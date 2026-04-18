MT5 Trade Watch
- Утилиты
-
Vitali VasilenkaEA Quantum Lab 👽
═══════════════════════════════════
Основано и разработано Vitali Vasilenka
Алгоритмическая торговля с 2019 года
═══════════════════════════════════
Профессиональные алгоритмические торговые решения для MetaTrader 5
• 20+ торговых советников и индикаторов
- Версия: 2.1
- Обновлено: 30 мая 2026
- Мониторинг в реальном времени: Система обновляет данные о балансе, средствах (equity), текущей прибыли и марже каждую секунду . Пользователям доступны интерактивные графики изменения баланса и эквити за различные периоды: от одного часа до всего времени существования счета .
- Управление открытыми позициями:
- Отображение всех активных ордеров с живыми ценами, уровнями Stop Loss/Take Profit и текущим P/L .
- Группировка позиций: Автоматическое объединение ордеров по торговым инструментам (например, XAUUSD, EURCAD) для удобного отслеживания общей экспозиции по конкретному символу .
- Удаленное закрытие ордеров (One-Tap Close):
- Возможность мгновенно закрыть все активные позиции одной кнопкой .
- Выборочное закрытие: только прибыльных ордеров, только ордеров на покупку (Buy) или продажу (Sell), а также закрытие всех позиций по конкретному символу .
- Детальная история и аналитика:
- Календарь торговли: Визуальное отображение прибыли и убытков по дням в календарном формате .
- История сделок: Подробный лог закрытых позиций с указанием объема, цен открытия/закрытия и времени исполнения .
- Показатели эффективности: Автоматический расчет доходности (Gain), процента выигрышных сделок (Win%), просадки (Drawdown) и чистой прибыли за день, неделю, месяц или год .
- Безопасность и приватность:
- Принцип «Safe by design»: Используемый эксперт (EA) предназначен только для чтения данных и закрытия ордеров — он технически не может открывать новые сделки .
- Защита доступа в приложении с помощью PIN-кода и биометрии .
- Нативная интеграция с Telegram: Приложение работает как Telegram Web App, что обеспечивает удобный мобильный интерфейс и получение уведомлений о сделках прямо в мессенджере .
Для работы системы не требуется вводить логин или сервер MT5 в приложении — они определяются автоматически после подключения советника (EA) через специальный токен и настройки WebRequest в терминале MetaTrader 5
Open MetaTrader 5 → Tools → Options
In the top MT5 menu click Tools, then Options. A window with several tabs will open.
ApiUrl - https://phlfzbnglzbhihjvzsye.supabase.co/functions/v1/mt5-sync
MT5 Trade Watch — real-time monitoring of MetaTrader 5 trading accounts
https://t.me/MT5_Account_Monitoring_bot
На каждый Новый счет Создавать новый токен для подключения !
The project is amazing!!