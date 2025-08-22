EA New Player

5
EA New Player — Consulente di trading di nuova generazione
Un'offerta speciale è valida all'inizio delle vendite:
prime 10 copie — $350,
successive 20 copie — $500.
EA New Player è un consulente di trading unico per MT5, costruito sulla base di 7 diverse strategie di trading classiche.
Il consulente è stato creato senza l'uso di intelligenza artificiale, solo sulla base di strumenti di analisi tecnica collaudati. Le sue caratteristiche principali sono la trasparenza della logica, le impostazioni semplici e la versatilità per qualsiasi trader.
Attenzione: test lento del consulente a causa di un algoritmo complesso. 7 diverse strategie di trading. Scrivimi dopo l'acquisto per ottenere le impostazioni VIP.
Il monitoraggio è disponibile qui: myfxbook.com/members/EAQuantumLab/ea-new-player/11645021
https://www.mql5.com/en/signals/2286450?source=Site+Profile+Seller

Caratteristiche principali di EA New Player
7 strategie di trading integrate
Il consulente combina un portafoglio di strategie che funzionano in diverse condizioni di mercato:
trend,
controtrend,
scalping,
swing.
Grazie a questo, EA New Player può operare stabilmente in diverse fasi di mercato.
Conferma del segnale
Per aprire un'operazione viene utilizzato un filtro rigoroso:
almeno 2 strategie devono fornire un segnale in una direzione prima che il consulente entri.
Questo riduce significativamente il numero di falsi ingressi e aumenta la precisione del trading.
Analisi multi-timeframe
Il consulente analizza il mercato simultaneamente su tutti i timeframe disponibili, consentendo di tenere conto dei movimenti globali e locali, evitare segnali contrastanti e trovare i punti di ingresso più affidabili.
Trasparenza e semplicità
Solo strumenti di analisi classici (oscillatori, indicatori di tendenza, pattern).
Le impostazioni sono comprensibili anche per i trader alle prime armi.
Versatilità
EA New Player è adatto per:
fare trading su coppie di valute,
metalli,
indici,
criptovalute.
EA New Player è uno strumento affidabile e trasparente, creato per coloro che desiderano ottenere risultati stabili con l'aiuto di strategie comprovate e strumenti di trading chiari.
Il consulente combina semplicità, flessibilità e la potenza di un approccio di portafoglio.

- IMPOSTAZIONE EA:

Simbolo XAUUSD / EURUSD / GBPUSD / AUDUSD / USDCAD / DE40 / BTCUSD
Intervallo temporale H1
Test dal 2020
Impostazioni: scrivimi dopo l'acquisto per ottenere le impostazioni VIP
Broker: qualsiasi
Deposito minimo: $500/lotto 0,01
Deposito consigliato: $1000/lotto 0,01
Caratteristiche:
Alta precisione grazie al sistema di conferma del segnale.
Riduzione al minimo dei rischi grazie all'analisi multi-timeframe.
Algoritmi trasparenti, comprensibili a qualsiasi trader.
Adatto sia a principianti che a professionisti.
Non richiede complesse ottimizzazioni, pronto all'uso.
Attenzione:
Se qualcuno ti contatta e dice che sto cercando di venderti qualcosa, è un truffatore. Bloccalo e segnalalo come spam.
Se acquisti questo EA da un sito diverso dal mio profilo MQL5, si tratta di una versione falsa che non funzionerà come quella originale e non riceverai mai aggiornamenti o supporto.

EA New Player - È arrivato per riscrivere le regole del gioco. Dedicato ai nuovi giocatori
Recensioni 12
Moa
242
Moa 2025.09.23 08:23 
 

Great work

bonsik
124
bonsik 2025.09.15 19:27 
 

So far very good results. Owner of the EA is giving us new updates :)))

