Synthetic Metal
- Эксперты
- Vitali Vasilenka
- Версия: 7.790
- Обновлено: 24 декабря 2025
- Активации: 10
Synthetic Metal — Инновационный советник для XAUUSD и XAGUSD
Советник автоматически приостанавливает торговлю перед выходом важных новостей, защищая капитал от резких движений и непредсказуемой волатильности.
Из-за сложной логики и мультитаймфреймового анализа тестирование может занимать больше времени, чем обычно. Это нормально и связано с высокой точностью алгоритма.
Чтобы получить корректные результаты тестирования, а также оптимальные настройки и рекомендации, обязательно свяжитесь с автором после покупки. Я предоставлю вам VIP-настройки, адаптированные под ваш стиль торговли и выбранные инструменты.
Технические параметры
|
Символы
|
XAUUSD, XAGUSD
|
Таймфрейм
|
M30
|
Период тестирования
|
С 2020 года
|
Брокеры
|
Любые
|
Минимальный депозит
|
$1500 / 0.01 lot
|
Рекомендуемый депозит
|
$3500 / 0.01 lot
|
Настройки
|
Напишите после покупки для получения VIP-настроек
Synthetic Metal — это ваш интеллектуальный партнёр в торговле металлами. Выберите модель, настройте стратегию и начните торговать с уверенностью.
Very Profitable EA. Author is very much prompt to help. I am using this EA on real accounts for more than one month. I will highly recommend to traders who want safe Expert Advisor.