Prop Firm Gold EA

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Этот советник не предназначен для идеального бэктестинга, переоптимизированного или подобранного по кривой, и не использует рискованные стратегии мартингейла или сетки.
Главная цель — реальная прибыльность в реальном времени.   Стратегии, используемые в этом советнике, представляют собой сочетание моих проверенных стратегий Gold, которые я использую для торговли в реальном времени по своим проверенным сигналам, с прибыльной историей более 15 месяцев, и все это без использования мартингейла или сетки. Такое встречается на рынке крайне редко.

Результаты в реальном времени:  [Результаты FTMO]   |  [Основной портфель]   |  [Сигнал EA в реальном времени]


Публичное сообщество:  Нажмите здесь!


ВИДЕООБЗОРЫ ОТ ДРУГИХ ТРЕЙДЕРОВ:  Нажмите здесь!


Обновление:   осталось несколько экземпляров по текущей цене $199. Следующая цена: $399. Финальная цена: $999.


Что делает эту систему такой надежной

Никакого мартингейла. Никакой сетки. Никаких бэктестов с подгонкой кривой — только структурированная система на основе правил, разработанная для торговли в режиме реального времени.

Советник объединяет несколько проверенных подходов, основанных на естественных внутридневных паттернах и циклах волатильности золота.
Он избегает традиционных индикаторов, полагаясь вместо этого на повторяющиеся ценовые структуры, которые остаются стабильными на рынке золота уже более десятилетия.

Размер позиции и уровни стоп-лосса автоматически адаптируются к волатильности, обеспечивая более плавную кривую движения капитала и лучшую защиту.
Система ориентирована на стабильность и долгосрочную устойчивость, а не на краткосрочную прибыль.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если вам нужна система, которая никогда не теряет или зарабатывает деньги каждый день, этот советник не для вас.
Он основан на реалистичных ожиданиях.

Будут убыточные дни, убыточные недели и даже убыточный месяц.
Такова реальность трейдинга.

Если вы не можете с этим смириться, вам больше подойдут система мартингейла или сетки, хотя они обычно заканчиваются полным обнулением счета.

Если вам нужна настоящая торговая система с долгосрочным потенциалом, вам необходимо понять эту реальность.
Чем раньше вы это примете, тем лучше будет ваш торговый путь.


Особенности фирм-продавцов

Защита от спада

Советник включает в себя встроенную функцию контроля капитала (equity guard), которая автоматически отслеживает ежедневную просадку.
При достижении заданного лимита он немедленно  закрывает все открытые сделки  и прекращает торговлю до конца дня.
Эта функция помогает трейдерам безопасно соблюдать правила проп-фирмы (например, дневной лимит 4–5%) и предотвращает случайные нарушения на финансируемых счетах.

Функция рандомизации

Чтобы сделать каждую сделку уникальной, советник может вносить небольшие случайные изменения в цены входа, время выхода и размещение стоп-лоссов.
Эти незначительные изменения  не  влияют на общую производительность системы, но обеспечивают небольшие различия в последовательности сделок каждого пользователя — идеально для проп-фирм или общих сред.

Режим, совместимый с FIFO

Этот советник включает опциональный режим исполнения FIFO-safe.
При его включении советник  автоматически закрывает предыдущую позицию перед открытием новой  ,
гарантируя, что все сделки соответствуют правилам FIFO и соответствуют требованиям регулируемых в США брокеров и проп-компаний, которые требуют торговли по принципу FIFO.



ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К СООБЩЕСТВУ

ДОСТУП К ЧАСТНОЙ ГРУППЕ
После покупки отправьте мне сообщение, и я добавлю вас в нашу закрытую группу.



             Рекомендуемая настройка

Параметр Рекомендация
Символ XAUUSD
Временные рамки Любой таймфрейм
Минимальный баланс 500 долларов
Тип брокера
GMT +2/3
Уровень риска (счета проп-фирм)
Низкий
Уровень риска (личные счета) Низкий/Средний


РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ:  Нажмите здесь


    Режим риска (ручной):

    • Процент дневного риска:  максимально допустимый убыток (%) за один торговый день
    Режим риска (фиксированный лот):
    • Фиксированный размер лота:  установите точный размер лота, который советник будет использовать для каждой сделки.

