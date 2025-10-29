Prop Firm Gold EA

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Этот советник не предназначен для идеального бэктестинга, переоптимизированного или подобранного по кривой, и не использует рискованные стратегии мартингейла или сетки.

Главная цель — реальная прибыльность в реальном времени. Стратегии, используемые в этом советнике, представляют собой сочетание моих проверенных стратегий Gold, которые я использую для торговли в реальном времени по своим проверенным сигналам, с прибыльной историей более 15 месяцев, и все это без использования мартингейла или сетки. Такое встречается на рынке крайне редко.





Что делает эту систему такой надежной Никакого мартингейла. Никакой сетки. Никаких бэктестов с подгонкой кривой — только структурированная система на основе правил, разработанная для торговли в режиме реального времени.

Советник объединяет несколько проверенных подходов, основанных на естественных внутридневных паттернах и циклах волатильности золота.

Он избегает традиционных индикаторов, полагаясь вместо этого на повторяющиеся ценовые структуры, которые остаются стабильными на рынке золота уже более десятилетия. Размер позиции и уровни стоп-лосса автоматически адаптируются к волатильности, обеспечивая более плавную кривую движения капитала и лучшую защиту.

Система ориентирована на стабильность и долгосрочную устойчивость, а не на краткосрочную прибыль.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если вам нужна система, которая никогда не теряет или зарабатывает деньги каждый день, этот советник не для вас.

Он основан на реалистичных ожиданиях.

Будут убыточные дни, убыточные недели и даже убыточный месяц.

Такова реальность трейдинга.

Если вы не можете с этим смириться, вам больше подойдут система мартингейла или сетки, хотя они обычно заканчиваются полным обнулением счета.

Если вам нужна настоящая торговая система с долгосрочным потенциалом, вам необходимо понять эту реальность.

Чем раньше вы это примете, тем лучше будет ваш торговый путь.





Особенности фирм-продавцов

Защита от спада Советник включает в себя встроенную функцию контроля капитала (equity guard), которая автоматически отслеживает ежедневную просадку.

При достижении заданного лимита он немедленно закрывает все открытые сделки и прекращает торговлю до конца дня.

Эта функция помогает трейдерам безопасно соблюдать правила проп-фирмы (например, дневной лимит 4–5%) и предотвращает случайные нарушения на финансируемых счетах. Функция рандомизации Чтобы сделать каждую сделку уникальной, советник может вносить небольшие случайные изменения в цены входа, время выхода и размещение стоп-лоссов.

Эти незначительные изменения не влияют на общую производительность системы, но обеспечивают небольшие различия в последовательности сделок каждого пользователя — идеально для проп-фирм или общих сред. Режим, совместимый с FIFO Этот советник включает опциональный режим исполнения FIFO-safe.

При его включении советник автоматически закрывает предыдущую позицию перед открытием новой ,

гарантируя, что все сделки соответствуют правилам FIFO и соответствуют требованиям регулируемых в США брокеров и проп-компаний, которые требуют торговли по принципу FIFO.



Рекомендуемая настройка Параметр Рекомендация Символ XAUUSD Временные рамки Любой таймфрейм Минимальный баланс 500 долларов Тип брокера

GMT +2/3 Уровень риска (счета проп-фирм)

Низкий Уровень риска (личные счета) Низкий/Средний

Режим риска (ручной):

Процент дневного риска: максимально допустимый убыток (%) за один торговый день

Режим риска (фиксированный лот):



Фиксированный размер лота: установите точный размер лота, который советник будет использовать для каждой сделки.

Параметры:



Торговый комментарий: создайте свой собственный уникальный торговый комментарий.

создайте свой собственный уникальный торговый комментарий. Волшебное число: используйте свое собственное уникальное магическое число.

используйте свое собственное уникальное магическое число. Информация о графике: установите значение true, чтобы отображать ежедневную просадку, прибыль и другую информацию.

установите значение true, чтобы отображать ежедневную просадку, прибыль и другую информацию. Менеджер портфеля: установите количество советников, используемых на счете, чтобы разделить риск.

установите количество советников, используемых на счете, чтобы разделить риск. Размер счета: установите значение, равное размеру вашего счета, или используйте 1, чтобы риск рассчитывался на основе начального баланса, или 0, чтобы риск автоматически масштабировался на основе текущего капитала.

установите значение, равное размеру вашего счета, или используйте 1, чтобы риск рассчитывался на основе начального баланса, или 0, чтобы риск автоматически масштабировался на основе текущего капитала. Тип риска: установите желаемый тип риска

установите желаемый тип риска Уровень риска (автоматический): установите желаемый уровень риска

установите желаемый уровень риска Риск (вручную): установите желаемый максимальный убыток за один торговый день.

установите желаемый максимальный убыток за один торговый день. Риск (фиксированный лот): установите желаемый размер фиксированного лота

установите желаемый размер фиксированного лота Включить защиту от просадок: установите значение true, чтобы активировать встроенную защиту от просадок.

установите значение true, чтобы активировать встроенную защиту от просадок. Максимальная дневная просадка (%): определите максимальный лимит дневной просадки (например, 4%).

определите максимальный лимит дневной просадки (например, 4%). Задержка открытия первой сделки: задерживает первую сделку, если ваша проп-компания открывает сделку по золоту позже 01:05. Пример: если сделка по золоту открывается в 01:15, установите значение 10.

задерживает первую сделку, если ваша проп-компания открывает сделку по золоту позже 01:05. Пример: если сделка по золоту открывается в 01:15, установите значение 10. Режим совместимости с FIFO : если этот параметр включен, советник всегда закрывает предыдущую позицию перед открытием новой, обеспечивая совместимость с правилом FIFO.





Напоминание о правиле Prop Firm:

Эта система может удерживать сделки в периоды высокой волатильности, включая новости, поскольку стратегия разработана для использования преимуществ крупных направленных движений, которые часто происходят в это время. Убедитесь, что тип вашего счета в проп-фирме позволяет удерживать сделки во время новостей (FTMO предлагает подходящие типы счетов).





Поддерживаемые брокеры: Советник Prop Firm Gold работает с большинством брокеров, использующих серверное время UTC+2 или UTC+3 (закрытие в Нью-Йорке). Полная совместимость с основными брокерами, такими как IC Markets, FTMO, The5ers, FundedNext, Darwinex, Vantage и многими другими, использующими те же настройки времени сервера. Если ваш брокер использует другой часовой пояс, свяжитесь со мной для получения дополнительной информации.





