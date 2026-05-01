EA Legendary Multi Strategy

4.86
EA Legendary Multi Strategy — Профессиональный мульти-стратегийный советник.
Один советник — десятки стратегий. Подтверждённые сигналы. Жёсткий риск-менеджмент.
Создан для трейдеров, которые ценят точность входов, гибкость настроек и контроль над просадкой.
Это не просто советник. Это квантовый скачок в алгоритмической торговле, где мощь коллективного разума стратегий встречается с точностью искусственного интеллекта.
Коллективный разум: Более 12 независимых торговых стратегий работают в унисон. Каждая из них — это экспертный взгляд на рынок, анализирующий ситуацию сразу на нескольких временных горизонтах. Они не спорят. Они дополняют друг друга, формируя многомерную картину вероятностей.

Живой сигнал - https://www.mql5.com/en/signals/2341254?source=Site+Profile+Seller
Внимание трейдерам: чтобы протестировать советника, используйте правильные настройки! Они доступны бесплатно здесь.
Цена со скидкой. Цена увеличивается на 50 долларов за каждые 10 приобретенных единиц. Общая цена: 399 долларов.
Почему EA Legendary Multi Strategy?
В отличие от обычных советников, которые работают по одному индикатору и «сливают» на флэте или новостях, EA Legendary Multi Strategy объединяет несколько независимых торговых стратегий в единую систему подтверждения сигналов. Сделка открывается только тогда, когда несколько стратегий одновременно подтверждают вход — это резко снижает количество ложных сигналов и повышает качество торговли.

- Подходит для скальпинга, интрадей и среднесрочной торговли
- Работает на любых валютных парах, металлах, индексах и крипте
- Гибко адаптируется к трендовым и боковым рынкам
- Полностью автоматический — никакого ручного вмешательства

Каждый сигнал должен пройти до 5 независимых проверок качества:
1. Фильтр тренда HTF
Использует EMA (по умолчанию 21/89) на более высоком таймфрейме (по умолчанию H4), что гарантирует соответствие сделок доминирующему тренду
2. 1. Фильтр волатильности (ATR)
Блокирует точки входа во время затишья на рынке (низкий ATR)
Блокирует точки входа во время панических скачков (чрезмерный ATR)
3. Фильтр импульса (RSI)
Предотвращает покупку в зонах перекупленности
Предотвращает продажу в зонах перепроданности
4. Фильтр силы тренда (ADX)
Гарантирует, что рынок действительно находится в тренде (ADX по умолчанию > 18), исключает сделки в условиях стагнации и волатильности
5. Защита от переизбытка сделок (Anti-Flood Cooldown)
Обеспечивает минимальное расстояние между барами (по умолчанию 3 бара), предотвращает быстрые точки входа и чрезмерную торговлю
Основной переключатель: UseAdvancedFilter = true/false
Отключите, чтобы восстановить исходное поведение сигнала в любое время.

КЛАССИЧЕСКИЙ ТРЕНД-ДВИЖОК
Проверенная стратегия на основе скользящих средних и импульса с адаптивным управлением рисками:
• Определение тренда с помощью настраиваемой системы скользящих средних
• Определение времени входа на основе волатильности
• Автоматический расчет умного стоп-лосса/тейк-профита
• Дополнительный трейлинг-стоп с логикой безубыточности
• Дополнительное динамическое масштабирование лота на основе капитала
• Временной фильтр (торгуйте только в предпочитаемые вами часы)
• Пауза во время выхода новостей (опционально)

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ МНОГОСТРАТЕГИЙНАЯ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА
Усовершенствованный гибрид с сеткой отложенных ордеров и ПЯТИУРОВНЕВОЙ проверкой сигналов:
Генерация сигналов:
• Слияние нескольких индикаторов (ценовое действие + импульс + структура)
• Умное размещение отложенных ордеров (BuyStop / SellStop / BuyLimit / SellLimit)
• Настраиваемый шаг сетки в пунктах
• Логика восстановления с контролируемым продвижением лота
• Защита от максимальной просадки

Скачать настройки тут - ссылка
Рекомендуемые инструменты и таймфреймы для торговли:
Уровень настроек A Таймфрейм H1: XAUUSD. XAGUSD. DE40. BTCUSD. ETHUSD. SOLUSD
Уровень настроек B Таймфрейм M30: EURUSD. GBPUSD. USDCAD. EURJPY. XAUUSD. DE40. BTCUSD. ETHUSD. SOLUSD
Уровень настроек C (высокий риск) Таймфрейм M5: XAUUSD. EURUSD. GBPUSD
Отзывы 8
JRM CRL
610
Jeremy Eddy Carrel 2026.07.29 04:30 
 

Une fois bien réglé et en respectant les tailles de lot conseillé, EA fonctionne très bien, très bon rapport qualité prix et très rapidement remboursé.

dumbledore481
29
dumbledore481 2026.05.12 12:13 
 

The EA has been working fantastically for me and I would recommend

Spark690
603
Spark690 2026.05.11 14:14 
 

Отличный советник однозначно стоит его приобрести!