Nicolas Cedric Ametozion
225
Nicolas Cedric Ametozion 2025.09.12 15:43 
 

perfect seller perfect bot

Prodotti consigliati
Neural trendlock hybrid system
Josias Antimano Nazal
Experts
TrendLock Hybrid System is an advanced all-in-one Expert Advisor built for traders who demand precision, consistency, and adaptability in any market condition. It combines multiple trading logics into a unified hybrid framework to deliver smarter and more efficient execution. Core Features:  Adaptive risk management that adjusts automatically to market volatility. Detects sideways conditions and avoids low-probability setups. Guides trade direction by identifying short-term momentum for both
Alpha Trigger
Ming Ying Lee
Experts
Alpha Trigger - Advanced Precision Trading System Harness the Power of Strategic Market Timing The Alpha Trigger system is a sophisticated algorithmic trading solution designed to capture high-probability market movements during key trading sessions. By leveraging advanced price action analysis and precise entry timing, Alpha Trigger aims to capitalize on institutional market flows and breakout opportunities. Introductory Price - $299, will go up $100 every 10 purchases Live Signal - https
Controller VPU
Andriy Sydoruk
Experts
The Controller VPU bot is a trending bot that works by levels. The work is carried out using the levels that are formed by the price itself and which are fixed by the VPU Levels indicator. Based on these levels, the algorithm generates an entry signal. Thus, a fairly reliable forecasting system is obtained. The example in the screenshots shows optimization in one year and optimistic forecasting for the next few years. If resources allow, then it is better to carry out optimization at checkpoi
GCA Scalping Ranges EA
James Peyton Jr Page
Experts
General Description In the simplest terms this is a contrarian intra-day scalping system. Built to try and let correct trades run as far as possible and flip the trade when indicated. Join the conversation over at our Discord channel  -  https://discord.gg/ScsdkTnwyA I will do my best to be around to answer any questions and help set up. If you want to add your settings screenshots its more than welcome! The EA looks at historical daily trading ranges to lay out levels at which it takes long an
Forex Bacteria
Kaloyan Ivanov
Experts
Forex Bacteria Expert Advisor per MetaTrader 5 Forex Bacteria è un Expert Advisor (EA) automatizzato progettato per MetaTrader 5. Così come i batteri benefici coesistono simbioticamente con noi in natura, ci sforziamo di coesistere in modo armonioso e simbiotico con i mercati. È un EA plug-and-play in cui è necessario solo impostare le preferenze di gestione del rischio e scegliere i giorni della settimana in cui si desidera operare. Principalmente focalizzato e ottimizzato negli ultimi 12 anni,
Vixy 10 EA
Wayne Ysel
1 (1)
Experts
VOLATILATY 10 Vixy 10 ,I s a automatic robot that has the level of professional decision when to take a trade without any emotion. The bot will help in your scalping decision making with its own TP (take profit). This is a down trend based scalping ,looking on whats happening in real time charts no repainting of any signals. The robot helps in making decisions on the candle stick pattern opened and closed lat price with the help of RSI ,MA and Ichimoku cross for support and confirmation to take
FlashTrader Pro
Roman Lomaev
Experts
FlashTrader Pro – Expert Advisor per Scalping sul Forex Descrizione Generale FlashTrader Pro è un EA automatizzato progettato per lo scalping e il trading a breve termine sul Forex. Reagisce ai movimenti improvvisi dei prezzi aprendo trade quando sono soddisfatte le condizioni impostate su tempo e volatilità. Utilizza un piccolo grid di ordini, trailing stop per proteggere i profitti e controllo dello spread per ridurre i costi. Ottimale per coppie con spread basso (EURUSD, GBPUSD, ecc.).
Dex 900 EA
Wayne Ysel
Experts
DEX900 down ,I s a automatic robot that has the level of professional decision when to take a trade without any emotion. The bot will help in your scalping decision making with its own TP (take profit) and SL (stop loss). This is a trend based spike catching ,looking on whats happening in real time charts no repainting of any signals. The robot helps in making decisions on the candle stick pattern opened and closed lat price with the help of RSI ,MACD and the ichimoku cross over for support and
Moving Average Crossover EA MT5
Biswarup Banerjee
Experts
Moving Average Strategy EA MT5 è uno strumento di trading automatizzato sofisticato progettato per MetaTrader 5, che sfrutta gli incroci delle medie mobili per catturare le inversioni di tendenza e i potenziali punti di ingresso. Questo consulente esperto offre ai trader una soluzione versatile con impostazioni personalizzabili, garantendo un’esecuzione precisa delle operazioni e una gestione robusta del rischio. Ampiamente testato, fornisce metodi di ingresso efficienti, regole di uscita flessi
