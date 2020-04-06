Exclusive Imperium MT5
- Эксперты
- Natalyia Nikitina
- Версия: 1.0
- Активации: 20
Exclusive Imperium MT5 — автоматизированная торговая система
Exclusive Imperium MT5 — это эксперт-советник для MetaTrader 5, основанный на алгоритмах анализа рынка и управлении рисками. Советник работает в полностью автоматическом режиме и требует минимального вмешательства со стороны трейдера.
Демо-версия советника предназначена только для ознакомления. Результаты тестирования без оптимизации не отражают реальную работу алгоритма. Для полноценного использования требуется индивидуальная оптимизация под брокера, депозит и выбранные инструменты. В любом случае оптимизацию необходимо проводить самостоятельно и повторять хотя бы раз в год.
Помните: конечный результат напрямую зависит от вашего опыта и тех параметров, которые вы сами установите после оптимизации советника.
Основные особенности
- Алгоритмы анализа: комбинация индикаторов и фильтров для поиска торговых возможностей.
- Гибкость: адаптируется к изменяющимся рыночным условиям и различным уровням волатильности.
- Современные типы исполнения ордеров: IOC, FOK, Return, BOC.
- Управление рисками: адаптивные стоп-лоссы и динамические стратегии защиты капитала.
- Быстрый старт: встроенные параметры позволяют протестировать советник сразу после установки.
Как это работает
Exclusive Imperium MT5 анализирует рынок с помощью встроенных алгоритмов и открывает сделки в соответствии с заданными условиями. Встроенные механизмы управления капиталом помогают контролировать риски при торговле.
Оптимизация и использование
Следующие валютные пары приведены только как пример: EURPLN, EURSEK, EURNZD, EURJPY, EURHKD, EURUSD, EURGBP, NOKSEK, NZDCAD, EURDKK, GBPUSD, AUDCAD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, EURCAD, GBPZAR, AUDNZD, GBPSGD, USDSGD, USDMXN, USDPLN, USDSEK.
Для реальной торговли каждая пара должна быть оптимизирована пользователем самостоятельно. Чем больше депозит, тем больше валютных пар можно оптимизировать и подключить к работе. Эта работа выполняется покупателем, а не автором.
Технические параметры
- Запуск советника: настройка и запуск по каждой валютной паре отдельно
- Таймфрейм: M15
- Тип счёта: Pro, Zero
- Кредитное плечо: от 1:500
- Минимальный депозит: от $1000 (рекомендуется для корректной работы алгоритма)
- VPS: рекомендуется для стабильной работы
Рекомендуемые брокеры
Советник может использоваться у брокеров с низкими спредами, таких как: IC Markets Global, Exness, RoboForex, Tickmill, FxPro, XM, Alpari, AMarkets, FP Markets, Pepperstone, HFM, FXTM, Octa, FreshForex. Список не является исчерпывающим — допускается работа и с другими надёжными брокерами с подходящими условиями.
Все продукты доступны исключительно на официальном сайте MQL5: профиль продавца.
По вопросам установки и настройки пишите мне через личные сообщения на MQL5 или на e‑mail: 📧 mila88899sup99@yandex.ru