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Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
Byrdi
William Brandon Autry
5 (20)
Эксперты
BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
Cortex Aurex
Vladimir Mametov
4.64 (11)
Эксперты
Это полностью автоматический советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD). Его торговая логика построена с учетом особенностей рынка золота: высокой волатильности, резких ценовых движений и быстрых разворотов. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость реакции, дисциплина и точное управление позициями. Основное внимание уделено грамотному сопровождению сделок, быстрому реагированию на изменения рынка и контролиру
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
3.75 (12)
Эксперты
Обратите внимание, что я не продаю этот EA через сторонних продавцов, партнёров или другие каналы распространения. Мониторинг -  Живой сигнал Публичный канал - Здесь Этот EA торгует двумя символами и ищет краткосрочный дисбаланс между ними. Когда символы движутся не так, как обычно в их нормальной связи, EA может открыть сделки и закрыть их, когда дисбаланс становится меньше. Это не grid EA. Это не мартингейл. EA не открывает много восстановительных ордеров. Он использует только 1 позицию на сим
Aetherion Prime EA
Valentina Zhuchkova
1 (2)
Эксперты
AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Эксперты
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
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EA New Level Trading
Vitali Vasilenka
Эксперты
EA New Level   — это продолжение и развитие советника, который ранее разрабатывался и работал в рамках проекта   «Путь к миллиону» . Тот же торговый движок, та же система управления позициями, но теперь с одним чистым сигнальным ядром — встроенным индикатором   Trend Breaks   (пробой динамических трендовых линий). Никаких внешних индикаторов, никаких дополнительных файлов: вся логика расчёта уровней и пробоев зашита внутрь советника. Внимание!  После покупки напишите личное сообщение получить по
EA Crypto Player
Vitali Vasilenka
5 (2)
Эксперты
EA Crypto Player — это инновационный торговый советник, созданный специально для работы с криптовалютными инструментами. Он объединяет более 7 торговых стратегий, анализирует поведение цены на всех временных интервалах — от M1 до D1, и использует систему усреднения для максимизации прибыли. Лимитированная издание В продаже ограниченное количества копий ( по цене 150$) Финальная цена - 900$  Важно: медленное тестирование советника Из-за сложной логики и мультитаймфреймового анализа тестирование
EA Apex Trading
Vitali Vasilenka
2.67 (3)
Эксперты
EA Apex Trading — это полностью автоматизированный советник для MetaTrader 5, работающий на базе алгоритма отслеживания пробоя тренда с использованием канала RwEMA (экспоненциальная скользящая средняя со скользящим окном). Система включает строгий фильтр подтверждения по двум индикаторам и менеджер сетки ордеров типа «умный мартингейл» (Smart Martingale), ограничивающий количество одновременно открытых позиций до двух. Советник предназначен для трейдеров, которым нужен инструмент для агрессивно
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5 (1)
Эксперты
EA Hamster — это профессиональный полностью автоматизированный торговый советник, разработанный инженерной командой EA Quantum Lab для терминала MetaTrader 5 Внимание трейдерам: чтобы протестировать советника, используйте правильные настройки! Они доступны бесплатно здесь. Цена со скидкой. Цена увеличивается на 50 долларов за каждые 10 приобретенных единиц. Общая цена: 399 долларов. Он относится к категории «ночных скальперов», использующих периоды низкой волатильности для извлечения прибыли Ос
EA New Player
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4.87 (68)
Эксперты
EA New Player — Торговый советник нового поколения. Он не просто торгует — он меняет правила игры. Внимание !! Подробная информация и инструкция по настройке доступна тут - https://www.mql5.com/en/blogs/post/764022 Настройки советника Доступны бесплатно тут - https://www.mql5.com/en/blogs/post/766840   EA New Player — это инновационный портфельный советник для MT5, созданный на базе 7 проверенных стратегий технического анализа. Он не использует искусственный интеллект, но превосходит многие ней
The Last King
Vitali Vasilenka
5 (4)
Эксперты
The King Trading — Универсальный Торговый Советник, основанный на авторских технических индикаторах и алгоритмах. Он разработан для автоматизированной торговли на любом финансовом инструменте: валютные пары, индексы, сырьевые товары, криптовалюты и т.д. АКЦИЯ 1+1: при покупке советника — второй в подарок!  Количество копий ограничена ! Ключевые особенности: Поддержка всех торговых инструментов Советник адаптирован под любую торговую пару или инструмент. Для каждого актива используются индивидуал
Synthetic Metal
Vitali Vasilenka
4.77 (22)
Эксперты
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Trend Breaks
Vitali Vasilenka
Индикаторы
Trend Breaks — индикатор трендовых линий с пробоями для MetaTrader 5 Trend Breaks   — это MQL5-индикатор, автоматически строящий динамические верхнюю и нижнюю трендовые линии по свинговым экстремумам и подающий чёткие сигналы при их пробое. Идеально подходит для трейдеров, торгующих пробои, развороты и продолжение тренда. Что делает индикатор Находит свинги   (Pivot High / Pivot Low) на заданном лукбэке. Строит две трендовые линии : Upper — от локальных максимумов, снижается со временем; Lower —