NonSimulated Gold Scalper
Ankan Biswas
Experts
NonSimulated Gold Scalper is a precision-built expert advisor designed for gold trading on Exness, optimized specifically for the 30-minute timeframe (M30). It uses a dynamic price structure and trend-following logic to generate stable and reliable profits. This EA features tight risk control: Take Profit : 4444 points Stop Loss : 2222 points Trailing SL Activation : 1111 points Trailing Step : 555 points The EA intelligently avoids trading during consolidation phases using a smart swing-detecti
GOLD M1 Nonnoi for MT5
Phichak Anuma
Experts
Note: minimum investment 1000 usd or (100 usd is Account Cent (10000 Cent)) Run At 0.01 lot start.  Trading with an Expert Advisor (EA) on the M1 timeframe (1-minute chart) can be quite challenging due to the rapid price movements and increased noise in such short timeframes. However, it's not impossible, and some traders do use EAs on the M1 chart for specific strategies. Here are some considerations for trading with an EA on the M1 timeframe: 1. Strategy Selection:   Choose a trading strategy
BTC Mine
Yurii Yasny
Experts
Only 5 copies at a price of 199 USD. Last price 1000 USD BTC Mine is a scalping trading strategy based on artificial intelligence, specially designed for the cryptocurrency market. It is based on years of experience in analyzing and trading BTC, taking into account all possible scenarios! The strategy does not require any optimization. Installed on the chart according to the recommendation and enjoy trading!!! Advantages of BTC Mine: - self-learning parameters - optimal SL/TP ratio - low SL,
Fipoy Master Pro
Md Nasar Uddin Redoy
Experts
Fipoy Master Pro – Smart Order Block EA for MT5 Launch Price: $299 (Next: $399) | Final Price: $2499 Fipoy Master Pro is an advanced MT5 EA that trades Order Block setups with Fibonacci confirmation. Built with smart money concepts and full auto-management, it features a premium dashboard, smart risk control, and real-time performance stats. Key Features: Order Block + Fibonacci-based entries Auto/Fix lot sizing Smart Panel for real-time stats Custom trading hours Full TP/SL/trailing automation
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experts
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Urgently mt5
Tatiana Savkevych
Indicatori
The Urgently indicator is designed to quickly determine the situation in the market, reflect the state of the market and signal profitable levels for opening trades. Market conditions change quickly enough, requiring constant calibration of trading strategies. Recommended for use in conjunction with any of the oscillators. The Urgently forex market trend indicator shows the trend direction and entry points. It smooths out price fluctuations when generating a signal by averaging the data and the
Smart Prop Firm EA
Ralph Jordan Lipata De Jesus
4.17 (35)
Experts
Smart Prop Firm EA - Built by a 7-Figure Funded Trader   - Developed by an experienced funded trader with multiple verified prop firm certificates (Check Profile)   - Optimized specifically for XAUUSD (Gold) on M15 timeframe Triple-Purpose Design - Suitable For Challenge, Funded and Live Accounts Challenge Accounts - Optimized to pass prop firm evaluations   Funded Accounts - Maintains strict compliance with all prop firm rules   Personal Live Accounts - Fully customizable risk settings for p
Epicus Prime MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (1)
Experts
Epicus Prime Overview: Epicus Prime is a top-tier, superior, outstanding, unique, and exceptional solution in the world of algorithmic trading. In the realm of forex trading, Epicus Prime is engineered to handle significant and substancial tasks, and perform exceptionally well in the trading context, excelling remarkably in performance, accuracy, and reliability, which positions it as a leading, prominent and reliable option for traders. Strategy Elaboration: Epicus Prime is a system that analy
Indicators Trader MT5
Konstantin Nikitin
Experts
Automated multicurrency Expert Advisor with an unlimited number of currency pairs. In this case, it is possible to indicate on each individual currency pair how the adviser will work with it. You can add orders manually. The expert does not have a specific strategy. Everyone chooses what features he will use. And on what indicators and on which TF to work with them. Real account, which is fully led by an expert. MACD and Envelopes are used . Индикаторы Two Moving Average Envelopes RSI Force I
CCI swing scalper
Pavel Golovko
5 (1)
Experts
