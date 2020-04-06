Exclusive Imperium MT5 — автоматизированная торговая система

Exclusive Imperium MT5 — это эксперт-советник для MetaTrader 5, основанный на алгоритмах анализа рынка и управлении рисками. Советник работает в полностью автоматическом режиме и требует минимального вмешательства со стороны трейдера.

Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции по настройке!

ВАЖНО: Все примеры, скриншоты и тесты приведены исключительно в демонстрационных целях. Если у одного брокера определённая валютная пара показывает хорошие результаты, это не означает, что у других брокеров будет так же. У каждого брокера свои котировки, спреды и условия торговли. Поэтому каждая валютная пара должна быть оптимизирована пользователем самостоятельно и запускаться на реальном счёте только в одновалютном режиме — отдельно для каждой пары. Скриншоты в мультивалютном режиме приведены исключительно для примера. Оптимизацию рекомендуется повторять хотя бы раз в год, так как рыночные условия меняются.

Важная информация: Демо-версия советника предназначена только для ознакомления. Результаты тестирования без оптимизации не отражают реальную работу алгоритма. Для полноценного использования требуется индивидуальная оптимизация под брокера, депозит и выбранные инструменты. В любом случае оптимизацию необходимо проводить самостоятельно и повторять хотя бы раз в год. Помните: конечный результат напрямую зависит от вашего опыта и тех параметров, которые вы сами установите после оптимизации советника.

Основные особенности

Алгоритмы анализа: комбинация индикаторов и фильтров для поиска торговых возможностей.

комбинация индикаторов и фильтров для поиска торговых возможностей. Гибкость: адаптируется к изменяющимся рыночным условиям и различным уровням волатильности.

адаптируется к изменяющимся рыночным условиям и различным уровням волатильности. Современные типы исполнения ордеров: IOC, FOK, Return, BOC.

IOC, FOK, Return, BOC. Управление рисками: адаптивные стоп-лоссы и динамические стратегии защиты капитала.

адаптивные стоп-лоссы и динамические стратегии защиты капитала. Быстрый старт: встроенные параметры позволяют протестировать советник сразу после установки.

Как это работает

Exclusive Imperium MT5 анализирует рынок с помощью встроенных алгоритмов и открывает сделки в соответствии с заданными условиями. Встроенные механизмы управления капиталом помогают контролировать риски при торговле.

Оптимизация и использование

Следующие валютные пары приведены только как пример: EURPLN, EURSEK, EURNZD, EURJPY, EURHKD, EURUSD, EURGBP, NOKSEK, NZDCAD, EURDKK, GBPUSD, AUDCAD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, EURCAD, GBPZAR, AUDNZD, GBPSGD, USDSGD, USDMXN, USDPLN, USDSEK.

Для реальной торговли каждая пара должна быть оптимизирована пользователем самостоятельно . Чем больше депозит, тем больше валютных пар можно оптимизировать и подключить к работе. Эта работа выполняется покупателем, а не автором.

Технические параметры

Запуск советника: настройка и запуск по каждой валютной паре отдельно

настройка и запуск по каждой валютной паре отдельно Таймфрейм: M15

M15 Тип счёта: Pro, Zero

Pro, Zero Кредитное плечо: от 1:500

от 1:500 Минимальный депозит: от $1000 (рекомендуется для корректной работы алгоритма)

от $1000 (рекомендуется для корректной работы алгоритма) VPS: рекомендуется для стабильной работы

Рекомендуемые брокеры

Советник может использоваться у брокеров с низкими спредами, таких как: IC Markets Global, Exness, RoboForex, Tickmill, FxPro, XM, Alpari, AMarkets, FP Markets, Pepperstone, HFM, FXTM, Octa, FreshForex. Список не является исчерпывающим — допускается работа и с другими надёжными брокерами с подходящими условиями.

Отказ от ответственности: Торговля на финансовых рынках связана с рисками. Используйте только средства, потеря которых не повлияет на ваше финансовое положение. Автор не несёт ответственности за возможные убытки. Все примеры и результаты тестов приведены исключительно в демонстрационных целях и не являются гарантией будущих результатов.

Все продукты доступны исключительно на официальном сайте MQL5: профиль продавца.