ONNX Strategy 1
Vitali Vasilenka
5 (4)
Эксперты
Сообщество   EA Quantum Lab   представляет   ONNX Strategy 1   — первый в своём роде торговый робот, построенный на полной интеграции формата   ONNX (Open Neural Network Exchange) . Это не просто очередной советник: в его основе лежат нейронные сети глубокого обучения, которые улучшают классическую стратегию без изменения её логики. Мы обучили 5 уникальных моделей, и первая из них уже готова изменить ваше представление о торговле золотом. Старт: 99$ (0 копий) - Далее: 149$ (20 копий) - Далее: 19
MT5 Trade Watch
Vitali Vasilenka
5 (2)
Утилиты
MT5 Trade Watch — это аналитический инструмент, предназначенный для мониторинга торговых счетов MetaTrader 5 непосредственно через интерфейс Telegram в режиме реального времени . Проект ориентирован на предоставление трейдерам быстрого доступа к состоянию их аккаунтов без необходимости постоянно находиться в торговом терминале . Основные возможности проекта: Мониторинг в реальном времени : Система обновляет данные о балансе, средствах (equity), текущей прибыли и марже каждую секунду . Пользоват
FREE
Synthetic Trend AI
Vitali Vasilenka
Индикаторы
Synthetic Trend AI — умный индикатор тренда с искусственным интеллектом Индикатор Synthetic Trend AI — это мощный инструмент технического анализа, который объединяет классическую формулу SuperTrend с алгоритмами искусственного интеллекта (k-Nearest Neighbors, KNN) и анализом объёма. Он создан для тех, кто хочет видеть рынок глубже и принимать решения увереннее. Что делает Synthetic Trend AI уникальным: AI-прогнозирование тренда: Использует алгоритм KNN для анализа исторических данных и предска
AI Quantum Trading
Vitali Vasilenka
5 (5)
Эксперты
AI Quantum Trading  – Революция в алгоритмической торговле. Торговый советник нового поколения для JPY-инструментов 1 покупка = 2 версии! Купи AI Quantum Trading на MT5 — и получи MT4-версию бесплатно! Торгуй, как тебе удобно: две платформы, один советник, ноль переплат. Пиши в ЛС после покупки — и получай свой подарок! В современном мире финансовых технологий автоматическая торговля стала неотъемлемой частью успеха на рынке. AI Quantum Trading – это инновационный торговый советник , который исп
SmartTrade Control Panel
Vitali Vasilenka
Утилиты
SmartTrade Control Panel — ваш центр управления алгоритмической торговлей SmartTrade Control Panel   — это многофункциональная торговая панель, созданная для тех, кто ценит контроль, гибкость и эффективность в каждой сделке. Она объединяет визуальное удобство с мощной логикой сопровождения ордеров, превращая рутинную торговлю в управляемый процесс. Теперь вы можете: Реализовать любую торговую идею — от скальпинга до сеточной торговли Настраивать сопровождение ордеров под свою логику входа и выхо
Smart Level EAQL
Vitali Vasilenka
Индикаторы
Smart Level EAQL — Индикатор Smart Money Concepts (SMC) для MetaTrader 5 Smart Level EAQL — это продвинутый индикатор, основанный на концепции Smart Money (SMC), который автоматически выстраивает структурный след институциональных денежных потоков на любом графике.  Он в реальном времени определяет смену рыночной структуры, подсвечивает зоны интереса крупных игроков и проецирует сценарии сделок с визуализацией риска и прибыли Индикатор объединяет проверенные принципы анализа структуры рынка с с
EA CyberPunk
Vitali Vasilenka
4.5 (8)
Эксперты
Этот советник разработан для институционального подхода к торговле, используя ключевые принципы ICT (Inner Circle Trader). Он анализирует структуру рынка, уровни ликвидности и зоны дисбаланса для поиска высоковероятных точек входа и выхода. АКЦИЯ 1+1: при покупке советника — второй в подарок!  Количество копий ограничена ! Ключевые логические компоненты Структура рынка: Советник CyberPunk определяет краткосрочные (STH/STL), среднесрочные (ITH/ITL) и долгосрочные (LTH/LTL) экстремумы, формируя у
EA Underdog
Vitali Vasilenka
5 (6)
Эксперты
EA Underdog — профессиональный советник из линейки Quantum Lab Technologies. Торгует по дивергенциям цены, работает без опасных методов, использует только строгие Stop Loss и Take Profit, а стабильность исполнения обеспечивается системой QuantumCore (обучение и оптимизация на истории с 2020 по 2025 год). Цена   со скидкой   .   Цена будет увеличиваться на 100 долларов при покупке каждых 20 штук .   20 копий: 250$ 20 копий: 350$ Финальная цена: 550$ Количество копий ограничено Параметры и требова
Old School Trading
Vitali Vasilenka
5 (1)
Эксперты
Old School Trading   — Советник на основе волнового анализа Эллиота И нтеллектуальный торговый советник, построенный на принципах волновой теории Эллиота. Он предназначен для трейдеров, которые ценят структурный подход к рынку, стремятся к высокой точности входов и контролю рисков. АКЦИЯ 1+1: при покупке советника — второй в подарок! Количество копий ограничена ! После покупки напиши мне что бы получить ВИП настройки Ключевые особенности: Автоматическое определение волновых структур: советник а
Фильтр:
JRM CRL
610
Jeremy Eddy Carrel 2026.07.29 04:30 
 

