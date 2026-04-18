MT5 Trade Watch

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MT5 Trade Watch — это аналитический инструмент, предназначенный для мониторинга торговых счетов MetaTrader 5 непосредственно через интерфейс Telegram в режиме реального времени . Проект ориентирован на предоставление трейдерам быстрого доступа к состоянию их аккаунтов без необходимости постоянно находиться в торговом терминале .
Основные возможности проекта:
  • Мониторинг в реальном времени: Система обновляет данные о балансе, средствах (equity), текущей прибыли и марже каждую секунду . Пользователям доступны интерактивные графики изменения баланса и эквити за различные периоды: от одного часа до всего времени существования счета .
  • Управление открытыми позициями:
    • Отображение всех активных ордеров с живыми ценами, уровнями Stop Loss/Take Profit и текущим P/L .
    • Группировка позиций: Автоматическое объединение ордеров по торговым инструментам (например, XAUUSD, EURCAD) для удобного отслеживания общей экспозиции по конкретному символу .
  • Удаленное закрытие ордеров (One-Tap Close):
    • Возможность мгновенно закрыть все активные позиции одной кнопкой .
    • Выборочное закрытие: только прибыльных ордеров, только ордеров на покупку (Buy) или продажу (Sell), а также закрытие всех позиций по конкретному символу .
  • Детальная история и аналитика:
    • Календарь торговли: Визуальное отображение прибыли и убытков по дням в календарном формате .
    • История сделок: Подробный лог закрытых позиций с указанием объема, цен открытия/закрытия и времени исполнения .
    • Показатели эффективности: Автоматический расчет доходности (Gain), процента выигрышных сделок (Win%), просадки (Drawdown) и чистой прибыли за день, неделю, месяц или год .
  • Безопасность и приватность:
    • Принцип «Safe by design»: Используемый эксперт (EA) предназначен только для чтения данных и закрытия ордеров — он технически не может открывать новые сделки .
    • Защита доступа в приложении с помощью PIN-кода и биометрии .
  • Нативная интеграция с Telegram: Приложение работает как Telegram Web App, что обеспечивает удобный мобильный интерфейс и получение уведомлений о сделках прямо в мессенджере .

Для работы системы не требуется вводить логин или сервер MT5 в приложении — они определяются автоматически после подключения советника (EA) через специальный токен и настройки WebRequest в терминале MetaTrader 5

Open MetaTrader 5 → Tools → Options
In the top MT5 menu click Tools, then Options. A window with several tabs will open.
ApiUrl - https://phlfzbnglzbhihjvzsye.supabase.co/functions/v1/mt5-sync

MT5 Trade Watch — real-time monitoring of MetaTrader 5 trading accounts
https://t.me/MT5_Account_Monitoring_bot

На каждый Новый счет Создавать новый токен для подключения !


Отзывы 2
Omar Espinel
134
Omar Espinel 2026.05.30 03:47 
 

The project is amazing!!

Alex Grud
259
Alex Grud 2026.04.26 05:16 
 

I’ve been using the MT5 Trade Watch app for a week now, and I’m impressed by its functionality. It analyses trading on my MT5 accounts in real time, which allows me to react to changes promptly — especially since it offers the ability to manage open orders directly from the app. I especially appreciate the trading signal system: the signals are accurate and well‑substantiated. The feature for copying trades generated by the neural network has been a real help — even with limited experience, I’m able to follow successful strategies. The interface is intuitive, with everything I need at my fingertips. I would definitely recommend it to fellow traders!

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Скачать рабочую демо-версию Copy Cat More (Копи Кэт Мор) — копировщик сделок (Trade Copier) MT5 — это локальный копировщик сделок и полноценная система управления рисками и исполнения, созданная для современных торговых задач. От челленджей проп-фирм (prop firm) до управления личным портфелем — он адаптируется к любой ситуации благодаря сочетанию надёжного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает в обоих режимах — Мастер (Master, отправи
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
Утилиты
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (23)
Утилиты
Многофункциональная утилита: калькулятор лота, сеточные ордера, индикатор Price Action, менеджер ордеров, рассчёт R/R, и многое другое Демо-веpсия  |   Инструкция  |   Версия для MT4 Утилита не работает в тестере стратегий: вы можете скачать демо-версию ЗДЕСЬ , чтобы протестировать продукт перед покупкой. Напишите мне  если есть вопросы / идеи по улучшению / в случае найденного бага Упроситите и сделайте вашу торговлю быстрее, при этом расширяя стандартные возможности терминала. 1. Открытие но
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EA New Level Trading
Vitali Vasilenka
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EA New Level   — это продолжение и развитие советника, который ранее разрабатывался и работал в рамках проекта   «Путь к миллиону» . Тот же торговый движок, та же система управления позициями, но теперь с одним чистым сигнальным ядром — встроенным индикатором   Trend Breaks   (пробой динамических трендовых линий). Никаких внешних индикаторов, никаких дополнительных файлов: вся логика расчёта уровней и пробоев зашита внутрь советника. Внимание!  После покупки напишите личное сообщение получить по
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EA New Player — Торговый советник нового поколения. Он не просто торгует — он меняет правила игры. Внимание !! Подробная информация и инструкция по настройке доступна тут - https://www.mql5.com/en/blogs/post/764022 Настройки советника Доступны бесплатно тут - https://www.mql5.com/en/blogs/post/766840   EA New Player — это инновационный портфельный советник для MT5, созданный на базе 7 проверенных стратегий технического анализа. Он не использует искусственный интеллект, но превосходит многие ней
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5 (4)
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Сообщество   EA Quantum Lab   представляет   ONNX Strategy 1   — первый в своём роде торговый робот, построенный на полной интеграции формата   ONNX (Open Neural Network Exchange) . Это не просто очередной советник: в его основе лежат нейронные сети глубокого обучения, которые улучшают классическую стратегию без изменения её логики. Мы обучили 5 уникальных моделей, и первая из них уже готова изменить ваше представление о торговле золотом. Старт: 99$ (0 копий) - Далее: 149$ (20 копий) - Далее: 19
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Vitali Vasilenka
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Synthetic Trend AI — умный индикатор тренда с искусственным интеллектом Индикатор Synthetic Trend AI — это мощный инструмент технического анализа, который объединяет классическую формулу SuperTrend с алгоритмами искусственного интеллекта (k-Nearest Neighbors, KNN) и анализом объёма. Он создан для тех, кто хочет видеть рынок глубже и принимать решения увереннее. Что делает Synthetic Trend AI уникальным: AI-прогнозирование тренда: Использует алгоритм KNN для анализа исторических данных и предска
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Omar Espinel
134
Omar Espinel 2026.05.30 03:47 
 

The project is amazing!!

Alex Grud
259
Alex Grud 2026.04.26 05:16 
 

I’ve been using the MT5 Trade Watch app for a week now, and I’m impressed by its functionality. It analyses trading on my MT5 accounts in real time, which allows me to react to changes promptly — especially since it offers the ability to manage open orders directly from the app. I especially appreciate the trading signal system: the signals are accurate and well‑substantiated. The feature for copying trades generated by the neural network has been a real help — even with limited experience, I’m able to follow successful strategies. The interface is intuitive, with everything I need at my fingertips. I would definitely recommend it to fellow traders!

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