    Параметры:

    • Торговый комментарий:  создайте свой собственный уникальный торговый комментарий.
    • Волшебное число:  используйте свое собственное уникальное магическое число. 
    • Информация о графике:  установите значение true, чтобы отображать ежедневную просадку, прибыль и другую информацию. 
    • Менеджер портфеля:   установите количество советников, используемых на счете, чтобы разделить риск.
    • Размер счета:  установите значение, равное размеру вашего счета, или используйте 1, чтобы риск рассчитывался на основе начального баланса, или 0, чтобы риск автоматически масштабировался на основе текущего капитала.  
    • Тип риска:  установите желаемый тип риска
    • Уровень риска (автоматический):  установите желаемый уровень риска
    • Риск (вручную):   установите желаемый максимальный убыток за один торговый день. 
    • Риск (фиксированный лот):  установите желаемый размер фиксированного лота
    • Включить защиту от просадок:  установите значение true, чтобы активировать встроенную защиту от просадок.  
    • Максимальная дневная просадка (%):  определите максимальный лимит дневной просадки (например, 4%).  
    • Задержка открытия первой сделки:  задерживает первую сделку, если ваша проп-компания открывает сделку по золоту позже 01:05. Пример: если сделка по золоту открывается в 01:15, установите значение 10.
    • Режим совместимости с FIFO  :  если этот параметр включен, советник всегда закрывает предыдущую позицию перед открытием новой, обеспечивая совместимость с правилом FIFO.


    Напоминание о правиле Prop Firm:

    Эта система может удерживать сделки в периоды высокой волатильности, включая новости, поскольку стратегия разработана для использования преимуществ крупных направленных движений, которые часто происходят в это время. Убедитесь, что  тип вашего счета в проп-фирме позволяет  удерживать сделки во время новостей (FTMO предлагает подходящие типы счетов).


    Поддерживаемые брокеры:

    Советник Prop Firm Gold работает с большинством брокеров, использующих серверное время UTC+2 или UTC+3 (закрытие в Нью-Йорке).  

    Полная совместимость с основными брокерами, такими как IC Markets, FTMO, The5ers, FundedNext, Darwinex, Vantage и многими другими, использующими те же настройки времени сервера.

    Если ваш брокер использует другой часовой пояс, свяжитесь со мной для получения дополнительной информации.



    Отзывы 24
    SRTB
    104
    SRTB 2025.12.19 13:30 
     

    I bought the PropFirmGold EA several weeks ago and its trading strategy is exactly doing what it was doing in the backtests. Even though we are currently facing a DD-period, the EA handles its risk very well. Jimmy as a developer is doing an outstanding Job. His support is fast and very professional - 10 out of 10.

    LPK68
    58
    LPK68 2025.12.06 09:58 
     

    I have been using this EA for exactly 1 month, I have some impartial reviews:

    1- This EA does not use grid, safe for the account and limits risk.

    2- EA uses a quite unique order entry method, based on the timeline and has been tested by the author Jimmy for many years.

    3- EA is not over-optimized, I think this is an advantage.

    4- EA is plug and play, very simple.

    5- The author's support is very dedicated and great, the community of members is also very active.

    However, to be fair, there are still some limitations:

    6- The market is in a difficult period for EA, so capital management and keys.

    7- There are too many exchanges/prop firms, and the author needs to test the EA himself to adapt to all of them. It's a tough job but I hope in the future he will continue to improve it so that the EA can maximize its automatic lot calculation ability. Yes, currently my account is not as expected but with a good EA. Hopefully everything will be fine in the future.

    I just want to send encouragement to the author, he did well and continue to do better in the future with this EA and his other EAs.

    (I will update again in a while.)

    drasi
    74
    drasi 2025.12.01 08:45 
     

    A real robot, for long-term operation. Honest developer, great customer support!

    Другие продукты этого автора
    Market Anomalies EA
    Jimmy Peter Eriksson
    5 (7)
    Эксперты
    ГОТОВО К РАБОТЕ С РЕКЛАМОМ! Нам доверяют более 100 активных трейдеров. 16 месяцев прибыльных результатов в режиме реального времени Более 36 000 долларов США подтвержденных выплат FTMO Без мартингейла / Без сетки Результаты в режиме реального времени:   [Сигнал в реальном времени]    |   [Результаты FTMO] Доступ к нашему закрытому сообществу включен в стоимость лицензии. После покупки свяжитесь с нами, чтобы получить приглашение. Осталось ОЧЕНЬ МАЛО ЭКЗЕМПЛЯРОВ по текущей цене! (Окончательна
    Range Breakout EA with Range Filters
    Jimmy Peter Eriksson
    4.78 (9)
    Эксперты
    Действительно ли ваша стратегия доказала свою эффективность в долгосрочной перспективе? А можете ли вы выполнять это безупречно каждый день, без эмоций? Это   полностью автоматизированная торговая система, основанная на правилах,   где каждая сделка исполняется последовательно, каждая позиция защищена заранее определенным стоп-лоссом, а выходы управляются автоматически. Риск рассчитывается динамически с использованием управления рисками на основе волатильности для адаптации к меняющимся рыночн
    FTMO Risk Manager
    Jimmy Peter Eriksson
    Утилиты
    FTMO Risk Manager EA is designed to provide unparalleled protection for your trading account by securing you against common yet often overlooked drawdown risks that can result in account loss. This EA safeguards against three critical threats: Equity Drawdown Protection : The EA actively monitors your equity and ensures that if it falls below your set daily loss limit (e.g., 4% or 4.5%), it immediately closes all open positions. This prevents you from breaching FTMO's daily drawdown rules based
