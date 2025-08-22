EA New Player

5
EA New Player — Conseiller en trading nouvelle génération
Offre spéciale dès le lancement :
10 premiers exemplaires : 350 $,
20 exemplaires suivants : 500 $.
EA New Player est un conseiller en trading unique pour MT5, basé sur 7 stratégies de trading classiques différentes.
Ce conseiller a été créé sans intelligence artificielle, uniquement à partir d'outils d'analyse technique éprouvés. Sa principale caractéristique est la transparence de sa logique, la simplicité de ses paramètres et sa polyvalence pour tous les traders.
Attention : test lent du conseiller en raison d'un algorithme complexe. 7 stratégies de trading différentes. Contactez-moi après l'achat pour obtenir les paramètres VIP.
Suivi disponible ici : myfxbook.com/members/EAQuantumLab/ea-new-player/11645021
https://www.mql5.com/en/signals/2286450?source=Site+Profile+Seller

Principales fonctionnalités d'EA New Player
7 stratégies de trading intégrées
Le conseiller combine un portefeuille de stratégies adaptées à différentes conditions de marché :
tendance,
contre-tendance,
scalping,
swing.
Grâce à cela, EA New Player peut fonctionner de manière stable dans différentes phases de marché.
Confirmation du signal
Un filtre strict est utilisé pour ouvrir une transaction :
au moins deux stratégies doivent émettre un signal dans la même direction avant que le conseiller n'intervienne.
Cela réduit considérablement le nombre de fausses entrées et améliore la précision des transactions.
Analyse multi-périodes
Le conseiller analyse le marché simultanément sur toutes les périodes disponibles, ce qui vous permet de prendre en compte les mouvements mondiaux et locaux, d'éviter les signaux contradictoires et de trouver les points d'entrée les plus fiables.
Transparence et simplicité
Uniquement des outils d'analyse classiques (oscillateurs, indicateurs de tendance, figures).
Les paramètres sont compréhensibles même pour les traders débutants.
Polyvalence
EA New Player est adapté au :
trading sur les paires de devises,
les métaux,
les indices et les cryptomonnaies.
EA New Player est un outil fiable et transparent conçu pour ceux qui souhaitent obtenir des résultats stables grâce à des stratégies éprouvées et des outils de trading clairs.
Ce conseiller allie simplicité, flexibilité et puissance d'une approche de portefeuille.

- CONFIGURATION EA :

Symbole XAUUSD / EURUSD / GBPUSD / AUDUSD / USDCAD / DE40 / BTCUSD
Période H1
Test à partir de 2020
Paramètres : Contactez-moi après l’achat pour accéder aux paramètres VIP
Courtiers : Tous
Dépôt minimum : 500 $/0,01 lot
Dépôt recommandé : 1000 $/0,01 lot
Fonctionnalité :
Haute précision grâce au système de confirmation des signaux.
Minimisation des risques grâce à l’analyse multi-périodes.
Algorithmes transparents, compréhensibles par tous les traders.
Adapté aux débutants comme aux professionnels.
Ne nécessite pas d’optimisation complexe, prêt à l’emploi.
Avertissement :
Si quelqu’un vous contacte et vous dit que vous essayez de vous vendre quelque chose, il s’agit d’un escroc. Bloquez-le et signalez-le comme spam.
Si vous achetez ce jeu EA ailleurs que sur mon profil MQL5, il s'agit d'une contrefaçon qui ne fonctionnera pas comme le jeu original et vous ne recevrez jamais de mises à jour ni d'assistance.

Nouveau joueur EA : Il est venu réécrire les règles du jeu. Dédié aux nouveaux joueurs.
Avis 12
Moa
242
Moa 2025.09.23 08:23 
 

Great work

bonsik
124
bonsik 2025.09.15 19:27 
 

So far very good results. Owner of the EA is giving us new updates :)))

Nicolas Cedric Ametozion
225
Nicolas Cedric Ametozion 2025.09.12 15:43 
 

perfect seller perfect bot

