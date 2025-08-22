EA New Player — Consulente di trading di nuova generazione

Un'offerta speciale è valida all'inizio delle vendite:

prime 10 copie — $350,

successive 20 copie — $500.

EA New Player è un consulente di trading unico per MT5, costruito sulla base di 7 diverse strategie di trading classiche.

Il consulente è stato creato senza l'uso di intelligenza artificiale, solo sulla base di strumenti di analisi tecnica collaudati. Le sue caratteristiche principali sono la trasparenza della logica, le impostazioni semplici e la versatilità per qualsiasi trader.

Attenzione: test lento del consulente a causa di un algoritmo complesso. 7 diverse strategie di trading. Scrivimi dopo l'acquisto per ottenere le impostazioni VIP.



Il monitoraggio è disponibile qui: myfxbook.com/members/EAQuantumLab/ea-new-player/11645021 https://www.mql5.com/en/signals/2286450?source=Site

Caratteristiche principali di EA New Player

7 strategie di trading integrate

Il consulente combina un portafoglio di strategie che funzionano in diverse condizioni di mercato:

trend,

controtrend,

scalping,

swing.

Grazie a questo, EA New Player può operare stabilmente in diverse fasi di mercato.

Conferma del segnale

Per aprire un'operazione viene utilizzato un filtro rigoroso:

almeno 2 strategie devono fornire un segnale in una direzione prima che il consulente entri.

Questo riduce significativamente il numero di falsi ingressi e aumenta la precisione del trading.

Analisi multi-timeframe

Il consulente analizza il mercato simultaneamente su tutti i timeframe disponibili, consentendo di tenere conto dei movimenti globali e locali, evitare segnali contrastanti e trovare i punti di ingresso più affidabili.

Trasparenza e semplicità

Solo strumenti di analisi classici (oscillatori, indicatori di tendenza, pattern).

Le impostazioni sono comprensibili anche per i trader alle prime armi.

Versatilità

EA New Player è adatto per:

fare trading su coppie di valute,

metalli,

indici,

criptovalute.

EA New Player è uno strumento affidabile e trasparente, creato per coloro che desiderano ottenere risultati stabili con l'aiuto di strategie comprovate e strumenti di trading chiari.

Il consulente combina semplicità, flessibilità e la potenza di un approccio di portafoglio.





- IMPOSTAZIONE EA:





Simbolo XAUUSD / EURUSD / GBPUSD / AUDUSD / USDCAD / DE40 / BTCUSD

Intervallo temporale H1

Test dal 2020

Impostazioni: scrivimi dopo l'acquisto per ottenere le impostazioni VIP

Broker: qualsiasi

Deposito minimo: $500/lotto 0,01

Deposito consigliato: $1000/lotto 0,01

Caratteristiche:

Alta precisione grazie al sistema di conferma del segnale.

Riduzione al minimo dei rischi grazie all'analisi multi-timeframe.

Algoritmi trasparenti, comprensibili a qualsiasi trader.

Adatto sia a principianti che a professionisti.

Non richiede complesse ottimizzazioni, pronto all'uso.

Attenzione:

Se qualcuno ti contatta e dice che sto cercando di venderti qualcosa, è un truffatore. Bloccalo e segnalalo come spam.

Se acquisti questo EA da un sito diverso dal mio profilo MQL5, si tratta di una versione falsa che non funzionerà come quella originale e non riceverai mai aggiornamenti o supporto.





EA New Player - È arrivato per riscrivere le regole del gioco. Dedicato ai nuovi giocatori