиям
Гибкое Управление Рисками
Прогрессивное увеличение объема позиций с возможностью отключения мартингейла Управление корзинной прибылью Настраиваемые уровни стоп-лосс и тейк-профит
Контроль Времени
Возможность торговать только в определенные часы Защита от торговли в нежелательные периоды Пауза между сериями сделок для снижения рисков
Ключевые Параметры, Влияющие на Результаты
Параметры Прибыльности и Просадки
StartLot (Стартовый Лот) - базовый объем первой позиции
Увеличение значения: более высокая прибыль на сделку, но больший риск и просадка Уменьшение значения: меньший риск и просадка, но меньше прибыли на сделку
LotMultiplier (Множитель Лота) - коэффициент увеличения объема в сетке
Значение 1.0: мартингейл ОТКЛЮЧЕН, все ордера открываются с одинаковым размером лота (минимальный риск) Значение 1.1-1.3: слабый мартингейл, плавное увеличение лота (низкий риск) Значение 1.4-1.6: умеренный мартингейл, стандартное увеличение (средний риск) Значение 1.7 и выше: агрессивный мартингейл, быстрое увеличение лота (высокий риск)
MaxOrders (Максимум Ордеров) - максимальное количество позиций в одном направлении
Увеличение значения: система выдерживает более длительные коррекции, но максимальная просадка увеличивается Уменьшение значения: ограничивает просадку, но может закрыть серию до разворота
BasketTP_Dollars (Корзинный Take Profit) - целевая прибыль для закрытия всех позиций
Увеличение значения: меньше сделок, но выше прибыль на серию (время удержания позиций может увеличиться) Уменьшение значения: более быстрое закрытие серий, более частая фиксация прибыли, но меньше прибыли на серию
MinDistance_Points (Минимальная Дистанция) - расстояние между ордерами в сетке
Увеличение значения: дополнительные позиции открываются реже, ниже просадка, но можно пропустить развороты Уменьшение значения: более частое добавление в сетку, выше вероятность восстановления, но больше риск просадки
TP_FirstOrder_Points (Take Profit Первого Ордера) - прибыль для закрытия первого ордера
Увеличение значения: выше потенциальная прибыль первого ордера, но ниже вероятность исполнения Уменьшение значения: более частое срабатывание TP, но меньше прибыли от первого ордера
Параметры Фильтрации Сигналов
RSI_Period (Период RSI) - период расчета индикатора
Увеличение значения: меньше ложных сигналов, но меньше сделок Уменьшение значения: больше сигналов, но выше вероятность ложных входов
RSI_Oversold / RSI_Overbought (Уровни Перепроданности/Перекупленности)
Расширение диапазона (например, 25/75): меньше сигналов, но лучшее качество точек входа Сужение диапазона (например, 35/65): больше сигналов, но больше ложных входов
BB_Period (Период Bollinger Bands) - период расчета полос
Увеличение значения: более гладкие полосы, меньше ложных касаний, но меньше сигналов Уменьшение значения: более чувствительные полосы, больше сигналов, но выше шум
BB_Deviation (Отклонение BB) - ширина канала Bollinger Bands
Увеличение значения: более широкий канал, меньше касаний полос, меньше сигналов, но выше качество Уменьшение значения: более узкий канал, больше касаний, больше сигналов, но выше вероятность ложных входов
MinBBWidth / MaxBBWidth (Минимальная/Максимальная Ширина Полос)
Сужение диапазона: торговля только в определенных рыночных условиях, меньше сделок Расширение диапазона: больше сделок, но возможна торговля в неподходящих условиях
UseBollingerFilter (Использовать BB Фильтр)
Включено: меньше сигналов, но выше качество входов Отключено: больше сигналов, выше частота торговли, но возможны ложные входы
RequireBBTouch (Требовать Касание Полосы)
Включено: вход только после касания Bollinger Bands (строгий фильтр) Отключено: вход по сигналу RSI без требования касания (мягкий фильтр)
RequireBBReturnInside (Требовать Возврат Внутрь Полос)
Включено: вход только после возврата цены внутрь канала (подтверждение разворота) Отключено: немедленный вход по сигналу без ожидания возврата
ApplyBBToGridOrders (Применять BB к Grid-Ордерам)
Включено: строгий контроль каждого входа в сетку, меньше усредняющих сделок, но можно пропустить восстановление Отключено: свободное добавление в сетку при достижении дистанции, выше вероятность восстановления
UseBBWidthFilter (Использовать Фильтр Ширины BB)
Включено: торговля только при определенной волатильности (в пределах MinBBWidth и MaxBBWidth) Отключено: торговля при любой ширине канала
Параметры Времени
StartHour / EndHour (Час Начала/Окончания Торговли)
Ограничение времени: защита от торговли в волатильные сессии (новости, открытия рынков) Оба параметра = 0: режим 24/7, максимальное количество сделок
CandlesPause (Пауза После Закрытия Grid)
Увеличение значения: больше времени на "остывание" рынка после серии, ниже риск повторного входа во флэт Уменьшение значения: более быстрые новые входы, больше торговых возможностей, но выше риск ложных сигналов
Важные Замечания
Обязательно протестируйте советник на демо-счете перед использованием на реальном счете. Рекомендуется начинать с минимальных лотов и консервативных настроек.
О мартингейле: Система поддерживает прогрессивное увеличение лота (мартингейл), но его можно полностью отключить, установив параметр LotMultiplier = 1.0. В этом случае все ордера в сетке будут открываться с одинаковым объемом, что минимизирует риски, но может увеличить время восстановления при неблагоприятных движениях цены.
Система использует корзинное управление, поэтому необходим достаточный размер депозита. Минимальный рекомендуемый депозит зависит от выбранных настроек и может составлять от 500 до 2000 USD для стартового лота 0.01 при использовании мартингейла.
Результаты торговли зависят от рыночных условий, выбранного инструмента и используемых настроек. Прошлые результаты не гарантируют будущей прибыли.