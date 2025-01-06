BTC Master Pro

4.5
BTC Master Pro Ваш надежный партнер в торговле Биткоином.
BTC Master Pro  - это идеальное решение для уверенной навигации по непредсказуемому криптовалютному рынку. Этот продвинутый экспертный советник основан на безопасных и надежных стратегиях, обеспечивая точное и аккуратное исполнение каждой сделки.
Если у вас есть вопросы или вам нужна помощь до или после покупки, не стесняйтесь отправить мне личное сообщение. Моя команда и я готовы помочь вам на каждом этапе.

Текущая цена: 499$ -> Следующая цена: 699$ -> Финальная цена: 999$

Стратегия BTC Master Pro предназначена для торговли Биткоином, анализируя изменения на рынке и открывая сделки в точках максимальной эффективности для стабильных и надежных результатов.


Особенности : 

  • Полная защита: Каждая позиция защищена функциями Take Profit, Stop Loss и Trailing Stop для максимальной безопасности и прибыльности.
  • Быстрая торговля: Советник открывает сделки, которые обычно длятся всего несколько минут или максимум пару часов, обеспечивая быстрые результаты.
  • Разработан экспертами: Создан и протестирован опытными программистами и математиками, использующими проверенные и надежные стратегии.
  • Оптимизирован для BTCUSD: Исключительно настроен для пары BTCUSD, без сетки, мартингейла и хеджирования. Советник открывает только одну позицию одновременно, минимизируя риски.
  • Простота использования: Легкая и быстрая установка с преднастроенными параметрами.
  • Гибкий торговый график: Возможность торговли 7 дней в неделю или настройки определенных дней и часов по вашему усмотрению.
  • Прозрачность и реалистичность: Вы можете протестировать и проверить работу советника. Прибыль и убытки прозрачны и не манипулируются, предоставляя реальную картину.

Рекомендуемые настройки :
  • Торговый инструмент: BTCUSD
  • Таймфрейм: H1
  • Депозит: Минимум 300$ (рекомендуется от $1000 и выше).
  • Примечание: Советник не чувствителен к спреду или проскальзыванию, но рекомендуется использовать хорошего ECN-брокера.

Криптовалютный рынок, особенно Биткоин, обладает высокой волатильностью. Поддаваться эмоциям - значит терять концентрацию и принимать ошибочные решения. Надежный инструмент и четко определенная стратегия помогут вам оставаться спокойным, сосредоточенным и уверенным в своих действиях.
Будь вы новичок или профессионал, BTC Master Pro  разработан для удовлетворения ваших потребностей. Начните свой путь к более умной и безопасной торговле Биткоином уже сегодня с  BTC Master Pro!

Если вам нужны индивидуальные настройки, соответствующие вашему депозиту и стратегии, отправьте мне личное сообщение, и я подготовлю подходящие параметры для вас. (Доступны как агрессивные, так и сверхнизкорисковые настройки.)

Поддержка: Мы оперативно отвечаем на все вопросы клиентов и учитываем их пожелания. Помимо предоставления эксклюзивных настроек, мы оказываем помощь в настройке VPS, конфигурации MT5, загрузке советника, его установке и запуске. Поддержка через Team Viewer, AnyDesk или удаленный доступ также доступна для новичков. Если вам нужна помощь, отправьте мне личное сообщение.

Эксклюзивная продажа на сайте MQL5.


Отзывы
Takahashi
69
Takahashi 2025.07.15 18:14 
 

Perfect, The Best EA for Bitcoin Trading!

This is the best EA I’ve used for trading Bitcoin.It averages around 60 trades per month, and so far I’ve only experienced one stop loss. That’s truly remarkable.In my opinion, its greatest strength is the win rate of over 80%, which sets it apart from many others.I'm currently using Strategy B, and it has delivered outstanding results.On top of that, the developer is extremely professional, intelligent, and genuinely caring. A rare combination!

Highly recommended for anyone serious about consistent and intelligent automated trading.

Update: The real winning continues with this EA. I love both Strategy B and Strategy D.

delmas Ollivierre
192
delmas Ollivierre 2025.04.13 01:19 
 

was on the hunts for bots that trade to my style and liking, found the btc master pro, ran it on back testing for a bit, then decided to purchase and give it a shot. i reached out to the creator with a few questions and also some info about my trading style. the response time was rather short and with a preset that fitted for me. i then set this bot on my live account and kept monitoring it for a bit. over a week later, i no longer hover over the bot as i had it trading with no input and to my surprise it handled all the market conditions very well. with moving the stop loss to break even and then the trailing stop loss. this bot is amazing. also got couple nice long trade in and the bot already paid back for itself. the key is to just follow what the creator said and let the bot work it magic. well created bot. p.s i took off my other bots and im just using this one now as the other bot i had; even though it was profitable, the risk was just too high that it uses.

Shri Swami Samarth
85
Shri Swami Samarth 2025.03.06 16:56 
 

A Game-Changer for Automated Trading! "I’ve using BTC Master Pro over 2 months, and it’s transformed my approach to crypto trading. The EA’s algorithm is remarkably adaptive, securing steady profits in crypto markets. Setup was effortless, and the developer provided clear guides for customization. What impressed me most is the way it trails the stop loss and book profit even during high volatility. The support team is also top-notch, answering questions promptly. After trying various other EAs, this is the first one that’s consistently profitable. Highly recommend to crypto traders seeking reliability and peace of mind!" Thanks to Farzad Saadatinia!!

