Synthetic Metal

4.89

Synthetic Metal Инновационный советник для XAUUSD и XAGUSD

Советник, который объединяет искусственный интеллект, точность и контроль.
Synthetic Metal — это интеллектуальный торговый алгоритм для MT5, созданный специально для золота (XAUUSD) и серебра (XAGUSD). Он сочетает авторские технологии анализа, гибкое управление рисками и автоматическую адаптацию к рыночным условиям.
АКЦИЯ 1+1: при покупке советника — второй в подарок! 
Количество копий ограничена !
Инновации, которые делают Synthetic Metal особенным:
Индикатор Synthetic Trend AI
Уникальный авторский индикатор анализирует сразу 4 таймфрейма, чтобы:
Находить наиболее точные точки входа и выхода
Адаптироваться к текущей рыночной фазе
Минимизировать ложные сигналы
Учет макроэкономических новостей

Советник автоматически приостанавливает торговлю перед выходом важных новостей, защищая капитал от резких движений и непредсказуемой волатильности.

Важно: медленное тестирование советника
Из-за сложной логики и мультитаймфреймового анализа тестирование может занимать больше времени, чем обычно. Это нормально и связано с высокой точностью алгоритма.
Чтобы получить корректные результаты тестирования, а также оптимальные настройки и рекомендации, обязательно свяжитесь с автором после покупки. Я предоставлю вам VIP-настройки, адаптированные под ваш стиль торговли и выбранные инструменты.

Технические параметры

Символы

XAUUSD, XAGUSD

Таймфрейм

M30

Период тестирования

С 2020 года

Брокеры

Любые

Минимальный депозит

$1500 / 0.01 lot

Рекомендуемый депозит

$3500 / 0.01 lot

Настройки

Напишите после покупки для получения VIP-настроек
Предупреждение:
Если кто-то свяжется с вами и скажет, что я пытаюсь вам что-то продать, это мошенник. Заблокируйте его и сообщите о спаме. Если вы купите этот советник где-либо, кроме моего профиля MQL5, это подделка, которая не будет работать как настоящий советник, и вы никогда не получите обновлений и поддержки.

Synthetic Metal — это ваш интеллектуальный партнёр в торговле металлами. Выберите модель, настройте стратегию и начните торговать с уверенностью.


Отзывы 23
dilkoashathapa
57
dilkoashathapa 2025.12.19 16:55 
 

Very Profitable EA. Author is very much prompt to help. I am using this EA on real accounts for more than one month. I will highly recommend to traders who want safe Expert Advisor.

Vitalii Razgon
133
Vitalii Razgon 2025.10.23 17:00 
 

Synthetic Metal has been making good profits since day one and continues to do so without stopping.Vitaly did a great job on EA logic and is always happy to help with any questions, I look forward to new developments!

