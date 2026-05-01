EA Legendary Multi Strategy — Профессиональный мульти-стратегийный советник.

Один советник — десятки стратегий. Подтверждённые сигналы. Жёсткий риск-менеджмент.

Это не просто советник. Это квантовый скачок в алгоритмической торговле, где мощь коллективного разума стратегий встречается с точностью искусственного интеллекта.





Живой сигнал - https://www.mql5.com/en/signals/2341254?source=Site+Profile+Seller Коллективный разум: Более 12 независимых торговых стратегий работают в унисон. Каждая из них — это экспертный взгляд на рынок, анализирующий ситуацию сразу на нескольких временных горизонтах. Они не спорят. Они дополняют друг друга, формируя многомерную картину вероятностей.

Создан для трейдеров, которые ценят точность входов, гибкость настроек и контроль над просадкой.