Check out the new pull back strategy Expert Advisor that I'm working on right now. Get it while it's still free! https://www.mql5.com/en/market/product/97610 Before you buy this expert adviser I strongly recommend to download FREE DEMO and test it in your Strategy tester few times. When you are satisfied with the results, you can come back to this page to buy full version for your real account. This expert adviser was designed specifically for Volatility 75 index ( VIX75 ), also shows outst
GoldenRatioX
Serhii Sharlai
Experts
GoldenRatioX — Gold Scalping, Refined to Perfection GoldenRatioX is a powerful and intuitive platform for high-speed gold trading, designed specifically for scalpers and active traders who operate on the edge of seconds and aim to squeeze the maximum out of every price movement. After the purchase, please make sure to contact me to receive the settings.  Why gold? Gold is more than just an asset. It’s a highly liquid, volatile instrument with well-defined levels — a perfect match for scalping.
Zen Hedge
A Rop Le
Experts
Zen Hedge EA – Lock Profits When the Market Moves Zen Hedge is an intelligent EA that combines two-way hedging with dynamic trend-following entries to maximize profits during market swings . Key Advantages: Automatically opens BUY/SELL orders and adds positions in the right direction when a clear trend forms Uses ATR to determine optimal entry points and avoid noise Auto-closes all trades when total profit exceeds total loss – preserving capital and boosting performance Built-in daily loss li
Gridingale MT5
Arthur Hatchiguian
4.5 (6)
Experts
Gridingale is a new complex  Expert Advisor that combines grid and martingale . It will create an order grid according to the settings but also add a martingale on it. So it will take profits on little and big movements .  A loss covering system is integrated to allow the recovery of orders that are too distant from the current price. It is possible to filter the opening of a new cycle with an indicator. It can work on both sides at the same time, but it is interesting to have it work on markets
FREE
Recovery System
Maksim Neimerik
Experts
Recovery System EA The advisor is designed to automate the process of recovering losses on the current symbol. It can be used if there is a current loss, as well as to accompany other advisors. This product can also be used as a stand-alone advisor. Recovery System EA contains in the settings an option to select the operating mode: Recovery MA Cross Stochastic Bollinger Bands Non-indicators When working in Recovery mode, the advisor removes a losing position from a drawdown using the method sho
PipFinite Trend Grid EA MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.75 (8)
Experts
The Official "GRID EA" Using  PipFinite Trend PRO A Smart Trend Following EA Using Trend PRO Indicator Signals In a Unique Grid Strategy. Trend Grid EA takes the signal of Trend PRO Indicator on the first trade then builds succeeding trades if the move goes against it. The innovative grid algorithm manages each position to ensure every basket is closed in a net positive profit. LIVE ACCOUNT MONITORING Real account monitoring   https://t.me/pipfinite/997 Settings Used & Input Descriptions I
Softbuybot
Amos Folafoluwa Ayeni
Experts
In the vast, ever-shifting tides of the market, there exists a force as gentle as the morning breeze—Soft Edge Bot. Built with the elegance of simplicity and the precision of a master, this bot seeks out trends with effortless grace. It watches, it waits, and at just the right moment, it moves, slipping into the uptrend like a leaf caught in the wind. Soft Edge Bot is more than a tool; it’s an ally, designed for those who crave the flow of momentum without the weight of complexity. No tangled se
Nusantara MT5
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/117011 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/117012 Nusantara EA – Smart Breakout con precisione degli ordini in sospeso "Nusantara" è un Expert Advisor (EA) basato su una strategia breakout box potenziata con l'esecuzione di ordini in sospeso distanziati e dotato di un sistema di commutazione della gestione del rischio. Progettato per trader seri che desiderano una strategia automatizzata e sicura che rimanga flessibile di fr
PZ Grid Trading EA MT5
PZ TRADING SLU
5 (2)
Experts
Profit consistently from the wavy nature of the market Grid trading is an efficient mechanical trading strategy which has no reliance on direction, profits from volatility and uses the intrinsic wavy nature of the market. It uses fixed price levels to enter and exit trades in one or both directions. Such trades, generally spaced at 20-200 pip intervals, create a trading grid. [ User Guide | Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Advantages Easy to set up a