Duong Nguyen
24
Duong Nguyen 2025.10.20 02:26 
 

Good ea for gold trading

Рекомендуем также
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Эксперты
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Эксперты
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Rex MT5
Abdelrhman Abdelmoneim Abdelrhman Eissa
Эксперты
User Policy For REX MT5 EA Rental Plans --- 1. REX MT5 Description: REX MT5: Advanced Algorithmic Trading Solution for XAUUSD Where Technical Precision Meets Effective Risk Management · REX MT5 is a professionally designed Expert Advisor for automated trading on the XAUUSD (Gold) pair. It employs a multi-layer confirmation system to identify high-probability trading opportunities, with a core philosophy focused on capital preservation and sustainable growth. Trading Strategy and Mechanism:
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Эксперты
Matrix Arrow EA MT5  - уникальный советник, который может торговать по сигналам  MT5 индикатора Matrix Arrow  с помощью торговой панели на графике, вручную или на 100% автоматически.  Индикатор Matrix Arrow MT5  будет определять текущую тенденцию на ранних этапах, собирая информацию и данные от до 10 стандартных индикаторов, а именно: Индекс среднего направленного движения (ADX), Индекс товарного канала (CCI), Классические свечи Heiken Ashi, Скользящая средняя, Дивергенция схождения скользящих
GoldenRatioX
Serhii Sharlai
Эксперты
GoldenRatioX — Скальпинг на золоте, доведённый до идеала GoldenRatioX — это мощная и интуитивная платформа для высокоскоростной торговли золотом, созданная специально для скальперов и активных трейдеров, работающих на грани секунд и стремящихся выжать максимум из каждого движения цены. После покупки обязательно свяжитесь со мной для получения настроек. Почему именно золото? Золото — это не просто актив. Это высоколиквидный и волатильный инструмент с чёткими уровнями, идеально подходящий для ска
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Эксперты
Sonic R Pro Enhanced EA - Версия 2025 249$ только для первых 5 покупателей! Live Сигнал Проверьте реальную производительность Sonic R Pro Enhanced: Торговая стратегия Sonic R Pro Enhanced — это обновленная версия классической стратегии Sonic R, которая автоматизирует сделки на основе Dragon Band (EMA 34 и EMA 89) и использует усовершенствованные алгоритмы для максимальной эффективности. Таймфреймы: M15, M30 Поддерживаемые пары: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Стиль торговли: Свинг-трейд
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Эксперты
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Эксперты
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Goldmost MT5
Hongliang Ding
Эксперты
Goldmost – Precision Trading for XAUUSD This EA implements a multi-timeframe breakout strategy for XAUUSD, identifying critical support/resistance levels to execute trades with dynamic SL/TP adjustments, and intelligent exit protocols for optimized risk management. The parameters are updated regularly to adapt to evolving market conditions. This ensures the model continuously adjusts to shifting sentiment, investor behavior, and emerging trends - keeping your strategy aligned with current marke
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Эксперты
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Эксперты
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Эксперты
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
EA Tunning
Sabil Yudifera
Эксперты
Professional Automated Trading System EXCLUSIVE INNOVATION: 80% Drawdown Reduction Technology Combined automated trading system   Modified RSI dan  Standard Deviation Bands   to produce trading signals that are more accurate and safe than standard indicators . Proven Results: 1.   20-80% Lower Drawdown  vs RSI Standard 2.   Same Number of Trades  - Higher Quality Entries 3.   Adaptive to Market Volatility 4.   Tested on Live Market Conditions Key Features Advanced Signal System 1.   Mo
Nova WDX Trader
Anita Monus
Эксперты
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
Supertrend G5 Prime
Van Minh Nguyen
Эксперты
Trend Trading - Capital Protection - Optimized for Strong Trends Supertrend G5 Prime is an upgraded version of Supertrend G5 for MetaTrader 5. It is designed to exploit strong market trends while protecting capital with professional risk management tools. The EA uses the Supertrend indicator combined with an EMA 200 filter on the D1 timeframe to open trades only in the direction of the main trend. Core strategy - Entry signals: Open BUY when Supertrend shifts to uptrend. Open SELL when Supert
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
4 (2)
Эксперты
Discover the power of automated trading with **SimpleTradeGioeste**, an Expert Advisor (EA) designed to optimize your trading operations in the Forex market. This innovative EA combines advanced trading strategies with proven technical indicators, offering an unparalleled trading experience. video backtest :  https://youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Strengths**** - **Multi-Indicator Strategy**: SimpleTradeGioeste employs an integrated approach that combines four main technical ind
FREE
Outro
Manuel Gonzales
5 (3)
Эксперты
" Outro " is an expert in automated " multi-symbol " trading that requires the trader to test on the pair of his choice and modify the entries according to his convenience. This Expert Advisor has been designed with non-optimized inputs, and   uses a Martingale system   for risk management. It is very important to read the   blog   post before you start. Enter to the private group .  Outro   uses two main indicators,   Relative Strength Index and Stochastic Oscillator , for input decision making
FREE
RitzEAnehaGoodWill
Syamsurizal Dimjati
Эксперты
