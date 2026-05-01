EA Legendary Multi Strategy — Профессиональный мульти-стратегийный советник.
Один советник — десятки стратегий. Подтверждённые сигналы. Жёсткий риск-менеджмент.
Создан для трейдеров, которые ценят точность входов, гибкость настроек и контроль над просадкой.
Это не просто советник. Это квантовый скачок в алгоритмической торговле, где мощь коллективного разума стратегий встречается с точностью искусственного интеллекта.
Коллективный разум: Более 12 независимых торговых стратегий работают в унисон. Каждая из них — это экспертный взгляд на рынок, анализирующий ситуацию сразу на нескольких временных горизонтах. Они не спорят. Они дополняют друг друга, формируя многомерную картину вероятностей. Живой сигнал - https://www.mql5.com/en/signals/2341254?source=Site+Profile+Seller
Внимание трейдерам: чтобы протестировать советника, используйте правильные настройки! Они доступны бесплатно здесь.
Цена со скидкой. Цена увеличивается на 50 долларов за каждые 10 приобретенных единиц. Общая цена: 399 долларов.
Почему EA Legendary Multi Strategy?
В отличие от обычных советников, которые работают по одному индикатору и «сливают» на флэте или новостях, EA Legendary Multi Strategy объединяет несколько независимых торговых стратегий в единую систему подтверждения сигналов. Сделка открывается только тогда, когда несколько стратегий одновременно подтверждают вход — это резко снижает количество ложных сигналов и повышает качество торговли.
- Подходит для скальпинга, интрадей и среднесрочной торговли
- Работает на любых валютных парах, металлах, индексах и крипте
- Гибко адаптируется к трендовым и боковым рынкам
- Полностью автоматический — никакого ручного вмешательства
Каждый сигнал должен пройти до 5 независимых проверок качества:
1. Фильтр тренда HTF
Использует EMA (по умолчанию 21/89) на более высоком таймфрейме (по умолчанию H4), что гарантирует соответствие сделок доминирующему тренду
2. 1. Фильтр волатильности (ATR)
Блокирует точки входа во время затишья на рынке (низкий ATR)
Блокирует точки входа во время панических скачков (чрезмерный ATR)
3. Фильтр импульса (RSI)
Предотвращает покупку в зонах перекупленности
Предотвращает продажу в зонах перепроданности
4. Фильтр силы тренда (ADX)
Гарантирует, что рынок действительно находится в тренде (ADX по умолчанию > 18), исключает сделки в условиях стагнации и волатильности
5. Защита от переизбытка сделок (Anti-Flood Cooldown)
Обеспечивает минимальное расстояние между барами (по умолчанию 3 бара), предотвращает быстрые точки входа и чрезмерную торговлю
Основной переключатель: UseAdvancedFilter = true/false
Отключите, чтобы восстановить исходное поведение сигнала в любое время.
КЛАССИЧЕСКИЙ ТРЕНД-ДВИЖОК
Проверенная стратегия на основе скользящих средних и импульса с адаптивным управлением рисками:
• Определение тренда с помощью настраиваемой системы скользящих средних
• Определение времени входа на основе волатильности
• Автоматический расчет умного стоп-лосса/тейк-профита
• Дополнительный трейлинг-стоп с логикой безубыточности
• Дополнительное динамическое масштабирование лота на основе капитала
• Временной фильтр (торгуйте только в предпочитаемые вами часы)
• Пауза во время выхода новостей (опционально)
УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ МНОГОСТРАТЕГИЙНАЯ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА
Усовершенствованный гибрид с сеткой отложенных ордеров и ПЯТИУРОВНЕВОЙ проверкой сигналов:
Генерация сигналов:
• Слияние нескольких индикаторов (ценовое действие + импульс + структура)
• Умное размещение отложенных ордеров (BuyStop / SellStop / BuyLimit / SellLimit)
• Настраиваемый шаг сетки в пунктах
• Логика восстановления с контролируемым продвижением лота
• Защита от максимальной просадки
Уровень настроек A Таймфрейм H1: XAUUSD. XAGUSD. DE40. BTCUSD. ETHUSD. SOLUSD
Уровень настроек B Таймфрейм M30: EURUSD. GBPUSD. USDCAD. EURJPY. XAUUSD. DE40. BTCUSD. ETHUSD. SOLUSD
Уровень настроек C (высокий риск) Таймфрейм M5: XAUUSD. EURUSD. GBPUSD
Une fois bien réglé et en respectant les tailles de lot conseillé, EA fonctionne très bien, très bon rapport qualité prix et très rapidement remboursé.