Holeshot MAX
Carter Kyle Capital Inc.
Experts
Holeshot Max – Your Ultimate Trading Companion Holeshot Max is not just another trading tool; it's a sophisticated ally designed to empower traders of all levels to conquer the markets with ease. Built on the powerful Metatrader 5 platform, Holeshot Max is equipped with a custom equity management system that puts the control firmly in your hands. Say goodbye to stress and uncertainty – with Holeshot Max, you can trade worry-free, knowing that your risk tolerance and behavior are fully customizab
Holeshot Max MT5
Carter Kyle Capital Inc.
Experts
Holeshot Max – Your Ultimate Trading Companion Holeshot Max is not just another trading tool; it's a sophisticated ally designed to empower traders of all levels to conquer the markets with ease. Built on the powerful Metatrader 5 platform, Holeshot Max is equipped with a custom equity management system that puts the control firmly in your hands. Say goodbye to stress and uncertainty – with Holeshot Max, you can trade worry-free, knowing that your risk tolerance and behavior are fully customizab
Tragos
David Chokumanyara
Indicatori
TRAGOS Indicator – The GOAT of All Trading Indicators TRAGOS (Greek for “male goat”) isn’t just a name — it’s the GOAT: Greatest of All Time in trading indicators. Designed for Forex, Indices, Gold, Crypto, and Deriv Synthetic Indices (Boom & Crash, Volatility 75, Step, Jump, etc.), it gives you non-repainting buy, sell, and exit signals with unmatched clarity. Why TRAGOS? Non-Repainting Signals – 100% reliable. Audible, Email & Push Alerts – Never miss a trade. Trend Following – Rid
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (8)
Experts
Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Macchina di Apprendimento + Modello di Apprendimento XGBoost +112 IA a Pagamento e Gratuite + Sistema di Votazione + Prompt Esterni ed Editabili) Mentre la maggior parte degli EA sul mercato afferma di utilizzare "IA" o "reti neurali" ma in realtà esegue solo script di base, Aria Connector EA V4 ridefinisce cosa significa il trading veramente alimentato dall'IA. Questa non è teoria, non è esagerazione di marketing, è una connessione diretta e verificabile tra la tua pia
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (18)
Experts
Simbolo XAUUSD Timeframe H1-M15 (qualsiasi) Tipo Intelligenza artificiale Supporto per ordini singoli SÌ Deposito minimo 50 USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con QUALSIASI broker SÌ (supporta broker a 2 o 3 cifre. Qualsiasi valuta del conto. Qualsiasi nome del simbolo. Qualsiasi fuso orario GMT.) Esecuzione senza configurazione SÌ Se ti interessa l’intelligenza artificiale applicata al trading, iscriviti al mio canale. Studio i progressi più recenti nel machine learning, condiv
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (18)
Experts
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ] Conti consigliati: Standard con leva elevata, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO ecc.) Lo sviluppatore di questo EA ha dimostrato la propria professionalità con la qualità dei suoi altri robot. Con Volume Hedger EA  Grazie alla funzione di definizione della strategia di ingresso tramite Indicatore Personalizzato, non avrai più bisogno di acquistare altri EA! Questo EA è un algoritmo di trading avanzato che combi
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Experts
Canale di trading Forex EA su MQL5: Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie. La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo salirà a $499. - SEGNALE REALE Rischio basso: https://www.mql5.com/it/signals/2302784 IC Markets - Rischio elevato:   https://www.mql5.com/it/signals/2310008 Le istruzioni di installazione complete per il corretto funzionamento di EA AI Gold Sniper sono aggiornate all'indiri
SGear
Olesia Kusmenko
5 (4)
Experts
Saldi di fine estate – Offerta a tempo limitato! Si applica un modello di prezzo a livelli: ogni quinto acquisto aumenta il prezzo di 50 $. Con ogni nuovo acquirente, il prossimo livello di prezzo si avvicina, rendendo il tuo ingresso più costoso. Assicura SGear al prezzo attuale prima che venga attivato il prossimo aumento di prezzo. Questa offerta è limitata, sia nel tempo che nella quantità. Dopo di che, si applicherà il prezzo di mercato regolare. Clicca qui -> SGear Signal per monitorare i
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e proto
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Sistema algoritmico con logica vettoriale multilivello VectorPrime è un sistema di trading autonomo progettato per un’esecuzione strutturata in condizioni di mercato multi–timeframe. Il suo nucleo si basa sul concetto di analisi vettoriale , in cui la dinamica dei prezzi viene scomposta in impulsi direzionali e strutture matriciali. Il sistema interpreta il flusso del mercato non come segnali isolati, ma come vettori interconnessi che formano una mappa coerente. Moduli principali d