READ THIS !! to the end Expert Advisor Description:   XAUUSD Reversal Pattern EA (EAneha GoodWill) Important Note: No martingale, averaging or grid Highly dependent on execution quality & low spreads XAUUSD Reversal Pattern EA  is an advanced automated trading robot developed specifically for trading  XAUUSD  (Gold vs USD) on the  M30 timeframe . It uses a robust combination of  candlestick patterns ,  volatility/volume indicators , and  oscillator filters  to identify high-probability reversal
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
Эксперты
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably wi
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Эксперты
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent support and resistance levels and will trade the breakouts.  This is a "real" trading system, which means it will use a SL to protect the account.  It also means it will not use any dangerous techniques like martingale, grid or averaging down. The EA shows its
Gold Algonomics
Max Dong Sen Zhou
Эксперты
Промо-акция при запуске! Gold Algonomics выходит с ограниченной по времени скидкой: Начальная цена:  200 $ Повышение цены: +100 $ за каждые 8 покупок (для сохранения эксклюзивности и рыночного преимущества) Финальная цена: 2.000 $ После покупки свяжитесь со мной напрямую — я лично предоставлю вам сет-файлы и список надежных брокеров , которые помогли мне достичь финансовой независимости и выйти на пенсию. Специальный розыгрыш: Каждый покупатель во время релиза автоматически участвует
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.7 (33)
Эксперты
ЗАПУСК ПРОМО: По текущей цене будет доступно лишь очень ограниченное количество экземпляров! Окончательная цена: 999$ НОВИНКА (от 349$) --> ПОЛУЧИТЕ 1 EA БЕСПЛАТНО (для 2 номеров торговых счетов). Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO Добро пожаловать в BITCOIN REAPER!   После колоссального успеха Gold Reaper я решил, что пришло время применить те же принципы победы к рынку биткоинов,
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Эксперты
Советник S&P 500 Scalper — это инновационный инструмент, разработанный для трейдеров, желающих успешно торговать индексом S&P 500. Этот индекс является одним из наиболее широко используемых и престижных индикаторов американского фондового рынка, включающий 500 крупнейших компаний США. Особенности: Автоматизированные торговые решения: Советник основан на передовых алгоритмах и техническом анализе, позволяющих автоматически адаптировать стратегию к изменяющимся рыночным условиям. Разносторонний п
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Эксперты
Hamster Scalping - полностью автоматический торговый советник. Стратегия ночной скальпинг. В качестве входов используется индикатор RSI и фильтр по ATR. Для работы советника требуется хеджинговый тип счета. ВАЖНО! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции и бонус! Мониторинг реальной работы, а также другие мои разработки можно посмотреть тут: https://www.mql5.com/ru/users/mechanic/seller Общие рекомендации Минимальный депозит 100 долларов, используйте ECN счета с минимальн
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Эксперты
Привет Трейдеры! Представляю Стратегию "Дуэнде", Дуэнде — это алгоритм, который обнаруживает шаблоны различных высоких и низких уровней, где они остаются постоянными, чтобы делать хорошие входы, с системой восстановления, запрашивающей различные вещи, такие как безубыточность, и пересечения между одноранговыми узлами. Доказано, что он без проблем контролирует несколько валют, с мощным контролем новостей во время рынка. можно управлять всеми необходимыми символами Моя стратегия оптимизирована
RoundLock EA MT5
AW Trading Software Limited
Эксперты
Round Lock — умный советник с динамическим локированием позиций Round Lock — интеллектуальный советник с функцией динамической локировки позиций, продвинутый торговый советник, реализующий  двустороннюю стратегию блокировки ордеров с постепенным ростом позиции и динамической адаптацией к рынку . Преимущества Round Lock : Контроль риска через локирование позиций, Динамический рост объёмов на трендовых участках рынка, Гибкая настройка поведения в зависимости от лимитов, Подходит для флэтовых и тр
Ape Alpha Propfirm Edge
Jacob Hooper
Эксперты
Описание APE (Alpha Prop Edge) APE — это торговый советник, основанный на стратегии возврата к среднему. Он определяет чрезмерные рыночные движения и реагирует с помощью логики, направленной против тренда, согласно заранее заданным условиям. Система включает встроенные элементы управления рисками, такие как опциональные дневные лимиты убытков и конфигурируемые механизмы выхода. Пользователь может настраивать параметры в зависимости от размера счёта или условий оценки. Тестирование на историческ
Exclusive Imperium MT5
Natalyia Nikitina
Эксперты
Exclusive Imperium MT5 — автоматизированная торговая система Exclusive Imperium MT5 — это эксперт-советник для MetaTrader 5, основанный на алгоритмах анализа рынка и управлении рисками. Советник работает в полностью автоматическом режиме и требует минимального вмешательства со стороны трейдера. Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки , чтобы получить инструкции по настройке! ВАЖНО: Все примеры, скриншоты и тесты приведены исключительно в демонстрационных целях. Если у одного брокера опре
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Эксперты
Профессиональный эксперт форекс   Gyroscope (для пар EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY)  ализирующий рынок при помощи индекса волн эллиота. Волновая теория Эллиотта — интерпретация процессов на финансовых рынках через систему визуальных моделей (волн) на ценовых графиках.  Автор теории Ральф Эллиотт выделил восемь вариантов чередующихся волн (из них пять по тренду и три против тренда). Движение цен на рынках принимает форму пяти волн
Grid Averaging Pro MT5
Mean Pichponreay
Эксперты
