BTC Master Pro
Версия: 2.30
Обновлено: 23 августа 2025
BTC Master Pro - это идеальное решение для уверенной навигации по непредсказуемому криптовалютному рынку. Этот продвинутый экспертный советник основан на безопасных и надежных стратегиях, обеспечивая точное и аккуратное исполнение каждой сделки.
Текущая цена: 499$ -> Следующая цена: 699$ -> Финальная цена: 999$
- Полная защита: Каждая позиция защищена функциями Take Profit, Stop Loss и Trailing Stop для максимальной безопасности и прибыльности.
- Быстрая торговля: Советник открывает сделки, которые обычно длятся всего несколько минут или максимум пару часов, обеспечивая быстрые результаты.
- Разработан экспертами: Создан и протестирован опытными программистами и математиками, использующими проверенные и надежные стратегии.
- Оптимизирован для BTCUSD: Исключительно настроен для пары BTCUSD, без сетки, мартингейла и хеджирования. Советник открывает только одну позицию одновременно, минимизируя риски.
- Простота использования: Легкая и быстрая установка с преднастроенными параметрами.
- Гибкий торговый график: Возможность торговли 7 дней в неделю или настройки определенных дней и часов по вашему усмотрению.
- Прозрачность и реалистичность: Вы можете протестировать и проверить работу советника. Прибыль и убытки прозрачны и не манипулируются, предоставляя реальную картину.
- Торговый инструмент: BTCUSD
- Таймфрейм: H1
- Депозит: Минимум 300$ (рекомендуется от $1000 и выше).
- Примечание: Советник не чувствителен к спреду или проскальзыванию, но рекомендуется использовать хорошего ECN-брокера.
Криптовалютный рынок, особенно Биткоин, обладает высокой волатильностью. Поддаваться эмоциям - значит терять концентрацию и принимать ошибочные решения. Надежный инструмент и четко определенная стратегия помогут вам оставаться спокойным, сосредоточенным и уверенным в своих действиях.
Будь вы новичок или профессионал, BTC Master Pro разработан для удовлетворения ваших потребностей. Начните свой путь к более умной и безопасной торговле Биткоином уже сегодня с BTC Master Pro!
Если вам нужны индивидуальные настройки, соответствующие вашему депозиту и стратегии, отправьте мне личное сообщение, и я подготовлю подходящие параметры для вас. (Доступны как агрессивные, так и сверхнизкорисковые настройки.)
Поддержка: Мы оперативно отвечаем на все вопросы клиентов и учитываем их пожелания. Помимо предоставления эксклюзивных настроек, мы оказываем помощь в настройке VPS, конфигурации MT5, загрузке советника, его установке и запуске. Поддержка через Team Viewer, AnyDesk или удаленный доступ также доступна для новичков. Если вам нужна помощь, отправьте мне личное сообщение.
Perfect, The Best EA for Bitcoin Trading!
This is the best EA I’ve used for trading Bitcoin.It averages around 60 trades per month, and so far I’ve only experienced one stop loss. That’s truly remarkable.In my opinion, its greatest strength is the win rate of over 80%, which sets it apart from many others.I'm currently using Strategy B, and it has delivered outstanding results.On top of that, the developer is extremely professional, intelligent, and genuinely caring. A rare combination!
Highly recommended for anyone serious about consistent and intelligent automated trading.
Update: The real winning continues with this EA. I love both Strategy B and Strategy D.