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA è un sistema di trading all’avanguardia che supera la complessità dei mercati finanziari grazie a un mix unico di analisi guidate dall’IA e algoritmi basati sui dati. Integrando ChatGPT-o1 , l’ultimissimo GPT-4.5 , modelli avanzati di machine learning e un solido approccio Big Data, AlphaCore X raggiunge un nuovo livello di precisione, adattabilità ed efficienza. Questo Expert Advisor impressiona per la sua strategia innovativa, l’interazione fluida con l’IA e la sott
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Sono lieto di presentarvi l'Expert Advisor che ho sviluppato in seguito a numerose richieste da parte degli utenti della mia strategia di trading e del mio indicatore proprietari, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Ho quindi creato l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basato sul mio algoritmo originale per identificare e negoziare le divergenze MACD. Si tratta di un sistema di trading automatizzato che: È conforme a
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prezzo: 404$ -> 550$ Segnale:   ENEA Manuale d’uso:  Manual ENEA mt5 – Cambio di regime + GPT5 con Modelli di Markov Nascosti (HMM) ENEA mt5 è un algoritmo di trading all’avanguardia, completamente automatizzato, che combina la potenza dell’intelligenza artificiale sotto forma di ChatGPT-5 con l’analisi statistica precisa di un Modello di Markov Nascosto (HMM). Monitora il mercato in tempo reale, identificando anche stati di mercato complessi e difficili da rilevare (regimi) e regolando dinam
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Ti presento un EA davvero tosto, costruito sulla base del mio sistema di trading manuale — Algo Pumping . Ho potenziato questa strategia al massimo, aggiungendo upgrade importanti, filtri e tecnologie avanzate, e adesso sono pronto a lanciare questo bot che: Opera con l'algoritmo avanzato Algo Pumping Swing Trading, Imposta sempre gli ordini di Stop Loss per proteggere il capitale, È perfetto sia per "Prop Firm Trading" che per "Personal Trading", Lavora senza martingala e senza griglie di recup
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (43)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.79 (48)
Experts
Aura Neuron è un Expert Advisor distintivo che continua la serie di sistemi di trading Aura. Sfruttando reti neurali avanzate e strategie di trading classiche all'avanguardia, Aura Neuron offre un approccio innovativo con eccellenti prestazioni potenziali. Completamente automatizzato, questo Expert Advisor è progettato per negoziare coppie di valute come XAUUSD (GOLD). Ha dimostrato una stabilità costante su queste coppie dal 1999 al 2023. Il sistema evita pericolose tecniche di gestione del den
AiQ
William Brandon Autry
4.84 (32)
Experts
Presentazione di AIQ Versione 3.0+ — L'Intelligenza di Trading Autonoma Più Avanzata Mai Costruita Sono lieto di presentare AIQ (Intelligenza Autonoma) Versione 3.0+, un salto monumentale nella tecnologia di trading alimentata dall'IA. Questa versione offre accesso a oltre 300 modelli di IA, inclusi oltre 55 modelli di IA integrati GRATIS, più modelli premium come il potente nuovo Grok 4, capacità di ricerca web massicciamente potenziate, nuovi ruoli di Analista/Gestore del Rischio, controlli i
GbpUsd Commander
Ibrahim Aljaref
4.61 (23)
Experts
GBPUSD Commander – Scalping di Precisione su M30 Questo Expert Advisor è progettato specificamente per la coppia di valute GBP/USD e offre una strategia di scalping potente ma sicura sul timeframe M30 (30 minuti). Combina ingressi precisi con una gestione rigorosa del rischio — rischiando solo il 2% per operazione — rendendolo ideale per i trader che desiderano proteggere il capitale e ottenere una crescita costante. Con una gestione dinamica della dimensione dei lotti, livelli SL/TP ben visibil
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Experts
FastWay EA è un sistema di trading automatico intelligente ed efficiente, basato su una potente strategia di ritorno alla media. Opera su coppie di valute correlate come AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD ed EURGBP , sfruttando il ritorno del prezzo alla media dopo movimenti direzionali marcati. Dopo l’acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere le istruzioni complete di configurazione. Segnale live:  CLICCA QUI Prezzo attuale — solo $1337 per i prossimi 10 acquirenti. Prezzo finale: $2937 — il pr
Altri dall’autore
Pure AI
Vitali Vasilenka
4.42 (12)
Experts