Grid Averaging Pro  is a combination of Grid Trading and Cost Averaging with sophisticated algorithm and build-in Hedging to protect your account drawdown. Once your initial trade moves into negative territory, the recovery mechanism will kick in and place consecutive market orders in the same direction, all of which will be closed with a combined profit or approximately break even. Product Links Fully  Description in English  :  [USER GUIDE ENGLISH] - GRID AVERAGING PRO (MT4/MT5) Fully  Descri
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (377)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.72 (36)
Эксперты
AOT MT5 - Мультивалютная система с искусственным интеллектом нового поколения Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   ВАЖНО! После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке: Ресурс Описание Понимание торговой частоты AOT Почему бот не торгует каждый день Как настроить AOT Bot Пошаговое руководство по установке Set files AOT MT5 - это продвинутый Expert Advisor, работающий н
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Эксперты
РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 5 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Советн
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Эксперты
Важное примечание: Для обеспечения полной прозрачности я предоставляю доступ к реальному инвесторскому счёту, связанному с этим EA, что позволяет вам отслеживать его производительность в реальном времени без каких-либо манипуляций. Всего за 5 дней весь первоначальный капитал был полностью выведен, и с тех пор EA торгует исключительно за счёт прибыли, без какого-либо воздействия на первоначальный баланс.Текущая цена в $199 — это ограниченное предложение при запуске, и она будет увеличена после п
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Эксперты
Долгосрочный рост. Последовательность. Устойчивость. Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе . Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу . Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волат
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Эксперты
Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Эксперты
Cryon X-9000 — автономная торговая система с квантовым аналитическим ядром РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ: https://www.mql5.com/en/signals/2347543  Пока многие трейдеры манипулируют результатами, используя советники на центовых счетах или на минимальных балансах , — тем самым фактически показывая, что они не доверяют собственным системам , — данный сигнал работает на реальном счёте в $20 000 . Это отражает реальную инвестицию капитала и обеспечивает прозрачную работу без искусственного завышения показателей
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
Remstone
Remstone
5 (7)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активо
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Эксперты
How To Trade Pro (HTTP) EA — профессиональный торговый советник для торговли любыми активами без мартингейла и сеток от автора с 25+ годами опыта. Большинство топовых советников работают с растущим золотом. Они блестяще выглядят в тесте… пока золото растёт. Но что будет, когда тренд исчерпает себя? Кто защитит ваш депозит? HTTP EA не верит в вечный рост — он адаптируется под меняющийся рынок и создан, чтобы широко диверсифицировать ваш инвестиционный портфель и защитить ваш депозит. Он — дисципл
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.25 (4)
Эксперты
Реальный мониторинг. Честные тесты. Ноль хайпа. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Прежде чем перейти к техническим деталям, есть две вещи, которые ты должен знать: PipsHunter подтвержден реальным мониторингом на реальном счёте. Экспертный советник работает в живой торговле уже несколько месяцев на реальном счёте (Pepperstone), и мониторинг полностью открыт. Никаких симуляций, никаких скрытых аккаунтов, никаких “идеальных бэктестов” — реальные торговые результаты подтверждают фактическую эффективн
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Эксперты
Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Эксперты
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА СКИДКА 50% - NANO MACHINE GPT Обычная цена: $997 до Черной пятницы: $498.50 (Скидка будет отражена во время промо-акции.) Начало распродажи: 27 ноября 2025 года - ограниченная акция в честь Черной пятницы. Розыгрыш в Черную пятницу: Все покупатели Nano Machine GPT во время акции Черной пятницы могут принять участие в случайном розыгрыше призов: 1 x активация Syna 1 x активация AiQ 1 x активация Mean Machine GPT Как принять участие: 1) После покупки отправьте мне личное сообщени
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, комбинируя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых запускается при различных рыночных условиях и таймфреймах (M5, M30, H2, H4, H6, H12). Советник разработан для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика советника сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку (grid), мартингейл или техники усреднения . Все сделки, открываемые советником
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.67 (51)
Эксперты
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Эксперты
AxonShift — алгоритмическая система с адаптивной логикой исполнения AxonShift — это автономный торговый алгоритм, специально разработанный и оптимизированный для работы с XAUUSD на таймфрейме H1. Его архитектура основана на модульной логике, которая анализирует поведение рынка через сочетание краткосрочной динамики и импульсов среднесрочного направления. Система избегает чрезмерного реагирования на шум и не использует высокочастотные подходы, сосредотачиваясь на контролируемых торговых циклах, з
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Эксперты
