Synthetic Metal — это интеллектуальный торговый алгоритм для MT5, созданный специально для золота (XAUUSD) и серебра (XAGUSD). Он сочетает авторские технологии анализа, гибкое управление рисками и автоматическую адаптацию к рыночным условиям.

Инновации, которые делают Synthetic Metal особенным:

Индикатор Synthetic Trend AI

Уникальный авторский индикатор анализирует сразу 4 таймфрейма, чтобы:

Находить наиболее точные точки входа и выхода

Адаптироваться к текущей рыночной фазе

Минимизировать ложные сигналы

Учет макроэкономических новостей

Советник автоматически приостанавливает торговлю перед выходом важных новостей, защищая капитал от резких движений и непредсказуемой волатильности.

Важно: медленное тестирование советника

Из-за сложной логики и мультитаймфреймового анализа тестирование может занимать больше времени, чем обычно. Это нормально и связано с высокой точностью алгоритма.

Чтобы получить корректные результаты тестирования , а также оптимальные настройки и рекомендации , обязательно свяжитесь с автором после покупки . Я предоставлю вам VIP-настройки, адаптированные под ваш стиль торговли и выбранные инструменты.

Технические параметры Символы XAUUSD, XAGUSD Таймфрейм M30 Период тестирования С 2020 года Брокеры Любые Минимальный депозит $1500 / 0.01 lot Рекомендуемый депозит $3500 / 0.01 lot Настройки Напишите после покупки для получения VIP-настроек

Предупреждение:

Если кто-то свяжется с вами и скажет, что я пытаюсь вам что-то продать, это мошенник. Заблокируйте его и сообщите о спаме. Если вы купите этот советник где-либо, кроме моего профиля MQL5, это подделка, которая не будет работать как настоящий советник, и вы никогда не получите обновлений и поддержки.