Consulente di trading unico per XAUUSD Si basa su un'architettura in cui ogni decisione di trading non è formata da un algoritmo monolitico, ma dall'interazione di blocchi logici indipendenti: filtri indicatori, condizioni di ingresso, uscite e regole di controllo. IMPORTANTE! Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere la guida all'installazione e le istruzioni di configurazione. Caratteristiche principali: modularità e flessibilità Il consulente è implementato come un insieme
The Last King
Vitali Vasilenka
Experts
The King Trading — Consulente di trading universale basato su indicatori tecnici e algoritmi proprietari. È progettato per il trading automatizzato su qualsiasi strumento finanziario: coppie di valute, indici, materie prime, criptovalute, ecc. Attenzione!!! Scrivimi un messaggio privato per ricevere impostazioni, istruzioni e un regalo!  Caratteristiche principali: Supporto per tutti gli strumenti di trading Il Consulente è adattato a qualsiasi coppia o strumento di trading. Per ogni asset ve
Synthetic Metal
Vitali Vasilenka
5 (14)
Experts
Synthetic Metal  è un innovativo consulente di trading, appositamente progettato per funzionare con i principali strumenti XAUUSD (oro) e XAGUSD (argento). Questo esperto combina potenti tecnologie di analisi, accuratezza delle previsioni e flessibilità nella gestione del rischio di trading. Caratteristiche principali: Indicatore dell'autore Tendenza sintetica AI Il consulente utilizza un esclusivo indicatore Synthetic Trend AI, che analizza simultaneamente 4 intervalli di tempo per determinare
AI Quantum Trading
Vitali Vasilenka
5 (3)
Experts
AI Quantum Trading: rivoluzione nel trading algoritmico. Consulente di trading di nuova generazione per strumenti JPY 1 acquisto = 2 versioni! Acquista AI Quantum Trading su MT5 e ottieni la versione MT4 gratis! Fai trading come preferisci: due piattaforme, un consulente, zero pagamenti in eccesso. Scrivimi in privato dopo l'acquisto e ricevi il tuo regalo! Nell'attuale mondo della tecnologia finanziaria, il trading automatizzato è diventato parte integrante del successo sul mercato. AI Quan
Pure AI MT4
Vitali Vasilenka
5 (1)
Experts
Consulente di trading unico per EURUSD Si basa su un'architettura in cui ogni decisione di trading non è formata da un algoritmo monolitico, ma dall'interazione di blocchi logici indipendenti: filtri indicatori, condizioni di ingresso, uscite e regole di controllo. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere la guida all'installazione e le istruzioni di configurazione. Caratteristiche principali: modularità e flessibilità Il consulente è implementato come un insiem
QuantCore Levels
Vitali Vasilenka
Experts
QuantCore Levels - Consulente di trading basato sui livelli di supporto e resistenzaSi tratta di un consulente di trading intelligente (robot) creato sulla base dei principi classici dell'analisi tecnica e integrato dalla potenza dell'intelligenza artificiale OpenAI. La principale strategia di trading del consulente è quella di lavorare sui livelli di supporto e resistenza, il che lo rende uno strumento universale sia per i mercati in trend che per quelli piatti. Attenzione trader! Informazio
SmartTrade Control Panel
Vitali Vasilenka
Utilità
Pannello di controllo SmartTrade: il tuo centro di controllo per il trading algoritmico Il pannello di controllo SmartTrade è un pannello di trading multifunzionale creato per chi apprezza controllo, flessibilità ed efficienza in ogni operazione. Combina la praticità visiva con una potente logica di tracciamento degli ordini, trasformando il trading di routine in un processo controllato. Ora puoi: Implementare qualsiasi idea di trading, dallo scalping al grid trading Personalizzare il tracciam
QuantCore Patterns
Vitali Vasilenka
Experts
QuantCore Patterns è un consulente di trading intelligente basato sui pattern. Automatizzare l'analisi. Gestisci i tuoi profitti. In un'epoca di sovraccarico di informazioni e volatilità del mercato, i trader professionisti e gli investitori sono alla ricerca di soluzioni accurate e comprovate che possano garantire stabilità e crescita del capitale. Questa è esattamente la soluzione fornita da QuantCore Patterns: un algoritmo di trading ad alta tecnologia in grado di riconoscere e utilizzare la
MarketProfile Indicator
Vitali Vasilenka
Indicatori
L'indicatore Market Profile è una soluzione classica per visualizzare un profilo di mercato. Può visualizzare sul grafico la distribuzione statistica del prezzo nel tempo, la zona di costo e il valore di controllo per una sessione di trading. Questo indicatore può essere collegato a grafici su qualsiasi intervallo temporale e può visualizzare il profilo di mercato per un'intera serie di sessioni, incluso un profilo in un rettangolo liberamente definito. Gli intervalli temporali più bassi offron
Filtro:
Moa
242
Moa 2025.09.23 08:23 
 