Всем привет, позвольте представиться: Я —   Quantum StarMan,   потрясающий и самый новый член семьи   Quantum EAs   . Я — полностью автоматизированный мультивалютный советник, способный работать с пятью динамическими парами:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD и USDCAD   . С предельной точностью и непоколебимой ответственностью я выведу вашу торговлю на новый уровень. Вот в чём фишка: я не полагаюсь на стратегии Мартингейла. Вместо этого я использую сложную сеточную систему, разработанную для дос
Другие продукты этого автора
EA New Player
Vitali Vasilenka
4.91 (43)
Эксперты
EA New Player — Торговый советник нового поколения Он не просто торгует — он меняет правила игры. EA New Player — это инновационный портфельный советник для MT5, созданный на базе 7 проверенных стратегий технического анализа. Он не использует искусственный интеллект, но превосходит многие нейросетевые решения благодаря продуманной архитектуре, прозрачной логике и гибкой системе фильтрации сигналов. Мультитаймфреймовый анализ Советник анализирует рынок на всех доступных таймфреймах — от M1 до H
EA Underdog
Vitali Vasilenka
5 (4)
Эксперты
EA Underdog — профессиональный советник из линейки Quantum Lab Technologies. Торгует по дивергенциям цены, работает без опасных методов, использует только строгие Stop Loss и Take Profit, а стабильность исполнения обеспечивается системой QuantumCore (обучение и оптимизация на истории с 2020 по 2025 год). Цена   со скидкой   .   Цена будет увеличиваться на 100 долларов при покупке каждых 20 штук .   20 копий: 250$ 20 копий: 350$ Финальная цена: 550$ Количество копий ограничено Параметры и требова
EA Super 8 Pro
Vitali Vasilenka
Эксперты
A Super 8 Pro — это не просто торговый советник, а целая система управления позициями, построенная на базе предыдущей версии EA Super 8, но дополненная ключевым улучшением: динамическим локированием позиций в убыточных ситуациях. Концепция алгоритма Многоуровневая логика: советник работает как модульный алгоритм, объединяющий анализ рынка, контроль рисков и адаптивное управление ордерами. Локирование позиций: при возникновении неблагоприятного движения цены алгоритм автоматически включает меха
EA CyberPunk
Vitali Vasilenka
5 (7)
Эксперты
Этот советник разработан для институционального подхода к торговле, используя ключевые принципы ICT (Inner Circle Trader). Он анализирует структуру рынка, уровни ликвидности и зоны дисбаланса для поиска высоковероятных точек входа и выхода. АКЦИЯ 1+1: при покупке советника — второй в подарок!  Количество копий ограничена ! Ключевые логические компоненты Структура рынка: Советник CyberPunk определяет краткосрочные (STH/STL), среднесрочные (ITH/ITL) и долгосрочные (LTH/LTL) экстремумы, формируя у
EA Crypto Player
Vitali Vasilenka
5 (1)
Эксперты
EA Crypto Player — это инновационный торговый советник, созданный специально для работы с криптовалютными инструментами. Он объединяет более 7 торговых стратегий, анализирует поведение цены на всех временных интервалах — от M1 до D1, и использует систему усреднения для максимизации прибыли. Лимитированная издание В продаже ограниченное количества копий ( по цене 150$) Финальная цена - 900$  Важно: медленное тестирование советника Из-за сложной логики и мультитаймфреймового анализа тестирование
AI Quantum Trading
Vitali Vasilenka
5 (3)
Эксперты
AI Quantum Trading  – Революция в алгоритмической торговле. Торговый советник нового поколения для JPY-инструментов 1 покупка = 2 версии! Купи AI Quantum Trading на MT5 — и получи MT4-версию бесплатно! Торгуй, как тебе удобно: две платформы, один советник, ноль переплат. Пиши в ЛС после покупки — и получай свой подарок! В современном мире финансовых технологий автоматическая торговля стала неотъемлемой частью успеха на рынке. AI Quantum Trading – это инновационный торговый советник , который исп
Old School Trading
Vitali Vasilenka
5 (1)
Эксперты
Old School Trading   — Советник на основе волнового анализа Эллиота И нтеллектуальный торговый советник, построенный на принципах волновой теории Эллиота. Он предназначен для трейдеров, которые ценят структурный подход к рынку, стремятся к высокой точности входов и контролю рисков. АКЦИЯ 1+1: при покупке советника — второй в подарок! Количество копий ограничена ! После покупки напиши мне что бы получить ВИП настройки Ключевые особенности: Автоматическое определение волновых структур: советник а
The Last King
Vitali Vasilenka
5 (1)
Эксперты
The King Trading — Универсальный Торговый Советник, основанный на авторских технических индикаторах и алгоритмах. Он разработан для автоматизированной торговли на любом финансовом инструменте: валютные пары, индексы, сырьевые товары, криптовалюты и т.д. АКЦИЯ 1+1: при покупке советника — второй в подарок!  Количество копий ограничена ! Ключевые особенности: Поддержка всех торговых инструментов Советник адаптирован под любую торговую пару или инструмент. Для каждого актива используются индивидуал
Synthetic Trend AI
Vitali Vasilenka
Индикаторы
Synthetic Trend AI — умный индикатор тренда с искусственным интеллектом Индикатор Synthetic Trend AI — это мощный инструмент технического анализа, который объединяет классическую формулу SuperTrend с алгоритмами искусственного интеллекта (k-Nearest Neighbors, KNN) и анализом объёма. Он создан для тех, кто хочет видеть рынок глубже и принимать решения увереннее. Что делает Synthetic Trend AI уникальным: AI-прогнозирование тренда: Использует алгоритм KNN для анализа исторических данных и предска
FREE
SmartTrade Control Panel
Vitali Vasilenka
Утилиты
SmartTrade Control Panel — ваш центр управления алгоритмической торговлей SmartTrade Control Panel   — это многофункциональная торговая панель, созданная для тех, кто ценит контроль, гибкость и эффективность в каждой сделке. Она объединяет визуальное удобство с мощной логикой сопровождения ордеров, превращая рутинную торговлю в управляемый процесс. Теперь вы можете: Реализовать любую торговую идею — от скальпинга до сеточной торговли Настраивать сопровождение ордеров под свою логику входа и выхо
FREE
Фильтр:
dilkoashathapa
57
dilkoashathapa 2025.12.19 16:55 
 

