BTC Master Pro Ваш надежный партнер в торговле Биткоином.

BTC Master Pro - это идеальное решение для уверенной навигации по непредсказуемому криптовалютному рынку. Этот продвинутый экспертный советник основан на безопасных и надежных стратегиях, обеспечивая точное и аккуратное исполнение каждой сделки.

Текущая цена: 499$ -> Следующая цена: 699$ -> Финальная цена: 999$





Стратегия BTC Master Pro предназначена для торговли Биткоином, анализируя изменения на рынке и открывая сделки в точках максимальной эффективности для стабильных и надежных результатов.





Особенности :

Полная защита: Каждая позиция защищена функциями Take Profit, Stop Loss и Trailing Stop для максимальной безопасности и прибыльности.

Быстрая торговля: Советник открывает сделки, которые обычно длятся всего несколько минут или максимум пару часов, обеспечивая быстрые результаты.

Разработан экспертами: Создан и протестирован опытными программистами и математиками, использующими проверенные и надежные стратегии.

Оптимизирован для BTCUSD: Исключительно настроен для пары BTCUSD, без сетки, мартингейла и хеджирования. Советник открывает только одну позицию одновременно, минимизируя риски.

Простота использования: Легкая и быстрая установка с преднастроенными параметрами.

Гибкий торговый график: Возможность торговли 7 дней в неделю или настройки определенных дней и часов по вашему усмотрению.

Возможность торговли 7 дней в неделю или настройки определенных дней и часов по вашему усмотрению. Прозрачность и реалистичность: Вы можете протестировать и проверить работу советника. Прибыль и убытки прозрачны и не манипулируются, предоставляя реальную картину.





Рекомендуемые настройки :

Торговый инструмент: BTCUSD

Таймфрейм: H1

Депозит: Минимум 300$ (рекомендуется от $1000 и выше).

Примечание: Советник не чувствителен к спреду или проскальзыванию, но рекомендуется использовать хорошего ECN-брокера.

Если вам нужны индивидуальные настройки, соответствующие вашему депозиту и стратегии, отправьте мне личное сообщение, и я подготовлю подходящие параметры для вас. (Доступны как агрессивные, так и сверхнизкорисковые настройки.)

Криптовалютный рынок, особенно Биткоин, обладает высокой волатильностью. Поддаваться эмоциям - значит терять концентрацию и принимать ошибочные решения. Надежный инструмент и четко определенная стратегия помогут вам оставаться спокойным, сосредоточенным и уверенным в своих действиях.Будь вы новичок или профессионал,разработан для удовлетворения ваших потребностей. Начните свой путь к более умной и безопасной торговле Биткоином уже сегодня с

Поддержка: Мы оперативно отвечаем на все вопросы клиентов и учитываем их пожелания. Помимо предоставления эксклюзивных настроек, мы оказываем помощь в настройке VPS, конфигурации MT5, загрузке советника, его установке и запуске. Поддержка через Team Viewer, AnyDesk или удаленный доступ также доступна для новичков. Если вам нужна помощь, отправьте мне личное сообщение.



Эксклюзивная продажа на сайте MQL5.