Great work

bonsik
124
bonsik 2025.09.15 19:27 
 

So far very good results. Owner of the EA is giving us new updates :)))

Nicolas Cedric Ametozion
225
Nicolas Cedric Ametozion 2025.09.12 15:43 
 

perfect seller perfect bot

AgusGunawan
29
AgusGunawan 2025.09.12 05:32 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

BLACK BEACH FX
727
BLACK BEACH FX 2025.09.09 17:03 
 

excelente EA , riesgo bajo y ganancias constante , muy recomendado.

Michail Manelidis
675
Michail Manelidis 2025.09.05 19:21 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Diego Eduardo Yanchapaxi Bustillos
810
Diego Eduardo Yanchapaxi Bustillos 2025.08.28 13:34 
 

I've been using it for a few days now with the recommended settings, and all the trades are positive, good EA... let's hope it stays that way...

PowerHouse PKFX
172
PowerHouse PKFX 2025.08.28 01:02 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

ATS-AutomaticTradingSolution
19
ATS-AutomaticTradingSolution 2025.08.27 20:31 
 

Great start with this EA, and also high quality customer service

Bassem Ibrahim Mohamed Attia
284
Bassem Ibrahim Mohamed Attia 2025.08.27 09:53 
 

very profit EA, I am lucky to get it at a discounted price. Vitali is truly creative in all the robots he displays.

Pavlos Papachronis
41
Pavlos Papachronis 2025.08.27 08:10 
 

Started first week already done 50$ in 3 days with low dd! Very good EA! Seller support is awesome!

mmorris
97
mmorris 2025.08.26 10:44 
 

So far the results look good and very promising. Support is great and keeping members up to date!

Rispondi alla recensione