Very Profitable EA. Author is very much prompt to help. I am using this EA on real accounts for more than one month. I will highly recommend to traders who want safe Expert Advisor.

Carmelo Monaco
296
Carmelo Monaco 2025.10.26 20:01 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Vitalii Razgon
133
Vitalii Razgon 2025.10.23 17:00 
 

Synthetic Metal has been making good profits since day one and continues to do so without stopping.Vitaly did a great job on EA logic and is always happy to help with any questions, I look forward to new developments!

Duong Nguyen
24
Duong Nguyen 2025.10.20 02:26 
 

Good ea for gold trading

JxTrader
21
JxTrader 2025.10.17 17:39 
 

It's helping me understand how movements in the market are in the grid!

Alexander Seidel
1025
Alexander Seidel 2025.10.17 10:10 
 

Habe gerade das letzte update gemacht. Die vorherige Version lief super und hat super Gewinne abgeliefert... NUN hä ich die neue Version und FixLot 0.01 und finde nirgends in den Einstellungen die Autolot Einstellung. Außerdem ist es zum Kotzen sämtliche Kommunikation, so denn sie stattfindet überhaupt, über Telegram zu führen. Da gibt es zig Unterkategorien und jeder schreibt da irgendwas rein... Also der Support ist leider UNTERIRDISCH.

shahbaz112
248
shahbaz112 2025.07.01 09:40 
 

I’ve been using Synthetic Metal EA for a month now and it’s delivered consistent profits without fail. The strategy is well-balanced and doesn’t take unnecessary risks. It adapts well to changing market conditions and trades efficiently. Vitali has done a great job with this one—very solid coding and clear logic behind every trade. Customer support is excellent and always quick to respond. Definitely one of the more reliable EAs I’ve come across on MQL5.