Une fois bien réglé et en respectant les tailles de lot conseillé, EA fonctionne très bien, très bon rapport qualité prix et très rapidement remboursé.

Vitali Vasilenka
57560
Ответ разработчика Vitali Vasilenka 2026.07.29 06:54
Cher Jeremy Eddy Carrel, Un immense merci pour votre retour ! Nous sommes très heureux que l'EA vous donne entière satisfaction. Vous avez tout à fait raison : une bonne configuration et le respect des lots recommandés sont la clé d'un fonctionnement optimal. Nous sommes ravis d'apprendre que vous avez déjà apprécié l'excellent rapport qualité-prix et la rapidité de l'amortissement. Si vous avez des questions ou besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment. Nous vous souhaitons bon courage et de bons trades !
dumbledore481
29
dumbledore481 2026.05.12 12:13 
 

The EA has been working fantastically for me and I would recommend

Vitali Vasilenka
57560
Ответ разработчика Vitali Vasilenka 2026.05.12 12:16
Thank you so much for the awesome feedback! 🙏🔥 It truly means a lot to hear that EA Legendary Multi-Strategy is working fantastically for you! 🚀 Reviews and recommendations like yours are the best motivation to keep improving the EA every single day! 💪 Wishing you tons of green pips and a profitable journey ahead! 🟢 Any questions — I'm always here to help! 💬
Spark690
603
Spark690 2026.05.11 14:14 
 

Отличный советник однозначно стоит его приобрести!

Vitali Vasilenka
57560
Ответ разработчика Vitali Vasilenka 2026.05.11 18:00
Огромное спасибо за добрые слова и поддержку! 🙏🔥 Такие отзывы, как ваш, значат для меня очень много и мотивируют меня совершенствовать советника каждый день! 💪✨ Я очень рад, что вам нравится советник Legendary Multi-Strategy! 🚀 Вы сделали правильный выбор — советник сочетает в себе более 12 профессиональных стратегий с 5-уровневым фильтром проверки сигналов, поэтому каждая сделка тщательно проверяется перед исполнением. ✅📊 Желаю вам много прибыли и успешного пути! 📈🟢🔥 Если у вас есть вопросы — я всегда готов помочь! 💬🤝
Chin Hong Goh
294
Chin Hong Goh 2026.05.11 13:45 
 

Have just started with the EA. Initial results are promising though its important to keep in mind the recommendations and risk settings.

