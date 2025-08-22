EA New Player — Consulente di trading di nuova generazione
Un'offerta speciale è valida all'inizio delle vendite:
prime 10 copie — $350,
successive 20 copie — $500.
EA New Player è un consulente di trading unico per MT5, costruito sulla base di 7 diverse strategie di trading classiche.
Il consulente è stato creato senza l'uso di intelligenza artificiale, solo sulla base di strumenti di analisi tecnica collaudati. Le sue caratteristiche principali sono la trasparenza della logica, le impostazioni semplici e la versatilità per qualsiasi trader.
Attenzione: test lento del consulente a causa di un algoritmo complesso. 7 diverse strategie di trading. Scrivimi dopo l'acquisto per ottenere le impostazioni VIP.
Caratteristiche principali di EA New Player
7 strategie di trading integrate
Il consulente combina un portafoglio di strategie che funzionano in diverse condizioni di mercato:
trend,
controtrend,
scalping,
swing.
Grazie a questo, EA New Player può operare stabilmente in diverse fasi di mercato.
Conferma del segnale
Per aprire un'operazione viene utilizzato un filtro rigoroso:
almeno 2 strategie devono fornire un segnale in una direzione prima che il consulente entri.
Questo riduce significativamente il numero di falsi ingressi e aumenta la precisione del trading.
Analisi multi-timeframe
Il consulente analizza il mercato simultaneamente su tutti i timeframe disponibili, consentendo di tenere conto dei movimenti globali e locali, evitare segnali contrastanti e trovare i punti di ingresso più affidabili.
Trasparenza e semplicità
Solo strumenti di analisi classici (oscillatori, indicatori di tendenza, pattern).
Le impostazioni sono comprensibili anche per i trader alle prime armi.
Versatilità
EA New Player è adatto per:
fare trading su coppie di valute,
metalli,
indici,
criptovalute.
EA New Player è uno strumento affidabile e trasparente, creato per coloro che desiderano ottenere risultati stabili con l'aiuto di strategie comprovate e strumenti di trading chiari.
Il consulente combina semplicità, flessibilità e la potenza di un approccio di portafoglio.
- IMPOSTAZIONE EA:
Simbolo XAUUSD / EURUSD / GBPUSD / AUDUSD / USDCAD / DE40 / BTCUSD
Intervallo temporale H1
Test dal 2020
Impostazioni: scrivimi dopo l'acquisto per ottenere le impostazioni VIP
Broker: qualsiasi
Deposito minimo: $500/lotto 0,01
Deposito consigliato: $1000/lotto 0,01
Caratteristiche:
Alta precisione grazie al sistema di conferma del segnale.
Riduzione al minimo dei rischi grazie all'analisi multi-timeframe.
Algoritmi trasparenti, comprensibili a qualsiasi trader.
Adatto sia a principianti che a professionisti.
Non richiede complesse ottimizzazioni, pronto all'uso.
Attenzione:
Se qualcuno ti contatta e dice che sto cercando di venderti qualcosa, è un truffatore. Bloccalo e segnalalo come spam.
Se acquisti questo EA da un sito diverso dal mio profilo MQL5, si tratta di una versione falsa che non funzionerà come quella originale e non riceverai mai aggiornamenti o supporto.
EA New Player - È arrivato per riscrivere le regole del gioco. Dedicato ai nuovi giocatori