voda007
857
voda007 2025.06.30 17:29 
 

my first week with the synthetic metal EA and profits already works well

Tai Dao Duc
66
Tai Dao Duc 2025.05.27 13:54 
 

Great EA. Running on live account. Very stable gain. Interesting logic behind. My backtest showed some drawdown so I am keeping low lot number. Vitali is a great support. I will continue to back test and forward test. But I am happy with its performance so far.

clemens Hofgaard hansen
182
clemens Hofgaard hansen 2025.03.29 17:08 
 

This EA is really good. It makes great profit. Works really well on live account.

Sven Markus Weller
3454
Sven Markus Weller 2025.03.25 11:18 
 

Good work with very good drawdown setting.

maskhamid77
54
maskhamid77 2025.03.21 07:30 
 

Great EA ! Fast response seller. Overall satisfy . Thank you Vitali

Danny Tsang
288
Danny Tsang 2025.03.17 11:30 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Vitali Vasilenka
53175
Ответ разработчика Vitali Vasilenka 2025.03.17 13:35
Thx bro
toshi
637
toshi 2025.03.13 18:30 
 

Vitali Vasilenka is a very kind person. I have high hopes for this EA. I will test it and post an update on the results.

Vitali Vasilenka
53175
Ответ разработчика Vitali Vasilenka 2025.03.16 06:19
Put a negative review for testing an EA without understanding how to do it ! This is not the right decision ! I'm answering all your messages!
Mykyta Deineha
183
Mykyta Deineha 2025.03.09 15:27 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Vitali Vasilenka
53175
Ответ разработчика Vitali Vasilenka 2025.03.09 15:33
Thank you my friend. I am very pleased. If you have any questions, write to me.
OCTUPUS-KW
25
OCTUPUS-KW 2025.03.05 12:23 
 

thank you my bro .. I am so excited to use it as soon as I receive special setting for beginners

Vitali Vasilenka
53175
Ответ разработчика Vitali Vasilenka 2025.03.05 12:42
Thx bro
James Darius Tokpah
302
James Darius Tokpah 2025.03.03 16:15 
 

Wow, what an EXCELLENT CODING BOSS Vitali Vasilenka and honestly I really appreciate you for this EA ⭐⭐⭐🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🙏🙏🙏🙏🙏

Vitali Vasilenka
53175
Ответ разработчика Vitali Vasilenka 2025.03.03 16:27
Hello, my friend. It's my pleasure. If you have any questions just message me and I'll help you.
ChillVibesFX
551
ChillVibesFX 2025.02.26 22:14 
 

A reliable expert advisor with adaptive strategies, solid risk management, and customizable settings for consistent trading performance.

Vitali Vasilenka
53175
Ответ разработчика Vitali Vasilenka 2025.02.27 07:23
Thx bro
Dodge Kevin Maurillo
293
Dodge Kevin Maurillo 2025.02.21 02:22 
 

I recently bought this EA , and it’s been steady and consistently profitable in my live account. Easy to set up and reliable.

Vitali Vasilenka
53175
Ответ разработчика Vitali Vasilenka 2025.02.21 04:34
Hello, my friend. I'm glad to hear that you're doing well. If you have any questions, write to me and I'll help you.
Alex Grud
229
Alex Grud 2025.02.17 19:23 
 

Thanks bro . using it on real account . this EA has a very big future and potential !

I cannot help but share my excitement about working with the Synthetic Metal advisor! This is exactly the tool I was waiting for from the developer: the signal accuracy is impressive; the interface is intuitive, even for a beginner; the support is comprehensive — everything is clearly explained. I was particularly pleased with the risk management module: it automatically adjusts the trade volume according to the current balance, which can be configured in the settings. Throughout the trading period, trading has become much calmer — no more impulsive decisions. The only downside (if it can even be called a downside) is that it takes time to set it up according to your own style. But it is worth it! My rating: 5 out of 5. Definitely recommended!

Vitali Vasilenka
53175
Ответ разработчика Vitali Vasilenka 2025.02.17 19:24
Thank you, my friend. If you have any questions, I'll help you out.
12
Ответ на отзыв