Vitali Vasilenka
57560
Ответ разработчика Vitali Vasilenka 2026.05.11 17:59
Thank you so much for sharing your first impressions! 🙏 Really glad to hear the initial results are looking promising for you! 📈✨ You're absolutely right — sticking to the recommended settings and risk parameters from the user guide is the #1 key to long-term success with EA Legendary Multi-Strategy. 🎯 Wishing you green pips and a smooth journey ahead! 🚀📈 Any questions — I'm always here to help. 💬
Thomas Alte
559
Thomas Alte 2026.05.11 08:18 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Vitali Vasilenka
57560
Ответ разработчика Vitali Vasilenka 2026.05.11 08:25
Thank you so much for your trust and for joining the EA Legendary Multi-Strategy family! 🙏🚀 You've made a great choice — the EA is built on 12+ professional strategies with a 5-level signal verification filter, so every trade is carefully validated before execution. ✅ A few quick tips to get the best start: ⚙️ Use the recommended settings from the user guide (don't change risk parameters until you're comfortable) 💰 Start with a reasonable risk per trade — the EA performs best with proper money management 📊 Let it run on H1 on the recommended pairs (XAUUSD works great 🥇) 🕐 Give it at least 2–4 weeks to show its full potential — this is a long-term, statistically-driven system, not a get-rich-quick bot 🎁 Bonus for you as a verified buyer: You now have access to the closed beta v2.0 with the new MOD_Safe mode (1 order · 1 TP · 1 SL — fully safe trading, no grids, no martingale). Just message me Welcome aboard, and wishing you green pips ahead! 📈🔥 If you have any questions — I'm always here to help. 💬
JANicchio
21
JANicchio 2026.05.03 22:57 
 

I started investing with EAs recently and, luckily, I've had a lot of good fortune. I immediately found the Legendary Multi Strategy after a few copy trading applications on the developers' Roboforex account. Just yesterday, at the market opening, I made almost a thousand dollars, and the EA has been profitable for me since I started a month ago. Not having to worry about reading charts or monitoring the market is fantastic. Having a reliable automation that delivers robust results isn't just luck; it's the hard work and experience of some professionals who dedicate themselves with a passion and desire to succeed, helping people. Congratulations!

Vitali Vasilenka
57560
Ответ разработчика Vitali Vasilenka 2026.05.04 06:37
Thank you very much, JANicchio, for your 5-star review and kind words! 🙌
It's great to hear that EA Legendary Multi Strategy is performing well for you right from the start. The system was designed exactly for that — stable, transparent behavior from day one, without aggressive recovery or martingale tricks.
A few tips to keep the results consistent long-term:
📈 If any questions appear — feel free to message me in private, I'm always happy to help.
Ryuuken 市場アナリスト
187
Ryuuken 市場アナリスト 2026.05.03 08:48 
 

I'm a long-time user of the Vitali EA. It's best to use a cent account, as most of its EAs are marty and grid-based. Never use a standard account with a small nominal value. It will only harm you.

Vitali Vasilenka
57560
Ответ разработчика Vitali Vasilenka 2026.05.03 08:58
Thank you for your honest feedback and for being a long-time user of my EAs! I really appreciate it. However, I'd like to clarify an important point: the Legendary Multi Strategy EA is a smart grid-based EA. It uses a multiple-signal confirmation system (trend + momentum + volatility) and opens trades only when several independent strategies match. A cents account is, of course, always a safe way to start, but this EA is fully designed to work on standard accounts as well, provided you adhere to the recommended risk model: 1500 balance per 0.01 lot for one instrument and +1000 to the divisor for each additional symbol on the same account.
edwinti
514
edwinti 2026.05.03 04:56 
 

I am a great fan of the author's EAs. I have purchased many of his EAs and they have been profitable. But please note that most of the EAs use grid to recover and they are not suitable for small account. Please run on demo account for at least 2 weeks to familiarize yourself and have adequate capital to buffer the drawdown. Please run backtest as well with the author's provided set files to make sure that you are comfortable before putting the EA on live trade. I have shared the results on first day trade using this EA in my Blackbull Demo Account in the Comments section.

Vitali Vasilenka
57560
Ответ разработчика Vitali Vasilenka 2026.05.03 08:59
Thank you so much for your kind words and continued support – it truly means a lot! 🙌 You're absolutely right: testing on a demo account for at least two weeks and proper backtesting using the provided files is crucial before launching into the live market. This is exactly the approach I always recommend to every user. Thank you again for sharing your demo account results in the comments – it's incredibly helpful to the community! I wish you continued profits in the future. 🚀
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